10 darmowych szablonów User Persona, aby zrozumieć swoich klientów

Tworzenie nowego produktu lub usługi jest jak przygotowywanie wyszukanego dania dla osób o określonych gustach. 🧑‍🍳

Ogromna część powodzenia zależy od zrozumienia, czego pragną niestandardowi klienci i na co są skłonni wydać pieniądze. Wyposażony w tę wiedzę, możesz stworzyć rozwiązanie skoncentrowane na użytkowniku, które ma szansę się sprzedać.

Jedną z najlepszych technik dostosowywania produktów do potrzeb kupujących jest praca z personą użytkownika, czyli uogólnionym profilem idealnego klienta. Pomaga to deweloperom dodać funkcje, które rezonują z użytkownikami końcowymi .

Jeśli szukasz łatwego sposobu na udostępnianie profili kupujących swojemu zespołowi, skorzystaj z szablonów person użytkowników. Pomagają one tworzyć zwięzłe i trafne profile klientów, aby kierować procesem rozwoju we właściwym kierunku. 🧭

W tym artykule przedstawimy 10 doskonałych szablonów person użytkowników, które pomogą ci stworzyć zniuansowane profile kupujących odpowiednie dla każdej intencji.

Co to jest szablon persony użytkownika?

Szablon persony użytkownika zapewnia skuteczne ramy dla spójnego nakreślenia sposobu myślenia, stylu życia, punktów bólu i zachowania idealnych klientów. Dokument ten pozwala stworzyć wyimaginowaną (lub częściowo fikcyjną) osobę o przewidywalnych celach, działaniach i nawykach związanych z wydatkami.

Teams produktowe często zmagają się z tworzeniem dokładnych profili użytkowników, ponieważ muszą czerpać je z różnorodnych danych demograficznych i badań rynkowych. To jak tworzenie mozaiki z setek elementów o różnych kształtach, kolorach i rozmiarach.

Ale kiedy już masz swoją personę użytkownika, wszystko co musisz zrobić, to przekazać ją odpowiednim członkom Teams. Dokument ten pomoże ukształtować produkt lub usługę tak, aby precyzyjnie trafiać do profili nabywców. 🎯

Zastosowania szablonów person użytkowników wykraczają poza rozwój produktu. Projektowanie, sprzedaż i zespoły marketingowe często polegają na tych ramach, aby dotrzeć do odbiorców i zaangażować ich z większą pewnością.

Co składa się na dobry szablon persony użytkownika?

Idealny szablon persony użytkownika jest dostosowany do intencji i charakteru opracowywanego produktu lub usługi. Ogólnie rzecz biorąc, powinien być:

Możliwy do dostosowania: Szablon persony użytkownika powinienunikać mylących stereotypów i być zgodny z głównymi kategoriami person użytkowników - takimi jak oparte na celach, fikcyjne i oparte na rolach Zdefiniowane i zorganizowane: Upewnij się, że szablon pozwala na odniesienie się do kluczowych kategorii, takich jak wiek, płeć, wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz punkty bólu użytkownika. Sekcje powinny być łatwe do śledzenia Estetyczny: Powinien umożliwiać dodawanie wykresów, diagramów, szkiców postaci i ilustracji, aby persona wyglądała realistycznie, co pomaga zespołowi wczuć się w potrzeby użytkowników 🧚 Współpraca: Szablon persony użytkownika powinien być dostępny dla różnych działów zaangażowanych w rozwój produktu lub kampanię marketingową, umożliwiając im dodawanie danych wejściowych w czasie rzeczywistym Obserwowalny: Powinien mieć wiele widoków lub układów, aby dodać świeże perspektywy do persony i promować generowanie nowych pomysłów

10 szablonów User Persona do wykorzystania w 2024 roku

Nasz wybór najlepszych 10 szablonów persony użytkownika lub niestandardowych od ClickUp działa w każdym scenariuszu, niezależnie od tego, czy wprowadzanie na rynek nowego produktu , dodawanie aktualizacji funkcji lub planowanie kampania marketingowa . Przejrzyj je i wybierz swoje ulubione! 😎

1. Szablon persony użytkownika ClickUp

Widok kluczowych informacji na temat odbiorców docelowych, w tym ich motywacji, danych demograficznych i historii zawodowej za pomocą szablonu User Persona firmy ClickUp

Niezależnie od tego, czy chcesz rozszerzyć lub utrzymać bazę niestandardowych klientów w Szablon persony użytkownika ClickUp jest idealny do profilowania dowolnej grupy jak doświadczony detektyw. 🕵️

W zależności od potrzeb zespołu badawczego, szablon może wyodrębnić właściwe dane z różnych grup odbiorców. Domyślnie sortuje persony według branży, zawodu lub pola usług. Utwórz wiele typów person dla każdej z tych kategorii!

Korzystanie z szablonu nie jest niczym skomplikowanym. Kliknij na pustą personę, a system uruchomi dla ciebie formularz persony użytkownika. Dostosuj profil, dodając zamierzone szczegóły, takie jak imię i nazwisko, płeć, pochodzenie etniczne, wiek, status cywilny, wynagrodzenie, zawód i korzystanie z Internetu.

Dodaj lub usuń elementy, aby upewnić się, że ostateczny profil zawiera istotne dane dla członków zespołu. Możesz dodać dowolny plik graficzny jako zdjęcie głowy, głównie w celu odróżnienia profilu od innych dodanych person.

Załóżmy, że tworzysz personę użytkownika dla aplikacji do strumieniowego przesyłania multimediów. W tym przypadku personas użytkownika powinny mieć atrybuty takie jak wiek, motywacje do oglądania zawartości wideo i frustracje (takie jak limity udostępniania haseł). Jeśli chcesz zoptymalizować zawartość multimedialną aplikacji, możesz również dodać status cywilny, płeć, preferowany gatunek i dane osobowościowe.

Po dodaniu person użytkowników, utwórz zadania w szablonie i przypisz je do jednego lub więcej członków zespołu.

2. Szablon Tablicy Persony Użytkownika ClickUp

Użyj szablonu ClickUp User Persona Tablica Template, aby zwizualizować wszystko, co wiesz o swoich odbiorcach

Praca z profilami kupujących nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Ty i Twoi koledzy z zespołu możecie mieć mętlik w głowie podczas rozróżniania różnych person użytkowników i tworzenia rozsądnych planów działania, aby dotrzeć do swoich celów.

Aby zoptymalizować czas i zasoby poświęcone na pracę opartą na personach, skorzystaj z narzędzia Tablica szablonów persony użytkownika ClickUp . To wizualne narzędzie, które wspiera innowacyjne myślenie w złożonych obszarach decyzyjnych.

Po pierwsze, jest to narzędzie do Szablon Tablicy specjalnie zaprojektowany, aby przenieść współpracę wizualną na wyższy poziom. Otrzymujesz puste płótno z kolorowymi sekcjami przedstawiającymi osobę, podobnie jak w przypadku Matryca Eisenhowera . 🚦

Najlepszą częścią korzystania z Tablicy jest jej nieograniczony potencjał! Dodaj obraz persony użytkownika, podstawowe informacje, historię osobistą, punkty bólu, motywacje, potrzeby i oczekiwania i zbierz swój zespół, aby na żywo sesję burzy mózgów . 💡

Twoi pracownicy mogą dodawać swoje spostrzeżenia do persony, używając strzałek i symboli do połączeń między elementami i generowania zadań. Pasek narzędzi do edycji jest dość intuicyjny i łatwy w nawigacji!

Załóżmy, że używasz Tablicy do pracy nad aplikacją czytnika dla seniorów. Na podstawie persony twój zespół może stwierdzić, że większość docelowych użytkowników ma słaby wzrok.

To odkrycie może dyktować zmiany w czcionce lub projekcie interfejsu aplikacji. Sesja może zakończyć się przydzieleniem zespołowi projektowemu listy do zrobienia na następny dzień cykl rozwoju .

3. Szablon planu badań użytkowników ClickUp

Szablon planu badań użytkowników ClickUp ułatwia definiowanie celów i dostosowanie ich do potrzeb interesariuszy

Badanie persony użytkownika poprzedza jej stworzenie, ale proces ten może być równie przytłaczający. Szablon Szablon planu badania użytkowników ClickUp jest właśnie tym, czego potrzebujesz, aby wesprzeć bogate, oparte na danych projektowanie i tworzenie map person użytkowników! 💪

Szablon przeprowadzi Cię od A do Z przez proces tworzenia persony. Otrzymujesz wyraźną strukturę i predefiniowane elementy - nie zaczynasz od zera, ale wypełniasz pola w oparciu o wypróbowany i przetestowany proces badawczy. 🧪

Niezależnie od tego, czy chcesz ulepszyć swój produkt ze względu na negatywne opinie lub rozważasz wprowadzenie nowej funkcji, szablon pomoże ci zdefiniować spójne cele, ustawić pytania hipotetyczne oraz określić potrzeby i motywacje twojej persony.

Masz żywy, oddychający dokument zaprojektowany, aby utrzymać zgodność interesariuszy produktu w całym cyklu rozwoju. W przypadku większych teamów można podsumować kroki budowania persony w ramach Research, aby zmniejszyć nieprzewidywalność.

Sekcja Problem Statement określa wyzwalacze badań użytkowników, takie jak niezadowolenie niestandardowych klientów lub spadające przychody. Po zakończeniu badań można dodać kluczowe wnioski i podsumowania, aby przekazać wnioski reszcie zespołu. Do szablonu można powrócić w dowolnym momencie, aby zaktualizować przechwycone badania. 🔎

4. Szablon do tworzenia map historii użytkownika ClickUp

Zbuduj i niestandardowo dostosuj swoją mapę historii użytkownika za pomocą elastycznego i wstępnie sformatowanego szablonu tablicy w ClickUp

Jeśli szukasz jednego narzędzia do badania i tworzenia persony, wypróbuj narzędzie Szablon do tworzenia map historii użytkownika ClickUp ! Ten przyjazny dla początkujących szablon Tablicy pozwala zidentyfikować persony użytkowników i wizualizować perspektywy i wartości klientów dla praktycznie każdego przypadku użycia. 💃

Mapowanie historii użytkownika może wydawać się przytłaczające, ponieważ notatki są WSZĘDZIE, ale ten szablon wprowadza porządek do procedury.

Wizualnie szablon można przekształcić w złożoną sieć połączenia person użytkowników z wymaganiami dotyczącymi produktu . Ponieważ jest to pracochłonny wysiłek, zalecamy utworzenie kroków w dokumencie, aby dodać strukturę do procesu mapowania, szczególnie w przypadku zespołów zajmujących się dystrybucją.

Po przygotowaniu Tablicy, zaproś swój zespół i zacznij nakreślać działania persony użytkownika istotne dla twojego produktu. Na przykład, jeśli planujesz ustawienie witryny e-commerce, możesz prześledzić proces od rejestracji do kasy.

Szablon pomaga odpowiedzieć na pytania takie jak:

Co nie odpowiada użytkownikom docelowym?

Jakie funkcje należy dodać/zaktualizować?

W jaki sposób konkretny członek zespołu lub dział może wnieść swój wkład?

Możesz zaufać temu szablonowi, aby uratować Agile Teams przed dysfunkcyjnymi backlogami które gubią się w codziennych operacjach. W ten sposób można przyspieszyć pracę na różnych etapach wydawania produktu.

5. Szablon przepływu użytkownika ClickUp

Ten szablon mapy użytkownika umożliwia wizualizację złożonych pomysłów, takich jak przepływy użytkowników, makiety i diagramy inżynieryjne

Mikroanaliza doświadczenia użytkownika jest ważnym elementem dostosowywania produktów i usług z perspektywy kupującego. Jeśli chcesz postawić się w sytuacji przeciętnego klienta, skorzystaj z narzędzia Szablon przepływu użytkownika ClickUp . 👟

Szablon pomaga tworzyć schematy blokowe przedstawiając przepływy użytkowników - otrzymujesz wizualną reprezentację tego, ile kroków wykonują niestandardowi klienci, aby zakończyć określoną czynność. Pozwala to Tobie i Twojemu zespołowi współczuć użytkownikowi, poszukiwać obszarów do poprawy i wypracować funkcjonalną strategię produktu .

To kolejny szablon Tablicy na naszej liście, więc spodziewaj się całego zakresu funkcji edycji i tworzenia diagramów, aby uporządkować nawet najbardziej zagięte przepływy użytkownika. 🪢

Tworzenie diagramu jest dziecinnie proste - wstaw i połącz kształty od punktów Start do Decision, a otrzymasz profesjonalnie wyglądający wykres w mgnieniu oka!

Nowy w schematach blokowych? Użyj tych trzech unikalnych kształtów do wizualizacji przepływów użytkownika:

Pomarańczowe kółko : Początek/koniec procesu 🟠

: Początek/koniec procesu 🟠 Zielony prostokąt : Krok/czynność procesu 🟩

: Krok/czynność procesu 🟩 Czerwony romb: Punkty decyzyjne (tak/nie) 🔶

Aby pomóc zespołowi wykonawczemu lepiej śledzić proces, dodaj zrzuty ekranu pokazujące, czego doświadcza użytkownik w różnych punktach przepływu.

6. Szablon historii użytkownika ClickUp

Użyj szablonu historii użytkownika ClickUp, aby nakreślić oczekiwania i wymagania użytkowników oraz znaleźć sposób na ich spełnienie

Szablon Szablon historii użytkownika ClickUp to potężne narzędzie do bezpośredniego połączenia działań użytkowników z wykonalnymi zadaniami związanymi z określonymi funkcjami. Jest to niezawodny partner na każdym etapie rozwoju, pomagający nakreślić ewoluujące persony użytkowników w powiązanych ze sobą fazach wydawania produktu. 🔗

Szablon Tablica służy do opracowywania, aktualizowania i śledzenia historii użytkowników dla Zespoły Agile i Scrum . Pozwala na:

Uchwycić wiele historyjek użytkownika w ramach spójnego układu, takiego jak: Jako [użytkownik], chcę [cel], aby [powód] Ustalać priorytety, którymi historyjkami należy się zająć Tworzenie zadań i zagnieżdżonych podzadań oraz śledzenie ich postępu Sprawdź, czy zmiany i dodatki rozwiązują zidentyfikowane frustracje

Szablon jest przystosowany do obsługi kilku profili użytkowników jednocześnie, a zarządzanie nimi wszystkimi jest bardzo proste. Podobnie jak w przypadku innych szablonów ClickUp, można dodawać pola niestandardowe, aby nadać kontekst poszczególnym żądaniom funkcji. Użyj Niestandardowych Statusów, aby mieć oko na WIP.

Masz do dyspozycji ponad 15 widoków do monitorowania szablonu. Na przykład wypróbuj widok obciążenia pracą, aby upewnić się, że historie użytkowników są równomiernie dystrybuowane wśród członków zespołu. Użyj widoku Kalendarza, aby przygotować aktualizacje przed kolejną fazą wydania.

7. Szablon badań użytkownika ClickUp

Szablon ClickUp User Studies pozwala zebrać opinie od użytkowników i zidentyfikować funkcje produktu/aplikacji/strony internetowej, które wymagają dodatkowej uwagi

Uruchomiłeś nowy produkt, aplikację lub stronę internetową? To nie lada wyczyn, ale jakkolwiek banalnie to brzmi, na tym twoja praca się nie kończy.

Osobowości użytkowników są płynne, więc przygotuj się na zalew zmieniające się wymagania użytkowników rutyny, życzenia i cele. Na szczęście, Szablon badań użytkowników ClickUp pomoże Ci podpowiedź na te zmiany! 🦋

Potraktuj ten szablon jako portal do zmiany jednej persony na inną. Masz ponad 10 pól niestandardowych do zdefiniowania zaktualizowanych profili docelowych. Zbierz dane dotyczące konkretnych aspektów funkcji i określ, które obszary wymagają dalszych badań.

Ale jak zebrać te dane? Spokojnie! Szablon zawiera formularze opinii, które możesz wysłać do obecnych klientów. Zebrane informacje będą podstawą twoich wysiłków w celu ilościowego określenia wrażeń użytkowników - uzyskaj do nich dostęp za pośrednictwem widoków Insights, Process Research i Needs Action.

Szablon jest wystarczająco wszechstronny, aby analizować zasadność proponowanych zmian. Użyj statusów takich jak Odrzucone, Rekomendacja i Analiza, aby ułatwić zadania na następny Sprint. 🏃

8. Szablon głosu klienta ClickUp

Skorzystaj z szablonu ClickUp Voice of the Customer Template, aby nakreślić potrzeby swoich klientów, wskazać obszary wymagające poprawy i zdefiniować kolejne kroki

Szablon Szablon głosu klienta ClickUp to prosty szablon persony użytkownika, który centralizuje dane klientów zebrane z trzech źródeł:

Strony mediów społecznościowych Ankiety i wywiady Bezpośrednie rozmowy z obsługą klienta

Szablon prezentuje zebrane informacje w sekcjach z możliwością przeglądania, oznaczonych kolorami. Każda sekcja ma karty określające poszczególne aspekty "głosu klienta" 🗣️

Po uzyskaniu zakończonego obrazu persony użytkownika, przejdź do następnej sekcji szablonu, która dotyczy:

Komentarze: Przechwytuje kluczowe lub wspólne punkty opinii. Na przykład, grupa klientów opublikowała w mediach społecznościowych, że są niezadowoleni z planów cenowych produktu. Aby to potwierdzić, należy dodać wpis z etykietą "Niezadowolenie z cen" Potrzeby: Określa potrzeby użytkowników sensownie wynikające z komentarzy. Biorąc pod uwagę nasz przykład z góry, możesz dodać tutaj "Rozważ ponownie pakiety subskrypcji" Wymagania: Przekształca potrzeby w możliwe do wykonania zadania. Podążając za tym samym przypadkiem, możesz umieścić tutaj "Stworzenie większej liczby planów cenowych" i dać swojemu zespołowi konkretne zadania, na których będzie mógł się skupić

Uporządkowany wygląd szablonu jest idealny dla osób, które mają tendencję do wpadania w panikę na widok skomplikowanych diagramów sieciowych. 😜

9. ClickUp Voice of the Customer Journey Szablon

Zbierz i sklasyfikuj oczekiwania i reakcje klientów na Twój produkt/usługę, aby zrozumieć, co możesz zrobić, aby go ulepszyć

Szablon Szablon podróży głosem klienta ClickUp jest bardzo podobny do poprzedniej opcji na naszej liście, ale w praktycznym formacie bardziej dostosowanym do potrzeb operacyjnych zarządzanie produktem . Ten szablon dotyczy zrobienia wszystkiego. ✔️

Pozwala zbierać opinie z różnych kategorii VoC (Voice of Customer) , w tym ankiet, nagranych rozmów, zachowań online i mediów społecznościowych. 📢

Jego główną siłą jest tworzenie rozwiązań specyficznych dla procesu. Użyj karty, aby dodać podsumowania problemów nurtujących użytkowników, zinterpretuj je z zespołem i notuj rozwiązania tuż pod problemami. Przydziel zadania i podzadania, aby wdrożyć rozwiązanie.

Zasadniczo zarysowujesz źródło VoC, problem i rozwiązanie - to wszystko. To sprawia, że szablon ten jest idealny do rozwiązywania problemów i wad produktów w ściśle określonych terminach, a także do utrzymywania niestandardowe relacje z klientami w trakcie śledzenia. 🛤️

Będąc szablonem na poziomie operacyjnym, oferuje przejrzyste widoki listy i tablicy do interpretacji zebranych danych.

10. Szablon mapy podróży klienta ClickUp

Skorzystaj z szablonu mapy podróży klienta ClickUp, aby przedstawić niestandardowe nawyki i preferencje klientów oraz wykorzystać je do ulepszenia produktu/usługi

Potrzebujesz wizualizacja podróży niestandardowych klientów i uzyskać więcej konwersji potencjalnych klientów? Będziesz pod wrażeniem tego, co Szablon mapy podróży klienta ClickUp do zrobienia! 😼

Szablon pomaga w rozszerzeniu podróży klienta, zaznaczając bezpośrednie i pośrednie interakcje potencjalnych klientów z produktem lub firmą. Rejestruj i analizuj punkty styku z klientem, doświadczenia i punkty tarcia.

Po sporządzeniu mapy podróży, zbuduj rozwiązania dla następujących trzech scen:

Świadomość: Określ działania mające na celu zwiększenie widoczności Twojego produktu. Na przykład za pomocą usługi reklamowej lub influencera w mediach społecznościowych Rozważanie: Strategiczne sposoby na zwiększenie zaangażowania użytkowników i dostrzeżenie możliwości wzrostu konwersji Konwersja: Zidentyfikuj siłę napędową stojącą za lojalnością użytkownika (lub jej brakiem) i zachęć go do zakupu tego, co oferujesz

Możesz przypisać członków zespołu do nadzorowania każdej sceny i ustalić odpowiedzialność w trakcie podróży klienta. Użyj narzędzia Widok wykresu Gantta aby śledzić postęp w formacie osi czasu.

Jest to kolejny szablon Tablicy, dający dostęp do funkcji ClickUp, takich jak nagrywanie ekranu, automatyzacja, Asystent pisania AI i wspólne edytowanie podczas tworzenia person użytkowników w podróży!

Ludzie są złożeni, podobnie jak persony użytkowników!

Wielu produktom nie udaje się wystartować, ponieważ opierają się na samoreferencyjne projekty z niewielkim szacunkiem dla zamierzonego użytkownika. Poleganie na dobrze zbadanych personach użytkowników jest jedynym sprawdzonym w boju sposobem tworzenia produktów dla dobra kupujących. 💑

Podczas gdy rozszyfrowanie person klientów jest trudnym zadaniem, nasze szablony służą jako mocne bloki startowe, które napędzają Cię do przodu. Wypróbuj jeden z nich już dziś i od razu rozpocznij połączenie z rynkiem docelowym! 🤝