10 najlepszych alternatyw Canva dla projektowania graficznego w 2024 roku

Czy kiedykolwiek czułeś się, jakbyś osiągnął plateau w projektowaniu z Canva? Jako specjalista ds. mediów społecznościowych lub marketer wiesz, że angażujące wizualizacje są kluczem do sukcesu kampanii marketingowej .

Jednak poleganie wyłącznie na jednej platformie do projektowania może ograniczyć kreatywność i sprawić, że treści staną się przestarzałe. Jeśli szukasz bardziej zaawansowanego rozwiązania poza podstawowymi narzędziami do edycji, nadszedł czas, aby zbadać inne opcje.

Zapoznajmy się z najlepszymi alternatywami dla Canva i aplikacji graficznych narzędzia do projektowania które pomogą złagodzić bolączki, usprawnić pracę i pobudzić kreatywność. ✨

Czym jest Canva?

Canva zyskała popularność jako narzędzie do projektowania online, umożliwiając użytkownikom tworzenie przyciągających wzrok grafik, prezentacji i filmów bez konieczności posiadania wcześniejszej wiedzy na temat projektowania. Platforma zapewnia szeroki wybór szablonów, zdjęć i komponentów projektowych, umożliwiając użytkownikom łatwe generowanie wizualizacji do marketingu treści profesjonalnego kalibru.

przez Canva Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i obszernej kolekcji zasobów, Canva stała się preferowaną platformą do projektowania graficznego dla wielu firm i osób prywatnych, które chcą szybko i wygodnie tworzyć imponujące wizualizacje.

10 najlepszych alternatyw dla Canva w 2024 roku

Zobacz aktywność wszystkich osób i ściśle współpracuj jako zespół, nawet pracując zdalnie. Burza mózgów, dodawanie notatek i gromadzenie najlepszych pomysłów na kreatywnym płótnie dzięki ClickUp Whiteboards

ClickUp to narzędzie do zarządzania projektami i współpracy zespołowej, które pomaga zespołom różnej wielkości z różnych branż zarządzać zadaniami, projektami i przepływami pracy.

To, co czyni ClickUp jednym z najlepszych dostępnych obecnie narzędzi, to zaawansowane funkcje zarządzania projektami i współpracy zespołowej oraz w pełni konfigurowalna platforma, która pozwala osobom i zespołom skonfigurować ClickUp tak, aby pasował do ich potrzeb i preferencji. Oznacza to, że narzędzie to może zaspokoić potrzeby każdego rodzaju zespołu, w tym projektantów i osób niebędących projektantami.

Co więc sprawia, że jest to najlepsza alternatywa dla Canva?

Chociaż ClickUp nie jest narzędziem do projektowania graficznego, oferuje obszerną listę funkcji dla marketerów, w tym wysoce intuicyjny Funkcja tablicy która oferuje kilka zalet w porównaniu do Canva Whiteboards, co czyni ją świetną alternatywą dla użytkowników, którzy szukają bardziej wszechstronnego i uniwersalnego narzędzia, które wykracza poza projektowanie graficzne.

Oto niektóre z kluczowych funkcji, które wyróżniają ClickUp Whiteboards:

Integracja z zarządzaniem projektami : ClickUp Whiteboards są zintegrowane z platformą do zarządzania projektami ClickUp, dzięki czemu można łatwo współpracować z członkami zespołu, przydzielać zadania bezpośrednio z tablicy, przekształcać tablice w zadania, załączać pliki lub dokumenty i śledzić postępy - wszystko w jednym miejscu

: ClickUp Whiteboards są zintegrowane z platformą do zarządzania projektami ClickUp, dzięki czemu można łatwo współpracować z członkami zespołu, przydzielać zadania bezpośrednio z tablicy, przekształcać tablice w zadania, załączać pliki lub dokumenty i śledzić postępy - wszystko w jednym miejscu Współpraca w czasie rzeczywistym : ClickUp Whiteboards pozwala wielu użytkownikom współpracować w czasie rzeczywistym, zostawiać komentarze i opinie bezpośrednio na tablicach, łączyć zadania i wiele więcej, ułatwiając wspólną pracę nad projektami i dzielenie się pomysłami

: ClickUp Whiteboards pozwala wielu użytkownikom współpracować w czasie rzeczywistym, zostawiać komentarze i opinie bezpośrednio na tablicach, łączyć zadania i wiele więcej, ułatwiając wspólną pracę nad projektami i dzielenie się pomysłami Elastyczne funkcje : Tablice ClickUp są wyposażone w takie funkcje, jak notatki samoprzylepne, narzędzia do rysowania i przesyłania obrazów, co ułatwia tworzenie dynamicznych i angażujących treści wizualnych

: Tablice ClickUp są wyposażone w takie funkcje, jak notatki samoprzylepne, narzędzia do rysowania i przesyłania obrazów, co ułatwia tworzenie dynamicznych i angażujących treści wizualnych Konfigurowalne szablony dla każdego przypadku użycia: Niezależnie od tego, czy projektujesz prezentację, sesję burzy mózgów, czy mapujesz mapę drogową projektu, możesz wybierać z biblioteki szablonów z gotowymi strukturami, które ułatwiają rozpoczęcie pracy. Aby zapoznać się z ClickUp Whiteboards, po prostu użyj szablonuWprowadzenie do szablonu Whiteboards od ClickUp aby rozpocząć

Ogólnie rzecz biorąc, tablice ClickUp oferują bardziej kompleksowe i elastyczne rozwiązanie niż tablice Canva. Dodatkowo, ClickUp może pomóc scentralizować opinie i przyspieszyć procesy zatwierdzania, wykorzystując funkcję Proofing w ClickUp do dodawania adnotacji bezpośrednio na obrazach, filmach i plikach PDF.

Centralizuj informacje zwrotne i przyspiesz procesy zatwierdzania dzięki funkcji Proofing, przypisując komentarze bezpośrednio do załączników zadań

Te funkcje współpracy, wraz z obszerną listą funkcji do zarządzania marką, marketingu, zarządzania zespołem i nie tylko, sprawiają, że ClickUp jest jedną z najlepszych alternatyw Canva dla użytkowników, którzy potrzebują bardziej zaawansowanych i elastycznych funkcji z opcjami dostosowywania.

Najlepsze funkcje

W pełni konfigurowalna platforma : Dostosuj każdą część ClickUp i skonfiguruj ją tak, aby pasowała do Twoich potrzeb dzięki niestandardowym polom, niestandardowym statusom, ClickApps i nie tylko

: Dostosuj każdą część ClickUp i skonfiguruj ją tak, aby pasowała do Twoich potrzeb dzięki niestandardowym polom, niestandardowym statusom, ClickApps i nie tylko Ponad 15 niestandardowych widoków : Wybieraj spośród ponad 15 sposobów wyświetlania swojej pracy, w tym tablic ClickUp, kalendarza, osi czasu, tablicy, wykresu Gantta i innych

: Wybieraj spośród ponad 15 sposobów wyświetlania swojej pracy, w tym tablic ClickUp, kalendarza, osi czasu, tablicy, wykresu Gantta i innych Funkcja przeciągnij i upuść : Ta funkcja sprawia, że wprowadzanie zmian w całym ClickUp Workspace jest łatwiejsze i szybsze. Wystarczy przeciągnąć i upuścić elementy bez konieczności posiadania umiejętności technicznych

: Ta funkcja sprawia, że wprowadzanie zmian w całym ClickUp Workspace jest łatwiejsze i szybsze. Wystarczy przeciągnąć i upuścić elementy bez konieczności posiadania umiejętności technicznych Współpraca zespołowa : Współpracuj w czasie rzeczywistym lub pracuj asynchronicznie z widokiem czatu, przypisanymi komentarzami oraz wykrywaniem i edycją współpracy w całym ClickUp Workspace

: Współpracuj w czasie rzeczywistym lub pracuj asynchronicznie z widokiem czatu, przypisanymi komentarzami oraz wykrywaniem i edycją współpracy w całym ClickUp Workspace Potwierdzanie i adnotacje : Centralizuj informacje zwrotne i przyspiesz procesy zatwierdzania, korzystając z funkcji Proofing w ClickUp do dodawania adnotacji bezpośrednio na obrazach, filmach i plikach PDF

: Centralizuj informacje zwrotne i przyspiesz procesy zatwierdzania, korzystając z funkcji Proofing w ClickUp do dodawania adnotacji bezpośrednio na obrazach, filmach i plikach PDF Możliwości integracji : Podłącz ClickUp do ponad 1000 narzędzi roboczych, w tymoprogramowanie do zarządzania markąinarzędzia do projektowania graficznego, aby skonsolidować aplikacje i przenieść całą pracę w jedno miejsce

: Podłącz ClickUp do ponad 1000 narzędzi roboczych, w tymoprogramowanie do zarządzania markąinarzędzia do projektowania graficznego, aby skonsolidować aplikacje i przenieść całą pracę w jedno miejsce Dostępność na wszystkich urządzeniach: Dostępne na komputery stacjonarne, urządzenia mobilne (aplikacje na Androida i iOS), platformy głosowe i przeglądarki

Ograniczenia

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Może wymagać krzywej uczenia się

Cennik

Darmowy na zawsze : Bogaty w funkcje plan darmowy

: Bogaty w funkcje plan darmowy Nieograniczony : 5 USD miesięcznie/użytkownika

: 5 USD miesięcznie/użytkownika Business : 12 USD miesięcznie/użytkownika

: 12 USD miesięcznie/użytkownika Business Plus : $19 za miesiąc/użytkownika

: $19 za miesiąc/użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4.7 na 5 (6,680+ recenzji)

: 4.7 na 5 (6,680+ recenzji) Capterra: 4.7 na 5 (3,640+ opinii) Wypróbuj te_ Narzędzia do zarządzania kampaniami !

2. Movavi Video Editor

Najlepszy do dynamicznych prezentacji wideo

Korzystanie z funkcji edycji Movavi do tworzenia niestandardowych filmów wideo

Podczas gdy Canva oferuje podstawowe możliwości edycji wideo, Movavi Video Editor to potężne narzędzie do edycji wideo, które oferuje szerszy zakres funkcji. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, jest odpowiedni zarówno dla profesjonalistów produkcji wideo i hobbystów, umożliwiając im łatwe tworzenie dynamicznych filmów z oszałamiającymi efektami wizualnymi.

Movavi posiada kilka opcji dostosowywania, takich jak przejścia, animacje, tytuły i ścieżki muzyczne, dzięki czemu łatwo ożywić każdy projekt. Dodatkowo, wbudowany edytor audio pozwala użytkownikom dostosowywać poziomy dźwięku i dodawać muzykę w tle lub efekty dźwiękowe. Wśród innych wspaniałych funkcji znajduje się ponad 150 ustawień filtrów, które zapewniają wysokiej jakości efekty wizualne za jednym kliknięciem. Funkcje te sprawiają, że Movavi jest jedną z najlepszych alternatyw dla Canva, ponieważ możliwości edycji wideo w Canva są ograniczone.

Najlepsze funkcje

Łatwy w użyciu : Intuicyjny interfejs użytkownika sprawia, że każdy może łatwo nauczyć się i opanować to oprogramowanie

: Intuicyjny interfejs użytkownika sprawia, że każdy może łatwo nauczyć się i opanować to oprogramowanie Specjalne efekty wideo : Możesz użyć funkcji edycji, aby dodać przejścia, animacje, tytuły i inne, aby tworzyć dynamiczne filmy w ciągu kilku minut

: Możesz użyć funkcji edycji, aby dodać przejścia, animacje, tytuły i inne, aby tworzyć dynamiczne filmy w ciągu kilku minut Narzędzia do edycji audio : Umożliwia dostosowanie poziomów dźwięku lub dodanie muzyki w tle lub efektów dźwiękowych

: Umożliwia dostosowanie poziomów dźwięku lub dodanie muzyki w tle lub efektów dźwiękowych Ponad 150 ustawień filtrów: Zapewnia wysokiej jakości efekty wizualne za pomocą jednego kliknięcia

Ograniczenia

Brak możliwości edycji wideo 360 stopni

Ograniczony wybór opcji tytułów wśród innych alternatyw Canva

Wersja próbna dodaje znak wodny do filmów

Cennik

Darmowa wersja próbna : Dostępny

: Dostępny Roczna subskrypcja : $54.95

: $54.95 Dożywotnia licencja: $74.95

Oceny i recenzje klientów

Trustpilot : 4.7 na 5 (18,000+ recenzji)

: 4.7 na 5 (18,000+ recenzji) Capterra: 4.8 na 5 (400+ recenzji)

3. Venngage

Najlepsza alternatywa dla tworzenia infografik

Twórz infografiki do mediów społecznościowych, prezentacji i nie tylko z Venngage Venngage to popularna alternatywa Canva, która skupia się głównie na tworzeniu infografik. Posiada ogromną bibliotekę szablonów, ikon, wykresów i ilustracji, które można wykorzystać do tworzenia infografik i oszałamiających treści wizualnych, takich jak zasoby mediów społecznościowych, w ciągu kilku minut.

Oprogramowanie oferuje również intuicyjne narzędzia do projektowania metodą "przeciągnij i upuść" oraz opcje automatycznego formatowania, co ułatwia użytkownikom dostosowanie wyglądu i stylu infografiki. Dodatkowo, Venngage posiada funkcje współpracy, które pozwalają wielu członkom zespołu pracować nad jednym projektem w tym samym czasie.

Najlepsze cechy

Prosty interfejs użytkownika : Użytkownicy mogą łatwo poruszać się po platformie Venngage dzięki prostemu interfejsowi użytkownika

: Użytkownicy mogą łatwo poruszać się po platformie Venngage dzięki prostemu interfejsowi użytkownika Ogromna biblioteka elementów : Zawiera szablony, ikony, wykresy i ilustracje dla wszystkich typów infografik

: Zawiera szablony, ikony, wykresy i ilustracje dla wszystkich typów infografik **Narzędzia do projektowania typu "przeciągnij i upuść": Ułatwia użytkownikom dostosowanie wyglądu i stylu infografiki

Automatyczne formatowanie: Automatycznie formatuje tekst, obrazy i inne elementy, nadając im dopracowany wygląd

Ograniczenia

Brak możliwości edycji wideo

Brak obsługi plików GIF

Ceny

Darmowy plan z ograniczonymi funkcjami

Premium : 10 USD miesięcznie/użytkownika

: 10 USD miesięcznie/użytkownika Biznes : $24 miesięcznie/użytkownika

: $24 miesięcznie/użytkownika Enterprise: 499 USD miesięcznie za 10 stanowisk

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4.7 na 5 (120+ recenzji)

: 4.7 na 5 (120+ recenzji) Capterra: 4.6 na 5 (300+ recenzji)

4. Typito

Najlepszy do tworzenia filmów z tekstem

Edytuj filmy i dodawaj tekst za pomocą Typito Typito to internetowe narzędzie do edycji wideo z kilkoma unikalnymi funkcjami edycji, które pozwalają użytkownikom z łatwością tworzyć filmy o profesjonalnej jakości.

Platforma oferuje szeroką gamę szablonów i elementów projektowych, ułatwiając użytkownikom tworzenie angażujących filmów do różnych celów. Zawiera ponad 300 profesjonalnych szablonów i bibliotekę ponad miliona obrazów, plików muzycznych, filmów i czcionek wolnych od tantiem. Typito zapewnia również użytkownikom zautomatyzowane opcje stylizacji tekstu, które można wykorzystać do tworzenia wciągających tytułów, napisów lub objaśnień.

Platforma obsługuje również integrację z popularnymi aplikacjami, takimi jak Dropbox, Google Drive i YouTube . Oprócz tego Typito oferuje również API dla programistów, dzięki czemu mogą oni tworzyć niestandardowe integracje z platformą.

Najlepsze cechy

Intuicyjny interfejs użytkownika : Użytkownicy mogą łatwo poruszać się po platformie oprogramowania dzięki prostemu interfejsowi użytkownika.

: Użytkownicy mogą łatwo poruszać się po platformie oprogramowania dzięki prostemu interfejsowi użytkownika. **Narzędzia do projektowania typu "przeciągnij i upuść": Ułatwia użytkownikom dostosowanie wyglądu i stylu klipu wideo.

Profesjonalnie zaprojektowane szablony: Zapewnia szeroki wybór szablonów do wyboru.

Ograniczenia

Brak obsługi 4K/HD

Ograniczone opcje kolorów

Ceny

Plan darmowy : Dostępny z ograniczonymi funkcjami

: Dostępny z ograniczonymi funkcjami Solo : 15 USD miesięcznie

: 15 USD miesięcznie Pro: $29 miesięcznie

Oceny i recenzje klientów

G2: 4.7 na 5 (80+ opinii)

5. Placeit

Najlepsza alternatywa dla szablonów prezentacji

Uzyskaj dostęp do szablonów prezentacji w Placeit Placeit to jedna z alternatyw Canva, która oferuje obszerną bibliotekę szablonów, makiet, logo i elementów graficznych. Platforma oferuje ponad 50 000 zdjęć, grafik i szablonów do wyboru, dzięki czemu można bez trudu dostosować ich projekty i dodać własny tekst lub logo.

Platforma jest również wyposażona w zaawansowane narzędzia do animacji, które pozwalają użytkownikom szybko i łatwo animować swoje wizualizacje. Co więcej, pozwala użytkownikom udostępniać swoje projekty bezpośrednio za pośrednictwem poczty e-mail lub kanałów mediów społecznościowych za pomocą jednego kliknięcia. Wreszcie, platforma integruje się z różnymi popularnymi aplikacjami innych firm, dzięki czemu użytkownicy mogą wykorzystać swoje istniejące narzędzia i usługi, aby uzyskać więcej z Placeit.

Najlepsze funkcje

Ponad 50 000 zdjęć bez tantiem : Zapewnia szeroki wybór wysokiej jakości wizualizacji i szablonów do wyboru

: Zapewnia szeroki wybór wysokiej jakości wizualizacji i szablonów do wyboru Zaawansowane narzędzia do animacji : Umożliwia użytkownikom szybkie i łatwe tworzenie angażujących animacji za pomocą kliknięcia przycisku

: Umożliwia użytkownikom szybkie i łatwe tworzenie angażujących animacji za pomocą kliknięcia przycisku Różne opcje eksportu: Użytkownicy mogą udostępniać swoje projekty za pomocą jednego kliknięcia, aby uzyskać maksymalny zasięg

Ograniczenia

Bezpłatny plan nie jest dostępny

Cennik

Bezpłatny okres próbny : Dostępny

: Dostępny Nieograniczona subskrypcja: Od 7,47 USD miesięcznie

Oceny i recenzje klientów

Trustpilot : 3.2 na 5 (1100+ recenzji)

: 3.2 na 5 (1100+ recenzji) Capterra: 4.5 na 5 (10+ opinii)

6. VistaCreate (Crello)

Najlepsza alternatywa dla kreatora logo Canva

Tworzenie logo i projektów graficznych za pomocą VistaCreate VistaCreate vistaCreate, wcześniej znana jako Crello, to potężna i przyjazna dla użytkownika platforma do projektowania graficznego, która oferuje szeroką gamę konfigurowalnych szablonów i elementów projektu. Platforma ta jest doskonałą alternatywą dla Canva, ponieważ zapewnia podobny interfejs i funkcjonalność, oferując jednocześnie kilka unikalnych funkcji, które zaspokajają różne potrzeby.

Platforma zawiera ponad 25 000 szablonów projektowych które obejmują logo, ulotki, broszury i plakaty. Ponadto VistaCreate zapewnia użytkownikom dostęp do biblioteki ponad 10 milionów obrazów i elementów wolnych od tantiem. Oferuje również kreator logo oparty na sztucznej inteligencji, który pomaga użytkownikom stworzyć idealne logo w kilka chwil.

Najlepsze funkcje

Łatwe w użyciu narzędzia typu "przeciągnij i upuść": Umożliwia użytkownikom szybkie przenoszenie, zmianę rozmiaru i dostosowywanie elementów projektu

Ponad 10 000 konfigurowalnych szablonów : Zapewnia użytkownikom szeroką gamę opcji tworzenia logo, reklam, zasobów mediów społecznościowych i nie tylko

: Zapewnia użytkownikom szeroką gamę opcji tworzenia logo, reklam, zasobów mediów społecznościowych i nie tylko Ponad 12 milionów zdjęć stockowych, ilustracji, ikon i filmów : Daje użytkownikom dostęp do biblioteki bezpłatnych treści multimedialnych

: Daje użytkownikom dostęp do biblioteki bezpłatnych treści multimedialnych Funkcja Brand Kit : Dodawaj własne czcionki, palety kolorów i logo do zestawu marki i uzyskuj do nich łatwy dostęp w dowolnym momencie, gdy potrzebujesz zmienić markę swoich treści

: Dodawaj własne czcionki, palety kolorów i logo do zestawu marki i uzyskuj do nich łatwy dostęp w dowolnym momencie, gdy potrzebujesz zmienić markę swoich treści Inteligentne narzędzie do zmiany rozmiaru: Zmień rozmiar obrazu lub nawet całego projektu jednym kliknięciem, szybko przygotuj treści dla kilku platform wydawniczych i promuj swoją markę online na wielu kontach w mediach społecznościowych

Ograniczenia

Niektóre narzędzia są dostępne tylko z planem premium

Cennik

Starter : Darmowy

: Darmowy Pro: $10 miesięcznie

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4.5 na 5 (150+ recenzji)

: 4.5 na 5 (150+ recenzji) Capterra: 4.6 na 5 (390+ recenzji)

7. Piktochart

Najlepszy do tworzenia grafik i infografik w mediach społecznościowych

Twórz obrazy, grafiki do mediów społecznościowych i infografiki za pomocą Piktochart Piktochart to jedna z najlepszych alternatyw Canva, która specjalizuje się w tworzeniu atrakcyjnych wizualnie infografik, prezentacji i raportów. Platforma ta jest przeznaczona zarówno dla użytkowników, jak i marketerów mediów społecznościowych, którzy chcą prezentować dane i informacje w wizualnie angażujący sposób, nie spędzając godzin na procesie projektowania.

Oprogramowanie oferuje intuicyjny edytor typu "przeciągnij i upuść" oraz różnorodne szablony, które pozwalają użytkownikom tworzyć obrazy, niestandardowe projekty graficzne, ikony i nie tylko.

Najlepsze cechy

Ponad 1000 szablonów infografik : Dostęp do elementów projektu i szablonów do postów w mediach społecznościowych,treści wizualnei nie tylko

: Dostęp do elementów projektu i szablonów do postów w mediach społecznościowych,treści wizualnei nie tylko Narzędzia do wizualizacji danych : Ułatwia tworzenie interaktywnych wizualizacji z danych

: Ułatwia tworzenie interaktywnych wizualizacji z danych Zintegrowany asystent projektowania wspomagany przez sztuczną inteligencję: Zapewnia prosty sposób na szybkie i łatwe tworzenie złożonych wizualizacji

Ograniczenia

Mniej wszechstronna platforma projektowa w porównaniu do innych

Niektóre funkcje i szablony są dostępne tylko w ramach płatnej subskrypcji

Cennik

Plan darmowy : Dostępny

: Dostępny Pro : $14 miesięcznie/użytkownika

: $14 miesięcznie/użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4.4 na 5 (160+ recenzji)

: 4.4 na 5 (160+ recenzji) Capterra: 4.7 na 5 (160+ recenzji)

8. PlayPlay

Najlepszy do tworzenia interaktywnych prezentacji

Twórz profesjonalnie wyglądające filmy w kilka minut bez technicznych lub kreatywnych umiejętności dzięki PlayPlay PlayPlay to alternatywa dla Canva, która specjalizuje się w tworzeniu wideo dla mediów społecznościowych, marketingu i komunikacji wewnętrznej. Dzięki prostemu i intuicyjnemu interfejsowi, PlayPlay ułatwia użytkownikom bez doświadczenia w edycji wideo tworzenie angażujących i profesjonalnie wyglądających filmów.

PlayPlay posiada również potężną funkcję edycji wideo wspomaganą przez sztuczną inteligencję, która upraszcza proces tworzenia profesjonalnie wyglądających filmów. Ponadto aplikacja oferuje integrację z każdą popularną platformą mediów społecznościowych, umożliwiając łatwe udostępnianie swoich dzieł jako postów w mediach społecznościowych i innym osobom.

Najlepsze funkcje

Możliwość animowania tekstu, obrazów i filmów : Pomaga tworzyć infografiki i dynamiczne wizualizacje

: Pomaga tworzyć infografiki i dynamiczne wizualizacje Różnorodność szablonów : Oferuje użytkownikom szeroki zakres opcji projektowych dla ich projektów

: Oferuje użytkownikom szeroki zakres opcji projektowych dla ich projektów Wsparcie dla rozdzielczości HD/4K: Zapewnia najwyższą jakość wydruków

Ograniczenia

Nie jest dostępna darmowa wersja

Ograniczone opcje dostosowywania w porównaniu do innych platform

Ceny

Darmowa wersja próbna : Dostępny

: Dostępny Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4.7 na 5 (80+ recenzji)

: 4.7 na 5 (80+ recenzji) Capterra: 4.8 na 5 (20+ recenzji)

9. Pixlr

Najlepszy do edycji i ulepszania zdjęć w mediach społecznościowych

Edytuj zdjęcia i twórz grafiki bezpośrednio w przeglądarce dzięki Pixlr Pixlr to zaawansowane oprogramowanie do edycji zdjęć, które ułatwia użytkownikom szybką i łatwą edycję i ulepszanie zdjęć w celu tworzenia oszałamiających treści wizualnych.

Ten statyczny edytor graficzny oferuje szeroką gamę narzędzi do edycji zdjęć, w tym filtry, efekty, korekcję kolorów i narzędzie do szybkiego przycinania obrazu. Użytkownicy mogą również dodawać tekst, ramki i naklejki, aby ulepszyć swoje obrazy.

Co więcej, edytor zdjęć pozwala użytkownikom szybko retuszować zdjęcia za pomocą profesjonalnych narzędzi, takich jak wyostrzanie, rozmycie i regulacja kontrastu.

Pixlr oferuje również darmowy mobilny edytor zdjęć na urządzenia z systemem iOS i Android, umożliwiając użytkownikom edycję zdjęć w podróży. Ogólnie rzecz biorąc, Pixlr jest jedną z najlepszych alternatyw Canva dla tych, którzy chcą szybko i łatwo poprawić swoje zdjęcia w mediach społecznościowych i nie tylko.

Najlepsze funkcje

Szeroki zakres narzędzi do edycji zdjęć : Zapewnia szeroki wybór narzędzi do szybkiej i łatwej edycji i ulepszania zdjęć

: Zapewnia szeroki wybór narzędzi do szybkiej i łatwej edycji i ulepszania zdjęć Narzędzia do retuszu : Umożliwia użytkownikom profesjonalny retusz zdjęć za pomocą zaawansowanych narzędzi, takich jak wyostrzanie, rozmycie i regulacja kontrastu

: Umożliwia użytkownikom profesjonalny retusz zdjęć za pomocą zaawansowanych narzędzi, takich jak wyostrzanie, rozmycie i regulacja kontrastu Narzędzia do szybkiego usuwania tła: Usuwanie tła z najtrudniejszych obiektów, przesyłanie do 50 zdjęć i usuwanie tła za jednym razem, nawet przy innym rozmiarze kadrowania

Ograniczenia

Edycja skoncentrowana tylko na zdjęciach

Cennik

Plan darmowy : Dostępny z ograniczonymi funkcjami

: Dostępny z ograniczonymi funkcjami Plus : 0,75 USD miesięcznie

: 0,75 USD miesięcznie Premium : 4,90 USD miesięcznie

: 4,90 USD miesięcznie Team: $9.91 miesięcznie

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4.5 na 5 (130+ recenzji)

: 4.5 na 5 (130+ recenzji) Capterra: 4.5 na 5 (95+ recenzji)

10. PicMonkey

Najlepszy do tworzenia banerów YouTube

Twórz piękne zdjęcia, logo, grafiki do mediów społecznościowych i okładki na Facebooka za pomocą PicMonkey PicMonkey to alternatywa dla Canva, która specjalizuje się w tworzeniu banerów YouTube, reklam w mediach społecznościowych i logo. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i obszernej bibliotece szablonów, PicMonkey jest świetną alternatywą Canva dla użytkowników, którzy potrzebują prostego, ale potężnego narzędzia do projektowania.

Platforma oferuje szeroką gamę profesjonalnie zaprojektowanych szablonów banerów YouTube i innych projektów, dzięki czemu użytkownicy mogą tworzyć oszałamiające grafiki w ciągu kilku minut. Dodatkowo, platforma oferuje również edytor typu "przeciągnij i upuść", który ułatwia dostosowywanie istniejących szablonów lub tworzenie całkowicie oryginalnych projektów.

Co więcej, PicMonkey oferuje filtry, tekstury i kształty, które dają użytkownikom możliwość tworzenia złożonych wizualizacji, dzięki czemu jest to obecnie jedna z najlepszych alternatyw dla Canva.

Najlepsze funkcje

**Edytor typu "przeciągnij i upuść": Sprawia, że tworzenie wizualizacji jest dziecinnie proste

Zintegrowana biblioteka obrazów i czcionek : Zapewnia użytkownikom dostęp do setek różnych elementów projektu

: Zapewnia użytkownikom dostęp do setek różnych elementów projektu Gotowe szablony : Oferuje użytkownikom szybki sposób na rozpoczęcie pracy nad projektami

: Oferuje użytkownikom szybki sposób na rozpoczęcie pracy nad projektami Zaawansowane narzędzia do edycji: Umożliwia użytkownikom łatwe dostosowywanie wizualizacji

Ograniczenia

Nie jest dostępna darmowa wersja

Niektóre zaawansowane funkcje i narzędzia są dostępne tylko w ramach subskrypcji wyższego poziomu

Cennik

Podstawowa : 72 USD rocznie

: 72 USD rocznie Pro : $120 rocznie

: $120 rocznie Business: $228 rocznie

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4.4 na 5 (380+ opinii)

: 4.4 na 5 (380+ opinii) Capterra: 4.5 na 5 (1000+ recenzji)

Co sprawia, że Canva jest dobrą alternatywą?

Szukając alternatywy dla Canva, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

Łatwość obsługi: Platforma powinna być przyjazna dla użytkownika i łatwa w nawigacji, nawet dla osób z minimalnym doświadczeniem w projektowaniu graficznym

Platforma powinna być przyjazna dla użytkownika i łatwa w nawigacji, nawet dla osób z minimalnym doświadczeniem w projektowaniu graficznym **Różnorodność szablonów: realna alternatywa powinna oferować szeroką gamę profesjonalnych szablonów odpowiednich dla różnych branż i celów

Opcje dostosowywania: Platforma powinna umożliwiać dostosowywanie szablonów i elementów projektu w celu tworzenia unikalnych i spersonalizowanych wizualizacji

Platforma powinna umożliwiać dostosowywanie szablonów i elementów projektu w celu tworzenia unikalnych i spersonalizowanych wizualizacji Ceny: Dobra alternatywa Canva powinna zapewniać różne opcje cenowe, aby dopasować się do potrzeb i budżetów różnych użytkowników

Dobra alternatywa Canva powinna zapewniać różne opcje cenowe, aby dopasować się do potrzeb i budżetów różnych użytkowników Funkcja współpracy zespołowej: Narzędzie powinno wspierać współpracę zespołową i udostępnianie, aby ułatwić użytkownikom współpracę nawet wtedy, gdypracując zdalnie ## Doładuj swoje projekty dzięki alternatywom Canva

Podczas gdy Canva pozostaje popularnym i wszechstronnym narzędziem do projektowania, w 2024 roku dostępnych będzie kilka alternatyw Canva, które oferują unikalne funkcje i możliwości.

Niezależnie od tego, czy szukasz platformy, która koncentruje się na projektowaniu graficznym, tworzeniu infografik, edycji wideo lub edycji zdjęć, aby pomóc w potrzeby marketingowe ta lista alternatyw Canva powinna zapewnić odpowiednią opcję dla Twoich potrzeb. Pamiętaj, aby wziąć pod uwagę takie czynniki, jak łatwość obsługi, różnorodność szablonów, opcje dostosowywania, ceny i funkcje współpracy przy wyborze najlepszej alternatywy Canva dla swoich konkretnych wymagań.

Na przykład, jeśli twoja strategia marketingowa opiera się na filmach wideo, wybierz pełnoprawne rozwiązanie, takie jak Movavi . Jeśli potrzebujesz przyciągających wzrok zdjęć na Instagram, edytuj je za pomocą Pixlr.

A jeśli chcesz usprawnić swój przepływ pracy dzięki wizualnym mapom drogowym i nie tylko, zapoznaj się z ClickUp Whiteboard i wszystkie korzyści, które oferuje ClickUp .

Powodzenia i udanego projektowania! Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś ---

Guest Writer:

victoria jest menedżerem treści z ponad 4-letnim doświadczeniem w marketingu i wcześniej pracowała w niszach marketingowych i blogowych. Lubi pisać i badać nowe tematy, aby dzielić się swoją wiedzą z godnymi zaufania zasobami