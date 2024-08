10 najlepszych opcji oprogramowania do zarządzania marką w 2024 roku

Zarządzanie marką to formularz sztuki i nauka. 👩‍🎨

Niezależnie od tego, czy chodzi o wymyślanie pomysłów na nowe kampanie, czy zarządzanie projektami, można śmiało powiedzieć, że menedżerowie marki mają pełne ręce roboty. Wymaga to dbałości o szczegóły, zrozumienia rynku i talentu do kreatywnego myślenia.

Aby jak najlepiej wykorzystać swoje wysiłki i wywrzeć pozytywny wpływ na wyniki finansowe firmy, można skorzystać z narzędzi do zarządzania marką, aby monitorować, zarządzać i mierzyć kondycję i wydajność marki.

Narzędzia te obejmują zarówno tradycyjne formularze badań rynkowych, jak i bardziej zaawansowane rozwiązania analityczne - mogą zapewnić doskonały wgląd w pozycję marki, celować we właściwych klientów i optymalizować działania strategie marketingowe aby zapewnić, że Twoja marka wyróżnia się na tle konkurencji.

Tak więc, jeśli szukasz nowego rozwiązania do zarządzania marką, aby dodać je do swojego stosu technologicznego lub po prostu szukasz takiego, które zrobi to wszystko, mamy dla Ciebie wszystko. Zawęziliśmy listę do dziesięciu najlepszych dostępnych obecnie programów do zarządzania marką. Przyjrzyj się każdemu z nich, aby dowiedzieć się o ich najlepszych funkcjach, limitach, cenach i opiniach klientów.

Zanim jednak zagłębisz się w listę, dowiedz się, co sprawia, że dobre oprogramowanie do zarządzania marką pomoże Tobie i Twojej firmie zespół marketingowy wybierz odpowiednie narzędzie dla swojej marki! 🤝

Czego szukać w oprogramowaniu do zarządzania marką? Zarządzanie marką to strategia marketingowa i proces tworzenia, pielęgnowania i ochrony tożsamości i reputacji marki. Obejmuje wszystkie aspekty tego, jak firma komunikuje się ze swoimi niestandardowymi klientami, w tym

inicjatywy marketingowe , obsługa klienta, bycie na bieżąco z trendami w branży i wiele więcej.

Te narzędzia marketingowe pomagają menedżerom marki i zespołom marketingowym z:

Strategii marki : Skutecznie zarządzać i realizować strategię marki

: Skutecznie zarządzać i realizować strategię marki Spójność marki : Utrzymaniu ogólnejwytyczne dotyczące marki spójne w różnych kanałach

: Utrzymaniu ogólnejwytyczne dotyczące marki spójne w różnych kanałach Organizacja zasobów : Scentralizowana baza danych cyfrowych zasobów marki

: Scentralizowana baza danych cyfrowych zasobów marki Świadomość marki i zasięg : Przyciąganie potencjalnych klientów oraz zwiększanie świadomości i lojalności wobec marki

: Przyciąganie potencjalnych klientów oraz zwiększanie świadomości i lojalności wobec marki Ulepszona podróż niestandardowa z doskonałymi projektami

Limity

Ceny mogą być droższe w porównaniu z innymi platformami do planowania mediów społecznościowych

koszt płatnych planów może być nieco wysoki, szczególnie dla małych Business. Ponadto uważam, że niektóre z bardziej zaawansowanych funkcji mogą być nieco mylące w użyciu." -_ Recenzja Capterra

Ceny

Oferuje darmową 30-dniową wersję próbną

Standard : 249 USD/miesiąc (dodatkowy użytkownik + 199 USD/miesiąc)

: 249 USD/miesiąc (dodatkowy użytkownik + 199 USD/miesiąc) Professional : $399/miesiąc (dodatkowy użytkownik +$299/miesiąc)

: $399/miesiąc (dodatkowy użytkownik +$299/miesiąc) Zaawansowany : $499/miesiąc (dodatkowy użytkownik +$349/miesiąc)

: $499/miesiąc (dodatkowy użytkownik +$349/miesiąc) Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje

G2: 4.3 na 5 (2,093+ recenzji)

4.3 na 5 (2,093+ recenzji) Capterra: 4,4 na 5 (531+ opinii)

4. Brandfolder

Najlepszy do zarządzania zasobami cyfrowymi

przez Brandfolder

Z Brandfolder brand managerowie mogą przechowywać, zarządzać zasobami cyfrowymi i udostępniać pliki z jednej bezpiecznej i scentralizowanej bazy danych. Jego funkcje obejmują solidne biblioteki zasobów, usprawnione procesy udostępniania plików i konfigurowalne mechanizmy kontroli dostępu, które zapewniają kontrolę nad zasobami cyfrowymi i utrzymują jednolity styl tożsamość marki na różnych platformach, stronach internetowych, kanałach mediów społecznościowych i nie tylko.

Oprócz podstawowych funkcji zarządzania marką, Brandfolder pozwala użytkownikom mierzyć wydajność ich marki. Dzięki pulpitowi analitycznemu będziesz mieć dostęp do spostrzeżeń użytkowników, analiz zasobów oraz analiz Brandfolder i Collection, które pomogą Ci poprawić zwrot z inwestycji i zapewnić dobrą wydajność zasobów marki w wielu kanałach dystrybucji.

Najlepsze funkcje

Przesyłanie, przechowywanie, organizowanie i udostępnianie nieograniczonej liczby plików z jednej bezpiecznej lokalizacji

Niestandardowy branding umożliwia dostosowanie wyglądu, domeny i wyszukiwania, aby zapewnić prawdziwie markowe wrażenia

Organizowanie zasobów według kolekcji, sekcji i etykiet

Automatyczne tagowanie oparte na AI automatycznie dodaje logiczne etykiety do zasobów podczas importu

Zaawansowany redaktor wideo umożliwia edycję plików wideo w aplikacji

Limity

Krzywa uczenia się w okresie ustawień

"Na początku trudno jest zorientować się w sekcjach, etykietach, kolekcjach i pinezkach." _ - Recenzja Capterra

Ceny

Podstawy : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Premium: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje

G2: 4,5 na 5 (1,035+ recenzji)

4,5 na 5 (1,035+ recenzji) Capterra: 4,7 na 5 (433+ opinii)

5. Slack

Najlepsze oprogramowanie do ujednoliconej komunikacji

via Slack Slack to platforma do przesyłania wiadomości, która zapewnia centralny hub dla Teams, aby komunikować się bardziej efektywnie, udostępniać pomysły i przyspieszyć proces przekazywania informacji zwrotnych.

Menedżerowie marek i zespoły mogą tworzyć niestandardowe kanały, aby oddzielać wątki konwersacji, wysyłać wiadomości do pojedynczych lub wielu osób, a także wysyłać pliki w komentarzach. Aby jeszcze bardziej usprawnić komunikację w zespole, Slack umożliwia prowadzenie rozmów typu huddle call lub wideokonferencji, co może być pomocne podczas pracy zdalnej lub wyjaśniania złożonych tematów.

Dodatkowo, Slack Connect umożliwia zapraszanie i współpracę z klientami i zespołami zewnętrznymi w obszarze roboczym. Wszystkie te funkcje i wiele innych ułatwiają przekazywanie aktualizacji, zbieranie opinii, oddelegowane zadania i przyspieszają proces przekazywania opinii, zwłaszcza w porównaniu do komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail.

Slack może również integrować się z innymi narzędziami Business, takimi jak narzędzia do zarządzania projektami takie jak ClickUp i aplikacje CRM, takie jak HubSpot, aby pomóc zespołom usprawnić ich pracę, zarządzać projektami i śledzić kampanie marketingowe.

Najlepsze funkcje

Kanały pomagają zespołom śledzić konwersacje

Huddles i Clip pozwalają teamom na połączenie i bardziej efektywną komunikację

Rozpoczęcie czatu z jedną lub wieloma osobami jednocześnie

Połączenie Slack z innymi narzędziami do pracy takimi jak ClickUp, Google Drive, Zoom i innymi

Limity

Kanały mogą być przytłaczające i rozpraszające, jeśli nie są odpowiednio zarządzane

"Na niektórych kanałach można się zgubić, zwłaszcza jeśli jest ich wiele z różnymi teamami." -_ Recenzja Capterra

Ceny

Free

Pro : 7,25 USD/miesiąc

: 7,25 USD/miesiąc Business+ : $12.50/miesiąc

: $12.50/miesiąc Enterprise Grid: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje

G2: 4,5 na 5 (ponad 30 841 opinii)

4,5 na 5 (ponad 30 841 opinii) Capterra: 4,7 na 5 (ponad 22 811 opinii)

6. FreshBooks

Najlepszy do księgowości i fakturowania online

Przez FreshBooks FreshBooks to rozwiązanie do fakturowania i księgowości, które pomaga markom, księgowym, freelancerom i przedsiębiorcom z różnych branż uprościć ich księgowość.

Usprawnij swój cykl pracy i okiełznaj scope creep korzystając z łatwych w użyciu funkcji księgowych i rachunkowych, takich jak profesjonalne fakturowanie, które umożliwiają tworzenie profesjonalnych raportów, niestandardowe fakturowanie i śledzenie danych finansowych. Aplikacja umożliwia generowanie i wysyłanie raportów w dowolnym momencie okresu rozliczeniowego, a także automatyzację płatności dzięki funkcji autofakturowania, płatności cyklicznych i automatycznych przypomnień.

Najlepsze funkcje

Łatwe ustawienie płatności cyklicznych i automatycznych przypomnień o płatnościach

Połączenie z ponad 14 000 różnych banków i firm obsługujących karty kredytowe

Integracja z ponad 100 aplikacjami w celu usprawnienia biznesu i połączenia zespołów i klientów

Podgląd faktur przed wysłaniem i natychmiastowe aktualizacje po obejrzeniu i opłaceniu faktury

Automatycznie oblicza podatki i śledzi zapasy rozliczane na fakturach

Limity

Narzędzie może być przytłaczające dla tych, którzy nie są zaznajomieni z księgowością

"Niektórzy użytkownicy mogą uznać oprogramowanie za złożone i przytłaczające, szczególnie jeśli nie są zaznajomieni z praktykami fakturowania i księgowości." -_ Recenzja Capterra

Ceny

Lite : 4,50 USD/miesiąc za trzy miesiące (5 rozliczanych klientów)

: 4,50 USD/miesiąc za trzy miesiące (5 rozliczanych klientów) Plus : $9/miesiąc przez trzy miesiące (50 rozliczanych klientów)

: $9/miesiąc przez trzy miesiące (50 rozliczanych klientów) Premium : $16.50/miesiąc przez trzy miesiące (nielimitowana liczba rozliczanych klientów)

: $16.50/miesiąc przez trzy miesiące (nielimitowana liczba rozliczanych klientów) Wybierz: Niestandardowy cennik; poproś o demo

Oceny i recenzje

G2: 4,5 na 5 (657+ opinii)

4,5 na 5 (657+ opinii) Capterra: 4,5 na 5 (ponad 4037 opinii)

7. Frontify

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania zasobami marki

przez Frontify Frontify to oprogramowanie do zarządzania marką i zasobami cyfrowymi, które zapewnia projektantom, markom, programistom i zespołom marketingowym cyfrowy ekosystem marki, który skaluje się wraz z ich biznesem.

Oferuje scentralizowane miejsce dla każdego zasobu marki i narzędzia do niestandardowe wytyczne dotyczące marki ulepszanie kreatywności współpraca w zespole oraz tworzenie szablonów cyfrowych i drukowanych wielokrotnego użytku. Łatwy dostęp, edycja i aktualizacja cyfrowych wytycznych oraz dostęp do ponad 40 różnych elementów zawartości, które pomogą Ci niestandardowo dostosować wytyczne.

Jeśli chodzi o kreatywną współpracę, narzędzie to usprawnia proces przekazywania informacji zwrotnych, umożliwiając teamom udostępnianie szczegółowych informacji i poprawek za pomocą jednego połączonego łącza. Dodatkowo, zapewnia ono menedżerom marki usprawnione rozwiązanie do udostępniania szablonów projektowych. Wystarczy utworzyć biblioteki szablonów brandingowych i pozwolić każdemu członkowi zespołu na samodzielne tworzenie wstępnie zatwierdzonych projektów, aby zachęcić do autonomii, zapobiec wąskim gardłom i przyspieszyć proces tworzenia zawartości.

Najlepsze funkcje

Uproszczenie przepływu pracy i sortowanie zasobów dzięki dedykowanym bibliotekom zasobów

Gotowe bloki zawartości lub SDK do tworzenia niestandardowych elementów odpowiadających potrzebom marki

Integracja z ulubionymi aplikacjami do projektowania, komunikacji, wydajności, marketingu i innych zarządzanie projektami więcej

Dostęp do zasobów i wytycznych bezpośrednio z aplikacji komputerowej

Funkcje analityczne pozwalające śledzić wykorzystanie i upewnić się, że inwestycja w zarządzanie marką zwraca się w każdym kanale

Limity

Funkcja wyszukiwania na platformie mogłaby zostać ulepszona

"Funkcja wyszukiwania jest trochę niezgrabna, ponieważ zwraca cały tekst wokół wyszukiwanego hasła." -_ Recenzja Capterra

Ceny

Essentials Free Starter : 79 USD/miesiąc Teams : 279 USD/miesiąc

Enterprise: Zarezerwuj demo, aby uzyskać wycenę

Oceny i recenzje

G2 : 4.6 na 5 (104+ recenzji)

: 4.6 na 5 (104+ recenzji) Capterra: 4.8 na 5 (63+ recenzji)

8. Uberall

Najlepsze do zarządzania marketingiem lokalizacji

przez Uberall Uberall to narzędzie do zarządzania marketingiem lokalizacji, które pozwala użytkownikom na zapewnienie płynnej hybrydowej obsługi klienta. Oferuje zestaw narzędzi umożliwiających markom zarządzanie swoją obecnością online w popularnych wyszukiwarkach, kanałach mediów społecznościowych, witrynach z recenzjami i nie tylko.

Jako oprogramowanie do analizy lokalizacji, zostało stworzone w celu poprawy widoczności marki w wyszukiwarkach lokalnych, zwiększenia zaangażowania marki i zwiększenia przychodów poprzez optymalizację każdego kanału cyfrowego, który wpływa na odkrywanie i decyzje zakupowe, zwłaszcza na poziomie lokalnym.

Dodatkowo, Uberall zapewnia potężną analitykę, zautomatyzowane rozwiązania i integrację z najlepszymi witrynami z recenzjami, dzięki czemu firmy mogą zwiększyć swoją widoczność dla potencjalnych klientów i podejmować decyzje oparte na danych.

Najlepsze funkcje

Monitorowanie w czasie rzeczywistym i automatyzacja publikacji w najważniejszych serwisach

Optymalizacja każdego sygnału w celu zapewnienia, że Twoja marka jest polecana, niezależnie od tego, czy jest to Google, strona główna, mapa Apple czy Siri

Limity

Ceny mogą być wysokie, a nowi użytkownicy muszą się sporo nauczyć

"Jest to dość drogie rozwiązanie dla niedoświadczonych i średnio doświadczonych marketerów i wiąże się z niewielką krzywą uczenia się, aby w pełni wykorzystać jego możliwości, w której musisz dostosować się do aplikacji i jej funkcji." -_ Recenzja Capterra

Ceny

Get Found : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Be Chosen : Kontakt w sprawie wyceny

: Kontakt w sprawie wyceny Thrive: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje

G2 : 4.4 na 5 (81+ recenzji)

: 4.4 na 5 (81+ recenzji) Capterra: 4.6 na 5 (29+ recenzji)

9. Zendesk

Najlepsze rozwiązanie do zarządzania reklamacjami, obsługi klienta i CRM sprzedaży

Przez Zendesk Zendesk to oprogramowanie do zarządzania reputacją online, które umożliwia markom szybsze rozwiązywanie zgłoszeń, śledzenie skarg klientów w różnych kanałach i zapewnianie najlepszej obsługi klienta.

Zendesk's konfigurowalne systemy sprzedaży biletów , profile klientów i zautomatyzowane rozwiązania wsparcia mogą pomóc w stworzeniu spójnego, spersonalizowanego doświadczenia dla każdego klienta, który odwiedza Twój biznes, podczas gdy jego potężne narzędzie analityczne pozwala na śledzenie interakcji z klientami, skarg itp.

Co więcej, narzędzia Zendesk do współpracy umożliwiają zespołom stworzenie płynnego cyklu pracy, który pozwala zespołom szybko reagować na problemy i zapytania klientów oraz łatwo udostępniać sobie nawzajem informacje, komentarze i opinie. Pomaga to zapewnić, że członkowie zespołu i menedżerowie zaangażowani w proces zarządzania marką usprawniają swój cykl pracy i wspólnie podejmują mądrzejsze decyzje biznesowe.

funkcje ####

Zarządzanie skargami, zapytaniami i nie tylko oraz odpowiadanie klientom z jednego, ujednoliconego miejsca

Połączenie Zendesk z ponad 1000 gotowych integracji w tym z popularnymi aplikacjami, takimi jak ClickUp, Slack, Dropbox, Salesforce i nie tylko

Korzystaj z funkcji Side Conversations, aby umożliwić wewnętrznym i zewnętrznym zespołom w obszarze roboczym agenta Zendesk współpracę nad zgłoszeniami

Planuj i uruchamiaj spotkania Zoom ze swoimi klientami bezpośrednio ze zgłoszenia wsparcia dzięki integracji z Zoom; nagranie spotkania zostanie automatycznie opublikowane jako prywatny komentarz do zgłoszenia, aby wszystkie ważne rozmowy były w jednym miejscu

Możliwości AI i kreator przepływów pozwalają na automatyzację interakcji

Limity

Proces ustawienia może być zbyt skomplikowany dla innych użytkowników

"Wymaga wielu ustawień i dlatego wdrożenie oprogramowania zajmuje więcej czasu, zwłaszcza centrum pomocy." -_ Recenzja Capterra

Ceny

Zendesk dla usług Suite Teams: $49/agent/miesiąc rozliczane rocznie Suite Growth: 79 USD/agent/miesiąc rozliczane rocznie Suite Professional: $99/agent/miesiąc rozliczane rocznie

Zendesk dla sprzedaży Teams : $19/użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie Growth : $49/użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie Profesjonalista : $99/użytkownik/miesiąc rozliczane rocznie



Oceny i recenzje

G2 : 4.3 na 5 (467+ recenzji)

: 4.3 na 5 (467+ recenzji) Capterra: 4.4 na 5 (3,382+ recenzji)

przez Projekty pracy zespołowej Praca zespołowa to projekt oprogramowanie do współpracy idealne dla zespołów marketingowych, które chcą usprawnić zarządzanie marką. Teams umożliwia zespołom usprawnienie struktury organizacyjnej poprzez stworzenie centralnego obszaru roboczego, w którym wszystkie zasoby projektu mogą być przechowywane i dostępne dla członków zespołu.

funkcje ####

Czat projektu do komunikacji w czasie rzeczywistym

Widok portfolio umożliwiający łatwy wgląd we wszystkie produkty i usługi

Raportowanie Burndown, raporty wykorzystania i fakturowanie

Limity

Szablony projektów nie są dostępne w planie Free

Zintegrowany czat zespołowy jest funkcją płatną

Drogie płatne plany w porównaniu do innych oprogramowanie do zarządzania projektami marketingowymi na tej liście

Ceny projektów zespołowych

Teamwork Projects oferuje plan Free i plany płatne zaczynające się od $10/użytkownika miesięcznie

Oceny klientów Teamwork Projects

G2: 4.4/5 (ponad 990 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 700 opinii)

Przenieś swoją markę na wyższy poziom dzięki odpowiednim narzędziom

Oprogramowanie do zarządzania marką jest niezbędne do przeniesienia jej na wyższy poziom.

Od śledzenia cele marketingowe i zarządzanie zasobami marki do obsługi klienta, analityki i alokacja zasobów istnieją różne narzędzia, które pomagają rozwijać biznes i budować silną markę. Kluczem jest znalezienie tych właściwych, które pomogą ci zachować spójność marki i pozwolą ci szybciej realizować projekty.

A kiedy szukasz aplikacji do zarządzania każdym aspektem swojej pracy, możesz oprzeć się na ClickUp, aby uprościć zarządzanie projektami i połączyć swoje zespoły marketingowe i inne działy pod jednym dachem. Nie tylko zapewnia Tobie i Twojemu zespołowi w pełni konfigurowalną platformę z setkami solidnych funkcji do wsparcia Twojej marki w miarę jej skalowania, ale także integruje się z ponad 1000 innych narzędzi do zrobienia, dzięki czemu łatwiej niż kiedykolwiek jest przenieść całą swoją pracę w jedno miejsce i działać z wydajnością. 😌⚡️

Jeśli to wszystko brzmi dla Ciebie dobrze, to spróbuj - możesz zacząć za darmo!