10 najlepszych narzędzi do zarządzania kampaniami w 2024 roku

Oszałamiające 71% kampanii marketingowych nie osiąga ustawionych celów, mimo że Business przeznacza na nie prawie 10% swoich przychodów na wysiłki marketingowe.

Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę, że zarządzanie kampaniami marketingowymi może przypominać żonglowanie chaotycznymi systemami i fragmentarycznymi procesami, całkowicie z zawiązanymi oczami.

Brak widoczności projektów i kampanii w czasie rzeczywistym powoduje opóźnienia i nieefektywną lokalizację zasobów, a problem ten jest potęgowany przez rozproszoną komunikację.

Oprogramowanie i narzędzia do zarządzania kampaniami mogą pomóc firmom uzyskać wykładniczo lepszą organizację i optymalizację rzeczy, które faktycznie mają znaczenie, prowadząc do bardziej skutecznych kampanii marketingowych.

Niniejszy przewodnik przedstawi niezbędne narzędzia do zarządzania kampaniami zarządzanie kampaniami narzędzia 2024 i pomóc Ci zrozumieć ich najlepsze funkcje oraz wady i zalety, abyś mógł wybrać odpowiednią platformę do zarządzania kampaniami dla swoich potrzeb biznesowych. 📣 📈

Czym jest narzędzie do zarządzania kampaniami?

Narzędzia do zarządzania kampaniami to rozwiązania programowe zaprojektowane, aby pomóc firmom skuteczniej planować, śledzić, realizować i analizować kampanie marketingowe, od ustawienia celów po analizę wyników.

Narzędzie do zarządzania kampaniami online pozwala zarządzać całym cyklem marketingowym w jednym miejscu, dopasowując siłę roboczą, czas i budżet do zadań, procesów, osi czasu i wskaźników.

Czego szukać w oprogramowaniu do zarządzania kampaniami

Wybór spośród wielu opcji oprogramowania do zarządzania kampaniami nie jest łatwy. Ogólnie rzecz biorąc, warto sprawdzić następujące możliwości:

Intuicyjny interfejs ułatwiający codzienne użytkowanie

Kompleksowe możliwości zarządzania projektami

Możliwości automatyzacji marketingu

Konfigurowalne cykle pracy

Solidne funkcje współpracy i komunikacji

Możliwość integracji z innymi istniejącymi lub popularnymi narzędziami marketingowymi nowej i starszej wersji

Możliwości niszowe, takie jakzarządzanie projektami w mediach społecznościowychzarządzanie kampaniami e-mail marketingu, zarządzanie kampaniami reklamowymi itp.

Zaawansowane raportowanie i analiza danych w czasie rzeczywistym

Efektywność kosztowa

Aplikacja mobilna do pracy w podróży i nie tylko

Niezależnie od tego, czy szukasz prostszego sposobu na zarządzanie postami w mediach społecznościowych w wielu kanałach marketingowych, czy też szukasz bardziej złożonego rozwiązania do zarządzania kampaniami i analiza danych narzędzi, każdy znajdzie coś dla siebie.

Bez zbędnych ceregieli, przyjrzyjmy się świętemu Graalowi narzędzi do zarządzania kampaniami marketingowymi.

10 najlepszych programów do zarządzania kampaniami w 2024 roku

Jeśli chodzi o cyfrowe kampanie marketingowe, różne oprogramowanie do zarządzania kampaniami marketingowymi istnieją platformy, w tym te do planowania kampanii, zarządzania projektami, zarządzania zawartością, śledzenia wydatków, zarządzania osią czasu i celami, marketingu w mediach społecznościowych, automatyzacji marketingu i nie tylko.

1. ClickUp #### Najlepszy do zarządzania projektami, zarządzania kampaniami marketingowymi i współpracy zespołowej

Połącz całą swoją pracę i zespoły w jednym miejscu dzięki ClickUp

ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami i współpracy zespołowej narzędzie wydajności które pomaga scentralizować i zarządzać pracą, współpracą i komunikacją z jednego miejsca.

Co sprawia, że ClickUp jest najlepszym narzędziem do zarządzania kampaniami dla marketerów?

Nie tylko oferuje setki zaawansowanych funkcji, ale także zapewnia w pełni konfigurowalną platformę, która pozwala każdemu zespołowi i Businessowi skonfigurować ClickUp do swoich potrzeb, preferencji i przypadków użycia, w tym jako zarządzanie projektami marketingowymi oprogramowanie i narzędzie do zarządzania kampaniami.

Ten poziom elastyczności pozwala zespołom sprzedażowym i marketingowym skonfigurować ClickUp tak, aby zaspokoić ich stale zmieniające się potrzeby, od planowania kampanii i mapy kalendarza kampanii, po śledzenie wyników kampanii i innych projektów marketingowych lub potrzeb.

Używaj cyfrowych Tablic do planowania strategii, Dokumenty ClickUp dla briefów kampanii, SOP, widoku list z niestandardowymi polami i niestandardowymi statusami dla usprawnienia cyklu pracy zarządzania kampaniami oraz niestandardowych pulpitów do podejmowania decyzji opartych na danych w celu maksymalizacji wydajności kampanii.

Dodatkowo, ClickUp oferuje zaawansowaną automatyzację cyklu pracy, funkcje współpracy zespołowej i śledzenia celów, które pomagają zoptymalizować alokację zasobów, zautomatyzować powtarzalne zadania i zarządzać każdą częścią kampanii.

Kolejną ekscytującą funkcją oferowaną przez ClickUp jest asystent pisania AI, ClickUp AI. ⚡️ ClickUp AI to rewolucyjne narzędzie wbudowane w platformę ClickUp, które pomaga pracować szybciej, pisać mądrzej i rozpalać kreatywność dzięki setkom narzędzi stworzonych przez ekspertów dla każdego przypadku użycia, w tym tworzenia pomysłów na kampanie, pisania briefów kampanii, planowania kampanii marketingowych i wielu innych.

Najlepsze funkcje

Zarządzanie zadaniami: Wybieraj spośród ponad 35ClickApp aby niestandardowyzarządzanie zadaniami do swoich potrzeb, w tym automatyzację zadań, przypisywanie punktów sprintu, dodawanie niestandardowych danych pól i nie tylko

Wybieraj spośród ponad 35ClickApp aby niestandardowyzarządzanie zadaniami do swoich potrzeb, w tym automatyzację zadań, przypisywanie punktów sprintu, dodawanie niestandardowych danych pól i nie tylko Struktura hierarchii projektów : ClickUp oferuje odświeżająco unikalny sposób organizowania Teamsów, projektów, kampanii i nie tylko, dzięki solidnemustruktura hierarchii projektów. Obejmuje to tworzenie Przestrzeni dla zespołów i działów, oddzielnych Folderów dla różnych projektów i list dla zadań

: ClickUp oferuje odświeżająco unikalny sposób organizowania Teamsów, projektów, kampanii i nie tylko, dzięki solidnemustruktura hierarchii projektów. Obejmuje to tworzenie Przestrzeni dla zespołów i działów, oddzielnych Folderów dla różnych projektów i list dla zadań Obieg pracy Automatyzacja : Uprość zarządzanie kampaniami poprzezautomatyzację procesów ręcznych i rutynowych zadań. Dzięki ponad 50 akcjom, wyzwalaczom i warunkom do tworzenia przepływów automatyzacji można wyeliminować powtarzające się zadania, oszczędzając czas i wysiłek

: Uprość zarządzanie kampaniami poprzezautomatyzację procesów ręcznych i rutynowych zadań. Dzięki ponad 50 akcjom, wyzwalaczom i warunkom do tworzenia przepływów automatyzacji można wyeliminować powtarzające się zadania, oszczędzając czas i wysiłek Zagnieżdżone podzadania i listy kontrolne : Uprość złożone projekty, dzieląc je na zadania i podzadania. Umożliwia również tworzenie list kontrolnych w ramach określonych zadań w celu tworzenia wykresów i monitorowania postępów;

: Uprość złożone projekty, dzieląc je na zadania i podzadania. Umożliwia również tworzenie list kontrolnych w ramach określonych zadań w celu tworzenia wykresów i monitorowania postępów; Śledzenie i analiza : ClickUp może pochwalić się śledzeniem i analityką w czasie rzeczywistym, umożliwiając użytkownikom mierzenie kluczowych wskaźników wydajności za pomocą wykresów, grafów i szczegółowych raportów w celu przyjęcia podejścia opartego na danych do zarządzania zasobami ich projektów

: ClickUp może pochwalić się śledzeniem i analityką w czasie rzeczywistym, umożliwiając użytkownikom mierzenie kluczowych wskaźników wydajności za pomocą wykresów, grafów i szczegółowych raportów w celu przyjęcia podejścia opartego na danych do zarządzania zasobami ich projektów Konfigurowalne szablony : Dostęp do ponad 1000 konfigurowalnych szablonów dla każdego zespołu i różnych przypadków użycia, npśledzenie i analiza kampanii,kampania e-mail marketingowa,planowanie kampaniii inneszablony dla marketingu *Możliwości integracji: Połączenie ClickUp z ponad 1000 narzędzi pracy, w tym popularnymi narzędziami marketingowymi, takimi jak Tableau, HubSpot i Salesforce, dzięki czemu ClickUp jest obecnie jednym z najlepszych narzędzi do zarządzania kampaniami dla zespołów marketingowych

: Dostęp do ponad 1000 konfigurowalnych szablonów dla każdego zespołu i różnych przypadków użycia, npśledzenie i analiza kampanii,kampania e-mail marketingowa,planowanie kampaniii inneszablony dla marketingu *Możliwości integracji: Połączenie ClickUp z ponad 1000 narzędzi pracy, w tym popularnymi narzędziami marketingowymi, takimi jak Tableau, HubSpot i Salesforce, dzięki czemu ClickUp jest obecnie jednym z najlepszych narzędzi do zarządzania kampaniami dla zespołów marketingowych Aplikacja mobilna: Aplikacja mobilna ClickUp umożliwia zarządzanie kampaniami w podróży - dostęp do zadań, komunikację z członkami zespołu i bycie na bieżąco przez cały czas

PORADA PRO Planuj, realizuj i zarządzaj swoimi kampaniami marketingowymi na jednej platformie dzięki Szablon kampanii marketingowej ClickUp . Lista ta jest wypełniona próbkami zadań na każdym etapie marketingu wraz z innymi ważnymi elementami, które pomogą Ci zacząć.

Zarządzaj kompleksowym cyklem pracy za pomocą oprogramowania do zarządzania kampaniami, takiego jak ClickUp, i korzystaj z szablonu kampanii i promocji, aby usprawnić przyjmowanie zgłoszeń, planowanie i realizację kampanii

Limity

Nowi użytkownicy mogą doświadczyć krzywej uczenia się

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik

Free Forever: Bogaty w funkcje plan darmowy

Bogaty w funkcje plan darmowy Unlimited: $7 za miesiąc/użytkownika

$7 za miesiąc/użytkownika Business: $12 za miesiąc/użytkownika

$12 za miesiąc/użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI: Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; dodaj ją do dowolnego płatnego obszaru roboczego za jedyne 5 USD za członka/miesiąc

Oceny i opinie klientów

G2: 4,7 na 5 (ponad 8 200 recenzji)

4,7 na 5 (ponad 8 200 recenzji) Capterra: 4,7 na 5 (ponad 3 700 opinii)

2. Nadawca #### Najlepszy do automatyzacji marketingu e-mail i SMS

Pulpit przeglądu kampanii za pośrednictwem Sender.net Nadawca to platforma do automatyzacji marketingu e-mail i SMS, która pomaga firmom w łatwym i zyskownym zarządzaniu kampaniami marketingowymi.

Zaprojektuj swój własny e-mail od podstaw lub wybierz z biblioteki pięknie wyglądających gotowych szablonów. Dzięki harmonogramowi e-mail możesz łatwo zarządzać kampaniami e-mail i SMS, a kreator automatyzacji umożliwia automatyzację kampanii e-mail i SMS.

Jako sprawne narzędzie do zarządzania kampaniami, Sender pozwala na pełną automatyzację pozyskiwania potencjalnych klientów za pomocą wyskakujących okienek i formularzy rejestracyjnych. Następnie możesz ustawić kampanie kroplowe na autopilocie, aby pielęgnować nowych potencjalnych klientów poprzez spersonalizowane ścieżki zakupowe na dużą skalę dzięki inteligentnej segmentacji.

Najlepsze dla: Małe marki i sklepy e-commerce które chcą rozwijać swój biznes dzięki automatyzacji marketingu e-mail i SMS

Najlepsze funkcje

Automatyzacja e-mail i SMS : Ustaw potężne kampanie automatyzacji, w tym serie powitalne, przypomnienia o porzuconych koszykach, dosprzedaże i wyprzedaże po zakupie i nie tylko, korzystając z narzędzia do tworzenia automatyzacji typu "przeciągnij i upuść"

: Ustaw potężne kampanie automatyzacji, w tym serie powitalne, przypomnienia o porzuconych koszykach, dosprzedaże i wyprzedaże po zakupie i nie tylko, korzystając z narzędzia do tworzenia automatyzacji typu "przeciągnij i upuść" Inteligentna segmentacja i personalizacja : Automatycznie segmentuj potencjalnych klientów podczas przyjmowania ich na podstawie preferencji lub pól niestandardowych, jednocześnie wykorzystując personalizację, aby każdy czuł się tak, jakby wiadomość została napisana specjalnie dla niego

: Automatycznie segmentuj potencjalnych klientów podczas przyjmowania ich na podstawie preferencji lub pól niestandardowych, jednocześnie wykorzystując personalizację, aby każdy czuł się tak, jakby wiadomość została napisana specjalnie dla niego Interaktywne, wysoko konwertujące wyskakujące okienka typu spin-to-win i formularze : Używaj wysoce angażujących wyskakujących okienek typu spin-to-win i formularzy, aby budować i powiększać swoją listę e-mailową potencjalnych klientów

: Używaj wysoce angażujących wyskakujących okienek typu spin-to-win i formularzy, aby budować i powiększać swoją listę e-mailową potencjalnych klientów Kreator i szablony wiadomości e-mail : Bogata w funkcje biblioteka edytowalnych, przyjaznych dla urządzeń mobilnych szablonów e-mail, a także kreator e-maili typu "przeciągnij i upuść", aby rozpocząć tworzenie własnych projektów od podstaw

: Bogata w funkcje biblioteka edytowalnych, przyjaznych dla urządzeń mobilnych szablonów e-mail, a także kreator e-maili typu "przeciągnij i upuść", aby rozpocząć tworzenie własnych projektów od podstaw Potężne raportowanie: Szczegółowa analityka dzięki łatwym w obsłudze analizom i raportowaniu w dowolnym miejscu i czasie

Automatyzacja e-maili w Sender (przez Sender.net)

Limity

Free Plan jest hojny, ale niesie ze sobą branding Sender

Platforma nie ma wsparcia dla kampanii afiliacyjnych

Cennik

Free Forever Plan: Bogaty w funkcje darmowy plan dla 2,500 subskrybentów i 15,000 e-maili miesięcznie

Bogaty w funkcje darmowy plan dla 2,500 subskrybentów i 15,000 e-maili miesięcznie Standardowy: 8$ miesięcznie za 30,000 e-maili i 2,500 subskrybentów

8$ miesięcznie za 30,000 e-maili i 2,500 subskrybentów Profesjonalny: 29 USD miesięcznie za maksymalnie 60 000 e-maili i 2 500 subskrybentów

29 USD miesięcznie za maksymalnie 60 000 e-maili i 2 500 subskrybentów Enterprise: Skontaktuj się w celu ustalenia ceny

Oceny i opinie klientów

G2: 4,4 na 5 (44 opinie)

4,4 na 5 (44 opinie) Capterra: 4,6 na 5 (143 opinie)

3. HubSpot

Najlepsze do śledzenia kampanii marketingowych i analityki

Widok pulpitu w Hubspot (via Hubspot) HubSpot to przede wszystkim platforma do zarządzania powiązaniami z klientami (CRM), zapewniająca dostawcom potężne możliwości usprawnienia i zarządzania marketingiem, sprzedażą, obsługą klienta i operacjami.

HubSpot's marketing hub zapewnia zakończony zakres funkcji i narzędzi premium, w tym tworzenie zawartości, strony docelowe, marketing w mediach społecznościowych, zarządzanie kampaniami SEO, kampanie e-mail, automatyzację marketingu i wiele innych, dla firm, aby przyciągnąć swoich idealnych odbiorców i z zyskiem przekształcić ich w niestandardowych klientów.

Tworzenie, dostarczanie i automatyzacja przyciągających wzrok, wysoko konwertujących kampanii e-mail na dużą skalę. Projektuj strony docelowe dla swoich kampanii marketingowych za pomocą kreatora przeciągnij i upuść WYSIWYG (What You See Is What You Get) i zwiększaj konwersje z zyskiem.

Korzystaj z potężnych pulpitów nawigacyjnych, aby wyświetlać wyniki kampanii i optymalizować je w oparciu o dane. Wreszcie, użyj narzędzi mediów społecznościowych HubSpot do zarządzania, mierzenia i zarabiania na kampaniach reklamowych i marketingowych w mediach społecznościowych o wysokim ROI.

Najlepsze funkcje

Automatyzacja marketingu : Pielęgnuj i zdobywaj leady w trybie autopilota, jednocześnie laserowo celując zarówno w potencjalnych klientów, jak i niestandardowych klientów w oparciu o ich zachowanie w sklepie internetowym i interakcje z Twoją marką

: Pielęgnuj i zdobywaj leady w trybie autopilota, jednocześnie laserowo celując zarówno w potencjalnych klientów, jak i niestandardowych klientów w oparciu o ich zachowanie w sklepie internetowym i interakcje z Twoją marką Kreator formularzy online : Generowanie wykwalifikowanych leadów za pomocą gotowych do konwersji, niestandardowych formularzy dzięki przyjaznemu dla użytkownika narzędziu do projektowania formularzy

: Generowanie wykwalifikowanych leadów za pomocą gotowych do konwersji, niestandardowych formularzy dzięki przyjaznemu dla użytkownika narzędziu do projektowania formularzy Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) : Automatycznie twórz i aktualizuj rekordy klientów, śledź ich działania i uzyskuj dostęp do części interakcji, pomagając usprawnić cykl pracy i wspierać długotrwałe powiązania

: Automatycznie twórz i aktualizuj rekordy klientów, śledź ich działania i uzyskuj dostęp do części interakcji, pomagając usprawnić cykl pracy i wspierać długotrwałe powiązania Kreator stron docelowych: Projektstrony docelowe o wysokiej konwersji które przekształcają przypadkowych odwiedzających w odsetki potencjalnych klientów. Co więcej, łatwo zoptymalizuj konwersje dzięki analityce i sugestiom SEO

Projektstrony docelowe o wysokiej konwersji które przekształcają przypadkowych odwiedzających w odsetki potencjalnych klientów. Co więcej, łatwo zoptymalizuj konwersje dzięki analityce i sugestiom SEO Dogłębna analityka: Śledzenie wiadomości e-mail i wydajność kampanii na landing page'u, uzyskując cenne, poparte danymi spostrzeżenia dzięki wbudowanej analityce, raportowaniu i interaktywnym pulpitom

Limity

Niewygórowane koszty dla małych Businessów i rosnące wraz ze wzrostem wymagań

Zarówno niestandardowe ustawienia, jak i korzystanie z zaawansowanych funkcji może wymagać pomocy eksperta

Ceny

Free: Jedna automatyzacja e-maili, 2000 e-maili/miesiąc i inne darmowe narzędzia

Jedna automatyzacja e-maili, 2000 e-maili/miesiąc i inne darmowe narzędzia Starter: 20 USD miesięcznie za maksymalnie 1 000 kontaktów marketingowych

20 USD miesięcznie za maksymalnie 1 000 kontaktów marketingowych Profesjonalny: 890 USD miesięcznie za maksymalnie 2000 kontaktów marketingowych

890 USD miesięcznie za maksymalnie 2000 kontaktów marketingowych Enterprise: 3 600 USD miesięcznie za maksymalnie 10 000 kontaktów marketingowych

Oceny i recenzje klientów

G2: 4,4 na 5 (9,536+ recenzji)

4,4 na 5 (9,536+ recenzji) Capterra: 4,5 na 5 (5,537+ opinii)

Sprawdź te_ Alternatywy dla Hubspot !

4. Salesforce

Najlepszy do zarządzania danymi klientów i automatyzacji procesów

Przegląd pulpitu e-mail przez Salesforce Salesforce to kompleksowa platforma do zarządzania klientami, marketingiem i sprzedażą, przeznaczona dla dużych i dużych przedsiębiorstw, które chcą poprawić relacje z klientami, zwiększyć wydajność procesów i zwiększyć zwrot z inwestycji (ROI) swoich wysiłków biznesowych.

Wysokiej jakości możliwości personalizacji Salesforce oparte na AI pomagają Business tworzyć i skalować wysoce trafne kampanie. Moduł marketingowy GPT ułatwia wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji do zaoszczędzić czas w całym cyklu życia kampanii, jednocześnie twierdząc, że obniża koszty pozyskiwania klientów. Prowadzenie inteligentniejszych kampanii dzięki wykorzystaniu mocy ujednoliconego źródła danych o klientach w celu dostarczania informacji w czasie rzeczywistym w wielu kanałach.

Wreszcie, moduł Customer 360 pomaga firmom połączyć zespoły sprzedaży, obsługi, marketingu i IT za pośrednictwem jednej platformy współpracy, zwiększając wydajność i efektywność we wszystkich obszarach.

Najlepsze funkcje

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) : Salesforce, znany przede wszystkim ze swoich możliwości CRM, pomaga firmom zarządzać danymi kontaktowymi potencjalnych klientów, rejestrować interakcje z klientami, identyfikować możliwości, śledzić potencjalnych klientów i prowadzić kampanie marketingowe, a wszystko to z poziomu jednego pulpitu

: Salesforce, znany przede wszystkim ze swoich możliwości CRM, pomaga firmom zarządzać danymi kontaktowymi potencjalnych klientów, rejestrować interakcje z klientami, identyfikować możliwości, śledzić potencjalnych klientów i prowadzić kampanie marketingowe, a wszystko to z poziomu jednego pulpitu Automatyzacja marketingu : Moduł automatyzacji marketingu Salesforce umożliwia firmom automatyzację i optymalizację kampanii marketingowych. Obejmuje on inteligentne narzędzia do e-mail marketingu, lead nurturingu, lead scoringu, zarządzania kampaniami i nie tylko

: Moduł automatyzacji marketingu Salesforce umożliwia firmom automatyzację i optymalizację kampanii marketingowych. Obejmuje on inteligentne narzędzia do e-mail marketingu, lead nurturingu, lead scoringu, zarządzania kampaniami i nie tylko Mapa podróży klienta : Wizualizuj i strategizuj niestandardowe podróże kupujących w różnych punktach styku. Identyfikuj możliwości angażowania klientów i dostarczania niestandardowych doświadczeń, co prowadzi do poprawy jakości obsługi klienta

: Wizualizuj i strategizuj niestandardowe podróże kupujących w różnych punktach styku. Identyfikuj możliwości angażowania klientów i dostarczania niestandardowych doświadczeń, co prowadzi do poprawy jakości obsługi klienta Zarządzanie kampaniami e-mail : Twórz i wysyłaj celowe kampanie e-mail do swoich list kontaktów lub segmentów. Korzystaj z responsywnych szablonów e-mail, inteligentnej personalizacji i szczegółowych analiz, aby z łatwością projektować i realizować kampanie e-mail o wysokiej konwersji

: Twórz i wysyłaj celowe kampanie e-mail do swoich list kontaktów lub segmentów. Korzystaj z responsywnych szablonów e-mail, inteligentnej personalizacji i szczegółowych analiz, aby z łatwością projektować i realizować kampanie e-mail o wysokiej konwersji Zarządzanie mediami społecznościowymi : Zarządzaj i monitoruj swoją obecność w mediach społecznościowych, planując posty, angażując obserwujących i potencjalnych klientów, monitorując konwersacje społecznościowe i nie tylko

: Zarządzaj i monitoruj swoją obecność w mediach społecznościowych, planując posty, angażując obserwujących i potencjalnych klientów, monitorując konwersacje społecznościowe i nie tylko Lead scoring i routing: Automatycznie przypisuj wartości leadom na podstawie ich bieżącego zachowania i zaangażowania, zapewniając jednocześnie, że bardziej wartościowe leady są kierowane do najlepszych zasobów sprzedażowych w Twojej organizacji

Limity

Znaczne koszty, które rosną jeszcze bardziej wraz z dodatkami, niestandardowymi rozwiązaniami oraz dodatkowymi aplikacjami i usługami

Początkowe ustawienie Salesforce może być równie trudne i złożone, co bogate w funkcje i wszechstronne

Ceny

Free Forever: 30-dniowa darmowa wersja próbna

30-dniowa darmowa wersja próbna Essentials: $25 za miesiąc/użytkownika

$25 za miesiąc/użytkownika Profesjonalista: 75$ za miesiąc/użytkownika

75$ za miesiąc/użytkownika Enterprise: 150$ za miesiąc/użytkownika

150$ za miesiąc/użytkownika Unlimited: 300$ za miesiąc/użytkownika

Oceny i recenzje klientów

G2: 4,3 na 5 (ponad 14 105 recenzji)

4,3 na 5 (ponad 14 105 recenzji) Capterra: 4,4 na 5 (ponad 17 664 opinii)

Sprawdź te_ Alternatywy dla CRM_Salesforce !

5. Hootsuite

Najlepszy do planowania, zarządzania i publikowania postów w mediach społecznościowych

Widok Tablic za pośrednictwem Hootsuite Hootsuite to narzędzie do zarządzania kampaniami w mediach społecznościowych, które pomaga użytkownikom komponować, planować i publikować zawartość na profilach w mediach społecznościowych. Jest to potężne narzędzie do angażowania potencjalnych klientów, monitorowania trendów, promocji zawartości, prowadzenia kampanii reklamowych i wykorzystywania podejścia opartego na danych przy użyciu analityki mediów społecznościowych.

Hootsuite pomaga Businessowi w czerpaniu inspiracji z zawartości poprzez gotowe do użycia szablony mediów społecznościowych w różnych wymiarach, strumienie odkrywania treści, aby zobaczyć, co robi rundy, oraz sugestie hashtagów oparte na AI, aby zostać odkrytym przez docelowych odbiorców. Funkcje kalendarza mediów społecznościowych pomagają użytkownikom planować i strategizować zawartość mediów społecznościowych, a także współpracować przy zatwierdzaniu przepływów pracy w celu zapewnienia integralności treści.

Jedną z bardziej interesujących funkcji jest współdzielona skrzynka odbiorcza, która centralizuje komentarze i bezpośrednie wiadomości w kanałach marketingowych, umożliwiając przedstawicielom firmy efektywne i oparte na współpracy zaangażowanie.

Hootsuite pomaga firmom różnej wielkości, menedżerom mediów społecznościowych, agencjom marketingu cyfrowego i niezależnym marketerom cyfrowym zarządzać kampaniami w mediach społecznościowych z większą wydajnością, pozostając cały czas na bieżąco z trendami i wskaźnikami wydajności.

Najlepsze funkcje

Zbiorczy harmonogram i kalendarz mediów społecznościowych : Zidentyfikuj możliwości w kalendarzu zawartości mediów społecznościowych i zaplanuj setki postów, aby zostały opublikowane w najlepszym czasie dla maksymalnego zaangażowania

: Zidentyfikuj możliwości w kalendarzu zawartości mediów społecznościowych i zaplanuj setki postów, aby zostały opublikowane w najlepszym czasie dla maksymalnego zaangażowania Automatyzacja skrzynki odbiorczej : Scentralizuj wszystkie interakcje w mediach społecznościowych w jednej skrzynce odbiorczej, dzięki czemu zaangażowanie klientów będzie łatwiejsze w zarządzaniu i bardziej wydajne

: Scentralizuj wszystkie interakcje w mediach społecznościowych w jednej skrzynce odbiorczej, dzięki czemu zaangażowanie klientów będzie łatwiejsze w zarządzaniu i bardziej wydajne OwlyWriter AI : Generatywna AI, która umożliwia natychmiastowe generowanie podpisów w mediach społecznościowych i pomysłów na posty, aby tworzyć zawartość mediów społecznościowych, która wygrywa za każdym razem

: Generatywna AI, która umożliwia natychmiastowe generowanie podpisów w mediach społecznościowych i pomysłów na posty, aby tworzyć zawartość mediów społecznościowych, która wygrywa za każdym razem Połączenie : Korzystaj z ponad 150 aplikacji do udostępniania zasobów i danych w ulubionych sieciach społecznościowych, w tym na Facebooku, LinkedIn, Instagramie, Google My Business, TikTok i nie tylko

: Korzystaj z ponad 150 aplikacji do udostępniania zasobów i danych w ulubionych sieciach społecznościowych, w tym na Facebooku, LinkedIn, Instagramie, Google My Business, TikTok i nie tylko Reklama w mediach społecznościowych: Projektuj, publikuj i analizuj kampanie reklamowe w mediach społecznościowych na Facebooku, LinkedIn i Instagramie ze scentralizowanego, przyjaznego dla użytkownika pulpitu

Limity

Hootsuite jest jednym z najdroższych narzędzi do zarządzania kampaniami w mediach społecznościowych

Użytkownicy raportowali sporadyczne występowanie błędów

Ceny

Free: 30-dniowa bezpłatna wersja próbna

30-dniowa bezpłatna wersja próbna Profesjonalista: 99 USD miesięcznie za jednego użytkownika i 10 kont społecznościowych

99 USD miesięcznie za jednego użytkownika i 10 kont społecznościowych Teams: 249 USD miesięcznie za trzech użytkowników i 20 kont społecznościowych

249 USD miesięcznie za trzech użytkowników i 20 kont społecznościowych Business: 739 USD miesięcznie za pięciu użytkowników i 35 kont społecznościowych

739 USD miesięcznie za pięciu użytkowników i 35 kont społecznościowych Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i opinie klientów

G2: 4,1 na 5 (ponad 3 906 opinii)

4,1 na 5 (ponad 3 906 opinii) Capterra: 4,4 na 5 (3 442+ opinii)

Sprawdź te_ Alternatywy dla Hootsuite !

6. Mailchimp

Najlepszy do automatyzacji marketingu i e-mail marketingu

Przykład pulpitu odbiorców za pośrednictwem MailChimp Mailchimp to platforma automatyzacji marketingu typu "wszystko w jednym", która oferuje takie funkcje jak e-mail marketing, tworzenie sklepów internetowych, planowanie spotkań, tworzenie stron docelowych i wiele innych, aby pomóc firmom lepiej promować swoje produkty i usługi.

Jej moduł marketingowy CRM ma potężne możliwości zarządzanie kontaktami funkcje i gotowe segmenty, które pomagają zrozumieć i wykorzystać dane klientów oraz spostrzeżenia w celu niestandardowego zaangażowania i strategii marketingowych.

Twórz dostosowane doświadczenia dla swoich potencjalnych klientów, które dostarczają właściwą wiadomość we właściwym czasie dzięki funkcjom personalizacji i targetowania behawioralnego Mailchimp.

Mailchimp zapewnia dostawcom wszelkiego rodzaju i wielkości, agencjom i freelancerom wszechstronne możliwości projektowania i uruchamiania w pełni zoptymalizowanych cyfrowych kampanii marketingowych, które rozwijają Twój biznes poprzez skalowanie sprzedaży i wartości życiowej klienta (LTV).

Najlepsze funkcje

Kampanie marketingowe e-mail : Korzystaj z funkcji takich jak wstępnie zaprojektowane szablony e-maili, dynamiczna personalizacja zawartości i pomocnik tematu, aby projektować pięknie wyglądające wiadomości e-mail, które konwertują

: Korzystaj z funkcji takich jak wstępnie zaprojektowane szablony e-maili, dynamiczna personalizacja zawartości i pomocnik tematu, aby projektować pięknie wyglądające wiadomości e-mail, które konwertują Menedżer kampanii : Zarządzaj wieloma projektami w różnych kanałach z poziomu ujednoliconego pulpitu. Z łatwością monitoruj kluczowe punkty styku kampanii, zadania i skonsolidowane analizy

: Zarządzaj wieloma projektami w różnych kanałach z poziomu ujednoliconego pulpitu. Z łatwością monitoruj kluczowe punkty styku kampanii, zadania i skonsolidowane analizy Predykcyjne dane demograficzne : Wykorzystaj moc predykcyjnej AI (sztucznej inteligencji), aby spersonalizować swój marketing dzięki inteligentnie prognozowanym danym demograficznym, co prowadzi do kampanii o wyższym zaangażowaniu

: Wykorzystaj moc predykcyjnej AI (sztucznej inteligencji), aby spersonalizować swój marketing dzięki inteligentnie prognozowanym danym demograficznym, co prowadzi do kampanii o wyższym zaangażowaniu Szablony kampanii : Skorzystaj z ponad 100 gotowych szablonów z różnymi blokami zawartości i elementami projektu, aby błyskawicznie uruchomić profesjonalnie wyglądające kampanie e-mail i strony docelowe

: Skorzystaj z ponad 100 gotowych szablonów z różnymi blokami zawartości i elementami projektu, aby błyskawicznie uruchomić profesjonalnie wyglądające kampanie e-mail i strony docelowe Testy A/B: Testuj wszystko, od tematów, nazw, zawartości, obrazów, układów i czasów wysyłania, aby zidentyfikować i zablokować zwycięskie zmienne za pomocą testów A/B i wielowymiarowych

Limity

Interfejs użytkownika może być trudny w nawigacji i przyzwyczajeniu się dla początkujących

Ograniczone opcje niestandardowe

Ceny

Free: 500 kontaktów i 1000 e-maili/miesiąc

500 kontaktów i 1000 e-maili/miesiąc Essentials: Free na jeden miesiąc. Od $9.28/miesiąc za 500 kontaktów i 5000 e-maili/miesiąc

Free na jeden miesiąc. Od $9.28/miesiąc za 500 kontaktów i 5000 e-maili/miesiąc Standard: Free przez jeden miesiąc. Od 13,86 USD/miesiąc za 500 kontaktów, 6000 e-maili/miesiąc i pełną funkcję automatyzacji

Free przez jeden miesiąc. Od 13,86 USD/miesiąc za 500 kontaktów, 6000 e-maili/miesiąc i pełną funkcję automatyzacji Premium: Od 277,14 USD/miesiąc za 10 000 kontaktów, 150 000 e-maili/miesiąc i nieograniczoną liczbę użytkowników

Oceny i opinie klientów

G2: 4,4 na 5 (4,967+ recenzji)

4,4 na 5 (4,967+ recenzji) Capterra: 4,5 na 5 (16 155 opinii)

Sprawdź te_ Mailchimp alternatywy !

7. Snov.io

Najlepszy do automatyzacji sprzedaży, poszukiwania klientów i docierania do nich na zimno

Lista potencjalnych klientów w Snov.io Snov.io to wszechstronna platforma do automatyzacji sprzedaży i generowania leadów, która pomaga firmom usprawnić kampanie informacyjne. Dostarcza wszechstronnych funkcji do e-mail marketingu, generowania leadów, weryfikacji e-maili i automatyzacji kontaktów.

Korzystając z wyszukiwarki e-maili, użytkownicy mogą odkrywać wstępnie zweryfikowane leady w oparciu o ich docelowy profil ICP (Ideal Customer Profile), podczas gdy funkcja weryfikacji e-maili pomaga zmniejszyć współczynnik odrzuceń poprzez czyszczenie list e-mail.

Wykorzystaj potężny CRM do sprzedaży, aby budować lejki sprzedaży z maksymalnie 100 scenami, konfigurować zarządzanie scenami transakcji, zarządzać dokumentacją i notatkami transakcji i potencjalnych klientów, śledzić potencjalnych klientów za pomocą etykiet i naciskać na lepszą pracę zespołową za pomocą udostępnianego kalendarza.

Snov.io oferuje rozbudowane funkcje dla firm poszukujących lepszych sposobów zarządzania kampaniami marketingowymi, w tym wyszukiwanie i weryfikację leadów, e-mail outreach, automatyzację kampanii i CRM sprzedaży, aby poprawić wydajność i skuteczność kampanii marketingowych.

Najlepsze funkcje

Wyszukiwarka e-maili : Zbieranie celowych leadów, które są wstępnie weryfikowane, aby skrócić czas pozyskiwania i weryfikacji leadów, a także wyeliminować odbicia e-maili

: Zbieranie celowych leadów, które są wstępnie weryfikowane, aby skrócić czas pozyskiwania i weryfikacji leadów, a także wyeliminować odbicia e-maili Kampanie kroplowe : Skalowanie kampanii za pomocą niestandardowych sekwencji e-mail z personalizacją i wsparciem w postaci automatyzacji działań następczych

: Skalowanie kampanii za pomocą niestandardowych sekwencji e-mail z personalizacją i wsparciem w postaci automatyzacji działań następczych Weryfikator e-mail : Spraw, aby adresy e-mail przechodziły przez 7-stopniowy proces weryfikacji, który zmniejsza współczynnik odrzuceń i zwiększa prawdopodobieństwo powodzenia kampanii

: Spraw, aby adresy e-mail przechodziły przez 7-stopniowy proces weryfikacji, który zmniejsza współczynnik odrzuceń i zwiększa prawdopodobieństwo powodzenia kampanii Email warm-up : Popraw dostarczalność skrzynki odbiorczej poprzez automatyzację wysyłania e-maili w czasie, aby zbudować pozytywną reputację nadawcy u dostawców usług e-mail

: Popraw dostarczalność skrzynki odbiorczej poprzez automatyzację wysyłania e-maili w czasie, aby zbudować pozytywną reputację nadawcy u dostawców usług e-mail CRM sprzedaży: Zoptymalizuj proces sprzedaży poprzez śledzenie potencjalnych klientów, transakcji, zadań i zasobów oraz skuteczną i wydajną komunikację i współpracę

Limity

Możliwości CRM są podstawowe

Interfejs użytkownika i UX mogą być nieintuicyjne w obsłudze na początku

Ceny

Free: Wersja próbna odnawia się co 30 dni i obejmuje 150 kredytów e-mail oraz 100 odbiorców e-mail

Wersja próbna odnawia się co 30 dni i obejmuje 150 kredytów e-mail oraz 100 odbiorców e-mail Starter: $39/miesiąc za 1,000 kredytów e-mail i 5,000 odbiorców e-mail

$39/miesiąc za 1,000 kredytów e-mail i 5,000 odbiorców e-mail Pro 5K: $99/miesiąc za 5,000 kredytów e-mail i 10,000 odbiorców e-mail

$99/miesiąc za 5,000 kredytów e-mail i 10,000 odbiorców e-mail Usługa w pełni zarządzana: Od $2,999/miesiąc dla 1,000+ firm SOM i 1,000+ kontaktów ICP

Oceny i opinie klientów

G2: 4,5 na 5 (262 opinie)

4,5 na 5 (262 opinie) Capterra: 4,5 na 5 (195 opinii)

8. Whatagraph

Najlepszy do zarządzania danymi kampanii

Przegląd pulpitu konta przez Whatagraph Whatagraph to platforma danych, która pozwala firmom lepiej zarządzać danymi marketingowymi, aby czerpać korzyści ze spostrzeżeń opartych na danych.

Płynnie importuj dane za pomocą natywnych integracji, wyświetlaj je za pomocą gotowych widżetów i szablonów oraz udostępniaj swoje spostrzeżenia klientom i wewnętrznym interesariuszom za pomocą pulpitu LIVE, automatycznych alertów e-mail i eksportu danych. Korzystaj z najnowocześniejszych hurtowni danych, takich jak Big Query firmy Google, aby przeprowadzać analizy na dużą skalę i niestandardowo dostosowywać zarówno wygląd, jak i metryki swoich raportów.

Bez względu na rodzaj i skalę kampanii, Whatagraph pomaga firmom usprawnić proces zarządzania kampaniami, umożliwiając im bezpośrednie połączenie źródeł danych marketingowych, wizualizację danych bez wysiłku i szybkie udostępnianie spostrzeżeń.

Najlepsze funkcje

Heterogeniczne źródła danych : Pobieranie danych z wielu kanałów, w tym CRM, e-mail marketingu, płatnych reklam, platform analitycznych i SEO za pomocą ponad 40 natywnych integracji lub niestandardowego API

: Pobieranie danych z wielu kanałów, w tym CRM, e-mail marketingu, płatnych reklam, platform analitycznych i SEO za pomocą ponad 40 natywnych integracji lub niestandardowego API Analityka dużych zbiorów danych : Łatwe i bezpieczne przesyłanie wszystkich danych marketingowych do własnej chmury BigQuery w celu utrzymania scentralizowanej bazy danych i analityki na dużą skalę

: Łatwe i bezpieczne przesyłanie wszystkich danych marketingowych do własnej chmury BigQuery w celu utrzymania scentralizowanej bazy danych i analityki na dużą skalę Dostęp na żywo i automatyzacja udostępniania : Udostępniaj bezpieczny dostęp do raportowania w czasie rzeczywistym, jednocześnie umożliwiając automatyczne udostępnianie wygenerowanych raportów interesariuszom zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi harmonogramami;

: Udostępniaj bezpieczny dostęp do raportowania w czasie rzeczywistym, jednocześnie umożliwiając automatyczne udostępnianie wygenerowanych raportów interesariuszom zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi harmonogramami; Raportowanie międzykanałowe : Łatwe przekształcanie surowych danych marketingowych we wnikliwe raportowanie międzykanałowe za pomocą funkcji "Smart Builder"

: Łatwe przekształcanie surowych danych marketingowych we wnikliwe raportowanie międzykanałowe za pomocą funkcji "Smart Builder" Niestandardowy branding: Stwórz potężne wrażenie na klientach poprzez niestandardowe raportowanie doodzwierciedlały Twój wizualny branding. Możesz pójść dalej, ustawiając niestandardową domenę do udostępniania raportów i wysyłania e-maili

Limity

Interfejs może być czasami podatny na błędy

Plany cenowe są bardzo drogie i nie ma również warstwy Free

Cennik

Free: Brak darmowego poziomu. Tylko 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy na wszystkie płatne plany

Brak darmowego poziomu. Tylko 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy na wszystkie płatne plany Profesjonalny: Zaczyna się od 223 USD/miesiąc za maksymalnie 25 źródeł danych i pięciu użytkowników

Zaczyna się od 223 USD/miesiąc za maksymalnie 25 źródeł danych i pięciu użytkowników Premium: Od 335 USD/miesiąc za maksymalnie 50 źródeł danych i 10 użytkowników

Od 335 USD/miesiąc za maksymalnie 50 źródeł danych i 10 użytkowników Niestandardowy: Obejmuje ponad 100 źródeł danych i nieograniczoną liczbę użytkowników. Kontakt w sprawie cen

Oceny i opinie klientów

G2: 4,1 na 5 (ponad 3 906 recenzji)

4,1 na 5 (ponad 3 906 recenzji) Capterra: 4,4 na 5 (3 442+ opinii)

9. Trendhero

Najlepsze dla influencer marketingu, analityki i zasięgu

Pulpit demonstracyjny raportowania przez trendHERO Trendhero to kompleksowe narzędzie marketingu cyfrowego, które pomaga użytkownikom skutecznie odkrywać, analizować i łączyć się z influencerami. Dzięki ponad 90 wskaźnikom do oceny influencerów, Trendhero pomaga Businessowi w prowadzeniu jego kampanie influencer marketingowe bardziej opłacalne.

Korzystaj z ponad 20 zaawansowanych filtrów, aby odkrywać influencerów według kategorii, rozmiaru, lokalizacji, języka i podobnych kont. Wykorzystaj codzienne spostrzeżenia, które obejmują historię liczby obserwujących, wpływ wzmianek i najlepszy czas na publikowanie. Wreszcie, szybkie i łatwe połączenie z setkami influencerów za pośrednictwem e-maila w celu omówienia wymagań biznesowych i otrzymania propozycji.

Trendhero oferuje solidne funkcje zarządzania kampaniami, w tym łatwe w użyciu cykle pracy, dostęp do kontaktów influencerów za pomocą jednego kliknięcia oraz szczegółowe analizy, które pomagają użytkownikom zachować kontrolę nad kampaniami marketingowymi influencerów.

Najlepsze funkcje

Analityka : Dostęp do szczegółowej analityki z ponad 90 metrykami, w tym sprawdzanie fałszywych obserwujących, danych demograficznych i odsetków odbiorców, aby ocenić, czy publiczność influencera pasuje do docelowej grupy demograficznej

: Dostęp do szczegółowej analityki z ponad 90 metrykami, w tym sprawdzanie fałszywych obserwujących, danych demograficznych i odsetków odbiorców, aby ocenić, czy publiczność influencera pasuje do docelowej grupy demograficznej Wyszukiwanie : Dzięki funkcji zaawansowanego narzędzia wyszukiwania, które stosuje ponad 20 filtrów do ponad 100-milionowej bazy danych, Twój Business może odkryć nano, mikro, a nawet makro influencerów, którzy naprawdę pasują do Twojej marki i celów kampanii

: Dzięki funkcji zaawansowanego narzędzia wyszukiwania, które stosuje ponad 20 filtrów do ponad 100-milionowej bazy danych, Twój Business może odkryć nano, mikro, a nawet makro influencerów, którzy naprawdę pasują do Twojej marki i celów kampanii Śledzenie : Uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o kontach własnych, konkurencji i influencerów, takich jak wzrost liczby obserwujących, wzmianki i najlepsze czasy publikowania postów

: Uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o kontach własnych, konkurencji i influencerów, takich jak wzrost liczby obserwujących, wzmianki i najlepsze czasy publikowania postów Zasięg: Błyskawiczne połączenie z setkami influencerów za pośrednictwem poczty e-mail dzięki automatyzacji wysyłania e-maili, eliminując ręczne wyszukiwanie i opóźnienia urzędnicze. Trendhero zawiera wysoce spersonalizowane dynamiczne szablony e-mail, które zostały zaprojektowane w celu zwiększenia wskaźnika odpowiedzi

Limity

Limit filtrów do przeczesywania ogromnej bazy danych

Niektórzy użytkownicy raportowali, że analiza zajmuje dużo czasu

Ceny

Free: Limitowane darmowe konto z podstawowymi funkcjami oraz 14-dniowa darmowa wersja próbna wszystkich płatnych planów

Limitowane darmowe konto z podstawowymi funkcjami oraz 14-dniowa darmowa wersja próbna wszystkich płatnych planów Lite: 9,99 USD/miesiąc i obejmuje 10 raportów/miesiąc oraz śledzenie trzech kont

9,99 USD/miesiąc i obejmuje 10 raportów/miesiąc oraz śledzenie trzech kont Pro: $29.99/miesiąc i obejmuje 50 raportów/miesiąc i śledzenie 20 kont

$29.99/miesiąc i obejmuje 50 raportów/miesiąc i śledzenie 20 kont Zaawansowany: $99.99/miesiąc i zawiera 200 raportów/miesiąc i śledzenie 50 kont

Oceny i recenzje klientów

G2: 4,4 na 5 (79 opinii)

4,4 na 5 (79 opinii) Capterra: Niedostępne

10. SproutLoud

Najlepszy do automatyzacji marketingu poprzez kanał

Pulpit analityki marketingowej za pośrednictwem SproutLoud SproutLoud to rozwiązanie do automatyzacji marketingu, które ma na celu zwiększenie sprzedaży i przychodów dla Business poprzez partnerów kanałowych w marketingu lokalnym. Pomaga poprawić wydajność, obniżyć koszty i zwiększyć zwrot z inwestycji w marketing dzięki wielu funkcjom, w tym zarządzaniu zasobami, lokalnej automatyzacji marketingu, analityce i nie tylko

Niestandardowe i sprawne przeprowadzanie lokalnych kampanii marketingowych przy jednoczesnym wykorzystaniu kompleksowych danych analitycznych w celu zrozumienia zwrotu z inwestycji w każdą kampanię, w tym zaangażowania partnerów i statystyk użytkowania platformy.

Sprzedawcy detaliczni, dealerzy, dystrybutorzy i agenci mogą organizować i kontrolować zasoby marketingowe, konsolidować wiele procesów marketingowych w jednym scentralizowanym hubie, realizując zlokalizowane kampanie w krótszym czasie i z lepszymi wynikami. Co więcej, moduł analityczny oferuje zarówno firmom, jak i ich partnerom handlowym korzyści w postaci lepszej wydajności kampanii dzięki wglądowi w dane.

Najlepsze funkcje

Kreator reklam i zarządzanie zasobami cyfrowymi : Współpraca przy tworzeniu niestandardowych, zgodnych z marką reklam i zasobów marketingowych z lokalnymi partnerami, co pozwala uniknąć kosztownych opóźnień i drogich opłat agencyjnych

: Współpraca przy tworzeniu niestandardowych, zgodnych z marką reklam i zasobów marketingowych z lokalnymi partnerami, co pozwala uniknąć kosztownych opóźnień i drogich opłat agencyjnych Lokalna automatyzacja marketingu : Przyspiesz kampanie cyfrowe na Facebooku, LinkedIn, Yelp i nie tylko z jednej strony, jednocześnie równoważąc tradycyjne reklamy prasowe, radiowe i niestandardowe reklamy drukowane z drugiej strony

: Przyspiesz kampanie cyfrowe na Facebooku, LinkedIn, Yelp i nie tylko z jednej strony, jednocześnie równoważąc tradycyjne reklamy prasowe, radiowe i niestandardowe reklamy drukowane z drugiej strony Zarządzanie funduszami : Monitorowanie finansowania oferowanego i otrzymywanego od sieci partnerskich, a tym samym prowadzenie przejrzystych, ale bezpiecznych, wielostronnych kampanii reklamowych Co-Op

: Monitorowanie finansowania oferowanego i otrzymywanego od sieci partnerskich, a tym samym prowadzenie przejrzystych, ale bezpiecznych, wielostronnych kampanii reklamowych Co-Op Analityka marketingowa: Śledzenie kluczowych wskaźników wydajności dotyczących taktyk, kampanii i partnerów zarówno w mediach cyfrowych, jak i tradycyjnych mediach offline. Korzystaj z dziennych, tygodniowych i miesięcznych raportowań

Bezpieczeństwo: Platforma SproutLoud jest zgodna z SOC 2 Type II, PCI, HIPAA, GDPR i CCPA, a centra danych, które zawierają jej dane, spełniają te same wysokie standardy wymagań bezpieczeństwa danych

Limity

Użytkownicy raportują, że początkowa krzywa uczenia się z narzędziem jest stroma

Brak Free Planu

Cennik

Free: Brak darmowego poziomu, tylko limitowana bezpłatna wersja próbna

Brak darmowego poziomu, tylko limitowana bezpłatna wersja próbna Płatne plany: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i opinie klientów

G2: 4,9 na 5 (166 recenzji)

4,9 na 5 (166 recenzji) Capterra: 4,6 na 5 (10 opinii)

To prowadzi nas do końca podróży spędzonej na porównywaniu najlepszych narzędzi do zarządzania kampaniami, które naszym zdaniem warto wypróbować, jeśli Twój biznes szuka sposobów na bardziej wydajne zarządzanie kampaniami marketingowymi i wewnętrznymi procesami biznesowymi.

Korzyści z narzędzi do zarządzania kampaniami

Odpowiednie narzędzia do zarządzania kampaniami mogą pomóc Twojemu Businessowi:

Obsługiwać lepiej usprawnione cykle pracy

Usprawnić planowanie i realizację działań

Śledzenie czasu rzeczywistegoalokacja zasobów i analizy wydajności

Wydajniejsza współpraca

Skuteczniejsza komunikacja

Automatyzacja powtarzalnych zadań i podprocesy, i nie tylko

Każdy Business, bez względu na niszę czy branżę, który mógłby skorzystać na lepszej optymalizacji swoich zasobów, musi rozważyć inwestycję w narzędzie do zarządzania kampaniami.

Zarządzaj kampaniami marketingowymi z ClickUp

Dzisiejsze szybkie czasy i konkurencyjne krajobrazy biznesowe wymagają efektywnego zarządzania ograniczonymi zasobami biznesowymi.

Narzędzia do zarządzania kampaniami mogą pomóc firmom usprawnić cykl pracy, zoptymalizować procesy marketingowe i dostosować wszystko do celów biznesowych.

Niezależnie od tego, czy chodzi o niezrównane możliwości zarządzania projektami ClickUp, potężne funkcje marketingu e-mail Sender, czy też sprawność zarządzania mediami społecznościowymi HootSuite i SproutLoud, każde narzędzie wnosi do tabeli swoje unikalne zalety. W połączeniu tworzą one potężny zestaw narzędzi, który pozwala firmom skutecznie zarządzać kampaniami w wielu kanałach.

Dodatkowo, omówione tutaj narzędzia do zarządzania kampaniami mogą doładować stos technologiczny firmy.

ClickUp, na przykład, może służyć jako scentralizowany hub do planowania kampanii, przydzielania zadań i śledzenia celów. W połączeniu z zaawansowaną automatyzacją i funkcjami personalizacji Sender lub dogłębną analizą danych i możliwościami raportowania Whatagraph, Business może uzyskać bezcenny wgląd i podejmować decyzje oparte na danych, aby zoptymalizować swoje strategie marketingowe.

Poprzez włączenie odpowiedniej kombinacji kampanii narzędzi do zarządzania kampaniami business może wykorzystać najnowocześniejsze martech (technologie marketingowe), aby zwiększyć wydajność, usprawnić komunikację i zwiększyć zwrot z wysiłków marketingowych.

Guest Writer:

Sender.net