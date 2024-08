Czym na świecie jest Whiteboard Project Management?

Jest poniedziałek rano, a ty jesteś w środku sesji burzy mózgów aby rozwiązać problem, który dręczy twój projekt od tygodni. I nagle pojawia się pomysł.💡🙌🏼

W gorączce chwili wyciszasz mikrofon i zaczynasz wyjaśniać rozwiązanie - z mnóstwem gestów rękami - dopóki lider twojego teamu nie powie: "Uhhh, to jest pomysł" 💀

Co by było, gdybyś był w stanie szybko naszkicować swoją wizję, zamiast pozwalać na to, by twój mózg stał się najlepszy?

A jeszcze lepiej, gdybyś był w stanie zaprezentować i współpracować nad swoją makietą z zespołem bez pomijania żadnego rytmu? Tak właśnie wygląda rzeczywistość po wprowadzeniu oprogramowania tablicy cyfrowej do procesu zarządzania projektami. 🏆

W rzeczywistości, gdy ludzie słyszą termin "zarządzanie projektami za pomocą tablicy", prawdopodobnie wyobrażają sobie odmianę tego właśnie scenariusza. I chociaż jest to całkowicie uzasadnione (i bardzo powszechne), ten przykład tylko zarysowuje powierzchnię nieskończonych korzyści, jakie przynosi ta metodologia!

Nie jest tajemnicą, że zarządzanie projektami za pomocą tablicy to kolejna wielka rzecz i nie zwalnia tempa w najbliższym czasie.

Ale jeśli myślisz, że masz tę metodologię projektu, ponieważ w końcu powiesiłeś tę mini tablicę w swojej kuchni - pomyśl jeszcze raz, przyjacielu.

Pozwól, że przeprowadzimy Cię przez wszystko, co musisz wiedzieć o zarządzaniu projektami przy użyciu tablicy, w tym o tym, czym jest, jak może dostosować się do Twojego cyklu pracy i szablonów, których potrzebujesz, aby w pełni wykorzystać jego zalety.

Czym jest zarządzanie projektami przy użyciu tablicy?

Tablice cyfrowe umożliwiają współpracę, kreatywność i zarządzanie projektami efektywne podejście do zarządzania projektami które prawdopodobnie przegapiłeś! Dodatkowo, nie musisz nawet być kierownikiem projektu, aby czerpać korzyści z oprogramowania do tablic cyfrowych . Są one tak wszechstronne!

Tablic ClickUp można używać jako wizualne narzędzie do współpracy dla każdej potrzeby

Reprezentowanie i wizualne zarządzanie niemal każdym projektem jest jedną z największych zalet zarządzania projektami za pomocą tablicy, ponieważ pomaga znaleźć połączenia, których być może wcześniej nie rozpoznałeś. Jest to również bardziej angażujące i dostępne dla osób, które podchodzą do swojej pracy na różne sposoby .

Współpracujący charakter oprogramowania tablicy jest również ogromnym korzyść dla zwinnych teamów które większość swojej pracy wykonują asynchronicznie, ponieważ tablica automatycznie aktualizuje się o najnowsze informacje. W tej instancji można myśleć o tablicy jako o własnym żywym dokumencie!

Wykrywanie współpracy umożliwia zespołom jednoczesną pracę i edycję w ClickUp Whiteboards

Niezależnie od tego, czy Twój zespół pracuje w sprintach, czy przygotowuje się do zaplanowania kolejnej konferencji firmowej, zarządzanie projektami w Whiteboard jest po to, aby Cię wesprzeć. Przed kolejną inicjatywą, miej tablicę w pogotowiu, gdy jesteś:

Tworzenie planu projektu

Tworzenia listy i przydzielania zasobów projektu

Kontaktowanie się z zespołem i przekazywanie opinii na temat praktycznie wszystkiego

Widok najnowszych aktualizacji zdostęp do cyklu pracy* Śledzenie postępów i przestrzeganie budżetu

Prezentowanie interesariuszom

Od kluczowych zadań do kamienie milowe a nawet sama mapa drogowa, wszystko może istnieć na tablicy od początku do końca, dzięki czemu można poczuć się naprawdę nieskończonym! Pokażemy Ci. 🤗

Planuj i zarządzaj swoim projektem na cyfrowej tablicy

Wirtualne tablice dają Teamsom możliwość kreatywnego podejścia do codziennych procesów, ale niezależnie od tego, czy zarządzasz projektami w branży budowlanej, technologicznej, nieruchomości, czy prawdę mówiąc w każdej innej branży, cykl życia projektu będzie generalnie przebiegał następująco te same pięć scen :

Burza mózgów i strategia

Określanie zakresu i planowanie

Rozpoczęcie (realizacja) projektu

Śledzenie wyników

Retrospektywa projektu

Tablica pozostanie stałym elementem cyklu życia projektu, więc kluczem jest zainwestowanie czasu w narzędzie, które jest bogate w funkcje i funkcjonalność. Notatki samoprzylepne, tekst, łączniki i mnóstwo możliwości osadzania są niezbędne do zakończenia każdego kroku procesu projektowego, ale dostęp do szablonów z możliwością dostosowania do konkretnego przypadku użycia będzie prawdziwym czynnikiem zmieniającym zasady gry na tablicy.

Współpracuj z klientami lub wewnętrznymi zespołami bardziej efektywnie dzięki wirtualnym Tablicom, aby pobudzać innowacje Szablony tablic interaktywnych są sekretem oszczędzania czasu na wszystkim, od mapa pojęć do wykonywania kolejnych kroków. Stosują one wstępnie sformatowane diagramy, zorganizowane struktury i wykresy bezpośrednio na tablicy i są niezbędnymi zasobami do zmniejszenia marginesu błędu na wczesnych scenach projektu.

Zaprojektowany z myślą o zarządzaniu projektami i niestandardowy dla teamów z różnych branż, ClickUp jest w stanie Biblioteka szablonów oferuje mnóstwo szablonów do tworzenia schematów blokowych, map, pisania mózgów, stand-upów i planowania, aby usprawnić cykl pracy i przyspieszyć czas realizacji przy użyciu Tablic.

Mając pod ręką odpowiedni szablon, możesz postępować w trakcie kolejnej fazy projektu w ClickUp bez konieczności klikania lub opuszczania utworzonej tablicy.

Ale pokażemy Ci, jak to naprawdę wygląda.

Faza 1: Zajmij się swoją strategią za pomocą tablic do zarządzania projektami

Zanim projekt powstanie, istnieje problem do rozwiązania i grupa ludzi, którzy mogą z niego skorzystać (grupa docelowa). 💜

W fazie burzy mózgów tablica do zarządzania projektami to tablica wizji tego, co ma nadejść, załadowana kluczowymi badaniami, twoją propozycją wartości, bezpośrednie cele oczekiwania i nie tylko. W zasadzie wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia strategii projektu!

Choć zawsze można zacząć od czystego ekranu i wrzucać swoje prace na bieżąco, prawdopodobnie pominie się niektóre z kluczowych funkcji, które sprawiają, że Whiteboards naprawdę błyszczy. Co więcej, wpatrywanie się w pusty ekran to onieśmielający punkt wyjścia. Zamiast tego sugerujemy rozpoczęcie od szablonu (lub dwóch!) z możliwością dostosowania, aby rozpocząć burzę mózgów o kilka kroków do przodu.

Użyj ClickUp Whiteboards, aby przypisać zadania, etykiety osobom przypisanym i wszystko, co potrzebne do rozpoczęcia kolejnej współpracy

Gotowe szablony, takie jak Szablon tablicy Mood Tablica firmy ClickUp działa jak trampolina dla procesu twórczego. Jego kolorowe kształty i wizualny charakter są idealne do zachęcania Teams do rozpoczęcia myślenia o dużych elementach działań, takich jak:

W jaki sposób niestandardowi klienci połączą się z Twoją marką?

Sposób śledzenia postępów projektu w trakcie jego realizacji

Wybór marki, styl i szczegóły, które robią różnicę

Długoterminowy cel projektu - czyli sposób określenia powodzenia projektu

Ale ten szablon to tylko pierwszy krok! Im więcej kontekstu można dodać do Tablicy w tej scenie, tym bardziej wartościowa będzie ona w przyszłości. Z tego miejsca możesz osadzać multimedia, obrazy, a nawet strony internetowe innych firm na swojej Tablicy, aby rozpocząć sesję myślenia projektowego.

Gdy pojawi się inspiracja, Tablica będzie gotowa do użycia z narzędziami do rysowania, kształtami i notatkami do przechwytywania makiet, szkieletów i nie tylko. Dzięki temu, przechodząc do drugiej fazy projektu, możesz kontynuować pracę nad mapą kolejnych kroków - dosłownie. 🗺

Faza 2: Planowanie projektu jak profesjonalista

Mając już informacje zgromadzone na tablicy, nadszedł czas, aby rozpocząć fazę planowania. 🤓

Ta scena koncentruje się w dużej mierze na tym, jak zrównoważyć budżet i czas w przyszłości, i zasadniczo, gdzie budujesz plan projektu. Wszystko, do czego zostały stworzone tablice cyfrowe!

Patrząc na najlepsze pomysły z sesji burzy mózgów, możesz przeciągać, kopiować lub rysować połączenia między obiektami na swojej tablicy, aby nakreślić zakres projektu realistyczną oś czasu dla projektu . Jest to również czas, w którym ujawniają się początkowe zależności między zadaniami i wielofunkcyjny zespół członkowie zaczynają dołączać do Tablicy. Jednak dzięki licznym funkcjom współpracy dostępnym w Tablicach dostosowanie zespołu nigdy nie było łatwiejsze. 😎

Kursory na żywo pozwalają zobaczyć, kto jest na Twojej tablicy, co robi i pracować razem z nimi bez nakładania się - co jest ważnym atutem, gdy nieustannie pracujesz nad nowymi opiniami, wzmiankami o innych do zrobienia recenzji i nadawaniem struktury swoim najlepszym pomysłom.

Osadzaj dokumenty ClickUp na żywo bezpośrednio w Tablicach, aby uzyskać dostęp do ważnych dokumentów projektu, badań i kontekstu bez opuszczania tablicy

Jest to również scena do wykorzystania kart Doc. Osadzaj i wchodź w interakcję z ClickUp Docs bezpośrednio z Twojej Tablicy za pomocą menu przypiętego do ekranu lub poręcznego skrótu klawiaturowego, aby jeszcze szybciej uzyskać dostęp do swojej pracy. 🔥

Rozgałęziając się od tablicy nastrojów, możesz wykonywać formatywne ruchy naprzód z tej samej tablicy za pomocą technik takich jak mapy myśli, aby ocenić przybliżony plan ataku. Dla nas, zastosowanie Szablon do tworzenia map historii użytkownika przez ClickUp jest naturalnym kolejnym krokiem.

Zbuduj i niestandardowo dostosuj swoją mapę historii użytkownika za pomocą elastycznego i wstępnie sformatowanego szablonu tablicy w ClickUp

Scena planowania jest bardzo ważna, a ten szablon to rozumie. Szablon Tablica sam w sobie dzieli podróż użytkownika z produktem na małe kawałki. Te mniejsze kawałki mogą pomóc w podjęciu kluczowych decyzji dotyczących mapy drogowej i ułatwić proces tworzenia projektu wymagania, zakres i przepływ zadań w przyszłości.

Posiadanie gotowego do prezentacji szablonu tablicy z bogatymi opcjami formatowania, wbudowanymi badaniami i Dokumentami oraz przejrzystymi łącznikami to przełom w planowaniu projektu. Funkcje te stanowią różnicę między posiadaniem planu gry gotowego do natychmiastowego zatwierdzenia przez interesariuszy, a potrzebą dodatkowego czasu na przygotowanie czegoś, co można zaprezentować.

Sprawdź te_ szablony storyboardów !

Faza 3: Rozpoczynamy wszystko od początku

Faza startowa to miejsce, w którym ClickUp Tablica wygrywa w tej metodologii zarządzania projektami. Ale nie musisz wierzyć nam na słowo. Przekonaj się sam!

Na tym etapie gry zrobione zostały badania, zidentyfikowano odbiorców, stworzono mapę drogową i określono, czyje umiejętności są potrzebne do ożywienia projektu - jesteś gotowy do wykonania!

Patrząc na mapę drogową i przepływy użytkowników zmapowane na Tablicy, będziesz w stanie zobaczyć obiekty zastępcze reprezentujące zadania i kluczowe kamienie milowe projektu. A ponieważ korzystasz z Tablic ClickUp, będziesz mógł również przekształcić te kształty i notatki z tablicy w wykonalne zadania ClickUp połączone z cyklem pracy. 🏆

Realizuj swoje plany, przekształcając notatki bezpośrednio w zadania za pomocą szablonu planu działania dla tablic ClickUp

Nawet jeśli podzielisz pracę między Teams, wszystko będzie powiązane z Twoją Tablicą. W tym przypadku tablica staje się centralnym punktem spotkań w obszarze roboczym, w którym członkowie mogą się spotkać w dowolnym momencie, zwłaszcza podczas cotygodniowych spotkań przeglądowych.

Ponieważ każdy tekst, notatka i kształt może zostać przekształcony bezpośrednio w element działania na osi czasu, członkowie są w stanie wykonać kolejne kroki natychmiast po każdym spotkaniu lub przełomowym pomyśle.

Możliwość przypisywania i aktualizowania zadań z dowolnego kroku w cyklu życia projektu sprawia, że ClickUp Whiteboards jest tak potężnym narzędziem i czyni tę metodologię tak wydajną dla zespołu.

Faza 4: Śledzenie postępów na bieżąco

Do tej pory słyszałeś już, jak chwalimy tablice za dostarczanie zespołom możliwego do odniesienia źródła prawdy - żywego (i wysoce wizualnego) dokumentu, który jest połączony z cyklem pracy, osadzony w Dokumentach ClickUp i automatycznie aktualizowany o najnowsze informacje w miarę postępów na osi czasu.

Ponieważ na tablicy nigdy nie zabraknie przestrzeni i nigdy nie trzeba jej usuwać, monitorowanie i kontrolowanie fazy projektu jest prostsze niż kiedykolwiek. Menedżerowie projektów mogą z łatwością odwoływać się do tablicy, aby zlokalizować zakończone zadania i kamienie milowe, a nawet wstępne badania i KPI w celu określenia powodzenia projektu na pierwszy rzut oka lub rozwiązać wszelkie problemy.

Wyniki nie są jednak ograniczone tylko do tablicy. Dzięki poleceniu /whiteboards Slash możesz wyświetlać i edytować w pełni funkcjonalną tablicę z dowolnego dokumentu ClickUp! Możesz więc edytować, aktualizować i współpracować z zespołem na swojej tablicy - z poziomu dokumentu. 🤯

Niestandardowy szablon zakres projektu Szablon Tablicy poprzez dodanie dokumentów, zadań i innych elementów

Rzecz w tym, że nie każde oprogramowanie do zrobienia tablicy na to pozwala - wystarczy ClickUp. 🔥

Pomyśl o tym. Cała Twoja praca odbywa się w obszarze roboczym. A ponieważ możesz osadzać i wchodzić w interakcje z dowolnym zadaniem ClickUp lub dokumentem na swojej Tablicy, możesz zobaczyć postępy w czasie rzeczywistym bez konieczności kiwnięcia palcem.

Co więcej, wirtualne narzędzia do tworzenia diagramów i makiet można znaleźć w oprogramowaniu w całej sieci, ale gdy te szkice zostaną zrobione, zasadniczo tracą swoją wartość. Dopiero wtedy, gdy można działać, śledzić i zarządzać pracą na tablicy, staje się ona żywą częścią procesu.

Odtworzenie korzyści płynących z ClickUp Whiteboards w innym oprogramowaniu wymagałoby ciągłej uwagi, ręcznej aktualizacji i komunikacji między użytkownikami. A TBH, to po prostu nie jest najbardziej wydajne wykorzystanie czasu kierownika projektu. Zamiast tego, możesz zainwestować ułamek tego czasu w ClickUp i zyskać coś jeszcze bardziej znaczącego i istotnego dla swojego projektu w dłuższej perspektywie.

Ponieważ nie chodzi tylko o dane powstania na tablicy - chodzi o to, co ta tablica tworzy narzędzie do zarządzania projektami do zrobienia!

Faza 5: Retros na zwycięstwo

Kuszące jest pozostawienie projektów w przeszłości po ich zakończeniu, ale nie śpij na dobrze przeprowadzonej retrospektywie.

Użyj tego szablonu ClickUp Retrospective Tablica, aby lepiej zarządzać i współpracować nad zwinnym retrosem

Jak to mówią, z perspektywy czasu jest 20/20, a retrospektywy są po to, aby pomóc zespołom produktowym w ciągłym doskonaleniu się poprzez przegląd najważniejszych wydarzeń i pułapek z poprzednich projektów. Na Retrospektywa sprintu - burza mózgów tablica w ClickUp umożliwia łatwe zbieranie informacji zwrotnych na temat wcześniejszych praktyk w celu zastosowania ich w przyszłych iteracjach. Narzędzia retrospektywne takie jak to sprawiają, że retrosy mają większy wpływ dzięki możliwości dodawania do tablicy danych, multimediów, dokumentów i narzędzi pracy innych firm. Ponadto, narzędzia te rozliczają wszystkich z wprowadzania pozytywnych zmian w nadchodzących projektach, przekształcając dane wejściowe w elementy działań.

Magia zarządzania projektami dzięki tablicom ClickUp

Prawdziwa moc zarządzania projektami za pomocą tablicy ożywa, gdy jesteś w stanie płynnie połączyć swoje myśli z cyklem pracy - funkcja, którą ClickUp Whiteboards doprowadził do perfekcji!

Współpraca i kreatywność nabierają zupełnie nowego znaczenia dzięki możliwościom osadzania w Whiteboards, ostrym łącznikom, edycji w czasie rzeczywistym i oczywiście możliwości przekształcenia wszystkiego, co znajduje się na tablicy, w zadanie, które można wykonać. Z rosnącą listą funkcji i jeszcze większymi planami na przyszłość, Whiteboards w ClickUp jest najlepszym punktem wyjścia do zarządzania projektami.

Zaimportuj swoją pracę z praktycznie dowolnego miejsca w zaledwie 60 sekund i wyeliminuj niepotrzebne zakładki i narzędzia ze swojego procesu. Plusy, ClickUp integruje się z ponad 1000 narzędzi aby maksymalnie ułatwić korzystanie z serwisu. Wypróbuj sam i nigdy nie oglądaj się za siebie. 💜