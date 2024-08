Kompletny przewodnik po wizualnym zarządzaniu projektami

Wizualizacje są przekonujące.

Niezależnie od tego, czy chodzi o teorię ciągu czy budżet firmy, możesz sprawić, że każdy pomysł będzie bardziej przystępny, jeśli przedstawisz go w formie wizualnej. Nie tylko sprawia to, że jest to proste i łatwe do zrobienia, ale także oszczędza cenny czas i inne zasoby.

I o to właśnie chodzi w wizualnym zarządzaniu projektami!

Używasz oś czasu projektu i inne narzędzia wizualne, dzięki którym zarządzanie projektami jest łatwe i przyjemne.

W tym artykule zobaczymy, dlaczego wirtualne zarządzanie projektami jest skuteczne i zbadać sześć narzędzi do wizualnego zarządzania projektami można wdrożyć już dziś.

Zanurzmy się.

Czym jest Wizualne Zarządzanie Projektami?

Wizualne zarządzanie projektami polega na wykorzystaniu technik wizualnych i narzędzia do planowania, zakończenia i zarządzania projektami.

Pomysł polega na poprawie widoczności i pomocy kierownikom projektów w uzyskaniu szybkiego wglądu w kluczowe informacje, takie jak kluczowe produkty.

ale co jest nie tak z tradycyjnym modelem?

Tradycyjny zarządzanie projektami opiera się na modelach informacyjnych opartych na tekście. Wątki e-mail o długości miesięcznej listy zakupów, stand-upy, które wyprzedzają kalendarze... znasz to.

Żaden kierownik projektu nie chce mieć do czynienia z tak obciążonymi dokumentami procesami w szybko zmieniającym się środowisku biznesowym!

Z drugiej strony, wizualne zarządzanie projektami wykorzystuje diagramy i tablice wizualne do prezentacji złożonych informacji o projekcie. Sprawia to, że informacje są łatwo dostępne i zapewnia, że wszyscy zaangażowani w projekt są na tej samej stronie.

Istotną częścią skuteczności wizualnej zarządzanie zadaniami to myślenie wizualne.

Myślenie wizualne: nie tak tajny sos do zarządzania wizualnego

pamiętasz, kiedy ostatnio wizualizowałeś postacie podczas czytania książki?

albo kiedy narysowałeś mapę myśli, aby nauczyć się czegoś nowego?

możesz nawet być w stanie opowiedzieć wszystkie sceny z Schitt's Creek!

To dlatego, że nasz mózg uwielbia zawartość wizualną . Może szybko przetwarzać i zapamiętywać wiele obrazów i symboli, co pozwala nam skutecznie komunikować się za pomocą wizualizacji.

Wizualne zarządzanie projektami wykorzystuje tę zdolność myślenia wizualnego do zarządzania wieloma projektami bez wysiłku.

Poprzez oś czasu i innych wizualnych narzędzi do zarządzania projektami, sprawiasz, że informacje są bardziej przydatne do działania.

Pracujesz z informacjami wizualnymi w czasie rzeczywistym, analizując je i monitorując. Możesz także współpracować z członkami zespołu, aby wspólnie podejmować świadome decyzje.

Korzyści z wizualnego zarządzania projektami

Podczas gdy wizualne zarządzanie zadaniami zyskuje na popularności na scenie zarządzania projektami, musisz zrozumieć, dlaczego jest to ważne, zanim będziesz mógł skłonić swój zespół do przyjęcia go tak szybko, jak wirusowy trend.

Oto dlaczego ty powinieneś wybrać wizualne zarządzanie projektami. Może:

Poprawić szybkość pracy Twojego zespołu izaoszczędzić czas ponieważ możesz uzyskać wgląd na pierwszy rzut oka

Podejmowanie decyzji opartych na danych dzięki widokowi projektu z lotu ptaka

Pomoc zarządzającym projektami w uzyskaniu jasności co do postępów i identyfikacji potencjalnych przeszkód, które mogą się pojawić

Ułatwienie komunikacji na wszystkich poziomach

Pomoc w zrozumieniu wpływu każdej zmiany w projekcie w czasie rzeczywistym

Sześć popularnych narzędzi do wizualnego zarządzania projektami

Od podstawowych osi czasu po tablice, które umożliwiają grywalizację cyklu pracy, istnieją różne wizualne narzędzia do zarządzania projektami narzędzia do zarządzania projektami dostępne już dziś.

Pamiętaj jednak, że ważne jest, aby wybrać narzędzie wizualne, które idealnie pasuje do potrzeb Twojego zespołu.

Zapoznajmy się zatem z sześcioma powszechnie używanymi narzędziami do wizualnego zarządzania projektami:

1. Tablice kanban i scrum

Zaznajomiony z zwinne zarządzanie projektami ?

W takim razie musiałeś słyszeć o kanban i scrum tablice.

Podobnie jak tablica Solitaire, te zwinne narzędzia podziel projekt na kilka kolumn.

Każda kolumna reprezentuje fazę projektu, taką jak planowanie projektu, a zadania są opisane za pomocą kart.

karty? Jak kier ♥️ i karo ♦️?_Nie!

Te karty zawierają różne informacje, takie jak nazwa zadania, osoba przypisana, termin i inne. Wykonując zadanie, przenosisz jego kartę z kolumny do kolumny, aż osiągnie fazę zakończoną.

W ten sposób tablice kanban i scrum ułatwiają zwinny zespół aby wyświetlić statusy zadań i ogólny postęp projektu na pierwszy rzut oka.

Więc jaka jest różnica między a tablica kanban a scrum board ?

Zarówno tablica scrum i tablica kanban użyj techniki kart kolumnowych, którą omówiliśmy powyżej.

Mają one jednak dwie kluczowe różnice:

Tablica scrum śledzi tylko pracę wykonaną podczas pojedynczego sprintu , trwającego zwykle około dwóch-czterech tygodni. Z drugiej strony, kanban board nie jest ograniczony do sprintu; Teams pracują nad zadaniami w miarę ich napływania

śledzi tylko pracę wykonaną podczas pojedynczego , trwającego zwykle około dwóch-czterech tygodni. Z drugiej strony, nie jest ograniczony do sprintu; Teams pracują nad zadaniami w miarę ich napływania Aby zwiększyć wydajność, tablica kanban ustawia limity na liczbę zadań, które mogą być w trakcie postępu jednocześnie. Jednak scrum board nie ma takich limitów

**Nadal nie wiesz, czym różnią się te dwie tablice?

Sprawdź nasze szczegółowe kanban vs scrum board post .

A. Kiedy używać tablic kanban i scrum?

Tablice Scrum i kanban są doskonałymi narzędziami wizualnymi dla:

Radzenia sobie ze zmianami w projekcie (coś, z czym zwinny zespół ma do czynienia regularnie)

Poprawy odpowiedzialności zespołu zwinnego icykl pracywydajność

Zarządzanieprojektami takimi jak tworzenie oprogramowania, produkcja izarządzanie wydarzeniami

B. Najlepsze narzędzia wizualne dla Kanban i Scrum

