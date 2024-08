10 szablonów interaktywnych tablic do udostępnienia na Zoom & ClickUp

Niezależnie od tego, czy jesteś firmą zdalną, czy też próbujesz przeprowadzić burzę mózgów ze współpracownikami z całego świata, spotkania Zoom łączą Twój zespół. Jest tylko jedna przeszkoda: dokumentowanie swoich niesamowitych pomysłów. 💡

Tutaj z pomocą przychodzą tablice. Dzisiejsze cyfrowe wersje tych oldschoolowych tablic pomagają Twojemu zespołowi współpracować z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie . I nie trzeba za każdym razem ustawiać nowej tablicy. Jeśli potrzebujesz rozwiązania typu plug-and-play, aby przyspieszyć rozmowy na Zoomie o 8 rano (kto tego nie robi?!), szablony tablic są najlepszym rozwiązaniem.

Nie ma pracy od podstaw, a jest wydajność. Dowiedz się, na co zwrócić uwagę przy wyborze szablonów tablic, jak korzystać z nich podczas spotkań Zoom i które 10 szablonów idealnie nadaje się do spotkań zespołowych.

Co to jest szablon tablicy? Tablica to cyfrowy obszar roboczy która ułatwia współpracę podczas rozmów przez Zoom. Jest wizualna, co sprawia, że świetnie nadaje się do sesji burzy mózgów, tworzenia

oś czasu projektu oraz współpraca nad diagramami lub postów w mediach społecznościowych.

Zamiast prosić prezentera Zoom o udostępnienie ekranu, użyj tablicy, aby dać wszystkim uczestnikom rozmowy Zoom możliwość zrobienia ideacji w czasie rzeczywistym. Pomyśl o swojej tablicy jako o żywym dokumencie burzy mózgów, w którym Twoje pomysły i cykle pracy znajdują się na tej samej tablicy - z zadaniami istniejącymi obok kreatywnych pomysłów, aby zminimalizować kliknięcia i zamieszanie. 🙌

Od kalendarza do plan projektu zarządzanie cyklem pracy, tablice można wykorzystać do niemal wszystkiego. ( Mapy myśli , samouczki, webinary, ktokolwiek?)

ClickUp dostarcza tablice w każdym planie cenowym i każdy gość może z nich korzystać. Dzięki istniejącemu szablonowi nie ma potrzeby tworzenia nowej tablicy za każdym razem. Wystarczy znaleźć odpowiedni format szablonu, wprowadzić swoje dane i można ruszać na wyścigi. 🏃

Co składa się na dobry szablon tablicy?

Na rynku dostępnych jest wiele szablonów tablic, więc nie zadowalaj się pierwszym, który wpadnie ci w oko. Musisz być trochę wybredny. Każdy dobry szablon musi spełniać następujące wymagania:

Integracje: Nie wszystkie szablony współpracują z narzędziami do wideokonferencji. ClickUp integruje się z Zoom, dzięki czemu udostępnianie szablonów tablic podczas wszystkich rozmów Zoom jest dziecinnie proste. Możesz nawet połączyć nagrania Zoom z każdym zadaniem powiązanym z tablicą, aby cała komunikacja była w tym samym miejscu i na tym samym spotkaniu.

Nie wszystkie szablony współpracują z narzędziami do wideokonferencji. ClickUp integruje się z Zoom, dzięki czemu udostępnianie szablonów tablic podczas wszystkich rozmów Zoom jest dziecinnie proste. Możesz nawet połączyć nagrania Zoom z każdym zadaniem powiązanym z tablicą, aby cała komunikacja była w tym samym miejscu i na tym samym spotkaniu. Dostęp w czasie rzeczywistym: Dodawanie notatek iwspółpracuj na tej samej tablicy w czasie rzeczywistym. Niezależnie od tego, czy rozmawiasz tylko z jednym pracownikiem, czy z dziesiątkami członków zespołu, tablice mogą pomieścić zespoły każdej wielkości.

Dodawanie notatek iwspółpracuj na tej samej tablicy w czasie rzeczywistym. Niezależnie od tego, czy rozmawiasz tylko z jednym pracownikiem, czy z dziesiątkami członków zespołu, tablice mogą pomieścić zespoły każdej wielkości. Powiązane zadania: Ujednolicenie szablonów i zadań naraża zespół na błędy. Wybierz szablony tablic, które łączą się z narzędziami do śledzenia zadań, dzięki czemu możesz tworzyć pomysły i dodawać zadania w tej samej przestrzeni.

Ujednolicenie szablonów i zadań naraża zespół na błędy. Wybierz szablony tablic, które łączą się z narzędziami do śledzenia zadań, dzięki czemu możesz tworzyć pomysły i dodawać zadania w tej samej przestrzeni. Połączone treści: Dobre szablony pozwalają na dodawanie wewnętrznej i zewnętrznej zawartości w ramach platformy w celu zwiększenia wydajności. Koniec z szukaniem połączonych linków lub obrazów - wszystko jest w tym samym miejscu.

Nie chodzi o to, że sami sobie przyprawiamy rogi, ale szablony Tablic ClickUp mają to wszystko do zrobienia, a nawet więcej. Nie musisz jednak wierzyć nam na słowo. Czytaj dalej i pozwól faktom mówić za siebie.

10 Szablonów Tablic

Jeśli jesteś na rynku uproszczonych tablic do rozmów przez Zoom, nie szukaj dalej niż te 10 szablonów tablic, aby rozpocząć poszukiwania.

1. ClickUp Matryca Eisenhowera Tablica szablonów

potrzebujesz pomocy w ustalaniu priorytetów? Ten szablon matrycy decyzyjnej od ClickUp zapewni Ci jasność_

Masz wiele rzeczy do zrobienia i wszystkie z nich wydają się ważne. Ale jesteś tylko człowiekiem, więc musisz najpierw skupić się na najbardziej krytycznych zadaniach. Jeśli Twój Teams ma trudności z ustaleniem, którymi zadaniami powinien się zająć (i w jakiej kolejności), to Szablon Tablicy Matryc ClickUp Eisenhowera może pomóc. Nazywa się to również matrycą pilne-ważne i jest świetnym narzędziem do rozwiązywania problemów dla Teams. Jest prosty w użyciu i tworzeniu, co czyni go idealnym szablonem do spotkań Zoom w formie burzy mózgów. Z ten szablon burzy mózgów , zapisujesz swoje kreatywne pomysły na papierze i dzielisz je na następujące kategorie:

Usuń: Kiedy zaczniesz mówić o zadaniach, zdasz sobie sprawę, że niektóre rzeczy do zrobienia nie są tak ważne, jak ci się wydawało. Usuń je i ciesz się natychmiastowym uczuciem ulgi

Kiedy zaczniesz mówić o zadaniach, zdasz sobie sprawę, że niektóre rzeczy do zrobienia nie są tak ważne, jak ci się wydawało. Usuń je i ciesz się natychmiastowym uczuciem ulgi Do zrobienia: Wykonaj zadanie teraz i nie czekaj. Szablon ClickUp pozwala przekształcić notatki w tej kolumnie w zadania za pomocą zaledwie kilku kliknięć

Wykonaj zadanie teraz i nie czekaj. Szablon ClickUp pozwala przekształcić notatki w tej kolumnie w zadania za pomocą zaledwie kilku kliknięć Oddelegowane: Nie możesz robić wszystkiego w pojedynkę, więc zdecyduj, które zadania weźmie na siebie Twój zespół, aby dystrybucja pracy była bardziej równomierna dla poszczególnych użytkowników

Nie możesz robić wszystkiego w pojedynkę, więc zdecyduj, które zadania weźmie na siebie Twój zespół, aby dystrybucja pracy była bardziej równomierna dla poszczególnych użytkowników Decyduj: Czy jakieś zadanie wymaga głębszego zastanowienia? Umieść je w tej kolumnie, aby podjąć decyzję później

2. Szablon do tablicy ClickUp Impact Effort Matrix

ten szablon tablicy ClickUp pomoże Ci określić, na których zadaniach Twój zespół musi się teraz skupić

Podejmowanie decyzji nie jest łatwe. Czasami pomaga najpierw zająć się nisko wiszącymi owocami, co jest dokładnie tym, czym zajmuje się Szablon tablicy ClickUp Impact Effort Matrix pomaga do zrobienia.

Dzięki temu szablonowi możesz podzielić swoje zadania na cztery kategorie, aby określić, co wymaga Twojej uwagi w danym momencie. Zamiast obciążać zespół i poszczególnych użytkowników przytłaczającą liczbą zadań do wykonania, jest to jeden z najlepszych szablonów dla zespołów, który pomaga wszystkim uzgodnić plan działania .

Używaj szablonów takich jak ten - lub map myśli - do planowania projektów i ustalania priorytetów zadań na podstawie ich wpływu lub trudności. Istnieją różne kategorie dla:

Do zrobienia teraz: To jest dla zadań o niskim wysiłku i wysokim wpływie

To jest dla zadań o niskim wysiłku i wysokim wpływie Do zrobienia w następnej kolejności: Zaplanuj czas na wykonanie zadań o dużym wpływie i dużym wysiłku, gdy będziesz mieć odpowiednie zasoby

Zaplanuj czas na wykonanie zadań o dużym wpływie i dużym wysiłku, gdy będziesz mieć odpowiednie zasoby Do zrobienia później: Zadania o niskim wysiłku i niewielkim wpływie mają znaczenie, ale nie są ważne w tej chwili. Zaplanuj czas do zrobienia ich, kiedy będziesz mógł

Zadania o niskim wysiłku i niewielkim wpływie mają znaczenie, ale nie są ważne w tej chwili. Zaplanuj czas do zrobienia ich, kiedy będziesz mógł Nie do zrobienia: Po co zaprzątać sobie głowę zadaniami, które przynoszą niewielkie korzyści? Wyeliminuj zadania wymagające dużego wysiłku i mające niewielki wpływ

3. Szablon tablicy do tworzenia map historii użytkownika ClickUp

Zaplanuj każdy krok doświadczenia użytkownika przed fazą rozwoju dzięki temu szablonowi tablicy w ClickUp

Wzywamy wszystkich programistów, profesjonalistów UX i projektantów UI. Szablon Szablon tablicy do tworzenia map historii użytkownika ClickUp może pomóc w stworzeniu niestandardową mapę podróży klienta dla aplikacji, strony internetowej lub oprogramowania, a także zaangażować innych interesariuszy, takich jak marketing, w burzę mózgów.

Zamiast przechodzić od razu do trybu makiety z oprogramowanie do projektowania stron internetowych , możesz umieścić wszystkie swoje pomysły w istniejącym szablonie bez konieczności rozpoczynania od zera. Współpracuj i uzyskaj wkład wszystkich osób w ogólną strategię, aby wyjaśnić kierunek projektu. Potrzeba czegoś tak dużego i przytłaczającego jak podróż użytkownika i dzieli ją na łatwy w zarządzaniu, krok po kroku proces.

4. Szablon Tablicy Organizacyjnej ClickUp

uprość kto komu raportuje dzięki temu szablonowi tablicy ClickUp_

Być może zatrudniasz nowych pracowników i musisz przypisać ich do odpowiednich menedżerów. A może zmieniasz swój model biznesowy i potrzebujesz większej jasności co do tego, kto jest odpowiedzialny. Niezależnie od tego, czy jesteś startupem, małym biznesem, czy przedsiębiorstwem, musisz dobrze zrozumieć, kto komu raportuje w Twojej organizacji.

The Tablica z szablonem schematu organizacyjnego ClickUp daje liderom i specjalistom HR solidne miejsce do rozpoczęcia pracy. Dodaj zdjęcie PNG, funkcję i opis stanowiska dla innych indywidualnych użytkowników w zespole i zaoszczędzić czas przeszukiwanie całej organizacji. Następnie można użyć schematu przepływu, aby utworzyć nową hierarchię organizacyjną za pomocą kilku kliknięć.

5. Szablon tablicy z przepływem procesów ClickUp

wizualizuj każdy projekt, aby zaoszczędzić czas i kłopoty dzięki temu szablonowi od ClickUp_

Prowadzenie projektu może przypominać zaganianie kotów. Ale z tym szablonem Szablon Tablicy Przepływu Procesów ClickUp , możesz przeprowadzić burzę mózgów na różnych scenach projektu jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Zamiast meandrować w projekcie bez kierunku, zwiększ wydajność dzięki pomocnym szablonom, takim jak te i dzięki którym zarządzanie projektami stanie się dziecinnie proste. Po wyjęciu z pudełka, te szablony do ustawiania celów zawierają kroki do planowania projektów, opracowywania koncepcji, wykonywania zadań i oceny ogólnej strategii. W porównaniu do niektórych innych szablonów, ten daje ci swobodę tworzenia własnych kroków. Możesz nawet dostosować kolory i branding, aby szablon był unikalny dla Twojej organizacji. 🤩

6. Szablon tablicy zakresu projektu ClickUp

pożegnaj się z pełzającym zakresem dzięki temu wspaniałemu szablonowi tablicy Zoom firmy ClickUp_

Niezależnie od tego, czy rozmawiasz przez Zoom z klientem, swoim zespołem, czy innymi indywidualnymi użytkownikami w organizacji, potrzebujesz jasnego sposobu na przekazanie informacji o tym, co zrobisz, a czego nie zrobisz w trakcie trwania projektu. The Szablon Tablicy Zakresu Projektu ClickUp stworzy solidny punkt wyjścia dla zakres projektu połączenia.

W porównaniu do innych szablonów na naszej liście, ten zawiera sekcje dla:

Informacje

Uzasadnienie

Zakres

Cele biznesowe

Rezultaty

Wyłączenia

Założenia

Wystarczy skorzystać z cyfrowych notatek w tym szablonie, aby podzielić pomysły lub informacje na kategorie w celu bardziej efektywnej współpracy. Dzięki temu wszyscy są na tej samej stronie, a zakres projektu jest łatwy do zarządzania. Zawierając jasną listę rezultatów - i wykluczeń tego, czego nie zrobisz podczas projektu - szablony takie jak ten zawężą skupienie zespołu i zaoszczędzą czas. ⏰

7. Szablon tablicy z mapą drogową projektu ClickUp

kto powiedział, że złożone projekty muszą być zagmatwane? Szablon Tablicy firmy ClickUp upraszcza mapy drogowe produktów, projektów i planów

Czasami projekty są bardziej skomplikowane niż to, co można pokazać w szablonie zakresu projektu. W takim przypadku będziesz potrzebować bardziej rozbudowanych szablonów, które definiują ważne elementy kamienie milowe projektu kto jest za nie odpowiedzialny i kiedy należy je zrealizować. Tablica z szablonem mapy drogowej projektu ClickUp do zrobienia właśnie tego. Do zrobienia wszystkiego Zarządzanie produktem SaaS , projekty i plany w jednym miejscu. Szablon grupuje pracowników w Teams i pokazuje, kto jest odpowiedzialny za jakie zadania na każdej scenie projektu.

8. Szablon tablicy ClickUp Pros & Cons

użyj tego szablonu ClickUp, aby dokładnie rozważyć plusy i minusy każdej decyzji biznesowej

Czasami decyzje nie są tak czarno-białe. Decyzja o przyjęciu dużego klienta lub zatrudnieniu nowego pracownika to poważne decyzje, dlatego nie zaszkodzi rozważyć za i przeciw przed podjęciem działań.

Jeśli zastanawiasz się nad zaletami i wadami danej decyzji ze swoim teamem podczas Zoomu, skorzystaj z poniższych wskazówek Szablon tablicy ClickUp Pros & Cons aby uprościć i faktycznie współpracować w procesie podejmowania decyzji. Pod koniec rozmowy można przejrzeć kategorie plusów i minusów, aby ustalić, czy jest to najlepszy sposób działania.

9. Szablon Tablicy Planu Pracy ClickUp

szablon tablicy ClickUp do tworzenia planu projektu skoncentrowanego na ROI_

Planowanie projektu nigdy nie było tak zorganizowane. Szablon Tablicy Planu Pracy ClickUp wykorzystuje projekt inspirowany tablicą Kanban, aby pomóc Ci usprawnić planowanie projektu, współpracować z członkami zespołu dzięki przypisanym komentarzom dla większej przejrzystości i usprawnić sesje burzy mózgów dzięki prostym kategoriom do uporządkowania planu.

Świetnie sprawdza się podczas wewnętrznych spotkań stand-up przez Zoom i inne rodzaje spotkań . Użyj tego szablonu spotkania, aby:

Utworzyć ustawienie zadań

Przypisać zasoby do projektu

Usprawnić procesy i ustawienie celów

Ustawić metryki lub śledzić istniejące

Analizować projekt za pomocą testów

Kontroluj procesy i wydajność

10.Szablon tablicy z planem działania ClickUp

szablon planu działania ClickUp pozwala skupić się na celach projektu i świętować zwycięstwa

Gdy masz już gotowy plan pracy nad projektem, skorzystaj z szablonu Szablon Tablicy Planu Działania ClickUp do planowania zadań za pomocą narzędzi Tablicy do współpracy. Jego prosty układ pokazuje Tobie lub innym grupom, jaka praca musi zostać zrobiona, aktualną pracę i pracę zakończoną.

Jest to fantastyczny sposób na wizualizację tego, co dzieje się codziennie, co tydzień, co miesiąc i co kwartał w projekcie. Oferuje również świetny retrospektywny widok tego, co zostało osiągnięte poprzez rejestrowanie zakończonych zadań. ✨

Zobacz nowości w szablonach do tablic Zoom

Uwielbiamy spotkania na platformie Zoom, ale bez solidnych wizualizacji i planów mogą się one nie udać. Kiedy nadejdzie czas, aby przelać swoje pomysły na papier, skorzystaj z wysokiej jakości szablonów tablic online, które sprawią, że Twój zespół będzie na tej samej stronie.

Szablony tablic ClickUp mogą pomóc Twojemu zespołowi w burzy mózgów, ustalaniu priorytetów zadań, tworzeniu wizualnych grup pomysłów i trzymaniu się planu. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Zobacz, jak możesz wykorzystać Zoom na następnym spotkaniu dzięki inteligentnym integracjom i szablonom ClickUp. Lub sprawdź więcej szablonów w sekcji Centrum szablonów ClickUp .