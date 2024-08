15 zwinnych metryk i wskaźników KPI, które musisz śledzić w 2024 roku

Niezależnie od tego, czy Twój zespół wprowadza nowy produkt, aktualizuje istniejące funkcje, czy przechodzi zwinną transformację, musisz śledzić wydajność.

W tym miejscu do gry wkraczają zwinne metryki i wskaźniki KPI.

Są one gwiazdą północną zespołu programistów. Zwinne metryki i wskaźniki KPI zapewniają wgląd w wydajność zespołu w czasie rzeczywistym i wskazują potencjalne przeszkody, zanim wykoleją postęp.

Czytaj dalej, aby poznać 15 najważniejszych wskaźników Agile i KPI, które powinieneś monitorować i jak je śledzić za pomocą ClickUp.

Czym są metryki Agile?

Metryki Agile to mierzalne punkty danych, które pomagają ocenić postęp, wydajność i skuteczność zespołu w porównaniu z ustalonymi punktami odniesienia.

W przypadku zwinnych teamów metryki te mogą mieć charakter jakościowy i ilościowy. Chociaż mogą się one różnić w zależności od organizacji i celów zwinnego zespołu programistów, odpowiadają na dwa pytania:

Czy iteracje przynoszą wartość dodaną/wywierają wpływ?

Czy twój produkt zwiększa wartość dla klienta w miarę upływu czasu?

W przypadku zwinnego projektu, metryki dla zespołu Scrum to - sprint burndown i velocity, podczas gdy dla zespołów Kanban, zwinnymi metrykami będą - śledzenie przepustowości i pracy w toku.

Czym są zwinne wskaźniki KPI?

Zwinne wskaźniki KPI to zwinne metryki, które koncentrują się na mierzeniu najbardziej krytycznych aspektów powodzenia zwinnego projektu w formie sprintów lub iteracji. Podczas gdy zwinne metryki zapewniają szerszy zestaw punktów danych, KPI podkreślają kluczowe wskaźniki związane z celami projektu.

Oto krótkie zestawienie kluczowych punktów zwinnych wskaźników KPI:

Zorientowane na wyniki: Koncentrują się na wynikach, a nie na poziomach aktywności

Koncentrują się na wynikach, a nie na poziomach aktywności Selektywne wskaźniki: Składają się z mniejszego ustawienia wskaźników kluczowych dla monitorowania ogólnej kondycji projektu

Składają się z mniejszego ustawienia wskaźników kluczowych dla monitorowania ogólnej kondycji projektu Dostosowane do celów: Kluczowe wskaźniki wydajności są bezpośrednio powiązane z konkretnymi celami i zadaniami zwinnego projektu

Jako zwinny kierownik projektu, ustalasz i śledzisz odpowiednie wskaźniki projektu wraz z mapą drogową. Musisz także monitorować wydajność wszystkich teamów, wcześnie identyfikować potencjalne przeszkody i utrzymywać projekt na dobrej drodze do powodzenia.

Korzyści ze śledzenia zwinnych wskaźników i KPI

Identyfikacja wąskich gardeł i usprawnienie procesów

Wskaźniki ujawniają, co działa (a co nie): Śledzenie właściwych zwinnych wskaźników, takich jak czas cyklu (średni czas poświęcony na zakończenie zadania), praca w toku (WIP) i liczba aktywnych zadań w celu zidentyfikowania obszarów spowolnienia lub miejsc, w których ktoś ma zbyt wiele na głowie.

Decyzje oparte na danych: Wykorzystaj te dane do dostosowania cykli pracy, redystrybucji zadań wśród zwinnego zespołu programistycznego lub wdrożenia

zwinne narzędzia do zarządzania projektami

aby wyeliminować wąskie gardła i usprawnić ogólny proces rozwoju zespołu.

Unikanie rozrostu zakresu: Skupienie się na zwinnych metrykach i kluczowych wskaźnikach wydajności (KPI) rozwoju oprogramowania zapobiega przekraczaniu przez projekt zaplanowanych granic. Wykorzystaj je do monitorowania postępów w projekcie zwinnym i reaguj na odchylenia, zanim staną się one problemem.

Usprawnienie zakończenia zadań i projektów

Wyczyszczona widoczność postępów: Śledzenie wydajności zespołu i postępów w dostosowywaniu tempa pracy, przy użyciu

metryki projektu

takie jak wykresy spalania, które wizualnie przedstawiają pozostałą pracę w sprincie.

Koncentracja i ustalanie priorytetów: Wykorzystaj wgląd w metryki KPI, takie jak prędkość - jak wiele zadań jest zakończonych w każdym sprincie - aby skutecznie planować i ustalać priorytety zadań w oparciu o potrzeby klienta i terminy realizacji projektu.

Optymalizacja dynamiki zespołu i alokacji zasobów: Monitorowanie i śledzenie zwinnych wskaźników wydajności w celu zrozumienia wydajności zespołu, optymalizacji dostępności zasobów i zapewnienia zgodności, aby nic nie umknęło uwadze.

Dostarczanie lepszych produktów dla klientów

Kontrola jakości: Śledzenie wskaźników takich jak wskaźnik ucieczki defektów w celu identyfikacji i rozwiązania potencjalnych problemów, zanim dotrą one do klienta. Skupienie się na kontroli jakości prowadzi do lepszego produktu i, ostatecznie, zadowolenia klientów.

Terminowość: Śledząc wskaźniki na różnych scenach procesu rozwoju, wiesz, czy projekt jest na dobrej drodze do dotrzymania terminów.

Jakie są różne rodzaje metryk Agile?

Rodzaje metryk Agile

Jak ustawić zwinne wskaźniki KPI?

Ustaw swoje cele: Wyraźnie zdefiniuj swoje cele. Czy dążysz do szybszego wprowadzenia produktu na rynek, zadowolenia niestandardowych klientów lub poprawy jakości rozwoju? Wybierz wskaźniki KPI, które bezpośrednio odzwierciedlają te cele

Wyraźnie zdefiniuj swoje cele. Czy dążysz do szybszego wprowadzenia produktu na rynek, zadowolenia niestandardowych klientów lub poprawy jakości rozwoju? Wybierz wskaźniki KPI, które bezpośrednio odzwierciedlają te cele Wybierz mieszankę wskaźników KPI: Agile ceni sobie szeroką perspektywę. Zamiast śledzenia tylko jednego aspektu, takiego jak "story points", wybierz mieszankę wskaźników, które nakreślą pełny obraz wydajności twojego zespołu w różnych obszarach

Agile ceni sobie szeroką perspektywę. Zamiast śledzenia tylko jednego aspektu, takiego jak "story points", wybierz mieszankę wskaźników, które nakreślą pełny obraz wydajności twojego zespołu w różnych obszarach Unikaj nadmiaru wskaźników KPI: Nie przeciążaj swojego zespołu zbyt wieloma wskaźnikami KPI. Wybierz 3-5 krytycznych KPI i wskaźniki najbardziej istotnych dla bieżących celów. Powinny one być przydatne do działania, dostarczając wglądu w celu usprawnienia procesów

Nie przeciążaj swojego zespołu zbyt wieloma wskaźnikami KPI. Wybierz 3-5 krytycznych KPI i wskaźniki najbardziej istotnych dla bieżących celów. Powinny one być przydatne do działania, dostarczając wglądu w celu usprawnienia procesów Używaj szablonu zwinnego zarządzania projektami do mierzenia postępów: Szablon zwinnego zarządzania projektami ClickUp pomaga poprawić widoczność postępów w projekcie, ograniczyć marnotrawstwo, zidentyfikować obszary wymagające poprawy oraz wizualizować i analizować wyniki w celu wprowadzenia zmian w cyklu rozwojowym

Częstotliwość śledzenia: Ustal regularny harmonogram monitorowania - czy będziesz je mierzyć codziennie, co tydzień, czy podczas przeglądów sprintów?

Ustal regularny harmonogram monitorowania - czy będziesz je mierzyć codziennie, co tydzień, czy podczas przeglądów sprintów? Dostosowanie Teams: Upewnij się, że wszyscy rozumieją znaczenie zwinnych wskaźników i KPI. Regularnie przeglądaj je podczas spotkań agile aby zidentyfikować obszary do poprawy i dostosować swoje podejście. Pamiętaj, że Agile polega na ciągłym doskonaleniu, a wskaźniki KPI powinny to odzwierciedlać

Przydziel własność do śledzenia wskaźników KPI. Podczas gdy niektóre z nich, takie jak zadowolenie zespołu, mogą być śledzone przez lidera zespołu, inne mogą wymagać bezpośredniego zaangażowania zespołu programistów w celu zapewnienia dokładności.

Pamiętaj, że wybrane przez ciebie wskaźniki KPI powinny być zgodne z twoim cyklem pracy (np. Kanban, Scrum lub Lean) i ostatecznie wspierać ramy wybrane dla twojego projektu.

Bonus:

50 terminów Agile Scrum, które musisz znać

15 zwinnych metryk i wskaźników KPI do śledzenia

1. Velocity

Velocity to zwinna metryka mierząca pracę zakończoną przez zespół podczas sprintu. Zazwyczaj mierzy się ją poprzez dodanie szacowanego wysiłku wszystkich punktów historii użytkownika zakończonych w sprincie.

Dokładność przewidywań rośnie z każdą iteracją, ponieważ są one oparte na wcześniejszej prędkości.

Formuła obliczania prędkości to:

Velocity = Σ (Story Points zakończonych historyjek użytkownika w sprincie)

Punkt do zapamiętania 🧠: _Velocity jest istotne dla pojedynczego teamu, a porównywanie velocity różnych teamów może być mylące ze względu na ich różne rozmiary, umiejętności i złożoność projektu

2. Sprint Burndown

Wykres spalania sprintu wizualnie przedstawia pozostałą pracę w trakcie sprintu. Śledzi on wysiłek (szacowany w story points) w celu zakończenia wszystkich historyjek użytkownika commitowanych w danym sprincie.

Podstawowe elementy wykresu burndown sprintu to:

Oś pozioma (oś X) : Reprezentuje dni lub godziny pracy pozostałe do ukończenia sprintu

: Reprezentuje dni lub godziny pracy pozostałe do ukończenia sprintu Oś pionowa (oś Y) : Reprezentuje całkowity pozostały wysiłek

: Reprezentuje całkowity pozostały wysiłek Linia trendu (idealna linia burndown) : Jest to linia nachylenia rozpoczynająca się od początkowego całkowitego wysiłku na początku sprintu i zwalniająca do zera na końcu. Reprezentuje ona idealne tempo burndown, jeśli cała praca postępuje stabilnie

: Jest to linia nachylenia rozpoczynająca się od początkowego całkowitego wysiłku na początku sprintu i zwalniająca do zera na końcu. Reprezentuje ona idealne tempo burndown, jeśli cała praca postępuje stabilnie Aktualna linia burndown: Linia ta reprezentuje rzeczywisty pozostały wysiłek podczas całego sprintu w oparciu o codzienne aktualizacje. W idealnym przypadku linia ta powinna być zbliżona do linii trendu

wizualizuj raportowanie sprintu w ClickUp za pomocą wykresów przepływów Burnup, Burndown, Velocity i Cumulative i pozostań w zgodzie z celami sprintu_

3. Czas cyklu

W metodologiach Agile, takich jak Kanban, czas cyklu wykracza poza czas potrzebny na zakończenie zadania. W szczególności mierzy on średni czas potrzebny na zakończenie zadania od jego wejścia w główną scenę pracy do momentu, w którym jest ono gotowe do dostarczenia.

Powszechnym sposobem pomiaru czasu cyklu jest,

Czas cyklu = czas realizacji zakończonych elementów pracy/liczba zakończonych elementów pracy_

4. Wskaźnik promocji netto (NPS)

Net Promoter Score, czyli NPS, to krytyczny wskaźnik zwinności mierzący nastroje i lojalność klientów wobec produktu, firmy lub usługi.

NPS opiera się na pojedynczym pytaniu ankietowym: "W skali od 1 do 10, jak bardzo prawdopodobne jest, że polecisz [firmę/produkt/usługę] koledze?"

NPS to pytanie ankietowe, a nie formuła. Wyniki są podzielone na kategorie:

Doskonały: NPS > 70

Pozytywny: NPS 50-69

Negatywny: NPS < 20

Punkt do zapamiętania 🧠: _Ogólnie, wynik powyżej 70 jest uważany za doskonały, wyniki między 50 a 69 są nadal pozytywne, a wyniki poniżej 20 są uważane za negatywne

5. Dostarczona wartość

Wartość dostarczona wykracza poza wskaźniki ukończenia i analizuje rzeczywiste korzyści biznesowe stworzone dla klienta. Ten wskaźnik mierzy namacalny wpływ projektu na cele organizacji.

Ta zorientowana na klienta miara koncentruje się na konkretnych wynikach, takich jak zwiększona satysfakcja klienta, wysokie przychody, obniżone koszty i zwiększona wydajność.

Nie ma konkretnej formuły pomiaru dostarczonej wartości, ale jest ona mierzona poprzez wpływ klienta na cele (zadowolenie, przychody, wydajność itp.).

Skupiając się na dostarczanej wartości, zwinny team może zapewnić spójne wyniki, które mają pozytywny wpływ na organizację i cały projekt.

6. Praca w toku (WIP)

Praca w toku (WIP) jest powszechną praktyką w Kanban, która bezpośrednio wpływa na efektywność cyklu pracy i wydajność zespołu.

Limity WIP definiują maksymalną liczbę zadań dozwolonych na każdej scenie tablicy Kanban. Zachęca to Teams do skupienia się na zakończeniu istniejących zadań przed rozpoczęciem nowych, zmniejszając tym samym nieefektywność i opóźnienia.

**Limity WIP definiują maksymalną liczbę zadań dozwolonych na każdej scenie tablicy Kanban

7. Przepustowość

W metodologii Kanban i Lean-Agile przepustowość odzwierciedla ogólną wydajność cyklu pracy. Mierzy ona tempo, w jakim zespół zakończył swoje zadania i dostarczył wartość klientowi.

Przepustowość nie śledzi jedynie liczby rozpoczętych zadań; mierzy ona w szczególności liczbę zadań zakończonych w określonych ramach czasowych, takich jak dzień, tydzień lub sprint. Daje to jasny obraz rzeczywistego obciążenia zespołu.

Powszechnym sposobem obliczania przepustowości jest,

Throughput = Liczba zakończonych zadań w okresie czasu/Długość okresu czasu

8. Współczynnik ucieczki od defektów

Defect Escape Rate (DER) ujawnia skuteczność wysiłków zespołów programistycznych w zakresie testowania działającego oprogramowania. Mierzy on procent defektów niewyłapanych podczas procesu testowania i ostatecznie wykrytych przez klientów po wydaniu.

Formuła obliczania wskaźnika Defect Escape Rate jest następująca:

DER = (1 - Liczba defektów po wydaniu / Całkowita liczba defektów) x 100%

Konsekwentny wysiłek w celu zmniejszenia DER w czasie podkreśla silny proces zapewnienia jakości.

Punkt do zapamiętania 🧠: _Niższy współczynnik DER wskazuje na bardziej rygorystyczny proces testowania, który wyłapuje wady, zanim wpłyną one na klienta. Śledzenie wskaźnika DER w czasie pozwala łatwo zidentyfikować trendy i ocenić skuteczność strategii testowania

9. Pokrycie kodu

Pokrycie kodu jest cenną miarą dla

Zwinne zespoły zarządzania projektami

aby ocenić dokładność swoich wysiłków testowych i zidentyfikować obszary, w których mogą być wymagane dodatkowe testy.

Określa ono odsetek bloków kodu wykonywanych podczas automatyzacji testów. Wyższy poziom pokrycia kodu generalnie sugeruje kompleksowy zestaw testów, potencjalnie zmniejszając ryzyko niewykrycia usterek.

Formuła obliczania pokrycia kodu to:

Pokrycie kodu = (Linie kodu wykonane w testach / Całkowita liczba linii kodu) x 100%

10. Wiek elementu mojej pracy

Work Item Age (WIA) śledzi czas, jaki element pracy spędził w cyklu rozwoju oprogramowania, od momentu dodania go do rejestru zadań do momentu jego zakończenia.

WIA pokazuje, jak długo zadania zazwyczaj pozostają w systemach zarządzania projektami. Zadania z niezmiennie wysokim WIA mogą wskazywać na wąskie gardła w cyklu pracy, takie jak limity zasobów i zależności od czynników zewnętrznych.

Formuła obliczania wieku elementu pracy to:

WIA = Bieżąca data - Data dodania elementu do rejestru

11. Zablokowany czas

W metodologiach Agile, w których zdolność adaptacji i szybkie dostarczanie mają kluczowe znaczenie, zablokowany czas pokazuje, ile czasu członkowie zespołu spędzają, uniemożliwiając postęp w realizacji swoich zadań.

Śledzenie zablokowanego czasu pomaga zespołowi zidentyfikować powtarzające się problemy, które utrudniają wydajność przepływu.

Nie ma konkretnej formuły obliczania zablokowanego czasu; zamiast tego należy śledzić czas spędzony przez członków zespołu, którzy nie mogą osiągnąć postępu z powodu blokad, aby zrozumieć zablokowany czas.

Śledzenie zablokowanego czasu może pomóc zwinnym teamom stworzyć wydajny przepływ w ich środowisku pracy, zminimalizować opóźnienia i zmaksymalizować czas spędzony na dostarczaniu wartości swoim klientom.

Punkt do zapamiętania 🧠: _Niektórymi częstymi przyczynami zablokowanego czasu mogą być oczekiwanie na zatwierdzenia, niejasne wymagania dotyczące zadania, błędy lub awarie systemu

12. Release Burndown

W przeciwieństwie do wykresów sprint burndown, które śledzą postępy w krótkim okresie, release burndown zapewnia ogólny widok prac oczekujących na cały cykl wydania, który może obejmować kilka sprintów.

Przedstawia całkowity pozostały wysiłek dla wydania na osi pionowej i pozostały czas na osi poziomej.

Oś pionowa:_ Całkowity pozostały wysiłek dla wydania

Całkowity pozostały wysiłek dla wydania Oś pozioma:_ Czas pozostały do końca cyklu wydania

Wykresy wypalenia pomagają zwinnym teamom zachować przejrzystość, proaktywnie identyfikować ryzyko i podejmować decyzje oparte na danych, aby zapewnić powodzenie rozwoju i wydania oprogramowania.

13. Wykres kontrolny

Wykresy kontrolne koncentrują się na czasie cyklu poszczególnych elementów pracy (punktów historii użytkownika, błędów lub błędów).

Działają one jako system wczesnego ostrzeżenia przed potencjalnymi problemami, które mogą mieć wpływ na realizację projektu, a także identyfikują niespójności w czasie cyklu, umożliwiając zespołom zbadanie przyczyn źródłowych. Pomaga im to dążyć do bardziej przewidywalnego cyklu pracy.

Punkt do zapamiętania 🧠: _Używaj wykresów kontrolnych z innymi zwinnymi metrykami, takimi jak limity pracy w toku i przepustowość, aby uzyskać bardziej kompleksowy widok cyklu pracy

14. Churn kodu

Churn kodu to metryka Agile, która odzwierciedla ogólne zmiany w bazie kodu. Mierzy ilość kodu, który został dodany, zmodyfikowany lub usunięty w trakcie cyklu życia produktu.

Mimo że pewna ilość zmian jest naturalna, to zbyt wysoka może wskazywać na potencjalne problemy ze stabilnością kodu.

Churn kodu jest zwykle wyrażany w procentach i jest obliczany poprzez podzielenie całkowitej liczby linii kodu dodanych lub usuniętych w danym okresie przez całkowitą liczbę linii kodu w bazie na początku.

Formuła obliczania Code Churn to:

Code Churn = [(Linie kodu dodane + Linie kodu usunięte) / Całkowita liczba linii kodu na początku] x 100%

15. Ankiety dotyczące szczęścia w zespole

Ankiety szczęścia w zespole pozwalają ocenić morale, satysfakcję i ogólne samopoczucie w zwinnych zespołach programistycznych. Gromadzenie regularnych informacji zwrotnych pozwala zidentyfikować obszary wymagające poprawy w zwinnych procesach i wspierać pozytywne środowisko pracy.

Bonus: Tutaj są

15 wskaźników KPI i metryk zarządzania produktem

_dla menedżerów produktu, aby osiągnąć swoje cele

Jak śledzić zwinne KPI za pomocą ClickUp

Śledzenie wskaźników Agile i KPI za pomocą arkuszy kalkulacyjnych jest czasochłonne i nieefektywne, ma ograniczenia dotyczące współpracy i jest podatne na błędy ze względu na brak automatyzacji, co prowadzi do błędów w przesyłaniu danych.

Zamiast tego,

Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp dla Agile Teams

oferuje narzędzia i funkcje do automatyzacji śledzenia wskaźników KPI i metryk Agile.

Zobaczmy, jak zwinne Teams mogą ustalać priorytety, ustawiać cele i stale wprowadzać ulepszenia - wszystko w ramach jednej platformy.

Ustawienie celów i założeń

Cele ClickUp

to kontenery wysokiego poziomu podzielone na mniejsze cele. Pomyśl o tych celach jako o celach biznesowych, które musisz osiągnąć, aby spotkać się z ogólnymi celami.

W miarę spotykania się z tymi celami, cele są aktualizowane w czasie rzeczywistym.

Najlepsze jest to, że możesz niestandardowo wybrać metryki Agile do pomiaru celów.

Na przykład:

Liczby: Procent i wyniki

Waluta: Metryki, takie jak pokrycie kodu i czas cyklu

Zadania: Śledzenie wydajności na podstawie zakończonych zadań

Twórz cele sprintu, tygodniowe cele sprzedażowe i więcej na ClickUp Goals

Oto jak możesz ustawić swoje metryki Agile i KPI w ClickUp Goals

Oto jak tworzyć i śledzić cele w ClickUp:

Krok 1: Utwórz cel

Zwiększenie wyniku NPS z 6 do 7,5

Krok 2: Ustawienie celów do osiągnięcia tego celu

Uzyskanie 10 nowych 5-gwiazdkowych ocen na G2

Zmniejszenie liczby cotygodniowych zgłoszeń dotyczących wsparcia o 25%

Rozwiązać 3 najważniejsze problemy wzmiankowane przez klientów

Krok 3: Zdefiniuj kluczowe wskaźniki, których będziesz używać do pomiaru postępów w realizacji celu

Ustalenie odsetka osób promujących i odrzucających

Ankiety niestandardowe

Krok 4: Zacznij śledzić postępy, aż osiągniesz pożądane wyniki

Użyj Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp aby uzyskać widoczność metryk i postępów zespołu, komunikować się z zespołem programistów i współpracować ze wszystkimi

Pro tip💡: Użyj

szablony ustawienia celów

i

aplikacje do śledzenia celów

aby upewnić się, że cele są określone w czasie, konkretne, mierzalne, istotne i osiągalne

Wizualne pulpity dla przydatnych informacji

uzyskaj widok postępu swoich metryk Agile w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Dashboards_

Użyj

Pulpity ClickUp

do wizualnego przedstawiania wskaźników Agile, eliminując potrzebę korzystania z arkuszy kalkulacyjnych lub zewnętrznych narzędzi, takich jak Jira.

Uzyskaj natychmiastowy wgląd w kluczowe obszary, takie jak:

Postęp sprintu: Wizualizacja pozostałej pracy w ramach sprintu za pomocą wykresów burndown

Wizualizacja pozostałej pracy w ramach sprintu za pomocą wykresów burndown Podział na typy problemów: Identyfikacja trendów w zakresie błędów, zgłoszeń funkcji i innych problemów

Identyfikacja trendów w zakresie błędów, zgłoszeń funkcji i innych problemów Szybkość pracy zespołu: Mierzenie pracy, którą zespół zakończy w każdym sprincie

Mierzenie pracy, którą zespół zakończy w każdym sprincie Częstotliwość wdrożeń: Śledzenie jak często zespół wydaje aktualizacje lub nowe funkcje

Śledzenie jak często zespół wydaje aktualizacje lub nowe funkcje Czas cyklu i czas realizacji: Zrozumienie średniego czasu spędzonego na zadaniach w całym cyklu pracy

Śledzenie i ustalanie priorytetów wskaźników

Szablon KPI dla ClickUp

umożliwia śledzenie szerokiego zakresu wskaźników. Jednak priorytetowo traktuj te, które mają bezpośredni wpływ na cele Twojego zespołu, takie jak:

Metryki wydajności: Oceniaj wydajność i produkcję

Oceniaj wydajność i produkcję metryki jakości: mierzenie liczby defektów i ogólnej jakości kodu

mierzenie liczby defektów i ogólnej jakości kodu wskaźniki przewidywalności: śledzenie dokładności szacunków i oś czasu realizacji projektu

śledzenie dokładności szacunków i oś czasu realizacji projektu wskaźniki satysfakcji niestandardowych użytkowników: mierzenie doświadczenia użytkowników i opinii na temat produktu

Iteracja i adaptacja w celu ciągłego doskonalenia

Dźwignia

Szablon metryk projektu ClickUp

aby mierzyć, monitorować i wizualizować postęp metryk Agile w ClickUp.

Zaplanuj regularne przeglądy, aby analizować swoje metryki Agile w ClickUp. Identyfikuj trendy, wprowadzaj nowe metryki, udoskonalaj procesy śledzenia w miarę ewolucji potrzeb zespołu, oceniaj postępy w realizacji celów i wskazuj obszary wymagające poprawy.

Gotowy, aby uwolnić moc zwinnych metryk i wskaźników KPI dla swojego Teams?

Idealnym rozwiązaniem byłoby monitorowanie wszystkich istotnych wskaźników Agile i KPI w celu pomiaru wydajności zespołu.

Platforma zwinnego zarządzania projektami ClickUp pomoże Ci do zrobienia tego. Użyj ClickUp Goals, aby ustawić cele dla najbardziej krytycznych zwinnych metryk, śledzić postępy za pomocą gotowych szablonów, mierzyć postępy za pomocą ClickUp Dashboards i raportować odpowiednie metryki i wskaźniki KPI interesariuszom, aby budować ich zaufanie do zespołów.

Scentralizuj śledzenie metryk, aby uzyskać niezrównaną przejrzystość bez konieczności korzystania z wielu narzędzi i arkuszy kalkulacyjnych.

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Co to jest KPI w Agile?

W agile, KPI (kluczowy wskaźnik wydajności) jest definiowany jako konkretne metryki, które mierzą wydajność zespołu na koniec każdej iteracji lub sprintu. Korzyści płynące z mierzenia zwinnych wskaźników KPI to ciągłe śledzenie postępów, podejmowanie decyzji dotyczących obciążenia pracą zespołu i uzyskiwanie cennych informacji na temat sposobu pracy zespołu. Obejmują one prędkość, wykresy spalania sprintu i skumulowane diagramy cyklu pracy.

2. Czym są metryki w Agile?

Metryki w metodologii Agile zapewniają wgląd w wydajność na różnych scenach tworzenia oprogramowania, oceniają jakość produktu i śledzą wydajność zespołu. Mogą być one dostosowane na poziomie indywidualnym i zespołowym. Na poziomie zespołu oceniają ogólną kondycję projektu, podczas gdy na poziomie indywidualnym mogą być wykorzystywane do identyfikacji indywidualnych wyników w stosunku do ich postępów.

3. Czym są wskaźniki Scrum i KPI?

Zwinne zespoły wykorzystują metryki Scrum i wskaźniki KPI do mierzenia efektywności procesów swojego zespołu, śledzenia postępów w realizacji określonych celów, identyfikowania obszarów wymagających poprawy, optymalizacji zwinnych cykli pracy i zapewniania interesariuszom widoczności w projekcie.