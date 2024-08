10 najlepszych aplikacji do śledzenia celów w 2024 roku (Free i płatne)

Życie jest krótkie, a nasze listy rzeczy do zrobienia? Stale się wydłużają.

Jednego dnia chcesz być w najlepszej formie w życiu, a następnego chcesz podnieść swoje kwalifikacje, aby rozwijać swoją karierę. Sama liczba celów, do których dążymy każdego dnia, może być męcząca, zwłaszcza jeśli nie śledzimy wyników i nie wykorzystujemy ich do napędzania naszej motywacji.

Do zrobienia?

Dzięki aplikacjom do śledzenia celów! Dzięki technologicznym cudom, aplikacje do śledzenia celów mogą pełnić rolę osobistych trenerów, cheerleaderek i mistrzów w jednym. Uważam, że są one pomocne w organizowaniu, ustalaniu priorytetów i śledzeniu każdego kroku mojej podróży.

Jeśli i ty szukasz takiej aplikacji, to jesteś we właściwym miejscu.

Bazując na moim doświadczeniu i testach zrobionych przez nasz zespół w ClickUp, stworzyłem listę najlepszych aplikacji do śledzenia celów, w tym zarówno darmowych, jak i płatnych alternatyw.

Mam nadzieję, że pomoże ci to znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz, aby zmiażdżyć te duże, owłosione, odważne cele!

Znaczenie aplikacji do śledzenia celów

Realizując duże (i małe) ambicje, wielu z nas potrzebuje pomocy w utrzymaniu koncentracji, mierzeniu postępów i utrzymaniu motywacji w czasie.

I właśnie do tego służą aplikacje do śledzenia celów - do ustawienia celów, podzielenia ich na możliwe do wykonania kroki, świętowania kamieni milowych, cięższej pracy nad nieosiągniętymi celami i monitorowania, jak daleko zaszedłeś i ile jeszcze musisz zrobić.

W przeciwieństwie do tradycyjnych papierowych planerów, które można łatwo zgubić lub zniszczyć, te cyfrowe narzędzia zapewniają dostępne dane o postępach w czasie rzeczywistym. Takie podejście oparte na danych umożliwia odpowiedzialność, motywację i zdolność adaptacji podczas osiągania celów.

Przewyższają one zwykłe cyfrowe notatki, oferując ustrukturyzowane ramy, przypomnienia i analizy, które popychają nas do zrobienia wszystkiego, co w naszej mocy i korygowania kursu w razie potrzeby.

Zastanawiasz się, które aplikacje oferują wszystkie te korzyści? Przekonajmy się.

10 najlepszych aplikacji do śledzenia celów w skrócie

Aby pomóc ci wybrać najlepszą aplikację do śledzenia celów, przygotowaliśmy tabelę podsumowującą 10 najlepszych dostępnych opcji. Każda aplikacja oferuje unikalne funkcje dostosowane do różnych celów i preferencji użytkowników. Sprawdź je:

Aplikacja Najlepsza dla Wyróżniająca się funkcja ClickUp Kompleksowe ustawianie celów i zarządzanie nimi z możliwością dostosowania do zarządzania zadaniami Zestaw niestandardowych opcji przeglądu celów, zakres opcji współpracy i gotowe szablony do szybkiego ustawiania celów Strides Ustawienie wydajnej codziennej rutyny Cztery konfigurowalne narzędzia do śledzenia nawyków Way of Life Kultywowanie dobrych nawyków i świadome usuwanie niepożądanych wzorców Wbudowany dziennik do identyfikacji wyzwalaczy złych nawyków z przeglądem czasowym dobrych i złych wzorców nawyków Coach.me Rozwój osobisty i rozwój umiejętności Dostęp do wyspecjalizowanych trenerów i mentorów Habitica Grywalizacja budowania nawyków Zabawne zadania i nagrody, aby utrzymać cię na dobrej drodze Todoist Przekształcanie każdego celu lub projektu w zadania i podzadania w podróży Piękny, prosty i czysty interfejs ATracker Zarządzanie czasem Śledzenie czasu na wielu urządzeniach dla każdego celu GoalsOnTrack Tworzenie szczegółowych planów działania i tablic wizji Kompleksowe ustawienie goal i śledzenie postępów z planami, arkuszami, wizualizacjami, dziennikami i raportowaniem Toodledo Zwiększenie wszechstronnej wydajności Kategoryzuje czas na Życie, Moją Pracę i Harmonogram, aby zarządzać celami productivity w każdym obszarze Lattice Ustawienie celów dla pracowników Pięć oddzielnych produktów, w tym Performance, Goals i Grow, z których każdy koncentruje się na wydajności, OKR i ciągłym doskonaleniu

10 najlepszych aplikacji do śledzenia celów do wykorzystania w tym roku

Na naszej liście znalazły się aplikacje, które są popularne nie tylko wśród profesjonalistów, ale także te, z których może korzystać każdy - studenci, freelancerzy, właściciele firm lub pracownicy biurowi.

Zacznijmy od "aplikacji do wszystkiego" dla dużych celów, długich projektów i prostych zadań.

1. ClickUp - Najlepsza do ustawienia i śledzenia celów projektów

Uprość proces ustawienia i śledzenia krótko- i długoterminowych celów dzięki ClickUp Goals ClickUp to wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami, które doskonale sprawdza się w śledzeniu celów poszczególnych osób i zespołów. ClickUp Cele pomaga Teams i osobom indywidualnym skutecznie ustawić, śledzić i osiągać cele. Funkcja ta umożliwia tworzenie konkretnych, mierzalnych celów (w tym celów i kluczowych wyników lub OKR) i dzielenie ich na możliwe do wykonania działania Zadania ClickUp , podzadania i listy kontrolne.

Można je monitorować za pomocą konfigurowalnego śledzenia postępów z celami liczbowymi, pieniężnymi, prawda/fałsz i zadaniami.

Ustawienie mierzalnych celów w ClickUp Goals

Jeśli śledzisz cele dla zespołu, ClickUp umożliwia ich udostępnianie, przypisywanie obowiązków i śledzenie wspólnych osiągnięć. Funkcje takie jak Widok czatu w ClickUp , wątki dyskusji na temat zadań, @wzmianki i ikona Skrzynka odbiorcza ClickUp promuje płynną współpracę nad wszystkimi projektami. Możesz również organizować swoje cele w dedykowanych folderach, aby mieć do nich łatwy dostęp.

Przechowuj i kategoryzuj swoje cele ClickUp w folderach, aby mieć do nich łatwy dostęp

Dzięki funkcjom takim jak zależności celów i zwijanie postępów, ClickUp Goals zapewnia, że wszyscy są zgodni i pracują nad wspólnymi celami.

Oprócz tego, ClickUp oferuje wiele gotowych szablonów do łatwego ustawienia i śledzenia celów. Moim ulubionym z nich jest Szablon celów SMART ClickUp .

Ustawienie i śledzenie celów SMART za pomocą szablonu ClickUp SMART Goals Template

Zawiera on konfigurowalne statusy do śledzenia postępów projektu, niestandardowe pola do kategoryzowania i wizualizacji celów oraz niestandardowe widoki, takie jak arkusz wysiłku celu i arkusz celów SMART, aby dostosować się do Twojego cyklu pracy.

Używam tego szablonu do:

Śledzenia wszystkich celów i zadań

Porządkowania celów według różnych statusów : Zakończone, Przygniecione, Poza Ścieżką, Wstrzymane, Na Ścieżce, aby śledzić postępy w ich realizacji

: Zakończone, Przygniecione, Poza Ścieżką, Wstrzymane, Na Ścieżce, aby śledzić postępy w ich realizacji Monitoruj i analizuj zadania , aby zapewnić maksymalną wydajność

, aby zapewnić maksymalną wydajność Mierz wysiłek wymagany dla każdego celu

wymagany dla każdego celu Ustawienie i trzymanie się ośmiu czasów

Najlepsze jest to, że ClickUp nie tylko pomaga w śledzeniu celów, ale także oferuje funkcje i szablony do zarządzania projektami, komunikacji i współpracy. Potraktuj to jako jedną aplikację do zrobienia większości swoich zadań, zarówno zawodowych, jak i osobistych!

ClickUp najlepsze funkcje

Uzyskaj ogólny przegląd postępów w realizacji celów i czasu spędzonego na projektach dzięki funkcjiPulpity ClickUp' wiele widżetów, w tym paski postępu, wykresy kołowe, wykresy burndown itp.

Otrzymuj powiadomienia o zbliżających się terminach za pomocąPrzypomnienia ClickUp. ClickUp przypomina o zadaniach od pięciu minut do trzech dni przed terminem ich wykonania

Widok nadchodzących zadań w formie listy, tablicy Kanban, wykresu Gantta lub w innym wybranym stylu za pomocąWidoki ClickUp* Współpracuj nad zadaniami, dziel się opiniami i pracuj nad wspólnymi celami za pomocą ClickUp Chat

Dostosuj cykl pracy do dowolnego typu zadania dzięki cennym funkcjom ClickUp Tasks, takim jak niestandardowe statusy, poziomy priorytetów i zależności

Limity ClickUp

Brak możliwości łatwego eksportowania pulpitów

Większa krzywa uczenia się w porównaniu do narzędzi oferujących tylko śledzenie celów

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD na członka za obszar roboczy miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 700 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 700 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Wielu użytkowników ClickUp zgadza się, że platforma stała się narzędziem ratującym ich cele projektowe:

_ClickUp Goals pomagają skupić się każdemu członkowi działu na tym, co jest naprawdę ważne, co jest krytyczne, gdy nowy produkt jest wprowadzany na rynek

Darya Krakovyak, kierownik ds. komunikacji, HYPERVSN

2. Strides - najlepszy do ustawienia codziennej rutyny podnoszącej wydajność

przez Strides Strides to jedna z niewielu aplikacji na tej liście, w której znalazłem elastyczność wyboru spośród różnych metod śledzenia celów . Na przykład, mogłem ustawić długoterminowe cele według kamieni milowych lub wartości celów. Aplikacja posiada również suwaki procentowego ukończenia i opcję śledzenia dobrych i złych nawyków.

Głównym celem tej aplikacji jest pomoc w zbudowaniu idealnej rutyny. Do zrobienia tego można niestandardowo dostosować opcje śledzenia i wybrać sposób, w jaki chcemy śledzić postępy, otrzymywać przypomnienia o terminach itp.

Najlepsze funkcje Strides

Wybierz jeden z czterech trackerów - Nawyk do śledzenia dobrych/złych nawyków, Cel do ustawienia pomocnej osi czasu projektu, Średnia do przeglądu celów w określonym czasie i Projekt do śledzenia prostych kamieni milowych

Monitoruj swoje wyniki w odniesieniu do wszystkich celów i nawyków w podziale na tygodnie, miesiące, lata lub cały czas

Zachowaj motywację dzięki wykresom śledzenia, które mierzą wskaźnik powodzenia, passy i nie tylko

Limity Strides

Brak systemu nagród, który zachęcałby do powrotu i osiągania celów

Aplikacja jest dostępna tylko dla użytkowników iOS

Ceny Strides

Free

Strides Plus: Od 4,99 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Strides

G2: Recenzje niedostępne

Recenzje niedostępne Capterra: Recenzje niedostępne

3. Sposób na życie - najlepszy do budowania nowych nawyków

przez App Store Way of Life łączy w sobie nawyki budowania nawyków, takie jak prowadzenie dziennika i listy rzeczy do zrobienia, w intuicyjnym cyfrowym narzędziu do śledzenia nawyków.

**Spodobał nam się sposób, w jaki aplikacja rozlicza użytkownika ze złych nawyków. Dzięki temu, zamiast tylko podkreślać swoje dobre nawyki, można znaleźć sposób na poruszanie się w sytuacjach, które mogą kusić do pozostania w tyle w realizacji celów związanych z budowaniem nawyków.

Funkcja wykresów pozwala dostrzec pozytywne i negatywne trendy na przestrzeni tygodni, miesięcy, a nawet lat.

Najlepsze funkcje Way of Life

Śledzenie rutynowych czynności dzięki unikalnemu systemowi oznaczeń kolorystycznych

Pozostań na kursie do osiągnięcia swoich celów dzięki potężnym przypomnieniom

Notowanie wyzwalaczy złych nawyków za pomocą wbudowanej funkcji dziennika

Limity stylu życia

W planie Free można śledzić tylko trzy nawyki

Nie ma możliwości śledzenia, jak blisko jesteś osiągnięcia celu. Dostępna jest tylko opcja "tak" lub "nie"

cennik #### Way of Life

**Free

Premium: Zaczyna się od $4.99/miesiąc za użytkownika

Way of Life oceny i recenzje

G2: Recenzje niedostępne

Recenzje niedostępne Capterra: Recenzje niedostępne

4. Coach.me - najlepszy do rozwoju osobistego i nauki nowych umiejętności

przez Coach.me Coach.me to doskonała platforma, która umożliwia połączenie z certyfikowanymi trenerami i mentorami w różnych specjalizacjach. Jeśli rozwój osobisty jest twoim głównym celem, gorąco polecam Coach.me.

Uważam, że jest to niezwykle pomocne w rozwijaniu umiejętności, ponieważ otrzymujesz 360-stopniowe wsparcie w nauce wybranej umiejętności - przyjaciele, współpracownicy, a nawet osobisty trener mogą utrzymać cię na dobrej drodze

Aplikacja jest również wszechstronna - może służyć jako narzędzie do śledzenia nawyków, dzięki czemu można korzystać z kilku funkcji nawet bez zapisywania się do osobistego planu coachingowego.

Najlepsze funkcje Coach.me

Ustawienie celów i przypomnień o tym, ile razy w tygodniu chcesz ćwiczyć daną umiejętność lub pracować nad nawykiem

Widok tygodniowych i miesięcznych trendów postępu

Postępuj zgodnie z codziennymi instrukcjami trenerów, aby osiągnąć swój cel

Meldowanie się w widżecie widoku na dziś iPhone'a lub na smartwatchu bez otwierania aplikacji

Ograniczenia Coach.me

Sporadyczne usterki odprawy, które mogą przerwać passę

Ograniczona funkcja śledzenia projektów

Ceny Coach.me

Tracker nawyków: Free

Free Coaching osobisty: 100 USD miesięcznie (zaczyna się od 25 USD tygodniowo)

Coach.me oceny i recenzje

G2: Recenzje niedostępne

Recenzje niedostępne Capterra: Recenzje niedostępne

5. Habitica - najlepsza aplikacja do śledzenia nawyków z zabawnymi elementami grywalizacji

przez Habitica **Habitica umożliwia tworzenie zabawnych awatarów, które stają się silniejsze wraz z zakończonymi zadaniami. Zdobywasz również nagrody, które pozwalają ci kupować fajne ulepszenia awatara.

Najbardziej podobała mi się integracja z mediami społecznościowymi. Uważam, że łatwiej jest utrzymać motywację z partnerami odpowiedzialnymi Dzięki integracji Habitica z mediami społecznościowymi, łatwiej jest zaangażować kontakty w swoje "zadania" i wspólnie dążyć do tych samych celów

Najlepsze funkcje Habitica

Śledzenie nawyków i codziennych zadań w podróży dzięki interfejsom mobilnym i internetowym

Zdobywanie zabawnych nagród za cele, aby udekorować awatara zbroją bojową, tajemniczymi zwierzakami, magicznymi umiejętnościami, a nawet zadaniami

Używaj monet w grze, aby kupować rzeczywiste korzyści, takie jak darmowy dostęp do programów telewizyjnych

Limity Habitica

Limit opcji niestandardowych wyzwań

Nawigacja może być trudna dla niektórych użytkowników

Ceny Habitica

Free

Habitica oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Recenzje niedostępne

6. Todoist - najlepsza do zarządzania zadaniami przy użyciu minimalistycznych, przejrzystych list rzeczy do zrobienia

przez Todoist Todoist to piękna, zautomatyzowana aplikacja z listą rzeczy do zrobienia do zarządzania zadaniami w podróży. **Upraszcza cele, zamieniając je w elementy do zrobienia. A satysfakcja, jaką daje zaznaczenie elementu lub podzadania do zrobienia, jest nie do pobicia. Tak, można to zrobić jednym dotknięciem lub kliknięciem.

Kolejną niezwykłą funkcją jest rozpoznawanie języka naturalnego, które sortuje zadania na widoki "Dzisiaj", "Nadchodzące" i "Niestandardowe". Pomaga to w łatwym ustalaniu priorytetów celów. Umożliwiło mi to również stworzenie udostępnianej przestrzeni na wspólne zadania, oddzielonej od moich osobistych celów i projektów.

Najlepsze funkcje Todoist

Przechwytuj i organizuj zadania w momencie, gdy do ciebie przychodzą, dzięki łatwemu przepływowi i naturalnemu językowi

Budowanie nawyków i pilnowanie terminów dzięki automatycznemu rozpoznawaniu danych

Przekształcanie wszystkiego w zadania na liście rzeczy do zrobienia z dowolnego miejsca dzięki ponad 80 integracjom

Śledzenie postępów na kilka sposobów - wizualizacje wydajności, historia aktywności i archiwum zakończonych zadań

Limity Todoist

Jakość generowanych podsumowań jest różna, więc trzeba je ręcznie sprawdzać i korygować pod kątem dokładności

Niestandardowe ustawienia statystyk wydajności i wyświetlania raportów są ograniczone

Cennik Todoist

Początkujący: Free

Free Pro: $5/miesiąc

$5/miesiąc Business: $8/miesiąc

Todoist oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 700 recenzji)

4.4/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 2000 recenzji)

7. ATracker - najlepszy do zarządzania czasem dla każdego celu

przez ATracker ATracker to aplikacja do zarządzania celami opartymi na czasie, która generuje wgląd w to, jak spędzasz czas na każdym celu . Pozwala to strategicznie zaplanować każde zadanie i podzadanie w celu optymalnego wykorzystania godzin.

Zapoznałem się z zaawansowanymi ustawieniami aplikacji i okazało się, że można śledzić zagregowany czas spędzony na grupie zadań. ATracker przechowuje wszystkie dzienniki i prezentuje je zarówno w widoku listy, jak i kalendarza. Możesz także aktualizować swoje wpisy lub rejestrować czas później.

ATracker najlepsze funkcje

Rozpoczynanie i zatrzymywanie zadania jednym dotknięciem bez odblokowywania urządzenia

Śledzenie czasu na telefonach komórkowych, tabletach, Apple Watchach lub komputerach

Ustawienie dziennych i tygodniowych celów w oparciu o zadania i etykiety, w tym numeryczne i rozwijane

Tworzenie raportów w formie pięknych wykresów kołowych i słupkowych

Limity ATracker

Sporadyczne usterki w synchronizacji kalendarza

Brak możliwości śledzenia czasu dla wielu zadań jednocześnie

Ceny ATracker

**Free

Pro: $4.99 na iOS i $2.99 na Androida (koszt jednorazowy)

$4.99 na iOS i $2.99 na Androida (koszt jednorazowy) Premium: $2.99/miesiąc

ATracker oceny i recenzje

G2: Recenzje niedostępne

Recenzje niedostępne Capterra: Recenzje niedostępne

8. GoalsOnTrack - Najlepsza aplikacja do tworzenia szczegółowych planów działania dla celów

przez GoalsOnTrack GoalsOnTrack jest SMART oprogramowanie do ustawiania celów z wielopoziomową strukturą celów. Oznacza to, że możesz tworzyć szczegółowe plany działania dla każdego celu i podcelu. To sprawia, że jest to nie tylko aplikacja do zrobienia listy rzeczy do zrobienia, ale także szczegółowy tracker agendy zakończony nawykami, czasem i funkcjami śledzenia postępów.

Byłem mile zaskoczony tym, jak wiele wysiłku wkłada w to oprogramowanie. Na przykład, otrzymujesz metryka celów formularz do wypełnienia, aby zapewnić sobie cele są SMART -konkretny, mierzalny, osiągalny, istotny i określony w czasie.

Podobnie jest z tablicami wizji, szablony do ustawiania celów i czasopisma do zrzutu mózgu. To tak, jakby wszystkie twoje pomysły dotyczące celów mieszkały w wielopiętrowym mieszkaniu. Wszystko znajduje się w tym samym kompleksie, ale jest wystarczająco oddzielone, aby zapewnić odpowiednią organizację.

Najlepsze funkcje GoalsOnTrack

Mapa każdej sceny realizacji celów dzięki planerom i arkuszom do wydrukowania

Śledzenie postępów w realizacji celów na cztery sposoby: według podcelów, zadań, wyników i ręcznie

Planowanie metodą przeciągnij i upuść z kalendarzem zadań, który integruje się z zewnętrznymi kalendarzami, takimi jak Kalendarz Google, iCal, Outlook

Śledzenie realizacji nawyków za pomocą codziennych znaczników wyboru

Udostępnianie celów swojemu zespołowi, rejestrowanie działań zespołu w czasie rzeczywistym i publikowanie wiadomości lub komentarzy na scentralizowanej tablicy ogłoszeń w celu wspólnej pracy

Limity GoalsOnTrack

Wymaga połączenia z Internetem

Brak wersji próbnej lub Free

Cennik GoalsOnTrack

Członkostwo kosztuje 68 USD rocznie

Oceny i recenzje GoalsOnTrack

G2: Recenzje niedostępne

Recenzje niedostępne Capterra: Recenzje niedostępne

9. Lattice-Best dla OKR i celów pracowników

przez Kratownica Lattice to rozwiązanie do ustawiania celów dla zespołów. Jest to idealne rozwiązanie dla organizacji, które chcą śledzić wydajność pracy, jednocześnie umożliwiając pracownikom dostosowanie ich rozwoju zawodowego do celów firmy.

Uznaliśmy, że jest to przydatne do międzyfunkcyjnego zarządzania projektami i zapewnienia wyczyszczonej współpracy. Na przykład, można ustawić cele dla marketingu razem w jednym miejscu i niestandardowe cele obsługi klienta osobno w innym.

Można również ustawić cele rozwoju oprogramowania i Cele SMART dla menedżerów . Wszystkie one mogą być ze sobą połączone i współpracować na jednej platformie.

The Oprogramowanie OKR integruje się z Jira, Salesforce, Slack i Microsoft Teams, aby zapewnić, że cele są zawsze na pierwszym planie i są stale realizowane

Przeczytaj również:_ Wspinaczka po szczeblach kariery: jak ustawić i osiągnąć cele dla inżynierów oprogramowania

Najlepsze funkcje Lattice

Połączenie indywidualnych celów z celami działu i całej firmy cele do przeglądu wyników * Zintegrowanie OKR z zarządzaniem wydajnością w celu dostosowania osiągnięć do najważniejszych priorytetów Business

Zachęcanie pracowników do zaangażowania poprzez spotkania 1:1 i interakcje z działem HR i menedżerami

Lattice limits

Witryna może działać wolno podczas początkowego ładowania

Brak wersji Free

Ceny Lattice

Zarządzanie wydajnością + OKR i cele: $11/osobę miesięcznie

$11/osobę miesięcznie Zaangażowanie: $4/osobę miesięcznie

$4/osobę miesięcznie Wzrost: $14/osobę miesięcznie

$14/osobę miesięcznie Wynagrodzenie: $6/osobę miesięcznie

Oceny i recenzje Lattice

G2 : 4.7/5 (3000+ recenzji)

: 4.7/5 (3000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (160+ recenzji)

10. Toodledo - najlepszy do zwiększania wydajności we wszystkich obszarach życia

przez Toodledo Toodledo to rozbudowane narzędzie do zwiększania wydajności. Oferuje kilka opcji organizowania i śledzenia celów, z naciskiem na zwiększenie wydajności. Bierze pomysł prostej listy rzeczy do zrobienia i rozwija go w szczegółowy obszar roboczy, dzięki czemu można zrobić więcej przy każdym celu lub zadaniu.

Uważam, że podział na kategorie jest dość odsetki:

Life: Pozwala tworzyć listy rzeczy do zrobienia i notatki oraz udostępniać je znajomym i rodzinie w oparciu o metodę Getting Things Done

Pozwala tworzyć listy rzeczy do zrobienia i notatki oraz udostępniać je znajomym i rodzinie w oparciu o metodę Getting Things Done Praca: Pomaga nakreślić projekty, przydzielić zadania zespołowi i śledzić czas spędzony nad każdym projektem

Pomaga nakreślić projekty, przydzielić zadania zespołowi i śledzić czas spędzony nad każdym projektem Schedule: Zachęca do maksymalnego wykorzystania wolnego czasu dzięki wbudowanemu harmonogramowi, zakończonemu przypomnieniami opartymi na lokalizacji, powtarzającymi się zadaniami i integracjami z kalendarzem

Najlepsze funkcje Toodledo

Używanie folderów, etykiet, kontekstów i podzadań do organizowania list zadań do zrobienia

Sortowanie, filtrowanie i przeszukiwanie listy oraz sprawdzanie, co musi zostać zakończone. Aplikacja wysyła powiadomienia o terminach wykonania zadań

Monitoruj swoje samodoskonalenie; pozostań zmotywowany i osiągaj swoje cele

Zapisuj swoje wspomnienia, używaj aplikacji jako dziennika - zapisuj przepisy kulinarne, notatki z podróży i nie tylko

Użyj konspektu, aby zaplanować następny projekt, zapisać genealogię rodziny lub inne przypadki użycia, o których możesz pomyśleć

Limity Toodledo

Funkcja notatek wymaga lepszej funkcjonalności wyszukiwania

Cennik Toodledo

Free

Oceny i recenzje Toodledo

G2 : 4.5/5 (60+ recenzji)

: 4.5/5 (60+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 70 recenzji)

Wybierz najlepszą aplikację do śledzenia celów

Aplikacje, które przetestowałem i umieściłem na krótkiej liście, mają kilka cech wspólnych: wszystkie są proste w użyciu i zapewniają mi lepszą organizację i wydajność. Chociaż świetnie nadają się do ustawienia i śledzenia celów, bardzo niewiele z nich wykracza poza podstawowe funkcje.

Wolę planowanie celów długoterminowych narzędzi, które pomogą mi zrównoważyć zadania osobiste i zawodowe. Tak więc platforma z zaawansowaną współpracą zespołową, zarządzaniem zadaniami i projektami staje się dla mnie idealna.

W tym kontekście tylko jedno narzędzie spełnia wszystkie wymagania - ClickUp!

Upraszcza ono śledzenie celów dzięki wszechstronnym funkcjom i gotowym do użycia szablonom. Narzędzia do zarządzania projektami ClickUp pozwalają nam być na bieżąco z listami zadań i współpracować z zespołami interdyscyplinarnymi.

Ogólnie rzecz biorąc, zamiast indywidualnego narzędzia do śledzenia celów, ClickUp zapewnia elastyczność w pracy nad celami zawodowymi jako zespół. Podczas gdy osobiste trackery można prowadzić oddzielnie, funkcje współpracy zapewniają przewagę. Wypróbuj ClickUp już dziś! Nie pożałujesz.