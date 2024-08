6 strategii i technik wyznaczania celów dla rozwoju firmy

Wielu z nas ma trudności z osiągnięciem naszych celów w zakresie wydajności i ma wrażenie, że dzień dobiega końca, zanim wszystko zostanie zakończone. Możemy jednak temu zaradzić i zwiększyć naszą wydajność poprzez ustawienie celów i śledzenie postępów w ich zakończeniu. Pomaga nam to docenić postępy, które poczyniliśmy, ale także zapewnia sposób na utrzymanie nas na dobrej drodze do osiągnięcia tego, co chcemy, zamiast gubić się w rozpraszających nas rzeczach.

To szczegółowe spojrzenie na proces ustawiania celów jest poparte badaniami nad tym, jak liderzy zespołów, prezesi i kierownicy projektów osiągają więcej zrobione w krótszym czasie. Przeanalizujemy na przykład, czym są inteligentne (i SMART) cele i jak z nich korzystać. Postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami, będziesz w stanie osiągnąć stały postęp w realizacji swoich celów.

Znaczenie ustawienia celów

Ustawienie celów jest jednym z najlepszych sposobów na osiągnięcie celu cele projektu . Odpowiednio ustawione cele stanowią realistyczną mapę drogową do osiągnięcia powodzenia, eliminując część stresu związanego z niepewnością i pozwalając lepiej zarządzać czasem. Cele zapewniają również odpowiedzialność, która może pomóc w rozwijaniu lepszych nawyków w pracy i życiu osobistym.

Osiągnij każdy cel i wizualizuj swój postęp w kierunku jego zakończenia w funkcji ClickUp's Goals

Rodzaje celów

Każdy rodzaj celu ma swoją rolę w zapewnieniu, że osiągniesz to, co sobie ustawiłeś do zrobienia. Włącz te typowe cele do swojej strategii, a szybko zobaczysz, jak wzajemnie się uzupełniają i zwiększają wydajność.

Cele krótkoterminowe a długoterminowe

Cele krótkoterminowe muszą być zrobione natychmiast lub w najbliższej przyszłości. Na przykład, ukończenie zadania w projekcie może być celem krótkoterminowym.

Cele długoterminowe lub przyszłe dotyczą szerszej perspektywy. Na przykład, ukończenie konkretnego projektu może być celem krótkoterminowym, a zwiększone przychody z zakończonego projektu można wykorzystać do rozwoju firmy jako cel długoterminowy. Cele krótkoterminowe pomagają w osiągnięciu idealnej przyszłości.

Cele osobiste a cele zawodowe

Jednym z najprostszych sposobów na niepowodzenie w osiąganiu celów jest wypalenie. Dzieje się tak, gdy nie ma wystarczającej równowagi między pracą a życiem prywatnym. Jeśli zbytnio skupiasz się na jednym obszarze swojego życia, cierpi na tym drugi.

W takim przypadku wydajność może spaść, a zdrowie psychiczne może się pogorszyć. Cele osobiste mogą wydawać się kolidować z życiem zawodowym, ale w rzeczywistości pomagają utrzymać motywację do realizacji celów zawodowych na wysokim poziomie.

Zrównoważyć dążenia, takie jak cele przywódcze z bardziej osobistymi celami, aby uzupełnić swoje wysiłki.

Korzyści z ustawienia celów

Cele mogą onieśmielać. Niektórzy zastanawiają się, czy stres związany z wyznaczaniem sobie celów jest tego wart. Gdy zaczniesz ustawiać cele i regularnie śledzić ich postępy, przekonasz się, że motywują cię one, a nie demotywują.

Skupienie i ukierunkowanie

Ustawienie celów pozwala zaplanować dzień i rozliczyć się z tego planu. Odpowiednio zorganizowane cele dostarczają zarys tego, co należy zrobić.

Takie podejście ułatwia skupienie się na bieżącym zadaniu i uniknięcie rozpraszania uwagi podczas przechodzenia od jednego zadania do drugiego. Co więcej, takie ukierunkowanie to łatwy sposób na zwiększenie wydajności.

Motywacja i commit

Realizując swoje cele, będziesz czuć się dobrze za każdym razem, gdy jeden z nich zostanie zakończony. Gdy jeden cel zostanie ukończony, a następny się rozpocznie, pragnienie, by znów mieć to uczucie, pomoże dostarczyć motywacji potrzebnej do zrobienia wszystkiego.

Mierzenie postępu i powodzenia

Bez ustawienia celów i mierzenia postępów łatwo wpaść w pułapkę poczucia, że kręcimy się w kółko. Czasami osiągamy wiele i nie doceniamy tego.

Jednak ustawienie celów i próba ich realizacji pozwala spojrzeć wstecz na to, co zostało zrobione. Często okaże się, że jest to więcej niż myślałeś. Może to pomóc w zapobieganiu negatywnemu nastawieniu, które zabija motywację.

Mierzenie postępu i powodzenia w folderze ClickUp's Goals

Wyzwania związane z ustawianiem celów

Zły proces planowania podczas ustawiania celów może raczej zaszkodzić motywacji niż ją wzmocnić. Poniżej znajduje się kilka rzeczy, które mogą pójść nie tak podczas ustawiania celów i jak im przeciwdziałać, aby uzyskać to pozytywne uczucie, które zapewniają skuteczne cele.

Brak jasności

Jeśli nie zastanowisz się dokładnie nad planem swoich celów, możesz stworzyć zbyt szerokie cele. Kiedy przychodzi czas, aby usiąść i zrealizować taki cel, brakuje ci kierunku, który zapewnia dobrze zaplanowany cel.

Podczas ustawiania celów, zawsze pisz cele, które są wyczyszczone i łatwe do zrozumienia. Chcesz dokładnie znać punkt początkowy i końcowy celu, aby móc go skutecznie zrealizować.

Nierealistyczne oczekiwania

Gdy zaczynasz ustawiać cele, może się okazać, że nie znasz dobrze swoich obciążeń. Może to skutkować ustawieniem celów, które znacznie wykraczają poza to, co możesz osiągnąć w danym dniu. Bez realistycznych celów, będziesz mieć zaległości w swoim harmonogramie lub będziesz narażony na ryzyko demotywacji lub wypalenia.

Zawsze ustawiaj cele, które możesz osiągnąć w wyznaczonym czasie. Obciążenie może nie być znane od razu. W takich instancjach należy zachować ostrożność i ustawić sobie mniejsze cele.

Słabe zarządzanie czasem

Nawet jeśli uda ci się pozostać przy zadaniu i pracować nad swoimi celami, nie będziesz w stanie zakończyć tego, co ważne. Możliwe, że masz wiele celów o różnym znaczeniu. Najlepiej jest poświęcić czas najpierw na te ważne.

Ustalając priorytety swoich celów, możesz upewnić się, że ważne zadania są zawsze zakończone, a ty jak najlepiej wykorzystujesz swój czas. Wiele technik, które omówimy później, pomaga w ustalaniu priorytetów celów na podstawie ich ważności.

Strategie i techniki ustawiania celów

Problemy, które omówiliśmy wcześniej, nie są nowe. Są to wyzwania, z którymi osoby wyznaczające cele mierzą się od momentu ich ustawienia. Dobrą rzeczą jest to, że istnieje wiele metod, których można użyć, aby im przeciwdziałać. Poniżej przedstawimy kilka technik ustawiania celów, które można wykorzystać do tworzenia bardziej efektywnych celów.

Wykorzystaj Szablon celów SMART firmy ClickUp aby ustrukturyzować i usprawnić strategie ustawiania celów w łatwy do zarządzania system

1. Ustaw cele SMART

Cele Cele SMART to technika ustawiania celów zaprojektowana w celu zapewnienia, że tworzysz cele, które możesz osiągnąć. Cele, które pomogą utrzymać motywację, a nie ją odebrać. Nazwa SMART jest łatwym do zapamiętania akronimem:

SMART: Konkretny, Mierzalny, Osiągalny, Istotny, Określony w czasie

Te pięć czynników składa się na cel, który maksymalizuje szansę na powodzenie. Przyjrzyjmy się każdemu z nich:

Precyzyjny: Konkretny cel nie ma dwuznaczności. Kiedy rozpoczynasz realizację celu, powinieneś dokładnie wiedzieć, co należy osiągnąć

Konkretny cel nie ma dwuznaczności. Kiedy rozpoczynasz realizację celu, powinieneś dokładnie wiedzieć, co należy osiągnąć Mierzalny: Musisz być w stanie śledzić postęp w realizacji swojego celu. Mierzalne cele odpowiadają na pytania takie jak: Ile? Ile? Jak długo?

Musisz być w stanie śledzić postęp w realizacji swojego celu. Mierzalne cele odpowiadają na pytania takie jak: Ile? Ile? Jak długo? Osiągalne: Omówiliśmy już znaczenie osiągalnych celów. Zapobiegają one ustawieniu zbyt wysoko poprzeczki i porażce

Omówiliśmy już znaczenie osiągalnych celów. Zapobiegają one ustawieniu zbyt wysoko poprzeczki i porażce Istotny: Ustawiony cel powinien być istotny dla ciebie i wszelkich nadrzędnych tematów w twoich celach

Ustawiony cel powinien być istotny dla ciebie i wszelkich nadrzędnych tematów w twoich celach Określone w czasie: Dając ci ramy czasowe na ich zakończenie, cele określone w czasie pomagają ci zachować poczucie pilności, jednocześnie nadając priorytet postępowi

2. Określ swoje priorytety

Wcześniej omówiliśmy, w jaki sposób cel może być pilny, ważny lub jeden i drugi. Pilne cele muszą być zawsze zakończone na czas, więc ważne jest, aby mieć pewne ramy do ustalania priorytetów. Popularną metodą jest matryca Eisenhowera (lub matryca pilne-ważne).

Jest to technika ustawiania celów, która definiuje cztery kwadranty zależnie od pilności lub ważności celu. Kwadrant, w którym znajduje się cel, mówi ci, jak powinieneś się nim zająć.

Matryca Eisenhowera

Pilne i ważne: Jeśli cel jest zarówno pilny, jak i ważny, powinien znaleźć się na liście rzeczy do zrobienia natychmiast Niepilne, ale ważne: Ważne cele, które nie muszą być zakończone natychmiast, powinny być zaplanowane w oparciu o ich znaczenie Pilne, ale nieważne: Cel uznany za pilny, ale nieważny, może wymagać natychmiastowego zakończenia, ale nie przez ciebie. Oddeleguj odpowiedzialność za te cele Niepilne i nieważne: Cele, które nie są ani pilne, ani ważne, powinny zostać całkowicie usunięte z listy do zrobienia

3. Korzystaj z systemów ciągłego monitorowania

Cele działają poprzez pomoc w śledzeniu czasu i motywowanie do ich zakończenia. Jednak bez ciągłego monitorowania motywacja ta może się nie pojawić. Istnieje kilka szablonów do ustawiania celów które mogą pomóc w ustawieniu i monitorowaniu celów.

Zdigitalizuj ustawianie i monitorowanie celów

Najlepszym sposobem na monitorowanie swoich celów jest aplikacja aplikacja do śledzenia celów . Dzięki ClickUp otrzymujesz w pełni funkcjonalną aplikację do śledzenia celów wraz z zakończoną platformą wydajności. Cele ClickUp umożliwia przypisywanie i śledzenie określonych celów w celu uzyskania kompleksowego rozwiązania do monitorowania celów, zakończonego cotygodniową kartą wyników. Dzielenie dużych celów na mniejsze zadania zapewnia elastyczność, która pomaga w śledzeniu postępów. Na przykład, można świętować zwycięstwa, rozwijać plan rozwoju gdy chcesz uzyskać większą strukturę lub mieć świadomość, jak duży postęp poczyniłeś.

4. Zastosuj metodę Get Things Done

Czasami po głowie krąży tak wiele pomysłów, że nie wiadomo, od czego zacząć. David Allen opracował metodę Getting Things Done (GTD), aby pomóc w uporządkowaniu tych pomysłów. Podstawową filozofią jest rejestrowanie wszystkich zadań i pomysłów, które przychodzą ci do głowy, a następnie organizowanie ich w sposób ułatwiający zarządzanie nimi. A Szablon GTD może pomóc w uporządkowaniu metod.

Szablon Getting Things Done (GTD) pomaga uporządkować wszystkie pomysły w jednej centralnej lokalizacji

Pięć kroków GTD

Struktura GTD składa się z pięciu kroków. Po przejściu przez ten proces, otrzymasz uporządkowaną listę projektów, nad którymi powinieneś pracować i tych, które można odłożyć na bok.

Przechwytywanie: Zbierz każde zadanie, pomysł, projekt lub inne zobowiązanie i zapisz je za pomocą wybranej metody Wyjaśnij: Przetwórz znaczenie każdego elementu. Zdecyduj, czy warto go realizować, czy nie. Jeśli tak, zdecyduj o kolejnym kroku i wyniku Uporządkuj: Umieść wszystkie możliwe do wykonania elementy w kategoriach. Sposób ich kategoryzacji zależy od Ciebie Refleksja: Regularnie przeglądaj swoje listy, aby odświeżyć pamięć i skupić się na odpowiednich zadaniach Engage: Gdy twoje zadania i listy są już wyczyszczone, zacznij pracować nad nimi używając swojegozarządzanie zadaniami wybranego oprogramowania

5. Wypróbuj Cele i kluczowe wyniki (OKR)

Rozbicie zadań na zestaw celów i kluczowych wyników jest jedną z najlepszych technik ustawienia celów dla całej organizacji. Pomaga uprościć trudne cele i zapewnia sposób na śledzenie strategicznych celów firmy przy użyciu mierzalnych wyników. Istnieje kilka Oprogramowanie OKR projekty, które mogą pomóc firmom w pełni wykorzystać te ramy.

Użyj szablonu OKR ClickUp do śledzenia i ustawienia celów dla Ciebie i Twojego zespołu

Zasady OKR

OKR obejmują cele, które są jakościowe i zorientowane na działanie. Powinny być one wyczyszczone i łatwe do zapamiętania. Każdy cel powinien być zgodny z wizją i strategią firmy.

Ponieważ cele powinny być zawsze mierzalne, druga połowa OKR to kluczowe wyniki. Te metryki będą wykorzystywane do mierzenia postępów w realizacji celów.

OKR mają na celu przekraczanie granic i są zaprojektowane tak, aby były bardzo ambitne, a jednocześnie możliwe do osiągnięcia. Ze względu na tę dodatkową trudność, wskaźnik powodzenia na poziomie 60-70% jest zwykle uważany za dobry. Jeśli nie uda ci się osiągnąć celu, wykorzystaj OKR do zbadania metodologie doskonalenia procesów abyś mógł kontynuować dążenie do preferowanego wyniku.

Dlatego też są to cele na poziomie organizacji. OKR najlepiej sprawdzają się przy tworzeniu celów zespołowych i mierzeniu postępów. Gdyby były używane jako indywidualne wskaźniki wydajności, pokusa ich uproszczenia w celu zapewnienia sprawiedliwości byłaby zbyt silna.

6. Radzenie sobie z rozrostem zakresu poprzez prognozę projektu

Niektóre projekty, szczególnie te związane z oprogramowaniem, mają w zwyczaju rozrastać się do niemożliwych do opanowania rozmiarów. Teams ma więcej świetnych pomysłów, niż jest w stanie wdrożyć w wymaganym czasie, a próby do zrobienia tego skutkują niedotrzymaniem terminów i opóźnieniami w uruchomieniu. Prognoza projektu narzędzia mogą pomóc w planowaniu czasu trwania projektu, ale ten problem jest lepiej rozwiązywany na scenie ustawienia celów.

Metoda MoSCoW

Ta metoda radzi sobie z projektami, których rozmiar jest balonowy, poprzez uszeregowanie ważności zadań. Zadania są podzielone na cztery kategorie: muszę mieć, powinienem mieć, mógłbym mieć lub nie będę miał. Nazwa pochodzi od pierwszej litery każdej kategorii. Oto, co każda z nich oznacza:

Must have: Te zadania są nienegocjowalnymi wymaganiami projektu. Obejmuje to zgodność z wymogami prawnymi, krytyczne funkcje lub kluczowe produkty

Te zadania są nienegocjowalnymi wymaganiami projektu. Obejmuje to zgodność z wymogami prawnymi, krytyczne funkcje lub kluczowe produkty Powinien mieć: Są to zadania ważne, ale nie krytyczne. Mają one wysoki priorytet i powinny zostać uwzględnione, jeśli to możliwe, ponieważ w znacznym stopniu przyczynią się do osiągnięcia wyniku końcowego

Są to zadania ważne, ale nie krytyczne. Mają one wysoki priorytet i powinny zostać uwzględnione, jeśli to możliwe, ponieważ w znacznym stopniu przyczynią się do osiągnięcia wyniku końcowego Mógłby mieć: Są to mniej ważne, ale wciąż pożądane elementy, które mogą usprawnić projekt, ale można je łatwiej wyciąć, jeśli pojawią się ograniczenia czasowe

Są to mniej ważne, ale wciąż pożądane elementy, które mogą usprawnić projekt, ale można je łatwiej wyciąć, jeśli pojawią się ograniczenia czasowe Won't have: Te zadania zostały wzięte pod uwagę, ale nie znajdą się w końcowym produkcie. Może to oznaczać, że są to dobre pomysły, ale muszą zostać odłożone do przyszłej wersji

Spotkaj się ze swoimi celami dzięki ClickUp ClickUp dostarcza organizacji wszystkie narzędzia wymagane do ustawienia i spotkania celów. Funkcja ClickUp Goals ma długą listę przypadków użycia, ale oprogramowanie to coś więcej niż śledzenie celów. ClickUp oferuje wiele rozwiązań zwiększających wydajność i

narzędzia do zarządzania projektami które ci pomogą poprawić wydajność pracy w każdym aspekcie działalności firmy. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś aby przekonać się, jak może poprawić Twoją wydajność i pomóc Ci zrealizować cele projektu na czas!