15 najlepszych programów OKR w 2024 roku (recenzje i ceny)

Kiedy przeszedłem od indywidualnego współpracownika do zarządzania dużym zespołem, miałem ważny moment Eureka! Zrozumiałem, co sprawia, że firma jest silna i odnosi sukcesy: Nie, nie jest to budowanie ogromnej linii produktów lub pogoń za liczbami, jakby nie było jutra; chodzi o dostosowanie wysiłków wszystkich do naszych celów organizacyjnych.

Początkowo polegałem na Dokumentach Google i arkuszach kalkulacyjnych do tworzenia i śledzenia naszych celów i kluczowych wyników (OKR). Narzędzia te były proste i nieskomplikowane i sprawdzały się, gdy nasz zespół był niewielki.

Jednak w miarę jak się rozrastaliśmy, proste arkusze kalkulacyjne pozostawiały wiele do życzenia. Potrzebowałem wglądu w OKR produktu i Zwinne OKR zaawansowana analityka i raportowanie, a także możliwość powiązania indywidualnych i zespołowych OKR-ów z OKR-ami działowymi, czego nie oferowały te proste narzędzia.

Moje poszukiwania najlepszego oprogramowania OKR były długie. Jednak badania, które przeprowadziłem z moim zespołem, zaowocowały krótką listą 15 narzędzi OKR, które uważamy za najlepsze.

W tym artykule podzielimy się naszymi spostrzeżeniami i doświadczeniami z narzędziami do zarządzania OKR, podkreślając, co działało dobrze, a co nie, aby pomóc Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twojego zespołu.

Zaczynajmy!

Czego należy szukać w narzędziach programowych OKR?

Zanim przejdziemy do listy, najpierw omówmy podstawy. Oto kilka funkcji, które należy traktować priorytetowo podczas inwestowania w oprogramowanie do zarządzania OKR:

Pulpit nawigacyjny OKR: Narzędzie musi zawieraćPulpit OKR który konsoliduje wszystkie dane w jednym miejscu, zapewniając widok z lotu ptaka na to, jak OKR i KPI współpracują ze sobą

Narzędzie musi zawieraćPulpit OKR który konsoliduje wszystkie dane w jednym miejscu, zapewniając widok z lotu ptaka na to, jak OKR i KPI współpracują ze sobą Śledzenie postępów w czasie rzeczywistym: Poszukaj funkcji, które umożliwiają śledzenie postępów OKR w czasie rzeczywistym za pomocą wykresów Gantta, tablic Kanban i innych, umożliwiając wszystkim pracownikom i menedżerom monitorowanie OKR w czasie rzeczywistymMetryki celów i podejmowanie świadomych decyzji

Poszukaj funkcji, które umożliwiają śledzenie postępów OKR w czasie rzeczywistym za pomocą wykresów Gantta, tablic Kanban i innych, umożliwiając wszystkim pracownikom i menedżerom monitorowanie OKR w czasie rzeczywistymMetryki celów i podejmowanie świadomych decyzji Możliwości integracji: Upewnij się, że oprogramowanie OKR płynnie integruje się z istniejącym stosem technologicznym, takim jak oprogramowanie do zarządzania projektami, systemy CRM lub platformy komunikacyjne

Upewnij się, że oprogramowanie OKR płynnie integruje się z istniejącym stosem technologicznym, takim jak oprogramowanie do zarządzania projektami, systemy CRM lub platformy komunikacyjne Opcje dostosowywania: Szukaj narzędzia, które pozwala na dostosowanie do własnych potrzebSzablony OKR, przepływy pracy i raportowanie, aby dostosować je do swoich potrzebStrategia wyznaczania celów *Funkcje współpracy: Oprogramowanie powinno ułatwiać współpracę między członkami zespołu, umożliwiając im uzgadnianie celów, udostępnianie aktualizacji i przekazywanie informacji zwrotnych

Szukaj narzędzia, które pozwala na dostosowanie do własnych potrzebSzablony OKR, przepływy pracy i raportowanie, aby dostosować je do swoich potrzebStrategia wyznaczania celów *Funkcje współpracy: Oprogramowanie powinno ułatwiać współpracę między członkami zespołu, umożliwiając im uzgadnianie celów, udostępnianie aktualizacji i przekazywanie informacji zwrotnych Skalowalność: Wybierz narzędzie, które może skalować się wraz z rozwojem organizacji, dostosowując się do rosnącej liczby użytkowników, OKR i zespołów bez uszczerbku dla wydajności

Wybierz narzędzie, które może skalować się wraz z rozwojem organizacji, dostosowując się do rosnącej liczby użytkowników, OKR i zespołów bez uszczerbku dla wydajności Przyjazny dla użytkownika interfejs: Priorytetem jest intuicyjny interfejs użytkownika, który jest łatwy w użyciu zarówno dla zespołów technicznych, jak i nietechnicznych

Priorytetem jest intuicyjny interfejs użytkownika, który jest łatwy w użyciu zarówno dla zespołów technicznych, jak i nietechnicznych Raportowanie i analiza: Wybierz oprogramowanie, które zapewnia kompleksowe możliwości raportowania i analizy. Pozwoli to uzyskać wgląd w wydajność zespołu i zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Oprogramowanie OKR w skrócie

Wykres przedstawia kluczowe szczegóły moich najlepszych narzędzi programowych OKR.

15 najlepszych narzędzi OKR do wykorzystania w 2024 roku

Przyjrzyjmy się narzędziom OKR, które znalazły się na mojej liście 15 najlepszych. Podkreśliłem ich kluczowe funkcje, ograniczenia, ceny i oceny, aby pomóc Ci wybrać najlepsze narzędzie dla Twojej firmy.

Twórz, osiągaj i śledź wszystkie OKR w zespołach i działach w jednym miejscu dzięki ClickUp

Nazwij nas stronniczymi, ale ClickUp nie ma sobie równych w zarządzaniu projektami opartymi na OKR. Dzięki zaawansowanym funkcjom przeglądu wydajności i efektywnemu zdalnemu Zarządzanie zespołem możliwości, ClickUp oferuje większą wartość niż większość z nich Darmowe oprogramowanie do zarządzania projektami i narzędzia OKR. Jest odpowiedni dla firm każdej wielkości i można go dostosować do śledzenia i zarządzania OKR w różnych branżach.

Najlepsze do zarządzania projektami OKR

ClickUp to moja platforma do zarządzania OKR. Używam jej do ustalania celów content marketingowych zgodnych z naszymi ogólnymi celami marketingowymi w zakresie pozyskiwania klientów.

Korzystanie z ClickUp zwiększa przejrzystość między działami i pozwala mi być na bieżąco z zarządzaniem wydajnością mojego małego, ale potężnego zespołu.

Oto, w jaki sposób funkcje OKR ClickUp przyczyniają się do mojego przepływu pracy:

Zarządzanie wszystkimi celami w jednym miejscu dzięki ClickUp Goals

Wyznaczaj cele strategiczne, które są zgodne z ogólnymi celami Twojej firmy, korzystając z ClickUp Goals

Używam Cele ClickUp do zarządzania moimi OKR w centralnym hubie.

Ta funkcja doskonale nadaje się do różnych celów, od osobistych OKR po cele ogólnofirmowe. Mogę łatwo dostosować cele, nadając im nazwy, ustalając termin realizacji, dodając osoby odpowiedzialne za cele, kontrolując dostęp i udostępniając szczegółowy podział każdego celu na mierzalne cele i kamienie milowe.

Podziel cele na mniejsze za pomocą ClickUp Goals, ustalaj terminy i śledź postępy

Używam ClickUp Targets, aby podzielić większe cele na łatwe do zarządzania zadania. Mogę ustawić wiele celów dla każdego celu i dostosować ich nazwy, opisy, właścicieli i wskaźniki śledzenia (takie jak waluta, zadania i liczby).

Oto przykład: Jeśli celem jest osiągnięcie 25% wzrostu liczby rejestracji z naszych postów na blogu w ciągu trzech miesięcy, dzielę go na mniejsze cele, takie jak

Publikowanie 100 nowych postów na blogu miesięcznie

Optymalizacja 50 najlepszych postów na blogu pod kątem konwersji poprzez dodanie interaktywnych wezwań do działania

Stworzenie 20 gotowych do pobrania, wartościowych lead magnesów jako darmowych zasobów towarzyszących naszym najlepszym wpisom na blogu

Takie podejście oferuje mapę drogową krok po kroku, aby osiągnąć nasze ogólne cele, jednocześnie informując mnie na bieżąco o postępach w realizacji każdego celu.

Organizowanie OKR przy użyciu szablonów ClickUp

Nie muszę już tworzyć i zarządzać OKR-ami od zera, dzięki bogatej bibliotece szablonów ClickUp.

Ustrukturyzuj swoje OKR i inicjatywy oraz śledź postępy za pomocą szablonu ClickUp OKR

Szablon OKR ClickUp na przykład, zapewnia ramy do organizowania OKR zgodnie z moimi preferencjami - mogę sortować cele według priorytetu, działu, postępu, osi czasu i innych. Kadencja planowania nakreśla strukturę tworzenia OKR, a listy OKR dzielą cele na działania.

Dzięki pięciu polom niestandardowym i typom widoków, a także siedmiu statusom do dokładnego śledzenia OKR, szablon ten ułatwia śledzenie moich celów.

Zapewnij wgląd w OKR w całej firmie, monitoruj postępy, utrzymuj przejrzystość i konsoliduj codzienne działania, aby osiągnąć większe cele dzięki szablonowi OKR Framework firmy ClickUp

Alternatywnie, wolę Szablon OKR Framework firmy ClickUp dla złożonych projektów angażujących dużą liczbę osób. Utrzymuje wszystkich na tej samej stronie, eliminuje dwuznaczność i poprawia odpowiedzialność wśród członków zespołu.

Mój zespół i ja używamy tego szablonu do:

TworzeniaCele SMART dostosowane do celów zespołu

Śledzenie postępów w czasie rzeczywistym

Identyfikacja przeszkód i podejmowanie szybkich działań

Koncentracja na priorytetach

Jest to również przydatne podczas pracy całego zespołu Spotkania OKR kiedy muszę pobrać raporty z postępów, aby przejrzeć wyniki i zdecydować o planie działania w celu poprawy naszego podejścia.

Generowanie OKR przy użyciu ClickUp Brain

Szybko twórz kontekstowe OKR za pomocą ClickUp Brain

Nie mogę się obejść bez ClickUp Brain do burzy mózgów i tworzenia pomysłów! To Narzędzie AI sugeruje najbardziej odpowiednie OKR do śledzenia w oparciu o moje Zadania ClickUp i działania w czasie rzeczywistym w moim obszarze roboczym ClickUp.

Oto jak to robię:

Wprowadzanie danych o zadaniach i aktywnościach: ClickUp Brain analizuje zadania i aktywności w przestrzeni roboczej, aby zapewnić odpowiedni wgląd w generowanie OKR. Wprowadzam niezbędne dane lub pozwalam ClickUp Brain automatycznie zbierać informacje z Workspace

ClickUp Brain analizuje zadania i aktywności w przestrzeni roboczej, aby zapewnić odpowiedni wgląd w generowanie OKR. Wprowadzam niezbędne dane lub pozwalam ClickUp Brain automatycznie zbierać informacje z Workspace Generowanie OKR: Gdy ClickUp Brain przeanalizuje dane, sugeruje OKR w oparciu o zadania i działania, które przeanalizował. Te OKR są dostosowane do konkretnych kontekstów pracy i celów

Gdy ClickUp Brain przeanalizuje dane, sugeruje OKR w oparciu o zadania i działania, które przeanalizował. Te OKR są dostosowane do konkretnych kontekstów pracy i celów Przejrzyj i edytuj: Przejrzyj sugerowane OKR i wprowadź wszelkie niezbędne zmiany lub poprawki, aby upewnić się, że są one zgodne z moimi celami i kluczowymi wynikami

Przejrzyj sugerowane OKR i wprowadź wszelkie niezbędne zmiany lub poprawki, aby upewnić się, że są one zgodne z moimi celami i kluczowymi wynikami Finalizacja i wdrożenie: Gdy jestem zadowolony z wygenerowanych OKR, finalizuję je i wdrażam do mojego przepływu pracy oraz monitoruję postępy za pomocą funkcji śledzenia ClickUp

Po prostu zapewniając niezbędny kontekst, taki jak obszar zainteresowania, pożądany wynik lub kluczowe wskaźniki, mogę generować OKR bez żadnego ręcznego wysiłku. Oszczędza mi to wiele czasu i zapewnia, że OKR są poparte danymi i zgodne z celami organizacji.

Najlepsze cechy ClickUp

Organizowanie podobnych celów za pomocą folderów - wizualizacja ich procentowego postępu w jednym widoku

Dodawanie unikalnych opisów dla każdego Celu i Zadania, aby członkowie zespołu wiedzieli, nad czym pracują

LinkZadania w ClickUp z celem i automatycznie śledzić postępy

Ustawiaj i monitoruj mierzalne kluczowe wyniki, takie jak liczby (np. tworzenie 15 postów na blogu tygodniowo), wartości pieniężne (np. osiągnięcie 75 tysięcy dolarów miesięcznego przychodu) lub cele Prawda/Fałsz (np. płatności dokonane dla kontrahentów - Tak/Nie)

Przypisuj jednego lub wielu właścicieli do celów, zarządzaj uprawnieniami do przeglądania i edycji oraz zachowaj kontrolę nad tym, kto może uzyskać dostęp do twoich OKR

Ograniczenia ClickUp

Nowi użytkownicy mogą uznać szeroki wachlarz funkcji ClickUp za przytłaczający

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/użytkownika miesięcznie

$7/użytkownika miesięcznie Biznes: $12/użytkownika na miesiąc

$12/użytkownika na miesiąc Przedsiębiorstwo: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain jest dostępny w każdym płatnym planie za 5 USD za członka na Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 4 000 recenzji) Inni użytkownicy uwielbiają sposób, w jaki ClickUp zwiększa odpowiedzialność i wyjaśnia role w różnych projektach.

Możliwość definiowania konkretnych ról i przypisywania zadań odegrała kluczową rolę w zwiększeniu przejrzystości w naszym zespole. Każdy dokładnie wie, za co jest odpowiedzialny, co znacznie ogranicza nakładanie się ról i nieporozumienia. Jesteśmy bardziej spójni niż wcześniej

2. Weekdone

przez Weekdone Weekdone to narzędzie programowe OKR, które pomaga komunikować roczną strategię firmy wszystkim pracownikom i wdrażać ją z kwartalnymi celami na poziomie zespołu.

Narzędzie to jest przydatne do zwiększania morale pracowników dzięki Tablicy Liderów, która pozwala członkom zespołu głosować na siebie nawzajem . Uznanie to tworzy kulturę wsparcia, zapewnia, że indywidualni współpracownicy są zauważani i motywuje członków zespołu do dawania z siebie wszystkiego.

Najlepsze do mierzenia tygodniowych postępów

Zrównoważony postęp wymaga konsekwentnych i znaczących codziennych działań. Kiedy ustalam moje kwartalne OKR, przeglądam je pod koniec każdego tygodnia, aby sprawdzić moje postępy i upewnić się, że moje wysiłki zmierzają we właściwym kierunku.

Podczas testowania funkcji Weekdone spodobała mi się funkcja cotygodniowych aktualizacji i opcja organizowania cotygodniowych spotkań kontrolnych.

W przypadku projektów, które wymagają ode mnie większego zaangażowania, zazwyczaj wolę organizować codzienne spotkania z zespołem. Ale kolizje harmonogramów zdarzają się częściej niż byśmy chcieli!

W takich przypadkach przydaje się codzienny kanał informacyjny Weekdone - dzięki niemu jestem na bieżąco z tym, nad czym pracują członkowie mojego zespołu, a nawet mogę chwalić członków zespołu za dobrze wykonaną pracę lub dzielić się opiniami

Najlepsze funkcje Weekdone

Wyznaczanie celów i kluczowych wyników dla poszczególnych działów, jak i całej organizacji

Priorytetyzacja ważnych projektów dzięki cotygodniowym celom i aktualizacjom

Awansowanie pracowników osiągających najlepsze wyniki dzięki tabeli liderów

Uzyskaj jasność co do tego, w jaki sposób zespoły i zadania są powiązane z główną strategią za pomocą drzewa hierarchii

Współpracuj i dziel się spostrzeżeniami z zespołami zdalnymi

Ograniczenia Weekdone

Obsługuje do trzech osób w planie darmowym

Wyznaczanie celów jest proste, ale tworzenie konkretnych OKR jest nieco trudniejsze

Cennik Weekdone

Darmowy

Premium: Zaczyna się od 108 USD/miesiąc (pakiet 10 użytkowników, 10,80 USD za użytkownika/miesiąc)

Oceny i recenzje Weekdone

G2: 4.1/5 (ponad 30 recenzji)

4.1/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 60 recenzji)

3. Tablica robocza

przez Tablica robocza Workboard oferuje solidne funkcje OKR, które ułatwiają przekazywanie informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym, widoczność celów i śledzenie postępów. Interfejs może nie jest najlepszy z możliwych, ale z pewnością pozwala utrzymać się na kursie realizacji celów.

Najlepszy do poprawy produktywności zespołu

Niektóre funkcje, które mnie wyróżniały, to płynna integracja z popularnymi narzędziami biznesowymi, takimi jak Microsoft Teams, Jira, Slack i Outlook, intuicyjne pulpity nawigacyjne i szczegółowe śledzenie postępów.

Uważam również, że inteligentne agendy, które rejestrują kluczowe wnioski i wnioski, są przydatne, aby zwiększyć produktywność spotkań i stworzyć kulturę odpowiedzialności i ciągłego doskonalenia

Najlepsze cechy Workboard

Ustawianie celów i OKR, podsumowania statusu i uzyskiwanie migawek postępów pracowników za pomocą Co-Author (narzędzie AI Workboard)

Przypisywanie elementów działań bezpośrednio podczas spotkania i śledzenie postępów w przestrzeni współpracy Workboard, Workstream

Zwiększaj odpowiedzialność dzięki automatycznym przypomnieniom i aktualizacjom

Podejmuj świadome decyzje dzięki zaawansowanej analityce, która oferuje dogłębny wgląd w wskaźniki wydajności

Uzyskaj konfigurowalne raporty i udostępniaj je zespołom i interesariuszom

Ograniczenia Workboard

Oprogramowanie może być skomplikowane w nawigacji dla nowych użytkowników

Ceny Workboard

Niedostępne

Oceny i recenzje Workboard

G2: 4.5/5 (ponad 15 recenzji)

4.5/5 (ponad 15 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 90 recenzji)

4. Lattice

przez Kratownica Często widziałem, jak organizacje ignorowały jeden kluczowy czynnik w pomiarze wydajności: Pracownicy muszą widzieć, jak daleko zaszli i jak ich praca pasuje do wielkiego schematu rzeczy - to pewny sposób na zwiększenie zaangażowania pracowników!

Najlepsze dla zarządzania wydajnością i zaangażowania pracowników

Lattice to narzędzie do zarządzania ludźmi, które pomaga połączyć indywidualny wkład w sukces organizacji.

Narzędzie integruje OKR ze strategią zarządzania wydajnością firmy, zapewniając, że wysiłki zespołu są dostosowane do najważniejszych priorytetów biznesowych.

**To, co najbardziej spodobało mi się w tym oprogramowaniu OKR, to skupienie się na ciągłej informacji zwrotnej. Pozwoliło mi to na skonfigurowanie spotkań 1:1 z członkami zespołu i szybkie przeprowadzanie kontroli wydajności, zapewniając, że każde działanie jest celowe i ukierunkowane na cel, a problemy są rozwiązywane bez marnowania czasu.

Najlepsze cechy Lattice

Wyrównywanie celów strategicznych w całej organizacji dzięki łatwym w użyciu narzędziom Lattice

Efektywne śledzenie postępów dzięki intuicyjnym i konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym

Ułatwienie komunikacji dzięki zintegrowanym narzędziom wspierającym informacje zwrotne i współpracę

Dostosuj OKR za pomocą szablonów, które zaspokajają określone potrzeby biznesowe i cele

Integracja narzędzia z Jira, Salesforce i Microsoft Teams

Ograniczenia Lattice

Ograniczona integracja z innymi firmami w porównaniu do konkurencji, co może utrudniać przepływ pracy w środowiskach zróżnicowanych technologicznie

Funkcjonalność aplikacji mobilnej jest ograniczona, co może wpływać na komfort użytkowania

Ceny Lattice

Zarządzanie wydajnością + OKR i cele : 11 USD/miesiąc za użytkownika

: 11 USD/miesiąc za użytkownika Zaangażowanie : +$4/miesiąc za użytkownika

: +$4/miesiąc za użytkownika Wzrost : +$4/miesiąc za użytkownika

: +$4/miesiąc za użytkownika Wynagrodzenie: +$6/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Lattice

G2: 4.7/5 (3,800+ recenzji)

4.7/5 (3,800+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (120+ opinii)

Niektóre z Najbardziej lubiane funkcje Lattice obejmują ankiety zaangażowania, śledzenie OKR i przeglądy wyników.

Uwielbiam projekt interfejsu użytkownika całej platformy. Przyjazność i prostota nie tylko administracji narzędziem, ale także wszystkich materiałów angażujących i szkoleniowych - w tym Lattice University i Lattice Help Desk. Korzystamy z wielu funkcji, w tym 1:1, aktualizacji, informacji zwrotnych, ankiet zaangażowania, śledzenia celów/OKR i ocen wyników.

5. 15Five

przez 15Five 15Five to platforma HR SaaS i narzędzie OKR, które zwiększa zaangażowanie pracowników i usprawnia zarządzanie wydajnością poprzez skuteczne wyznaczanie celów i docenianie pracowników.

Najlepsze do śledzenia OKR w oparciu o informacje zwrotne

Spodobał mi się przyjazny dla użytkownika interfejs i nacisk na wspieranie ciągłej pętli informacji zwrotnej między menedżerami a pracownikami. Pulpit nawigacyjny Best-Self Review jest świetnym dodatkiem - integruje rozwój osobisty pracowników z zarządzaniem wydajnością.

Jako menedżer korzystam z pulpitu przeglądu, aby zobaczyć postępy mojego zespołu, a poszczególni współpracownicy mogą go używać do mierzenia postępów w swoich osobistych cyklach przeglądu.

Kolejnym faworytem jest High Fives, narzędzie wzajemnego uznawania, które wspiera pozytywną kulturę pracy. Członkowie zespołu mogą "przybić piątkę" sobie nawzajem, aby okazać uznanie, a liderzy zespołów mogą z niego korzystać, aby świętować zwycięstwa i wkład

Dodatkowo, 15Five zawiera potężne narzędzia do raportowania i integracje z popularnym oprogramowaniem biznesowym. Bardzo podobała mi się bezproblemowa integracja z Kalendarzem Google - bardzo szybko i łatwo mogłem zaplanować spotkania z członkami mojego zespołu bezpośrednio z poziomu aplikacji.

Najlepsze funkcje 15Five

Przekazywanie i zbieranie informacji zwrotnych dzięki funkcji cotygodniowych odpraw, która zachęca do otwartej komunikacji między menedżerami i pracownikami

Lepsze dostosowanie strategiczne poprzez łączenie indywidualnych celów pracowników z ogólnymi celami biznesowymi

Śledzenie i analizowanie wydajności za pomocą kompleksowych narzędzi do raportowania i uzyskiwanie praktycznych spostrzeżeń

Płynna integracja z innymi narzędziami, takimi jak Slack, Microsoft Teams i platformy HRIS w celu zwiększenia wydajności przepływu pracy

Ograniczenia 15Five

Zależność od regularnego wkładu użytkowników: skuteczność narzędzia zmniejsza się bez konsekwentnego udziału wszystkich użytkowników

15Five ceny

Engage : $4/miesiąc za użytkownika (tylko rozliczenie roczne)

: $4/miesiąc za użytkownika (tylko rozliczenie roczne) Perform : $10/miesiąc na użytkownika (tylko rozliczenie roczne)

: $10/miesiąc na użytkownika (tylko rozliczenie roczne) Total Platform: 16 USD/miesiąc na użytkownika (tylko rozliczenie roczne)

Oceny i recenzje 15Five

G2: 4.6/5 (ponad 1,700 recenzji)

4.6/5 (ponad 1,700 recenzji) Capterra: 4.7/5 (880+ recenzji)

6. Asana

przez Asana Asana, powszechnie znana ze swoich możliwości zarządzania projektami, może również działać jako narzędzie OKR, pomagając firmom usprawnić procesy wyznaczania i śledzenia celów.

Najlepsze do zarządzania projektami i zadaniami

Platforma integruje zarządzanie zadaniami z celami strategicznymi, zapewniając, że każdy członek zespołu jest zgodny z wizją firmy, a jego indywidualny wkład jest wyraźnie widoczny.

**Szczególnie spodobała mi się funkcja śledzenia postępów w Asanie, która ma wyraźne wskaźniki wizualne i aktualizacje w czasie rzeczywistym, które utrzymują zespoły w kontakcie i informują je na bieżąco napisać skuteczne OKR i monitorować je na dużą skalę.

Ponadto Asana obsługuje szereg integracji z innymi narzędziami biznesowymi, dzięki czemu stos technologiczny jest wąski, a przepływy pracy płynne.

Najlepsze funkcje Asana

Skuteczne ustalanie priorytetów i przydzielanie zadań w widoku listy

Automatyzacja powtarzalnych zadań, oszczędność czasu i redukcja ręcznego wysiłku

Planowanie sprintów i ustalanie kamieni milowych, aby utrzymać zespół skupiony i na dobrej drodze

Monitorowanie postępów OKR zespołu w czasie rzeczywistym za pomocą portfeli

Ograniczenia Asana

Bezpłatny plan pozwala tylko na 15 użytkowników na zespół

Zorientowany głównie na zadania, co może osłabić koncentrację na celach strategicznych wyższego poziomu

Nie można przypisywać zadań do wielu członków zespołu, co komplikuje współpracę nad celami

Cennik Asana

Darmowy

Starter : $13.49/miesiąc za użytkownika

: $13.49/miesiąc za użytkownika Zaawansowany : $30.49/miesiąc za użytkownika

: $30.49/miesiąc za użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Ceny niestandardowe Enterprise+: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Asana

G2: 4,3/5 (ponad 9 900 recenzji)

4,3/5 (ponad 9 900 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 12 000 recenzji)

Użytkownicy lubią jak Asana pomaga im trzymać wszystko w jednym miejscu:

Odgórne OKR i ustalanie celów. Od głównych celów do szczegółowych taktyk.

7. Betterworks

przez Betterworks Betterworks to oprogramowanie do zarządzania wydajnością, które pomaga ustawić OKR, aby osiągnąć sukces organizacyjny i dostosować pracowników. Integruje śledzenie celów z ciągłym coachingiem wydajności.

Najlepsze do przekazywania informacji zwrotnych i komunikacji

Stwierdziliśmy, że zdolność Betterworks do skalowania OKR w dużych przedsiębiorstwach jest imponująca, dzięki narzędziom, które wspierają przejrzystą komunikację, dostosowanie celów i częste oceny postępów.

**Bardzo podobał mi się sposób, w jaki to narzędzie utrzymuje koncentrację na pracownikach - angażując się w ich postępy, inwestując w ich naukę i rozwiązując ich problemy. Mogłem natychmiast ustawić 1:1 z członkami mojego zespołu, przekazywać informacje zwrotne w czasie rzeczywistym i zbierać od nich informacje zwrotne na temat tego, w jaki sposób kierownictwo może poprawić ich doświadczenie.

Dzięki temu narzędziu łatwo jest stworzyć środowisko skoncentrowane na osiągnięciach i ciągłym doskonaleniu, co ostatecznie przybliża organizację do realizacji jej celów.

Najlepsze cechy Betterworks

Mapowanie kwartalnych zmian i ustalanie kamieni milowych w celu śledzenia postępów

Korzystanie z opinii menedżerów i współpracowników w celu poprawy indywidualnych wyników

Przeprowadzanie kalibracji i uzyskiwanie dokładnych i bezstronnych informacji na temat wydajności pracowników

Zmień menedżerów w trenerów i pielęgnuj potencjał swoich pracowników

Ograniczenia Betterworks

Ma stromą krzywą uczenia się

Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym i od wielu recenzentów są dostępne tylko w planie dla przedsiębiorstw

Ceny Betterworks

Enterprise: Ceny niestandardowe

Ceny niestandardowe Mid-Market: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Betterworks

G2: 4.2/5 (ponad 120 recenzji)

4.2/5 (ponad 120 recenzji) Capterra: 3.9/5 (ponad 15 recenzji)

8. Peoplebox

przez Peoplebox Peoplebox łączy wyznaczanie celów z zarządzaniem talentami, czyniąc OKR integralną częścią przepływu pracy każdego pracownika.

Najlepsze rozwiązanie do budowania kultury wysokiej wydajności

Peoplebox jest wyposażony w zestaw zaawansowanych funkcji, takich jak automatyczne aktualizacje celów, informacje zwrotne w czasie rzeczywistym i zintegrowane spotkania jeden na jeden, zapewniające ciągłe dostosowanie i dyskusje na temat wydajności.

Jego potężna analityka pomogła mi uzyskać dogłębny wgląd w dostosowanie zespołu. Mogłem zidentyfikować potencjalne przeszkody (w moim przypadku zespół z niewystarczającą liczbą pracowników nie dotrzymywał terminów) i podejmować lepsze decyzje, aby im zaradzić

Peoplebox integruje się również z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack i Microsoft Teams, dzięki czemu zespoły mogą bez trudu uczynić go częścią swojego istniejącego stosu technologicznego.

Najlepsze funkcje Peoplebox

Skuteczne dostosowywanie celów zespołu do strategii organizacyjnych poprzez proste śledzenie OKR

Ułatwianie przekazywania informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym, aby członkowie zespołu byli zaangażowani i informowani o swoich postępach

Przeprowadzaj produktywne spotkania jeden na jeden dzięki wbudowanym agendom spotkań i działaniom następczym bezpośrednio powiązanym z OKR

Zautomatyzuj aktualizacje, aby zminimalizować ręczne wprowadzanie danych i informować wszystkich na bieżąco o statusach celów

Ograniczenia Peoplebox

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników poruszających się po zaawansowanych funkcjach

Brak planów miesięcznych

Ceny Peoplebox

Zarządzanie talentami : 7 USD/miesiąc za użytkownika (tylko rozliczenie roczne)

: 7 USD/miesiąc za użytkownika (tylko rozliczenie roczne) PlatformaOKR : 8 USD/miesiąc za użytkownika (tylko rozliczenie roczne)

: 8 USD/miesiąc za użytkownika (tylko rozliczenie roczne) Full-Suite Professional : 12 USD/miesiąc za użytkownika (tylko rozliczenie roczne)

: 12 USD/miesiąc za użytkownika (tylko rozliczenie roczne) Full-Suite Premium : $15/miesiąc na użytkownika (tylko rozliczenie roczne)

: $15/miesiąc na użytkownika (tylko rozliczenie roczne) Plan Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Peoplebox

G2: 4.5/5 (300 opinii)

4.5/5 (300 opinii) Capterra: 4.6/5 (229 opinii)

9. PerformYard

przez PerformYard Zaprojektowany, aby wspierać organizacje w osiąganiu strategicznego dostosowania, PerformYard umożliwia jasne ustawienie, śledzenie i zarządzanie OKR na wszystkich poziomach firmy. Skupia się na łatwości użytkowania, aby wyróżnić się na tle konkurencji. **Szczególnie podobało mi się to, jak bezproblemowe było przygotowanie się do pracy i rozpoczęcie korzystania z narzędzia. PerformYard powinien doskonale sprawdzić się w małych firmach, które dopiero rozpoczynają pracę z OKR i ocenami wyników.

Najlepsze dla konfigurowalnych przeglądów wydajności

Moje ulubione funkcje to elastyczne kaskadowanie celów, konfigurowalne cykle przeglądu i mechanizmy informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym. Możliwości te zapewniają, że cele są konsekwentnie dostosowywane do celów biznesowych, pomagając każdemu aktywnie zarządzać i optymalizować wydajność pracowników.

PerformYard płynnie integruje się również z istniejącymi systemami HR, zapewniając spójne doświadczenie, które wspiera kulturę zorientowaną na wyniki.

Najlepsze cechy PerformYard

Usprawnienie procesów ustalania celów dzięki konfigurowalnym i elastycznym szablonom OKR

Lepsze dostosowanie strategiczne dzięki skutecznemu kaskadowaniu celów między działami

Ułatwienie przekazywania informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia ciągłej komunikacji i dostosowywania celów

Dostosowywanie ocen wyników do unikalnych harmonogramów i kryteriów organizacji

Skuteczna integracja z istniejącymi systemami HR w celu utrzymania ciągłości danych i zmniejszenia kosztów administracyjnych

Ograniczenia PerformYard

Ograniczona integracja z innymi firmami w porównaniu do innych narzędzi OKR

Brakuje przejrzystości cen, ponieważ szczegóły nie są łatwo dostępne na stronie internetowej, co wymaga bezpośredniego kontaktu w celu uzyskania ofert

Ceny PerformYard

Zarządzanie wydajnością : $5-$10/miesiąc za użytkownika (tylko rozliczenie roczne)

: $5-$10/miesiąc za użytkownika (tylko rozliczenie roczne) Zaangażowanie pracowników: Od $1-$3/miesiąc za użytkownika (tylko rozliczenie roczne)

Oceny i recenzje PerformYard

G2: 4.7/5 (ponad 800 recenzji)

4.7/5 (ponad 800 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 80 recenzji)

10. Hirebook

przez Hirebook Hirebook porządkuje chaotyczne praktyki zarządzania i prowadzi pracowników do bardziej efektywnego wkładu. Narzędzie automatycznie przekształca codzienne czynności w kluczowe wyniki, dzięki czemu pracownicy mogą wyraźnie zobaczyć wpływ, jaki wywierają i czuć się zmotywowani do dawania z siebie wszystkiego.

Najlepsze do zwiększania zaangażowania pracowników

Dla małych firm i zdalnych zespołów, które chcą zwiększyć zaangażowanie i zintegrować śledzenie wydajności, Hirebook oferuje zestaw dobrze zaprojektowanych funkcji. Niektóre z nich wspierają regularną komunikację i pozytywne pętle informacji zwrotnych: odprawy, aktualizacje kluczowych wyników, spotkania jeden na jeden i wiele innych.

Przekonałem się, że Org Charts dobrze pasuje do mojego przepływu pracy.

Ponieważ nasz zespół szybko się rozrasta, trudno jest utrzymać kontrolę nad tym, kto pracuje w jakim dziale i nad jakim projektem. **Dzięki Org Charts mogłem szybko pobierać informacje o nowych pracownikach, sprawdzać ich postępy na poziomie szczegółowym i oferować wymaganą pomoc poprzez odprawy

Najlepsze cechy Hirebook

Wizualizacja postępów za pomocą kaskadowych OKR i zachęcanie pracowników do bycia na bieżąco z ich indywidualnym wkładem

Raporty OKR dostarczane na adres e-mail lub urządzenia mobilne

Dostosuj odprawy według działów, zespołów lub osób - zadawaj odpowiednie pytania i zbieraj dokładne opinie pracowników

Umożliwienie pracownikom sprawdzania w trybie asynchronicznym

Ograniczenia Hirebook

Brak bezpłatnego planu

Brak możliwości przypisywania celów lub zadań do wielu członków zespołu

Cennik Hirebook

Biznes : $15/miesiąc za użytkownika

: $15/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Hirebook

G2: 4.9/5 (ponad 300 opinii)

4.9/5 (ponad 300 opinii) Capterra: Za mało recenzji

Użytkownicy Mot uwielbiają prostotę i intuicyjność korzystania z tego narzędzia i są zaskoczeni jego wieloma możliwościami.

Mimo że kupiłem hirebook ze względu na ich możliwości dostosowania OKR, byłem mile zaskoczony, gdy odkryłem inne funkcje, które oferują (np. tworzenie spotkań z członkami zespołu i możliwość śledzenia kilku punktów porządku obrad w czasie, konfigurowanie codziennych wskaźników KPI dla bardziej operacyjnych pracowników, meldowanie się, aby twoi bezpośredni podwładni mogli regularnie mówić ci, jak się czują i co ich martwi) Możliwości OKR są doskonałe, intuicyjne i wizualne. Możesz dostosować OKR dla całej organizacji i mieć poczucie, jak różne zespoły postępują w kierunku swoich celów

11. Quantive Results

przez Wyniki Quantive Zaprojektowane z myślą o małych firmach i przedsiębiorstwach, oprogramowanie OKR firmy Quantive dodaje wiele elastyczności do procesu zarządzania OKR. Automatycznie importuje dane z aplikacji innych firm i aktualizuje OKR - nie wymaga ręcznego wysiłku!

Najlepsze do raportów porównawczych

Podczas naszych testów jedną z funkcji, która się wyróżniała, była możliwość porównywania postępów i procesów w celu zidentyfikowania miejsca na ulepszenia.

W moim przypadku celem było zwiększenie ruchu organicznego na naszej stronie internetowej o 20%. W miarę jak robiliśmy postępy, a system miał wystarczającą ilość danych do pracy, mogłem porównać moje postępy i wyniki z wynikami innych klientów Quantive o podobnych celach.

Ten proces analizy porównawczej pomógł mi lepiej zrozumieć scenariusz ruchu organicznego. Ponieważ byliśmy prawie na równi z benchmarkiem, miałem pewność, że jesteśmy na dobrej drodze

Najlepsze cechy Quantive Results

Podkreślanie największych osiągnięć zespołu lub poszczególnych osób i nagradzanie wydajności za pomocą odznak, gifów i komentarzy, aby utrzymać wysoki poziom zaangażowania

Bądź na bieżąco z aktywnością OKR swojego zespołu i utrzymuj ścieżkę audytu z historią aktywności

Bądź w kontakcie z członkami zespołu i współpracuj nad celami i zadaniami w czasie rzeczywistym dzięki integracji ze Slack i Microsoft Teams

Automatycznie twórz schemat organizacyjny, aby pomóc członkom zespołu zrozumieć strukturę firmy

Ograniczenia Quantive Results

Początkowa konfiguracja i szkolenie wymagają czasu i zasobów, aby w pełni wykorzystać możliwości platformy

Ceny Quantive Results

Essentials : Bezpłatnie

: Bezpłatnie Scale : $9/miesiąc za użytkownika

: $9/miesiąc za użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Quantive Results

G2: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

4.6/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 80 recenzji)

12. Kallidus Perform

przez Kallidus Perform Kallidus Perform to oprogramowanie OKR zaprojektowane w celu usprawnienia zarządzania wydajnością i usprawnienia procesów ustalania celów w organizacjach. Umożliwia firmom jasne definiowanie i śledzenie celów oraz kluczowych wyników zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zespołowym, wspierając kulturę wysokiej wydajności i ciągłego doskonalenia.

Najlepsze dla L&D i zarządzania cyklem życia pracowników

Wyróżnia mnie przyjazny dla użytkownika interfejs. Podobało mi się, jak upraszcza wielopoziomowe śledzenie i zarządzanie OKR, czyniąc je dostępnymi dla wszystkich pracowników.

Ale siła Kallidus wykracza poza i tak już doskonałe funkcje OKR. Jest to ładnie zbudowany ekosystem wspierający wszelkiego rodzaju programy edukacyjne i rozwojowe. Próbowałem przekierować kampanie szkoleniowe za pośrednictwem Kallidus, dostosowując szablony i projektując moduły, i otrzymałem pozytywne opinie od całego zespołu.

Kallidus Perform obsługuje również ciągły cykl zarządzania wydajnością, integrując regularne kontrole i informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, które utrzymują zespoły w harmonii i koncentrują się na swoich celach. Polecam go organizacjom, które chcą zachować zwinność i zdolność adaptacji w swoich strategicznych operacjach.

Najlepsze funkcje Kallidus Perform

Usprawnienie wyznaczania celów dzięki konfigurowalnym szablonom OKR, które można łatwo dostosować i dopasować do strategii biznesowych

Zwiększenie zaangażowania pracowników poprzez umożliwienie regularnych informacji zwrotnych i odpraw, promując kulturę ciągłego doskonalenia

Uproszczenie śledzenia wyników dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, który ułatwia wszystkim przyjęcie i wykorzystanie OKR

Dostosowywanie przeglądów wydajności do unikalnych potrzeb i harmonogramów różnych zespołów

Zintegrowanie możliwości uczenia się i rozwoju z procesem zarządzania wydajnością

Ograniczenia Kallidus Perform

Krzywa uczenia się dla nowych użytkowników może być stroma ze względu na bogactwo dostępnych funkcji i opcji dostosowywania

Możliwości integracji z innymi systemami są ograniczone

Ceny Kallidus Perform

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Kallidus Perform

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

13. Profit.co

przez Profit.co Profit.co to kolejne narzędzie OKR, które stało się popularne dzięki kompleksowemu podejściu do zarządzania celami i kluczowymi wynikami, umożliwiając firmom udoskonalenie planowania strategicznego i realizacji.

Ma pięknie zaprojektowane przepływy użytkowników i szczegółowe dostosowania, które sprawiają, że narzędzie jest przyjemne w użyciu.

Najlepsze do konfigurowalnego zarządzania OKR

Profit.co oferuje zestaw funkcji, które promują wyrównanie na wszystkich poziomach organizacji, zapewniając, że wszyscy poruszają się w synchronizacji w kierunku wspólnych celów. **Byłem pod wrażeniem ponad 400 wbudowanych i niestandardowych wskaźników KPI do skutecznego pomiaru wydajności

Podczas korzystania z Profit.co często zwracałem uwagę moich współpracowników na wizualność pulpitów nawigacyjnych. Jako kompleksowa przestrzeń do dzielenia się aktualizacjami, opiniami i zasobami związanymi z celami, Profit.co działa całkiem dobrze - pomogło mi to odkrywać aktualizacje w czasie rzeczywistym i być na bieżąco z OKR-ami podczas współpracy z członkami zespołu. Możesz także utworzyć OKR zespołu za pomocą przewodników i szablonów OKR.

Bardzo podobało mi się to, że platforma skupia się na oferowaniu zasobów edukacyjnych. Moduły szkoleniowe pomagają użytkownikom zmaksymalizować korzyści płynące z OKR i poprawić wyniki całej firmy.

Najlepsze cechy Profit.co

Zapewnienie pracownikom przeglądu wizji firmy poprzez pulpity nawigacyjne

Wykorzystanie ponad 400 wbudowanych i niestandardowych wskaźników KPI do skutecznego pomiaru wydajności

Dostosuj i utwórz okres OKR lub cykl przeglądu wydajności z wybranym tytułem i czasem trwania

Ograniczenia Profit.co

Brak możliwości tworzenia niestandardowych pól OKR w planie darmowym

Ograniczona integracja z innymi narzędziami do zarządzania projektami, takimi jak Asana, Trello, Proofhub

Brak możliwości wizualizacji zadań w widoku Gantta

Ceny Profit.co

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Profit.co

G2: 4.8/5 (ponad 200 recenzji)

4.8/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.9/5 (ponad 80 opinii)

14. Cele Viva

przez Viva Goals Microsoft Viva Goals to strategiczne narzędzie OKR zintegrowane z pakietem Microsoft Viva, zaprojektowane w celu dostosowania wysiłków zespołu do najważniejszych celów organizacji.

Najlepsze do wyznaczania i śledzenia celów przy użyciu gotowych szablonów

Wykorzystując solidną infrastrukturę ekosystemu Microsoft, Viva Goals umożliwia ustalanie, śledzenie i zarządzanie celami i kluczowymi wynikami zarówno na poziomie zespołu, jak i organizacji.

Szybka i bezproblemowa integracja z innymi produktami Microsoft, takimi jak Teams i Azure DevOps, jest niezbędną funkcją.

Co więcej, Viva Goals może zautomatyzować aktualizacje postępów i zapewnić przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce. Zaskoczyła mnie również ogromna liczba konfigurowalnych funkcji OKR i szablonów wyznaczania celów które zaspokajają liczne przypadki użycia, ułatwiając ustawianie i śledzenie wydajności na dużą skalę

Najlepsze cechy Viva Goals

Łatwa integracja z narzędziami i usługami Microsoft Office w celu utrzymania ujednoliconego przepływu pracy

Automatyzacja śledzenia postępów w celu zapewnienia aktualizacji w czasie rzeczywistym i ograniczenia ręcznego wprowadzania danych

Strategiczne dostosowanie poprzez wyraźne powiązanie celów indywidualnych i zespołowych z ogólnymi celami biznesowymi

Usprawnienie procesu decyzyjnego dzięki zaawansowanej analityce, która oferuje dogłębny wgląd w wyniki OKR

Ułatwienie współpracy poprzez wykorzystanie Microsoft Teams do komunikacji i aktualizacji związanych z OKR

Ograniczenia Viva Goals

Zależność od ekosystemu Microsoft może ograniczyć jego atrakcyjność dla organizacji, które nie są w pełni zintegrowane z produktami Microsoft

Koszt może stanowić barierę dla małych firm lub startupów, ponieważ ceny są zazwyczaj powiązane z innymi produktami Viva lub Microsoft 365

Początkowa konfiguracja i wdrożenie mogą wymagać znacznego nakładu czasu i wysiłku, zwłaszcza w przypadku organizacji, które nie miały wcześniej styczności z interfejsem Microsoft

Ceny Viva Goals

Microsoft Viva w Microsoft 365: Dostępna w ramach planu dla przedsiębiorstw Microsoft 365

Dostępna w ramach planu dla przedsiębiorstw Microsoft 365 Microsoft Viva Employee Communications and Communities: 2 USD/miesiąc za użytkownika (tylko rozliczenie roczne)

2 USD/miesiąc za użytkownika (tylko rozliczenie roczne) Microsoft Viva Workplace Analytics and Employee Feedback: 6 USD/miesiąc na użytkownika (tylko rozliczenie roczne)

6 USD/miesiąc na użytkownika (tylko rozliczenie roczne) Microsoft Viva Suite: 12 USD/miesiąc na użytkownika (tylko rozliczenie roczne)

Oceny i recenzje Viva Goals

G2: Za mało opinii

Za mało opinii Capterra: Za mało opinii

15. Mooncamp

przez Mooncamp Mooncamp to oprogramowanie do tworzenia i komunikowania strategii biznesowej osobom z wewnątrz firmy oraz zachęcania do dostosowania jej w całej firmie za pomocą OKR.

Najlepsze do hierarchicznego projektowania strategii

Wypróbowałem funkcję Strategy Tree, aby zaoferować wszystkim perspektywę wysokiego poziomu naszej strategii organizacyjnej. Edytowalna tablica do rysowania pozwoliła mi zmapować nasze kluczowe obszary zainteresowania na kwartał, cele i inicjatywy według hierarchii.

Przykładowo, nasza kwartalna hierarchia celów dla zespołów ds. sukcesu klienta wyglądała mniej więcej tak:

Obszar zainteresowania: Doskonałość obsługi klienta

Cel: Poprawa szybkości reakcji i skuteczności obsługi klienta

Kluczowy rezultat 1: Skrócenie średniego czasu reakcji na zapytania klientów o 20%

Skrócenie średniego czasu reakcji na zapytania klientów o 20% Kluczowy rezultat 2: Osiągnięcie 90% wskaźnika rozwiązywania problemów przy pierwszym kontakcie

Osiągnięcie 90% wskaźnika rozwiązywania problemów przy pierwszym kontakcie Kluczowy rezultat 3: Zwiększenie poziomu zadowolenia klientów z obsługi klienta do 85%

Inicjatywy:

Wdrożenie nowego systemu biletowego w celu lepszego śledzenia i zarządzania zapytaniami

Przeszkolenie przedstawicieli obsługi klienta w zakresie zaawansowanych technik rozwiązywania problemów

Stworzenie bazy wiedzy na temat obsługi klienta w celu szybszego wyszukiwania informacji

Oprogramowanie umożliwiło mojemu zespołowi zrozumienie tej hierarchii krok po kroku i podjęcie odpowiednich działań.

Najlepsze cechy Mooncamp

Zbiorcze wprowadzanie zmian w celach za pomocą operacji takich jak edycja, usuwanie lub duplikowanie

Uczyń swoje cele publicznie widocznymi lub zachowaj je prywatnymi - kontrola jest w twoich rękach

Zintegruj narzędzie ze Slack lub Microsoft Teams i wykonuj regularne odprawy

Dodawanie niestandardowych właściwości do celów przy użyciu terminologii branżowej

Ograniczenia Mooncamp

Aplikacja mobilna nie działa tak płynnie jak wersja desktopowa

Ceny Mooncamp

Essential : 6 USD/miesiąc za użytkownika (tylko rozliczenie roczne)

: 6 USD/miesiąc za użytkownika (tylko rozliczenie roczne) Professional : $10/miesiąc za użytkownika (tylko rozliczenie roczne)

: $10/miesiąc za użytkownika (tylko rozliczenie roczne) Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Mooncamp

G2: 4.8/5 (200+ recenzji)

4.8/5 (200+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Prawie wszystkich użytkowników Mooncamp (tacy jak ja) podziwiają prostotę i łatwość obsługi narzędzia, przypisując mu uproszczenie zarządzania OKR.

Używam Mooncamp do śledzenia OKR-ów i było to bardzo pomocne w utrzymaniu się na szczycie moich celów. Używałem wcześniej innych narzędzi do śledzenia OKR, ale dzięki Mooncamp byłem w stanie zachować większą spójność. Wynika to w dużej mierze z łatwości użytkowania i elastyczności, co jest naprawdę ważne w startupach, ponieważ priorytety mogą się ciągle zmieniać

Korzyści z używania narzędzi OKR

Narzędzia programowe OKR oferują szereg korzyści, które mogą znacznie poprawić sposób, w jaki organizacje wyznaczają cele i mierzą wydajność. Oto najważniejsze korzyści:

1. Wyrównanie i przejrzystość

Narzędzia OKR pomagają zapewnić, że wszyscy w organizacji rozumieją cele strategiczne i widzą, w jaki sposób ich wysiłki przyczyniają się do osiągnięcia tych celów.

Przejrzystość pomaga wyrównać wysiłki w różnych działach i zespołach, napędzając jednolite podejście do celów organizacyjnych.

2. Większa koncentracja i przejrzystość

Wyznaczając jasne i wymierne cele, narzędzia OKR pomagają zespołom i poszczególnym osobom ustalić priorytety ich pracy i skupić się na najbardziej wpływowych działaniach.

Dla nas oznaczało to koniec marnowania wysiłku na zadania o niskim priorytecie i zapewniło efektywną alokację zasobów.

3. Zwiększone zaangażowanie

Kiedy pracownicy rozumieją, w jaki sposób ich praca przyczynia się do realizacji celów firmy, wzrasta ich zaangażowanie i motywacja.

Korzystając z ClickUp do śledzenia OKR w ClickUp, byliśmy w stanie promować jeszcze większe poczucie własności i odpowiedzialności, ponieważ pracownicy widzą wyniki swoich wysiłków i rozumieją swoją rolę w sukcesie firmy.

4. Zwinność i zdolność adaptacji

Narzędzia OKR zachęcają do regularnych kontroli i aktualizacji, umożliwiając zespołom szybkie dostosowywanie strategii w odpowiedzi na zmienne warunki rynkowe.

Ta elastyczność zapewnia, że organizacja pozostaje elastyczna i może wykorzystać nadarzające się okazje.

5. Decyzje oparte na danych

Dzięki narzędziom OKR podejmowanie decyzji staje się bardziej zorientowane na dane. Liderzy mogą śledzić postępy w czasie rzeczywistym, analizować wyniki i podejmować świadome decyzje w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące wydajności, a nie założenia, co prowadzi do lepszych dostosowań strategicznych i wyników.

Możemy na przykład szybko sprawdzić, czy tworzenie większej ilości treści koreluje z większą liczbą rejestracji, czy też powinniśmy najpierw skoncentrować wysiłki na optymalizacji istniejących elementów.

6. Ulepszone zarządzanie wydajnością

Dzięki jasnym wskaźnikom i celom oceny wydajności pracowników, proces oceny wydajności staje się bardziej usprawniony.

Ustrukturyzowane podejście narzędzi OKR toruje drogę do obiektywnych, przejrzystych i bezstronnych ocen wydajności i pomaga zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

7. Ułatwianie ciągłego doskonalenia

Regularne pomiary i funkcje raportowania narzędzi OKR zachęcają do ciągłego cyklu wyznaczania celów, mierzenia wyników i udoskonalania strategii.

Ten ciągły proces promuje kulturę ciągłego doskonalenia w organizacji. W ClickUp jest to również widoczne w jednej z naszych podstawowych wartości: _Rośnij o 1% każdego dnia

8. Skalowalność

Narzędzia OKR są skalowalne i mogą być skutecznie wykorzystywane przez organizacje każdej wielkości - od startupów po duże przedsiębiorstwa.

Wraz z rozwojem organizacji, narzędzia mogą dostosować się do bardziej złożonych struktur i pomieścić więcej użytkowników.

Trendy w narzędziach OKR

Oprogramowanie OKR podlega ciągłym zmianom, ponieważ organizacje uznają rosnące znaczenie strategicznego wyznaczania celów i ich dostosowywania. Oto kilka kluczowych trendów w krajobrazie narzędzi OKR, na które należy zwrócić uwagę:

1. OKR rozszerzają się poza firmy

Organizacje non-profit, instytucje edukacyjne, a nawet osoby prywatne przyjmują strukturę OKR do wyznaczania celów.

Ponadto w większych i bardziej tradycyjnych korporacjach istnieje tendencja do łączenia OKR ze wskaźnikami KPI w celu zwiększenia elastyczności i włączenia krótkoterminowego kwartalnego ustalania celów dla projektów z bardziej sztywnymi rocznymi wskaźnikami KPI.

2. Zaawansowana analityka i bardziej wyrafinowane możliwości raportowania są coraz powszechniejsze w narzędziach OKR

Organizacje poszukują głębszego wglądu w dane dotyczące wydajności i trendów, które mogą kierować strategicznymi decyzjami.

Narzędzia OKR zawierają bardziej rozbudowane funkcje analityczne, które dostarczają tych informacji, w tym analizy predykcyjne i rekomendacje oparte na sztucznej inteligencji.

3. Doświadczenie użytkownika i dostępność ulegają poprawie

Istnieje trend w kierunku bardziej przyjaznych dla użytkownika i dostępnych narzędzi OKR.

W miarę jak narzędzia te stają się centralną częścią kultury organizacyjnej, rośnie zapotrzebowanie na platformy, które są łatwe w użyciu i dostępne z różnych urządzeń, w tym mobilnych.

Celem jest zachęcenie wszystkich pracowników do aktywnego uczestnictwa w procesie OKR.

4. Coaching i szkolenia OKR stają się coraz ważniejsze

Wraz ze wzrostem popularności metodologii OKR, rośnie również potrzeba odpowiedniego szkolenia i wsparcia.

Wielu dostawców narzędzi OKR oferuje obecnie profesjonalne usługi coachingowe, zasoby edukacyjne i moduły szkoleniowe, aby zapewnić pomyślne wdrożenie i trwałe wykorzystanie OKR.

Na przykład, ClickUp University (internetowa platforma edukacyjna do opanowania ClickUp) organizuje następujące szkolenia Skuteczne wdrażanie i śledzenie OKR na żywo aby pomóc użytkownikom w ich podróży do śledzenia celów.

5. Funkcje automatyzacji rządzą

Automatyzacja w narzędziach OKR rośnie, a funkcje takie jak automatyczne aktualizacje postępów, systemy powiadomień i automatyczne przypomnienia stają się standardem.

Funkcje te pomagają zmniejszyć obciążenie administracyjne i informują wszystkich na bieżąco o kluczowych wydarzeniach. Automatyzacja ClickUp jest mocnym przykładem!

6. Skupiamy się na zrównoważonym rozwoju i celach społecznych

Istnieje rosnąca tendencja do włączania celów zrównoważonego rozwoju i wpływu społecznego do ram OKR.

Na przykład Patagonia, popularna marka odzieży i sprzętu outdoorowego, wyznaczyła sobie wiele celów klimatycznych, takich jak uczynienie swoich opakowań całkowicie wielokrotnego użytku do 2025 r., wyeliminowanie pierwotnych materiałów ropopochodnych w swoich produktach do 2025 r. i osiągnięcie zerowej wartości netto do 2024 r.

Organizacje wykorzystują narzędzia OKR do ustalania, zarządzania i raportowania celów związanych z wpływem na środowisko i odpowiedzialnością społeczną, dostosowując strategie korporacyjne do szerszych celów społecznych.

7. Firmy podwajają zaangażowanie pracowników

W miarę jak praca zdalna staje się coraz bardziej powszechna, rośnie nacisk na wykorzystanie narzędzi OKR do angażowania pracowników.

Funkcje promujące uznanie, rozwój osobisty i ciągłe informacje zwrotne są traktowane priorytetowo, aby utrzymać motywację zespołów zdalnych i ich związek z celami organizacji.

8. Lepsza przejrzystość

Przejrzystość, współpraca między zespołami i dostosowanie są kluczem do pomyślnego wdrożenia OKR. Dzięki wykorzystaniu narzędzi OKR, OKR i dane dotyczące sukcesu stają się coraz mniej odizolowane w organizacjach.

Firmy łączą odgórne strategiczne OKR z oddolnymi, zespołowymi OKR, aby wypełnić lukę między ogólnym kierunkiem a indywidualnym wkładem.

Dlatego zawsze jestem zwolennikiem uwidaczniania OKR-ów na każdym poziomie organizacji i prowadzenia międzyzespołowych warsztatów OKR, aby na przykład ustanowić OKR-y dotyczące projektów lub doświadczeń klientów.

Wybierz najlepsze narzędzie OKR dla swojego zespołu

Opcje oprogramowania OKR, które wymieniliśmy w tym artykule, są przeznaczone dla organizacji różnej wielkości. Oferują one mapę drogową do ustawiania i monitorowania OKR oraz zachęcają do realizacji ambitnych celów.

Chociaż mają one płynne systemy wyznaczania celów, nie wszystkie są wystarczająco wszechstronne, aby zebrać ludzi, procesy i systemy całej organizacji pod jednym dachem. Niektóre z nich świetnie sprawdzają się jako samodzielne narzędzia do śledzenia OKR, podczas gdy inne obsługują ograniczone możliwości współpracy.

Organizacje, które szybko się rozwijają, potrzebują czegoś potężniejszego niż oprogramowanie do śledzenia OKR. Odpowiednie oprogramowanie OKR łączy się z przepływem pracy i systemem zarządzania projektami, utrzymuje zespoły na tej samej stronie i skaluje się wraz z Tobą.

Biorąc pod uwagę te czynniki, ClickUp jest zdecydowanym zwycięzcą.

ClickUp Goals wiąże indywidualne cele z większą wizją firmy, pozwala zespołom komunikować się między sobą i wizualizować postępy, pomaga szybko i systematycznie tworzyć OKR za pomocą szablonów, a do tego wszystkiego masz ClickUp Brain do tworzenia pomysłów na OKR oparte na zadaniach. Rozpocznij pracę z ClickUp już dziś!

Najczęściej zadawane pytania dotyczące oprogramowania OKR

1. Czym jest oprogramowanie OKR?

Oprogramowanie OKR to platforma realizacji strategii zaprojektowana, aby pomóc organizacjom w ustalaniu, śledzeniu i zarządzaniu celami i kluczowymi wynikami (OKR) dla zespołów i pracowników. Zapewnia scentralizowaną platformę dla zespołów do tworzenia, dostosowywania i monitorowania swoich celów, zachowując przejrzystość i odpowiedzialność.

2. Czy oprogramowanie OKR jest odpowiednie dla wszystkich typów organizacji?

Oprogramowanie OKR jest korzystne dla organizacji różnej wielkości i z różnych branż. Chociaż jest powszechnie stosowane w firmach technologicznych i startupach, inne branże, takie jak opieka zdrowotna, edukacja i finanse, również przyjęły OKR w celu zwiększenia wydajności i wzrostu.

3. Jakich funkcji powinienem szukać w oprogramowaniu OKR?

Wybierając oprogramowanie OKR, należy wziąć pod uwagę takie funkcje, jak ustalanie i śledzenie celów, wizualizacja postępów, możliwości integracji z innymi narzędziami (takimi jak oprogramowanie do zarządzania projektami) oraz łatwość użytkowania. Upewnij się, że oprogramowanie jest zgodne z konkretnymi potrzebami i celami Twojej organizacji.

4. Jaka jest różnica między OKR a Zrównoważoną Kartą Wyników (BSC)?

Omawiając OKR a zrównoważone karty wyników oKR koncentrują się na konkretnych, wymiernych osiągnięciach w celu napędzania innowacji, podczas gdy zrównoważone karty wyników dostosowują działania biznesowe do strategii organizacyjnej, wykorzystując mieszankę wskaźników wydajności w celu uzyskania kompleksowego widoku.