11 darmowych szablonów do wyznaczania i śledzenia celów

Wyznaczanie celów jest ważnym procesem dla każdej osoby lub organizacji. Prawidłowe wyznaczanie celów może pomóc w ustaleniu priorytetów zadań, zidentyfikowaniu kamieni milowych i upewnieniu się, że jesteś na właściwej trajektorii do osiągnięcia celu osiągnąć swoje cele .

Wiele osób uważa jednak, że wyznaczanie celów jest trudne i czasochłonne. I tu z pomocą przychodzą szablony!

W tym wpisie na blogu omówimy korzyści płynące z wyznaczania celów i przedstawimy różne szablony, które pomogą ci wyznaczyć i osiągnąć dowolne cele biznesowe, osobiste i życiowe.

Czym jest wyznaczanie celów? Strategiczne wyznaczanie celów jest czymś, co jest często pomijane, ale jest to jedna z najważniejszych rzeczy, które możesz zrobić dla swojego rozwoju osobistego i wzrostu we wszystkich obszarach swojego życia.

Wyznaczając cele, zasadniczo tworzysz mapę drogową, która pomoże ci dostać się z punktu A do punktu B. Mając jasno nakreślony zarys swoich celów, jesteś bardziej skłonny do działania zgodnie ze swoimi planami. W połączeniu z właściwym narzędziami, wyznaczanie celów mogą pomóc w obraniu najskuteczniejszego sposobu na osiągnięcie krótko- i długoterminowych celów oraz zachęcić do regularnego mierzenia postępów.

Zwiększa produktywność: Nakreślenie i podzielenie celów na zadania może pomóc skupić się na realizacji mniejszych kroków, co pomaga zwiększyć motywację i buduje rozpęd

Nakreślenie i podzielenie celów na zadania może pomóc skupić się na realizacji mniejszych kroków, co pomaga zwiększyć motywację i buduje rozpęd Tworzy jasny plan działania : Jasne cele SMART pomagają utrzymać motywację, zapewniając jasną mapę drogową priorytetów i głównych kamieni milowych z uwzględnieniem ram czasowych, zapobiegając odkładaniu celów na później

: Jasne cele SMART pomagają utrzymać motywację, zapewniając jasną mapę drogową priorytetów i głównych kamieni milowych z uwzględnieniem ram czasowych, zapobiegając odkładaniu celów na później Promuje odpowiedzialność : Ustalenie i zanotowanie swoich celów może pomóc ci urzeczywistnić swoje myśli, dając ci plan działania, za który jesteś wyłącznie odpowiedzialny Poprawia zarządzanie czasem: Wyznaczanie celów pomaga zespołom określić priorytety, wyznaczyć realistyczne cele czasowe i zapewnia, że zespół efektywnie zarządza czasem i innymi zasobami podczas pracy nad osiągnięciem wyróżnionych celów

: Ustalenie i zanotowanie swoich celów może pomóc ci urzeczywistnić swoje myśli, dając ci plan działania, za który jesteś wyłącznie odpowiedzialny Poprawia zarządzanie czasem: Wyznaczanie celów pomaga zespołom określić priorytety, wyznaczyć realistyczne cele czasowe i zapewnia, że zespół efektywnie zarządza czasem i innymi zasobami podczas pracy nad osiągnięciem wyróżnionych celów Promuje pozytywne zachowania: Wyznaczanie celów z osiągalnymi krokami może wywoływać pozytywne zachowania i nawyki, które z czasem przekształcają się w sposób życia i sposób myślenia

Nie trzeba dodawać, że wyznaczanie celów może przynieść wiele korzyści. Niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem w wyznaczaniu celów, czy chcesz ulepszyć swój proces, te szablony wyznaczania celów mogą dostarczyć wskazówek i ram, które pomogą Ci zacząć od właściwej stopy.

Każdy z nich został zaprojektowany, aby pomóc ci osiągnąć cele w określony sposób. Dowiedz się, do czego służy każdy z nich i jak możesz ich użyć, aby ulepszyć swoją strategię wyznaczania celów!

11 darmowych szablonów do wyznaczania celów

1. Szablon celów SMART ClickUp

Pobierz ten szablon

Co chcesz osiągnąć w tym roku? A może w tym miesiącu? W tym tygodniu?

Kiedy wyznaczasz cele i je osiągasz, tworzysz wzorzec sukcesu, który prowadzi do jeszcze większych sukcesów. Ale wyznaczanie celów to coś więcej niż tylko spisanie ich listy. Musisz używać celów SMART, jeśli chcesz zobaczyć prawdziwe wyniki.

SMART oznacza konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie. Wyznaczanie celów z uwzględnieniem tego podejścia może pomóc ci skupić się na jednej rzeczy na raz i zapobiec wyznaczaniu zbyt wielu celów, które mogą wykoleić twoje postępy.

Wyznaczaj cele w ClickUp i korzystaj z funkcji Szablon celów SMART w ClickUp aby dać ci ramy do wyznaczania celów i pomóc ci zorganizować swoje cele w łatwy do zarządzania system. Możesz również dostosować ten szablon w dowolny sposób, aby upewnić się, że działa on zgodnie z Twoimi potrzebami i przygotowuje Cię do sukcesu. Pobierz ten szablon

2. Szablon ClickUp OKRs

Użyj tego szablonu OKR, aby śledzić i wyznaczać cele dla swojego zespołu.

OKR to skrót od Objective and Key Results - cele to "co", a kluczowe wyniki to "jak" Cele te są często tworzone kwartalnie i są zazwyczaj celami krótkoterminowymi i pomagają osobom i zespołom, które chcą wyznaczyć ambitne cele z mierzalnym postępem.

Dzięki elastycznej strukturze ClickUp i z pomocą Szablon OKR ClickUp, będziesz w stanie skuteczniej budować cele biznesowe zespołu, działu i całej firmy!

Skorzystaj z tego szablonu do wyznaczania celów, aby stworzyć zorganizowany, funkcjonalny i wysokopoziomowy widok listy OKR i mierzyć postępy na każdym kroku.

3. Szablon zrównoważonej karty wyników ClickUp

Pobierz ten szablon

A zrównoważona karta wyników (BSC) to miernik wydajności ustalania celów i zarządzania strategicznego, którego organizacje używają do poprawy swoich wyników i operacji. BSC zapewnia firmom ramy do śledzenia i zarządzania ich strategią oraz daje decydentom wysoki poziom obrazu wydajności organizacji.

Mówiąc prościej, te kluczowe wskaźniki pozwalają organizacjom wiedzieć, czy osiągają swoje cele i czy są na dobrej drodze do osiągnięcia przyszłych celów.

Planuj mądrzej i zacznij dobrze, korzystając z Szablon zrównoważonej karty wyników ClickUp ! Ten szablon wyznaczania celów może pomóc, zapewniając podstawę do ustalania priorytetów i śledzenia zadań i projektów oraz tworzenia jasnego planu działania. Pobierz ten szablon

4. Szablon KPI sprzedaży ClickUp

Pobierz ten szablon

Jeśli pracujesz w sprzedaży, to już wiesz, że jest wiele rzeczy do śledzenia. Odciąż swoje barki, tworząc zorganizowany i funkcjonalny system śledzenia wskaźników sprzedaży w jednym miejscu.

Dzięki Szablon KPI sprzedaży ClickUp dzięki temu szablonowi będziesz w stanie stworzyć obszerny i szczegółowy widok swoich wskaźników sprzedaży z wielu perspektyw. Użyj tego szablonu jako części strategii ustalania celów, aby poprawić wyniki sprzedaży, łatwo identyfikować możliwości, śledzić potencjalnych klientów i przyspieszyć wzrost sprzedaży. Pobierz ten szablon

5. Szablon celów zawodowych ClickUp

Skorzystaj z szablonu ścieżki kariery ClickUp, aby zaplanować i śledzić pionowy lub poziomy rozwój kariery

Jak ma wyglądać Twoja kariera zawodowa? To pytanie zadaje sobie wielu profesjonalistów, ale mogą nie mieć pewnej odpowiedzi, ponieważ jeszcze jej nie zaplanowali.

Właśnie dlatego stworzenie mapy drogowej pożądanej ścieżki kariery jest ważna! Może ona pomóc w wizualizacji podróży zawodowej, stworzeniu cele rozwoju kariery , poprowadzi Cię do pozostania na obranym kursie i zapobiegnie oddaleniu się od wyznaczonych celów.

Użyj Szablon ścieżki kariery w ClickUp aby dać ci solidny punkt wyjścia i łatwo zmapować swoją ścieżkę od A do Z. Możesz również dostosować go do swoich konkretnych potrzeb, celów i preferencji.

Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją karierę, czy chcesz zmienić bieg, ten szablon pomoże Ci stworzyć praktyczne kroki, które mogą poprowadzić Cię we właściwym kierunku! Pobierz ten szablon

6. Szablony miar sygnałów celów ClickUp

Ustal cele, ustaw sygnały, aby utrzymać się na właściwej ścieżce i śledź wskaźniki KPI za pomocą szablonu ClickUp Goals Signals Measures Template

Szablon Szablon miar sygnałów celów ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w ustaleniu jasnych celów, ustawieniu znaczników sygnału, aby upewnić się, że jesteś na właściwej ścieżce i skutecznie śledzić kluczowe wskaźniki wydajności (KPI). Szablon ten jest idealny dla zespołów, które chcą usprawnić swoje procesy śledzenia i utrzymać wszystkich na tej samej stronie w kierunku osiągnięcia celów strategicznych.

Skorzystaj z tego szablonu wyznaczania celów, aby uczynić je bardziej widocznymi, możliwymi do zarządzania i osiągalnymi. Dostosuj go do swoich potrzeb i ustal systematyczny sposób radzenia sobie z celami - od ich tworzenia po realizację. Pobierz ten szablon

7. Szablon dziennika ćwiczeń ClickUp

Bądź na bieżąco i zmaksymalizuj efektywność swoich treningów dzięki szablonowi dziennika ćwiczeń ClickUp

To może wydawać się trochę nie na miejscu, ale wysłuchaj nas. Jesteśmy wielkimi zwolennikami równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, dlatego gorąco zachęcamy do ponownego połączenia się z podstawowymi wartościami i wyznaczenia osobistych celów!

The Szablon dziennika ćwiczeń ClickUp został zaprojektowany z myślą o Twoich celach fitness. Bez względu na to, czy trenujesz do maratonu, czy po prostu chcesz w zorganizowany sposób rejestrować swoje ćwiczenia, użyj tego szablonu jako dziennika fitness, aby być na bieżąco aby osiągnąć swoje cele, wszystkie duże i małe zwycięstwa!

ClickUp oferuje również wiele innych szablonów do użytku osobistego. Pobierz ten szablon

8. Szablon arkusza ustalania celów w programie Excel

Via Microsoft Większość ludzi zna program Microsoft Excel z jego arkuszy kalkulacyjnych i używa ich do tabelowania wyników i wymyślania dodatkowych analiz i wyników, aby dopasować je do swoich oczekiwań w firmie, ale czy wiesz, że możesz go również wykorzystać do celów wyznaczania celów?

Niezależnie od tego, czy planujesz cele tygodniowe, czy miesięczne, skorzystaj z arkusza do wyznaczania celów Microsoft Excel do wydrukowania, aby wyznaczyć cele SMART, zaplanować działania, śledzić postępy i pomóc w utrzymaniu widoczności i aktualności celów. Pobierz ten szablon

9. Szablon tabeli zadań i nagród Microsoft Word

Przez Microsoft

Osiąganie celów jest ekscytujące. Jest jeszcze lepiej, gdy masz system nagród, który pomoże ci świętować zwycięstwa.

Rozliczaj się ze swoich celów, korzystając z szablonu tabeli zadań i celów w programie Word. Ten szablon do wyznaczania celów promuje osobistą odpowiedzialność i pozytywne wzmocnienie, umożliwiając zaplanowanie tygodnia, wizualizację wyników i określenie, czy zrobiłeś wystarczająco dużo, aby osiągnąć swoje cele.

Pobierz ten arkusz do wyznaczania celów i zacznij nagradzać się za wykonanie pracy! Pobierz ten szablon

10. Szablon celów SMART w programie PowerPoint

Przez Microsoft

Szablon PowerPoint Smart Goals przedstawia koncepcję wyznaczania celów w programie PowerPoint. Dzięki temu szablonowi użytkownicy PowerPointa mogą korzystać z funkcji aplikacji do tworzenia potężnych wizualizacji, takich jak infografiki, aby pokazać swoje konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i oparte na czasie cele, a także dodawać treści tekstowe, aby nadać więcej kontekstu procesowi wyznaczania celów. Pobierz ten szablon

11. Szablon kamieni milowych w programie PowerPoint

Przez Microsoft

Szablon PowerPoint Milestone Goals jest przydatny do wizualnego podkreślenia kluczowych kamieni milowych w projekcie. Szablon ten doskonale nadaje się do wyznaczania celów, ponieważ może pomóc w wizualnym mapowaniu kamieni milowych za pomocą nowoczesnych infografik, aby pokazać atrakcyjne, przejrzyste i łatwe do naśladowania wizualizacje na osi czasu. Pobierz ten szablon

5 Szablon wyznaczania celów - najczęściej zadawane pytania

Jakie jest 5 R wyznaczania celów?

5 R wyznaczania celów to:

Istotne - Twoje cele powinny być zgodne z Twoimi wartościami i priorytetami. Realistyczne - wyznacz osiągalne cele, które możesz realistycznie osiągnąć. Zasoby - upewnij się, że masz zasoby, wsparcie i narzędzia, aby osiągnąć swoje cele. Nagradzany - Nagradzaj się, gdy osiągniesz kamienie milowe lub pomyślnie osiągniesz cel. Reviewed - Regularnie przeglądaj i zastanawiaj się nad swoimi celami, aby upewnić się, że robisz postępy i wprowadzać poprawki w razie potrzeby.

Jakie są 4 rodzaje celów?

4 rodzaje celów to:

Cele długoterminowe - Cele, których osiągnięcie zajmuje miesiące lub lata. Cele krótkoterminowe - cele, które można osiągnąć w ciągu tygodni lub miesięcy. Cele procesowe - cele, które koncentrują się na krokach i działaniach potrzebnych do osiągnięcia określonego rezultatu. Cele wynikowe - cele, które koncentrują się na wyniku końcowym lub rezultacie.

Czym są cele SMART?

SMART to akronim od Specific (konkretny), Measurable (mierzalny), Achievable (osiągalny), Relevant (istotny) i Time-bound (określony w czasie). Kryteria te pomagają wyznaczyć jasne i wykonalne cele, aby zwiększyć szanse na sukces.

Czym są OKR?

OKR to skrót od Objectives and Key Results (cele i kluczowe wyniki). Jest to struktura wyznaczania celów używana przez osoby, zespoły i organizacje do definiowania celów i mierzenia postępów w ich osiąganiu.

Jak szablony wyznaczania celów mogą pomóc mi osiągnąć moje cele?

Szablony wyznaczania celów zapewniają strukturę i wskazówki dotyczące tworzenia jasnych, możliwych do zrealizowania celów. Pomagają również śledzić postępy i regularnie przeglądać cele, zapewniając koncentrację i motywację do ich osiągnięcia. Korzystając z szablonów do wyznaczania celów, możesz zaoszczędzić czas i wysiłek związany z planowaniem i organizowaniem swoich celów, jednocześnie zwiększając szanse na ich pomyślne osiągnięcie.

Szybsze osiąganie celów dzięki szablonom wyznaczania celów

Wyznaczanie celów to ważny proces, który może pomóc ci odnieść sukces w każdej dziedzinie życia. Wiemy jednak, że nie zawsze jest to takie proste, zwłaszcza gdy nie wiesz, od czego zacząć lub jak stworzyć skuteczne systemy, które pomogą ci pozostać na dobrej drodze. Właśnie dlatego szablony do wyznaczania celów mogą być tak pomocne!

Niezależnie od tego, czy wyznaczasz cele biznesowe, związane z rozwojem osobistym, czy też inne cele życiowe, powyższe szablony pomogą ci wyznaczyć osiągalne cele, stworzyć plan działania i określić priorytety w zorganizowany i funkcjonalny sposób.

Gdy już wybierzesz swój szablon, przejdź do Cele ClickUp aby połączyć cele z pracą, pomóc śledzić postępy i zarządzać wszystkimi celami w jednym miejscu! Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś