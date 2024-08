Jak prowadzić skuteczne spotkania OKR (z szablonami)?

Czy prowadzisz cotygodniowe spotkania OKR (cele i kluczowe wyniki), aby monitorować swój zespół i jego postępy? Czy członkowie zespołu są zachęcani do sięgania po wsparcie w celu osiągnięcia swoich niezależnych OKR, gdy napotykają przeszkody?

Jeśli odpowiedź na oba lub którekolwiek z powyższych pytań brzmi "nie", musisz potraktować swoje OKR bardziej poważnie.

Spotkania OKR zapewniają, że cele zespołu są na dobrej drodze. Spotkania te stanowią forum do pozostawania w kontakcie z każdym członkiem zespołu i sprawdzania jego postępów poprzez cotygodniowe spotkania OKR. Pomoże to przyczynić się do ogólnego rozwoju organizacji.

Dowiedzmy się, czym są spotkania OKR, dlaczego są ważne i jak prowadzić efektywne spotkania OKR za pomocą wypróbowanych i przetestowanych szablonów OKR.

Czym jest spotkanie OKR?

Spotkania OKR to cotygodniowe sesje, podczas których zespół omawia postępy w osiąganiu celów i kluczowych wyników.

Podczas tych sesji kierownik zespołu lub lider zespołu łączy się z członkami zespołu na 15 do 30 minut, aby śledzić cele i kluczowe wyniki, ustalać priorytety i uzyskać lepszy przegląd dostosowania zespołu do projektu.

W oparciu o osiągnięcia podzielone przez członków zespołu podczas OKR catch-ins, menedżerowie ustalają nowe cele i punkty porządku obrad na nadchodzący tydzień oraz omawiają plany działania, aby osiągnąć te cele.

Z punktu widzenia menedżera, celem spotkania OKR jest ocena, czy członkowie zespołu z powodzeniem osiągnęli wyznaczone cele w określonych ramach czasowych. Jeśli im się to nie udało, należy zanurzyć się głębiej, aby znaleźć pierwotną przyczynę i ponownie przemyśleć wyznaczone cele, aby zapewnić ich wykonalność.

Pod koniec projektu, cyklu OKR lub co kwartał, spotkanie retrospektywne OKR ocenia postępy. Identyfikuje obszary sukcesu, wyciągnięte wnioski i możliwości poprawy dla przyszłych cykli OKR.

Dlaczego spotkania kontrolne OKR są ważne?

OKR polegają na ustalaniu realistycznych celów, planowaniu kluczowych wyników, aby je osiągnąć i tworzeniu solidnego procesu śledzenia postępów. Spotkania OKR pomagają menedżerom uzyskać praktyczny przegląd tego, gdzie znajduje się zespół pod względem celów i zadań.

Spotkania kontrolne OKR rozliczają pracowników z ich działań

Załóżmy, że przypisałeś zespołowi produktowemu cel: Stwórz pięć filmów wyjaśniających dla każdej funkcji, którą uruchomisz w tym kwartale. Przez cały kwartał nie odbyły się żadne spotkania OKR w celu śledzenia postępów.

Pod koniec kwartału lub kilka miesięcy później, podczas spotkania OKR, zespół zapomniał o stworzeniu filmów, ponieważ żonglował wieloma zadaniami i nowymi priorytetami.

Oznacza to, że Ty i zespół produktowy musielibyście walczyć o stworzenie filmów, ponieważ Twój zespół marketingowy oczekuje, że będą one częścią strony docelowej produktu.

Co poszło nie tak, nawet jeśli przekazałeś wymagania na spotkaniu zespołu?

Nie było standardowych ram do śledzenia bieżącego statusu OKR ani cotygodniowych odpraw w celu śledzenia OKR.

W rezultacie zespół produktowy nadał najwyższy priorytet innym przypisanym im celom.

Z drugiej strony, regularne lub cotygodniowe spotkania OKR pozwalają pracownikom ponosić odpowiedzialność i pomagają im uświadomić sobie znaczenie przypisanych im celów. W rezultacie ustalają priorytety swoich celów, szukają wsparcia u menedżerów, aby upewnić się, że podążają we właściwym kierunku i realizują swoje cele w wyznaczonym czasie.

Niezależnie od tego, czy chodzi o jeden OKR, czy o OKRS całego zespołu, regularne spotkania jeden na jeden pozwalają wszystkim na bieżąco śledzić postępy i zwiększają odpowiedzialność w zespole.

Spotkania OKR to cotygodniowa dawka motywacji dla pracowników

Struktura OKR utrzymuje motywację pracowników. Spotkania OKR umożliwiają zespołom bezpośredni kontakt z menedżerami i omówienie tego, co powstrzymuje ich przed osiągnięciem celów.

Możesz skorzystać z tej okazji, aby omówić nowe pomysły, wnioski wyciągnięte przez zespół, zmiany w planach priorytetowych (jeśli takie istnieją) i śledzić postępy w realizacji ambitnych celów.

Wysłuchaj zmagań swojego zespołu, stwórz możliwości uznania dla tych, którzy wykraczają poza wyznaczone cele i zachęcaj ich do osiągania lepszych wyników.

Cotygodniowe odprawy OKR pomagają pracownikom skupić się na zadaniach o wysokim priorytecie

Rozpraszanie się jest łatwe, gdy nie ma nikogo, kto mógłby cię poprowadzić. Pracownicy często nie potrafią ustalić priorytetów, które kluczowe wyniki pozwolą im szybciej osiągnąć swoje cele i skupiają się na niepotrzebnych zadaniach, które nie mają większego znaczenia lub mają niski priorytet.

Spotkania OKR zapewniają przejrzystość w procesie śledzenia OKR i pomagają pracownikom skupić się na działaniach, które mają największe znaczenie dla osiągnięcia ich celów.

Gdy pracownik oddala się od swojego celu lub ma przypisany skomplikowany cel, który nie jest możliwy do osiągnięcia, przegląd OKR pozwala nam zrozumieć jego bolączki i pomaga mu iść naprzód.

Jak przeprowadzić skuteczne spotkanie OKR? 4 proste kroki

Po zdefiniowaniu i ustawieniu OKR, następnym krokiem jest przekazanie ich całemu zespołowi podczas spotkania dotyczącego planowania OKR.

Oto kroki, aby przeprowadzić skuteczne spotkania OKR w zaplanowanych ramach czasowych.

Krok 1: Przygotuj agendę dla spotkania OKR

Udane spotkanie OKR ma jasną agendę.

Bez wcześniej ustalonej agendy spotkanie będzie nieproduktywne, pracownicy nie będą wiedzieli, o czym dyskutować, a Ty możesz nie osiągnąć swoich kwartalnych celów.

Agendy spotkań zapewniają przejrzystość i określają oczekiwania dotyczące struktury spotkania. Wstępnie zdefiniowany szablon spotkania OKR pomaga wszystkim pozostać na tej samej stronie i upraszcza udostępnianie aktualizacji.

Oto proponowane ramy ustalania celów dla spotkań OKR do wypróbowania:

Pierwsze 10 minut: Podziel się statusem elementy akcji z poprzedniego tygodnia, w tym ukończone plany. An Oprogramowanie OKR pozwoli ci spersonalizować te statusy. Niektóre proste statusy do wypróbowania to "Do zrobienia", "Praca w toku", "Przegląd" i "Gotowe"

Następne 10 minut: Zaplanuj kluczowe wyniki, zadania do wykonania i priorytety na nadchodzący tydzień. W razie potrzeby dostosuj cele i wyeliminuj już osiągnięte lub nieistotne cele z potoku.

Ostatnie 5-10 minut: Wykorzystaj ostatnią część spotkania, aby zastanowić się nad wyciągniętymi wnioskami. Na przykład, dlaczego konkretny cel nie został osiągnięty? Czy punkt agendy był niejasny, czy też członkowie zespołu oczekiwali większego wsparcia ze strony menedżera w odniesieniu do konkretnego punktu agendy?

Najlepszą praktyką jest zanotowanie i udzielenie odpowiedzi na pytania retrospektywne podczas następnego spotkania.

Produktywne spotkanie powinno dać ci odpowiedzi na to, co poszło dobrze, co należy poprawić i jakie wnioski wyciągnąć, a także udokumentować dobre pomysły.

Krok 2: Zaproszenie uczestników i wcześniejsze przekazanie agendy spotkania

Gdy masz już przejrzysty OKR agenda spotkania i OKR, nadszedł czas, aby podzielić się informacjami z uczestnikami spotkania przed spotkaniem.

Udostępnienie agendy spotkania z wyprzedzeniem zapewnia, że zespół jest dobrze przygotowany na aktualizacje i wnioski.

Zaproś uczestników poprzez narzędzia do spotkań online takich jak Zoom, Google Meet lub Microsoft Teams z agendą spotkania OKR.

Należy jasno określić, kto powinien uczestniczyć w cotygodniowych spotkaniach OKR. Na przykład zapraszanie menedżerów wyższego szczebla na cotygodniowe spotkania OKR może przynieść więcej szkody niż pożytku. Członkowie zespołu mogą wahać się przed otwarciem się na temat blokad w obecności interesariuszy.

Podczas gdy sensowne jest włączanie interesariuszy lub kierownictwa w kwartalne spotkania OKR, cotygodniowe spotkania OKR powinny odbywać się między menedżerami i ich zespołami.

Krok 3: Omówienie OKR (status bieżącego tygodnia, postęp OKR z zeszłego tygodnia i plan na następny tydzień)

Istnieje wiele powszechnych nieporozumień na temat OKR i musisz upewnić się, że twój zespół jest w pełni świadomy tego, czym są OKR i jakie rodzaje aktualizacji muszą dostarczyć.

Rozpoczynając pracę z najlepszymi praktykami OKR, daj swojemu zespołowi kilka informacji na temat Przykłady OKR . Dla zespołu content marketingu kwartalnym celem OKR może być:

Przykład kwartalnych celów OKR dla zespołu content marketingu

Podziel te krytyczne wyniki na mniejsze i wykonalne zadania i przypisz je członkom zespołu, aby znali swoje cele i odpowiednio przygotowywali cotygodniowe aktualizacje zadań na spotkania OKR.

Jeśli członek zespołu potrzebuje większej jasności co do swojego kluczowego wyniku, zachęć go do odbycia osobnego spotkania, zamiast marnować czas wszystkich podczas spotkania zespołu.

Użyj Szablon OKR ClickUp do zarządzania OKR, dzielenia i przypisywania celów członkom zespołu oraz śledzenia postępów OKR.

Pobierz ten szablon

Krok 4: Nagranie protokołu ze spotkania (MOM)

Rób notatki ze wszystkich dyskusji na spotkaniach ręcznie lub za pomocą Narzędzia do spotkań AI . W ten sposób można skutecznie komunikować się z zespołem na temat dyskusji podczas spotkania i ograniczyć możliwość nieporozumień.

Oznacza to również cotygodniowe dokumentowanie MOM-ów, dzięki czemu menedżer może je ponownie przeanalizować pod koniec każdego miesiąca, aby śledzić postępy i oceniać wydajność zespołu.

Najlepsze praktyki dla spotkań kontrolnych OKR

Istnieją różne rodzaje spotkań a prowadzenie każdego z nich wymaga odrębnych najlepszych praktyk. OKR nie są tu wyjątkiem.

Aby prowadzić udane spotkania OKR, należy skupić się na następujących najlepszych praktykach:

Użyj dedykowanej struktury OKR

Dedykowana struktura OKR pomaga ustalać realistyczne cele, monitorować postępy OKR i identyfikować przeszkody, aby szybciej je pokonać. Szablon OKR Framework firmy ClickUp oferuje wszystkie funkcje wymagane do zarządzania spotkaniami OKR.

Pobierz ten szablon

Oto jak ten szablon pomaga menedżerom i ich zespołom:

Zapewnia przestrzeń do współpracy dla całego zespołu, aby wspólnie uczestniczyć w procesie ustalania celów i identyfikować główne cele

Identyfikuje kluczowe wyniki każdego zadania (KR) i przekształca je w zadania ClickUp. Menedżerowie przypisują te zadania odpowiednim członkom zespołu i dodają terminy ich wykonania, aby nadążyć za celami OKR dla całej organizacji

Kolorowy szablon ze spersonalizowanym statusem umożliwia pracownikom dostarczanie cotygodniowych aktualizacji podczas spotkań OKR. Ustrukturyzowane ramy pomagają menedżerom zidentyfikować przeszkody i pomóc pracownikom w podjęciu decyzji o kolejnych krokach

Ponadto warto rozważyć użycie szablony planów komunikacji aby udokumentować strategie i cele OKR dla komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, które powinny być regularnie aktualizowane.

Pobierz ten szablon

Ten szablon określa grupę docelową, rodzaj wysyłanych wiadomości, kanały komunikacji i częstotliwość komunikacji.

Gdy wszystkie OKR są komunikowane i dokumentowane, wszyscy znają dokładne szczegóły i elementy działań.

Organizuj spotkania OKR na ClickUp

Prowadzenie spotkań Spotkania OKR na ClickUp jest łatwiejsze niż myślisz. Oto dlaczego.

Rejestruj kluczowe szczegóły spotkań i utrzymuj swój zespół na bieżąco dzięki ClickUp

Dzięki zaawansowanym funkcjom edycji i współpracy, zarządzaj wszystkimi dokumentami ze spotkań w ClickUp Docs. Dodawaj tabele, prezentacje, pliki PDF i osadzaj zakładki, aby dopasować je do swojego stylu pracy.

Jako narzędzie do zarządzania projektami, ClickUp umożliwia tworzenie list kontrolnych spotkań OKR dostosowanych do agendy spotkania. W miarę wypełniania poszczególnych punktów dyskusji, wykreślaj je z listy kontrolnej, aby wszyscy uczestnicy spotkania byli na tej samej stronie.

Dodawaj powtarzające się zadania na ClickUp i aktualizuj ich statusy w oparciu o postępy omawiane podczas spotkań OKR. Oznacza to, że nie będziesz musiał tworzyć zadań od zera za każdym razem i będziesz mieć zapis elementów dyskusji na nadchodzący tydzień.

Dzięki ClickUp zarządzającemu wszystkimi niezbędnymi elementami spotkań, nie musisz przełączać się między Dokumentami Google a Zoomem. ClickUp Widok kalendarza synchronizuje Kalendarz Google, umożliwiając wysyłanie zaproszeń na spotkania z poziomu ClickUp.

Pójdź o krok dalej w wyznaczaniu celów dzięki ClickUp Goals

Użyj Cele ClickUp aby podzielić swoje cele na mniejsze, mierzalne cele i osiągnąć swoje cele dzięki jasnym harmonogramom i automatycznemu śledzeniu.

Przechowuj cele uporządkowane w folderach, aby śledzić OKR i cykle sprintów, i udostępniaj je publicznie swojemu zespołowi.

To, co odróżnia ClickUp od innych programów do OKR, to połączenie OKR z zarządzaniem projektami i zachęcanie zespołów do posiadania własnych postępów w osiąganiu wspólnych celów.

Użyj asystenta pisania AI do automatycznego generowania notatek ze spotkań OKR

Dodaj ClickUp AI na spotkania OKR i notuj MOMy jak profesjonalista. Oto jak to zrobić:

Podsumuj transkrypcje dyskusji ze spotkań i przekształć je w wykonalne zadania dla swojego zespołu

Unikaj błędów ręcznych, takich jak błędy ortograficzne i gramatyczne w notatkach ze spotkań i podnieś poziom swojego pisania

Uzyskaj dostęp do ClickUp AI z dowolnego miejsca i pomóż swoim zdalnym zespołom uczestniczyć w spotkaniach OKR bez żadnych kłopotów

Podsumuj swoje zadania i dokumenty w kilka sekund dzięki ClickUp AI

Gotowy do prowadzenia efektywnych spotkań OKR?

Wiesz już, w jaki sposób OKR dostosowują strategie Twojej firmy do jej celów, a spotkania kontrolne OKR mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że wszyscy są na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów i kluczowych wyników.

Oprogramowanie OKR, takie jak ClickUp, pomaga wyznaczać ambitne cele, monitorować postępy i mierzyć wyniki, ponieważ zapisywanie OKR w arkuszu kalkulacyjnym lub na papierze nie kończy pracy.

Aby pomóc w osiągnięciu najlepszych wyników, ClickUp oferuje szereg funkcji, od wyznaczania i śledzenia celów po gotowe szablony.

Twórz wykonalne OKR i usprawnij zarządzanie celami.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, zarejestruj się na ClickUp za darmo .