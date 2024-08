ponad 60 przykładów OKR – Jak pisać skuteczne OKR 2024

OKR - jedna z najpopularniejszych metodologii zarządzania celami stosowana przez firmy takie jak Google, Netflix i Twitter - to sekretny sos do tworzenia zgodności wokół mierzalnych celów i zadań w organizacji.

Przy odpowiednim wykorzystaniu, Teams mogą spotkać się z dzisiejszymi celami, jednocześnie czyniąc postępy w trakcie jutrzejszych wyzwań. Jeśli nie, stworzy to bariery w zarządzaniu projektami i ostatecznie zaszkodzi powodzeniu biznesu.

Wdrożenie systemu ustawiania celów, takiego jak OKR, może być onieśmielające. od czego zacząć? Na jakich celach należy się skupić? Jak zmierzyć wyniki? Czy musimy ustawić firmowe OKR-y, indywidualne OKR-y, czy obydwa? 🤔

Niezależnie od tego, czy jesteś w trakcie restrukturyzacji swojego Businessu, szukasz firmowych cele inspiracji na kolejny kwartał lub szukasz wskazówek dotyczących pisania, aby poprawić swoje cele i kluczowe wyniki - mamy dla Ciebie wszystko!

Do dzieła!

Czym są OKR?

OKR (ang. Objectives and Key Results - cele i kluczowe wyniki) to struktura ustawiania celów, która pomaga biznesowi zdefiniować cele indywidualne i firmowe, jednocześnie opracowując sposób ich pomiaru.

Struktura OKR składa się z dwóch elementów:

Cele: Cele, które określają, co chcesz osiągnąć

Cele, które określają, co chcesz osiągnąć Kluczowe wyniki: Wskaźniki, które śledzą postępy w trakcie spotkania z celami

W jednym zdaniu: **Zakończyłeś ustawienie kluczowych wyników, aby osiągnąć swój cel

60+ przykładów Teams OKRs

Przejrzyj naszą bibliotekę przykładów OKR poniżej i nie krępuj się użyć dowolnych przykładów jako odskoczni do OKR Twojego zespołu!

Przykłady OKR dla content marketingu

🏆 Tworzenie pomocnych i informacyjnych artykułów na blogu

Przeprowadzenie wywiadów z 20 liderami branży Przyciągnięcie 1 mln użytkowników z ruchu organicznego na bloga do [date] 400 pobrań plików PDF w tym kwartale

🏆 Optymalizacja SEO (Search Engine Optimization) każdego wpisu na blogu

Co najmniej siedem połączonych linków wewnętrznych w każdym wpisie na blogu Osiągnij 80-100 wWynik SEO dla każdego wpisu na blogu3. Dołącz opisowy tekst alternatywny do każdego statycznego obrazu i GIF-a na wpis na blogu

Ulepszenie dokumentacji procesów na blogu

Audyt bieżącego procesu blogowania co dwa tygodnie Skrócenie pętli informacji zwrotnych od kierowników działów z pięciu do dwóch dni Stworzenie pulpitu procesu blogowego w celu wyeliminowania 100% wąskich gardeł

Przykłady OKR operacji kreatywnych

🏆 Wdrożenie ogólnofirmowego procesu zamówień kreatywnych

Stosowanie zrównoważonej karty wyników aby zidentyfikować 10-15 wspólnych żądań i zbudować szablony zadań Zmniejszenie zaległości we wnioskach o 60% we wszystkich działach Zwiększenie liczby punktów satysfakcji Teams o 85% do końca [data]

🏆 Stworzenie Creative Learning Wiki jako jednego źródła prawdy dla wszystkich członków zespołu kreatywnego

Zmniejszenie liczby jednorazowych zapytań e-mail w udostępnianej skrzynce odbiorczej o 55% Opracowanie trzech samouczków wideo w celu ograniczenia liczby osobistych spotkań szkoleniowych Zidentyfikowanie jednego właściciela i trzech współautorów w celu zoptymalizowaniadokument wiki 🏆 Zmaksymalizuj wydajność kreatywnego teamu Skrócenie średniego czasu zatwierdzania wniosków działów z trzech dni do jednego dnia Audyt kalendarza zespołu co dwa tygodnie pod kątem adekwatności spotkań Zwiększenie wskaźnika terminowości zakończonych zadań z 60% do 90%

Przykłady OKR niestandardowego powodzenia klienta

🏆 Zwiększenie możliwości i wyszkolenie członków zespołu ds. sukcesu klienta

Tworzenie osobistych planów rozwoju dla 100% zespołu Zwiększenie wskaźnika powodzenia zadań z 80% do 95% Zgłoszenie 5-8 możliwości szkoleniowych i coachingowych

🏆 Wspieranie naszych klientów jako głos wewnętrzny, aby zagwarantować, że ich wkład wpływa na wyniki firmy

Przeprowadzanie wywiadów z 30 klientami każdego miesiąca w celu przedstawienia sugestii dotyczących lepszego wykorzystania produktów/usług Zmniejszenie liczby reklamacji związanych z produktami z 45 do 20 Zatrudnienie dwóch Customer Success Managerów

W wyniku procesu 🏆 zespół otrzyma wsparcie niezbędne do osiągnięcia sukcesu i celów całej firmy

Pomoc w prowadzeniu czterech sesji szkoleniowych Utrzymanie maksymalnie 24-godzinnego czasu reakcji w kolejce wsparcia Powodzeniewdrożenie 12 nowych niestandardowych klientów ### Przykłady OKR dotyczące obsługi klienta

Stworzenie ustawionego standardu szkoleń w celu promocji rozwoju kariery i wzrostu

Zdefiniowana dokumentacja 3 podstawowych obowiązków: Lead, Manager i Specialist Uruchomienie działu wsparciaplan rozwoju i struktura organizacji według [date] (Sprawdź te szablony SOP &Oprogramowanie SOP!) Uruchomienie "certyfikacji" liderów i menedżerów oraz ciągłe rozwijanie umiejętności/szkolenia przez [date]

🏆 Skuteczne monitorowanie spójności wsparcia z miernikami wydajności

Zbudowanie jednego pulpitu z pętlą informacji zwrotnych między menedżerami, liderami i członkami zespołu Zwiększenie wskaźnika opinii klientów z 8,9 do 9,9 Poprawa wyniku zadowolenia pracowników z 7,6 do 8,9

🏆 Maksymalizacja wydajności zespołu wsparcia, aby reagować na potrzeby klientów w trybie pilnym i optymistycznym 24/7/365

Uruchomienie planu reorganizacji oddziału do [data] Promocję dwóch Liderów Zwiększenie odsetka zgłoszeń wsparcia rozwiązywanych tygodniowo z 60% do 80%

Przykłady OKR w obszarze inżynierii

zmniejszenie liczby zgłaszanych przez klientów zadań związanych z błędami po głównych premierach* *🏆

Znalezienie 30-50 ochotników w całej organizacji do testowania funkcji przed ich uruchomieniem Skrócenie czasu naprawy krytycznych błędów w produkcji z 24 godzin do 16 godzin AudytTestowanie QA co trzy tygodnie dla zwiększenia wydajności

🏆 Wdrożenie zwinnego zarządzania w całym zespole inżynierów

Pilotaż projektu testowego w ciągu pierwszych czterech miesięcy w celu uzyskania indywidualnych informacji zwrotnych i wyników Wdrożenie zautomatyzowanego raportowania wydajności według kwartału i roku Uruchomienie pulpitu komunikacyjnego dla wszystkich problemów i ryzyk do [kwartał i rok] (Sprawdź teszablony planów komunikacji)

🏆 Poprawa wskaźnika odpowiedzi na krytyczne błędy w testach

Zatrudnienie siedmiu inżynierów do [date] Poprawa czasu reakcji z 20 do 10 minut Audyt niekrytycznych spotkań w kalendarzu zespołu co dwa tygodnie w celu ustalenia, czy jest to konieczne

Przykłady wydarzeń OKR

🏆 Zorganizowanie powodzenia osobistej konferencji branżowej w [year]

Osiągnięcie 40 000 zarejestrowanych uczestników Osiągnięcie 9,5 oceny uczestników Zeskanowanie 1200 odznak podczas wydarzenia

🏆 Stwórz wydajny zespół ds. wydarzeń

Zatrudnienie czterech nowych koordynatorów wydarzeń do końca kwartału Uczestniczyć w 3-5 szkoleniach dotyczących wydarzeń co dwa miesiące Ustawienie i śledzenie 8-10 zadań związanych z indywidualnym wkładem do [data]

🏆 Rekordowe ROI z wydarzenia marketingowego

Zwiększenie odsetka zaangażowania po pokazie z 12% do 40% Sesje szkoleniowe dla wszystkich wolontariuszy na miejscu na miesiąc przed wydarzeniem Wygenerowanie 500 tys. przychodów ze sprzedaży podczas wydarzenia do [data]

Przykłady OKR dla biura wykonawczego

🏆 Rozwój i dostosowanie całej organizacji poprzez comiesięczne spotkania firmowe

Tworzenie 5-7 miesięcznych tematów dla przejrzystości na wysokim poziomie Zbierz 10-15 ankiet po spotkaniu do oceny (sprawdź teAlternatywy dla SurveyMonkey) Zwiększenie wskaźnika uczestnictwa z 70% do 90%

🏆 Usprawnienie procedur zarządzania informacjami do końca kwartału i roku

Źródło i testowanie oprogramowania opartego na chmurze do uruchomienia w [data] Zmiany zasad przetwarzania z 24 godzin do ośmiu godzin Zwiększenie wskaźnika zadowolenia pracowników z biura z 7,8 do 9,8

🏆 Uruchomienie powodzenia i ekscytującego firmowego programu upominkowego dla pracowników biurowych i zdalnych

Oferowanie jednej nowej opcji produktu co kwartał Wysyłka paczek w ciągu 11 dni roboczych Ustanowienie systemu punktów premiowych za bezpłatne gadżety firmowe

Przykłady OKR dla obiektów

🏆 Utrzymanie biura światowej klasy

Wdrażanie kwartalnych szkoleń dla pracowników obiektów Zwiększenie oceny zadowolenia z biura z 88% do 98% Zmniejszenie wydatków na materiały biurowe z 20% do 10%

🏆 Wdrożenie systemu rezerwacji sal konferencyjnych online do końca kwartału i roku

Pozyskanie i przetestowanie 3-5 programów do rezerwacji z funkcjami mobilnymi Ocena bieżącego wykorzystania sal w celu zaproponowania 5-8 rozwiązań w zakresie projektowania miejsca pracy i kosztów Zmniejszenie liczby konfliktów związanych z rezerwacjami z 20% do 12% do końca kwartału

🏆 Usprawnienie wszystkich wniosków operacyjnych działów do system biletowy do zarządzania i śledzenia

Zmniejszenie czasu poświęcanego na przełączanie się między skrzynkami odbiorczymi i pocztą głosową z 14% do 5% Niższy czas rozwiązania z 24 godzin do 10 godzin Stworzenie bazy wiedzy dla 10-20 najczęstszych zapytań, które można rozwiązać bez tworzenia zgłoszenia

Przykłady OKR dla finansów

Zwiększenie indywidualnego rozwoju kariery

Zaoferowanie jednego spersonalizowanego programu szkoleniowego dla kwalifikujących się członków zespołu Oferowanie dwóm pracownikom w każdym miesiącu możliwości obserwacji członków zespołu kierowniczego Organizowanie bezpłatnych seminariów edukacyjnych dla wszystkich członków zespołu co sześć tygodni

🏆 Wdrożenie procesu zarządzania zakupami

Zintegrowanie wszystkich wniosków zakupowych z oprogramowaniem opartym na chmurze do [data] Przedstawienie 3-6 ofert na zakupy powyżej 10 tys. USD Dostosowanie poziomów wydatków we wszystkich działach o 30% bez poświęcania jakości

🏆 Prowadzenie dokładnej dokumentacji przez cały czas

Skrócenie czasu przesyłania umów i płatności z dwóch godzin do 30 minut Wynik 89 lub wyższy w audytach zewnętrznych Zmniejszenie czasu poświęcanego na śledzenie rachunków i dzienników z dwóch tygodni do trzech dni

OKR zasobów ludzkich Przykłady

🏆 Rozmowa kwalifikacyjna z wysokiej jakości kandydatami

Opracowanie 5-7 materiałów szkoleniowych dla koordynatorów HR w celu rozwijania umiejętności prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych Zaproponuj 7-10 manualnych zadań do automatyzacji Wdrożenie programu polecania pracowników do końca kwartału

🏆 Wzmocnienie komunikacji w zakresie aktualizacji polityki pracowniczej

Zmniejszenie liczby zgłoszeń pomocy technicznej z 20% do 8% Stworzenie 2-4 minutowego wideo w celu aktualizacji polityki i zwiększenia świadomości Pozyskanie i uruchomienie jednego kanału komunikacji w ciągu pierwszych 20 dni [data]

🏆 Zaoferuj programy rozwojowe, aby pomóc wszystkim członkom Teams osiągnąć ich cele zawodowe

Uruchomienie pięciu planów kariery każdego miesiąca Utrzymanie wskaźnika retencji pracowników powyżej 80% Stworzenie darmowych i dostępnych 24/7/365 programów zawodowych online dla 10 najważniejszych ról

Przykłady OKR technologii informacyjnej

🏆 Stań się mobilnym miejscem pracy

Pozyskanie i wdrożenie jednego oprogramowania przyjaznego dla urządzeń mobilnych w ciągu pierwszych 30 dni od rozpoczęcia pracy Skrócenie średniego czasu odpowiedzi na zgłoszenie za pośrednictwem telefonu komórkowego z jednej godziny do 15 minut Zwiększenie liczby wideo i materiałów szkoleniowych z jednego do czterech

Optymalizacja kosztów oprogramowania

Ustawienie, śledzenie i zarządzanie warunkami cenowymi dla 3 najważniejszych systemów Business Zaproponowanie 3-5 docelowych modeli operacyjnych do przyjęcia przez [data] Zmniejszenie miesięcznych wydatków na oprogramowanie z 10 tys. do 5 tys. dolarów

Zmniejszenie stosu technologii komunikacyjnych

Zmniejszenie wykorzystania oprogramowania i aplikacji z 12 do trzech Przeprowadzanie audytów co cztery tygodnie w celu oceny indywidualnego obciążenia pracą i wykorzystania oprogramowania Poprawa wydajności operacyjnej z 78% do 89%

Przykłady prawnych OKR

🏆 Ujednolicenie komunikacji między działami wewnętrznymi

Opublikowanie 5-8 pomocy wizualnych dotyczących cyklu pracy Zaproponowanie 3-5 rozwiązań dla mobilnego narzędzia komunikacji Osiągnięcie wyniku 90 punktów w ankietach dotyczących komunikacji wewnętrznej

Wdrożenie strategicznych inicjatyw i działań

Zwiększenie wskaźnika zakończonych celów z 74% do 89% Spotkania z 10-15 członkami zespołu w celu omówienia potrzeb i problemów specyficznych dla danej roli Stworzenie jednego planu wykorzystania danych i opublikowanie go w ciągu pierwszych 30 dni od rozpoczęcia pracy

🏆 Wdrożenie procesu przyjmowania recenzji

Zwiększenie czasu oczekiwania na zatwierdzenie z trzech dni do jednego dnia Utworzenie czterech poziomów kategoryzacji typów wniosków Opracowanie nowych formularzy umów do uruchomienia do [date]

Przykłady marketingowych OKR

🏆 Uruchomienie rebrandingu w dniu [date]

Zwiększenie wskaźnika Net Promoter Score (NPS) z 30 do 45 lub więcej Pozyskanie 3-5 agencji marketingowych dla zasobów i komunikatów Cztery publiczne podglądy przed datą premiery

🏆 Powodzenie kampanii podcastowej w [rok i kwartał]

Napisanie 15 wpisów na blogu w celu promocji podcastu Zdobycie 5 000 subskrybentów podcastu w pierwszym miesiącu od uruchomienia Pozyskanie 40 potencjalnych gości przez [date]

🏆 Poprawa retencji niestandardowych klientów i wartość życiową klienta (CLV)

Udostępnianie 20 niestandardowych studiów przypadku klientów wg Wzrostnewsletter e-mail wskaźnik otwarć z 40% do 60% Zwiększenie liczby pozytywnych wzmianek od niestandardowych klientów z 50 do 80

Przykłady Onboarding OKR

🏆 Oferowanie pozytywnych doświadczeń związanych z wdrażaniem pracowników zdalnych

Przesłanie całego sprzętu i dostępu do aplikacji w ciągu trzech dni od daty rozpoczęcia pracy Zastąp podręczniki i przewodniki oparte na tekście pomocami wizualnymi Wdrożenie pulpitu onboardingowego w celu zmniejszenia nakładania się pracy z 12% do 5%

🏆 Skalowanie zespołu onboardingowego

Zatrudnienie dwóch koordynatorów do [data] Zaoferowanie 5-7 kursów online w celu dalszego rozwoju Prowadzenie szkoleń związanych z rolą co osiem tygodni

Zaprojektowanie programu wdrożeniowego

Usprawnienie wszystkich zadań i formalności HR do jednej listy zadań dla każdej roli według daty Opracowanie narzędzi szkoleniowych dotyczących produktów do dnia [date] r Wyznaczenie jednego koordynatora ds. onboardingu, który będzie nadzorował działania związane z onboardingiem w poszczególnych działach

Przykłady OKR produktu

Wdrożenie szczegółowych testów produktu przy każdym większym wprowadzeniu na rynek

Zwiększenie liczby rejestracji na wersję próbną z 20% do 35% Przeprowadzenie rozmów testowych z dziesięcioma kluczowymi klientami Zwiększenie szybkości rozwiązywania błędów produktu o 75%

🏆 Zbudowanie i kierowanie światowej klasy zespołem produktowym

Zatrudnienie 2 projektantów UX i 3 menedżerów produktu do [data] Przeprowadzenie sześciu indywidualnych sesji szkoleniowych z zakresu produktu dla nowych pracowników w ciągu 60 dni od daty rozpoczęcia przez nich pracy Ocenić 3-5 indywidualnych współpracowników wykraczających poza swoją rolę w celu ulepszenia procesów i produktu

🏆 Zwiększenie wiedzy o produktach w całej organizacji

Zorganizowanie pięciu sesji Lunch and Learn w celu zaprezentowania nowych funkcji przed późnym wprowadzeniem na rynek Zwiększenie czasu nauki z każdym działem z 5% do 15% Przeprowadzenie pięciu cross-funkcjonalnychudostępnianie wiedzy sesji

Przykłady OKR z zakresu public relations i komunikacji

🏆 Stworzenie strategii przygotowania promocji nagród

Publikowanie trzech oryginalnych historii marki tygodniowo Promocja poprzez 5 wiadomości branżowychkomunikaty prasowe3. Zwiększenie obecności w serwisie Reddit z 15% do 28%

🏆 Poprawa partnerstw

Stwórz szablon kreatywnego zestawu zabezpieczeń według daty Audyt zasobów co cztery tygodnie pod kątem niezbędnych aktualizacji Zwiększenie działań informacyjnych z 20% do 40%

🏆 Poprawa aktualizacji programu partnerskiego

Przekształcenie influencerów w afiliantów z 8% do 20% Wywiad z dziesięcioma obecnymi partnerami w celu uzyskania opinii Wygenerowanie ponad 90 tys. dolarów przychodu według daty

Przykłady OKR zapewnienia jakości

Zdefiniowanie wyczyszczonych zasad dotyczących zakończonych zadań

Opublikowanie oficjalnego przewodnika po kryteriach przez [date] Zwiększenie wyniku testów automatyzacji z 75% do 89% Walidacja danych zakończona w ciągu godziny po testach

🏆 Usprawnienie spotkań i procesów międzyfunkcyjnych

Zidentyfikowanie jednego lidera w każdym dziale, który co dwa tygodnie będzie zbierał informacje zwrotne dotyczące komunikacji Udostępnianie postępów niedokończonych i zakończonych prac na dwie godziny przed końcem dnia pracy Zmniejszenie liczby spotkań zespołu z dwóch dziennie do jednego dziennie bez poświęcania jakości

🏆 Ustanowienie procesu przydzielania błędów

Utrzymanie czasu reakcji na recenzję poniżej ośmiu godzin dla każdego zadania Utworzenie głównej listy funkcji i liderów zespołów według daty Zidentyfikowanie 5-7 kategorii ważności błędów do [date]

Przykłady OKR sprzedaży

🏆 Zwiększenie powodzenia demonstracji przychodzących

Przeprowadzenie trzech testów przycisków żądania w każdym miesiącu Zwiększenie liczby przesłanych formularzy z prośbą o demo z 40% do 60% Zebranie 20 opinii użytkowników

Zwiększenie liczby zatrudnianych pracowników i działań szkoleniowych

Zatrudnij czterech liderów zespołu sprzedaży do [data] Wymagać uczestnictwa w jednym webinarium sprzedażowym dla Enterprise i jednym dla startupów miesięcznie Współpraca z zespołem ds. produktów w celu stworzenia wiki wiedzy do [date] r

🏆 Zwiększ zaangażowanie niestandardowych klientów

Zwiększenie poziomu zadowolenia klientów z 50% do 89% Opublikuj 15 najczęściej zadawanych pytań przez klientów według daty Wdrożenie 5-7 strategii osobistych planów prezentacji dla klientów Enterprise

Przykłady OKR dla mediów społecznościowych

🏆 Poprawa zawartości i zaangażowania na Linkedin

Zwiększenie miesięcznej liczby postów liderów z 20 do 50 Zwiększenie liczby wyświetleń z 16 00 do 20 000 Utrzymanie zawartości wideo na poziomie 4 postów tygodniowo

Zwiększenie świadomości i zaangażowania marki

Zwiększenie wskaźnika odpowiedzi na komentarze w mediach społecznościowych z 45% do 65% Zwiększenie liczby wzmianek i odpowiedzi na Twitterze z 2 000 do 4 000 do dnia Źródło 3-5potencjalne narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi by [date]

🏆 Poprawa strategii zawartości mediów społecznościowych

Zwiększenie wyniku satysfakcji niestandardowych klientów z 78 do 89 Zatrudnienie dwóch specjalistów ds. zawartości mediów społecznościowych do [data] Zaproponowanie 2-4 strategii promocji i dystrybucji zawartości do [data

Przykłady OKR talentów i rozwoju

Tworzenie programów rozwoju menedżerów

Zaproponowanie planu finansowego wdrożenia kosztów i zasobów technologicznych według [data] Przeprowadzenie wywiadów z 20 menedżerami w celuokreślić luki w rozwoju kariery Użyjoprogramowanie do zarządzania talentami aby zidentyfikować pięć najważniejszych ról w celu przeprowadzenia pilotażowej wersji próbnej

🏆 Boost zaangażowanie pracowników

Uruchomienie programu coachingu wydajności przez [date] Przeprowadzenie wywiadów z 200 członkami zespołu w celu zebrania informacji zwrotnych na temat możliwości uczenia się Przeznaczenie 20 godzin na członka zespołu T&L miesięcznie na szkolenie w zakresie zgodności z przepisami

🏆 Budowanie silnej marki pracodawcy

🏆 Budowanie silnej marki pracodawcy

Osiąganie tygodniowego wskaźnika satysfakcji pracowników na poziomie >8 Badanie dziesięciu kandydatów i 100 nowych pracowników pod kątem ulepszeń Współpraca z zespołami marketingowymi i kreatywnymi w celu zmiany wyglądu najczęściej oglądanych stron internetowych

🏆 Utrzymanie światowej klasy studia

Projekt studia do miksowania dźwięku według [data] Zbuduj dziesięć trwałych ustawień do wieczystego użytku Opracowanie materiałów szkoleniowych dotyczących obsługi sprzętu przez [date]

🏆 Skala wydajność wideo teams

Współpraca z zespołem rekrutacyjnym w celu obsadzenia czterech ról dyżurnych kamerzystów Zatrudnienie dwóch redaktorów i czterech koordynatorów wideo Oferowanie jednego seminarium szkoleniowego dla wszystkich członków Teams co sześć tygodni

🏆 Przeprowadzić nową ideację i proces pisania dla wszystkich materiałów wideo

Wyjaśnij rolę i zadania według daty Przeprowadzenie wywiadu z dziesięcioma członkami zespołu w celu uzyskania informacji zwrotnych na temat bieżącego procesu Zbadanie najbardziej skutecznej i mniej angażującej zawartości wideo w celu zaproponowania 3-6 strategii pisania

Trzy korzyści płynące z OKR

Jasne, Google i mnóstwo innych Businessów używa OKR do zarządzania celami swojej firmy. Ale do zrobienia czego?

1. Szybki w tworzeniu i łatwy w użyciu

Wiele firm poświęca tygodnie na opracowanie celu na dużą skalę, zamiast poświęcać czas na faktyczne osiągnięcie tego celu.

Tworzenie OKR to nic trudnego - wystarczy określić cel, jego kluczowe wyniki i inicjatywy, które zostaną podjęte, aby je osiągnąć.

Co więcej, OKR są bardzo proste w użyciu.

Ty rozbić mierzalny cel na proste wyniki, które pomagają szybko określić, czy cel został osiągnięty, czy nie.

2. Zwiększa koncentrację i commit do celów

Ustawienie OKR ogranicza koncentrację na konkretnych celach i kluczowych wynikach.

Przykładowo, firma może ustawić dwa roczne OKR - każdy z czterema kluczowymi wynikami.

W ten sposób cały zespół musi skupić się na osiągnięciu tych 8 kluczowych wyników przez cały rok!

I kiedy jesteś w stanie skupić się na celu, możesz w pełni się w niego zaangażować.

3. Dwukierunkowe podejście pomaga lepiej dopasować cele do siebie

W większości firm kierownictwo najwyższego szczebla decyduje, jakie są cele, a wszyscy inni muszą za nimi podążać.

Jest to kaskadowe podejście do ustawienia celów.

Kiedy cele zawierają jedynie spostrzeżenia kierownictwa najwyższego szczebla, nie udaje się ich dostosować do celów pracowników, co zmniejsza ich zaangażowanie.

Ale ustawienie OKR to już inna historia.

Zamiast podejścia kaskadowego, proces jest dwukierunkowy - proces ustawienia OKR obejmuje wszystkich w firmie! W tym przypadku najwyższe kierownictwo i wszyscy inni odnoszą się do swoich celów i kluczowych wyników, aby stworzyć spójny plan.

Możesz także stworzyć OKR dla całej firmy - gdzie cała organizacja zobowiązuje się do realizacji tych samych celów, takich jak misja firmy.

OKR-y commit vs. OKR-y aspiracyjne

Istnieją dwa rodzaje celów w metodologii OKR, które powinieneś znać: commit i aspirational.

🤝 Zaangażowane OKR

Zaangażowane OKR to uzgodnione cele, którym nadano priorytety w celu osiągnięcia powodzenia firmy. Ludzie, zasoby i harmonogramy są przestawiane do zrobienia. Firmy chcą osiągnąć 100% swoich zaangażowanych OKR.

Aspirujące OKR

Aspiracyjne OKR (moonshots) są ambitne i trudniejsze do osiągnięcia, ale zmuszają nas do nieszablonowego myślenia i innowacji. W przeciwieństwie do OKR-ów związanych z zaangażowaniem, nie mają one jasno określonej ścieżki do zakończenia ani faktycznej wiedzy na temat tego, jak je osiągnąć. Jeśli więc zakończyłeś co najmniej 70% swoich aspiracyjnych OKR, uznaj to za powodzenie!

Aby dowiedzieć się więcej o podstawach OKR, sprawdź naszą stronę szczegółowy post na temat OKR_ .

Wskazówki dotyczące pisania OKR

Bez względu na branżę lub rynek, na którym działasz, konkurenci konsekwentnie wykorzystują okazje, aby zająć się bolączkami udostępnianych celów. Jeśli planujesz wyprzedzić konkurencję, twój zespół musi mieć najbardziej bezpośredni kierunek, zasoby i wskaźniki.

Właśnie dlatego pisanie skutecznych OKR jest ważne, aby zrozumieć, w jaki sposób ich codzienna praca i wydajność wpływają na szerszy obraz. Nikt nie chce spędzać czasu na projektach, które nie powinny były zostać rozpoczęte. Albo marnować godziny swojego dnia na szukanie informacji, aby ich zadania zostały zakończone.

Zanim przejdziemy do tworzenia OKR, przyjrzyjmy się różnicy między celami, kluczowymi wynikami i zadaniami.

czy kluczowe wyniki nie są tym samym co zadania? 😳

Kluczowe rezultaty to wyniki, a nie zadania. (Wskazówka: w tym miejscu przekształcisz dobre OKR w skuteczne OKR!)

Najprawdopodobniej widziałeś tę formułę OKR: ⬇️

**Zrealizuję \ (cel), mierzony przez \ (kluczowy wynik)

Sztuczką pomagającą rozróżnić kluczowy wynik i zadanie jest zapamiętanie:

Kluczowy wynik = cel 🥅

Zadanie = taktyka/działania, aby tam dotrzeć 🤾‍♀️

Teraz, gdy znamy już rozróżnienie między celem, kluczowym wynikiem i zadaniem, przejdźmy do wskazówek dotyczących pisania!

🏆 Wskazówka #1: Wybierz od 3 do 5 celów

Cel odpowiada na pytanie: Jaki jest bezpośredni problem, zmiana lub pożądany rezultat, którego chcemy?

Wyznaczaj cele kwartalne zamiast rocznych, aby łatwiej nimi zarządzać

Zachęć Teams do przesłania listy problemów i zagadnień, którym nadano priorytety

Czy zapisany cel nie pozostawia miejsca na interpretację? (Jeśli każdy odpowie inaczej, oznacza to, że cel nie jest zgodny)

🎯 Wskazówka #2: Wybierz 3-5 kluczowych wyników dla każdego celu

Kluczowy wynik odpowiada na pytanie: Skąd będziemy wiedzieć, czy udało nam się spotkać z naszym celem?

Każdy kluczowy wynik jest określony w czasie, konkretny i zawiera liczbę

Teams powinni zaprojektować i napisać kluczowe wyniki - nie kierownictwo wyższego szczebla. Teams są ekspertami w danej dziedzinie i właścicielami pracy

Wyznacz mistrza kluczowych wyników do monitorowania i prowadzenia cotygodniowych/miesięcznych spotkań kontrolnych OKR

📘 Wskazówka #3: Używaj jasnej i podstawowej terminologii

Cele i kluczowe wyniki powinny być łatwe do zrozumienia dla innych. Niestety, żargon firmowy wyklucza osoby, które nie mają zasobów do jego rozszyfrowania, a poleganie na pracownikach, którzy pytają, co to oznacza, nie jest wydajne (ani uczciwe!).

💬 Wskazówka #4: Komunikuj się, aby wspierać wspaniałą kulturę korporacyjną

Firmy powinny korzystać z platformy komunikacji z pracownikami dostępnej zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na pulpitach, aby sprostać wymaganiom pracowników potrzeby hybrydowej siły roboczej . Jest to również okazja dla pracowników, aby dowiedzieć się o dużych i małych zwycięstwach z różnych działów. Oto kilka miejsc, w których można wspomnieć o OKR-ach:

Narzędzie do zarządzania projektami

Townhall/spotkania "all-hands* Cotygodniowe/miesięczne spotkania działów

Indywidualne plany wydajności

Tło pulpitu

Biuletyny wewnętrzne

⚙️ Wskazówka #5: Użyj free oprogramowanie do zarządzania projektami Narzędzie do zarządzania projektami jest cennym zasobem pozwalającym na połączenie spójności, odpowiedzialności i zaangażowania w jednym miejscu.

ClickUp .

ClickUp idzie o krok dalej w zarządzaniu ustawianiem celów dzięki dedykowanemu Cele w ClickUp funkcja - kontenery wysokiego poziomu, które dzielą Twoje cele na małe, mierzalne Cele.

Twoje cele = Cele ClickUp 🏆

Twoje kluczowe wyniki = cele ClickUp 🎯

Twoje działania = zadania ClickUp 📋

Szablon OKR dla firm od ClickUp

Użyj Szablon OKR firmy ClickUp aby dostosować swój zespół i śledzić postępy w osiąganiu celów.

Dzięki ClickUp możesz łatwo tworzyć wyczyszczone OKRs dla każdego działu lub zespołu w organizacji, aby każdy wiedział, co jest priorytetem do zrobienia. Szablon OKR dla firmy ClickUp Cele ClickUp (publiczne lub prywatne) mogą być używane do śledzenia wszelkich wymiernych osiągnięć. Podczas widoku zadania będziesz wiedzieć, czy zostało ono załączone do celu.

Kliknij nazwę celu w zadaniu ClickUp, aby przejść do strony celów

Pamiętaj, że Twoi pracownicy codziennie mają do czynienia z mnóstwem informacji. Narzędzie do zarządzania projektami zachęca Teams do posiadania własnych postępów w osiąganiu wspólnych celów.

Zacznij śledzić OKR-y swojego Teamu z ClickUp!

Zbyt często odczuwamy presję związaną z naszymi indywidualnymi celami i celami w pracy, co sprawia, że pod koniec dnia jesteśmy wyczerpani psychicznie i fizycznie. Mówimy więc "tak" na każdą prośbę i wmawiamy sobie, że to tylko część naszej pracy.

OKR pomagają ustalić granice i zachęcają nas do mówienia "nie", gdy jesteśmy proszeni o realizację niewłaściwych rzeczy. Mamy nadzieję, że te przykłady i wskazówki dały ci jasność i strukturę do zoptymalizować proces pisania . ✍️💡

Jeśli potrzebujesz przestrzeni wolnej od zakłóceń, aby zorganizować swoje myśli pisząc swoje OKR i zadania, spróbuj ClickUp za darmo już dziś !