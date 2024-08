10 najlepszych narzędzi do spotkań online dla zespołów w 2024 roku (bezpłatne i płatne)

Wiele Business pracuje obecnie z hybrydowymi lub w pełni zdalnymi zespołami, a wirtualne spotkania są normą . W pewnym sensie sprawia to, że zarządzanie zespołem i współpraca trudniejsze - a Teams działają w oparciu o współpracę.

Na szczęście technologia dotrzymuje nam kroku i obecnie dostępnych jest wiele narzędzi do organizowania spotkań indywidualnych, grupowych, webinarów i innych wirtualnych wydarzeń.

Jak jednak wybrać najlepsze narzędzie do zrobienia wideokonferencji dla swojego biznesu?

Zdefiniujmy, co wyróżnia dobre narzędzie do spotkań online, przyjrzyjmy się opcjom, które zwiększą wydajność Twojego zespołu i potencjalnie przeniosą Twój biznes na wyższy poziom. 📈

Czego należy szukać w narzędziach do spotkań online?

Platformy do spotkań ciężko pracują, aby odtworzyć magię spotkań osobistych podczas spotkań online, wykraczając poza tradycyjne usługi konferencyjne i zachęcając do zaangażowania przy jednoczesnym usprawnieniu cyklu pracy. Wiele z nich robi to dobrze.

Oto niektóre z kluczowych funkcji, których należy szukać podczas wyszukiwania narzędzi do spotkań online dla swojego zespołu:

Wysokiej jakości oprogramowanie do audiokonferencji i wideokonferencji

Funkcja udostępniania plików, dzięki której każdy może wnieść swój wkład podczas spotkań wideo - lub w dowolnym innym momencie

Oprogramowanie do wideokonferencji, które działa równie dobrze w przypadkuspotkania dla wszystkich jak i do zrobieniaspotkanie 1 na 1* Konferencje internetowe oparte na chmurze, więc nie jest wymagane pobieranie plików

Funkcja wiadomości, która umożliwia czat zespołowy na żywo, a także czaty prywatne

Narzędzia do komunikacji asynchronicznej wspierające współpracę w różnych strefach czasowych, takie jak powiadomienia i śledzenie komentarzy

Narzędzia do nagrywania spotkań, dzięki którym nic nie umknie

Udostępnianie ekranu i pokaz slajdów, dzięki czemu każdy może prezentować

Możliwość integracji w celu ułatwienia cyklu pracy

Funkcje bezpieczeństwa, które zapewniają bezpieczeństwo informacji firmowych i pozwalają decydować, kto ma dostęp do jakiej zawartości

Wsparcie mobilne, dzięki czemu zespół może dołączyć do spotkania ze swojego telefonu, jeśli jest w ruchu

10 najlepszych narzędzi do spotkań wideo online w 2024 roku

Teraz, gdy już wiesz, czego szukasz, przyjrzyjmy się niektórym z najlepszych platform do wideokonferencji.

Niektórzy dostawcy oferują całkowicie darmowe narzędzia do spotkań online i chociaż wiele z nich ma pewne ograniczenia, mogą one dobrze działać w przypadku małych teamów i prostych przypadków użycia. Za inne trzeba zapłacić od samego początku, ale często są one wyposażone w przydatne narzędzia do współpracy i bardziej zaawansowane funkcje. 💪

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp to wszechstronna platforma wydajności z potężnymi narzędziami do współpracy podczas spotkań. Jest również pomocny Szablon spotkań ClickUp gdzie można zobaczyć wszystkie szczegóły spotkań, które są zaplanowane, w trakcie i zakończone. Można go również używać do przechowywania slajdów prezentacji i robienia notatek. Szablon do śledzenia spotkań ClickUp pomaga być na bieżąco z każdym spotkaniem, dzięki czemu zawsze jesteś przygotowany i możesz śledzić kolejne zadania, ułatwiając zarządzanie projektami.

Rób notatki na temat Dokument ClickUp przed lub w trakcie spotkania, a stamtąd można szybko i łatwo skorzystać z naszego oprogramowanie do planowania zadań aby przekształcić te notatki w elementy akcji . 📝

Wypróbuj wirtualną Tablicę, aby zwiększyć kreatywność swojego zespołu i tworzyć zadania bezpośrednio z Tablicy. Następnie skorzystaj z wideo Funkcja Clip aby udostępniać nagranie ekranu każdemu, kto nie był obecny.

ClickUp najlepsze funkcje

OdsyłaczIntegracja ze spotkaniami Zoom daje dostęp do darmowych wideokonferencji bezpośrednio z poziomu zadania ClickUp

Ustaw powtarzające się zadania, aby nie musieć zaczynać od zera za każdym razem, gdy masz do zorganizowania połączenie konferencyjne

Funkcja AI pomaga wpodsumowywać protokoły ze spotkańoszczędzając czas i wysiłek. Platformy można również używać jakonarzędzie do śledzenia minut spotkań.

Usprawnij cykl pracy, tworząc elementy działań swojego zespołunotatki ze spotkań w Notatniku, Tablicy lub w przypisanych komentarzach, bezpośrednio podczas spotkania

Integracja z narzędziami takimi jak Slack, Gmail, Outlook, Kalendarz Google i Asana w celu płynnego zarządzania spotkaniami i projektami na różnych platformach

Limity ClickUp

Ponieważ istnieje tak wiele funkcji, opanowanie ich wszystkich może zająć trochę czasu i uwagi

Strony mogą czasami ładować się nieco wolniej, gdy udostępniasz dokument podczas spotkań

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 400 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 400 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 700 recenzji)

2. Standuply

przez Standuply Standuply to zwinny asystent rozwoju, który pomaga w automatyzacji codziennych spotkań standup, a także spotkań retrospektywnych po zakończeniu projektu. Jest to idealne rozwiązanie dla scrum masterów i kierowników projektów zarządzających zdalnymi teamami Slack lub Teams .

Pomaga to w innych zwinnych procesach również, w tym pomoc w przeglądzie i ustalaniu priorytetów elementów zaległości, szacowanie czasu potrzebnego na wykonanie zadań i przeprowadzanie ankiet w celu zebrania informacji zwrotnych podczas lub po sprincie. 🗂️

Najlepsze funkcje Standuply

Możliwość prowadzenia asynchronicznych spotkań za pośrednictwem tekstu, głosu lub wideo oraz załączania wiadomości głosowych lub wideo do raportowania spotkań

Mierzenie temperatury zespołu poprzez tworzenie ankiet lub sondaży

Standup tworzy plikbazę wiedzy zapisując odpowiedzi na często zadawane pytania, dzięki czemu członkowie Teams mogą zawsze skonsultować przechowywaną wiedzę

Współpracuje z narzędziami takimi jak Jira i GitHub w celu tworzenia zwinnych wykresów

Limity Standuply

Integracje są ograniczone do Teams lub Slack, a niektórzy użytkownicy chcieliby mieć więcej opcji

Cennik Standuply

30-dniowa wersja próbna

Starter: Free dla maksymalnie 3 użytkowników

Free dla maksymalnie 3 użytkowników Teams: $1.50/miesiąc za użytkownika

$1.50/miesiąc za użytkownika Business: $3.50/miesiąc za użytkownika

$3.50/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Standuply

G2: 4.8/5 (ponad 30 recenzji)

4.8/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.7/5 (23+ opinii)

3. Spotkanie Google

przez Spotkanie Google Google Meet było wcześniej znane jako Google Hangouts Meet i jest częścią obszaru roboczego Google (wcześniej znanego jako G Suite). Google Meet oprogramowanie do wideokonferencji jest proste w użyciu i wygodne, jeśli korzystasz już z obszaru roboczego Google.

Zależnie od planu, można ustawić proste spotkanie jeden na jeden lub posunąć się nawet do streamingu webinarów na żywo lub wideokonferencji na YouTube. Darmowe narzędzie do spotkań online od Google Meet pozwala na maksymalnie 100 uczestników podczas rozmowy wideo, podczas gdy płatny plan premium zapewnia wsparcie dla maksymalnie 250 osób.

Google Meet zawiera typowe funkcje czatu wideo, takie jak włączanie i wyłączanie kamery i mikrofonu, podnoszenie ręki w celu zwrócenia uwagi i udostępnianie ekranu - niezależnie od tego, czy jest to pojedyncze okno, czy cały pulpit.

Najlepsze funkcje Google Meet

Podczas wideokonferencji można wyświetlać podpisy w czasie rzeczywistym, dzięki czemu każdy może śledzić to, co się dzieje

Dołączaj do rozmów bezpośrednio z Kalendarza Google lub Gmaila i używaj Czatu Google do komunikacji z innymi uczestnikami

Twoje dane i interakcje są chronione przez kompleksowe szyfrowanie

Aplikacja mobilna umożliwia korzystanie z Google Meet na dowolnym urządzeniu mobilnym

Plan premium oferuje redukcję szumów w tle

Limity Google Meet

Nie jest to najlepsze oprogramowanie do wideokonferencji w przypadku dużych spotkań, ponieważ nie oferuje takich funkcji jak osobne pokoje, tablice czy ankiety

Spotkania można nagrywać tylko w ramach planu premium

Cennik Google Meet

Basic: Free

Free Business Starter: $6/miesiąc za użytkownika

$6/miesiąc za użytkownika Business Standard: 12 USD/miesiąc za użytkownika

12 USD/miesiąc za użytkownika Business Plus: 18 USD/miesiąc za użytkownika

18 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Spotkania Google - oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 1100 recenzji)

4,6/5 (ponad 1100 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 11 500 opinii)

4. Calendly

przez Calendly Calendly to platforma do automatyzacji, która pomaga szybko i łatwo zaplanować spotkania. Jest idealna dla zespołów sprzedaży, marketingu i obsługi klienta, a także rekruterów, nauczycieli i informatyków. 🗓️

Po ustawieniu swojej dostępności w systemie, możesz wyświetlić opcje na swojej stronie internetowej lub w e-mailu lub tekście, ułatwiając klientom, potencjalnym klientom lub rekruterom zarezerwowanie czasu na spotkanie z tobą. Następnie możesz skupić się na swojej prawdziwej pracy: sprzedaży, zatrudnianiu i wdrażaniu najlepszych pracowników lub wsparciu swoich studentów lub klientów.

Najlepsze funkcje Calendly

Nie trzeba tracić czasu na ustawienie spotkania i wysyłanie e-maili

Oferuje różne typy spotkań - na przykład rozmowę wprowadzającą lub skoncentrowanesesja jeden na jeden-umożliwiając zaproszonym osobom wybór preferowanego rodzaju spotkania

Calendly wysyła przypomnienia e-mailem, aby ponownie potwierdzić spotkania, więc jest mniej prawdopodobne, że się nie pojawisz

Używaj go do wspólnego organizowania spotkań, biorąc pod uwagę kalendarze wszystkich gospodarzy

Limity Calendly

Wersja Free umożliwia połączenie tylko jednego kalendarza i zaplanowanie jednego rodzaju spotkania

Niektórzy użytkownicy uważają, że płatne opcje są trochę drogie, biorąc pod uwagę, że ich funkcja jest ograniczona do planowania spotkań

Cennik Calendly

Basic: Free

Free Essentials: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Teams: $16/miesiąc za użytkownika

$16/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Calendly oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 1800 recenzji)

4,7/5 (ponad 1800 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 800 opinii)

5. Loom

przez Loom Nieważne, czy jesteś małym Businessem, czy dużą korporacją, Loom to asynchroniczne narzędzie do przesyłania wiadomości wideo, które pozwala Tobie i Twojemu zespołowi do zrobienia porządku z marnującymi czas spotkaniami.

Zamiast tego możesz nagrać wideo zarówno siebie, jak i ekranu komputera, korzystając z kamery i mikrofonu urządzenia. Następnie udostępnianie połączonego z nim linku wybranym odbiorcom, aby mogli go obejrzeć w dogodnym dla siebie czasie.

Loom jest idealny do aktualizacji statusu, szkoleń i przekazywania jasnych i konstruktywnych informacji zwrotnych. Interaktywne funkcje, takie jak komentarze i emotikony, pomagają utrzymać połączenie z zespołem, nawet bez spotkania. 🙋‍♀️

Loom najlepsze funkcje

Odbiorcy nie muszą posiadać konta Loom - mogą po prostu obejrzeć wideo online

Możesz dodawać połączone pliki i inne zasoby, do których odwołujesz się w swoim wideo

Ochrona hasłem i autoryzacja przez e-mail pomagają kontrolować dostęp do wideo

Możliwość śledzenia, kto oglądał wideo i monitorowania jego wydajności

Limity Loom

Wersja Free ma limit 5 minut na wideo i łącznie 25 filmów

Nie jest to aplikacja do konferencji internetowych na żywo, więc można nagrywać tylko wstępnie

Ceny Loom

14-dniowa wersja próbna

Starter: Free

Free Business: $12.50/miesiąc za użytkownika

$12.50/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Loom oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 1300 recenzji)

4,7/5 (ponad 1300 recenzji) Capterra: 4.7/5 (380 recenzji)

6. Ziarno

przez Ziarno Grain to system AI, który automatycznie przechwytuje notatki i spostrzeżenia ze spotkań, pozwalając ci być w pełni obecnym z uczestnikami. Analizuje i syntetyzuje rozmowę podczas spotkania i dostarcza podsumowanie, które można zapisać jako zapis spotkania, a następnie wycinać fragmenty, aby udostępniać je innym.

Grain idealnie nadaje się do rozmów z niestandardowymi klientami, potencjalnymi pracownikami lub potencjalnymi nowymi pracownikami, a także do spotkań z zespołem zdalnym - można go używać na platformach Zoom, Microsoft Teams lub Google Meet. Możesz nawet zlecić oprogramowaniu robienie notatek, gdy nie jesteś obecny na spotkaniu. 🙌

Najlepsze funkcje Grain

Grain wyodrębnia najważniejsze momenty spotkania, dzięki czemu nie trzeba tracić czasu na ponowne czytanie reszty

Integruje się z Slack, Notion, Google Drive, Asana, Salesforce i innymi, umożliwiając łatwe udostępnianie Clipów ze spotkania na dowolnej z tych platform

Bezpieczeństwo jest priorytetem, a dane są szyfrowane i chronione certyfikatem SOC 2 Type 1

Zespół programistów Grain jest otwarty na sugestie klientów i uczy się na ich podstawie

Limity Grain

Niektórzy użytkownicy skarżyli się, żePodsumowanie spotkania wygenerowane przez AI nie zawsze jest idealnie dokładne

Interfejs użytkownika nie jest tak łatwy w nawigacji na urządzeniu mobilnym, jak na pulpicie

Ceny ziaren

Starter: Free dla maksymalnie 5 użytkowników

Free dla maksymalnie 5 użytkowników Business: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Ziarno oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (260+ recenzji)

4.6/5 (260+ recenzji) Capterra: 4.0/5 (1 opinia)

7. TeamViewer

przez TeamViewer TeamViewer jest przeznaczony przede wszystkim dla specjalistów IT, którzy spotykają się z dostawcami w celu zapewnienia zdalnego wsparcia. Pomaga monitorować i zarządzać urządzeniami znajdującymi się pod opieką, a gdy wystąpi problem, użytkownicy mogą zdalnie przekazać ci kontrolę nad swoim komputerem, abyś mógł znaleźć i naprawić problem. 💻

TeamViewer można używać na dowolnym urządzeniu i połączyć się z dowolnym innym urządzeniem, a dzięki zaawansowanym funkcjom zabezpieczeń dane biznesowe są bezpieczne.

Każdy kolejny pakiet pozwala na zwiększenie liczby użytkowników i urządzeń oraz oferuje dalsze sposoby monitorowania ekosystemu urządzeń, za który jesteś odpowiedzialny.

Najlepsze funkcje TeamViewer

System może proaktywnie wysyłać alerty, gdy pojawi się problem wymagający uwagi

Jest kompatybilny ze wszystkimi platformami stacjonarnymi i mobilnymi, w tym Windows, macOS, iOS, Android, Blackberry OS i Chrome OS

Wsparcie dla wielu monitorów jednocześnie

Twoje dane są chronione za pomocą 2FA i rozszerzonych uprawnień

Limity TeamViewer

Funkcje bezpieczeństwa mogą czasami pójść za daleko i stać się bardziej irytujące niż przydatne

Interfejs użytkownika nie zawsze jest łatwy w nawigacji, więc czasami możesz mieć trudności ze znalezieniem tego, czego szukasz

Ceny TeamViewer

TeamViewer Remote Access Lite: $24.90/miesiąc za użytkownika

$24.90/miesiąc za użytkownika TeamViewer Remote Access Pro: $29.90/miesiąc za użytkownika

$29.90/miesiąc za użytkownika TeamViewer Remote Support Lite: $49.90/miesiąc na użytkownika

$49.90/miesiąc na użytkownika TeamViewer Remote Support Pro: $64.90/miesiąc na użytkownika

$64.90/miesiąc na użytkownika TeamViewer Tensor: Kontakt w sprawie ceny

TeamViewer oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 3 200 recenzji)

4,4/5 (ponad 3 200 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 11 100 recenzji)

8. Skype

przez Skype Skype jest jednym z największych dostępnych obecnie darmowych narzędzi do spotkań online. Można go używać do czatowania z rodziną, organizowania spotkań typu stand-up w zespole lub jako rozwiązanie do wideokonferencji dla biznesu.

Oferuje jakość wideo HD i udostępnianie ekranu, aby pomóc ci przekazać swój punkt widzenia, a także podpisy na żywo i napisy podczas spotkania. Możesz także przeciągać i upuszczać wideo, zdjęcia lub inne pliki, które chcesz udostępniać w oknie rozmowy. 📚

Najlepsze funkcje Skype'a

Skype można pobrać na wszystkie swoje urządzenia i logować się z dowolnego z nich

Oferuje tłumaczenie w czasie rzeczywistym w 10 różnych językach dla głosu i ponad 60 dla tekstu

Inteligentne wiadomości i emotikony zachęcają do interakcji podczas spotkań

Skype zapewnia wsparcie dla nagrywania wideo i powiadamia uczestników o jego aktywacji

Limity Skype'a

Ta bezpłatna funkcja konferencji internetowych najlepiej sprawdza się w przypadku małych Business, ponieważoprogramowanie do spotkań wspiera tylko do 100 uczestników wideokonferencji jednocześnie

Narzędzia do współpracy Skype'a są dość podstawowe i nie pozwalają wielu uczestnikom na jednoczesną pracę nad dokumentem

Ceny Skype

Free: rozmowy Skype-to-Skype

rozmowy Skype-to-Skype doładowanie Skype: od 5$ za maksymalnie 165 minut połączeń z telefonem komórkowym lub stacjonarnym

od 5$ za maksymalnie 165 minut połączeń z telefonem komórkowym lub stacjonarnym Subskrypcja w Stanach Zjednoczonych: 2,99 USD/miesiąc za nieograniczoną liczbę minut na połączenia z telefonami komórkowymi lub stacjonarnymi w Stanach Zjednoczonych

Oceny i recenzje Skype'a

G2: 4,3/5 (ponad 22 700 recenzji)

4,3/5 (ponad 22 700 recenzji) Capterra: 4,2/5 (ponad 400 recenzji)

9. Otter.ai

przez Otter.ai Otter.ai to narzędzie do transkrypcji, które automatycznie przechwytuje rozmowy podczas spotkania, podsumowuje najważniejsze punkty, a następnie wysyła podsumowanie e-mailem. Wszelkie udostępniane slajdy są przechwytywane i dodawane do podsumowania agenda spotkania w odpowiednim punkcie.

Uczestnicy spotkania mogą wchodzić w interakcje z zawartością, podkreślając ważne punkty, dodając komentarze lub tworząc i przypisując elementy działań. A nowa funkcja czatu na żywo zapewnia wszystkim połączenie.

Jako bonus, można również przesłać wcześniej nagraną zawartość, która również będzie działać magicznie. 🪄

Najlepsze funkcje Otter.ai

System jest łatwy do ustawienia i rozpoczęcia użytkowania

Integruje się z Microsoft Teams, Zoom i Google Meet

Jeśli połączysz Otter.ai ze swoim kalendarzem Microsoft lub Google, automatycznie dołączy on do Twoich spotkań

Płatna wersja umożliwia wyszukiwanie, a następnie eksportowanie i odtwarzanie określonych części spotkania

Ograniczenia Otter.ai

Wersja Free pozwala tylko na 300 minut transkrypcji miesięcznie i 30 minut na spotkanie

Łatwo jest przypadkowo pozostawić Otter włączoną po zakończeniu spotkania, co może potencjalnie przechwycić poufne rozmowy

Cennik Otter.ai

Basic: Free

Free Pro : $8.33/miesiąc za użytkownika

: $8.33/miesiąc za użytkownika Business: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Otter.ai oceny i recenzje

G2: 4.0/5 (ponad 110 opinii)

4.0/5 (ponad 110 opinii) Capterra: 4.5/5 (ponad 60 opinii)

10. Zoom

przez Zoom Zoom Meetings to idealne narzędzie do wideokonferencji dla małych i dużych Businessów ze zdalnymi Teamami. Ustawienie spotkania - jednorazowego lub cyklicznego - jest szybkie i łatwe dzięki utworzeniu prywatnego łącza do spotkania i udostępnianiu go członkom zespołu. Połączony link otwiera dedykowany pokój spotkań wideo, do którego wejście wymaga podania hasła. 🔑

Po wejściu do pokoju konferencyjnego masz dostęp do czatu podczas spotkania i możesz aktywować automatyczne napisy, jeśli chcesz. Każdy może udostępniać ekrany, nawet w tym samym czasie, a jakość wideo i audio HD gwarantuje, że nic nie zostanie pominięte.

Najlepsze funkcje Zoom

Podział uczestników spotkania na mniejsze grupy dyskusyjne z maksymalnie 50 podpokojami

Możliwość przesyłania dokumentów .doc, .pdf i .ppt

Nagrywanie rozmów jest dostępne, a powiadomienia wyskakują, aby poinformować uczestników, że nagrywanie jest w toku

Limity Zoom

Free Plan pozwala tylko na 100 uczestników i ma 40-minutowy limit czasu na spotkania, z ograniczoną przestrzenią dyskową w chmurze

Jeśli jesteś wysoce współpracującym teamem, Zoom może nie być idealnym rozwiązaniem, ponieważ nie pozwala na współpracę side-by-side w porównaniu do innych platform spotkań online

Ceny Zoom

Podstawowy: Free

Free Pro :$149.90/miesiąc za użytkownika

:$149.90/miesiąc za użytkownika Business: $199.90/miesiąc na użytkownika

Zoom oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (53,300+ recenzji)

4.5/5 (53,300+ recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 13 600 opinii)

Pozostań w połączeniu z najlepszymi narzędziami do spotkań online

Niezależnie od tego, czy szukasz oprogramowania do konferencji internetowych, narzędzia do transkrypcji i podsumowań, czy platformy do planowania, istnieje narzędzie do spotkań online dla Ciebie. Odpowiednie narzędzie dla Twojego Businessu powinno oferować narzędzia do usprawnić cykl pracy i wsparcie współpracy, a także być łatwe w użyciu dla każdego.

ClickUp spełnia wszystkie te wymagania, a nawet więcej. Jest to rozwiązanie typu "wszystko w jednym", które pomaga zarządzać spotkaniami, ludźmi, zadaniami i biznesem - a także maksymalnie je automatyzować.

Wybieraj spośród szerokiego zakresu konfigurowalnych szablonów, które przeprowadzą Cię przez każdy aspekt Twojego biznesu, oszczędzając czas, pieniądze i wysiłek, pozostawiając Ci swobodę do zrobienia prawdziwej pracy o wiele lepiej. 🤩 Zarejestruj się za Free i zacznij korzystać z ClickUp już teraz, aby przygotować się na następne spotkanie!