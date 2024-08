Przetestowaliśmy 10 najlepszych baz wiedzy w 2024 roku

"Wiedza to potęga"

Wszyscy słyszeliśmy, jak ktoś to mówi lub czytaliśmy ten cytat w Internecie. To banał, ale nie bez powodu.

Ponieważ organizacje codziennie generują szaloną ilość danych - filmów szkoleniowych, dokumentów firmowych, informacji o klientach, artykułów z centrum pomocy online - utrzymanie tych informacji w porządku i łatwej dostępności ma kluczowe znaczenie.

W obecnej gospodarce opartej na wiedzy zrozumienie, jak usprawnić i dobrze wykorzystać dostępne informacje, jest prawdziwą siłą.

Jednak organizacje często zostawiają pieniądze na stole, nie mając odpowiednich narzędzi lub procesów do tworzenia, zarządzania i udostępniania wiedzy organizacyjnej swoim klientom i pracownikom.

oprogramowanie bazy wiedzy!

Czym jest oprogramowanie bazy wiedzy?

Oprogramowanie bazy wiedzy to narzędzie, które gromadzi całą wiedzę firmy i informacje związane z projektami w scentralizowanym hubie w celu łatwego przechowywania i zarządzania.

W ten sposób wszystkie istotne strony mogą łatwo i wygodnie uzyskiwać dostęp do wszelkich potrzebnych informacji i udostępniać je.

Zarówno pracownicy, jak i niestandardowi klienci mogą korzystać z system zarządzania wiedzą . Nowi pracownicy mogą korzystać z repozytorium, aby dowiedzieć się więcej o organizacji i jej produktach (wewnętrzna baza wiedzy), podczas gdy nowi klienci mogą z niego korzystać, aby znaleźć szybkie rozwiązania swoich zapytań bez konieczności dzwonienia do obsługi klienta (zewnętrzna baza wiedzy).

Oto wyniki badań, które z pewnością zrobią na Tobie wrażenie:

44% pracowników słabo lub bardzo słabo radzi sobie z przekazywaniem wiedzy, według Ernst & Young .

To nawet nie jest najgorsze. Pracownicy wydają 7-20% godzin pracy, powielając istniejące rozwiązania dla innych.

Jeśli te statystyki są cokolwiek warte, to jest jasne, że organizacje bardzo potrzebują narzędzi, które mogą im pomóc lepiej zarządzać ich czasem i stale rosnącymi danymi, a także eliminować zbędne procesy.

Szybkie wyszukiwanie w Google na temat najlepszego oprogramowania do baz wiedzy przyniesie dziesiątki, a nawet setki wyników. Jak określić, które oprogramowanie bazy wiedzy jest odpowiednie dla Twojego zespołu?

Jesteśmy tutaj, aby pomóc. Przeszukaliśmy internet, wywróciliśmy go do góry nogami (dosłownie!) i wybraliśmy 10 najlepszych narzędzi baz wiedzy, z których możesz korzystać w 2024 roku.

10 najlepszych narzędzi bazy wiedzy w 2024 roku

Organizuj, współpracuj, pisz, edytuj, przydzielaj zadania, komentuj i nie tylko dzięki ClickUp Docs

Zdziwiłbyś się, gdybyśmy nie uplasowali się na pierwszym miejscu w rankingu oprogramowania baz wiedzy, prawda?

ClickUp to platforma zapewniająca wydajność typu "wszystko w jednym" ze wszystkimi niezbędnymi funkcjami dla firm i zdalnego zespołu musi przechowywać, wizualizować i organizować swoją pracę.

Jest to hub, w którym Teams spotykają się, aby planować, organizować i współpracować nad zadaniami, Dokumenty ClickUp , Czat , Cele , Tablice i nie tylko.

Więc tak, ClickUp to nie tylko wiodącym narzędziem do zarządzania projektami ; jest to również narzędzie bazy wiedzy warte swojej wagi w złocie.

Najlepsze jest to, że można go używać jako przeszukiwalnej wewnętrznej i zewnętrznej bazy wiedzy, lub można go użyć do zastąpienia wszystkich narzędzi wydajności swojego zespołu!

kluczowe funkcje #### ClickUp

Przechowywanie dokumentów w tym samym miejscu co praca . Ponieważ każdy z tych dokumentów jest przechowywany wraz z odpowiednimi projektami, są one łatwo dostępne dla wszystkich

. Ponieważ każdy z tych dokumentów jest przechowywany wraz z odpowiednimi projektami, są one łatwo dostępne dla wszystkich Korzystaj z ClickUp AI do usprawnionego zarządzania wiedzą . Dzięki ClickUp Brain możesz bez wysiłku zoptymalizować swoją bazę wiedzy poprzez automatyczne kategoryzowanie, etykiety i organizowanie informacji.

. Dzięki ClickUp Brain możesz bez wysiłku zoptymalizować swoją bazę wiedzy poprzez automatyczne kategoryzowanie, etykiety i organizowanie informacji. Połącz wszystko z funkcją powiązań . Połączony z dokumentami i zadaniami z poziomu innego dokumentu, aby ułatwić odnoszenie się do zasobów w dowolnym miejscu

. Połączony z dokumentami i zadaniami z poziomu innego dokumentu, aby ułatwić odnoszenie się do zasobów w dowolnym miejscu **Zamiast umieszczać wszystko w jednym dokumencie, po prostu podziel go na mniejsze podstrony zagnieżdżone w dokumencie nadrzędnym

Archiwizuj dokumenty zamiast je usuwać: Chociaż zarchiwizowane dokumenty zostaną automatycznie ukryte, nadal są zapisywane, dzięki czemu można je znaleźć w późniejszym terminie

Chociaż zarchiwizowane dokumenty zostaną automatycznie ukryte, nadal są zapisywane, dzięki czemu można je znaleźć w późniejszym terminie Używaj formatowania tekstu sformatowanego: organizuj duże bloki tekstu za pomocą formatów, takich jak listy przełączane, kolorowe tła i kolumny

organizuj duże bloki tekstu za pomocą formatów, takich jak listy przełączane, kolorowe tła i kolumny Niestandardowe prawa dostępu do dokumentów . Zwiększ środki bezpieczeństwa, chroniąc dokumenty przed niechcianymi zmianami. Wystarczy włączyć opcję Chroń tę stronę i dodać kontekst dla odbiorców

. Zwiększ środki bezpieczeństwa, chroniąc dokumenty przed niechcianymi zmianami. Wystarczy włączyć opcję Chroń tę stronę i dodać kontekst dla odbiorców Gotoweszablony bazy wiedzy. UżyjSzablon bazy wiedzy ClickUp aby rozpocząć.

Użyj tego szablonu, aby stworzyć ramy dla swojego zespołu w celu zorganizowania cyfrowej biblioteki informacji

ClickUp pros

Elastyczny i konfigurowalny

Przyjazny dla użytkownika interfejs z funkcjami online itryb offline* Przypisywanie komentarzy w dokumentach, aby upewnić się, że członkowie zespołu nie przegapią elementów działań

Zarządzaj swoją bazą wiedzy za pomocąaplikacje mobilne dla systemów iOS i Android

Zastosuj etykiety, aby filtrować i jeszcze szybciej znajdować dokumenty, których szukasz

Integruje się z kilkoma programami innych firm, takimi jakMicrosoft Teams, Jira, Slack, Zoho, orazwięcej ClickUp cons

Krzywa uczenia się ze względu na liczbę dostępnych funkcji i poziom możliwości dostosowywania

Nie wszystkie widoki są dostępne w aplikacji mobilnej (jeszcze!)

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7 za użytkownika miesięcznie

: $7 za użytkownika miesięcznie Business : 12 USD za użytkownika miesięcznie

: 12 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise : Kontakt ClickUp w celu uzyskania niestandardowych cen

: Kontakt ClickUp w celu uzyskania niestandardowych cen ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

Oceny klientów ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 4 800 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3 100 opinii)

2. Document360

przez Document360 Document360 to potężne oprogramowanie bazy wiedzy odpowiednie dla startupów, rozwijających się Teams i Enterprise Business.

Prosty i intuicyjny w obsłudze, Document360 oferuje szeroki zakres funkcji umożliwiających stworzenie bazy wiedzy za pomocą prostych kroków.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli jesteś w stanie ogarnąć cenę i nie potrzebujesz rozwiązania do obsługi klienta, to będzie to świetna opcja dla twojego zespołu.

Kluczowe funkcje Document360

Możliwość wyboru pomiędzy edytorem Markdown i WYSIWYG

Potężna funkcja wyszukiwania, która dopasowuje terminy do poprzednich incydentów w celu uzyskania lepszych wyników

Wielojęzyczne wsparcie w celu zapewnienia odpowiednich informacji klientom z całego świata

Konfiguracja bazy wiedzy w trybie publicznym, prywatnym lub mieszanym

Niestandardowe strony docelowe odzwierciedlające wytyczne marki

Zalety Document360

Intuicyjny, przyjazny dla użytkownika interfejs

Integruje się z potężnymi narzędziami do współpracy zespołowej, takimi jak Slack, Microsoft Teams i Intercom

Działa zarówno z wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi bazami wiedzy

Doskonałe raportowanie i analityka

Widok historii między wieloma wersjami artykułów lub powrót do wcześniejszej wersji bez żadnych komplikacji

Wady Document360

Dość droga

Funkcje wyszukiwania mogłyby zostać ulepszone

Ceny Document360

Startup: $119/miesiąc (jeśli rozliczane miesięcznie)

$119/miesiąc (jeśli rozliczane miesięcznie) Business: $299/miesiąc (jeśli rozliczane miesięcznie)

$299/miesiąc (jeśli rozliczane miesięcznie) Enterprise: $599/miesiąc (jeśli rozliczane miesięcznie)

Oceny klientów Document360

G2: 4,7/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 11 recenzji)

Sprawdź te_ Dokument360 alternatywy !

3. Helpjuice

przez Helpjuice Helpjuice to darmowe oprogramowanie do zarządzania wiedzą wykorzystywane przez tysiące firm do tworzenia i organizowania artykułów wsparcia. Zapewnia wsparcie dla wielojęzycznych potrzeb biznesowych i jest wyposażony w różne opcje raportowania i analizy. Jest również nieco droższy niż inne narzędzia w tym zestawieniu, więc możesz nie uzyskać słodkiej oferty z Helpjuice.

Kluczowe funkcje Helpjuice

Zaawansowane analizy dotyczące każdego teamu w wewnętrznej bazie wiedzy

Brandowanie artykułów w bazie wiedzy w dowolny sposób

Interaktywna zawartość do rozwiązywania problemów na podstawie wielu pytań

Zaawansowana współpraca w czasie rzeczywistym, w tym możliwość kopiowania i wklejania z MS Word

Integracje takie jak Slack, Olark i Zapier dla nieograniczonych połączeń z innymi narzędziami

Profesjonaliści Helpjuice

Potężna funkcja wyszukiwania podobna do Google

Łatwy w użyciu redaktor z opcjami WYSIWYG i markdown

Integracja z szeregiem narzędzi, takich jak Slack, Zapier i Teams

Funkcje współpracy, w tym funkcja komentowania na żywo

Lokalizacja/wiele języków

Wady Helpjuice

Brak opcji importowania dokumentów Word, PDF, XLS lub PPT

Brak do zrobienia multibrandingu

Brak systemu folderów lub menedżera plików dla obrazów i innych plików multimedialnych

Cennik Helpjuice

Start: $120 (do 4 użytkowników)

$120 (do 4 użytkowników) Run-Up: $200 (do 16 użytkowników)

$200 (do 16 użytkowników) Premium Limited: 289$ (do 60 użytkowników)

289$ (do 60 użytkowników) Premium Unlimited: $499 (nieograniczona liczba użytkowników)

Niestandardowe oceny klientów Helpjuice

G2: 4,2/5 (9 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 80 opinii)

Check out these **Alternatywy dla Helpjuice !

4. Baza wiedzy ProProfs

przez Baza wiedzy ProProfs Jednym z najlepszych programów do tworzenia baz wiedzy jest ProProfs Knowledge Base.

Poza faktem, że jest Free, jest również dość rozbudowana pod względem funkcji. Co więcej, do korzystania z tego narzędzia nie są potrzebne żadne umiejętności kodowania. I tak, robi to, co robią prawdziwi profesorowie: wystawia oceny!

Aha, i czy wspomniałem, że ProProfs Knowledge Base zawiera ponad 40 różnych szablonów, z których można korzystać w dogodny dla siebie sposób?

Kluczowe funkcje ProProfs Knowledge Base

Konfigurowalne prawa dostępu

Kontrola haseł i prywatności w celu zapewnienia bezpieczeństwa zawartości

Mnóstwo integracji dla dodatkowych funkcji

Szczegółowe informacje, w tym wyniki czytelności zawartości

Wsparcie dla ponad 90 języków

ProProfs Knowledge Base dla profesjonalistów

Redaktor podobny do MS Word ułatwiający pisanie i edytowanie zawartości w podróży

Niestandardowe ustawienia umożliwiające dostosowaniebaza wiedzy lub wiki do konkretnych potrzeb

Solidny system raportowania, który udostępnia przydatne informacje na temat wydajności artykułów i działań autorów

Moja praca na wielu urządzeniach i przeglądarkach

Może być używany zarówno przez początkujących, jak i ekspertów

Wady bazy wiedzy ProProfs

Nie jest to najlepszy wybór dla Teams szukających opcji współedytowania

Większość przydatnych funkcji nie jest dostępna w planie Free

Pełny zakres funkcji wymaga więcej czasu na naukę

Cennik bazy wiedzy ProProfs

Free

Essentials: $30/autora miesięcznie (rozliczane rocznie)

$30/autora miesięcznie (rozliczane rocznie) Premium: $40/autora miesięcznie (rozliczane rocznie)

$40/autora miesięcznie (rozliczane rocznie) Enterprise: Skontaktuj się z ProProfs w celu uzyskania niestandardowych cen

ProProfs Knowledge Base - niestandardowe oceny klientów

G2: 4.6/5 (20+ recenzji)

Capterra: 4.6/5 (ponad 20 opinii)

5. Freshdesk

przez Freshdesk Freshdesk to wiodące narzędzie do obsługi klienta z potężną funkcją oprogramowania do zarządzania wiedzą.

Jeśli masz duży zespół, możesz wykorzystać przepływy pracy zatwierdzania narzędzia do tworzenia najwyższej jakości zawartości, która jest pozbawiona błędów.

Ponieważ jednak Freshdesk jest ukierunkowany na obsługę klienta, jego wewnętrzne funkcje bazy wiedzy mogą nie być tak przydatne.

Czy więc to narzędzie może naprawdę tchnąć trochę świeżego powietrza w bazę wiedzy?

Czas się przekonać..

Kluczowe funkcje Freshdesk

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Wbudowane funkcje SEO

Nieograniczona przestrzeń dyskowa, nawet w wersji Free

Tworzenie i zarządzanie wieloma wersjami tego samego dokumentu w bazie wiedzy

Publikowanie zawartości w formie obrazów, wideo lub w dowolnym innym formacie

Zalety Freshdesk

Boty oparte na AI polecają odpowiednie artykuły w celu uzyskania szybkiej pomocy

Forum społecznościowe, na którym niestandardowi klienci mogą omawiać problemy i uzyskiwać natychmiastowe rozwiązania

Wielojęzyczne funkcje, dzięki którym możesz zaspokoić potrzeby globalnej publiczności

Proaktywny widżet pomocy, który automatycznie wyświetla często zadawane pytania i formularze kontaktowe

Wady Freshdesk

Zaawansowane funkcje, takie jak cykle pracy i wersjonowanie, są dostępne tylko w planach premium

Oferowany jako część pakietu do obsługi klienta, co oznacza, że musisz zapłacić więcej, nawet jeśli chcesz tylko rozwiązania do zarządzania wiedzą

Freshdesk ceny

Free (do 10 agentów)

(do 10 agentów) Wzrost: 15 USD/agenta miesięcznie (rozliczane rocznie)

15 USD/agenta miesięcznie (rozliczane rocznie) Pro: $49/agenta miesięcznie (rozliczane rocznie)

$49/agenta miesięcznie (rozliczane rocznie) **Enterprise:$79/agenta miesięcznie (rozliczane rocznie)

Niestandardowe oceny klientów Freshdesk

G2: 4,4/5 (ponad 2600 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 2 500 opinii)

6. Zendesk

przez Zendesk Zendesk? Freshdesk?

Czy ktoś jeszcze ma wrażenie, że "człowiek pająk patrzy na siebie w lustrze", czy to tylko ja?

Pomijając to, Zendesk jest popularnym oprogramowaniem do zarządzania wiedzą, które istnieje od 2007 roku. Dzięki temu narzędziu klienci mogą wygodnie rozwiązywać swoje zapytania, uzyskując dostęp do bazy danych często zadawanych pytań, kiedy tylko chcą.

Podobnie jak Freshdesk, Zendesk oferuje swój system zarządzania wiedzą jako część pakietu do obsługi klienta.

Ponieważ jest to stary timer, może nie być tak "elegancki" jak inne nowe narzędzia bazy wiedzy.

Poniżej przedstawiamy jednak kilka klasycznych funkcji, które sprawiają, że Zendesk jest obecnie jednym z najlepszych programów do obsługi baz wiedzy.

Kluczowe funkcje Zendesk

Konfigurowalne motywy

Przejrzysty, przyjazny dla użytkownika interfejs

Możliwość przetłumaczenia bazy wiedzy na ponad 40 różnych języków

Zarządzanie zawartością wielokrotnego użytku i aktualizowanie jej w różnych artykułach

Pozwól agentom aktualizować swoje centrum pomocy dzięki opcjom publikowania zespołowego

Pełnyintegracja z pakietem Zendesk narzędzi, takich jakczat na żywo i help desk (sprawdźAlternatywy dla ServiceNow)

Zalety Zendesk

Sugestie oparte na AI, aby sprawdzić, co działa dobrze, a co nie

Możliwość podglądu niestandardowych zmian przed ich ostatecznym opublikowaniem

Zawiera wbudowanego chatbota o nazwie Answer Bot, który pomaga znaleźć prawidłowe odpowiedzi na czacie na żywo

Wady Zendesk

W podstawowym planie można utworzyć tylko jedno centrum pomocy

Nie oferuje samodzielnego rozwiązania do zarządzania wiedzą

Cennik Zendesk

**Teams:$49/agenta miesięcznie (rozliczane rocznie)

Growth: $79/agenta miesięcznie (rozliczane rocznie)

$79/agenta miesięcznie (rozliczane rocznie) Profesjonalista: 99 USD/agenta miesięcznie (rozliczane rocznie)

99 USD/agenta miesięcznie (rozliczane rocznie) Enterprise: $150/agenta miesięcznie (rozliczane rocznie)

Niestandardowe oceny klientów Zendesk

G2: 4,3/5 (ponad 5 000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 3 100 recenzji)

7. HubSpot

przez HubSpot HubSpot to kolejne doskonałe narzędzie dla systemu bazy wiedzy. Piękno korzystania z tego narzędzia polega na tym, że pozwala ono zbudować solidną bibliotekę informacji i artykułów centrum pomocy w oparciu o najczęściej zadawane pytania klientów.

Ponieważ HubSpot jest zoptymalizowany pod kątem zaawansowanego wyszukiwania, pomaga tobie i twoim agentom wsparcia szybko i skutecznie dotrzeć do właściwej odpowiedzi.

Kluczowe funkcje HubSpot

Wbudowany pulpit raportowania do pomiaru wpływu stron

Wiele opcji brandingowych i niestandardowych

Narzędzie CRM, które automatycznie zaznacza, które artykuły wsparcia zostały wyświetlone lub otwarte przez klientów

Profesjonaliści z HubSpot

Potężne integracje HubSpot

Skalowalność dla rozwijających się Businessów

Intuicyjny, przyjazny dla użytkownika interfejs

Wady HubSpot

Możliwość dostosowania nie jest tak elastyczna, jak w przypadku innych opcji na tej liście

Użytkownicy zgłaszali ostatnio instancje błędów i/lub awarii

Dość droga, biorąc pod uwagę limit funkcji

Cennik HubSpot

Start: 45 USD miesięcznie (w tym 2 płatnych użytkowników)

45 USD miesięcznie (w tym 2 płatnych użytkowników) Profesjonalista: 450$ miesięcznie (w tym 5 płatnych użytkowników)

450$ miesięcznie (w tym 5 płatnych użytkowników) Enterprise: $1200 miesięcznie (10 płatnych użytkowników)

Oceny klientów HubSpot

G2: 4,4/5 (ponad 1400 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 3,000 recenzji)

8. Zoho Desk

przez Zoho Desk Zoho Desk to zasadniczo rozwiązanie typu help desk, które oferuje również możliwości samoobsługi. Jako jedna z najlepszych baz wiedzy, narzędzie to pozwala dostosować każdy element centrum pomocy do własnych upodobań za pomocą HTML i CSS.

a co najlepsze?

Zoho Desk zapewnia wsparcie dla forów i społeczności, udostępniając odbiorcom scentralizowaną platformę do dzielenia się pomysłami i zadawania pytań.

Kluczowe funkcje Zoho Desk

Zwiększenie wydajności agentów wsparcia technicznego

Współpraca w całej firmie

Używanie meta tytułów i słów kluczowych do optymalizacji pod kątem wyszukiwarek

Zezwalanie użytkownikom na przesyłanie zgłoszeń z poziomu systemu bazy wiedzy

Kontroluj dostęp użytkowników do centrum pomocy i zapewnij najwyższy poziom bezpieczeństwa

Ustawienie niestandardowej domeny dla centrum pomocy

Automatyczne sugerowanie odpowiednich artykułów i pomoc agentom w szybszym rozwiązywaniu zgłoszeń.

Zalety Zoho Desk

Dobra integracja z Jira, Slack, G-Suite i wieloma innymi

Gotowe szablony i układy pozwalają łatwo niestandardowo dostosować centrum pomocy

Asystent oparty na sztucznej inteligencji jest w stanie wykrywać nastroje, aby pomóc agentom w łatwym i odpowiednim wyborzezarządzanie biletami Wady Zoho Desk

Limit przestrzeni dyskowej na użytkownika, nawet w planie premium

Nie jest idealny dla dużych Teamsów

Cennik Zoho Desk

Free (dla maksymalnie 3 agentów)

(dla maksymalnie 3 agentów) Standardowy: 14 USD/agenta miesięcznie (rozliczane rocznie)

14 USD/agenta miesięcznie (rozliczane rocznie) Profesjonalny: 23 USD/agenta miesięcznie (rozliczane rocznie)

23 USD/agenta miesięcznie (rozliczane rocznie) Enterprise: $40/agenta miesięcznie (rozliczane rocznie)

Oceny klientów Zoho Desk

G2: 4,4/5 (ponad 4000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1 700 recenzji)

9. Confluence

przez Atlassian Istniejący jako część pakietu Atlassian Suite SaaS (oprogramowanie jako usługa), Confluence to bardzo popularna platforma do zarządzania wiedzą z możliwością wyszukiwania.

Oferuje ona przyjazny dla zdalnych zespołów obszar roboczy, w którym pracownicy mogą zarządzać informacjami, współpracować nad projektami i pozostawać w stałym połączeniu ze swoimi kolegami. Teams mogą wybierać spośród wielu dostępnych szablonów i natychmiast rozpocząć tworzenie wewnętrznych baz wiedzy!

Jednak, aby w pełni wykorzystać możliwości Confluence, konieczne będzie skorzystanie z innych narzędzi pakietu; a to może być trochę za dużo.

Kluczowe funkcje Confluence

Zaawansowany system wyszukiwania

Zaawansowane role i uprawnienia

Wysyłanie powiadomień w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia zespołom aktualnych informacji

Kategoryzacja dokumentów ułatwiająca grupowanie powiązanych dokumentów w celu zapewnienia łatwego dostępu

Szablony najlepszych praktyk ułatwiające rozpoczęcie procesów zarządzania wiedzą

Zalety Confluence

Dobra integracja z pozostałymi narzędziami pakietu Atlassian, takimi jak Jira i Trello

Free Plan dla maksymalnie 10 użytkowników

Wady Confluence

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z migracją danych i tworzeniem kopii zapasowych

Chociaż nawigacja jest elastyczna, nie zawsze jest intuicyjna

Duża liczba opcji może być przytłaczająca dla nowych użytkowników

Ceny Confluence

Free (dla maksymalnie 10 użytkowników)

(dla maksymalnie 10 użytkowników) Standardowy: 5,5 USD/użytkownika miesięcznie

5,5 USD/użytkownika miesięcznie Premium: 10,50 USD/użytkownika miesięcznie

Confluence - niestandardowe oceny klientów

G2: 4,1/5 (ponad 3400 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 2 300 opinii)

10. HappyFox

przez HappyFox HappyFox to przyjazne dla użytkownika oprogramowanie bazy wiedzy, które działa jako pojedyncza platforma dla wszystkich niestandardowych zapytań klientów. Możesz łatwo przekształcić e-mail, telefon, czat, media społecznościowe i zapytania internetowe w bilety i przechowywać je w jednym miejscu.

HappyFox jest znany ze swoich wielojęzycznych możliwości, które pozwalają na obsługę klientów z całego świata. Użytkownicy mogą łatwo tworzyć artykuły bazy wsparcia w wielu językach i oferować całodobową pomoc.

Kluczowe funkcje HappyFox

Tworzenie i zarządzanie dowolnym rodzajem zawartości za pomocą wbudowanego systemu zarządzania treścią

Automatyczne powiadomienia dla każdego członka zespołu

Wykorzystanie chatbotów opartych na AI do odpierania zgłoszeń wsparcia

Lepsza organizacja zgłoszeń dzięki wstępnie zdefiniowanym kategoriom zgłoszeń

Twórz niestandardowe odpowiedzi, aby odpowiadać klientom jednym kliknięciem

Profesjonaliści HappyFox

Automatycznie generowane sugestie wyszukiwania

Jest w pełni zoptymalizowany dla urządzeń mobilnych (iOS i Android)

Wady HappyFox

Wsparcie telefoniczne jest dostępne tylko w planie Enterprise Plus

W planach podstawowych brakuje nawet wsparcia dla poczty e-mail

Cennik HappyFox

Potężny: 26 USD/agent miesięcznie

26 USD/agent miesięcznie Fantastic: $39/agenta miesięcznie

$39/agenta miesięcznie Enterprise: $52/agenta miesięcznie

$52/agenta miesięcznie Enterprise Plus: $64/agenta miesięcznie

Niestandardowe oceny klientów HappyFox

G2: 4.5/5 (3 recenzje)

Capterra: N/A

Jak wybrać odpowiednie oprogramowanie bazy wiedzy

Wybór najlepszego oprogramowania do obsługi bazy wiedzy oznacza bezkompromisowość w kwestii pożądanych funkcji.

Solidne narzędzie zawiera wszystkie funkcje standardowej bazy wiedzy. Aby jednak znalazło się na liście top 3, musi pójść o krok dalej.

Unikanie archaicznego projektu, dodawanie nowych funkcji co jakiś czas i trzymanie się naszych wartości pozwoliło ClickUp wyróżnić się na wysoce konkurencyjnym rynku.

Na przykład, każdy prawdziwy pretendent do miejsca nr 1 na twojej liście będzie musiał mieć:

Łatwy redaktor online do bezproblemowego pisania, edytowania i stylizacji

System kontroli dostępu i możliwości zarządzania rolami

Przeszukiwalne wewnętrzne i zewnętrzne bazy wiedzy

Prosty, wysoce intuicyjny design

Rozbudowany system raportowania

Wygodna aplikacja mobilna

Integracje z systemami innych firm

Rozsądne ceny

Bezpieczeństwo danych

czy wymagamy zbyt wiele od jednego narzędzia bazy wiedzy?

poddaj się swoim pajęczym zmysłom i zadowól się narzędziem nr 1 na tej liście. Podziękuj nam później!

Rodzaje oprogramowania do zarządzania wiedzą

Wewnętrzne bazy wiedzy

Wewnętrzne bazy wiedzy to repozytoria informacji firmowych, do których dostęp mają tylko pracownicy. Są one wykorzystywane do wdrażania pracowników, szkoleń i jako narzędzie referencyjne.

Zewnętrzne bazy wiedzy

Zewnętrzne bazy wiedzy odnoszą się do bazy danych informacji o firmie, która jest dostępna dla niestandardowych klientów. Dostarczając zewnętrzną bazę wiedzy, firmy mogą obniżyć koszty obsługi klienta i zwiększyć jego zadowolenie, umożliwiając klientom samodzielne rozwiązywanie problemów.

Publiczne bazy wiedzy

Publiczne bazy wiedzy to dostępne za darmo systemy baz wiedzy, które nie wymagają logowania. Są one doskonałym źródłem informacji dla osób poszukujących informacji na dany temat, ale niekoniecznie będących klientami lub pracownikami firmy.

Przenieś swoją bazę wiedzy na wyższy poziom

Baza wiedzy powinna skracać czas szkolenia, uzupełniać biuro obsługi i bezpiecznie przechowywać informacje o firmie do wykorzystania w przyszłości.

I choć oprogramowanie bazy wiedzy może pomóc w zbudowaniu wymarzonego repozytorium, nie ma sensu sięgać po narzędzie, które jeszcze bardziej skomplikuje ten proces.

Właśnie dlatego potrzebujesz ClickUp.

Dzięki szczegółowym możliwościom organizacyjnym, kolejnym poziomom funkcji formatowania dokumentów i zaawansowanym opcjom udostępniania wiedzy, ClickUp ma wszystko, czego potrzebujesz do rozwiązania bazy wiedzy. Pobierz ClickUp za darmo już dziś, aby osiągnąć wszystkie cele związane z zarządzaniem bazą wiedzy!