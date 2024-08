10 szablonów spotkań jeden na jeden dla menedżerów w 2024 roku

Nie ma nic bardziej niezręcznego niż źle zaplanowane spotkanie. 🫠

Wystarczy około czterech sekund ciszy, aby wirtualne spotkanie stało się trochę niewygodne. I bądźmy szczerzy, otwieranie spotkania pytaniem "czy powinniśmy zacząć?" lub "czy chcesz zacząć pierwszy?" nigdy nie jest oznaką otwartej i szczerej dyskusji.

Te pierwsze kilka minut ma kluczowe znaczenie dla ustalenia tonu spotkania, a nic nie zapewni sukcesu następnego spotkania lepiej niż szablon zaprojektowany w celu ograniczenia wszystkich tych nieprzyjemnych momentów. Spotkanie jeden na jeden szablony do pobrania zajmują kilka sekund, a ich wypełnienie kilka minut, a dzięki nim zajdziesz dalej niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. Nie tylko pomogą zarządzać nie ograniczą czasu spędzanego na spotkaniach, ale sprawią, że czas ten będzie bardziej wartościowy dzięki skutecznym punktom rozmowy, jasnym kolejnym krokom i organizacji.

Co więcej, najlepsze szablony spotkań jeden na jeden to coś więcej niż tylko dokumenty zajmujące miejsce na dysku! Z pomocą oprogramowanie do zarządzania spotkaniami i funkcje, takie jak automatyzacja przepływu pracy, wspólna edycja i opcje udostępniania, dokumenty te są łatwiejsze w użyciu i dostosowane do procesów.

Najważniejsze pytanie brzmi: _Który z nich wybrać?

Pomożemy Ci z pełnym zestawieniem najlepszych funkcji szablonów "jeden na jeden" i dostępem do 10 najlepszych szablonów dla ClickUp Docs , Word, Excel i nie tylko 🙂

Co to jest szablon spotkania jeden na jeden?

Szablon spotkania jeden na jeden to gotowy dokument z zestawem podpowiedzi, pytań i sekcji do prowadzenia spotkań między menedżerem a jego raportem. Te spotkania i szablony pomogą każdemu członkowi zespołu zidentyfikować obszary rozwoju, wymienić się informacjami zwrotnymi i docenić rzeczy, które robią wyjątkowo dobrze!

ClickUp Docs pozwala na bogate formatowanie i polecenia ukośnika aby pracować wydajniej

Kolejną dużą zaletą korzystania z szablonów jest to, że działają one jako agenda spotkania która jest również pierwszą regułą w prawidłowym etykieta wirtualnych spotkań ! Można je udostępniać przed spotkaniami, aby pomóc wszystkim przygotować się i przewidzieć punkty do omówienia, a następnie wykorzystać je do wzięcia udziału w spotkaniu notatki ze spotkania podczas dyskusji.

Te szablony są również świetnymi zasobami do udostępniania protokoły ze spotkań po zakończeniu rozmowy i powtórzeniu kolejnych kroków.

Powracaj do swoich szablonów co tydzień, co miesiąc, a nawet co rok i przechowuj każdy dokument razem! Zamiast więc mieć folder wypełniony osobnymi stronami dla każdej dyskusji, zarządzaj spotkaniami przy użyciu dynamicznego edytor dokumentów który może działać jako zorganizowany "hub" dla wszystkich poprzednich spotkań i poprzednich dyskusji.

Najważniejsze funkcje szablonu spotkania jeden na jeden

Szablony spotkań jeden na jeden to przede wszystkim wydajność.

Zasoby te powinny pomóc skrócić czas spędzany na spotkaniach w ciągu tygodnia pracy i sprawić, że dyskusja będzie bardziej produktywna! Dlatego ważne jest, aby wybrać szablon z myślą o tych cechach.

Wielu członków zespołu edytujących dokument jednocześnie w ClickUp Docs

Ale jak te funkcje wyglądają na papierze? Pokażemy Ci. 🤓

Bogate opcje formatowania i stylizacji : Szablony spotkań jeden na jeden bez celowego formatowania, nagłówków lub banerów nie będą promować zaangażowania zespołu. Prawidłowo skonstruowana strona zapewnia przejrzystość i jest bardziej interesująca dla oka! Sprawi to, że szablon będzie bardziej narzędziem niż jednorazowym dokumentem do odhaczenia co kwartał.

: Szablony spotkań jeden na jeden bez celowego formatowania, nagłówków lub banerów nie będą promować zaangażowania zespołu. Prawidłowo skonstruowana strona zapewnia przejrzystość i jest bardziej interesująca dla oka! Sprawi to, że szablon będzie bardziej narzędziem niż jednorazowym dokumentem do odhaczenia co kwartał. Współpraca : Nawet jeśli jesteś menedżerem prowadzącym spotkanie, pozwól członkom swojego zespołu współtworzyć szablon. Wspólna edycja, komentarze, @wzmianki i udostępnianie ekranu to świetne sposoby, aby zaangażować członków zespołu i zachęcić ich do korzystania z szablonu spotkania. Dodatkowo, zwiększa to odpowiedzialność! Daj członkom swojego zespołu możliwość współtworzenia i posiadania własności nad swoimi dokumentami.

: Nawet jeśli jesteś menedżerem prowadzącym spotkanie, pozwól członkom swojego zespołu współtworzyć szablon. Wspólna edycja, komentarze, @wzmianki i udostępnianie ekranu to świetne sposoby, aby zaangażować członków zespołu i zachęcić ich do korzystania z szablonu spotkania. Dodatkowo, zwiększa to odpowiedzialność! Daj członkom swojego zespołu możliwość współtworzenia i posiadania własności nad swoimi dokumentami. Aktywność : Skończyłeś wypełniać szablon - co teraz? Upewnij się, że szablon "jeden na jeden" jasno określa wszystkie kolejne kroki. Idealnie byłoby, gdyby szablon współpracował z oprogramowaniem do zarządzania pracą, aby przekształcić pomysły w dokumencie wdziałania które można przypisać członkom zespołu i śledzić ich realizację.

: Skończyłeś wypełniać szablon - co teraz? Upewnij się, że szablon "jeden na jeden" jasno określa wszystkie kolejne kroki. Idealnie byłoby, gdyby szablon współpracował z oprogramowaniem do zarządzania pracą, aby przekształcić pomysły w dokumencie wdziałania które można przypisać członkom zespołu i śledzić ich realizację. Zwięźle : Mów krótko! Niech dyskusja prowadzi do szczegółów. Szablon spotkania jeden na jeden nie powinien przekraczać jednej strony.

: Mów krótko! Niech dyskusja prowadzi do szczegółów. Szablon spotkania jeden na jeden nie powinien przekraczać jednej strony. Organizacja i dostęp: Szablon spotkania powinien być traktowany jak aktywny dokument, który jest regularnie sprawdzany, udostępniany i aktualizowany. Funkcje takie jak tagi, udostępnianie za pośrednictwem adresu URL i foldery pomogą menedżerom i członkom mieć te zasoby zawsze pod ręką.

10 najlepszych szablonów spotkań jeden na jeden

Czas sprawdzić swoją wiedzę na temat szablonów! 🤩

Teraz, gdy znasz już najlepszą formę, funkcję i funkcje, których należy szukać w następnym szablonie, nadszedł czas, aby wybrać jeden dla siebie!

W sieci dostępne są tysiące gotowych szablonów, ale jakość każdego z nich może być dość nieprzewidywalna. Zamiast przedzierać się przez chwasty, wykonaliśmy pracę, aby przedstawić 10 najlepszych i darmowych szablonów spotkań jeden na jeden, które zwiększą wydajność każdego zespołu!

Niezależnie od tego, czy korzystasz z ClickUp Docs, Worda, Excela czy podobnych programów, mamy dla Ciebie wszystko! Pobierz dowolny szablon bezpośrednio z tego artykułu i obserwuj, jak Twój zespół rozwija się w mgnieniu oka! 🏆

1. ClickUp Szablon spotkania z pracownikiem jeden na jednego

Szablon spotkania indywidualnego z pracownikiem ClickUp

Szablon spotkania jeden na jeden dla pracowników ClickUp jest przeznaczony dla menedżerów i Zespoły ds. zasobów ludzkich do standaryzacji dokumentacji wdrożeniowej dla nowych pracowników. Proces ten pomaga zapewnić, że wszyscy nowi pracownicy otrzymają niezbędne informacje, aby odnieść sukces w swoich rolach i działać jako zespół dobrze funkcjonujący zespół .

Pomocne są wszelkie informacje, które można przekazać nowym pracownikom z wyprzedzeniem: Luźny harmonogram na pierwsze kilka tygodni, zasoby firmy, a nawet plan celów 30/60/90 !

Menedżer zazwyczaj kieruje kadencję na pierwszym spotkaniu jeden na jeden . Jeśli nie chcesz mówić wszystkiego, dołącz link do dokumentu ClickUp w zaproszeniu na spotkanie. Pozwoli to nowemu pracownikowi przygotować się i uporządkować swoje pytania. Postępuj zgodnie z agendą podczas spotkania i używaj jej do robienia notatek. Przed zakończeniem spotkania przydziel zadania bezpośrednio w ClickUp Doc! 🎯

Oto pytania i podpowiedzi, które warto rozważyć podczas pierwszego spotkania z nowym pracownikiem:

To są technologie i narzędzia, których potrzebujesz, aby odnieść sukces w swojej roli... oto członkowie zespołu, których powinieneś poznać w ciągu najbliższych kilku tygodni..._ w jaki sposób wolisz komunikować się i otrzymywać informacje zwrotne? czy są jakieś konkretne projekty lub inicjatywy, nad którymi jesteś szczególnie podekscytowany pracą? czy masz jakieś cele związane z rozwojem kariery na najbliższe sześć miesięcy lub rok? jak lubisz świętować zwycięstwa w zadaniach i projektach? czy jest coś jeszcze, co chciałbyś omówić lub zwrócić moją uwagę? co mogę doprecyzować w zakresie twoich obowiązków? czy jest coś, co chcesz, abyśmy omówili na następnym spotkaniu? co powinienem wiedzieć o twoim stylu pracy, aby ułatwić nam współpracę?

2. ClickUp Prosty szablon spotkania jeden na jednego

ClickUp Prosty szablon spotkania jeden na jednego

Szablon ClickUp Prosty szablon spotkania jeden na jednego to idealny model konstruktywnej informacji zwrotnej dla menedżera i bezpośredniego podwładnego do współpracy w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie. Szablon ten pomoże odciążyć Cię od pracy z dokumentami, niezależnie od tego, czy masz jednego, dwóch czy dziesięciu bezpośrednich podwładnych!

Oto kilka pytań, które należy rozważyć podczas dostosowywania tematów agendy:

czy czujesz się przytłoczony swoim obciążeniem pracą i obowiązkami? czy są jakieś blokady lub przeszkody, z którymi potrzebujesz pomocy? co mogę zrobić, aby pomóc ci odnieść sukces? czy możesz mi powiedzieć, czy jest coś, o czym chciałbyś dowiedzieć się więcej? czy są jakieś ostatnie osiągnięcia, z których jesteś szczególnie dumny? jakie są twoje najważniejsze priorytety na ten tydzień? czy są jakieś obawy lub kwestie, na które chciałbyś zwrócić moją uwagę? czy uważasz, że zespół dobrze się komunikuje i przekazuje informacje zwrotne na czas? czy jest coś, co chciałbyś zmienić lub ulepszyć w naszym zespole? czy chciałbyś porozmawiać o czymś jeszcze?

Kiedy nadejdzie czas na ocenę wyników, zarówno Ty, jak i Twój bezpośredni podwładny będziecie mieli punkt odniesienia do refleksji nad przeszłością i tworzenia planów działania na przyszłość. 🔮 Pobierz ten szablon

3. Szablon protokołu spotkania ClickUp

Szablon protokołu spotkania ClickUp

Protokół ze spotkania jest zapisem tego, co zostało omówione i postanowione na spotkaniu. Działania i decyzje podjęte podczas spotkania powinny być jasno określone i przypisane do konkretnych osób wraz z terminami ich realizacji. 🗓

Należy zaplanować i śledzić postępy w realizacji tych działań, aby upewnić się, że prace postępują zgodnie z planem. Spotkania indywidualne mogą również koncentrować się na tych elementach!

Oto zestawienie Szablon protokołu spotkania ClickUp :

Spotkanie szczegóły : Data, godzina, lokalizacja, uczestnicy

: Data, godzina, lokalizacja, uczestnicy Punkty porządku obrad : Punkty dyskusji omówione podczas spotkania

: Punkty dyskusji omówione podczas spotkania Punkty działania : Zadania przydzielone konkretnym osobom i terminy ich wykonania

: Zadania przydzielone konkretnym osobom i terminy ich wykonania Dodatkowe uwagi: Inne ważne omówione tematy

Pro tip: Oznaczaj innych komentarzami, przypisuj im elementy działań i przekształcaj tekst w zadania, które można śledzić, aby być na bieżąco z pomysłami - wszystko w ramach ClickUp Doc! Pobierz ten szablon

4. Szablon 1 na 1 dla pracownika i menedżera ClickUp

Szablon ClickUp dla pracowników i menedżerów 1 na 1

Szablon 1 na 1 dla pracownika i menedżera ClickUp może pomóc w przeprowadzeniu skutecznego spotkania 1 na 1. Zamiast gubić się w szczegółach, szablon ten pomaga śledzić omawiane tematy, osiągnięte cele i obszary, które nadal wymagają poprawy.

Służy on również jako przypomnienie tego, co zostało omówione na poprzednim spotkaniu, dzięki czemu można wrócić do tego, co zostało przerwane. Dzięki rozmowom 1:1 z pracownikami i menedżerami ClickUp możesz łatwo śledzić postępy swojej osoby lub zespołu w czasie, aby zobaczyć, jak daleko zaszedłeś i jakie obszary wymagają pracy. Pobierz ten szablon

5. Szablon listy kontrolnej spotkania jeden na jeden ClickUp

ClickUp Szablon listy kontrolnej spotkania jeden na jeden

Spotkanie listy kontrolne są pomocne dla zespołów projektowych ponieważ zapewniają ustrukturyzowane podejście do prowadzenia spotkań. Pomagają również utrzymać spotkanie zgodnie z harmonogramem, usprawniają dyskusję i zmniejszają ryzyko przeoczenia elementów.

W rezultacie uczestnicy będą prowadzić produktywne rozmowy! 🧑‍💻

The Szablon listy kontrolnej spotkania jeden na jeden ClickUp zajmuje się pracą przygotowawczą. Oto natychmiastowe korzyści płynące z używania list kontrolnych w ClickUp:

Przygotowanie : Listy kontrolne zapewniają jasny zarys tego, co należy omówić podczas spotkania, co pozwala członkowi zespołu przygotować się z odpowiednimi informacjami i materiałami

: Listy kontrolne zapewniają jasny zarys tego, co należy omówić podczas spotkania, co pozwala członkowi zespołu przygotować się z odpowiednimi informacjami i materiałami Odpowiedzialność : Listy kontrolne zapewniają jasny zapis tego, co zostało omówione i ustalone podczas spotkania, co pomaga członkom zespołu pozostać odpowiedzialnymi za przydzielone im zadania

: Listy kontrolne zapewniają jasny zapis tego, co zostało omówione i ustalone podczas spotkania, co pomaga członkom zespołu pozostać odpowiedzialnymi za przydzielone im zadania Spójność : Listy kontrolne pomagają zapewnić, że kluczowe tematy są konsekwentnie omawiane, a członkowie zespołu są świadomi tego, czego się od nich oczekuje

: Listy kontrolne pomagają zapewnić, że kluczowe tematy są konsekwentnie omawiane, a członkowie zespołu są świadomi tego, czego się od nich oczekuje Użyteczność: Pozycje listy kontrolnej można przypisać konkretnym członkom zespołu w celu podjęcia działań następczych i pozostawić w dokumencie do zapisania Pobierz ten szablon ### 6. Szablon notatek ze spotkania cyklicznego ClickUp

Szablon notatek ze spotkania cyklicznego ClickUp

Spotkanie cykliczne to spotkanie, które odbywa się według regularnego harmonogramu, np. codziennie, co tydzień, co miesiąc lub co kwartał. Spotkania cykliczne mogą służyć różnym celom, takim jak spotkania zespołu, spotkania projektowe lub spotkania indywidualne z bezpośrednimi podwładnymi. Są one zazwyczaj wykorzystywane do omawiania bieżących projektów lub kwestii, dostarczania aktualnych informacji na temat postępów i planowania przyszłych prac.

Powtarzające się spotkania zapewniają spójny i przewidywalny harmonogram komunikacji i podejmowania decyzji. Pomagają również zapewnić, że istotne tematy są regularnie omawiane i poruszane, a postępy są śledzone i raportowane. 📈

Użycie Szablon notatek ze spotkania cyklicznego ClickUp aby udokumentować kluczowe punkty omawiane podczas spotkania, a także wszelkie przypisane działania lub podjęte decyzje. (A członkowie zespołu, którzy przegapili ostatnie spotkanie, z pewnością docenią takie podsumowanie!)

Pro tip: W dokumencie spotkania cyklicznego utwórz zagnieżdżone podstrony i zatytułuj każdą podstronę datą spotkania, aby ułatwić dostęp i wyszukiwanie. Pobierz ten szablon

7. Szablon dziennego raportu aktywności pracownika ClickUp

Szablon dziennego raportu aktywności pracownika ClickUp

Dzienny raport aktywności jest cennym narzędziem do śledzenia, zarządzania i dokumentowania codziennych działań bezpośrednich podwładnych. Zapewnia kompleksowy przegląd ich zadań, osiągnięć i wszelkich potencjalnych problemów, które pojawiają się w ciągu dnia.

Raport Szablon dziennego raportu aktywności pracownika ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc zidentyfikować i omówić kwestie wpływające na produktywność oraz utrzymać bezpośrednich podwładnych na dobrej drodze do osiągnięcia ich celów. Szablon zawiera:

Sekcję Szczegóły pracownika

Sekcja osiągnięć

Sekcję Bieżące działania

Sekcja nadchodzących działań

Pro tip: W dokumencie "jeden na jeden" użyj funkcji @wzmianka, aby połączyć dokument z raportem z codziennej aktywności w celu szybkiego dostępu! 🔗 Pobierz ten szablon

8. Szablon spotkania indywidualnego w programie Microsoft Word

za pośrednictwem Microsoft Ten podstawowy szablon spotkania jeden na jeden w programie Microsoft Word jest punktem wyjścia do stworzenia atrakcyjnego planu spotkania.

Aby dostosować spotkanie szablon notatek w programie Microsoft Word, użyj różnych narzędzi do formatowania i edycji w programie Word, takich jak wstążka i opcje stylów. Możesz dodawać lub usuwać sekcje, zmieniać czcionkę i kolory oraz dodawać obrazy lub tabele w zależności od potrzeb.

Dostępna jest również wygodna karta "Wstaw", która umożliwia dodawanie tabel, wykresów i innych elementów do szablonu. Po wprowadzeniu pożądanych zmian można zapisać szablon jako nowy plik i używać go podczas przyszłych spotkań jeden na jeden! 📊 Pobierz ten szablon

9. Szablon spotkania jeden na jeden w programie Excel

przez Microsoft Szablon programu Excel dzieli agendę na dowolne przedziały czasowe. Czasy automatycznie dostosowują swój czas trwania, gdy inne elementy są dodawane lub edytowane. Ta przydatna funkcja jest idealna do aktualizacji harmonogramu w ostatniej chwili. Każda kolumna jest zorganizowana tak, aby uchwycić najważniejsze informacje.

Jeśli masz wiele tematów do omówienia, upakowanie tekstu w pojedynczej komórce będzie wyglądać niezgrabnie. Funkcja zawijania tekstu jest zawsze dostępną opcją. Aby jednak zapewnić sobie i członkom zespołu miejsce na dodawanie różnych rodzajów treści w celu zapewnienia efektywnych spotkań, pobierz szablon ClickUp i skorzystaj z funkcji formatowania bez użycia kodu! 🦄 Pobierz ten szablon

10. Szablon spotkania jeden na jeden w Dokumentach Google

przez Google Szablon spotkania jeden na jeden w Dokumentach Google oferuje pomocne podpowiedzi do rozpoczęcia rozmowy z bezpośrednim przełożonym. Jest on podzielony na sześć sekcji w celu zapewnienia organizacji i spójności:

Ogólna odprawa

Refleksja na temat poprzedniego tygodnia

Aktualne informacje na temat nadchodzącego tygodnia

Informacje zwrotne od menedżera

Rozwój karierycele i zadania odprawa

Elementy działań

Dokumenty Google pozwalają każdemu współpracować w czasie rzeczywistym, w przeciwieństwie do arkuszy kalkulacyjnych Excel. Dokument może być dostępny i edytowany przez wiele osób w tym samym czasie, bez względu na to, gdzie się znajdują. Jest to więc wygodne podczas spotkań, na których wiele osób robi notatki w tym samym czasie. 👥 Pobierz ten szablon

Następne kroki? Szablony spotkań od ClickUp

Szablony spotkań jeden na jeden brzmią dość prosto, ale z pomocą oprogramowania do dynamicznego zarządzania pracą są w stanie osiągnąć o wiele więcej!

Co więcej, możesz uzyskać dostęp do tych zaawansowanych funkcji całkowicie za darmo, wybierając szablon od ClickUp . 👏

Utwórz nowy dokument z dowolnego miejsca w obszarze roboczym ClickUp i dodaj zagnieżdżone podstrony, tabele i opcje stylizacji, aby stworzyć idealną strukturę

ClickUp nie jest zwykłym edytorem dokumentów - to narzędzie zapewniające najwyższą produktywność! Z setkami konfigurowalnych funkcji w tym Dokumenty ClickUp jest to jedyna platforma na tyle potężna, aby połączyć całą pracę w różnych aplikacjach, oszczędzając przy tym jeden pełny dzień w tygodniu. 😉

Twórz szczegółowe wiki, bazy wiedzy i nie tylko za pomocą zagnieżdżonych stron w ClickUp Docs, a następnie połącz je bezpośrednio ze swoimi przepływami pracy, aby realizować pomysły z zespołem! Konwertuj podświetlony tekst na zadania w ClickUp, deleguj pracę za pomocą przypisane komentarze oraz edytować razem z innymi bez nakładania się - wszystko z jednego dokumentu.

A co najlepsze? ClickUp Docs to darmowe w każdym planie cenowym . 💸

Dostęp do setek szablonów dla każdego przypadku użycia nad 1,000 integracji i mnóstwo elastycznych funkcji, gdy zarejestruj się w ClickUp już dziś !