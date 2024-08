10 najbardziej przydatnych programów do spotkań 1 na 1 dla menedżerów w 2024 roku

Przejście od rozmów osobistych do wirtualnych spotkań może stanowić wyzwanie. Ale oto dobra wiadomość - dzięki najlepszemu oprogramowaniu do wideokonferencji te przeszkody mogą przekształcić się w lepszą wydajność i możliwości zaangażowania.

Najlepsze oprogramowanie do wideokonferencji to niezawodny pomocnik w cyfrowym świecie. Usprawniają komunikację, zachęcają do istotnych połączeń i skutecznie wyposażają menedżerów w narzędzia do śledzenia postępów zespołu.

Dzięki zastosowaniu tych narzędzi, zadania stają się łatwiejsze w zarządzaniu, pozostawiając dodatkową przestrzeń do skupienia się na strategicznym myśleniu i kreatywności.

Wyobraź sobie, że ustawienie program spotkania , nagrywanie spotkań i protokołów, przeprowadzanie przeglądów wydajności i zarządzanie zespołami o różnych funkcjach a wszystko to w ramach jednego rozwiązania do wideokonferencji. To całkiem imponujące, prawda?

A oto coś jeszcze lepszego: te narzędzia do zdalnej współpracy nie tylko rozwiązują typowe problemy związane z pracą zdalną, ale także oferują innowacyjne funkcje, z którymi tradycyjne miejsca pracy nie mogą się równać. W stale ewoluującym świecie pracy korzystanie z tych cyfrowych rozwiązań nie jest tylko preferencją, ale koniecznością.

Właśnie dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, w którym przedstawiamy 10 najlepszych programów do spotkań 1 na 1 w 2024 roku. Jeśli więc chcesz znaleźć odpowiednie narzędzie do przekształcenia swojego cyfrowego obszaru roboczego, czytaj dalej.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze oprogramowania do spotkań 1 na 1?

Wybierając najlepsze oprogramowanie do wideokonferencji, szukasz kilku interesujących korzyści.

Po pierwsze, komunikacja powinna być łatwa. Wyczyszczone audio i wideo, opcje szybkiego czatu i przydatne narzędzia, takie jak udostępnianie ekranu i tablice, są niezbędne.

Następnie, planowanie spotkań nie powinno przyprawiać o ból głowy. Najlepsi dostawcy wideokonferencji oferują funkcje, które pomagają ustawić powtarzające się spotkania, połączyć się z kalendarzem i wysyłać przypomnienia, które pozwolą ci bez przeszkód śledzić przebieg spotkania.

Ważne jest również, aby oprogramowanie do wideokonferencji dobrze współpracowało z innymi narzędziami. Taka kompatybilność pomaga utrzymać płynny cykl pracy i pozwala uniknąć powtarzania tych samych zadań.

Udostępnianie plików powinno być proste, a platforma do wideokonferencji musi być przyjazna dla użytkownika. Im szybciej Twój Teams się z nią zapozna, tym lepiej.

Jeśli zarządzasz zespołem zdalnym, twoje oprogramowanie do spotkań musi iść o krok dalej. Poszukaj funkcji przyjaznych dla stref czasowych, dostępności mobilnej i solidnych zabezpieczeń, aby zapewnić płynną współpracę zespołu, bez względu na to, gdzie się znajduje.

Wyczyszczone dokumentowanie wszystkiego podczas spotkań 1 na 1 za pomocą tego prostego szablonu

Na koniec, wybierz narzędzie do prowadzenia wideorozmów. Najlepsze oprogramowanie do spotkań 1 na 1 będzie oferować dodatki, takie jak zarządzanie zadaniami, szablony oceny wydajności i zarządzanie projektami. Mogą one pomóc uporządkować cyfrowy obszar roboczy i sprawić, że Twój zespół będzie jeszcze bardziej wydajny.

10 najlepszych programów do spotkań 1 na 1 w 2024 roku

Teraz, gdy już wiesz, czego szukać, jeśli chodzi o oprogramowanie do wideokonferencji, przedstawimy 10 naszych ulubionych narzędzi, abyś mógł znaleźć to, które jest dla Ciebie odpowiednie.

Łatwe formatowanie i współpraca nad dokumentami Docs wraz z zespołem bez nakładania się w ClickUp

ClickUp wyróżnia się na rynku kompleksowym podejściem do zarządzania zadaniami i projektami. Nie jest to tylko przestrzeń do spotkań, ale solidna platforma, która integruje zarządzanie Teams , śledzenie zadań i przegląd wydajności w jednym miejscu.

ClickUp ułatwia natychmiastowe rozpoczęcie pracy z aplikacją Szablon ClickUp 1 On 1s oraz funkcja Notatnika umożliwiająca ustawienie pierwszej agendy.

Następnie możesz zanurzyć się w bogatym zestawie funkcji, które sprawią, że Twoje kolejne spotkanie 1 na 1 będzie przypominało wydajną rozmowę, a nie spotkanie, które mogło być e-mailem.

ClickUp najlepsze funkcje

Użyj ClickUp Meetings, aby notować notatki, kontrolować agendę i przypisywać zadania dokładnie tam, gdzie ich potrzebujesz - wszystko w jednym miejscu. Zapisywanie cotygodniowych spotkań? To Twój złoty bilet do uwolnienia niektórych supermocy ClickUp

Nasze menu redaktora jest pełne opcji, które pozwalają wyróżnić to, co najważniejsze. Zaszalej z super bogatą edycją - to Twój plac zabaw, aby być tak kreatywnym lub zorganizowanym, jak chcesz podczas robienia notatek

Synchronizacja z najpopularniejszymi aplikacjami mobilnymi dla płynnego cyklu pracy

Masz komentarz, który wymaga działania ze strony członka zespołu? To proste: przypisz go. Stanie się on obowiązkowym elementem do zrobienia przez osobę przypisaną, zanim zadanie będzie mogło zostać zrobione

Zapisz wszystko, co chcesz zrobić, na liście kontrolnej i sprawdzaj je jeden po drugim

Masz dość ustawienia zadania za każdym razem, gdy musisz zaplanować wideokonferencje? Rozsiądź się wygodnie i pozwól, by powtarzające się zadania utrzymywały twój plan dnia w gotowości

W naszym dążeniu do wyeliminowania niepotrzebnych kliknięć uruchomiliśmy nową funkcję - Polecenia / Slash. Za każdym razem, gdy znajdujesz się w polu tekstowym, wpisz /, aby otworzyć menu poleceń ukośnika i zacząć działać, natychmiast

Limity ClickUp

Jesteś nowy w ClickUp? Przy tak wielu funkcjach do odkrycia, może się wydawać, że skaczesz na głęboką wodę. Ale nie martw się, z czasem nabierzesz wprawy

Uwaga - niektórzy użytkownicy zauważyli kilka wolnych czasów ładowania tu i ówdzie. Nie jest to zjawisko stałe, ale warto o nim wiedzieć

Przy tak wielu sposobach dostosowywania i niestandardowego dostosowywania, na początku można poczuć się jak w labiryncie. Ale gdy już opanujesz zasady działania, w mgnieniu oka nadasz kształt swojemu obszarowi roboczemu

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. Kolega

przez Kolega Fellow to narzędzie zaprojektowane w celu kultywowania zdrowej i wydajnej kultury spotkań wideo w zespole. Oddaje w Twoje ręce moc usprawniania różnych spotkań rodzaje spotkań i uczynić je bardziej efektywnymi. Dzięki Fellow można łatwo ustawić jasne agendy spotkań , zapewniając, że dyskusje pozostaną na właściwym torze, a cele zostaną osiągnięte.

Jedną z podstawowych funkcji tej aplikacji do wideokonferencji jest możliwość śledzenia elementów działań. Możesz przydzielać zadania, ustawiać terminy i rozliczać wszystkich, upewniając się, że ważne działania następcze i kroki nie zostaną przeoczone.

Ale Fellow to nie tylko organizacja i zarządzanie zadaniami. Dostrzega również znaczenie zaangażowania i współpracy w miejscu pracy . Dzięki interaktywnym funkcjom tworzenia notatek i współpracy możesz rejestrować spostrzeżenia, decyzje i dyskusje uczestników spotkania w czasie rzeczywistym, promując aktywny udział i wkład wszystkich członków zespołu.

Najlepsze funkcje Fellow

Automatyzacja przypomnień ielementy akcji przed i po spotkaniach dzięki usprawnionym cyklom pracy

Udostępnianie, współpraca i synchronizacjanotatki ze spotkań między zespołami

Oferuje wstępnie zaprojektowane szablony dla efektywnych spotkań

Wbudowana funkcja wzajemnego uznawania i przekazywania informacji zwrotnych

Limity dla współpracowników

Interfejs użytkownika może wymagać przyzwyczajenia

Niektórzy użytkownicy raportowali brak integracji kalendarza z określonymi platformami

Synchronizacja notatek ze spotkań może czasami działać z opóźnieniem

Fellow pricing

Free

Pro : $6/miesiąc za użytkownika

: $6/miesiąc za użytkownika Business : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Fellow

G2 : 4.7/5 (1,500+ recenzji)

: 4.7/5 (1,500+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (50+ recenzji)

4. Spotkanie Google

przez Spotkanie Google Ta usługa wideokonferencji została stworzona specjalnie dla Teams już korzystających z obszaru roboczego Google. Google Meet płynnie integruje się z innymi aplikacjami Google, co jest główną zaletą dla tych, którzy są już zanurzeni w ekosystemie Google. Niezależnie od tego, czy chodzi o synchronizację z Kalendarzem Google, czy łatwe połączenie ze współpracownikami za pośrednictwem Gmaila, Google Meet usprawnia cykl pracy dzięki płynnej integracji z istniejącymi narzędziami.

Możesz polegać na stabilnej i solidnej infrastrukturze wideokonferencyjnej Google, która zapewnia stałą jakość dźwięku i wideo, umożliwiając wyraźną i nieprzerwaną komunikację z członkami Teams, klientami lub partnerami.

Najlepsze funkcje Google Meet

Płynna integracja z Kalendarzem Google i Gmailem

Możliwość organizowania spotkań z maksymalnie 100 uczestnikami

Napisy w czasie rzeczywistym dla wszystkich połączeń wideo i wideokonferencji prowadzonych podczas spotkań

Uczestnicy mogą korzystać z udostępniania ekranu do prezentacji

Limity Google Meet

Aplikacja nie jest tak elastyczna i konfigurowalna jak inne platformy

Użytkownicy zgłaszali sporadyczne problemy z jakością dźwięku i wideo

Niektóre wyróżniające się funkcje są dostępne tylko w wersji płatnej

Ceny w Google Meet

Free

Starter : 6 USD/miesiąc za użytkownika

: 6 USD/miesiąc za użytkownika Standard : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Plus : $18/miesiąc na użytkownika

: $18/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Spotkania Google - oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (900+ recenzji)

: 4.6/5 (900+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (11,000+ recenzji)

5. Spotkanie GoTo

przez Spotkanie GoTo GoTo Meeting to jedno z najlepszych rozwiązań do wideokonferencji dla firm poszukujących narzędzia do spotkań online które jest zarówno przyjazne dla użytkownika, jak i wydajne. Umożliwia płynne prowadzenie wirtualnych spotkań i zarządzanie nimi, pozwalając zespołowi na efektywną współpracę niezależnie od ich fizycznej lokalizacji.

Niezależnie od tego, czy jesteś małym startupem, czy dużym przedsiębiorstwem, to wszechstronne narzędzie jest przeznaczone dla firm każdej wielkości, dzięki czemu wideokonferencje stają się dziecinnie proste.

Dzięki GoTo Meeting zyskujesz dostęp do zestawu zaawansowanych funkcji wideokonferencji, które wznoszą wirtualne spotkania na nowy poziom. Kiedy zaczniesz z niego korzystać, docenisz jego intuicyjny interfejs i bezproblemową obsługę możliwości zarządzania spotkaniami .

Najlepsze funkcje GoTo Meeting

Rozkoszuj się krystalicznie czystym dźwiękiem i ciesz oczy oprogramowaniem do wideokonferencji HD GoTo Meeting.

Prowadź wideokonferencje i dołączaj do nich z dowolnego urządzenia mobilnego

Korzystaj z potężnych funkcji bezpieczeństwa, takich jak uwierzytelnianie oparte na ryzyku, a GoTo Meeting domyślnie blokuje dane audio i wideo za pomocą szyfrowania AES-128-bit. Możesz spać spokojnie wiedząc, że Twoje materiały są pod kluczem

Uczestnicy mogą podkreślać kluczowe punkty podczas prezentacji

Limity GoTo Meeting

Nie ma warstwy Free

Może być kosztowna dla małych firm

Czasami użytkownicy mobilni zgłaszali problemy z połączeniem

Ceny spotkań GoTo

Profesjonalista: $14/miesiąc za organizatora

$14/miesiąc za organizatora Business: $19/miesiąc za organizatora

$19/miesiąc za organizatora Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje GoTo Meeting

G2: 4,2/5 (ponad 2500 recenzji)

4,2/5 (ponad 2500 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 7,000 recenzji)

6. Zoom

przez Zoom Tak popularny, że jest praktycznie własnym czasownikiem; Zoom to 1000-funtowy goryl w pokoju wideokonferencyjnym. Zoom, jedna z najlepszych aplikacji do wideokonferencji w branży, doskonale nadaje się zarówno do spotkań jeden na jeden, jak i wydarzeń cyfrowych na dużą skalę. Stale rozszerzający się zestaw funkcji sprawia, że fani tej aplikacji wracają po więcej. Zoom ma jednak również pewne wady, które przedstawimy poniżej.

Najlepsze funkcje Zoom

Breakout Rooms są idealne do dzielenia dużych spotkań na przytulne czaty

Pozwala użytkownikom na ustawienie wirtualnego tła dla prywatności lub pochwalenie się swoją kreatywnością

Nagrywanie spotkań i dostawca zautomatyzowanej transkrypcji

Współpracuje z aplikacjami komputerowymi oraz wieloma innymi urządzeniami i narzędziami mobilnymi

Limity Zoom

Wersja Free ogranicza spotkania grupowe do 40 minut

W przeszłości zgłaszano obawy dotyczące bezpieczeństwa

Niektórzy użytkownicy zgłaszali sporadyczne problemy z jakością dźwięku i wideo

Ceny Zoom:

Podstawowy : Free

: Free Pro : $14.99/miesiąc za hosta

: $14.99/miesiąc za hosta Business : $19.99/miesiąc za hosta

: $19.99/miesiąc za hosta Enterprise: $19.99/miesiąc za hosta

Oceny i recenzje Zoom:

G2 : 4.5/5 (53,000+ recenzji)

: 4.5/5 (53,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (30,000+ recenzji)

7. Lattice

przez Kratownica Lattice to jedna z opcji oprogramowania do wideokonferencji, którą wyróżniamy, a która została zaprojektowana z myślą o zarządzanie wydajnością u podstaw. Chodzi o usprawnienie spotkań 1 na 1, uproszczenie procesu przekazywania informacji zwrotnych i ułatwienie ustawienia celów. Ze szczególnym naciskiem na zaangażowanie zespołu i ogólną wydajność, zamienia regularne spotkania w skoncentrowane, zorientowane na rozwój sesje.

Ustawienie i śledzenie celów jest proste, dzięki czemu łatwo jest zobaczyć, jak daleko zaszedłeś i dokąd zmierzasz. Dodatkowo, funkcje informacji zwrotnej zachęcają do tworzenia kultury, w której ciągłe doskonalenie jest normą.

Jeśli więc Twoim celem jest utrzymanie zaangażowania, motywacji i ciągłego doskonalenia zespołu, sprawdź Lattice.

Najlepsze funkcje Lattice

Usprawniony proces oceny wyników

Ustawienie, śledzenie i zarządzanie celami w zespołach

Wgląd w satysfakcję pracowników

Opinie peer-to-peer i funkcja publicznego wyróżniania

Lattice limits

Nie jest to specjalnie narzędzie do spotkań, więc brakuje mu niektórych funkcji

Nie wszyscy użytkownicy pokochali interfejs użytkownika

Może być drogie dla małych firm

Cennik Lattice:

Engagement : $4/miesiąc za użytkownika

: $4/miesiąc za użytkownika Grow : $4/miesiąc za użytkownika

: $4/miesiąc za użytkownika Zarządzanie wydajnością: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika OKR i cele: 8 USD/miesiąc za użytkownika

8 USD/miesiąc za użytkownika Performance Management i OKR & Goals Bundle: $11/miesiąc za użytkownika

$11/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Lattice:

G2 : 4.7/5 (3,000+ recenzji)

: 4.7/5 (3,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (100+ recenzji)

8. Przy czym

przez Przy czym Zapomnij o pobieraniu kolejnej aplikacji lub zmaganiu się z zapamiętaniem kolejnego hasła. Whereby to narzędzie do wideokonferencji, które działa bezpośrednio z przeglądarki internetowej. Ta prostota sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla osób, dla których liczy się łatwość obsługi.

Ustawienie spotkania wideo za pomocą Whereby jest tak proste, jak udostępnianie linku; voila, jesteś gotowy do połączenia.

Spersonalizuj swój pokój spotkań, wybierając tła i logo, aby dodać nieco charakteru swoim wirtualnym spotkaniom. Jeśli szukasz łatwego sposobu na zebranie swojego zespołu online, przyjazne dla użytkownika podejście Whereby może być właśnie tym, czego potrzebujesz.

Najlepsze funkcje Whereby

Uczestnicy mogą dołączać do spotkań za pomocą prostego połączonego linku

Personalizacja sal spotkań za pomocą niestandardowego brandingu, logo i tła

Udostępnianie ekranu lub konkretnego okna

Nagrywanie spotkań do późniejszego wglądu

Gdzie są limity

Limit uczestników w podstawowych planach Free i Pro

Niektórzy użytkownicy raportują sporadyczne opóźnienia wideo

Brak zaawansowanych funkcji, takich jak podpokoje i ankiety

Whereby pricing:

Explore: Plan Free

Plan Free Pro: $6.99/miesiąc za użytkownika

$6.99/miesiąc za użytkownika Business: $9.99/miesiąc za trzech użytkowników

$9.99/miesiąc za trzech użytkowników Budowanie: $9.99/miesiąc za użytkownika

$9.99/miesiąc za użytkownika Rozwijaj się: Kontakt w sprawie cen

Gdzie oceny i recenzje:

G2 : 4.6/5 (1,000+ recenzji)

: 4.6/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (50+ recenzji)

9. Skype

Via Microsoft Skype - który jest teraz pod Microsoft Teams -jest doświadczonym graczem w sferze komunikacji cyfrowej, dostarczając solidne wideo i połączenia głosowe na długo przed tym, jak było to fajne.

Prosty w użyciu i niezawodny, jest dobrze znany z utrzymywania silnych połączeń i przepływu rozmów. Niezależnie od tego, czy jesteś małym zespołem szukającym prostego narzędzia do przeprowadzania sesji burzy mózgów, czy tylko dwiema osobami, które muszą omówić kilka szczegółów, Skype zapewnia prostotę i dostępność.

Jedną z głównych zalet Skype'a jest wbudowana funkcja czatu. Czat umożliwia wymianę myśli lub udostępnianie plików bez pomijania żadnego szczegółu.

Podsumowując, Skype to klasyczny wybór, który przetrwał próbę czasu.

Najlepsze funkcje Skype'a

Prowadzenie indywidualnych lub grupowych rozmów wideo

Wiadomości w aplikacji do szybkiej komunikacji

Udostępnianie ekranu podczas spotkań

Wysyłanie plików i dokumentów za pośrednictwem czatu

Limity Skype'a

Nie jest idealny do dużych spotkań

Ograniczona integracja z innymi narzędziami

Niektórzy użytkownicy zgłaszają sporadyczne problemy z jakością wideo i dźwięku

Ceny Skype:

USA i Kanada: 2,99 USD/miesiąc za użytkownika

2,99 USD/miesiąc za użytkownika Ameryka Północna: $7.99/miesiąc za użytkownika

$7.99/miesiąc za użytkownika Świat: $13.99/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Skype:

G2 : 4.3/5 (22 000+ recenzji)

: 4.3/5 (22 000+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (8,500+ recenzji)

10. 15Five

przez 15Five Dzięki 15Five spotkania jeden na jeden stają się potężnymi platformami do wymiany informacji zwrotnych, omawiania postępów i śledzenia celów.

Menedżerowie uzyskują jaśniejszy obraz wydajności i zaangażowania swojego zespołu, co pomaga im podejmować lepsze decyzje i zapewniać niezbędne wsparcie. A co najlepsze? Aplikacja została zaprojektowana tak, aby była przyjazna dla użytkownika i intuicyjna, dzięki czemu jest przyjemna dla wszystkich zaangażowanych.

15Pięć najlepszych funkcji

Ułatwia efektywne spotkania pracowników z menedżerami.

Śledzenie celów i zadań.

Funkcje wzajemnego uznawania motywujące zespoły.

Raportowanie wydajności i zaangażowania.

15Pięć limitów

Nie jest to dedykowane narzędzie do spotkań, więc może brakować niektórych funkcji

Interfejs użytkownika może być skomplikowany w nawigacji dla niektórych użytkowników

Jest droższa w porównaniu do podobnych narzędzi

Ceny 15Five:

Engage: $4/miesiąc za użytkownika

$4/miesiąc za użytkownika Perform: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Focus: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Total Platform: $14/miesiąc na użytkownika

$14/miesiąc na użytkownika Transform Online: 99 USD/miesiąc na menedżera

99 USD/miesiąc na menedżera Transform Hybrid: 174 USD/miesiąc na menedżera

174 USD/miesiąc na menedżera Transform Live: 300 USD/miesiąc na menedżera

15Pięć ocen i recenzji:

G2 : 4.6/5 (1,000+ recenzji)

: 4.6/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (500+ recenzji)

11. GlobalMeet

przez GlobalMeet GlobalMeet, stworzony przez PGi, to wielofunkcyjna platforma do spotkań internetowych i wideo w wysokiej rozdzielczości, mobilnych wideokonferencji, webinariów i zarządzania wydarzeniami.

Zapewnia wsparcie dla płynnej współpracy, umożliwiając użytkownikom łatwe organizowanie spotkań, dołączanie do nich i uczestniczenie w nich z różnych urządzeń i lokalizacji. Dzięki funkcjom umożliwiającym organizowanie interaktywnych webinariów i wirtualnych wydarzeń na dużą skalę, oferuje również rozbudowane narzędzia do planowania i zarządzania wydarzeniami.

Kompleksowe, intuicyjne i niezawodne usługi GlobalMeet sprawiają, że jest to kluczowe narzędzie do skutecznej komunikacji cyfrowej ponad granicami geograficznymi.

Najlepsze funkcje GlobalMeet

Wysokiej jakości nagrania wideo ze spotkań konferencyjnych

Organizowanie wirtualnych wydarzeń z tysiącami uczestników

Tablica, ankiety i czat wideo usprawniające współpracę

Współpraca z Microsoft Teams i Skype for Business

Limity GlobalMeet

W porównaniu do innych usług, systemów, aplikacji i narzędzi do wideokonferencji, GlobalMeet nie współpracuje dobrze z aplikacjami innych firm. Może to być wadą dla zespołów polegających na konkretnym oprogramowaniu do swojego cyklu pracy

GlobalMeet działa ociężale w porównaniu do swoich odpowiedników

GlobalMeet nie posiada niektórych funkcji dostępnych dla użytkowników innych aplikacji

Ceny GlobalMeet:

Basic: Plan Free

Plan Free Standard : 12 USD za użytkownika miesięcznie

: 12 USD za użytkownika miesięcznie Premium : $24 za użytkownika miesięcznie

: $24 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie cen

GlobalMeet oceny i recenzje:

G2 : 4.2/5 (500+ recenzji)

: 4.2/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (50+ recenzji)

Usprawnij cyfrową współpracę dzięki oprogramowaniu do spotkań 1 na 1 ClickUp

Korzystanie z odpowiedniego oprogramowania do spotkań 1 na 1 jest niezbędne do efektywnego poruszania się po cyfrowym obszarze roboczym. Każde narzędzie ma swoje mocne strony, więc wybór zależy od konkretnych potrzeb zespołu i cyklu pracy.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz zespołem, prowadzisz protokoły ze spotkań odpowiednie oprogramowanie może pomóc usprawnić procesy i sprawić, że zadania będą znacznie łatwiejsze do wykonania.

Dzięki ClickUp możesz zarządzać zespołami o różnych funkcjach, wspierać współpracę w miejscu pracy i skutecznie poruszać się po różnych rodzajach spotkań.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego, jak usprawnić zarządzanie zespołem i spotkaniami jeden na jeden, sprawdź dedykowaną funkcję ClickUp Spotkania ClickUp . Spraw, aby Twój cyfrowy obszar roboczy był bardziej wydajny, a Twoje zadania łatwiejsze w zarządzaniu dzięki ClickUp. Odwiedź nas tutaj, aby dowiedzieć się, jak możemy zrewolucjonizować Twoje spotkania.