10 najlepszych narzędzi i oprogramowania do ciągłego doskonalenia w 2024 r

Dzięki ciągłej ocenie procesów i cykli pracy można wskazać wrażliwe obszary i opracować plany ich rozwiązania. Jeśli będziesz się tego trzymać, zminimalizujesz wąskie gardła, zaoferujesz produkty i usługi lepszej jakości , poprawiają organizację i morale pracowników, a ostatecznie napędzają wzrost.

W teorii brzmi to świetnie, ale jak można to zrealizować? Odpowiedź leży w narzędziach ciągłego doskonalenia. Oferują one solidne opcje analizy procesów, ustawienia celów i zadań, zarządzania dokumentacją i wizualizacji cykli pracy, aby utrzymać rozwój firmy.

Tutaj przedstawimy ci 10 najlepszych programów do ciągłego doskonalenia, omówimy ich zalety i wady oraz pomożemy ci wybrać ten, który jest zgodny z twoimi celami i cyklami pracy.

Czego należy szukać w narzędziach do ciągłego doskonalenia?

Oto kilka kluczowych cech każdego skutecznego narzędzia do ciągłego doskonalenia:

Wszechstronny pulpit : Powinien wyświetlać różne rodzaje danych w przejrzysty, dobrze zorganizowany sposób, aby pomóc ci zidentyfikować nawet najmniejsze problemy i podjąć odpowiednie działania

: Powinien wyświetlać różne rodzaje danych w przejrzysty, dobrze zorganizowany sposób, aby pomóc ci zidentyfikować nawet najmniejsze problemy i podjąć odpowiednie działania Opcje automatyzacji zadań : Powinien pozwalać na automatyzację powtarzalnych zadań i umożliwiać pracownikom skupienie się na działaniach przynoszących firmie większą wartość

: Powinien pozwalać na automatyzację powtarzalnych zadań i umożliwiać pracownikom skupienie się na działaniach przynoszących firmie większą wartość Integracje : Narzędzie powinno bezproblemowo współpracować z popularnymi narzędziami do zwiększania wydajności, komunikacji i współpracy, takimi jakmapa strumienia wartości *Narzędzia do wizualizacji: Powinno oferować funkcje, które pozwalają wizualizować procesy i cykle pracy, dowiedzieć się o nich więcej i zidentyfikować obszary wymagające poprawy

: Narzędzie powinno bezproblemowo współpracować z popularnymi narzędziami do zwiększania wydajności, komunikacji i współpracy, takimi jakmapa strumienia wartości *Narzędzia do wizualizacji: Powinno oferować funkcje, które pozwalają wizualizować procesy i cykle pracy, dowiedzieć się o nich więcej i zidentyfikować obszary wymagające poprawy Funkcje ustawienia celów : Powinien umożliwiać ustawienie jasnych celów, do których będzie dążyć zespół

: Powinien umożliwiać ustawienie jasnych celów, do których będzie dążyć zespół Opcje analizy: Platforma powinna umożliwiać śledzenie wskaźników KPI każdego projektu i generowanie cennych informacji w celu poprawy przyszłych wyników

10 najlepszych narzędzi do ciągłego doskonalenia w 2024 roku

Przeanalizowaliśmy wiele programów do ciągłego doskonalenia i ręcznie wybraliśmy 10 najlepszych. Narzędzia te są wyposażone w funkcje, które pomagają monitorować procesy w firmie, z łatwością przeprowadzać analizę przyczyn źródłowych oraz kierować zespołem we właściwym kierunku.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

Jako platforma wydajności typu "wszystko w jednym, ClickUp jest elastyczny, aby wspierać różne metodologii ciągłego doskonalenia aby pomóc zmienić sposób prowadzenia zespołu projektowego.

Pierwszym krokiem w tym procesie jest wiedza na temat tego, co faktycznie należy poprawić, oraz Pulpity ClickUp z konfigurowalnymi kartami są do tego idealne. Służą jako pokoje kontrolne do nadzorowania i analizowania nawet najbardziej drobnych aspektów Twojego Businessu, projektów i Teams.

Używaj pulpitów do zarządzania sprintami, do zrobienia obliczeń, oceny i zarządzania obciążeniami pracą, przydzielania zasobów i ustalania priorytetów pracy ! Dzięki tym wszystkim opcjom można zasadniczo zmierzyć puls firmy, zidentyfikować nieefektywne obszary i pracować nad ciągłym doskonaleniem.

Jeśli nie chcesz budować swojego pulpitu od podstaw, skorzystaj z ClickUp Szablon pulpitu zarządzania projektami .

Ponieważ ustawienie celów ma kluczowe znaczenie dla utrzymania firmy na właściwym torze i zwiększania wydajności spróbuj Cele ClickUp . Ustaw jasne cele i osie czasu oraz mierz swój postęp, aby utrzymać swój statek na kursie.

Dzięki ClickUp możesz wizualizować procesy w Tablice , korzystaj z wielu widoków projektu, aby widzieć rzeczy wyraźnie z różnych perspektyw, twórz i zarządzaj dokumentami związanymi z firmą, automatyzuj zadania i nie tylko!

ClickUp najlepsze funkcje

Pulpity nawigacyjne zapewniające ogólny przegląd sytuacji

Ustawienie i monitorowanie celów

Łatwe w użyciu szablony

Konfigurowalne tablice do wizualizacji procesów

Automatyzacja powtarzalnych zadań

Wiele widoków projektów

Łatwe tworzenie zadań i zarządzanie nimi

ponad 1000 integracji

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy wzmiankowali, że mieli problemy z korzystaniem z funkcji automatyzacji

Przyzwyczajenie się do szerokiego zakresu funkcji platformy może zająć trochę czasu

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Business Plus : $19/miesiąc na użytkownika

: $19/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,300+ recenzji)

: 4.7/5 (8,300+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ recenzji)

2. KPI Fire

Via: KPI Fire KPI Fire pomaga Tobie i członkom Twojego zespołu ułatwiać ciągłe doskonalenie dzięki funkcjom, które koncentrują się na burzy mózgów, rozwiązywaniu problemów, tworzeniu strategii i zdolności adaptacyjnych

To oprogramowanie do realizacji strategii jest jednym źródłem prawdy podczas całego procesu. Status, kondycję i harmonogram projektów można zobaczyć na wykresach podsumowujących, tj. pulpitach, które zapewniają szybki przegląd najważniejszych informacji.

Dostępnych jest wiele innych widoków, które oferują istotne informacje o stanie projektów i pozwalają zidentyfikować mocne i słabe punkty, takie jak widok korzyści, widok listy i widok osi czasu.

KPI Fire zachęca pracowników do zaangażowania dzięki funkcji Idea Funnel. Jest to miejsce do zbierania i oceny pomysłów na pokonanie wyzwań i problemów związanych z projektem. Możesz ustalić priorytety najlepszych rozwiązań i niestandardowe podejście do rozwiązywania problemów.

KPI Fire pozwala zbudować własne podejście od podstaw lub użyć szablonów pracy, które odzwierciedlają standardowe metody, takie jak PDCA, Kaizen, Charter Only i DMAIC.

Najlepsze funkcje KPI Fire

Różne funkcje burzy mózgów i tworzenia strategii

Wiele widoków do monitorowania projektów, w tym wykresy podsumowujące

Idea Funnel do angażowania pracowników w ciągłe doskonalenie

Bogata biblioteka szablonów cyklu pracy

Ograniczenia KPI Fire

Interfejs może wydawać się prosty dla niektórych użytkowników

Bardziej zróżnicowane i przejrzyste plany cenowe byłyby plusem

Ceny KPI Fire

Kontakt w sprawie cen

KPI Fire oceny i recenzje

GetApp : 4.6/5 (20+ recenzji)

: 4.6/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (20+ recenzji)

3. Process Street

Via: Process Street Czy chaotyczne cykle pracy i błędna komunikacja to częste występowanie w Twojej firmie? Możesz zostawić je w przeszłości, jeśli przejdziesz Process Street!

Ta potężna platforma bez kodu ma wszystko, czego potrzebujesz, aby przejąć kontrolę nad cyklem pracy, uporządkować procesy i ustawić firmę na powodzenie.

Dzięki łatwemu w użyciu redaktorowi typu przeciągnij i upuść, Process Street pozwala budować cykle pracy i organizować zadania w mgnieniu oka. Ponieważ Process Street wykorzystuje AI, możesz zminimalizować ryzyko błędów i upewnić się, że cykle pracy pasują do Twojej firmy jak ulał.

Dzięki wbudowanym integracjom i AI można automatyzować powtarzalne zadania i pozwolić pracownikom skupić się na działaniach usprawniających procesy biznesowe.

Platforma oferuje również mocne funkcje analityczne, które umożliwiają zbadanie każdej części cyklu pracy, śledzenie wskaźników KPI i identyfikację obszarów wymagających uwagi.

Najlepsze funkcje Process Street

Koncentruje się na zarządzaniu procesami

Brak kodu

Redaktor typu "przeciągnij i upuść

AI do automatyzacji cykli pracy i powtarzalnych zadań

Wbudowane integracje

Solidne opcje analizy

Limity Process Street

Niektórzy użytkownicy wzmiankowali, że platforma jest stosunkowo droga

Opanowanie zaawansowanych funkcji wymaga czasu

Ceny Process Street

Startup : $1,000/rok

: $1,000/rok Pro : Od 5000 USD/rok

: Od 5000 USD/rok Enterprise: Od 20 000 USD/rok

Process Street oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (350+ recenzji)

: 4.6/5 (350+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (550+ recenzji)

4. Rever

Via: Rever Rever został zaprojektowany z prostą filozofią: rozwiązywanie problemów, redukcja kosztów i ulepszanie procesów .

Platforma posiada modele ciągłego doskonalenia, takie jak pulpit czasu rzeczywistego, w którym można śledzić działania i procedury, zobaczyć ich postęp oraz monitorować ogólną wydajność zespołu .

Dzięki cyfrowym listom kontrolnym możesz upewnić się, że zespół wykonuje swoją pracę najlepiej jak potrafi. Jest to szczególnie wygodne w przypadku Gemba Walks - metody, która łączy kierownictwo wyższego szczebla z ludźmi "w terenie" Pozwala ona lepiej zrozumieć procesy pracowników i wspólnie znaleźć sposoby na ich optymalizację.

Rever pozwala przydzielać zadania odpowiednim osobom i monitorować ich postępy, minimalizować wąskie gardła i śledzić kluczowe wskaźniki.

Jedną z podstawowych zasad ciągłego doskonalenia jest sprawianie, by pracownicy czuli się słyszani. Rever umożliwia to dzięki opcjom zarządzania pomysłami. Każdy może zgłosić swoje sugestie, a Ty możesz wybrać najlepsze z nich i znaleźć sposób na ich wdrożenie.

Najlepsze funkcje Rever

Pulpit nawigacyjny w czasie rzeczywistym

Cyfrowe listy kontrolne

Solidne opcje przydzielania zadań

Zarządzanie pomysłami dla zaangażowania pracowników

Rever limitations

Brak opcji kategoryzacji pomysłów

Platforma może się czasem zawieszać

Ceny Rever

Kontakt w sprawie cen

Rever oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (20+ opinii)

5. The Lean Way

Via: The Lean Way Jak sugeruje nazwa, to narzędzie ciągłego doskonalenia opiera się na metodologii Lean, która koncentruje się na rozpoznawaniu i tworzeniu wartości przy użyciu mniejszej ilości zasobów i eliminowaniu marnotrawstwa.

Platforma pomaga zaangażować całą organizację w ciągłe doskonalenie poprzez Knowledge Wall. Każdy obszar roboczy ją posiada i to właśnie tam Ty i Twój zespół możecie przeprowadzać burze mózgów, udostępniać aktualizacje i cenne informacje, komunikować się i omawiać projekty. Możesz polubić, komentować, wzmiankować osoby, przypinać posty i korzystać z inteligentnych powiadomień, aby nie przegapić ważnych informacji.

Gdy zauważysz możliwości poprawy, użyj The Lean Way do tworzenia planów działania i przydzielania zadań konkretnym członkom zespołu. Ponieważ platforma oferuje zaawansowane opcje analizy i raportowania, możesz monitorować postęp każdego zadania i sprawdzać wskaźniki KPI, aby upewnić się, że jesteś na właściwej drodze. Możesz także ustawić cele i mieć oko na odpowiednie wskaźniki.

Dzięki dostosowywanym widżetom i tablicom na platformie, możesz tchnąć życie w swoje dane i monitorować ulepszenia za pomocą wykresów, tabel i tabel.

Najlepsze funkcje The Lean Way

Koncentruje się na Zasady Lean * Ściana wiedzy do wdrażania ciągłego doskonalenia

Ustawienie celów

Konfigurowalne widżety i tablice

Solidna analityka i raportowanie

Ograniczenia The Lean Way

Nowi użytkownicy mogą potrzebować trochę czasu, aby przyzwyczaić się do platformy

Ceny The Lean Way

Dla 25 użytkowników : $20/miesiąc za użytkownika

: $20/miesiąc za użytkownika Dla 50 użytkowników : $18/miesiąc za użytkownika

: $18/miesiąc za użytkownika Dla 100 użytkowników : $15/miesiąc za użytkownika

: $15/miesiąc za użytkownika Dla 200 użytkowników : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Dla 400 użytkowników : $8/miesiąc za użytkownika

: $8/miesiąc za użytkownika Dla 800 użytkowników : $5/miesiąc za użytkownika

: $5/miesiąc za użytkownika Dla ponad 1000 użytkowników: skontaktuj się w celu ustalenia ceny

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

The Lean Way oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (1 opinia)

6. Q-Optimize

Via: Qmarkets Chcesz mieć zakończoną kontrolę nad każdą sceną ciągłego doskonalenia, od pomysłu do pomiaru ROI? Q-Optimize może być narzędziem, którego szukasz!

Q-Optimize, część Qmarkets, popularnego oprogramowania do zarządzania innowacjami, działa poprzez podzielenie podróży ciągłego doskonalenia na kilka scen.

Pierwszy z nich polega na stworzeniu wyzwania doskonalenia w celu zebrania sugestii dotyczących zmiany strategii lub słabych punktów firmy. Drugi to zbieranie i głosowanie na najlepsze pomysły. Każdy pomysł jest automatycznie skanowany, więc nie ma ryzyka jego powielenia.

W trzeciej scenie AI przeszukuje pomysły i przekazuje je do odpowiedniego działu lub osoby w oparciu o ich kategorię. Pomysły są następnie analizowane, a te o największym potencjale są filtrowane.

Czwarta scena to wdrażanie najlepszych pomysłów - tworzenie i przydzielanie zadań oraz śledzenie procesu za pomocą funkcji przyjmowania pomysłów na platformie.

Ostatnia scena obejmuje analizę i raportowanie. To tutaj zmierzyć ROI dla każdej strategii doskonalenia i używać intuicyjnych pulpitów do śledzenia wskaźników KPI. Q-Optimize pozwala identyfikować i nagradzać osoby i zespoły, które w największym stopniu przyczyniły się do powodzenia danego pomysłu.

Najlepsze funkcje Q-Optimize

Pozwala śledzić wszystkie sceny ciągłego doskonalenia

Zasilany przez AI

Zachęca każdego pracownika do wnoszenia wkładu

Łatwe przydzielanie i śledzenie zadań

Limity Q-Optimize

Niektórzy użytkownicy wzmiankują, że raportowanie mogłoby być bardziej zorientowane na ludzi

Ceny Q-Optimize

Kontakt w sprawie cen

Q-Optimize oceny i recenzje

Brak recenzji

7. KaiNexus

Via: KaiNexus KaiNexus to narzędzie do ciągłego doskonalenia, które koncentruje się na współpracy. Każdy członek zespołu jest zachęcany do włożenia swoich dwóch groszy i przyczynienia się do poprawy procesów w firmie.

Opcje takie jak udostępnianie wiedzy i wizualne tablice zarządzania pozwalają tobie i twojemu zespołowi na burzę mózgów, omawianie pomysłów na ulepszenia i głosowanie na najlepsze z nich.

Możesz także tworzyć repozytoria zawierające najbardziej efektywne sposoby radzenia sobie z zadaniem lub procesem i upewnić się, że Twoi pracownicy nie zboczą z kursu.

Repozytoria są wyposażone w zaawansowane funkcje wyszukiwania, co oznacza, że można znaleźć rozwiązanie problemu za pomocą kilku kliknięć. Funkcje te zapobiegają również dwukrotnemu wprowadzaniu tych samych ulepszeń przez Ciebie i Twój zespół.

KaiNexus pozwala zobaczyć wpływ ulepszeń i wskaźniki w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możesz na bieżąco wprowadzać niezbędne zmiany i zapewnić sobie płynne żeglowanie po zdradliwych wodach ciągłego doskonalenia.

Najlepsze funkcje KaiNexus

Intuicyjny interfejs z różnymi opcjami niestandardowymi

Wizualne tablice zarządzania

Udostępnianie wiedzy

Śledzenie metryk w czasie rzeczywistym

Limity KaiNexus

Kilku użytkowników wzmiankowało, że częste aktualizacje mogą powodować zamieszanie

Niektóre niestandardowe zmiany wymagają kontaktu z obsługą klienta platformy

Ceny KaiNexus

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje KaiNexus

G2: 5/5 (5 opinii)

8. Integrify

Via: Integrify Integrify nie jest narzędziem do ciągłego doskonalenia per se - to platforma do zarządzania cyklem pracy i automatyzacji. Może być jednak bardziej niż przydatna w usprawnianiu procesów biznesowych.

Główną funkcją Integrify jest kompilator procesów typu "przeciągnij i upuść ". Pomaga on sprostać wyzwaniom, przed którymi stoi firma, od marnowania czasu na powtarzalne zadania i ustalanie Cykle pracy CRM do obsługi zgodności i precyzyjnego określania struktury zarządzania projektami .

Użyj konstruktora, aby przypisywać zadania, udzielać zatwierdzeń, zostawiać notatki i komentarze oraz pracować ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym, aby zapewnić maksymalną współpracę.

Dzięki otwartemu API, możesz zintegrować swój cykl pracy z popularnymi aplikacjami do komunikacji, księgowości, współpracy i samodyscyplina aplikacje i przenieść funkcje na nowy poziom. 🪄

Itengrify oferuje również mocne opcje raportowania w czasie rzeczywistym, aby zapewnić płynne działanie cyklu pracy. Pulpity i raportowanie wizualne pomagają uzyskać wgląd w każdy szczegół i sprawdzić, czy jakakolwiek część wymaga poprawek.

Najlepsze funkcje Integrify

Niskokodowy kreator procesów

Zachęca do współpracy

Kompleksowe raportowanie w czasie rzeczywistym

Pulpity nawigacyjne i raportowanie wizualne

Otwarte API

Limity Integrify

Nauka obsługi może zająć trochę czasu

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że chcieliby zobaczyć większą elastyczność w opcjach raportowania

Ceny Integrify

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Integrify

G2 : 4.4/5 (30+ recenzji)

: 4.4/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (20+ recenzji)

9. Planview

Via: Planview Planview to platforma do zarządzania portfolio i pracą, która może mieć niesamowitą wartość dla ciągłego doskonalenia. Platforma obejmuje wiele rozwiązań, a tym, które można wykorzystać do celów doskonalenia, jest Planview AdaptiveWork. Koncentruje się ona na połączeniu pracy różnych Teamów i działów w celu przezwyciężenia podstawowych wyzwań.

Pierwszym krokiem jest identyfikacja obszarów wymagających poprawy, a można to zrobić za pomocą opcji analitycznych i raportowania Planview. Konfigurowalne pulpity, wykresy, grafy i raporty pozwalają uzyskać jasny obraz wydajności bieżących strategii i pomagają dostrzec te, które wymagają ponownego zrobienia.

Planview oferuje również wyjątkowe opcje planowania, takie jak planowanie scenariuszy. Twórz scenariusze "co jeśli", aby sprawdzić efekt potencjalnych zmian i przekonać się, czy mają one sens.

Po wdrożeniu ulepszeń możesz śledzić ich powodzenie za pomocą Wskaźników KPI i wizualizacji oraz wprowadzać zmiany (jeśli to konieczne) po drodze.

Najlepsze funkcje Planview

Planowanie scenariuszy

Rozszerzenie analityki i raportowania

Szczegółowe śledzenie KPI

Mnóstwo narzędzi do wizualizacji

Limity Planview

Niektórzy użytkownicy uważają, że cena jest zbyt wysoka

Krzywa uczenia się jest bardziej stroma

Ceny Planview

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Planview

G2 : 4.1/5 (500+ recenzji)

: 4.1/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (150+ recenzji)

10. Planbox

Via: Planbox Potrzebujesz elastycznej platformy, której priorytetem jest praca zespołowa i łatwość użytkowania? Planbox spełnia wszystkie wymagania i może stać się Twoim rozwiązaniem do ciągłego doskonalenia.

Platforma ta pomaga Tobie i Twojemu zespołowi połączyć siły i wspólnie pracować nad problemami, które ograniczają Twoją firmę i uniemożliwiają jej osiągnięcie prawdziwego potencjału.

Planbox stosuje podejście oparte na wyzwaniach do ciągłego doskonalenia. Ty i twoi współpracownicy omawiacie potencjalne obszary ulepszeń i przekształcacie je w wyzwania. Wspaniałe w tej platformie jest to, że można zaprosić zewnętrznych współpracowników, aby przedstawili swoje pomysły i pomogli znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Planbox oferuje opcje burzy mózgów, komentowania, dyskutowania i głosowania nad pomysłami. Możesz nawet zapisywać wyzwania, aby wykorzystać je później.

Kolejnym powodem, dla którego Planbox może być mądrym wyborem, są opcje analityczne. Otrzymujesz szczegółowy wgląd w każdy wskaźnik i rozumiesz, czy Twoje rozwiązanie odniosło powodzenie, czy też wymaga zmiany.

Najlepsze funkcje Planbox

Koncentruje się na współpracy poprzez wyzwania

Ustawienie wyzwań jest łatwe

Doskonałe opcje analityczne

Elastyczny i konfigurowalny

Limity Planbox

Aplikacje mobilne oferują ograniczone doświadczenie

Interfejs może wydawać się przestarzały dla niektórych użytkowników

Cennik Planbox

Kontakt w sprawie cen

Planbox oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (30+ recenzji)

: 4.8/5 (30+ recenzji) GetApp: 4.9/5 (20+ recenzji

Tablica ciągłego doskonalenia

W dzisiejszym krajobrazie korporacyjnym powodzenie zależy od zdolności adaptacyjnych i umiejętności pozostawania na bieżąco.

Narzędzia oprogramowania do ciągłego doskonalenia mogą pomóc wykryć słabe punkty w procesach firmy i przekształcić je w zalety. Zapewniają wsparcie na każdym kroku transformacji i sprawiają, że jest ona mniej burzliwa. Rozpocznij pracę z ClickUp aby wykorzystać narzędzia ciągłego doskonalenia w całej organizacji!