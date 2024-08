8 niezawodnych szablonów ROI do śledzenia zwrotów w Excelu i ClickUp

ROI, czyli zwrot z inwestycji, to wskaźnik służący do śledzenia rentowności wszystkiego, co jest robione z motywów biznesowych. Chodzi o ustalenie, ile projekt zarabia w stosunku do swoich kosztów, wyrażonych w procentach. Ujemny zwrot z inwestycji oznacza, że przedsięwzięcie przynosi straty.

Chociaż obliczenia ROI są dość podstawowe, mają ogromną wagę w świecie korporacji. Decyzje o kontynuowaniu lub porzucaniu projektów zależą od tych liczb.

Brzmi wymagająco? Właśnie dlatego potrzebujesz odpowiednich szablonów ROI do zarządzania portfelem firmy i optymalizacji strategii alokacji kapitału.

Przedstawiamy listę najbardziej zaawansowanych szablonów ROI do zarządzania sprzedażą i inwestycjami oraz podejmowania decyzji opartych na danych w celu maksymalizacji wyników finansowych.

Co to jest szablon ROI?

Zanim przejdziemy do szablonów, odświeżmy naszą wiedzę na temat ROI z matematycznego punktu widzenia. Zwrot z inwestycji zasadniczo ujawnia tempo, w jakim inwestycja w projekt lub działanie wzrosła lub zmniejszyła się. Oto równanie ROI:

Zwrot z inwestycji (ROI) = (całkowita sprzedaż - koszt inwestycji) ÷ koszt inwestycji

Znaczenie wszystkiego, co robi firma, sprowadza się do zwrotów, dlatego potrzebujesz szablonu, aby dodać strukturę do metody dochodu netto.

Szablon ROI to narzędzie do przeglądu finansowego przeznaczone dla kierowników projektów i liderów strategicznych. Centralizuje dane z bieżących i proponowanych projektów, zapewniając wgląd w:

Najbardziej opłacalnych projektów

Projekty, które powinny zostać porzucone z powodu ujemnego/niskiego ROI

Lukratywne możliwości inwestycyjne

Projekty blokujące więcej funduszy (kapitału) niż powinny

Ogólna kondycja finansowa firmy

Ten szablon zapewnia ramy dla planowania, obliczania i ilustrowania zwrotu z inwestycji dla wewnętrznych interesariuszy. Może być wyposażony w dodatkowe funkcje do ustalania celów, określania działań zwiększających ROI, śledzenia wskaźników sprzedaży, ustalania priorytetów projektów i zadań lub prognozować.

Co składa się na dobry szablon ROI?

Rodzaj szablonu ROI, którego potrzebujesz, zależy od celu, czy analizujesz pojedynczy projekt, porównujesz kilka z nich, czy tworzysz portfolio dla całej firmy. Aby jednak szablon był skuteczny, powinien mieć pewne kluczowe cechy, takie jak:

Możliwość dostosowania : Powinien umożliwiać edycję i dostosowywanie różnych sekcji w celu obliczenia ROI i śledzenia całkowitego kosztu. Na przykład, wiele szablonów umożliwia dostosowanie celów za pomocą funkcjiOKR (cele i kluczowe wyniki) *Atrakcyjność wizualna: Powinieneś być w stanie dodać elementy takie jak obrazy, wykresy i diagramy, aby zapewnić wizualną reprezentację ROI i ułatwić porównywanie

: Powinien umożliwiać edycję i dostosowywanie różnych sekcji w celu obliczenia ROI i śledzenia całkowitego kosztu. Na przykład, wiele szablonów umożliwia dostosowanie celów za pomocą funkcjiOKR (cele i kluczowe wyniki) *Atrakcyjność wizualna: Powinieneś być w stanie dodać elementy takie jak obrazy, wykresy i diagramy, aby zapewnić wizualną reprezentację ROI i ułatwić porównywanie Przejrzysta struktura : Najlepsze szablony ROI mają uporządkowane sekcje, które pozwalają na przyswojenie kluczowych informacji na bieżącoarkusz cenowy *Wszechstronność i skalowalność: Podczas gdy szablony ROI zazwyczaj nie są przeznaczone dla konkretnej branży, muszą łatwo dostosowywać się do reprezentowania różnych rodzajów i rozmiarów inwestycji, wydatków, projektów lub puli dochodów

: Najlepsze szablony ROI mają uporządkowane sekcje, które pozwalają na przyswojenie kluczowych informacji na bieżącoarkusz cenowy *Wszechstronność i skalowalność: Podczas gdy szablony ROI zazwyczaj nie są przeznaczone dla konkretnej branży, muszą łatwo dostosowywać się do reprezentowania różnych rodzajów i rozmiarów inwestycji, wydatków, projektów lub puli dochodów Opcje współpracy: Powinien wspierać przegląd w czasie rzeczywistym i sesje burzy mózgów z zespołem ds. strategii

8 szablonów ROI do wykorzystania w 2024 roku

W Internecie można znaleźć więcej niż kilka kalkulatorów ROI, ale studnia jest dość sucha, jeśli chodzi o przyjazne dla analizy szablony do określania przepływów pieniężnych firmy.

Mając na uwadze różne cele biznesowe, wybraliśmy osiem najbardziej zaawansowanych szablonów ROI do oceny i porównywania projektów i procesów biznesowych. Duża część naszych szablonów pochodzi z ClickUp -Są one całkowicie darmowe i sprawdzają się w większości przypadków. Opcje wykraczające poza ClickUp mogą mieć swoją cenę.

Zanurzmy się i przygotujmy Twoją firmę na rozwój!

1. Szablon arkusza prowizji ClickUp ROI

Szablon arkusza prowizji ClickUp ROI

Nasz pierwszy wybór to Szablon arkusza prowizji ClickUp ROI -Idealny do przeglądu ROI zespołu sprzedaży i kwoty wydanej na prowizje dla każdego członka!

Ten szablon pomaga śledzić prowizje zarobione przez różne zespoły sprzedaży i poszczególnych członków. Jest to kompleksowe narzędzie do obliczania prowizji w stosunku do liczby sprzedanych jednostek.

Aby rozpocząć korzystanie z szablonu, najlepiej mieć na uwadze zakres ROI, powiedzmy 25%-30%. Możesz wprowadzić proste lub skomplikowane struktury prowizji do szablonu i upewnić się, że wszyscy są sprawiedliwie wynagradzani za włożoną pracę. Dostosuj stawki prowizji w oparciu o aktualne trendy rynkowe, o ile zwrot z inwestycji nie spadnie poniżej pożądanego poziomu.

Jedną z najbardziej godnych pochwały cech szablonu jest to, że członkowie zespołu mogą mieć różne stawki prowizji w oparciu o ich doświadczenie lub wyniki.

Oto kilka praktycznych rzeczy, które można zrobić z tym szablonem:

Cele ClickUp dla każdego sprzedawcy i śledzenie jego wyników (cele powinny być realistyczne, aby nie demotywować zespołu) Dostosuj formuły dla całkowitej prowizji lub ROI Ustalanie kamieni milowych i motywowanie członków zespołu do ich osiągania Przekazywanie informacji zwrotnych zespołowi sprzedaży co miesiąc lub co kwartał Tworzenie prognoz budżetowych na podstawie najnowszych raportów sprzedaży

Korzystanie z szablonu nie może być prostsze - wystarczy dodać nazwiska każdego sprzedawcy wraz z odpowiednimi informacjami, takimi jak klasyfikacja zespołu i struktura prowizji. Śledź dane za pomocą widoków Prowizje na zespół i Prowizje na obszar. Pobierz ten szablon

2. Szablon narzędzia do śledzenia sprzedaży ClickUp

Szablon narzędzia do śledzenia sprzedaży ClickUp

Ciągłe zmiany w sprzedaży mogą sprawić, że utrzymanie średniego ROI stanie się wyzwaniem. Na szczęście masz Szablon śledzenia sprzedaży ClickUp aby stabilizować ROI w obliczu stale zmieniających się procesów sprzedaży. Ten szablon jest wyposażony w wiele funkcji, które pomogą Ci

Uzyskać dokładne informacje w czasie rzeczywistym o wszystkich ruchomych aspektach przepływu pracy sprzedaży

Dostosować plany ipisać skuteczne OKR aby osiągnąć cele

Testowanie różnych technik sprzedaży

Śledzenie osiągniętych i nieosiągniętych celów

Jeśli chcesz efektywnie korzystać z tego szablonu, wszystko co musisz zrobić, to wprowadzić odpowiednie dane w dostarczonych polach niestandardowych. Dodaj informacje o praktycznie wszystkim - od typu produktu i celu zysku po liczbę zwrotów.

Na podstawie wyników zespołu możesz obliczyć zwrot z inwestycji posortowany według produktów lub okresów. Baw się widokami szablonów, aby uzyskać usprawnione perspektywy.

Na przykład widok Wolumen sprzedaży na miesiąc przedstawia całkowitą sprzedaż w każdym miesiącu, pomagając zidentyfikować wzorce i przewidzieć przyszłą sprzedaż. Możesz też użyć widoku Wolumen sprzedaży na produkt i zbadać jakość ROI swoich najpopularniejszych produktów.

Samodzielne śledzenie sprzedaży może być żmudnym zadaniem, zwłaszcza jeśli firma sprzedaje tysiące sztuk każdego miesiąca. Z tym szablonem to żaden problem - oferuje on doskonałe funkcje do współpracy i delegowania zadań członkom zespołu.

A dzięki Bogate opcje dostosowywania ClickUp możesz stworzyć narzędzie do śledzenia sprzedaży, które będzie pasować do Twojej firmy jak ulał! Pobierz ten szablon

3. Szablon potoku sprzedaży ClickUp

Szablon potoku sprzedaży ClickUp

Śledzenie potencjalnych klientów jest najwyższym priorytetem dla każdej firmy. Ale bądźmy szczerzy, dbanie o potencjalnych klientów, konwersje i customer journeys 24/7 to nie piknik.

Trywialne niedopatrzenie może prowadzić do utraty wiarygodności w oczach klientów, ostatecznie szkodząc zwrotowi z inwestycji. Ale dzięki Szablon potoku sprzedaży ClickUp możesz obserwować swój pipeline sprzedaży jak jastrząb dzień w dzień!

Szablon zapewnia wiele przydatnych funkcji, które usprawniają zarządzanie klientami . Jego wiele widoków i starannie zaprojektowane sekcje umożliwiają wizualizację lejka sprzedaży od góry do dołu - przeglądaj, ustalaj priorytety i zarządzaj potencjalnymi klientami za pomocą interfejsu przeciągnij i upuść.

Ten szablon jest podzielony na dwie sekcje:

Zarządzanie rurociągami2. Zarządzanie kontami

Obie części zapewniają dogłębny wgląd w procesy sprzedaży.

Aby przewidywać przyszłą sprzedaż i ROI z dużą dokładnością, zalecamy podzielenie pipeline'u na mniejsze fazy, takie jak Lead Qualification, Contact, Negotiation i Closing. Przydziel zadania członkom na każdym etapie, ustanawiając odpowiedzialność w procesie.

Zarządzanie kontem polega na śledzeniu klientów, reagowaniu na opinie i prośby o usługi oraz identyfikowaniu obszarów wymagających poprawy. Dodaj Statusy niestandardowe i atrybuty ostatniego kontaktu do każdego klienta, aby zachować Przepływ pracy CRM spójny i produktywny!

Zmęczony codziennym wprowadzaniem ręcznych zmian w szablonie? Nie martw się! Ten szablon zawiera trzy automatyzacje ClickUp, które aktualizują listy i przypisanych na autopilocie. Pobierz ten szablon

4. Szablon planu działania dla nieruchomości ClickUp

Szablon planu działania ClickUp dla nieruchomości

Szablon Szablon planu działania ClickUp dla nieruchomości może być jedyną specyficzną dla branży opcją na naszej liście, ale zaufaj nam, gdy mówimy, że może ci pomóc tworzyć prognozy finansowe dla każdej niszy.

Ten szablon został zaprojektowany, aby służyć pośredników w handlu nieruchomościami i zarządców nieruchomości . Pozwala organizować i ustalać priorytety zadań za pomocą codziennych planów działania, pomagając w ten sposób stworzyć mapę drogową dla swojej podróży inwestycyjnej i porównać nieruchomości za pomocą ROI.

U podstaw tego szablonu leży poszukiwanie potencjalnych możliwości inwestycyjnych w celu zwiększenia zwrotu z inwestycji. Jego funkcje porównawcze oparte na rentowności sprawiają, że jest to wszechstronne narzędzie do analizy ROI dla każdego projektu lub portfela.

Oto jak korzystać z szablonu do pomiaru wzrostu inwestycji:

Zdefiniuj wymierne cele: Zanotuj swoje docelowe zyski i wartość zwrotu z inwestycjikluczowe wskaźniki pomiaru sukcesu. Można użyćDokumenty ClickUp do prowadzenia dokumentacji Zidentyfikuj swoje inwestycje: Dodaj jednolite szczegóły dotyczące wszystkich możliwości inwestycyjnych, aby ułatwić porównanie. Możesz generować prognozy ROI dla wszystkich lub określonych projektów Porównywanie ROI: Wykorzystaj dane ROI, aby wybrać projekty, w które warto zainwestować

Jest to jednak tylko szkic, ponieważ dziesiątki procesów stoją między tobą a pożądanym ROI. Należy jednak pamiętać, że jest to szablon planu działania pomoże ci to stworzyć szczegółowy plan zwiększenia wydajności w dłuższej perspektywie. 🤑 Pobierz ten szablon

5. Szablon KPI sprzedaży ClickUp

Szablon KPI sprzedaży ClickUp

Aby zrozumieć i zwiększyć zwrot z inwestycji, należy najpierw przeanalizować wskaźniki sprzedaży pod różnymi kątami. The Szablon KPI sprzedaży ClickUp zapewnia centralne centrum do pomiaru wydajności zespołu i tworzenia planów zwiększania potencjału przychodów! 📈

Szablon przedstawia KPI sprzedaży w trzech sekcjach:

Raport tygodniowy Raport miesięczny Tablica przychodów za miesiąc (wyświetlacz w stylu Kanban prezentujący tygodniową sprzedaż za jeden miesiąc)

Szablon udostępnia 15 pól niestandardowych reprezentujących wskaźniki, takie jak liczba sprzedaży, całkowity przychód ze sprzedaży, próby upsellingu, udane upsellingi i liczba ofert.

Chcesz zbadać konkretne wskaźniki? Możesz sortować między polami za pomocą filtrów i generować ukierunkowane raporty z wartościami zysku netto dla każdego tygodnia lub miesiąca.

Oprócz pomocy w monitorowaniu ROI, szablon ten oferuje mnóstwo narzędzi do współpracy i dostosowywania. Możesz kodować sekcje kolorami, bawić się kolumnami i tworzyć unikalne układy, aby promować szybkie widoki odpowiednich wskaźników KPI. Pobierz ten szablon

6. Szablon Marketing ROI autorstwa SlideTeam

Przedstaw zwrot z inwestycji z działań marketingowych i śledź sukces swoich kampanii

Jednym z najszybszych sposobów, aby więcej osób dowiedziało się o Twojej firmie, są treści marketingowe i kampanie marketingowe, niezależnie od tego, czy są to wiadomości e-mail, media społecznościowe reklamy, ulotki lub billboardy. Ale czy przeznaczałbyś pieniądze na projekty marketingowe bez obliczania ROI?

Specyficzny dla marketingu szablon ROI pomaga przewidzieć sukces wysiłków poprzez oszacowanie rentowności względnych wydatków. Służy do budżetowania lub uzasadniania kosztów marketingowych, takich jak reklamy, ankiety wśród klientów, opłaty agencyjne i wynagrodzenia pracowników.

Skorzystaj z Marketing ROI Template by SlideTeam i stwórz idealną wizualną reprezentację swoich przeszłych lub przyszłych kampanii dla swoich interesariuszy. Ten szablon PowerPoint zawiera w 100% edytowalne slajdy, niestandardowe ikony i kształty.

Domyślne slajdy mają zdefiniowane elementy, ale to zespół marketingowy może je zmienić w zależności od odbiorców i marki. Możesz dostosować kolory i czcionki oraz dodać okna dialogowe, aby prezentacja była łatwa do zrozumienia dla początkujących widzów.

Ten szablon jest najbardziej przydatny do komunikowania planów z kierownictwem lub zespołami księgowymi podczas spotkań budżetowych. Pobierz ten szablon

7. Szablon raportu śledzenia ROI w PowerPoint od SlideTeam

Przedstaw szczegóły ROI za pomocą szablonu raportu śledzenia ROI w PowerPoint od SlideTeam

Obliczanie ROI to nic wielkiego, ale wiedza o tym, jak spójnie zaprezentować dane ogółowi odbiorców, to trudne zadanie. W większości przypadków największą przeszkodą jest przekazywanie liczb osobom, które nie mają doświadczenia w finansach lub księgowości.

Szablon PowerPoint ROI Tracking Report od SlideTeam rozwiązuje ten problem. Jego prosta struktura tabeli prezentuje podstawy liczbowe bez przytłaczania odbiorców. Możesz wymienić koszt inwestycji i wygenerowany przychód oraz połączyć je z wartością ROI w jednym oknie!

Przedstawienie liczb zysku może być jeszcze większym wyzwaniem, jeśli prezentujesz więcej niż jedną inwestycję, co często ma miejsce. Ale dzięki temu szablonowi będziesz mieć więcej niż wystarczająco miejsca, aby przedstawić wiele inwestycji i tworzenie raportów na temat ich porównania.

Jedną z najważniejszych zalet tego szablonu jest jego przyjazność dla użytkownika. Ponieważ jest to szablon PowerPoint, większość użytkowników cieszy się poczuciem znajomości, jakie zapewnia.

Każdy element szablonu można dostosować - dodawać lub usuwać sekcje, zmieniać kolory lub używać ikon i symboli, aby dodać charakteru swojej prezentacji! Pobierz ten szablon

8. Szablon Excel ROI autorstwa 365FinancialAnalyst

Oblicz swój ROI za pomocą szablonu Excel ROI Template by 365FinancialAnalyst Template

Jeśli potrzebujesz tylko kalkulatora ROI dla bardzo skomplikowanych inwestycji lub projektów, Excel ROI Template od 365FinancialAnalyst spełni Twoje oczekiwania.

Szablon ten jest intensywnie zaprojektowany do złożonych obliczeń ROI, które zależą od różnych zmiennych, takich jak prowizje zespołu sprzedaży, podatki i zyski z dywidend. Wykonywanie takich pracochłonnych i podatnych na błędy obliczeń nie jest możliwe ręcznie.

Jeden mały błąd może stworzyć zniekształcony obraz kondycji firmy. W rezultacie możesz podjąć niewłaściwe kroki i zaszkodzić swojej firmie.

Ten darmowy szablon arkusza kalkulacyjnego ROI Excel ma na celu uproszczenie obliczeń. Zawiera on zdefiniowane formuły do wyodrębniania prawidłowej stopy zwrotu po uwzględnieniu wszystkich zmiennych - wszystko, co musisz zrobić, to wprowadzić dane w wymaganych komórkach.

Szablon przedkłada funkcjonalność nad estetykę, więc nie oczekuj funkcji dostosowywania lub współpracy. Pobierz ten szablon

Zmierz rentowność swojej firmy za pomocą szablonów ROI

Szablony ROI są cennymi narzędziami do określania rentowności firmy. Korzystając z tych szablonów, możesz łatwo i dokładnie śledzić swoje inwestycje, mierzyć ich zwrot i ostatecznie podejmować świadome decyzje dotyczące finansów.

Pamiętaj, że kluczem do zwiększenia rentowności firmy jest konsekwentne monitorowanie i analizowanie. Szablony ROI mogą służyć jako przewodnik w tym procesie, pomagając poruszać się po złożonym krajobrazie finansów biznesowych. Utwórz bezpłatne konto ClickUp i zorganizuj całą swoją pracę w jednym miejscu!