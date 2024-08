10 szablonów Free Sales Pipeline do zamknięcia większej liczby transakcji

Co decyduje o powodzeniu zespołu sprzedażowego? Czy jest to talent, wielkość czy zaawansowane narzędzia? Chociaż wszystkie te elementy są kluczowe, najlepsze zespoły sprzedażowe nieustannie koncentrują się na zarządzaniu i zwiększaniu sprzedaży.

Potok sprzedaży jest kluczową częścią prognozy przychodów i formularza solidnej strategii sprzedaży.

Teams sprzedażowe często napotykają jednak wyzwania, takie jak zdezorganizowane leady, brak widoczności ścieżki sprzedażowej potencjalnych klientów i trudności w procesie śledzenia podczas tworzenia struktury lejka sprzedażowego.

Szablon lejka sprzedażowego może pomóc w usprawnieniu procesu sprzedaży, zarządzaniu potencjalnymi klientami, śledzeniu postępów sprzedaży i poprawie współczynników konwersji.

W tym artykule udostępniamy 10 darmowych szablonów lejka sprzedażowego, które można wykorzystać do wzmocnienia lejka sprzedażowego oraz zwiększenia efektywności i wydajności sprzedaży.

Co to jest szablon Sales Pipeline?

Szablon lejka sprzedażowego to wizualna mapa wszystkich etapów procesu sprzedaży, w tym poszukiwania, kwalifikacji potencjalnych klientów, pozyskiwania potencjalnych klientów i finalizowania transakcji. Pomaga on umieścić wszystkie dane potoku sprzedaży w kontekście, dzięki czemu można skutecznie śledzić transakcje, skupić się na właściwych możliwościach i wdrożyć dobrze zaplanowaną strategię.

Skuteczny szablon lejka sprzedażowego zapewnia jasne ramy, które można podzielić na generowanie leadów, kwalifikację, zasięg, działania następcze, negocjacje i zamykanie transakcji. Jeśli nie chcesz, aby Twoje transakcje prześlizgiwały się przez szczeliny, szablon Sales Pipeline jest doskonałym dodatkiem do Twojego arsenału oprogramowanie do śledzenia sprzedaży narzędzia i zasoby.

Działy sprzedaży używają tych szablonów do ustawienia realistycznych celów, identyfikacji blokad i możliwości sprzedaży, śledzenia postępów na całej scenie sprzedaży i prognozy sprzedaży.

Każdy szablon lejka sprzedaży powinien zawierać następujące elementy:

Liczba szans w pipeline : Czy pipeline ma wystarczająco dużo szans do zrobienia?

: Czy pipeline ma wystarczająco dużo szans do zrobienia? Wielkość i wartość każdej szansy: Jaka jest średnia wielkość i zapisy transakcji? Którzy przedstawiciele handlowi pracują nad daną transakcją?

Jaka jest średnia wielkość i zapisy transakcji? Którzy przedstawiciele handlowi pracują nad daną transakcją? Czas pomiędzy poszczególnymi fazami procesu sprzedaży: Jak długo trwa przejście każdej szansy z jednej sceny do drugiej, w tym oczekiwana data zamknięcia, prawdopodobieństwo wygranej, ogólny czas zamknięcia transakcji

Przed przyjęciem takiego szablonu dla swojego zespołu, warto zrozumieć, co sprawia, że pipeline sprzedaży jest dobry.

Co składa się na dobry szablon Sales Pipeline?

Szablon lejka sprzedażowego powinien być zasobem, a nie czynnikiem rozpraszającym, który umożliwia efektywne zarządzanie lejkiem sprzedażowym i osiąganie celów w zakresie przychodów.

Aby uzyskać maksymalny zwrot z inwestycji z szablonu Sales Pipeline, oto na co należy zwrócić uwagę:

Dobrze zdefiniowane sceny

Musisz zdefiniować każdą scenę w procesie sprzedaży, aby upewnić się, że Twoi przedstawiciele są na tej samej stronie, jeśli chodzi o przeniesienie szansy z generowania potencjalnych klientów do kwalifikacji i zamknięcia oraz aby uniknąć nieporozumień.

Wizualna reprezentacja

Szablon skutecznego pipeline'u sprzedaży powinien umożliwiać wizualną reprezentację krytycznych etapów wskaźniki potoku sprzedaży i KPI.

Funkcje współpracy

Wybierz szablon raportu sales pipeline z możliwością edycji w czasie rzeczywistym, funkcjami formatowania, które sprawiają, że szablon jest atrakcyjny wizualnie, oraz możliwością współpracy przy użyciu wzmianek, etykiet i komentarzy.

Możliwości raportowania

Darmowy szablon lejka sprzedażowego powinien zapewniać szczegółową analizę stanu lejka i danych sprzedażowych oraz śledzenie wydajności przedstawicieli handlowych.

Integracja z cyklami pracy

Wreszcie, twoje zespoły sprzedażowe powinny być w stanie zintegrować ten szablon z istniejącymi cyklami pracy. Na przykład, powinieneś być w stanie automatycznie zaimportować dane pipeline z szablonu do CRM, aby zapewnić przepływ danych bez błędów.

10 Free Sales Pipeline Templates

Jeśli jesteś gotowy, aby zbudować swój pierwszy pipeline sprzedaży, oto 10 najlepszych szablonów, które możesz pobrać za darmo i wykorzystać już dziś.

1. ClickUp Kroki do stworzenia szablonu lejka sprzedaży

Skorzystaj z szablonu ClickUp Steps to Create Sales Funnel Template, aby szybko uzyskać niestandardowe informacje o klientach, rozwijać świadomość i automatycznie tworzyć zadania

Jednym z kluczowych elementów potoku sprzedaży jest lejek sprzedaży. Pokazuje on liczbę potencjalnych klientów, którzy przechodzą od zapoznania się z Twoją marką do ostatecznego zakupu.

W tym przypadku Kroki ClickUp do stworzenia szablonu lejka sprzedażowego pomaga zespołom sprzedażowym w nawigowaniu klientów od bycia potencjalnymi klientami do potencjalnych klientów i wizualizuje różne sceny lejka sprzedaży w celu prognozy, zarządzania i poprawy wyników sprzedaży.

Szablon ten zawiera następujące elementy Widok tablicy ClickUp za pomocą którego można wizualizować wszystkie kroki, w tym generowanie leadów, kwalifikację, pielęgnację i konwersję.

Dzięki temu szablonowi możesz stale monitorować, jak zakwalifikowany lead przechodzi przez każdą scenę i podejmować odpowiednie działania w odpowiedzi. Analiza tych scen transakcji pomaga w tworzeniu i selekcjonowaniu celowej zawartości i zabezpieczeń w celu skutecznego pozyskiwania potencjalnych klientów. ClickUp Brain , wbudowany asystent ClickUp AI, odciąża Twój zespół sprzedaży, wstępnie wypełniając dane w szablonach pipeline'u sprzedaży. Dodatkowo, ClickUp Brain pomaga:

Zrozumieć niestandardowe preferencje klientów

Szybko identyfikować potencjalnych klientów

Niestandardowy kontakt z klientami podpowiedź

Teams ds. sprzedaży mogą na przykład używać ClickUp Brain do pisania angażujących e-maili do klientów, gdy ich subskrypcje wkrótce wygasną.

Używanie ClickUp Brain do generowania e-maili odnawiających subskrypcję dla aktywnych klientów

Oto kolejny przypadek użycia AI w sprzedaży : Użyj ClickUp Brain z ClickUp Clip do tworzenia wideo z transkrypcjami generowanymi przez AI.

Ta funkcja jest przydatna podczas wdrażania nowego klienta i tworzenia spersonalizowanego wideo demonstracyjnego w celu wyjaśnienia złożonych pojęć.

nagrywaj i udostępniaj krótkie wideo za pomocą ClickUp Clips_

2. Szablon potoku sprzedaży ClickUp

Zarządzaj każdą sceną procesu sprzedaży za pomocą szablonu ClickUp Sales Pipeline Template

Potok sprzedaży to miejsce, z którego ostatecznie pochodzą wszystkie przychody. Baczne obserwowanie potencjalnych klientów od początku do końca pomaga zoptymalizować działania w celu uzyskania lepszych wyników.

Potrzebujesz Szablon potoku sprzedaży ClickUp do wizualizacji procesu sprzedaży i priorytetyzacji potencjalnych klientów w oparciu o kryteria takie jak pilność i potencjał.

Dodaj leady zebrane z rozmów telefonicznych, poleceń i e-maili i stopniowo segreguj je na różne sceny cyklu sprzedaży. Następnie oddeleguj swoich przedstawicieli do innych ustawień potencjalnych klientów lub różnych scen w procesie sprzedaży.

Ten darmowy szablon lejka sprzedażowego pomaga budować wydajne cykle pracy i przypisywać zadaniom niestandardowe etykiety, takie jak "churned", "follow-up" i "attention-need". Skuteczny pipeline sprzedaży prowadzi do dokładniejszej prognozy przyszłej sprzedaży i szybszego rozwoju produktu. Przybliża cię również do twoich celów sprzedażowych .

💡 Pro tip: Używanie niezawodnego oprogramowania CRM do centralizacji danych klientów i zarządzania całym ruchem potencjalnych klientów może zwiększyć wydajność zespołów sprzedażowych. Ta wyselekcjonowana lista 20 najlepszych programów CRM pomoże Ci zacząć._

3. Szablon narzędzia do śledzenia sprzedaży ClickUp

Śledź i analizuj wszystkie ruchome elementy procesu sprzedaży za pomocą szablonu ClickUp Sales Tracker Template

Aby przedstawiciele handlowi osiągali najlepsze wyniki, potrzebny jest dokładny proces sprzedaży. Użyj szablonu Szablon ClickUp Sales Tracker aby uzyskać widok z lotu orła na każdą ruchomą część procesu sprzedaży.

Szablon ten pomaga zbudować niezawodny plan sprzedaży poprzez śledzenie wyników w realizacji celów sprzedażowych i uzyskanie widoczności wyników indywidualnych i zespołowych.

Liderzy sprzedaży mogą monitorować każdą interakcję między potencjalnym klientem a przedstawicielem handlowym, przechwytywać informacje zwrotne i planować wysyłanie wiadomości e-mail w odpowiednim czasie.

Zastosowanie Pulpity ClickUp w ramach szablony planów sprzedaży aby zidentyfikować i śledzić kluczowe wskaźniki, takie jak wartość życiowa klienta. Dodaj standardową tablicę transakcji, prawdopodobieństwo wygranej i średni przychód na klienta zgodnie z własnymi preferencjami.

Porada profesjonalisty: Kamienie milowe ClickUp dzieli większe cele na mniejsze zadania, utrzymując wszystkich w zgodzie z kluczowymi celami. Nie zapomnij świętować małych zwycięstw, aby utrzymać motywację zespołu!

4. Szablon raportu sprzedaży ClickUp

Skorzystaj z szablonu raportu sprzedaży ClickUp, aby śledzić i analizować wyniki sprzedaży

Szablon raportowania sprzedaży ClickUp to prosty arkusz kalkulacyjny do śledzenia kluczowych wskaźników i uzyskiwania wglądu w swoje postępy i plany na przyszłość.

Wizualne wykresy pozwalają dostrzec szanse i trendy, analizować wyniki sprzedaży i optymalizować swoje działania procesy planowania sprzedaży i operacji (S&OP) .

Chociaż można tworzyć raporty sprzedaży w arkuszach kalkulacyjnych Excel, szablony raportowania sprzedaży oferują porównywalne widoki projektów i możliwości automatyzacji w celu zwiększenia wydajności.

5. Szablon mapy podróży klienta ClickUp

Wykreśl podróż swojego klienta przez różne sceny lejka sprzedażowego za pomocą szablonu Customer Journey Map firmy ClickUp

Szablon Szablon mapy podróży klienta ClickUp to szablon tablicy, który pomaga zrozumieć doświadczenia klientów z marką. Szablon ten przedstawia punkty bólu, działania, potrzeby i oczekiwania klientów w celu poprawy podróży klienta w każdym punkcie kontaktu.

Przedstawiciele handlowi pracujący nad złożonymi transakcjami mogą korzystać z tego szablonu, aby uzyskać głębszy wgląd w zachowania i wrażliwość klientów, umożliwiając im skuteczniejsze oferowanie produktów.

💡 Porada dla profesjonalistów: Aby wesprzeć swoje wysiłki związane z mapą podróży klienta, rozważ zainwestowanie w oprogramowanie do niestandardowej bazy danych klientów które odpowiada Twoim potrzebom. Pomoże to uzyskać cenny wgląd w interakcje z klientami

6. Szablon planu powodzenia dla klientów ClickUp

Dzięki szablonowi Customer Success Plan firmy ClickUp uzyskasz wgląd w zachowanie klientów, dzięki czemu będziesz mógł ulepszyć swoją ofertę

Szablon planu powodzenia dla klientów ClickUp przedstawia strategię i procesy kompleksowego planu zarządzania potokiem sprzedaży. Jest to idealne rozwiązanie dla Teams, które chcą poprawić jakość obsługi klienta w całym cyklu jego życia.

Szablon ten oferuje następujące korzyści:

Zdefiniowanie kryteriów powodzenia specyficznych dla każdego klienta z niestandardowymi statusami, takimi jak aktywna subskrypcja, ryzyko, rezygnacja i nowy klient

Organizowanie działań związanych z wdrażaniem, szkoleniami i powodzeniami oraz zapisywanie istotnych informacji o każdym kliencie w oparciu o typ subskrypcji, scenę konta, umowę i opis problemu

Usprawnij śledzenie powodzenia klienta dzięki zagnieżdżonym podzadaniom, etykietom, priorytetom i osobom przypisanym

Porada dla profesjonalistów: Zdobądź jedną z nich narzędzia do automatyzacji sprzedaży aby zautomatyzować czasochłonne zadania, usprawnić cykl pracy, skupić się na zarządzaniu i śledzeniu pipeline'ów oraz _zwiększyć wydajność swojego zespołu

7. Szablon tygodniowego raportu sprzedaży ClickUp

Szablon tygodniowego raportu sprzedaży ClickUp pomaga w ocenie tygodniowych wskaźników i wyników zespołów sprzedażowych

Jako ekspert ds. sprzedaży chcesz regularnie śledzić kluczowe wskaźniki KPI, takie jak stosunek potencjalnych klientów do szans, współczynnik konwersji potencjalnych klientów, sprzedaż według regionu i wielkość sprzedaży według kanału. Szablon tygodniowego raportu sprzedaży ClickUp to świetny sposób na śledzenie kluczowych wskaźników, planowanie przyszłych powodzeń i optymalizację wydajności zespołu w scentralizowanym miejscu, zamiast żonglowania wieloma narzędziami w celu zebrania tych informacji.

Skorzystaj z tego szablonu, aby przeanalizować istotne dane do cotygodniowych raportów sprzedaży, takie jak liczba potencjalnych klientów i wygenerowana sprzedaż.

Przeanalizuj te dane w odniesieniu do poprzednich wyników sprzedaży, takich jak tygodniowe, miesięczne lub kwartalne raporty, aby dostrzec wzorce w pipeline sprzedaży, anomalie w scenie transakcji i zakres poprawy działań sprzedażowych.

Przydzielając tygodniowe zadania swojemu zespołowi sprzedażowemu, używaj Widok obciążenia pracą w ClickUp aby ocenić obciążenie pracą, upewnić się, że wszyscy pracują z optymalnym obciążeniem i ponownie przydzielić pracę w oparciu o wyniki, aby zapobiec wypaleniu.

💡 Porada dla profesjonalistów: Zapewnij swojemu zespołowi sprzedaży narzędzia i zasoby, które pomogą im osiągać najlepsze wyniki. Oto lista.. najlepszych narzędzi wspierających sprzedaż aby ulepszyć swoją strategię sprzedaży.

8. Arkusz kalkulacyjny Pipeline Tracker od Sales Hacker

przez Haker sprzedaży Szukasz prostego szablonu sales pipeline, który skupia się głównie na liczbach? W takim razie Arkusz kalkulacyjny Pipeline Tracker od Sales Hacker może być dobrym rozwiązaniem. Dostarcza on przeglądu danych sprzedażowych kwartał po kwartale, pozwalając na zachowanie porządku i podejmowanie decyzji opartych na danych w celu zwiększenia sprzedaży.

Bonus: Sprawdź tę listę ponad 30 narzędzi sprzedażowych musisz wyprzedzić konkurencję i zbudować bardziej efektywny proces sprzedaży

9. Szablon Excel Sales Pipeline by OnePageCRM

przez OnePageCRM Użyj OnePageCRM's Excel Sales Pipeline Szablon do mapy strategii pipeline sprzedaży

The Szablon Sales Pipeline w Excelu od OnePageCRM został stworzony w celu stworzenia mapy strategii pipeline od podstaw i ustawienia zespołu sprzedaży na powodzenie.

Zawiera wszystko, czego przedstawiciele handlowi potrzebują do zarządzania pipeline'em, od nazwy kontaktu, organizacji, sceny transakcji, prawdopodobieństwa wygranej, oczekiwanej daty zamknięcia i ważonej prognozy. Podłącz i odtwórz swoje dane w tym arkuszu kalkulacyjnym Excel i rozpocznij śledzenie swojego pipeline'u sprzedaży.

10. Szablon lejka sprzedaży Excel by SalesFlare

przez SalesFlare The Szablon lejka sprzedaży Excel by SalesFlare jest idealny do tworzenia niestandardowych scen lejka sprzedaży, które pasują do Twojego unikalnego procesu sprzedaży.

Możesz dodawać i usuwać sceny, zarządzać członkami zespołu, tworzyć cele, a nawet ustawić przypomnienia o kontaktach z potencjalnymi klientami.

Ten darmowy szablon jest dostępny w formatach Arkuszy Google i Excel, umożliwiając prosty, ale skuteczny proces optymalizacji sprzedaży.

Zaimportuj ten szablon zarządzania lejkiem sprzedaży do swojego CRM Salesflare, wyeliminuj ręczne wprowadzanie danych i skup się na budowaniu silniejszych relacji. Salesflare wysyła również przydatne powiadomienia, aby śledzić i być na bieżąco z zadaniami.

Przypieczętuj więcej transakcji dzięki szablonom Sales Pipeline od ClickUp

Jeśli jesteś zmęczony ręcznym wprowadzaniem danych w celu zarządzania procesem sprzedaży i niestandardowymi klientami w Excelu, wypróbuj gotowe, darmowe szablony procesów sprzedaży ClickUp.

Pakiet funkcji ClickUp - od ClickUp Brain do automatyzacji wstępnego wypełniania szablonów, Kamieni Milowych do wizualizacji postępów, Automatyzacji w celu wyeliminowania żmudnej pracy oraz CRM do importowania wszystkich danych związanych z niestandardowymi interakcjami z klientami i potencjalnymi klientami do scentralizowanej platformy - jest szeroko stosowany przez wysoce wydajne zespoły sprzedażowe. Zarejestruj się na ClickUp za darmo i pobierz nasz szablon Free Sales Pipeline już teraz.