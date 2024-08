10 narzędzi do automatyzacji sprzedaży dla małych firm

Twój zespół sprzedaży ciężko pracuje, aby skalować operacje, generować nowe biznesy i utrzymywać pipeline sprzedaży wypełniony potencjalnymi klientami. Mając tak wiele na głowie, ich każdy dzień jest wypełniony długimi na milę listami do zrobienia.

Co gorsza, w miarę jak przedstawiciele handlowi odnoszą coraz większe powodzenia, ich obciążenie pracą dramatycznie wzrasta. W wielu przypadkach oznacza to, że możliwości są tracone, ponieważ zespół nie może pracować wystarczająco szybko, aby zaspokoić popyt.

Jest to dobry problem, który można rozwiązać za pomocą sprzedaży oprogramowanie do automatyzacji programy. Tutaj pokażemy Ci, czym one są i omówimy korzyści płynące z automatyzacji dla Twojego działu sprzedaży.

Następnie wyróżnimy 10 najlepszych narzędzi do automatyzacji sprzedaży. Od oprogramowanie do automatyzacji marketingu do narzędzi do zarządzania projektami, znajdziesz to, czego potrzebujesz, aby skalować swoje zespoły sprzedaży. 💪

Czym są narzędzia do automatyzacji sprzedaży?

Narzędzia do automatyzacji sprzedaży mają na celu usprawnienie cyklu pracy poprzez wykonywanie czasochłonnych i powtarzalnych zadań. Zamiast poświęcać czas na ręczne tworzenie zadań i dokumentów, narzędzia te wykonują pracę za zespoły sprzedaży, dzięki czemu mogą one skupić się na ważniejszych kwestiach. 🙌

W większości przypadków narzędzia te są zasilane przez oprogramowanie lub AI do automatycznego wykonania pracy. Większość teamów sprzedażowych dąży do automatyzacji takich zadań jak:

Planowanie spotkań

Przygotowywanie faktur i ofert

Kontaktowanie się z potencjalnymi klientami

Wysyłanie e-maili generujących potencjalnych klientów

Obsługa powtarzających się zadań, takich jak raportowanie

Pozyskiwanie kwalifikowanych leadów w procesie sprzedaży

Najlepsze oprogramowanie do automatyzacji sprzedaży zostało zaprojektowane z myślą o intensywnej pracy. Tego typu powtarzalne zadania wymagają niewielkiej mocy obliczeniowej, ale odciągają nawet najlepszego przedstawiciela handlowego od ważniejszych zadań.

Korzyści z używania narzędzi do automatyzacji sprzedaży

Korzystanie z narzędzi do automatyzacji sprzedaży nie wymaga myślenia. Pozwalają one zaoszczędzić czas i pozbyć się żmudnej pracy, której zespoły sprzedażowe nie chcą wykonywać. 👀

Oto inne korzyści płynące z korzystania z narzędzi do automatyzacji sprzedaży:

Ulepszone zarządzanie danymi: Narzędzia te przechowują informacje w jednym miejscu, ułatwiając śledzenie danych ikPI sprzedaży bez przeskakiwania między narzędziami

Narzędzia te przechowują informacje w jednym miejscu, ułatwiając śledzenie danych ikPI sprzedaży bez przeskakiwania między narzędziami Dokładne raportowanie: Ponieważ narzędzia te są obsługiwane maszynowo, prawdopodobieństwo błędu ludzkiego zostało wyeliminowane. Oznacza to lepsze i dokładniejsze raportowanie, jeśli chodzi owskaźniki pipeline sprzedaży *Współpraca w czasie rzeczywistym: Wiele z tych programów do automatyzacji sprzedaży umożliwia zespołom sprzedażowym współpracę, dzięki czemu są one bardziej efektywne w całym procesie sprzedaży

Ponieważ narzędzia te są obsługiwane maszynowo, prawdopodobieństwo błędu ludzkiego zostało wyeliminowane. Oznacza to lepsze i dokładniejsze raportowanie, jeśli chodzi owskaźniki pipeline sprzedaży *Współpraca w czasie rzeczywistym: Wiele z tych programów do automatyzacji sprzedaży umożliwia zespołom sprzedażowym współpracę, dzięki czemu są one bardziej efektywne w całym procesie sprzedaży Lepsze doświadczenie niestandardowe:Aplikacje sprzedażowe pomagają lepiej zrozumieć potencjalnych klientów i przypisać odpowiedniego przedstawiciela handlowego do konta. Ułatwiają one również przedstawicielowi handlowemu szybką reakcję, dzięki czemu można pokonać konkurencję na skrzynkach odbiorczych potencjalnych klientów

10 najlepszych narzędzi do automatyzacji sprzedaży 2024

Dowiedz się, jak automatyzacja procesów sprzedaży z tymi 10 najlepszymi narzędziami. Nasza lista najlepszych programów do automatyzacji sprzedaży obejmuje oprogramowanie do zarządzania projektami, programy CRM i inne, które pomogą Ci do zrobienia. ✨

Zarządzaj danymi klientów, zadaniami osobistymi i komunikacją w ClickUp z dowolnego urządzenia

ClickUp to marzenie zespołu sprzedaży, z automatyzacją, pulpitami i funkcjami do zarządzania danymi klientów Narzędzia CRM do obsługi perspektyw sprzedaży i usprawnienia cyklu pracy. Narzędzie to pełni funkcję kilkudziesięciu integracji, dzięki czemu jest łatwe w użyciu wraz z innymi niezbędnymi programami.

Z Automatyzacja ClickUp w ClickUp praca jest zrobiona automatycznie za Twoje zespoły sprzedażowe. Dzięki ponad 100 automatyzacjom, możliwości usprawnienia cyklu pracy są nieograniczone. Na przykład, utwórz zadania, gdy potencjalny klient zaplanuje demo w HubSpot lub gdy klient zarejestruje się na wersję próbną.

Możesz też wysyłać uroczyste e-maile do całego zespołu sprzedażowego, gdy ktoś zamknie transakcję, lub kontaktować się z klientami, którzy od jakiegoś czasu nie korzystali z Twoich produktów. Automatyzacji można używać do e-mail marketingu, oceny potencjalnych klientów i cele sprzedażowe .

Po wprowadzeniu automatyzacji, użyj Pulpity ClickUp do śledzenia postępów wszystkich projektów sprzedażowych. W pełni konfigurowalny pulpit ułatwia przydzielanie zasobów i wyróżnianie wąskich gardeł w procesie sprzedaży.

Śledzenie całego lejka sprzedaży w jednej przestrzeni z ClickUp Sales . Uproszczone ustawienia pozwalają zobaczyć cały pipeline sprzedaży na pierwszy rzut oka. Możesz śledzić aktywność konta i współpracować z członkami zespołu w celu zamknięcia transakcji.

Plus, użyj Wbudowany CRM ClickUp do gromadzenia danych i widoku relacji z klientami. Komunikacja jest szybko śledzona dzięki scentralizowanym portalom do kontaktu z klientami. Łatwo buduj bazę danych klientów i przypisuj priorytety oraz pola niestandardowe, aby ułatwić teamom sprzedażowym prowadzenie lepszej komunikacji. 🛠️

ClickUp najlepsze funkcje

Dostępnych jest ponad 1000 szablonów, w tymSzablon dziennego raportowania sprzedaży z ClickUpktóry ułatwia uzyskanie widoczności wysiłków i trendów w sprzedaży

Automatyzacja zadań usprawnia obsługę leadów przychodzących i przypisuje odpowiednie zadania do najważniejszych osób decyzyjnych

Niestandardowe pola i statusy pozwalają śledzić automatyzację e-maili, kampanie drip i działania sprzedażowe w e-commerce w jednym miejscu

Moja praca w jednej przestrzeni z dziesiątkami integracji

Limity ClickUp

W tej chwili ClickUp AI jest dostępny tylko w wersji na komputery stacjonarne, ale trwają prace nad wersją mobilną

Sama liczba funkcji oznacza, że uzyskanie pełnej funkcjonalności zajmuje trochę czasu

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie (bezpłatna wersja próbna)

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 500 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 500 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 3 700 recenzji)

2. Chmura sprzedaży od Salesforce

przez Salesforce Łącząc AI, dane i CRM w jednym miejscu, Sales Cloud od Salesforce ułatwia przedstawicielom handlowym do zrobienia tego, co do nich należy. To oprogramowanie do automatyzacji sprzedaży pozwala zagłębić się w podróż klienta, aby uzyskać wgląd i zwiększyć zaangażowanie - usprawniając proces sprzedaży.

Narzędzie poprawia również relacje z klientami poprzez natychmiastowe tworzenie powiadomień o wprowadzeniu nowych produktów i automatyzację kampanii e-mail w oparciu o intencje użytkowników. Inne funkcje automatyzacji obejmują cykliczne rozliczenia, śledzenie zarządzania wydajnością i wgląd w optymalizację przychodów.

Najlepsze funkcje Sales Cloud

Wbudowana generatywna i predykcyjna AI ułatwia tworzenie spersonalizowanych e-maili sprzedażowych i podsumowań rozmów w ciągu kilku sekund

Funkcja Einstein GPT chroni poufne informacje firmowe za każdym razem, gdy używasz modeli sztucznej inteligencji do tworzenia sekwencji e-mail, stron docelowych i innych kampanii marketingowych

Wszechstronny CRM usprawnia zarządzanie pipeline'ami i oferuje narzędzia do zwiększania przychodów w oparciu o istniejących klientów

Oferuje bezpłatną wersję próbną oprogramowania do automatyzacji sprzedaży, aby rozpocząć pracę

Limity Sales Cloud

Niektórzy użytkownicy uważali, że istnieje zbyt wiele niestandardowych ustawień, które zabierają zespołom sprzedażowym więcej czasu niż to konieczne

Interfejs użytkownika wymaga czasu na naukę dla niektórych zespołów sprzedaży i nie zawsze jest intuicyjny

Ceny Sales Cloud

Starter: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Profesjonalista: $80/miesiąc za użytkownika

$80/miesiąc za użytkownika Enterprise: 165 USD/miesiąc za użytkownika

165 USD/miesiąc za użytkownika Unlimited: $330/miesiąc na użytkownika

Chmura sprzedaży - oceny i recenzje

G2: 4,3/5 (ponad 15 700 recenzji)

4,3/5 (ponad 15 700 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 17 700 recenzji)

3. Sales Hub od HubSpot

przez HubSpotHubSpot jest jednym z najlepszych narzędzi marketingowych, ale jego oferta sprzedażowa jest również przydatna dla Teams, którzy chcą usprawnić cykl pracy. Platforma CRM umożliwia automatyczne tworzenie e-maili do wysłania do segmentów niestandardowych i organizowanie pipeline'u na podstawie statusu zadania. ✅

HubSpot Sales pozwala usprawnić proces pozyskiwania leadów, uzyskać wgląd w prognozy sprzedaży i tworzyć zautomatyzowane cykle pracy. Niezależnie od tego, czy chcesz usprawnić zadania administracyjne, takie jak raportowanie, czy zadania sprzedażowe, takie jak tworzenie i wysyłanie wychodzących wiadomości e-mail, to narzędzie jest zrobione.

Najlepsze funkcje HubSpot

Mobilna aplikacja CRM ułatwia zrobienie pracy w dowolnym miejscu - nawet podczas biegania między spotkaniami z potencjalnymi klientami

Automatyzacja zadań aby zwolnić czas, dzięki czemu zespół sprzedaży może aktywnie pozyskiwać lepszych klientów w o połowę krótszym czasie

Śledzenie połączeń automatycznie rejestruje połączenia sprzedażowe w celu zwiększenia wydajności

Limity HubSpot

Plany cenowe szybko rosną, ale istnieją darmowe wersje próbne dla zespołów sprzedażowych

Nie ma wielu integracji, więc niektórzy użytkownicy czuli się zmuszeni do korzystania z niego jako narzędzia typu "wszystko w jednym", gdy woleli używać mieszanki narzędzi

Cennik HubSpot

Free: $0

$0 Starter: $45/miesiąc

$45/miesiąc Profesjonalny: $450/miesiąc

$450/miesiąc Enterprise: $1,200/miesiąc

HubSpot oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 10 500 recenzji)

4,4/5 (ponad 10 500 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 400 recenzji)

4. Overloop

przez Pętla Overloop to platforma do automatyzacji sprzedaży i rozwiązanie zwiększające wydajność, zaprojektowane tak, aby życie przedstawicieli handlowych było łatwiejsze niż kiedykolwiek. Głównym celem narzędzia do automatyzacji sprzedaży jest usprawnienie kampanii sprzedażowych i zwiększenie zaangażowania klientów.

Zacznij od budowania list potencjalnych klientów i automatycznie wysyłaj kampanie w różnych kanałach. Zarządzaj potokiem sprzedaży od dotarcia do klienta po jego wdrożenie i wykorzystaj wygenerowane spostrzeżenia, aby usprawnić swoje procesy.

Overloop najlepsze funkcje

Integracja z narzędziami e-mail, takimi jak Gmail i Office 365, ułatwia wysyłanie zimnych e-maili i śledzenie wskaźnika otwarć i odpowiedzi

Narzędzie Email Finder pomaga w lokalizacji adresów e-mail potencjalnych kontaktów

Funkcja importu CSV umożliwia przenoszenie e-maili i informacji kontaktowych z narzędzi takich jak HubSpot i Pipedrive

Limity Overloop

Niektórzy użytkownicy uważali, że narzędzie nie jest skalowalne, co stanowi wyzwanie dla szybko rozwijających się firm

W porównaniu do konkurencji, użytkownicy uważali, że powinno być więcej funkcji e-mail

Ceny Overloop

Podstawowy: $99/użytkownika/miesiąc

$99/użytkownika/miesiąc Agencja Cennik : Niestandardowe oceny

Oceny i recenzje Overloop

G2: 4.3/5 (ponad 100 recenzji)

4.3/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4/5 (ponad 1 opinia)

5. Growbots

via Growboty Growbots to narzędzie do automatyzacji sprzedaży wychodzącej, którego celem jest ułatwienie znalezienia kolejnego klienta. Założenie konta daje dostęp do ponad 180 milionów zweryfikowanych potencjalnych klientów. Listę można zawęzić, wybierając spośród 15 kryteriów, w tym branży i przychodów.

Na podstawie wprowadzonych danych otrzymasz listę potencjalnych klientów wraz z ich danymi kontaktowymi, w tym e-mailami, kontami w mediach społecznościowych i numerami telefonów. Płacisz tylko za potencjalnych klientów, których chcesz pozyskać. Następnie możesz skorzystać z wbudowanych pulpitów, aby przeprowadzić testy A/B, zautomatyzować wysyłanie e-maili i monitorować odpowiedzi.

Najlepsze funkcje Growbots

Baza potencjalnych klientów jest stale aktualizowana za pomocą weryfikacji e-mail na żywo, co zapewnia aktualność informacji

Zaawansowane filtry pozwalają zawęzić grupę docelową podczas wysyłania e-maili

Niestandardowe kampanie poprzez tworzenie nielimitowanych szablonów e-maili, dodawanie zadań takich jak rozmowy telefoniczne do sekwencji i planowanie działań w oparciu o strefę czasową potencjalnych klientów

Limity Growbots

Niektórzy użytkownicy uważali, że interfejs platformy jest mylący

Inni uważali, że powinno być więcej niestandardowych opcji docierania do nowych potencjalnych klientów

Ceny Growbots

Outreach: $49/miesiąc

$49/miesiąc All-in-One: $199/miesiąc

$199/miesiąc Pro: Niestandardowy cennik/miesiąc

Growbots oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (100+ recenzji)

: 4.5/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (40+ recenzji)

6. Pipedrive

przez Pipedrive Pipedrive to CRM sprzedażowy z funkcją wizualnego pipeline'u sprzedaży do śledzenia postępów i przyspieszania rozwoju. Funkcje współpracy Teams ułatwiają pracę z innymi przedstawicielami handlowymi i świętowanie zwycięstw. Pipedrive upraszcza wprowadzanie danych, automatyzuje planowanie spotkań i odkrywa nowe podejścia do kampanii sprzedażowych. 👩🏽‍💼

Niestandardowe filtry umożliwiają segmentację rynków docelowych w celu lepszego dotarcia do odbiorców. Pulpity do raportowania i prognozy przychodów pozwalają utrzymać odpowiedzialność zespołu. Integracja Pipedrive z ClickUp umożliwia automatyczną synchronizację zadań i połączenie CRM z większym narzędziem do zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Technologia AI zapewnia wgląd w kampanie i automatyzacja cykli pracy dla bardziej efektywnej sprzedaży

Możliwość tworzenia przypomnień o działaniach w celu monitorowania lejka sprzedażowego i zwiększania zaangażowania sprzedaży dzięki kampaniom prowadzonym w odpowiednim czasie

Przyjazny dla użytkownika interfejs jest łatwy w użyciu dla początkujących, co czyni go doskonałym wyborem dla Teams z początkującymi przedstawicielami handlowymi

Limity Pipedrive

Nie wszystkie funkcje są dostępne w tańszych planach

Niektórym użytkownikom trudno było uzyskać pomoc od obsługi klienta

Ceny Pipedrive

Essential: $21.90/miesiąc za użytkownika

$21.90/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $37.90/miesiąc za użytkownika

$37.90/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $59.90/miesiąc za użytkownika

$59.90/miesiąc za użytkownika Power: $74.90/miesiąc na użytkownika

$74.90/miesiąc na użytkownika Enterprise: $119/miesiąc na użytkownika

Pipedrive oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (ponad 1600 recenzji)

4,2/5 (ponad 1600 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 2 800 recenzji)

7. UpLead

przez UpLead UpLead to narzędzie do automatyzacji sprzedaży zaprojektowane w celu szybkiego tworzenia list potencjalnych klientów dla B2B. Podczas gdy inne narzędzia automatycznie skrobią miliony e-maili i danych, ten skupia się na dostarczaniu tylko najbardziej wykwalifikowanych leadów - z 95% lub wyższym wskaźnikiem dokładności.

Najlepsze funkcje UpLead

Funkcja mobilnego i bezpośredniego dialera zapewnia dokładne informacje telefoniczne dla każdego potencjalnego klienta

Dane skoncentrowane na intencjach oznaczają dostęp do potencjalnych klientów, którzy już szukają twoich produktów i usług

Weryfikacja e-maili w czasie rzeczywistym gwarantuje, że docierasz do ważnych, aktywnych potencjalnych klientów

Limity UpLead

Niektórzy użytkownicy uważali, że interfejs użytkownika jest przestarzały

Subskrypcje są automatycznie odnawiane, więc trzeba pamiętać o ich anulowaniu

Cennik UpLead

Free Trial: $0 za siedmiodniową wersję próbną

$0 za siedmiodniową wersję próbną Essentials: $74/miesiąc

$74/miesiąc Plus: 149 USD/miesiąc

149 USD/miesiąc Profesjonalny: Niestandardowy cennik

UpLead oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 70 recenzji)

4,7/5 (ponad 70 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 70 opinii)

8. Freshsales by Freshworks

przez Freshworks Freshsales to inteligentny CRM zaprojektowany, aby pomóc przedstawicielom handlowym szybciej i skuteczniej zamykać leady. Narzędzie sprzedażowe wykorzystuje AI do oceny leadów, pomagając szybciej zidentyfikować najważniejsze cele.

Automatyzacja pracy związanej z zarządzaniem leadami i procesami sprzedaży pozwala zwolnić czas na inne projekty. Korzystaj z szablonów, aby tworzyć przypomnienia i przygotowywać e-maile do potencjalnych klientów. 📨

Najlepsze funkcje Freshsales

Sekwencje sprzedaży oparte na zachowaniach pomagają dotrzeć do potencjalnych klientów, którzy są gotowi do korzystania z Twoich produktów i usług

Korzystanie z silosów, aby zagłębić się w sposób myślenia klientów i spotkać się z nimi w miejscu, w którym się znajdują

Automatyczne współczynniki scoringowe ułatwiają przeglądanie kwalifikowanych potencjalnych klientów w celu nadania priorytetu najważniejszym potencjalnym klientom

Limity Freshsales

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że interfejs nie jest tak intuicyjny, jak by chcieli

Narzędzie nie zawsze dokładnie definiuje potencjalnych klientów

Ceny Freshsales

Free: 0$ dla maksymalnie trzech użytkowników

0$ dla maksymalnie trzech użytkowników Growth: $18/miesiąc za użytkownika

$18/miesiąc za użytkownika Pro: $47/miesiąc za użytkownika

$47/miesiąc za użytkownika Enterprise: 83 USD/miesiąc za użytkownika

Freshsales oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 1000 recenzji)

4,5/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 500 recenzji)

9. Zendesk Sell

przez Zendesk Zendesk Sell to platforma do automatyzacji sprzedaży, która oferuje lepszy wgląd w pipeline sprzedaży i przenosi proces sprzedaży na autopilota. Wysokiej jakości oprogramowanie CRM pozwala na automatyzację zadań wykonywanych ręcznie w celu zwiększenia wydajności i usprawnienia procedur zarządzania sprzedażą.

Skorzystaj z Zendesk, aby zobaczyć, czego oczekują Twoi niestandardowi klienci na różnych etapach lejka sprzedażowego. Uzyskaj dane analityczne, aby tworzyć lepsze kampanie informacyjne. Następnie możesz pójść o krok dalej, wykorzystując API do połączenia swojego stosu technologicznego i integracji z aplikacjami, z których korzystasz na co dzień.

Najlepsze funkcje Zendesk

Wbudowane narzędzia do zarządzania kontaktami ułatwiają śledzenie potencjalnych klientów i kontaktowanie się z nimi za pośrednictwem SMS-ów, bezpośrednich połączeń telefonicznych i e-maili

Możliwość tworzenia niestandardowych szablonów i masowego wysyłania e-maili w o połowę krótszym czasie

Niestandardowe wyzwalacze i zautomatyzowane zadania utrzymują zespół sprzedaży, a zwłaszcza przedstawicieli handlowych, zgodnie z harmonogramem

Limity Zendesk

Bardziej zaawansowane funkcje są zazwyczaj drogie

Istnieje krzywa uczenia się, co utrudnia pracę nowym użytkownikom

Cennik Zendesk

Sell Teams: $25/miesiąc za agenta

$25/miesiąc za agenta Sell Growth: $69/miesiąc za agenta

$69/miesiąc za agenta Sell Professional: 149 USD/miesiąc za agenta

Oceny i recenzje Zendesk

G2: 4.2/5 (ponad 400 recenzji)

4.2/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 100 recenzji)

10. Keap

przez Keap Keap to narzędzie przeznaczone dla małych Businessów, które chcą skalować swój proces sprzedaży. Korzystaj z intuicyjnego interfejsu, aby zbierać potencjalnych potencjalnych klientów, tworzyć spersonalizowane automatyzacje, aby ograniczyć czasochłonną pracę i wysyłać angażujące wiadomości do odbiorców.

Najlepsze funkcje Keap

Automatyzacja pozwala zaoszczędzić wiele godzin, dzięki czemu zespół może lepiej angażować się w pozyskiwanie potencjalnych klientów

Dzięki wyczyszczonej organizacji kontaktów, możesz dotrzeć do odpowiednich segmentów z celami

Raportowanie w czasie rzeczywistym na głównym pulpicie pozwala zobaczyć postęp w realizacji celów sprzedażowych

Ograniczenia Keap

Niektóre działania obejmują więcej kroków niż to konieczne, co spowalnia proces sprzedaży

Przy dużych ilościach danych, niektóre metryki ładują się długo

Ceny Keap

Pro: 199 USD/miesiąc

199 USD/miesiąc Max: 289 USD/miesiąc

Keap oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (ponad 1400 recenzji)

4,2/5 (ponad 1400 recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 1,200 recenzji)

Sprzedawaj lepiej dzięki narzędziom do automatyzacji sprzedaży, takim jak ClickUp

Dzięki najlepszemu oprogramowaniu do automatyzacji sprzedaży z pewnością znajdziesz sposoby na bardziej efektywną obsługę swoich niestandardowych klientów. Od narzędzi do automatyzacji zadań po generatory leadów - na tej liście znajdziesz narzędzie dla każdego celu sprzedażowego. 🌻 Zarejestruj się w ClickUp już dziś aby rozpocząć automatyzację cykli pracy, budować lepsze lejki potencjalnych klientów i angażować swoich klientów. Oszczędzaj czas dzięki automatycznemu tworzeniu zadań dla zajętej pracy i korzystaj z funkcji CRM do organizowania potencjalnych klientów.