18 najlepszych programów do automatyzacji zadań w 2024 roku (definicje i przykłady)

Obecnie oprogramowanie do automatyzacji zadań jest używane niemal wszędzie.

Na liniach montażowych znajdują się roboty, których zadaniem jest automatyzacja produkcji.

Nasze płatności rachunków i urlopy są zautomatyzowane.

Nawet korporacje używają sztucznej inteligencji lub specjalistycznego oprogramowania do automatyzacji, aby zwiększyć swoją wydajność, jak EVE, zautomatyzowany robot w WALL-E. 🤖

Automatyzacja pozwoliła nam zredukować ilość manualnych zadań w naszym cyklu pracy, czego wynikiem jest zwiększona wydajność, lepsza spójność, więcej czasu na skupienie się na kluczowych aspektach biznesu i wiele więcej.

Można śmiało powiedzieć, że technologia automatyzacji na zawsze zmieniła sposób, w jaki żyjemy i prowadzimy nasze codzienne życie.

W tym artykule dowiemy się więcej o automatyzacji zadań i wyróżnimy 18 najlepszych dostępnych obecnie programów do automatyzacji zadań. Czytaj dalej, aby odkryć, co każde narzędzie ma do zaoferowania i dowiedzieć się, które z nich może być idealnym rozwiązaniem dla Twojego biznesu. 💘

rozpocznij eksplorację aplikacji

Czym jest automatyzacja zadań?

Automatyzacja zadań polega na użyciu narzędzia lub oprogramowania w celu zmniejszenia lub wyeliminowania ręcznego wysiłku wymaganego do wykonania prostych zadań. Celem jest automatyzacja zadań i usprawnienie procesów w celu zwiększenia ludzkiej wydajności.

Wybór odpowiednich narzędzi do automatyzacji zadań zależy od procesów lub zadań, które chcemy zautomatyzować.

Aby pomóc w podjęciu decyzji, przyjrzyjmy się niektórym z najlepszych dostępnych obecnie narzędzi do automatyzacji zadań.

**Jak wybrać oprogramowanie do automatyzacji?

Rozpoczynając poszukiwania najlepszego oprogramowania do automatyzacji dla swojego biznesu, zalecamy sporządzenie listy najważniejszych funkcji, których szukasz w narzędziu do automatyzacji.

Poniżej znajdują się przydatne funkcje oprogramowania do automatyzacji, na które należy zwrócić uwagę:

Integracje

Ceny

Możliwości e-mail

Zależności

18 najlepszych programów do automatyzacji zadań

Oto 18 popularnych narzędzi do automatyzacji, które powinny znaleźć się na Twoim radarze:

1. ClickUp

ClickUp jest jednym z najwyżej ocenianych oprogramowanie do automatyzacji zadań i narzędzia do zarządzania projektami używane przez wydajne Teams na całym świecie.

ClickUp umożliwia tworzenie powtarzających się przypomnień o spotkaniach, automatyczne przydzielanie zadań, przenoszenie statusów, publikowanie komentarzy i wiele więcej.

Zobaczmy, co sprawia, że ClickUp jest numerem 1 wśród programów do automatyzacji zadań na naszej liście.

Automatyzacja ClickUp Inteligentna automatyzacja ClickUp nie tylko zmniejsza wysiłek ręczny, ale także pomaga w automatyzacji zadań, aby uwolnić zasoby i wykorzystać je w kreatywny sposób.

Jak działa automatyzacja w ClickUp?

Jeśli wystąpi wyzwalacz i zostanie spełniony warunek, ClickUp automatycznie wykona określoną akcję.

Wyjaśnimy to na przykładzie WALL-E.

EVE, czyli zadanie Extraterrestrial Vegetation Evaluator:

Jeśli na Ziemi zostanie znaleziony okaz roślinności, umieść go wewnątrz jamy klatki piersiowej i dezaktywuj

Za pomocą ClickUp można zautomatyzować zadanie EVE poprzez ustawienie trzech aspektów: Wyzwalacz .

5. Wrike

Dzięki Wrike możesz tworzyć automatyzacje dla poszczególnych zespołów, aby usprawnić procesy biznesowe.

Cyfrowe publikowanie i udostępnianie kalendarzy zespołowych pozwala zachować przejrzystość terminów i skrócić pętle informacji zwrotnych.

Aplikacja mobilna Wrike nie trafia jednak w gusta użytkowników.

Kluczowe funkcje Wrike

Niestandardowe pulpity i formularze wniosków

Wizualny proofing i systemy automatyzacji zatwierdzeńNarzędzie oparte na AI .

6. LeapWork

Jeśli szukasz zrobotyzowanej automatyzacji procesów lub automatyzacji testów, możesz wypróbować LeapWork.

It's a narzędzie no-code z automatyzacją procesów język, który każdy może zrozumieć i wykorzystać do skalowania.

Jednak debugowanie złożonych przepływów pracy może być trudne.

Aby korzystać z LeapWork, trzeba wykonać "skok wiary".

Kluczowe funkcje LeapWork

Wsparcie dla aplikacji webowych i desktopowych zbudowanych na dowolnej platformie

Hiperwizualna reprezentacja błędów

Zaawansowany asystent kalendarza umożliwiający przegląd zadań

Zarządzanie cyklem pracy i osobami przypisanymi

Ceny LeapWork

Cennik LeapWork jest dostępny na życzenie.

Oceny niestandardowe LeapWork

G2 :4.4/5 (10+ recenzji)

:4.4/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (40+ opinii)

7. ProcessMaker

Możesz użyć ProcessMaker jako narzędzia do automatyzacji procesów biznesowych, aby zautomatyzować powtarzalne zadania, takie jak formularze i procesy oparte na zatwierdzaniu w różnych działach.

Możesz połączyć się z systemami innych firm za pośrednictwem API, a także wykorzystać zrobotyzowaną automatyzację procesów w celu zwiększenia funkcji.

Dodanie nowego zautomatyzowanego procesu w ProcessMaker jest jednak trudne.

Kluczowe funkcje ProcessMaker

Modeler procesów biznesowych do przeciągania i upuszczania zadań i punktów decyzyjnych

Pulpity do monitorowania procesów

Formularze i ekrany do wyświetlania bez kodowania

Zatwierdzanie lub odrzucanie wniosków bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej e-mail lub Slacka

Ceny ProcessMaker

Standardowa wersja premium tej aplikacji kosztuje 1 495 USD miesięcznie (rozliczana rocznie).

Oceny klientów ProcessMaker

G2 :4.3/5 (240+ recenzji)

:4.3/5 (240+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (170+ opinii)

8. Pipefy

Nie są wymagane żadne umiejętności kodowania, aby automatyzacja cyklu pracy lub proces biznesowy z Pipefy.

Uprość zarządzanie żądaniami, wdrażaj cyfrowe cykle pracy i zmniejsz liczbę błędów dzięki automatyzacji pracy ręcznej.

Kluczowe funkcje Pipefy

Niestandardowe integracje z aplikacjami do czatowania i systemami ERP

Portale serwisowe centralizujące dokumenty, zasady i formularze zgłoszeń

Automatyzacja e-maili wraz z szablonami

Zaawansowane raportowanie filtruje i łączy informacje z procesów

Ceny Pipefy

Pipefy oferuje plan Free. Płatne plany zaczynają się od 22 USD/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Pipefy

G2 :4.6/5 (170+ recenzji)

:4.6/5 (170+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (260+ recenzji)

9. Zapier

Zapier doskonale sprawdza się jako zewnętrzny łącznik dla ponad 750 aplikacji. Umożliwia integrację, automatyzację i wprowadzanie innowacji za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Cała integracja może być jednak dość skomplikowana. Możesz chcieć po prostu zap z tego wyjść.

Kluczowe funkcje Zapier

Automatyzacja wielu zadań za pomocą jednego wyzwalacza

Filtry do ustawienia podstawowych zasad

Historia Zapier do prowadzenia bieżącego dziennika automatyzacji

Szablony zautomatyzowanego cyklu pracy

Cennik Zapier

Zapier posiada plan Free. Płatny plan zaczyna się od 29,99 USD/miesiąc.

Oceny klientów Zapier

G2 :4.5/5 (740+ recenzji)

:4.5/5 (740+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,800+ recenzji)

10. RoboTask

Ponieważ w systemie Windows brakuje rejestratora makr, RoboTask to narzędzie do automatyzacji pulpitu zaprojektowane specjalnie dla komputerów z systemem Windows.

Posiada rejestrator makr do nagrywania działań myszy i klawiatury w celu automatyzacji zadań.

Jednak przyzwyczajenie się do jego przerażającego i przestarzałego interfejsu może zająć trochę czasu.

kto pierwszy?

Kluczowe funkcje RoboTask

Uruchamia aplikacje i otwieradokumenty automatycznie* Zarządza automatycznymi kopiami zapasowymi

Wysyła listy i pliki przez e-mail

Działa jako budzik

Ceny RoboTask

RoboTask kosztuje 150 USD za licencję.

Oceny niestandardowe RoboTask

G2 :N/A

:N/A Capterra: N/A

11. Alfred

Alfred to narzędzie do automatyzacji cyklu pracy dla użytkowników komputerów Mac. Można go używać jako skrótów klawiszowych do poruszania się po interfejsie za pomocą klawiatury lub automatyzacji cykli pracy.

Alfred nie oferuje jednak dobrego wsparcia społeczności dla wtyczek.

Kluczowe funkcje Alfreda

Historia schowków do lokalizacji dowolnego tekstu, obrazu lub pliku

Powerpack do tworzenia zautomatyzowanego cyklu pracy

Głęboka integracja z macOS do wydawania komend systemowych

Bufor plików do wybierania i podejmowania działań na wielu plikach jednocześnie

Ceny Alfred

Można pobrać oprogramowanie do zarządzania cyklem pracy free. Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać ceny płatnych planów.

Alfred oceny klientów

G2 :4.4/5 (20+ recenzji)

:4.4/5 (20+ recenzji) Capterra: N/A

12. Kissflow

Kissflow to Business zarządzanie procesami narzędzie do automatyzacji i cyklu pracy, które umożliwia niestandardowe dostosowanie dowolnego procesu.

Do automatyzacji zadań nie jest potrzebna znajomość kodowania.

Jednak dzięki Kissflow możesz pożegnać się z łatwością migracji.

Kluczowe funkcje Kissflow

Przeciąganie i upuszczanie formularzy do tworzenia aplikacji

Analityka w czasie rzeczywistym dla automatyzacji procesów

Zarządzanie procesami i cyklami pracy bez kodu

Skalowalność do obsługi dużej ilości i złożoności danych

Cennik Kissflow

Kissflow zaczyna się od 12 USD/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Kissflow

G2 :4.3/5 (470+ recenzji)

:4.3/5 (470+ recenzji) Capterra: 3.8 (10+ recenzji)

Check out these **Alternatywy dla Kissflow !

13. Integrify

Integrify to oprogramowanie do automatyzacji, które umożliwia projektowanie aplikacji procesowych z formularzami, portalami usługowymi i raportowaniem.

Zbudowanie tutaj złożonego cyklu pracy lub procesu biznesowego jest jednak wyzwaniem.

Kluczowe funkcje Integrify

Projektant formularzy do tworzenia formularzy wielokrotnego użytku

Free, gotowe aplikacje procesów roboczych

Niestandardowe powiadomienia, przypomnienia i eskalacje

Niestandardowe raportowanie i pulpity nawigacyjne

Ceny Integrify

Cennik usługi Integrify jest dostępny na żądanie.

Oceny niestandardowe Integrify

G2 :4.4/5 (ponad 30 opinii)

:4.4/5 (ponad 30 opinii) Capterra: 4.5/5 (10+ recenzji)

14. Przepływ grawitacyjny

Gravity Flow to wtyczka WordPress do tworzenia niestandardowych cykli pracy, które pomagają w automatyzacji procesów opartych na formularzach i ograniczają błędy ludzkie. Na przykład, użyj go do automatyzacji wniosków o urlop, formularzy przyjęć, zamówienia zakupu itp.

Jednakże, ponieważ jest to drogie, może to utrudnić grawitację w kierunku Gravity Flow.

kluczowe funkcje #### Gravity Flow

ponad 40 gotowych do użycia kroków do projektowania cykli pracy

Kreator procesów typu "przeciągnij i upuść

Szczegółowe raportowanie każdego zadania i jego wąskich gardeł

Ścieżka audytu dla szczegółowej osi czasu i dziennika aktywności

Cennik Gravity Flow

Plany cenowe Gravity Flow zaczynają się od 99 USD rocznie.

Ocena klientów Gravity Flow

G2 :N/A

:N/A Capterra: N/A

15. Flokzu

Flokzu to oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi i automatyzacji cyklu pracy.

Korzystaj z interfejsu "przeciągnij i upuść", aby łączyć zadania, ustawić reguły biznesowe, terminy itp.

Jednak temu narzędziu brakuje czegoś, co mogłoby być przydatne w zarządzaniu procesami.

Jego funkcja przeciągnij i upuść nie działa z procesami, które mają wiele ścieżek branch.

Możesz mieć nadzieję na powodzenie fluke na Flokzu.

Kluczowe funkcje Flokzu

Timery i terminy dla egzekwowania terminów

Niestandardowe raportowanie

Automatyczne aktualizacje bazy danych przy użyciu informacji z API

Automatyzacja e-maili

Ceny Flokzu

Plany cenowe Flokzu zaczynają się od 15 USD/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Flokzu

G2 : 4.9/5 (20+ opinii)

: 4.9/5 (20+ opinii) Capterra: N/A

16. Nintex

Nintex to łatwe w użyciu narzędzie do automatyzacji zarządzania i optymalizacji dowolnych procesów biznesowych.

Oferuje wbudowane złącze "przeciągnij i upuść", które ułatwia wizualizację złożonych procesów.

Kluczowe funkcje Nintex

Automatyzacja procesów dla powtarzalnych zadań

DocGen® do tworzenia i udostępniania dokumentów w ramach Salesforce lub Office 365

Formularze online do przechwytywania i przesyłania danych

Oprogramowanie K2 Cloud do wizualnego projektowania zautomatyzowanego cyklu pracy

Cennik Nintex

Ceny Nintex zaczynają się od 910 USD/miesiąc.

Niestandardowe oceny klientów Nintex

G2 : 4.2/5 (660+ recenzji)

: 4.2/5 (660+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (70+ recenzji)

17. Trello

Trello jest popularnym narzędziem do zarządzania projektami i współpracy, które oferuje wbudowaną automatyzację dla rutynowych zadań.

Dzięki temu oprogramowaniu do automatyzacji można również rozszerzyć o więcej funkcji w miarę rozwoju pracy zespołowej.

To narzędzie do automatyzacji działa jednak tylko wtedy, gdy jesteś online.

przygotuj się na ciszę radiową

Kluczowe funkcje Trello

Komendy w języku naturalnym do automatyzacji wszystkiego

Komendy z terminem do wyzwalacza działań

Komendy kalendarza do wykonywania działań w określonym czasie lub dniu

Niestandardowe przyciski do tworzenia procesów

Cennik Trello

Trello ma darmowy plan. Płatne plany zaczynają się od 6 USD/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Trello

G2 :4.4/5 (11,870+ recenzji)

:4.4/5 (11,870+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (19,770+ recenzji)

sprawdź te świetne *[_alternatywy dla Trello](https://clickup.com/pl/blog/7130/alternatywy-trello/)* .

18. Marka

Make

(dawniej Integromat) to wiodąca platforma wizualna umożliwiająca każdemu projektowanie, tworzenie i automatyzację wszystkiego - od zadań i cykli pracy po aplikacje i systemy - bez konieczności posiadania umiejętności kodowania.

Make umożliwia osobom, teamom i przedsiębiorstwom ze wszystkich branż tworzenie potężnych niestandardowych rozwiązań, które skalują ich biznes szybciej niż kiedykolwiek.

Kluczowe funkcje Make

Wieloetapowe scenariusze z logiką typu branch

Zestaw narzędzi do automatyzacji (filtry, iteratory, agregatory, routery, obsługa błędów)

ponad 1 000 dostępnych aplikacji i 6 000 dostępnych punktów końcowych

Możliwość połączenia z dowolnym API za pomocą modułu HTTP

Make Cennik

Make ma na zawsze darmowy plan oferujący 1000 operacji miesięcznie. Płatne plany zaczynają się od 9 USD/miesiąc.

Oceny klientów Make

G2: 4.8/5 (ponad 160 recenzji)

4.8/5 (ponad 160 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 230 opinii)

Przykłady automatyzacji zadań

Automatyzacja zadań w kampaniach marketingowych

Teams marketingowe są odpowiedzialne za uruchamianie i śledzenie zakrojonych na szeroką skalę kampanii skupiających się na pozyskiwaniu i angażowaniu użytkowników. Przy wielu projektach i strategiach działających jednocześnie, automatyzacja marketingu i śledzenie zadań jest ogromną korzyścią dla organizacji i zarządzania.

Teams marketingowe często używają oprogramowania do automatyzacji kampanii, w tym:

Przepływy e-mail marketingu ikampanie kroplowe Subskrypcja icomiesięczne newslettery Marketing w mediach społecznościowych

Blog i planowanie zawartości

Automatyzacja zadań związanych z fakturami

Korzystanie z oprogramowania do automatyzacji może pomóc w utrzymaniu porządku, jeśli zajmujesz się fakturami dla swojego biznesu.

Oprogramowanie do automatyzacji może wysyłać automatyczne przypomnienia o konieczności wysłania faktur za pośrednictwem e-maili.

Może również automatyzować proces fakturowania poprzez:

Automatyczne planowanie i wysyłanie powtarzających się faktur

Śledzenie, czy faktury zostały opłacone

Automatyzacja zadań HR

Działy HR mają do czynienia z dużą liczbą powtarzających się zadań.

Teams HR mogą korzystać z oprogramowania do automatyzacji, aby zautomatyzować takie zadania jak:

Sprawdzanie potencjalnych kandydatów

Zarządzanie świadczeniami

Planowanie spotkań

Zadania administracyjne

Które narzędzie do automatyzacji wspomoże moją pracę?

The narzędzia do automatyzacji zarządzania projektami wymienione na tej liście mają do zaoferowania kilka świetnych funkcji automatyzacji zadań.

Jednak ClickUp jest liderem floty z 50+ automatyzacjami cyklu pracy i bogatym w funkcje Free Forever Planem

Dzięki temu narzędziu możesz zautomatyzować powtarzające się zadania, ustawić powtarzające się przypomnienia, tworzyć niestandardowe statusy zadań... możliwości są nieograniczone.

po co czekać? Dołącz do ClickUp za darmo aby usiąść wygodnie i zobaczyć, jak ClickUp wykonuje całą pracę za Ciebie!