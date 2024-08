10 najlepszych narzędzi do automatyzacji marketingu w 2024 roku

Szukasz najlepszego oprogramowania do automatyzacji marketingu w 2024 roku?

Automatyzacja marketingu to potężne narzędzia, które mogą pomóc marketerom usprawnić zadania, zwiększyć wydajność, generować więcej leadów, pielęgnować leady w lejku sprzedaży i poprawić jakość obsługi klienta.

W tym przewodniku przedstawimy 10 najlepszych platform do automatyzacji marketingu w 2024 roku, które pomogą zwiększyć wydajność, produktywność i ogólne przychody ze sprzedaży.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do automatyzacji marketingu?

Kiedy nadejdzie czas wyboru narzędzia do automatyzacji marketingu, zwróć uwagę na kluczowe czynniki, które wpłyną na jego skuteczność i użyteczność dla twojego biznesu. Weź pod uwagę interfejs użytkownika, integracje, skalowalność, funkcje, opcje niestandardowe, strukturę cenową i reputację.

Szukaj przyjaznego dla użytkownika interfejsu: Upewnij się, że narzędzie do automatyzacji marketingu jest intuicyjne, łatwe w nawigacji i nie wymaga stromej krzywej uczenia się, aby rozpocząć pracę

Upewnij się, że narzędzie do automatyzacji marketingu jest intuicyjne, łatwe w nawigacji i nie wymaga stromej krzywej uczenia się, aby rozpocząć pracę Sprawdź możliwości integracji: Narzędzie do automatyzacji marketingu powinno łatwo integrować się z innymi kluczowymi narzędziami i systemami, z których korzysta twój Business

Narzędzie do automatyzacji marketingu powinno łatwo integrować się z innymi kluczowymi narzędziami i systemami, z których korzysta twój Business Upewnij się, że może rozwijać się razem z Tobą: Wybierz platformę do automatyzacji marketingu, która może skalować się wraz z Twoim biznesem, zarówno pod względem ilości, jak i złożoności kampanii

Wybierz platformę do automatyzacji marketingu, która może skalować się wraz z Twoim biznesem, zarówno pod względem ilości, jak i złożoności kampanii Poszukaj funkcji, które mają największe znaczenie : Zidentyfikuj, jakie funkcje są krytyczne dla twojego biznesu i znajdź oprogramowanie, które może je zapewnić

: Zidentyfikuj, jakie funkcje są krytyczne dla twojego biznesu i znajdź oprogramowanie, które może je zapewnić Znajdź plan cenowy, który pasuje do twojego budżetu: : Zapoznaj się ze strukturą cenową, w tym z wszelkimi ukrytymi kosztami. Upewnij się, że narzędzie do automatyzacji marketingu oferuje wartość w stosunku do ceny i mieści się w twoim budżecie

: Zapoznaj się ze strukturą cenową, w tym z wszelkimi ukrytymi kosztami. Upewnij się, że narzędzie do automatyzacji marketingu oferuje wartość w stosunku do ceny i mieści się w twoim budżecie Reputacja ma znaczenie: Przeczytaj recenzje użytkowników i opinie na wiarygodnych stronach z recenzjami, aby uzyskać wgląd w niezawodność, wydajność i zadowolenie klientów narzędzia do automatyzacji marketingu

Zachowaj tę listę pod ręką, aby pomóc wybrać najlepsze oprogramowanie marketingowe narzędzia do automatyzacji e-maili dla Twojego biznesu! 🏆

10 najlepszych programów do automatyzacji marketingu w 2024 roku

Oto dziesięć najlepszych platform oprogramowania do automatyzacji marketingu, które pomogą Ci zwiększyć wydajność i produktywność w 2024 roku.

Użyj ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

ClickUp to kompleksowa platforma do zarządzania projektami wyposażona w potężne oprogramowanie do automatyzacji marketingu i ClickUp Zarządzanie projektami e-mail automatyzacja . Jest idealny do usprawnienia procesów automatyzacji marketingu i zwiększenia wydajności.

Ponieważ ClickUp jest kompleksowym oprogramowaniem do zarządzania projektami, posiada narzędzia i funkcje, które uzupełniają automatyzację marketingu.

Przykładowo, ClickUp pozwala na zwiększenie produktywności w zakresie zarządzanie kampaniami marketingowymi z gotowymi szablonami kampanii e-mail marketingowych, w tym szablony kampanii drip . Dzięki ClickUp AI tworzenie tematów i wiadomości e-mail jest dziecinnie proste.

Ponadto narzędzia do zarządzania projektami i szablony zapewniają, że możesz być na bieżąco z zautomatyzowanymi projektami marketingowymi, nawet w przypadku wielu kampanii oraz zespołów marketingowych i sprzedażowych.

ClickUp jest wysoce konfigurowalny i skalowalny w miarę rozwoju firmy. Użytkownicy uwielbiają to, że Automatyzacja ClickUp są bardzo łatwe do ustawienia! Jest to doskonały wybór dla każdego biznesu poszukującego najwyższej klasy automatyzacji marketingu i narzędzia do zwiększania wydajności poczty e-mail w ramach systemu, który pomaga zespołom marketingowym śledzenie.

ClickUp najlepsze funkcje

Rozszerzone opcje niestandardowe usprawniające wysiłki marketingowe

Łatwa automatyzacja zadań, takich jak sekwencje e-mail i ocena potencjalnych klientów, dzięki wstępnie zaprojektowanym szablonom, w tymszablony do automatyzacji e-mailioraz rozszerzony wybór wyzwalaczy i akcji związanych z niestandardowymi zachowaniami klientów

Kompatybilność z ponad 200 narzędziami marketingowymi, w tym Mailchimp, Salesforce i HubSpot

Automatyzacja marketinguzarządzanie zadaniami dzięki kompleksowemu systemowi

ClickUp limity

Niektórzy użytkownicy uważają, że powiadomienia mogą być zbyt częste

Sporadyczna powolna wydajność

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 000 recenzji)

2. ActiveCampaign

przez ActiveCampaign ActiveCampaign to rozwiązanie do automatyzacji marketingu, które oferuje predykcyjne planowanie e-maili i generowanie zawartości e-maili z wykorzystaniem AI. Oferuje również API i Webhooks i może integrować się z WooCommerce, Shopify i BigCommerce.

Platforma dostarcza kilka rodzajów członkostwa, z których każdy ma własną strukturę cenową.

Użytkownicy raportują, że ActiveCampaign zapewnia doskonałe wsparcie w zakresie wdrażania i niezawodną automatyzację e-maili. Jeśli jednak szukasz niedrogiej, prostej struktury cenowej lub szybkiego wsparcia na czacie, ActiveCampaign może nie być najlepszym wyborem dla zespołów marketingowych. Możesz zapoznać się z dłuższą listą Alternatywy dla ActiveCampaign tutaj, jeśli szukasz czegoś podobnego, ale nie jesteś zadowolony z ActiveCampaign.

Najlepsze funkcje ActiveCampaign

Dobre wsparcie onboardingu dla automatyzacji marketingu

Niezawodna automatyzacja e-maili

Limity ActiveCampaign

Złożona struktura cenowa

Długie oczekiwanie na wsparcie na czacie w okresach wysokiego popytu

Cennik ActiveCampaign

Marketing Lite : $29/miesiąc za użytkownika

: $29/miesiąc za użytkownika Marketing Plus : $49/miesiąc (3 użytkowników)

: $49/miesiąc (3 użytkowników) Marketing Professional : $149/miesiąc (5 użytkowników)

: $149/miesiąc (5 użytkowników) Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ActiveCampaign oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 10 000 recenzji)

4.5/5 (ponad 10 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (2,000+ recenzji)

3. Marketo

przez Marketo Adobe Marketo Engage to duża platforma marketingowa, która wspiera automatyzację marketingu, marketing oparty na kontach, zarządzanie leadami i e-mail marketing. Dostarcza niemal każdy rodzaj automatyzacji opartej na marketingu lub zaangażowaniu, jaki można sobie wyobrazić.

Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, Adobe Marketo Engage może pomóc w zastosowaniu danych klientów do segmentacji odbiorców, personalizacji stron internetowych, e-maili, mediów społecznościowych, reklam, SMS-ów i wydarzeń oraz wyzwalaczy działań w czasie rzeczywistym.

Marketo dostarcza również szczegółowe raportowanie, dzięki czemu firmy mogą śledzić analitykę swoich kampanii i optymalizować ich wyniki.

Użytkownicy Marketo uwielbiają segmentację automatyzacji marketingu i wysoki poziom niestandardowych opcji. Ceny Marketo są jednak wysokie i dla niektórych mogą być zbyt wysokie.

Najlepsze funkcje Marketo

Świetne segmentowanie i raportowanie dla masowych kampanii e-mail

Niestandardowe rozszerzenie automatyzacji marketingu

Bezproblemowa ocena leadów i cykl ich życia

Limity Marketo

Złożony, kosztowny program, który wymaga dedykowanych zasobów do zarządzania i szkolenia w porównaniu do innych narzędzi do automatyzacji marketingu na tej liście

Może brakować ogólnej spójności, co utrudnia wizualizację całej podróży klienta

Może być powolny

Ceny Marketo

Skontaktuj się z Marketo w sprawie cen

Oceny i recenzje Marketo

G2: 4.1/5 (2,359+ recenzji)

4.1/5 (2,359+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (667+ opinii)

4. Brevo

przez Brevo Platforma automatyzacji marketingu i CRM Stack Brevo (dawniej SendInBlue) to platforma typu "wszystko w jednym" zaprojektowana, aby pomóc Business rozwijać się szybciej.

Od czasu rebrandingu w maju 2024 r. Brevo chce, abyś wiedział jedno: jest dla wszystkich rozmiarów biznesu.

Oprócz automatyzacji e-maili, z której jest tak dobrze znana, jej możliwości marketingowe mogą również pomóc w tworzeniu i zarządzaniu stronami docelowymi oraz kampaniami w mediach społecznościowych.

Narzędzia do automatyzacji marketingu obejmują segmentację odbiorców, personalizację międzykanałową, analitykę, wyzwalacze i wiele innych.

Dzięki dobrze zaopatrzonemu katalogowi API i szerokiemu zakresowi niestandardowych ustawień, Brevo może być dobrym wyborem, jeśli szukasz przyjaznego interfejsu użytkownika dla swojej platformy do automatyzacji marketingu. Jednak ze względu na ograniczone możliwości integracji i, jak wielu twierdzi, trudny proces ustawienia, platforma automatyzacji marketingu Brevo może nie być dla każdego.

Najlepsze funkcje Brevo

Dobrze zaopatrzony katalog API

Szeroki zakres niestandardowych dostosowań i funkcji automatyzacji marketingu

Przyjazny dla użytkownika pulpit i interfejs użytkownika

Limity Brevo

Limit integracji w porównaniu do niektórych konkurentów

Niektórzy użytkownicy uważają, że oprogramowanie jest trudne do ustawienia

Ceny Brevo

Free

Starter: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Business: $65/miesiąc za użytkownika

$65/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Brevo oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (615+ opinii)

4.5/5 (615+ opinii) Capterra: 4.5/5 (1,732+ opinii)

5. Intuit MailChimp

przez Intuit MailChimp Intuit Mailchimp to platforma e-mail marketingu i automatyzacji dla rozwijających się firm. Pomaga firmom tworzyć i wysyłać newslettery e-mail, zarządzać listami e-mail, śledzić otwarcia i kliknięcia e-maili oraz mierzyć wyniki kampanii e-mailowych.

Recenzenci uwielbiają łatwą do zbudowania automatyzację e-maili MailChimp i jego wyjątkową mobilność. Jednak jego ceny dla zespołów są nieco kosztowne, szczególnie dla nowych lub mniejszych firm z ograniczonym budżetem.

Najlepsze funkcje Intuit MailChimp

Bogate opcje Free

Dane powstania strony docelowej i optymalizacja generowania leadów

Świetne doświadczenie mobilne

Łatwe tworzenie list e-mail i kampanii

Narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi

Możliwość wykorzystania jako oprogramowanie do zarządzania powiązaniami z klientami (CRM)

Limity Intuit MailChimp

Niejasne rozliczenia (a koszty mogą się sumować)

Ograniczenie do określonych formatów graficznych

Ogólnie nieco trudny w użyciu

Cennik Intuit MailChimp

Free

Essentials: $13+/miesiąc

$13+/miesiąc Standardowy: $20+/miesiąc

$20+/miesiąc Premium: $350+/miesiąc

Oceny i recenzje Intuit MailChimp

G2: 4,3/5 (ponad 12 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 12 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 16 000 recenzji)

6. HubSpot

przez HubSpot Zasilany danymi CRM, HubSpot Marketing Hub może być używany do wysyłania kampanii e-mail, śledzenia odwiedzających witrynę i tworzenia stron docelowych.

Oprogramowanie do automatyzacji marketingu HubSpot zawiera funkcje punktacji leadów, pielęgnowania i raportowania.

HubSpot umożliwia tworzenie szablonów e-maili, śledzenie analiz i testowanie kampanii A/B. Łatwo ustalaj priorytety leadów w oparciu o zachowanie użytkowników, a następnie twórz cykle pracy, które wysyłają spersonalizowaną zawartość do tych użytkowników w oparciu o ich odsetki. Kreatory cykli pracy i botów pomagają w automatyzacji całej tej pracy, dzięki czemu możesz zająć się zadaniami o wyższej wartości.

HubSpot jest najlepszy dla firm, które chcą prowadzić zakończone kampanie marketingu przychodzącego na dużą skalę. Może być kosztowny i trudny do nauczenia, jednak jego hojne darmowe plany i ogromna biblioteka szkoleń pomagają zrównoważyć cenę i wyzwania związane z wdrożeniem.

Najlepsze funkcje HubSpot

Zaawansowane funkcje automatyzacji dostarczają odpowiednich potencjalnych klientów

Połączenie typu "wszystko w jednym

Doskonałe raportowanie inarzędzia cyklu pracy do poprawy strategii automatyzacji marketingu

HubSpot limity

Może być kosztowny

Limitoprogramowanie do automatyzacji zadań* Może być mylące dla niedoświadczonych użytkowników

Cennik HubSpot

Free

Starter: $45/miesiąc

$45/miesiąc Profesjonalny: 800 USD/miesiąc

800 USD/miesiąc Enterprise: $3,600+/miesiąc

HubSpot oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (9,947+ recenzji)

4.4/5 (9,947+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (5,641+ opinii)

7. Campaigner

przez Prowadzący kampanię Campaigner pozwala tworzyć potężne, zautomatyzowane cykle pracy za pomocą intuicyjnego kreatora typu "przeciągnij i upuść". Jego misją jest pomoc w angażowaniu i pielęgnowaniu niestandardowych klientów za pomocą odpowiednich wiadomości e-mail i marketingu SMS.

Klienci Campaigner zachwycają się jego pięknym wyglądem i intuicyjnym interfejsem użytkownika.

Jeśli jesteś sfrustrowany krzywą uczenia się w innych programach do automatyzacji e-maili, możesz wypróbować Campaigner! Kilku recenzentów twierdzi jednak, że program czasami się zawiesza, a niestandardowe szablony i funkcje planowania są ograniczone.

Najlepsze funkcje Campaigner

Bloki zawartości wielokrotnego użytku i wizualny kreator typu "przeciągnij i upuść" ułatwiają ustawienie kampanii e-mail

Tworzenie dynamicznej zawartości i personalizacja wysiłków marketingowych dzięki zaawansowanej segmentacji odbiorców i wyzwalaczom zachowań zakupowych

Doskonały proces raportowania zakończony dogłębną analizą

Limity Campaigner

Ograniczone możliwości niestandardowe szablonów

Ograniczone funkcje planowania

Czasami usterki

cennik #### Campaigner

Starter: $59/miesiąc

$59/miesiąc Podstawowy: $179/miesiąc

$179/miesiąc Zaawansowany: $649/miesiąc

$649/miesiąc eCommerce: $79.95/miesiąc

Campaigner oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (5+ recenzji)

4.2/5 (5+ recenzji) Capterra: 3.9/5 (427+ opinii)

8. Drip

przez Kroplówka Niezależnie od tego, czy zajmujesz się marketingiem produktów e-commerce, czy usług i doświadczeń, Drip ma na celu zapewnienie "super spersonalizowanego" automatyzacji marketingu.

Znany z hipersegmentowanych e-maili, konfigurowalnych szablonów i gotowych cykli pracy, Drip pomaga personalizować konwersacje i rozwijać stałe powiązania.

Drip skłania się ku marketingowi e-commerce, ale jest również dostawcą oddzielnego programu Services and Experiences dostosowanego do potrzeb firm B2B.

Services and Experiences zapewnia opartą na danych segmentację, cykle pracy i strategie z wielokanałową automatyzacją. Tymczasem Drip dla produktów e-commerce oferuje głęboką segmentację i wielokanałową automatyzację marketingu.

Recenzentom podoba się przyjazny dla użytkownika design Drip i łatwa automatyzacja marketingu. Wielu z nich zgłasza jednak frustracje związane z okazjonalnymi usterkami i błędami.

Najlepsze funkcje Drip

Wysoce intuicyjny, przyjazny dla użytkownika interfejs

Doskonałe doświadczenie w projektowaniu e-maili

Łatwa automatyzacja

Limity Drip

Sporadyczne usterki

Czasami zawodne

Rosnące koszty

Ceny kroplówek

2500 kontaktów: 39 USD/miesiąc

39 USD/miesiąc 5,000 kontaktów: $89/miesiąc

$89/miesiąc 50 000 kontaktów: 699 USD/miesiąc

699 USD/miesiąc 150 000 kontaktów: 1 699 USD/miesiąc

1 699 USD/miesiąc 190 000 + kontaktów: Kontakt w sprawie cen

Drip oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (453+ recenzji)

4.4/5 (453+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (178+ opinii)

9. GetResponse

przez GetResponse Platforma marketingu e-mailowego GetResponse dostarcza niedrogi sposób na wysyłanie e-maili i automatyzację komunikacji.

GetResponse umożliwia użytkownikom tworzenie list marketingowych potencjalnych klientów, partnerów i klientów oraz budowanie responsywnych relacji z klientami.

Oprogramowanie do automatyzacji e-maili oferuje również automatyzację marketingu e-mailowego, zarządzanie leadami oraz raportowanie i analitykę.

Jego narzędzia obejmują strony docelowe, formularze, testy A/B, dynamiczną zawartość, wyzwalacze wydarzeń, punktację leadów i wiele więcej! Oferuje również przydatne funkcje, takie jak nieograniczone etykiety, monitorowanie wyników zaangażowania i przypisywanie punktów akcji.

Użytkownicy uwielbiają fakt, że GetResponse pomaga im wykorzystać zaawansowaną automatyzację marketingu w sposób, który jest prosty i nie wymaga rozszerzenia wiedzy.

Program ma jednak pewne ograniczenia, takie jak ograniczone szablony e-maili i brak kluczowych integracji (takich jak Google Adsense), które mogą sprawić, że nie będzie on odpowiedni dla niektórych firm.

Najlepsze funkcje GetResponse

Duża biblioteka konfigurowalnych szablonów

Łatwe w użyciu narzędzia do automatyzacji marketingu, świetne dla początkujących

Liczne funkcje automatyzacji

Limity GetResponse

Może być kosztowne dla małych firm z ograniczonym budżetem

Nieco ograniczone możliwości niestandardowe

Brak funkcji wtyczki WordPress

Cennik GetResponse

Free

E-mail marketing: $19/miesiąc i więcej

$19/miesiąc i więcej Automatyzacja marketingu: $59/miesiąc i więcej

$59/miesiąc i więcej Marketing e-commerce: $119/miesiąc i więcej

$119/miesiąc i więcej Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje GetResponse

G2: 4.2/5 (887+ opinii)

4.2/5 (887+ opinii) Capterra: 4.2/5 (461+ opinii)

10. EngageBay

przez EngageBay Rozwiązania EngageBay do automatyzacji marketingu pomagają zautomatyzować kampanie e-mail, cykle pracy oraz generowanie i pielęgnowanie leadów. Oferuje również oprogramowanie CRM & Sales Bay i Service Bay, które można połączyć w program All-in-One.

EngageBay oferuje przyjazne środowisko i jest najlepszym rozwiązaniem dla małych i średnich firm, które chcą skalować się bez konieczności zmiany narzędzi.

Recenzenci twierdzą, że korzystanie z możliwości automatyzacji marketingu EngageBay to świetny sposób na uzyskanie narzędzi i funkcji na poziomie HubSpot w cenie, na którą mogą sobie pozwolić małe firmy i przedsiębiorcy.

Najlepsze funkcje EngageBay

Unlimited kontaktów i do 50 000 e-maili miesięcznie

Niestandardowa obsługa klienta

Przystępne ceny

Limity EngageBay

Sporadyczne trudności z ustawieniami

Ograniczone funkcje mobilne

Ceny EngageBay

Free

Podstawowy: $11.04/miesiąc na użytkownika

$11.04/miesiąc na użytkownika Growth: $43.49/miesiąc za użytkownika

$43.49/miesiąc za użytkownika Pro: $67.99/miesiąc na użytkownika

EngageBay oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (198+ recenzji)

4.6/5 (198+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (514+ opinii)

Wykorzystaj funkcje automatyzacji ClickUp w kampaniach marketingowych

Marketing składa się z wielu ruchomych części, a żonglowanie większą liczbą osób, zasobów marki i kampanii może być wyzwaniem, zwłaszcza w miarę automatyzacji i szybszego rozwoju.

Dlatego może to być dobry moment, aby przyjrzeć się oprogramowanie do zarządzania zasobami marketingowymi , aby pomóc Ci być na bieżąco, dzięki czemu możesz szybciej skalować.

Nauka jak pracować szybciej bez uszczerbku na jakości przyczyni się również do przyspieszenia rozwoju Twojej firmy. Wprowadź najlepszą automatyzację e-mail marketingu do swojej strategii marketingowej, aby zwiększyć sprzedaż i wysiłki związane z automatyzacją marketingu.

Jedną z wyróżniających się platform jest ClickUp, która oferuje kompleksowe narzędzia do automatyzacji, narzędzia do zarządzania kampaniami solidny system zarządzania zadaniami, wstępnie zaprojektowane szablony, natywne możliwości AI, współpraca w czasie rzeczywistym i wiele więcej.

Nie możesz zatrzymać upływu czasu, ale możesz wykorzystać go mądrzej dzięki dobrej platformie do automatyzacji marketingu. Zacznij automatyzację marketingu z ClickUp już dziś!