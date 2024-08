10 wskaźników KPI dotyczących sprzedaży, które należy śledzić w 2024 r

ciekawi _wskaźniki KPI sprzedaży _?

KPI sprzedaży to najprostszy sposób na śledzenie wydajności sprzedaży, aby zapewnić, że firma strategia sprzedaży działa.

Ale czym są wskaźniki KPI sprzedaży i jak mogą ci pomóc?

I najważniejsze pytanie... które z nich powinieneś śledzić?

W tym artykule omówimy wszystko, co musisz wiedzieć o KPI sprzedaży i przyjrzymy się dziesięć najlepszych wskaźników KPI które możesz śledzić już dziś. Omówimy również najłatwiejszy sposób śledzenia wskaźników KPI dla sprzedaży. Do dzieła!

Czym są kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)?

KPI to skrót odKey Performance Indicator KPI pomagają firmom i zespołom wizualizować ich postęp w trakcie ich cele .

Na przykład, realistycznym wskaźnikiem wydajności może być liczba pozyskanych klientów w porównaniu do tych, których straciłeś. Informacje te dają wgląd w to, czy dajesz swoim klientom to, czego chcą.

Czym są wskaźniki KPI w sprzedaży? KPI dla sprzedaży są wiodącymi wskaźnikami, które pomagają liderowi sprzedaży, menedżerowi sprzedaży i zespołowi sprzedaży określić, jak dobrze postępują w trakcie realizacji swoich celów

celów sprzedażowych i cele organizacyjne.

Organizacja odnosząca powodzenie w sprzedaży ma dostęp do właściwych danych sprzedażowych.

Dzięki wskaźnikom KPI dział sprzedaży może:

Śledzenie postępów w osiąganiu celów

Optymalizować swojelejek sprzedaży* Poprawa strumieni przychodów

10 najważniejszych wskaźników KPI sprzedaży do śledzenia w 2021 roku

Aby pomóc Ci znaleźć odpowiednie wskaźniki KPI dla Twojej organizacji, oto dziesięć najlepszych wskaźników KPI dla sprzedaży. Aby uczynić je bardziej kompleksowymi, podzieliliśmy je na cztery różne kategorie:

Przyjrzyjmy się dogłębnie wszystkim tym wskaźnikom KPI sprzedaży:

A. Wydajność teamu

Wskaźniki KPI wydajności zespołu śledzą, jak wydajny jest twój zespół sprzedaży i jak każdy członek zespołu przyczynia się do ogólnego planu sprzedaży :

1. Cel sprzedaży

Ten wskaźnik KPI mierzy bieżące przychody/wyniki sprzedaży firmy i porównuje je z celem ustalonym na początku roku/kwartału.

Cel może być ustawiony jako wartość pieniężna, wielkość sprzedaży lub liczba nowych kont. Monitorowanie wyników sprzedaży w odniesieniu do celów jest ważne, ponieważ tworzy kulturę pracy opartą na danych.

ale nie można mieć kultury opartej na danych bez pracowników opartych na danych, prawda?

Właśnie dlatego musisz cele sprzedażowe widoczność dla całego zespołu.

Poprzez przeszkolenie członków zespołu w zakresie interpretacji wykresów i innych dane sprzedażowe w końcu będą w stanie ocenić, jak dobrze sobie radzą.

2. Sprzedaż na przedstawiciela

Ten wskaźnik KPI mierzy liczbę dokonanych sprzedaży na przedstawiciela handlowego. Pomaga to Teams ustawić osobiste cele, które są zgodne z celami organizacyjnymi.

Ważne jest jednak, aby nie tworzyć hiperkonkurencyjnej kultury pracy.

dlaczego?

Twoi przedstawiciele handlowi są częścią zespołu i nie chcesz, aby reagowali w ten sposób..

3. Długość cyklu sprzedaży

Ten wskaźnik KPI ocenia średnią długość cyklu sprzedaży Twojego zespołu.

Proces cyklu sprzedaży to seria kroków, przez które przechodzi sprzedawca w celu zamknięcia potencjalnego klienta.

Długość cyklu sprzedaży to czas od pierwszej rozmowy z niestandardowym klientem do momentu zamknięcia transakcji.

Jeśli Twoja firma zajmuje się sprzedażą B2B, Twój cykl sprzedaży będzie prawdopodobnie znacznie dłuższy niż w przypadku firm B2C.

Nie oznacza to jednak, że nie krótszego cyklu sprzedaży jest zawsze lepsza.

Będziesz także musiał zmierzyć wskaźniki rezygnacji długo po zamknięciu transakcji.

dlaczego?

Załóżmy, że masz przedstawiciela handlowego, który zamyka transakcje z prędkością ponaddźwiękową (krótki cykl sprzedaży), ale dane pokazują, że ci klienci rezygnują (przestają robić interesy) po kilku miesiącach.

Z drugiej strony, możesz mieć przedstawiciela, który potrzebuje czasu, aby zamknąć transakcje, ale klienci pozostają lojalni wiele miesięcy po sprzedaży.

Oznacza to, że dłuższy cykl sprzedaży może przynieść lepsze wyniki i długoterminowe powodzenie w sprzedaży niż tylko szybkie transakcje.

czy przychodzi ci na myśl jakaś konkretna historia? 🐢 🐇

B. Leads

Wskaźniki KPI dotyczące leadów śledzą skuteczność wysiłków sprzedażowych w angażowaniu i konwertowaniu leadów:

4. Wskaźnik otwarć e-maili

Wskaźnik otwieralności e-maili zasadniczo śledzi, ile e-maili jest otwieranych.

Dane te dają Twojemu zespołowi sprzedaży wgląd w to, jak subskrybenci i niestandardowi klienci reagują na Twoje e-maile. Wykorzystaj te dane, aby dostosować swoje kampanie e-mailowe, aby upewnić się, że faktycznie działają!

chcesz ciekawą wskazówkę?

Czy wiesz, że używanie tytułów filmów i tekstów piosenek do zrobienia tematach wiadomości e-mail zwiększa ich współczynnik otwarć o 26% ?

Oto przykład:

Summer Lovin'? Zarezerwuj wakacje już teraz!

bo kto nie lubi przypomnienia ulubionych piosenek? 🎶

5. Nowe wskazówki i możliwości

Ten wskaźnik KPI daje wgląd w to, w jaki sposób każdy sprzedawca przyczynia się do przyciągnięcia biznesu do firmy. Mierzy on liczbę nowych potencjalnych klientów i możliwości, za które każdy z nich był odpowiedzialny.

Dodaj zadanie ClickUp dla każdego nowego konta i leada

Udostępnianie tych danych przedstawicielom handlowym pozwoli im zobaczyć, jak ich wyniki wypadają na tle innych członków zespołu.

Po raz kolejny ważne jest, aby nie tworzyć miejsca pracy, które koncentruje się wyłącznie na konkurencji.

C. Rozwój

Wskaźniki KPI wzrostu śledzą, ile szans sprzedaży lub potencjalnych klientów zostało przekształconych w nowych klientów:

6. Średni współczynnik konwersji

Średni współczynnik konwersji śledzi, jak długo trwa konwersja potencjalnych klientów w klientów.

Średni współczynnik konwersji informuje również o tym, jak wydajni są Twoi lejek sprzedaży i czy jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia każdego celu sprzedażowego. Jeśli współczynnik konwersji leadów jest na celowniku, to twój pipeline sprzedaży jest prawdopodobnie również na dobrej drodze .

Musisz także dowiedzieć się, ile potencjalnych klientów jest faktycznie przekształcanych w kwalifikowane szanse (wskaźnik szans potencjalnych klientów). Dzięki temu dowiesz się, czy celujesz w odpowiedni rodzaj potencjalnych klientów.

Oto jak obliczyć współczynnik potencjalnych klientów:

Lead opportunity ratio = Liczba leadów, które przekształcają się w szanse / Całkowita liczba leadów

7. Miesięczny wzrost sprzedaży

Miesięczny wzrost sprzedaży to wskaźnik, który pomaga śledzić różnicę w przychodach ze sprzedaży w ujęciu miesięcznym.

Przez automatyzacja i monitorowanie miesięcznego wzrostu sprzedaży, możesz zobaczyć trendy przychodów ze sprzedaży w czasie rzeczywistym.

Każdy przedstawiciel handlowy musi ustawić osiągalne miesięczne cele sprzedażowe, aby zapewnić, że wzrost przychodów jest wystarczający do utrzymania marży zysku.

D. Niestandardowi klienci

Wskaźniki KPI dotyczące klientów śledzą wpływ klientów na działalność firmy. Obejmuje to liczbę pozyskanych i utraconych klientów:

8. Dożywotnia wartość klienta

Wartość życiowa klienta to wskaźnik KPI, który określa, ile przychodów firma może oczekiwać od poszczególnych kont klientów. 💰

Zasadniczo śledzi wartość istniejących kont klientów.

Na przykład Scooby-Doo nie może się nigdzie ruszyć bez swojego Scooby Snaxa.

Tak więc Scooby (i Kudłaty) oferują wysoką wartość życiową dla firmy Scooby Snax.

9. Wskaźnik rezygnacji i niestandardowe utrzymanie klientów Znasz to uczucie, gdy klienci wypróbowują Twój produkt lub usługę, a następnie przechodzą do produktu konkurencji? 😞

Aby uniknąć bólu zdrady, musisz dbać o zadowolenie każdego klienta, aby nie pożegnał się i nie odszedł.

Na tym właśnie koncentrują się wskaźniki KPI - wskaźnik rezygnacji i wskaźnik utrzymania klientów. Śledzą one utraconych klientów i przychody w czasie.

10. Koszt pozyskania klienta

Koszt pozyskania klienta jest miarą tego, ile faktycznie kosztuje firmę pozyskanie nowego klienta.

Obejmuje to również marketing, reklamę, wynagrodzenia i inne ukryte koszty.

W wyniku tego koszt pozyskania klienta jest również wskaźnikiem KPI marketingu przychodzącego, który śledzi skuteczność wysiłków marketingowych.

Na przykład, jeśli podejście do cold callingu (marketing wychodzący) nie działa, to być może Twój zespół marketingowy powinien zaangażować się w kampanię w mediach społecznościowych ( marketing przychodzący ).

Lub, jeśli firma stwierdzi, że techniki sprzedaży wewnętrznej (telefony, e-maile itp.) nie są już tak skuteczne w pozyskiwaniu klientów, rozwiązaniem może być przyjrzenie się zewnętrznym przedsięwzięciom sprzedażowym (billboardy).

Najlepszy sposób na śledzenie i mierzenie KPI sprzedaży

Wskaźniki KPI dotyczące sprzedaży polegają na ustawieniu celów, pracy nad ich osiągnięciem, a następnie ocenie wydajności zespołu.

ale do zrobienia - jak śledzić te wszystkie elementy?

Odpowiedź leży w użyciu potężnego oprogramowania KPI sprzedaży z odpowiednim funkcjami .

A jaki jest lepszy sposób do zrobienia tego niż użycie ClickUp ?

Jest wypełniony mnóstwem funkcji, a jak wszyscy wiemy..

Przyjrzyjmy się, jak ClickUp pomaga Twojemu zespołowi sprzedaży:

1. Ustawienie celów

Jeśli chcesz z łatwością ustawić i śledzić swoje cele sprzedażowe, potrzebujesz narzędzie do śledzenia celów .

ClickUp daje możliwość tworzenia celów (KPI sprzedaży), które można podzielić na mniejsze cele.

Cele są Twoimi celami, a kiedy osiągniesz wszystkie swoje cele, osiągniesz swój KPI 🎯

Za każdym razem, gdy zakończysz realizację Celu, ClickUp pokaże Ci Twój postęp w kierunku celu ogólnego.

Możesz również niestandardowo wybrać metryki do śledzenia swoich KPI, takie jak:

Liczby : wartości numeryczne, takie jak średnia wartość zakupu

: wartości numeryczne, takie jak średnia wartość zakupu Waluta: dla wskaźników takich jak miesięcznyprzychody ze sprzedaży lub koszt pozyskania klienta

dla wskaźników takich jak miesięcznyprzychody ze sprzedaży lub koszt pozyskania klienta Prawda/Fałsz : Użyj pola wyboru Zrobione/Nie zrobione, aby oznaczyć swój Cel zakończony

: Użyj pola wyboru Zrobione/Nie zrobione, aby oznaczyć swój Cel zakończony Zadania:, aby śledzić wyniki na podstawie liczby zakończonych zadań sprzedażowych

Twórz cele, aby podzielić swoje cele na mniejsze, mierzalne elementy w ClickUp

A jeśli masz problem z wymyśleniem celów sprzedażowych, sprawdź Mapy myśli . Pomagają one zespołowi sprzedażowemu w przeprowadzeniu burzy mózgów na temat świetnych pomysłów na cele, na które sami byśmy nie wpadli.

2. Zarządzanie wskaźnikami KPI sprzedaży

Aby z powodzeniem zarządzać wskaźnikami KPI sprzedaży, potrzebujesz pulpitu sprzedaży.

Bez niego zespoły i menedżerowie nie będą mieli dostępu do danych w czasie rzeczywistym ani nie będą wiedzieli, jaki jest następny najlepszy krok.

Dlaczego nie wypróbować Pulpity ?

Szybkie wyświetlanie ważnych danych na jednym ekranie dzięki pulpitom w ClickUp

To idealne miejsce do widoku wszystkich danych analitycznych dotyczących sprzedaży.

dlaczego?

Każdy pulpit zawiera mnóstwo Niestandardowe widżety dla przeglądów KPI sprzedaży na wysokim poziomie.

Tworzenie niestandardowego wykresu słupkowego z dowolnymi danymi w pulpicie nawigacyjnym ClickUp

Oto lista niektórych widżetów, które można dodać do pulpitu KPI:

Wykres liniowy

Wykres słupkowy

Wykres kołowy

Wykres baterii

Obliczenia (do obliczania sum, średnich i innych danych liczbowych)

3. Sprawdzanie wyników zespołu

wskaźniki KPI służą do śledzenia wydajności, prawda?

Więc, oczywiście, musisz śledzić wyniki swojego zespołu sprzedaży!

ale do zrobienia?

Czy po prostu poprosić członków zespołu do zrobienia informacji o ich wynikach, czy użyć potężnego oprogramowania do raportowania, które zapewni dokładny wgląd w aktywność sprzedażową zespołu?

głosujemy za opcją numer dwa, biorąc pod uwagę, że pracownicy nie zawsze są wiarygodni w ocenie samych siebie

Możesz śledzić wyniki swojego zespołu sprzedażowego, dodając Widżety tabeli do pulpitów.

Utwórz widok listy w pulpicie ClickUp, używając zadań z dowolnej lokalizacji

Dzięki tym widżetom będziesz mieć wszystko, czego potrzebujesz, aby zobaczyć, jak dobrze radzi sobie Twój zespół sprzedaży i gdzie jest miejsce na poprawę.

Oto niektóre z widżetów, które otrzymasz:

Completed Report: określa ile zadań każdy członek zespołu zakończył

określa ile zadań każdy członek zespołu zakończył Worked On: pokazuje liczbę zadań, nad którymi pracował każdy członek zespołu w danym dniu, tygodniu lub miesiącu

pokazuje liczbę zadań, nad którymi pracował każdy członek zespołu w danym dniu, tygodniu lub miesiącu Punkty Obszaru Roboczego: umożliwiają grywalizację zadań sprzedażowych, dzięki czemu można zidentyfikować najlepszych pracowników

umożliwiają grywalizację zadań sprzedażowych, dzięki czemu można zidentyfikować najlepszych pracowników Kto ma zaległości: zidentyfikuj, którzy przedstawiciele handlowi lub członkowie zespołu mają zaległości, widząc liczbę nierozliczonych powiadomień i zaległych zadań

Czas zamknąć sprzedaż 📈

Wskaźniki KPI dla sprzedaży pomagają z łatwością zarządzać sprzedażą.

Są to podstawowe wskaźniki, których każda firma potrzebuje do śledzenia realizacji planu sprzedaży.

Jednak sam wybór wskaźnika KPI nie wystarczy.

Trzeba je również śledzić!

I do zrobienia tego, potrzebne jest narzędzie KPI takiego jak ClickUp.

ClickUp ma wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania celami, a na dodatek aplikacja ma również doskonałe Pulpit KPI dla wszystkich planów sprzedaży.

Dlaczego więc nie pobrać ClickUp za darmo już dziś aby przenieść swoją sprzedaż na inną planetę?