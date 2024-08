Jeśli spędzasz więcej czasu na organizowaniu lejka sprzedażowego niż na rozmowach z potencjalnymi klientami, możesz mieć poważny problem.

Rozwiązaniem jest narzędzie zwiększające wydajność sprzedaży, które pomoże ci usprawnić pracę i zwolnić czas, aby skupić się na tym, co robisz najlepiej: na sprzedaży!

Narzędzia zwiększające wydajność sprzedaży pomagają w automatyzacji zadań, utrzymaniu porządku oraz szybszym i bardziej efektywnym zamykaniu transakcji.

Jednak na rynku istnieją dziesiątki opcji oprogramowania dla teamów sprzedażowych, a wybór odpowiednich narzędzi zwiększających wydajność sprzedaży dla Twojego biznesu może być przytłaczający.

Dlatego też, odłożyliśmy nasze głowy i przeprowadziliśmy dokładne badania do zrobienia listy 10 najlepszych narzędzi do zwiększania wydajności sprzedaży na rok 2024.

Niezależnie od tego, czy chcesz pracować wydajniej, lepiej zarządzać swoim czasem, czy też poprawić komunikację z klientem, wierzymy, że mamy dla Ciebie rozwiązanie.

Czego należy szukać w narzędziach zwiększających wydajność sprzedaży?

Zacznijmy od najważniejszego pytania: Co sprawia, że narzędzie zwiększające wydajność sprzedaży jest odpowiednie do danego celu?

Weź pod uwagę te czynniki, aby upewnić się, że oprogramowanie lub rozwiązanie skutecznie spełnia Twoje potrzeby biznesowe.

Łatwość obsługi: Wybrane narzędzie musi dobrze integrować się z istniejącymi systemami i być łatwe do opanowania przez zespół

Oprogramowanie powinno umożliwiać dostosowanie go do konkretnych procesów sprzedaży i cykli pracy

powinieneś być w stanie uzyskać do niego dostęp i pracować nad nim z dowolnego miejsca

Powinno dostarczać danych i spostrzeżeń, które pomogą ci śledzić postępy i podejmować decyzje oparte na danych

Narzędzie powinno mieć solidne funkcje bezpieczeństwa, aby chronić dane niestandardowe klientów

Powinno rosnąć wraz z tobą i twoim biznesem oraz zaspokajać twoje długoterminowe potrzeby

10 najlepszych narzędzi zwiększających wydajność sprzedaży w 2024 roku

Teraz już wiesz, na jakie funkcje nie możesz iść na kompromis. Przyjrzyjmy się teraz 10 narzędziom, które wybraliśmy dla Ciebie.

1. ClickUp

ClickUp oferuje wiele funkcji usprawniających każdy krok na ścieżce sprzedaży, od generowania leadów po wdrażanie klientów.

Wzrost przychodów dzięki narzędziom do analizy sprzedaży ClickUp

Z ClickUp CRM na przykład, Twój zespół sprzedaży może efektywnie zarządzać potencjalnymi klientami , śledzenie postępów transakcji, współpraca i automatyzacja powtarzalnych zadań - wszystko w ramach jednego, intuicyjnego interfejsu.

Interfejs można nawet niestandardowo dostosować, wybierając spośród ponad 15 widoków, w tym

Widok listy (do wizualizacji wszystkich zadań i podzadań jako listy rzeczy do zrobienia)

(do wizualizacji wszystkich zadań i podzadań jako listy rzeczy do zrobienia) Tablica Kanban (do śledzenia postępu transakcji od poszukiwania klienta do negocjacji i wreszcie zamkniętej transakcji)

(do śledzenia postępu transakcji od poszukiwania klienta do negocjacji i wreszcie zamkniętej transakcji) Widok tabeli (do śledzenia wszystkich informacji o potencjalnych klientach, w tym nazwy firmy i osoby kontaktowej, ich ID e-mail i numeru telefonu, historii rozmów itp.)

Narzędzie do zarządzania relacjami z klientami udostępnia również szereg szablonów do zarządzania kontami, pipelinami sprzedaży i nie tylko, ułatwiając zespołom sprzedaży rozpoczęcie pracy.

Szybciej zamykaj więcej transakcji dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami sprzedażowymi ClickUp

Dwa kluczowe czynniki, które dodatkowo wpływają na ustawienie Oprogramowanie do zarządzania projektami sprzedażowymi ClickUp wyróżnia się konfigurowalnymi cyklami pracy i potężnymi możliwościami automatyzacji. Ponieważ każdy zespół ma unikalne potrzeby, ClickUp zapewnia, że procesy sprzedaży są dostosowane do nich.

Na przykład, wyobraź sobie, że chcesz zautomatyzować kontakt z potencjalnym klientem.

W ClickUp możesz użyć języka naturalnego do stworzenia opartego na AI cyklu pracy automatyzacji, po prostu stwierdzając: "Kiedy zadanie przejdzie do 'Negocjacji', przypisz je do Sales Managera i ustaw termin na trzy dni później"

Ta elastyczność pozwala zespołowi skupić się bardziej na zamykaniu transakcji, a mniej na zarządzaniu zadaniami administracyjnymi. Dzięki ClickUp otrzymujesz rozwiązanie, które dostosowuje się do Twojego cyklu pracy, a nie odwrotnie.

Narzędzie to płynnie integruje się również z innymi popularnymi narzędziami zwiększającymi wydajność sprzedaży, zapewniając scentralizowane podejście do zarządzania sprzedażą.

Twórz zwycięskie strategie i rozmowy sprzedażowe dostosowane do Twojego biznesu dzięki szablonowi ClickUp Sales Strategy Guide

Ale to nie wszystko. Oprogramowanie ClickUp do zwiększania wydajności sprzedaży dostarcza wbudowane szablony, które stanowią mapę drogową do osiągnięcia powodzenia. Szablony Szablon przewodnika po strategii sprzedaży ClickUp na przykład, nakreśla jasne cele, taktyki, osie czasu i metody śledzenia postępów, które pozwalają skupić się na kluczowych priorytetach i podejmować decyzje oparte na danych.

Oto trzy najważniejsze funkcje i zalety tego szablonu:

Cykle pracy oparte na AI

Uzyskaj szybkie, dokładne, zautomatyzowane aktualizacje dotyczące pracy Twojej i Twojego zespołu dzięki ClickUp Brain

Połącz wszystkie swoje zadania, dokumenty, ludzi i wiedzę z ClickUp Brain wszechstronny asystent AI w miejscu pracy. Możesz zadawać pytania Brain w języku naturalnym i otrzymywać właściwe informacje we właściwym czasie, bez konieczności przeszukiwania stosów dokumentacji. Ta integracja zapewnia, że wszystkie istotne informacje są łatwo dostępne i wzajemnie powiązane, poprawiając współpracę zespołu i usprawniając proces strategii sprzedaży.

Dostosowywane widoki i wsparcie zarządzania projektami

Korzystaj z niestandardowych widoków, takich jak Lista, Gantt, Obciążenie pracą i Kalendarz wraz z funkcjami zarządzania projektami, takimi jak zagnieżdżone podzadania, wiele osób przypisanych i reakcje na komentarze.

Te narzędzia sprzedażowe do zarządzania projektami zapewniają elastyczność w wizualizacji i zarządzaniu strategiami sprzedaży, umożliwiając dostosowanie cyklu pracy do potrzeb zespołu. Taka zdolność adaptacji prowadzi do bardziej efektywnego zarządzania zadaniami i lepszej widoczności postępów, co może znacznie zwiększyć efektywność i wyniki sprzedaży.

Monitorowanie postępów w czasie rzeczywistym

Wizualizuj postęp swoich transakcji i wydajność zespołu za pomocą pulpitów ClickUp Dashboard

Użyj Pulpity w ClickUp do śledzenia postępów sprzedaży w czasie rzeczywistym, z możliwością ustawienia niestandardowych statusów, pól i powiadomień. Śledzenie czasu rzeczywistego i możliwość dostosowywania strategii w locie zapewniają, że Twój zespół pozostaje zwinny i reaguje na zmiany. Ciągłe monitorowanie i szybka adaptacja pomagają utrzymać tempo i konsekwentnie zwiększać wydajność sprzedaży.

ClickUp najlepsze funkcje

Zmiana statusów zadań w celu odzwierciedlenia scen w procesie sprzedaży , takich jak "Lead Contacted", "Proposal Sent", "Negotiation" i "Zamknięte-Won" Pomaga to w efektywnym śledzeniu postępów każdej transakcji

, takich jak "Lead Contacted", "Proposal Sent", "Negotiation" i "Zamknięte-Won" Pomaga to w efektywnym śledzeniu postępów każdej transakcji Dodawanie niestandardowych pól do zadań lub list w celu przechowywania istotnych informacji o potencjalnych klientach, takich jak dane kontaktowe, wartość transakcji i kolejne kroki

o potencjalnych klientach, takich jak dane kontaktowe, wartość transakcji i kolejne kroki Tworzenie pulpitów do wizualizacjiplany sprzedaży i wskaźników sprzedaży, takich jak liczba potencjalnych klientów, współczynniki konwersji, scena sprzedaży i prognozy przychodów. Regularne raportowanie pomaga podejmować decyzje oparte na danych

do wizualizacjiplany sprzedaży i wskaźników sprzedaży, takich jak liczba potencjalnych klientów, współczynniki konwersji, scena sprzedaży i prognozy przychodów. Regularne raportowanie pomaga podejmować decyzje oparte na danych Ustawienie i śledzenie sprzedaży Cele w ClickUp. Funkcja ta pomaga w monitorowaniu postępów w realizacji kwartalnych lub rocznych celów sprzedażowych i identyfikowaniu obszarów wymagających poprawy

Cele w ClickUp. Funkcja ta pomaga w monitorowaniu postępów w realizacji kwartalnych lub rocznych celów sprzedażowych i identyfikowaniu obszarów wymagających poprawy Dostosuj cykle pracy z różnymi widokami Zacznij od niestandardowego szablonu dokumentu i przejdź do różnych szablonów do zarządzania kontem,raportowania sprzedażycRM i nie tylko

Zacznij od niestandardowego szablonu dokumentu i przejdź do różnych szablonów do zarządzania kontem,raportowania sprzedażycRM i nie tylko Przydzielanie zadań, śledzenie postępów i zapewnianie spójności zespołu. Usprawnij śledzenie strategii sprzedaży dzięki reakcjom na komentarze, zagnieżdżonym podzadaniom, wielu osobom przypisanym i priorytetom

Limity ClickUp

Początkowe ustawienia mogą być czasochłonne ze względu na niestandardowe rozszerzenia

Nowi użytkownicy mogą doświadczyć stromej krzywej uczenia się

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/użytkownika miesięcznie

$7/użytkownika miesięcznie Business: $12/użytkownika miesięcznie

$12/użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka za obszar roboczy miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9200+ recenzji)

: 4.7/5 (9200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (4000+ recenzji)

2. Clearbit

przez Clearbit Clearbit oferuje zestaw narzędzi do wzbogacania danych i API, które pomagają zebrać kluczowe informacje o potencjalnych klientach i niestandardowych kampaniach sprzedażowych i marketingowych. Dane te obejmują adresy e-mail, profile w mediach społecznościowych i szczegóły dotyczące firmy.

Wykorzystanie Clearbit wzbogaca leady i kontakty, pomagając zespołowi sprzedaży lepiej zrozumieć i zaangażować potencjalnych klientów.

Przedstawiciele handlowi mogą teraz spersonalizować swój zasięg, skuteczniej segmentować odbiorców i ustalać priorytety potencjalnych klientów w oparciu o ich potencjalną wartość dla Twojego biznesu.

Co więcej, Clearbit integruje się z popularnymi Systemami CRM B2B i narzędzi sprzedażowych, zapewniając Tobie i Twojemu zespołowi dostęp do wzbogaconych danych bezpośrednio w ramach istniejących cykli pracy.

Clearbit jest również w pełni zgodny z przepisami takimi jak GDPR i CCPA. Oferuje funkcje zarządzania zgodami i usuwania danych, które pomagają zachować zgodność i chronić prywatność klientów.

Najlepsze funkcje Clearbit

Usprawnienie działań sprzedażowych poprzez automatyzację procesów wzbogacania danych

Tworzenie bardziej skutecznych ofert sprzedaży i działań następczych dzięki wzbogaconym wglądom w dane

Angażowanie leadów i niestandardowych klientów dzięki spersonalizowanym interakcjom opartym na danych

Dostęp do wzbogaconych danych bezpośrednio w istniejących systemach sprzedaży

Limity Clearbit

Integracja Clearbit ze stosem może wymagać wiedzy technicznej

Korzystanie z API może podlegać ograniczeniom szybkości

Cennik Clearbit

Business: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Clearbit

G2 : 4.4/5 (600+ recenzji)

: 4.4/5 (600+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (30+ recenzji)

3. Pipedrive

przez Pipedrive Dzięki konfigurowalnym potokom sprzedaży, integracji z pocztą e-mail i narzędziom do raportowania, Pipedrive został zaprojektowany do efektywnej analizy wydajności cyklu sprzedaży.

Pomaga śledzić leady i transakcje, zarządzać komunikacją z klientem i automatyzować rutynowe zadania, ustanawiając wydajną mapę procesów dla całego zespołu.

Dzięki funkcji "przeciągnij i upuść", zespoły sprzedażowe mogą korzystać z intuicyjnego pipeline Pipedrive, aby przenosić transakcje między scenami, aktualizować ich status i ustalać priorytety zadań za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Wizualny charakter pipeline zapewnia przejrzysty przegląd procesu sprzedaży na pierwszy rzut oka, pomagając Teams szybko zidentyfikować wąskie gardła, prognozy przychodów i upewnić się, że żadna transakcja nie zostanie pominięta.

Funkcja ta nie tylko upraszcza zarządzanie działaniami sprzedażowymi, ale także poprawia współpracę i wydajność całego zespołu.

Niezależnie od tego, czy jesteś małym startupem, czy dużą korporacją, konfigurowalne możliwości Pipedrive sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla firm każdej wielkości.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Integracja poczty e-mail w celu zapewnienia płynnej komunikacji

Automatyzacja powtarzalnych zadań w celu zaoszczędzenia czasu

Analizowanie wyników sprzedaży za pomocą narzędzi do raportowania

Dostęp do pipeline'u sprzedaży i zarządzanie nim w podróży dzięki aplikacji mobilnej

Integracja z innymi narzędziami dla płynnego cyklu pracy

Limity Pipedrive

Mniej opcji integracji w porównaniu do innych platform CRM

Niektóre funkcje mogą wymagać dodatkowych kosztów

Ceny Pipedrive

Essential: $11.90/użytkownika miesięcznie

$11.90/użytkownika miesięcznie Zaawansowany: $24.90/użytkownika miesięcznie

$24.90/użytkownika miesięcznie Profesjonalny: $49.90/użytkownika miesięcznie

$49.90/użytkownika miesięcznie Power: $59.90/użytkownika miesięcznie

$59.90/użytkownika miesięcznie Enterprise: $74.90/użytkownika miesięcznie

Pipedrive oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (1700+ recenzji)

: 4.2/5 (1700+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (2900+ recenzji)

4. Dooly

przez Dooly Dooly oferuje konfigurowalne szablony notatek, które pomagają ustandaryzować proces sporządzania notatek w różnych Teams. Szablony te można dostosować do przechwytywania określonych informacji istotnych dla różnych scen procesu sprzedaży, co ułatwia zachowanie spójności i zakończonej dokumentacji.

Aplikacja integruje się z różnymi platformami, w tym Salesforce, Google Workspace i Microsoft 365, aby przechwytywać i organizować notatki ze spotkań, interakcje z klientami i dane sprzedażowe.

Oprogramowanie wykorzystuje AI i automatyzację do identyfikacji kluczowych informacji i aktualizacji systemów CRM, redukując ręczne wprowadzanie danych i poprawiając dokładność.

Dzięki Dooly możesz zachować porządek, zaoszczędzić czas i skupić się na budowaniu relacji z klientami, zamiast gonić za rozproszonymi informacjami o potencjalnych klientach i klientach.

Najlepsze funkcje Dooly

Automatyczna aktualizacja CRM sprzedaży o kluczowe informacje z notatek

Łatwe przechwytywanie i organizowanie notatek ze spotkań i interakcji z klientami

Udostępnianie notatek, zadań i spostrzeżeń zespołowi sprzedaży w czasie rzeczywistym

Poprawa dokładności danych dzięki funkcjom opartym na AI, które pomagają identyfikować i aktualizować ważne informacje

Limity Dooly

Ograniczone opcje niestandardowe

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Ceny Dooly

**Free

Growth: $35/użytkownika

$35/użytkownika Premier: $75/użytkownika

Dooly oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (800+ recenzji)

: 4.7/5 (800+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (80+ recenzji)

5. Octoparse

przez Octoparse Octoparse pomaga zespołom sprzedaży wydobywać dane ze stron internetowych bez pisania kodu. Jest łatwy w użyciu i pozwala wybrać dokładnie te informacje, które chcesz, takie jak szczegóły produktu i opinie klientów.

Dane te mogą być niezwykle pomocne w zrozumieniu rynku, znalezieniu nowych klientów, prognozie sprzedaży i określeniu działań konkurencji.

Największą zaletą Octoparse jako narzędzia do automatyzacji sprzedaży jest możliwość pobierania informacji kontaktowych bezpośrednio ze stron internetowych, co może pomóc w znalezieniu nowych potencjalnych klientów.

Zaawansowane funkcje, takie jak rotacja IP, pomagają skrobać dane z wielu stron internetowych bez blokowania, a zaplanowane skrobanie pozwala automatycznie uruchamiać skrobaki o określonych porach.

A jeśli korzystasz z CRM, takiego jak Salesforce czy HubSpot, Octoparse może się z nim bezproblemowo połączyć. Dzięki temu można importować dane bezpośrednio do CRM, ułatwiając śledzenie wszystkiego i oszczędzając czas.

Najlepsze funkcje Octoparse

Uzyskiwanie nowych informacji biznesowych poprzez wyodrębnianie recenzji klientów, opinii i danych konkurencji

Analizowanie danych sprzedażowych, szczegółów transakcji i trendów historycznych

Generowanie raportów sprzedaży na podstawie wyodrębnionych danych i automatyzacja zaplanowanych raportów

Integracja z systemem CRM w celu bezpośredniego importu danych sprzedażowych i zarządzania potokiem sprzedaży

Wyodrębnianie informacji kontaktowych w celu generowania potencjalnych klientów i poszukiwania sprzedawców

Limity Octoparse

Może nie mieć pełnego wsparcia dla ekstrakcji danych z niektórych złożonych stron internetowych lub tych, które są mocno obciążone JavaScriptem

Nie zawsze może przechwytywać dynamiczną zawartość ładowaną przez AJAX lub JavaScript

Zmiany w układzie lub strukturze strony internetowej mogą zakłócić proces ekstrakcji danych

Ceny Octoparse

Free plan

Plan standardowy: $89/miesiąc

$89/miesiąc Professional plan: 249 USD/miesiąc

249 USD/miesiąc Plan Enterprise: Niestandardowy cennik

Octoparse oceny i recenzje

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: 4.4/5 (60+ recenzji)

6. Sprzedawca

przez Salesmate Salesmate to intuicyjna platforma CRM, która rozumie unikalne wyzwania związane z zarządzaniem relacjami z klientami i procesami sprzedaży.

Dzięki Salesmate można łatwo organizować kontakty, śledzić transakcje i komunikować się z klientami - wszystko w jednym miejscu.

Salesmate płynnie integruje się również z pocztą e-mail, dzięki czemu można zarządzać całą komunikacją z poziomu platformy.

Wśród najbardziej godnych uwagi funkcji jest asystent sprzedaży oparty na AI. Ten inteligentny asystent oferuje wgląd w czasie rzeczywistym i automatyzuje rutynowe zadania, takie jak planowanie działań następczych, wysyłanie przypomnień i aktualizowanie rekordów.

Analizuje dane sprzedażowe, aby zapewnić spersonalizowane rekomendacje i prognozy, pomagając w ustaleniu priorytetów wysiłków i skupieniu się na najbardziej obiecujących możliwościach. Dzięki asystentowi sprzedaży można zmniejszyć obciążenie pracą administracyjną, zwiększyć wydajność i szybciej zamykać transakcje, podejmując świadome decyzje oparte na danych.

Najlepsze funkcje Salesmate

Wykorzystanie danych historycznych i trendów do przewidywania przyszłych wyników sprzedaży

Dostęp do platformy w podróży za pośrednictwem aplikacji mobilnej, dostępnej zarówno dla urządzeń z systemem iOS, jak i Android

Łatwa synchronizacja z kalendarzem w celu zarządzania terminami i spotkaniami

Obsługa klienta za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak e-mail, czat na żywo i wsparcie telefoniczne

Limity Salesmate

Podstawowy plan ma limit liczby kontaktów i e-maili miesięcznie. Może to być niewystarczające dla większych Businessów lub dużych Teamów sprzedażowych

Niektórzy użytkownicy mogą uznać go za drogi w porównaniu do innych platform CRM, zwłaszcza biorąc pod uwagę dodatkowe koszty dodatków i integracji

Cennik Salesmate

Podstawowy: $29/użytkownika miesięcznie

$29/użytkownika miesięcznie Pro: $49/użytkownika miesięcznie

$49/użytkownika miesięcznie Business: 79 USD/użytkownik miesięcznie

79 USD/użytkownik miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Salesmate oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (70+ recenzji)

: 4.6/5 (70+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (80+ recenzji)

7. EmailAnalytics

przez EmailAnalytics EmailAnalytics jest nieocenionym źródłem informacji dla specjalistów ds. sprzedaży.

Po zintegrowaniu z Gmailem lub szerszym obszarem roboczym Google, dogłębnie analizuje aktywność e-mail, w tym wskaźniki takie jak czas spędzony na e-mailach i średni czas odpowiedzi.

Dane te pozwalają tworzyć lepsze kampanie marketingowe, zrozumieć wydajność e-maili i zoptymalizować strategię dotarcia do odbiorców.

Dzięki EmailAnalytics można łatwo zidentyfikować najbardziej wydajne czasy wysyłania e-maili, zapewniając, że wiadomości dotrą do potencjalnych klientów i potencjalnych klientów, gdy istnieje największe prawdopodobieństwo, że zostaną przeczytane.

Wszystko to ostatecznie zwiększa wydajność i umożliwia zamykanie większej liczby transakcji.

EmailAnalytics - najlepsze funkcje

Śledzenie aktywności e-mail zespołu sprzedaży, w tym liczby wysłanych i odebranych e-maili

Analiza wydajności i efektywności e-maili w celu identyfikacji obszarów wymagających poprawy

Zidentyfikuj godziny i dni największej aktywności e-mailowej, aby zoptymalizować zasięg i zwiększyć wskaźnik odpowiedzi

Ocena wyników sprzedaży za pomocą analizy e-maili w celu podejmowania decyzji opartych na danych

Osiągnięciecele sprzedażowe skuteczniej dzięki praktycznym spostrzeżeniom

Limity EmailAnalytics

Może nie być kompatybilny ze wszystkimi dostawcami poczty e-mail, co ogranicza jego użyteczność dla użytkowników na różnych platformach

Chociaż oferuje bezpłatną wersję próbną, pełna wersja wymaga subskrypcji. Koszt ten może stanowić limit dla niektórych użytkowników lub organizacji

Cennik EmailAnalytics

Pro: $15/skrzynka odbiorcza miesięcznie

$15/skrzynka odbiorcza miesięcznie B2B Email outreach: $1000/miesiąc

EmailAnalytics oceny i recenzje

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Brak dostępnych recenzji

8. Acuity Scheduling

przez Acuity Scheduling Jako specjalista ds. sprzedaży, Twój czas jest cenny i liczy się każda minuta.

Dzięki Acuity Scheduling możesz zsynchronizować swój kalendarz, zautomatyzować przypomnienia i niestandardowe formularze rezerwacji. Dzięki temu spędzasz mniej czasu na zadaniach administracyjnych, a więcej na prowadzeniu właściwych rozmów sprzedażowych.

Niezależnie od tego, czy planujesz spotkania z klientami, czy ustawiasz prezentacje z potencjalnymi klientami, Acuity Scheduling ułatwia organizację i kontrolowanie harmonogramu.

Najlepsze funkcje Acuity Scheduling

Płynne planowanie, personalizacja, synchronizacja i zarządzanie spotkaniami

Wysyłanie automatycznych przypomnień, akceptowanie płatności i prowadzenie sesji grupowych

Gromadzenie informacji o klientach, wykrywanie stref czasowych i dostęp do szczegółowych informacji

Wysyłaj celowe wiadomości e-mail, zezwalaj na samodzielne planowanie i zarządzaj w podróży

Zapewnienie zgodności z HIPAA i niestandardowe powiadomienia dla klientów

Acuity Scheduling limits

Może nie integrować się płynnie z niektórymi zaawansowanymi systemami CRM

Ograniczone możliwości niestandardowe dla złożonych potrzeb planowania

Ceny Acuity Scheduling

Rozwijający się: $20/miesiąc

$20/miesiąc Rozwijający się: $34/miesiąc

$34/miesiąc Powerhouse: $61/miesiąc

Acuity Scheduling oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (390+ recenzji)

: 4.7/5 (390+ recenzji) Capterra:Brak dostępnych recenzji

9. UpLead

przez UpLead UpLead to platforma do wyszukiwania i połączenia z potencjalnymi klientami.

Umożliwia dostęp do bazy danych milionów zweryfikowanych kontaktów, korzystanie z zaawansowanych filtrów wyszukiwania w celu zawężenia wyników, a nawet wzbogacanie potencjalnych klientów w czasie rzeczywistym.

Niezależnie od tego, czy szukasz nowych potencjalnych klientów, czy próbujesz ponownie nawiązać kontakt ze starymi, UpLead ma wszystko, czego potrzebujesz, aby szybko i skutecznie generować wysokiej jakości leady.

UpLead płynnie integruje się również z CRM i innymi narzędziami zwiększającymi wydajność.

Najlepsze funkcje UpLead

Usprawnienie procesu sprzedaży i szybsza konwersja potencjalnych klientów dzięki zaawansowanym filtrom wyszukiwania i bazie danych w czasie rzeczywistym

Odkrywanie nowych możliwości biznesowych i optymalizacja kontaktów dzięki obszernej bazie kontaktów i narzędziom do weryfikacji e-maili

Usprawnienie procesu sprzedaży i skuteczniejsze angażowanie potencjalnych klientów dzięki integracji z CRM i funkcji wzbogacania leadów

Maksymalizacja zwrotu z inwestycji dzięki narzędziom do współpracy zespołowej i przystępnym planom cenowym

Zwiększ wydajność sprzedaży i wyprzedź konkurencję dzięki dostępowi do API i dedykowanej obsłudze klienta

Limity UpLead

Może nie obejmować wszystkich branż w równym stopniu, co może stanowić limit dla firm działających w niszowych lub wysoce wyspecjalizowanych branżach

Niektórzy klienci zgłaszali obawy dotyczące dokładności danych

Ceny UpLead

Essentials: $99/miesiąc

$99/miesiąc Plus: 199 USD/miesiąc

199 USD/miesiąc Professional: Niestandardowy cennik

UpLead oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 730 recenzji)

4,7/5 (ponad 730 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 70 opinii)

10. Zasięg

przez Zasięg Outreach to platforma wspierająca sprzedaż która pomaga w automatyzacji wysiłków i zwiększeniu wydajności sprzedaży.

Ułatwia automatyzacja sprzedaży z funkcjami takimi jak sekwencjonowanie e-maili, planowanie zadań i analityka, ułatwiając dotarcie do potencjalnych klientów i zwiększając zaangażowanie w sprzedaż.

Użytkownicy uwielbiają go za wgląd oparty na AI, który zapewnia spersonalizowane oceny w celu optymalizacji strategii sprzedaży i zwiększenia współczynników konwersji.

Aplikacja integruje się również z istniejącym systemem CRM, ułatwiając zarządzanie potencjalnymi klientami i kontaktami w jednym miejscu.

Outreach najlepsze funkcje

Tworzenie spersonalizowanych sekwencji e-maili w celu pielęgnowania potencjalnych klientów przez długi czas

Automatyzacja zadań w celu terminowego kontaktu z potencjalnymi klientami

Śledzenie wydajności dzięki szczegółowym analizom, w tym wskaźnikom otwarć, kliknięć i odpowiedzi

Integracja z systemami CRM w celu zarządzania potencjalnymi klientami i kontaktami w jednym miejscu

Usprawnienie kontaktu telefonicznego dzięki funkcjom takim jak klikanie i nagrywanie rozmów

Outreach limits

Ograniczone opcje niestandardowe

Nadmierne poleganie na automatyzacji może prowadzić do braku personalizacji w interakcjach z klientami

Ceny usługi Outreach

Standardowy: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Profesjonalny: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Enterprise: Cennik niestandardowy

Cennik niestandardowy Unlimited: Cennik niestandardowy

Outreach oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (3380+ recenzji)

: 4.3/5 (3380+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (290+ recenzji)

Przyszłe zabezpieczenie sprzedaży na rok 2024 i kolejne lata

Podczas gdy świat sprzedaży nieustannie się zmienia, nie wystarczy już za nim nadążać. Jako specjalista ds. sprzedaży musisz być gotowy na wszystko, co nadejdzie w przyszłości. Te starannie wyselekcjonowane narzędzia spełniają dzisiejsze potrzeby oraz przewidują i dostosowują się do przyszłych wymagań.

Ale jeśli szukasz kompleksowego rozwiązania, które płynnie integruje zarządzanie projektami sprzedażowymi i funkcje CRM, nie szukaj dalej niż ClickUp. ClickUp to nie tylko kolejne narzędzie zwiększające wydajność sprzedaży. To zakończone rozwiązanie, które łączy zarządzanie projektami i CRM w jednym miejscu.

Dzięki ClickUp możesz zarządzać projektami sprzedażowymi, współpracować ze swoim zespołem i śledzić swoich klientów - w jednym miejscu.

Jest łatwy w użyciu, konfigurowalny i integruje się ze wszystkimi narzędziami, z których już korzystasz. Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś!