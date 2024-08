10 niezbędnych narzędzi w stosie technologii sprzedaży

Przez lata pracy z liderami sprzedaży i udoskonalania strategii sprzedaży widziałem na własne oczy transformację, jaką może przynieść dobrze zmontowany stos technologii sprzedaży.

Dzisiaj, 90% firm wdraża co najmniej dwa narzędzia do wzbogacania leadów, aby lepiej zrozumieć potencjalnych klientów. Jednak, 77% przedstawicieli handlowych uważa, że organizacje nie inwestują wystarczająco dużo.

Nowoczesny stos technologii sprzedaży nie polega na kupowaniu najlepszych produktów. Chodzi raczej o zrozumienie swoich potrzeb i podejścia oraz odpowiednie ustalenie priorytetów funkcji i narzędzi. Mądre inwestycje w sprzedaż stos technologiczny zwróci się z nawiązką, zwiększając wydajność i przychody.

W tym artykule omówię 10 niezbędnych narzędzi, które każdy sprzedawca powinien mieć w swoim arsenale, opierając się na własnym doświadczeniu.

**Co to jest Sales Tech Stack?

Technologia sprzedaży lub stos technologii sprzedaży to zasadniczo arsenał narzędzi programowych i platform wybranych specjalnie w celu usprawnienia i doładowania procesu sprzedaży. Wyposaża zespoły go-to-market (GTM) we wszystko, czego potrzebują, aby:

Efektywnie zarządzać potencjalnymi klientami

Skutecznie współpracować z potencjalnymi klientami i klientami

Mierzyć wszystkie interakcje w celu zwiększenia przychodów

Każde narzędzie w ramach stosu technologii sprzedaży pełni unikalną funkcję i wspiera różne etapy cyklu zakupowego, od generowania leadów po zamykanie transakcji.

Jednak samo posiadanie tych narzędzi nie wystarczy; muszą one być strategicznie zintegrowane, aby działały płynnie. Integracja ta zapewnia, że proces sprzedaży zapewnia płynne doświadczenie zarówno dla sprzedawców, jak i klientów.

**Jak wybrać odpowiednie narzędzia dla swojego stosu technologii sprzedaży?

według *[_Raport o stanie sprzedaży Salesforce](https://www.salesforce.com/blog/15-sales-statistics/)* 66% przedstawicieli handlowych żongluje około 10 różnymi narzędziami do wykonywania codziennych zadań. Nadmiarowość korzystania z wielu aplikacji do tych samych funkcji może powodować zamieszanie, a także utrudniać dostosowanie zespołu.

Radzę zadać sobie te sześć krytycznych pytań, aby upewnić się, że wybierasz odpowiednie narzędzia do swojego arsenału:

**1. Jakiego oprogramowania obecnie używasz?

Przejrzyj narzędzia, z których aktywnie korzysta Twój zespół, w porównaniu z tymi, które zbierają wirtualny kurz. Czasami mniej znaczy więcej, jeśli oznacza to zachowanie narzędzi, które naprawdę wnoszą wartość dodaną i są preferowane przez zespół. Zidentyfikuj przypadki, w których różne narzędzia służą temu samemu celowi i skonsoliduj je, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów.

**2. Jakie są Twoje konkretne potrzeby i bolączki?

Określ dokładnie, gdzie Twój proces sprzedaży się potyka. Czy jest to generowanie leadów, monitorowanie klientów czy zamykanie transakcji? Wybierz narzędzia, które skutecznie radzą sobie z tymi konkretnymi wąskimi gardłami.

**3. Czy narzędzia pomogą ci osiągnąć kluczowe wskaźniki efektywności?

Każde nowe narzędzie powinno być zgodne z szerszymi celami biznesowymi. Niezależnie od tego, czy chodzi o zwiększenie przychodów, czy zwiększenie zaangażowania klientów, upewnij się, że narzędzie ma wyraźną rolę w Twojej strategii.

**4. Czy narzędzia mogą płynnie integrować się z istniejącym stosem?

Możliwości integracji mogą decydować o użyteczności narzędzia sprzedażowego, zwłaszcza jeśli zależy nam na możliwościach automatyzacji sprzedaży. Wybierz narzędzia, które płynnie pasują do istniejącego ekosystemu, aby usprawnić, a nie zakłócać przepływy pracy.

**5. Jaki jest nakład pracy związany z wdrożeniem i zarządzaniem?

Weź pod uwagę wysiłek wymagany do wdrożenia i utrzymania nowych narzędzi. Celem powinno być przyjęcie rozwiązań, które można łatwo zintegrować i zarządzać nimi bez dużego zaangażowania działu IT.

**6. W jaki sposób narzędzia te będą skalować się wraz z firmą?

Przyjrzyj się swoim obecnym potrzebom i temu, dokąd zmierzasz. Upewnij się, że wybrane narzędzia mogą być skalowane i ewoluować wraz z rozwojem firmy, potencjalnie odblokowując nowe możliwości w razie potrzeby.

10 najlepszych narzędzi do budowania stosu technologii sprzedaży w 2024 roku

Dzięki dobrze wyposażonemu stosowi technologicznemu Twój zespół będzie posiadał wszystkie niezbędne narzędzia do rozwoju na konkurencyjnym rynku. Oto 10 najważniejszych narzędzi oprogramowania sprzedażowego, które Ci w tym pomogą.

1. ClickUp - Najlepsze narzędzie do zarządzania projektami sprzedażowymi

zaplanuj swoją codzienną aktywność sprzedażową z ClickUp_ clickUp dla zespołów sprzedaży zapewnia platformę typu "wszystko w jednym", która centralizuje każdy aspekt zarządzania sprzedażą w spójnym środowisku. Niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie postępów potencjalnych klientów, zarządzanie relacjami z klientami czy koordynowanie kampanii sprzedażowych, ClickUp oferuje zintegrowany zestaw funkcji dostosowanych do optymalizacji i usprawnienia procesów sprzedaży. ClickUp CRM umożliwia zespołom zarządzanie działaniami sprzedażowymi poprzez konfigurowalne przepływy pracy. Pozwala wizualizować pipeline sprzedaży w formacie, który najlepiej pasuje do stylu zespołu ClickUp Gantt Charts , Widoki tablicy ClickUp lub dowolną z wszechstronnych opcji wyświetlania ClickUp.

**Co sprawia, że ClickUp jest najlepszym narzędziem do zarządzania projektami sprzedażowymi?

wybieraj spośród ponad 1000 aplikacji do integracji z platformą zarządzania sprzedażą CickUp i usprawnij swój przepływ pracy_

Po pierwsze i najważniejsze, ClickUp bez wysiłku integruje się z Twoimi narzędziami sprzedażowymi, zapewniając, że możesz połączyć swoje narzędzia sprzedażowe bezpośrednio z przepływem pracy bez zakłóceń. To Integracja ClickUp ma kluczowe znaczenie dla utrzymania płynnego przepływu operacyjnego i umożliwienia wykorzystania najlepszych funkcji każdego narzędzia.

Po stronie operacyjnej, Automatyzacja ClickUp to przełom dla zespołów sprzedażowych. Automatyzując rutynowe zadania, platforma pozwala przedstawicielom handlowym skupić się na skuteczniejszym angażowaniu klientów i zamykaniu transakcji.

Automatyzacja ta ułatwia płynniejszy przepływ potencjalnych klientów przez lejek sprzedaży i umożliwia terminowe aktualizacje i przypisywanie zadań - co ma kluczowe znaczenie dla szybko zmieniających się środowisk sprzedaży.

Co więcej, Mózg ClickUp ułatwia codzienną pracę przedstawicieli handlowych, wprowadzając sztuczną inteligencję do codziennych zadań. Dzięki Brain możesz zautomatyzować rutynowe aktualizacje, zarządzać zadaniami i uwolnić swoich przedstawicieli handlowych, aby mogli skupić się na kontaktach z klientami i zamykaniu transakcji.

Dzięki funkcjom takim jak AI Knowledge Manager, specjaliści ds. sprzedaży mogą natychmiast uzyskać dostęp do szczegółowych informacji na temat zadań, dokumentów i interakcji z klientami. Dodatkowo, ClickUp Narzędzie AI dla CRM-ów sprzedażowych możliwość generowania raportów i podsumowań postępów w czasie rzeczywistym zapewnia zgodność strategii sprzedaży z aktualnymi danymi.

Użyj ClickUp Brain do automatycznego generowania niestandardowych wiadomości e-mail

Zaawansowane możliwości współpracy ClickUp łączą wszystkie te funkcje, w tym Widok czatu ClickUp , Zadania ClickUp i tworzenie podzadań oraz Dokumenty ClickUp udostępnianie. Narzędzia te zapewniają, że bariery komunikacyjne są zminimalizowane, a każdy członek zespołu jest na bieżąco informowany o najnowszych wydarzeniach.

Oprócz tych funkcji, ClickUp oferuje szeroką gamę narzędzi zwiększających produktywność sprzedaży, w tym szablony upraszczające i optymalizujące każdy aspekt procesu sprzedaży dla przedstawicieli handlowych, od śledzenia połączeń i zarządzania pipelinami po generowanie szczegółowych raportów.

Zwiększ wydajność sprzedaży dzięki szablonom ClickUp

Skuteczne planowanie rozmów, przygotowywanie materiałów i śledzenie wyników dzięki szablonom rozmów sprzedażowych ClickUp

Szablon rozmowy sprzedażowej ClickUp jest w pełni konfigurowalny i usprawnia zarządzanie rozmowami sprzedażowymi. Pozwala zespołowi śledzić interakcje, centralnie organizować dane sprzedażowe i szybko śledzić potencjalnych klientów. Dzięki funkcjom takim jak niestandardowe statusy i pola, oferuje szczegółowe zarządzanie każdą szansą sprzedaży, od pierwszego kontaktu do zamknięcia transakcji. Pobierz ten szablon

Śledź wyniki swojego zespołu sprzedaży w różnych ramach czasowych i metrykach dzięki szablonowi raportu sprzedaży ClickUp

Szablon raportu sprzedaży ClickUp śledzi i analizuje wyniki sprzedaży w różnych metrykach i ramach czasowych. Jest idealny dla zespołów sprzedaży, które chcą wizualizować trendy, monitorować osiągnięcia i podejmować decyzje oparte na danych. Dzięki widokom dostosowanym do raportów rocznych, kwartalnych i miesięcznych upraszcza śledzenie wydajności i pomaga w planowaniu strategicznym. Pobierz ten szablon

Wizualizuj cały lejek sprzedaży za pomocą szablonu lejka sprzedaży ClickUp

Szablon potoku sprzedaży ClickUp pomaga zespołom sprzedaży efektywnie śledzić i zarządzać potencjalnymi klientami przy użyciu spójnych ram kwalifikacji transakcji i procesów. Dzięki 14 niestandardowym statusom i różnym automatyzacjom, szablon ten zapewnia ustrukturyzowane podejście do pielęgnowania potencjalnych klientów i dążenia do zamknięcia transakcji. Jest to szczególnie korzystne dla menedżerów sprzedaży i przedstawicieli, którzy chcą usprawnić swoje procesy sprzedaży i zwiększyć ogólną wydajność sprzedaży. Pobierz ten szablon

Najlepsze funkcje ClickUp

Dostosuj swójSaaS CRM aby dopasować go do unikalnych potrzeb zespołu i wizualnie zarządzać procesem sprzedaży w celu lepszego śledzenia i prognozowania

Łatwa integracja z różnymi aplikacjami, takimi jak Hubspot i Salesforce, zapewniająca płynną współpracę narzędzi w celu zwiększenia produktywności

Zautomatyzuj powtarzalne zadania sprzedażowe dzięki ClickUp Automations , pozwalając swojemu zespołowi skupić się na angażowaniu klientów i skuteczniejszym zamykaniu transakcji

, pozwalając swojemu zespołowi skupić się na angażowaniu klientów i skuteczniejszym zamykaniu transakcji Wykorzystaj ClickUp Brain , aby szybko wyszukiwać i znajdować informacje oraz efektywnie zarządzać zadaniami, zapewniając uporządkowaną i skuteczną strategię sprzedaży

, aby szybko wyszukiwać i znajdować informacje oraz efektywnie zarządzać zadaniami, zapewniając uporządkowaną i skuteczną strategię sprzedaży Ułatwienie komunikacji w czasie rzeczywistym dzięki funkcjom Assignees i @mention

Łatwo współpracuj i udostępniaj dokumenty w zespole dzięki ClickUp Docs i zwiększ przejrzystość dokumentacji

Dostęp do szerokiej gamy gotowych do użyciaszablonów sprzedażowych od ClickUp aby usprawnić proces od śledzenia potencjalnych klientów do zamknięcia transakcji

ograniczenia ClickUp

Nowi użytkownicy mogą doświadczyć krzywej uczenia się podczas pracy z szablonami sprzedaży

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc na użytkownika

$7/miesiąc na użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 4 000 recenzji)

2. HubSpot CRM - najlepsze oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM)

widok pulpitu nawigacyjnego przez *[_HubSpot](https://www.hubspot.com/products/reporting-dashboards)* HubSpot CRM centralizuje i usprawnia każdy aspekt zarządzania sprzedażą, oferując narzędzia zaprojektowane w celu zwiększenia produktywności zespołów sprzedażowych. U podstaw HubSpot leży działanie jako oprogramowanie do mapowania relacji .

CRM pozwala liderom sprzedaży wizualizować cały pipeline sprzedaży za pomocą intuicyjnego pulpitu nawigacyjnego w czasie rzeczywistym.

Uważam, że jest to kompleksowe narzędzie, które umożliwia śledzenie aktywności sprzedażowej, produktywności i indywidualnych wyników. Pomaga liderom identyfikować możliwości rozwoju i efektywnie zarządzać kwotami bez kłopotliwych ręcznych aktualizacji.

Hubspot jest często wybierany przez startupy. Jego darmowa warstwa oferuje wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania sprzedażą na małą skalę bez wydawania zbyt wiele z góry.

Najlepsze cechy HubSpot CRM

Zarządzanie całym cyklem sprzedaży od pierwszego kontaktu do działań posprzedażowych na ujednoliconej platformie

Dostosowywanie rekordów kontaktów i firm, potoków sprzedaży i pulpitów analitycznych do określonych strategii sprzedaży

Płynna integracja z wielomanarzędziami sprzedażowymi i aplikacjami dzięki rozbudowanemu ekosystemowi integracji HubSpot

Usprawnienie procesów sprzedaży poprzez automatyzację rutynowych zadań, co pozwala zespołom sprzedażowym skoncentrować się na angażowaniu klientów i zamykaniu transakcji

ograniczenia HubSpot CRM

Choć bardzo wszechstronna, darmowa wersja może być ograniczająca dla większych zespołów lub osób wymagających bardziej zaawansowanych funkcji

Ceny HubSpot CRM

Profesjonalna platforma klienta : 1080 USD/miesiąc (za 5 stanowisk)

: 1080 USD/miesiąc (za 5 stanowisk) Enterprise Customer Platform: $4,000/miesiąc (dla 7 stanowisk)

Oceny i recenzje CRM HubSpot

G2 : 4.4/5 (11,000+ recenzji)

: 4.4/5 (11,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (4,000+ recenzji)

3. Outreach - najlepsze narzędzie do wysyłania wiadomości e-mail i automatyzacji

pulpit sprzedaży za pośrednictwem *[zasięg](https://www.outreach.io/resources/blog/sales-dashboard-examples)* Outreach to narzędzie do automatyzacji sprzedaży które pozwala łatwo śledzić i analizować działania sprzedażowe w czasie rzeczywistym, pomagając zrozumieć, co działa, a co nie.

Platforma ta prowadzi również szkolenia zespołu na miejscu, pokazując im, jak podejmować mądrzejsze decyzje, które prowadzą do zwiększenia przychodów. Będziesz skuteczniej zarządzać transakcjami i sprawnie dążyć do ich zamknięcia. Ponadto Outreach zapewnia skupienie się na właściwych zadaniach i skuteczną komunikację, zwiększając w ten sposób szanse na zorganizowanie większej liczby spotkań i zamknięcie większej liczby transakcji.

Osobiście, najbardziej podobają mi się dane dotyczące potencjalnych klientów i wskaźniki zaangażowania. Funkcja ta pomaga mi określić idealny czas kontaktu i najskuteczniejsze szablony wiadomości e-mail, a nawet analizuje sentyment odpowiedzi. Być może są to proste rzeczy, ale pomagają mi dostosować moje wiadomości, aby uzyskać maksymalny efekt.

Najlepsze funkcje Outreach

Zbudowanie powtarzalnego, dopasowanego procesu sprzedaży, który wyjaśnia, co napędza wygrane i przegrane dzięki analizom opartym na danych

Identyfikacja luk w umiejętnościach i zapewnienie coachingu w czasie rzeczywistym w celu usprawnienia procesu decyzyjnego i działań zwiększających przychody

Uprość zarządzanie interesariuszami i zidentyfikuj kolejne najlepsze działania w procesie sprzedaży, wykorzystując przewodniki po transakcjach

Wykorzystanie danych potencjalnych klientów do tworzenia aktualnych, odpowiednich komunikatów w celu zwiększenia liczby spotkań i szans dzięki wychodzącemu prospektingowi.

Wykorzystaj predykcyjną sztuczną inteligencję do opracowania elastycznych i dokładnych prognoz sprzedaży, umożliwiając szybkie testowanie założeń i solidne planowanie w oparciu o rzeczywiste dane transakcji

Ograniczenia zasięgu

Użytkownicy zauważyli potrzebę większego interfejsu e-mail dla lepszej widoczności wiadomości

Użytkownicy poprosili o bardziej usprawniony proces wysyłania masowych wiadomości e-mail do wielu kontaktów i organizacji

Ceny Outreach

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje zasięgu

G2 : 4.3/5 (3,000+ recenzji)

: 4.3/5 (3,000+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (200+ recenzji)

4. Salesloft - Najlepsza platforma zaangażowania sprzedaży

widok pulpitu nawigacyjnego przez *[_Salesloft](https://www.salesloft.com/platform/sales-performance-dashboard)* Dzięki funkcjom takim jak Cadence, SalesLoft umożliwia zespołom skuteczne budowanie i pielęgnowanie lejków sprzedaży. Narzędzie do konwersacji zagłębia się w interakcje, aby znaleźć spostrzeżenia i możliwości coachingu w czasie rzeczywistym, zwiększając wydajność przedstawicieli i umiejętności podejmowania decyzji.

Moduły transakcji i prognoz usprawniają zarządzanie pipeline'em i przewidują przyszłe wyniki sprzedaży, pomagając zespołom w skutecznym zamykaniu większej liczby transakcji.

Dla mnie cenny był Rytm SalesLoft, silnik oparty na sztucznej inteligencji. Dostosowuje on sygnały kupujących bezpośrednio do procesu sprzedaży, doradzając zespołom najbardziej efektywne działania w krytycznych momentach. Ta integracja zwiększa szybkość i dokładność działań sprzedażowych, ostatecznie zwiększając współczynniki konwersji i przychody.

Najlepsze cechy Salesloft

Buduj i pielęgnuj lejki dzięki usprawnionym narzędziom procesu sprzedaży

Pozyskiwanie informacji w czasie rzeczywistym i zapewnianie coachingu na podstawie bieżących interakcji sprzedażowych

Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi do przewidywania wyników sprzedaży z dużą dokładnością

Wykorzystanie silnika sztucznej inteligencji do uzyskiwania w czasie rzeczywistym praktycznych informacji na podstawie sygnałów od kupujących i mikromomentów

Ograniczenia Salesloft

Użytkownicy wielokrotnie skarżyli się, że nie mogą aktualizować danych kontaktowych bezpośrednio na platformie

Ceny Salesloft

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Salesloft

G2 : 4.5/5 (3,000+ recenzji)

: 4.5/5 (3,000+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (200+ recenzji)

5. ZoomInfo - Najlepsza inteligencja sprzedaży i prospecting

pulpit nawigacyjny ZoomInfo przez RFDM Solutions ZoomInfo zapewnia zespołom dogłębny, praktyczny wgląd w najbardziej wartościowych nabywców, usprawniając łączność z potencjalnymi klientami.

Wykorzystując kompleksowe dane B2B ZoomInfo, specjaliści ds. sprzedaży mogą skuteczniej niż kiedykolwiek wskazywać i angażować idealnych klientów, znacznie zwiększając ich zdolność do szybkiego zamykania transakcji.

Platforma ta, będąca jednym z konkurentów LinkedIn, identyfikuje potencjalnych leadów. Zapewnia bogaty kontekst, który umożliwia zespołom sprzedaży podejście do każdego potencjalnego klienta za pomocą dostosowanych strategii, znacznie zwiększając prawdopodobieństwo sukcesu.

Mogę zintegrować narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, takie jak ZoomInfo Copilot, z moim stosem technologii - w tym CRM, pocztą e-mail i kalendarzem - aby kierować mój zespół w stronę najbardziej aktywnych i obiecujących kont oraz właściwych decydentów.

Najlepsze cechy ZoomInfo

Odkrywanie spostrzeżeń w czasie rzeczywistym dzięki zaufanym danym B2B w celu ukierunkowanego poszukiwania klientów

Łączenie zespołów sprzedaży i marketingu na ujednoliconej platformie w celu zapewnienia płynnej interakcji

Automatyzacja docierania do klientów w celu usprawnienia procesu sprzedaży

Wykorzystanie zaawansowanej sztucznej inteligencji do wskazywania najlepszych klientów i optymalnych działań sprzedażowych

Generowanie elastycznych, dokładnych prognoz sprzedaży w celu podejmowania strategicznych decyzji

ograniczenia Zoominfo

Niektórzy użytkownicy zgłaszali sporadyczne niespójności w danych, takie jak nieaktualne informacje kontaktowe lub nieprawidłowe tytuły

Ceny Zoominfo

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zoominfo

G2: 4.4/5 (8,000+ recenzji)

Capterra: 4.1/5 (ponad 200 recenzji)

6. Highspot - najlepsze narzędzie wspierające sprzedaż

pulpit nawigacyjny Highspot via G2 Highspot wzmacnia zespoły sprzedażowe, zapewniając oparte na sztucznej inteligencji platformę wspierającą sprzedaż która usprawnia każdy aspekt procesu sprzedaży. Highspot zapewnia, że przedstawiciele handlowi mają odpowiednie zasoby we właściwym czasie, aby angażować i konwertować kupujących poprzez zarządzanie treściami sprzedażowymi, wykonywanie skutecznych gier sprzedażowych oraz oferowanie solidnych szkoleń i coachingu.

Wszechstronne możliwości analityczne i integracyjne pozwalają zespołom odblokować cenne spostrzeżenia dotyczące wejścia na rynek, prowadząc do zwiększenia współczynników wygranych, szybszego wdrażania i wyższego poziomu sprzedaży.

Zaawansowane funkcje zarządzania treścią okazały się dla mnie przełomowe. Dzięki temu aspektowi wsparcia sprzedaży, Highspot pomaga mi scentralizować i wyszukiwać wszystkie moje materiały sprzedażowe - prezentacje, karty bitewne, analizy konkurencji - w jednym, łatwym do przeszukiwania miejscu.

Najlepsze cechy Highspot

Efektywna organizacja treści wspierających sprzedaż w celu zapewnienia terminowego zaangażowania klientów

Wykonywanie precyzyjnych zagrywek sprzedażowych i playbooków w celu zapewnienia stałej wydajności

Szybkie wdrażanie i szkolenie przedstawicieli handlowych dzięki kompleksowym narzędziom

Wykorzystaj potężną analitykę, aby odblokować przydatne spostrzeżenia dotyczące wejścia na rynek

Ważne ograniczenia

Potrzeba większej elastyczności w projektowaniu inteligentnych stron w celu łatwiejszego dostosowywania obrazów

Potrzebne ulepszenia dla komponentów szkoleniowych, aby uwzględnić pytania w stylu ankiety

Ceny Highspot

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Highspot

G2 : 4.7/5 (1,000+ recenzji)

: 4.7/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (40+ recenzji)

7. Tableau - najlepsza analityka sprzedaży i raportowanie

interfejs potoku sprzedaży przez_ Tableau Tableau to oprogramowanie do śledzenia sprzedaży które zmienia sposób, w jaki zespoły sprzedaży interpretują dane i działają na ich podstawie. Jego intuicyjne, wizualne analizy sprawiają, że złożone dane są dostępne, umożliwiając zespołom sprzedaży szybkie uzyskanie dogłębnych informacji. Dzięki płynnej integracji z Salesforce CRM, Tableau zapewnia kompleksowy wgląd w wyniki sprzedaży, zarządzanie pipeline'ami i zachowania klientów.

Możliwości platformy w zakresie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego zapewniają analitykę predykcyjną, pomagając zespołom sprzedaży przewidywać trendy i podejmować decyzje oparte na danych. Dzięki Tableau mój zespół sprzedaży może łatwo tworzyć interaktywne, udostępniane pulpity nawigacyjne, które usprawniają współpracę i zwiększają wyniki.

Uważam, że funkcja drążenia jest pomocna przy badaniu konkretnych punktów danych. Może to pomóc w diagnozowaniu problemów, zrozumieniu trendów i wprowadzeniu ukierunkowanych zmian w strategii sprzedaży.

Jest to niezbędne narzędzie dla każdego zespołu sprzedaży, który chce pozostać konkurencyjny i oparty na danych.

Najlepsze funkcje Tableau

Wizualizacja złożonych danych za pomocą intuicyjnych, interaktywnych pulpitów nawigacyjnych

Integracja z Salesforce CRM w celu uzyskania kompleksowych informacji na temat sprzedaży

Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do analizy predykcyjnej

Łatwe tworzenie i udostępnianie dynamicznych raportów między zespołami

Łączenie się z szeroką gamą źródeł danych w celu holistycznej analizy

ograniczenia Tableau

Jedno z najdroższych narzędzi BI, potencjalnie odstraszające małe firmy

Problemy z wydajnością w przypadku dużych zbiorów danych wymagających optymalizacji w celu lepszej obsługi

Ceny Tableau

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Tableau

G2 : 4.4/5 (2,000+ recenzji)

: 4.4/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (2000+ recenzji)

8. PandaDoc - najlepsze narzędzie do zarządzania dokumentami

interfejs dokumentów Pandadoc przez Pageflows PandaDoc wyróżnia się jako najlepsze narzędzie do zarządzania dokumentami dla zespołów sprzedażowych. Zapewnia usprawniony i wydajny sposób obsługi ofert, umów i prezentacji w jednym miejscu.

Wraz z wprowadzeniem PandaDoc Rooms, procesy sprzedaży ulegają znacznemu przyspieszeniu, umożliwiając zespołom bardziej efektywną współpracę i szybsze zamykanie transakcji.

To, co mnie wyróżniło, to możliwość edycji platformy metodą "przeciągnij i upuść", wraz z ponad 750 gotowymi do użycia szablonami, umożliwiającymi szybkie tworzenie i dostosowywanie dokumentów.

Natywna integracja z CRM zapewnia, że wszystkie dane pozostają spójne w całym procesie sprzedaży. Ponadto PandaDoc zwiększa bezpieczeństwo dokumentów dzięki prawnie wiążącym podpisom elektronicznym i umożliwia natychmiastowe pobieranie płatności bezpośrednio za pośrednictwem dokumentów, zwiększając ogólną produktywność i skracając czas poświęcany na zadania administracyjne.

Najlepsze cechy PandaDoc

Szybkie tworzenie i dostosowywanie dokumentów dzięki edycji metodą "przeciągnij i upuść" i ponad 750 szablonom

Efektywna współpraca z PandaDoc Rooms dla propozycji, umów i prezentacji

Śledzenie statusu dokumentów w czasie rzeczywistym dzięki powiadomieniom o przeglądaniu, podpisywaniu i zatwierdzaniu

Bezproblemowa integracja z systemami CRM w celu zachowania spójnych danych we wszystkich przepływach pracy

Natychmiastowe pobieranie płatności z dokumentów w celu zwiększenia wskaźnika zamknięcia transakcji

ograniczenia PandaDoc

Sporadyczne przestoje mogą być niewygodne, ale jest to kwestia wspólna dla wszystkich platform

Ceny PandaDoc

Essentials : 35 USD/użytkownika/miesiąc

: 35 USD/użytkownika/miesiąc Business : $65/użytkownik/miesiąc

: $65/użytkownik/miesiąc Enterprise: Niestandardowe

Oceny i recenzje PandaDoc

G2 : 4.7/5 (2,000+ recenzji)

: 4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (1000+ recenzji)

9. Zoom - najlepsze narzędzie do rozmów sprzedażowych i wideokonferencji

interfejs wideokonferencji Zoom przez Pitt Edu Zoom zapewnia niezawodną i intuicyjną platformę do wirtualnych spotkań, która ma kluczowe znaczenie w dzisiejszym cyfrowym środowisku sprzedaży. Jego solidne funkcje, w tym wysokiej jakości audio i wideo, udostępnianie ekranu i opcje nagrywania, zapewniają płynne i skuteczne prowadzenie spotkań sprzedażowych, prezentacji dla klientów i webinarów.

Integrując spotkania, czat zespołowy, telefon, pocztę i kalendarze w ramach jednej platformy, Zoom upraszcza przepływy pracy komunikacji dla zespołów sprzedażowych.

Zmniejsza bałagan związany z wieloma aplikacjami i zapewnia zespołom sprzedażowym organizację i wydajność. To ujednolicone podejście zapewnia, że każdy punkt komunikacji jest płynnie połączony, ułatwiając specjalistom ds. sprzedaży zarządzanie harmonogramami i działaniami następczymi.

Chociaż Zoom nie jest narzędziem do kompleksowej sprzedaży, uważam, że funkcja transkrypcji spotkań jest pomocna w identyfikowaniu i działaniu w oparciu o "mikro-momenty" lub unikalne spostrzeżenia z rozmów z klientami.

Najlepsze funkcje Zoom

Prowadzenie płynnych wideokonferencji, które zwiększają zaangażowanie klientów i współpracę zespołu

Udostępnianie ekranów podczas prezentacji na żywo, aby prezentacje były bardziej interaktywne i angażujące

Nagrywaj sesje do późniejszego przeglądu lub udostępniania klientom w ramach działań następczych

Korzystaj ze sztucznej inteligencji Zoom, aby usprawnić planowanie i zautomatyzować powtarzalne zadania komunikacyjne

Zarządzaj wszystkimi potrzebami w zakresie komunikacji i planowania z jednej platformy, aby utrzymać koncentrację i wydajność

ograniczenia Zoom

Pomimo rozbudowanych funkcji, darmowa wersja Zoom ma 40-minutowy limit spotkań, co może przerywać dłuższe dyskusje sprzedażowe, chyba że zostanie uaktualniona

Uprawnienia do nagrywania są ograniczone do gospodarzy i współgospodarzy, co może ograniczać elastyczność podczas spotkań.

Ceny Zoom

Podstawowy : Bezpłatnie

: Bezpłatnie Pro : 14,99 USD/miesiąc za użytkownika

: 14,99 USD/miesiąc za użytkownika Business : $21.99/miesiąc na użytkownika

: $21.99/miesiąc na użytkownika Business Plus : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Zoom

G2 : 4.6/5 (54,000+ recenzji)

: 4.6/5 (54,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (13,000+ recenzji)

10. Zapier - najlepsze narzędzie do integracji i automatyzacji przepływu pracy

widok folderu przez *[_Zapier](https://zapier.com/blog/updates/561/introducing-zap-folders)* Zapier znacznie upraszcza proces sprzedaży poprzez automatyzację powtarzalnych zadań na różnych platformach. Pozwala to zespołom sprzedażowym skupić się bardziej na angażowaniu potencjalnych klientów i zamykaniu transakcji. Łącząc ponad 7000 aplikacji, Zapier umożliwia płynny przepływ danych i komunikację między różnymi narzędziami. Dzięki temu zespoły sprzedażowe mają dostęp do najbardziej aktualnych informacji.

Integracja ta zmienia zasady gry w zakresie pozyskiwania potencjalnych klientów z wielu źródeł, wysyłania spersonalizowanych wiadomości e-mail i planowania dalszych zadań bez ręcznej interwencji. W rezultacie zespoły sprzedażowe mogą skrócić czas poświęcany na zadania administracyjne, poprawić czas reakcji i ostatecznie zwiększyć efektywność i produktywność sprzedaży.

Dzięki Zapier zespoły sprzedażowe mogą konfigurować niestandardowe przepływy pracy, które wyzwalają określone działania na podstawie otrzymanych danych, ułatwiając zarządzanie całym cyklem sprzedaży od poszukiwania do zamknięcia.

Najlepsze funkcje Zapier

Automatyzacja przepływów pracy w ponad 7 000 aplikacji, takich jak ClickUp, Zendesk Sell i Trello w celu płynnej integracji zadań

Usprawnienie pozyskiwania leadów z wielu kanałów do systemu CRM

Automatyczne wysyłanie spersonalizowanych wiadomości e-mail do potencjalnych klientów

Planowanie rozmów sprzedażowych i spotkań bezpośrednio z poziomu przepływu pracy

Dostosowywanie wyzwalaczy i działań w celu tworzenia dopasowanych rozwiązań automatyzacji

Zapier ograniczenia

Użytkownicy zwracają uwagę, że Zapier ma ograniczoną kolekcję aplikacji w stosunkowo wysokiej cenie.

Ceny Zapier

Darmowy

Profesjonalny : $29.99/miesiąc za użytkownika

: $29.99/miesiąc za użytkownika Team : 103,50 USD/miesiąc na użytkownika

: 103,50 USD/miesiąc na użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zapier

G2 : 4.5/5 (1,000+ recenzji)

: 4.5/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

Zoptymalizuj swoje procesy sprzedaży dzięki ClickUp

Wybór odpowiedniego stosu technologii sprzedaży rozpoczyna się od dogłębnego zrozumienia procesu sprzedaży i konkretnych potrzeb. Wybrane narzędzia powinny płynnie integrować i usprawniać każdy etap cyklu sprzedaży, od generowania leadów po zamykanie transakcji.

ClickUp wyróżnia się jako kompleksowe rozwiązanie, które centralizuje wszystkie działania sprzedażowe, od zarządzania leadami po odnawianie, w jednym miejscu. Umożliwia automatyzację rutynowych zadań, zapewnia lepszy wgląd w każdy etap procesu sprzedaży i usprawnia współpracę. Wykorzystując ClickUp, możesz usprawnić swoje działania sprzedażowe i zapewnić, że Twój zespół pozostanie produktywny i skoncentrowany.

Gotowy do przekształcenia swojego procesu sprzedaży? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i przenieś swoje działania sprzedażowe na wyższy poziom.