10 najlepszych programów SaaS CRM dla zespołów B2B w 2024 roku

Aby budować i utrzymywać relacje z klientami w wysoce konkurencyjnej przestrzeni SaaS, chcesz, aby wszystko było tak proste, jak to tylko możliwe. Ale systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM) zazwyczaj nie są łatwe.

W przeszłości systemy CRM były często niestandardowymi narzędziami, które musiały być instalowane w siedzibie firmy. Choć może to brzmieć fantazyjnie, wiąże się to z wieloma problemami - zwłaszcza jeśli firma, która je zbudowała, nie prowadzi już działalności.

Alternatywą była skomplikowana sieć arkuszy kalkulacyjnych, która nie jest idealna dla żadnego biznesu. 🕸️

Na szczęście obecnie na rynku dostępnych jest wiele systemów CRM typu oprogramowanie jako usługa (SaaS), które usprawniają proces sprzedaży i budują lepsze relacje z klientami. A wszystko to do zrobienia w chmurze, ze stabilnością, niezawodnością i łatwością dostępu.

Znalezienie odpowiedniego systemu CRM dla swojego biznesu SaaS może być zniechęcające. Dlatego zrobiliśmy to za Ciebie. 🔎

Oto najlepsze narzędzia SaaS CRM w 2024 roku do obsługi wszystkich informacji o klientach.

Czym jest SaaS CRM? SaaS CRM to rodzaj narzędzia opartego na chmurze, które pomaga firmom zarządzać i analizować ich interakcje i relacje z klientami. Umożliwia firmom SaaS przechowywanie i organizowanie informacji o klientach w jednej centralnej lokalizacji, dzięki czemu są one łatwo dostępne dla zespołów sprzedaży, marketerów i obsługi klienta.

Czego należy szukać w SaaS CRM?

Każdy zespół SaaS ma inne potrzeby, ale pomocne jest porównanie Przykłady oprogramowania CRM z pomysłem na to, co mają najlepsze w swojej klasie narzędzia.

Oceniając opcje platformy CRM dla swojego biznesu SaaS, należy wziąć pod uwagę:

Funkcje: Czy narzędzie ma konkretne funkcje, których potrzebujesz, takie jak lead scoring lub automatyzacja marketingu?

Czy narzędzie ma konkretne funkcje, których potrzebujesz, takie jak lead scoring lub automatyzacja marketingu? Międzyzespołowa funkcjonalność : Czy potrzebujesz sprzedaży, obsługi i marketingu w jednym miejscu? A może Twoja firma SaaS outsourcuje niektóre z tych obszarów?

: Czy potrzebujesz sprzedaży, obsługi i marketingu w jednym miejscu? A może Twoja firma SaaS outsourcuje niektóre z tych obszarów? Cena : Czy narzędzie jest przystępne cenowo? Czy istnieje opcja płatności miesięcznej?

: Czy narzędzie jest przystępne cenowo? Czy istnieje opcja płatności miesięcznej? Szybkość : Czy do zrobienia jest Narzędzie SaaS działa szybko i bez problemów z ładowaniem, umożliwiając płynne prowadzenie własnych operacji?

: Czy do zrobienia jest Narzędzie SaaS działa szybko i bez problemów z ładowaniem, umożliwiając płynne prowadzenie własnych operacji? Kompatybilność: Czy SaaS CRM dobrze integruje się z innymi narzędziami?

Czy SaaS CRM dobrze integruje się z innymi narzędziami? Skalowalność: Czy narzędzie CRM może być skalowane wraz z rozwojem działalności SaaS?

Podobnie jak w przypadku każdego narzędzia programowego, znalezienie odpowiedniego dostawcy oprogramowania SaaS CRM zaczyna się od rozważenia swoich potrzeb. Jeśli potrzebujesz CRM skoncentrowanego na sprzedaży, rozważ taki, który jest dedykowany do zarządzania pipeline lub zamykania transakcji. A jeśli potrzebujesz operacji marketingowych i obsługi klienta na tej samej platformie, poszukaj aplikacji, która ma obie te funkcje. 🙌

10 najlepszych SaaS CRM do wykorzystania w 2024 roku

Znajdź drogę do najlepszego CRM dla SaaS szybciej dzięki naszemu starannie dobranemu przewodnikowi po najlepszych SaaS CRM na 2024 rok.

Łatwe śledzenie statusów, zamknięć i terminów, budżetów, wielkości kont i nie tylko w konfigurowalny CRM w ClickUp

Przywitaj się z lepszym podejściem do SaaS CRM dzięki ClickUp - platformie do pracy typu "wszystko w jednym". CRM ClickUp przyspiesza wzrost liczby klientów, zwiększa ich zadowolenie i wprowadza Business wydajność procesów .

Skorzystaj z ClickUp, aby wizualizować swoje lejki sprzedaży i leadów, usprawnić cykl pracy i współpracować ze swoim zespołem, aby tworzyć lepsze doświadczenia dla klientów. Wszystko czego potrzebujesz to Szablon CRM od ClickUp aby rozpocząć.

Skorzystaj z tego szablonu, aby zobaczyć swoje relacje z klientami w kilkunastu różnych widokach. Śledź postępy i pracuj po swojemu - niezależnie od tego, czy jest to widok listy, widok kalendarza czy tablica Kanban.

Mierz wpływ i śledź wartość życiową klienta, wielkość transakcji i nie tylko dzięki naszym wbudowanym widżetom Pulpitu. Zobacz wszystkie dane klientów w jednym miejscu, aby podejmować lepsze decyzje i jak najlepiej wykorzystywać nowe możliwości.

Proste dodawanie wartości pieniężnych do zadań w celu śledzenia budżetów projektów

Przełam silosy i usprawnij współpracę zespołów marketingu i sprzedaży, integrując swoje e-maile z ClickUp. Wysyłaj aktualizacje do klientów, omawiaj leady z członkami zespołu i wdrażaj klientów z jednej platformy.

ClickUp zapewnia nie tylko miejsce do przechowywania danych kontaktowych, ale także bogaty w funkcje hub, w którym można podejmować inteligentne decyzje dotyczące sposobu ich wykorzystania.

Połącz nasze funkcje CRM z zarządzaniem zadaniami, zarządzaniem zasobami oraz narzędziami do współpracy w ramach Enterprise aby zwiększyć komfort pracy i osiągnąć lepsze wyniki. 🤩

ClickUp najlepsze funkcje:

Uproszczone zarządzanie kontami dzięki folderom i listom

Niestandardowe pola, które pomagają śledzić zamówienia, potencjalnych klientów, scoring i nie tylko

Współpraca w Teams i czat do omawiania potencjalnych klientów i możliwości

Wbudowane dokumenty do tworzeniaraportowania projektów, propozycji, SOP i innych

Pola numeryczne umożliwiają szybkie sumowanie wartości kontraktów, przychodów i nie tylko

Wbudowane zarządzanie sprzedażą i pipeline'ami z niestandardowymi cyklami pracy statusów

Przypisywanie komentarzy do członków Teams i klientów w celu szybszego zatwierdzania

Niestandardowe etykiety umożliwiają sortowanie, filtrowanie i organizowanie zadań

Łączenie podobnych zadań i tworzenie zależności w celu ustawienia jasnej kolejności działań

Wykorzystanie danych lokalizacji do sortowania kont i zrozumienia ich lokalizacji

Limity ClickUp:

Tak duża liczba funkcji może być początkowo przytłaczająca dla nowych użytkowników

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z dopasowaniem formatu podczas importowania danych z poprzedniego CRM

Ceny ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (8,300+ recenzji)

4.7/5 (8,300+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ opinii)

2. Zendesk Sell

Via Zendesk Zendesk Sell to odpowiedź firmy na nowoczesne rozwiązanie SaaS CRM. Narzędzie ma na celu zwiększenie wydajności, nadzorowanie procesu sprzedaży i zwiększenie przychodów.

Zawiera funkcje takie jak zarządzanie kontaktami, zarządzanie leadami, śledzenie aktywności, generowanie leadów i analityka. Narzędzie CRM dla SaaS jest również połączone z platformą pomocy technicznej Zendesk, umożliwiając przedstawicielom handlowym bardziej efektywne zarządzanie potencjalnymi klientami i ich obsługę. ✅

Najlepsze funkcje Zendesk Sell:

Podstawowe możliwości CRM z dodatkowymi funkcjami marketingowymi

Możliwość śledzenia użytkowników odwiedzających witrynę dzięki śledzeniu GPS

Widok wszystkich informacji o potencjalnych klientach i danych klientów na jednej stronie

Limity Zendesk Sell:

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs użytkownika jest mniej nowoczesny niż u innych konkurentów

Integracja z systemami e-mail może stanowić pewne wyzwanie

Cennik Zendesk Sell:

Dostępna wersja próbna Free

Sell Teams: $25/miesiąc za agenta

$25/miesiąc za agenta Wzrost sprzedaży: 69 USD/miesiąc na agenta

69 USD/miesiąc na agenta Sell Professional: 149 USD/miesiąc za agenta

149 USD/miesiąc za agenta Sell Enterprise: zaczyna się od 169 USD/miesiąc na agenta (skontaktuj się w celu uzyskania niestandardowych cen)

Oceny i recenzje Zendesk Sell:

G2: 4.2/5 (470+ recenzji)

4.2/5 (470+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 100 recenzji)

3. Pipedrive

Via PipedrivePipedrive reklamuje się jako pierwszy CRM SaaS zaprojektowany przez sprzedawców. Skupia się na widoku, zarządzaniu i optymalizacji zarządzania lejkami sprzedaży.

Przypomnienia i alerty pomagają śledzić transakcje, kontrola projektów a prognozy sprzedaży są automatycznie aktualizowane, dzięki czemu widok jest zawsze aktualny. Platforma wykorzystuje również Narzędzia AI do sugerowania możliwości dla startupów w procesie sprzedaży, których mogłeś nie brać pod uwagę. 🤖

Najlepsze funkcje Pipedrive:

Holistyczny widok całego procesu sprzedaży i pipeline'u

Szczegółowe raportowanie i funkcje analityczne, w tym dane niestandardowe klientów

Możliwość automatyzacji obszarów działalności, takich jak e-mail marketing

Limity Pipedrive:

Istnieją ograniczone opcje, jeśli chodzi o dodawanie niestandardowego brandingu do platformy

Niektórzy użytkownicy życzą sobie bardziej zróżnicowanych opcji wsparcia dla oprogramowania CRM

Ceny Pipedrive:

Dostępna wersja próbna Free

Essential: $21.90/miesiąc za użytkownika

$21.90/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $37.90/miesiąc na użytkownika

$37.90/miesiąc na użytkownika Profesjonalny: $59.90/miesiąc za użytkownika

$59.90/miesiąc za użytkownika Power: $74.90/miesiąc na użytkownika

$74.90/miesiąc na użytkownika Enterprise: $119.00/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Pipedrive:

G2: 4.2/5 (1,600+ recenzji)

4.2/5 (1,600+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 2 800 recenzji)

4. Salesforce Sales Cloud

Via Salesforce Sales Cloud to niestandardowe narzędzie Salesforce do zarządzania relacjami z klientami, służące do przechowywania informacji kontaktowych i optymalizacji zarządzania sprzedażą.

Podobnie jak wszystkie dobre SaaS CRM, Salesforce Sales Cloud ułatwia śledzenie szans, potencjalnych klientów i transakcji. Narzędzie koncentruje się na wydajności, z funkcjami takimi jak wgląd w dane wywiadowcze, zarządzanie prognozami i automatyzacja sprzedaży to usprawniają procesy i cykle pracy. ✨

Najlepsze funkcje Salesforce Sales Cloud:

Przyjazny dla użytkownika pulpit i interfejs do śledzenia całego cyklu sprzedaży

Podpowiedzi pomagające śledzić potencjalnych klientów w optymalnym czasie, a także funkcje prognozy sprzedaży

Dostęp do rynku aplikacji i rozwiązań SaaS crm w celu usprawnienia procesów sprzedaży i zwiększenia retencji klientów

Limity Salesforce Sales Cloud:

Choć jest to często wskazywany jako najlepszy CRM, czasami pojawiają się problemy z opóźnieniami i szybkością działania

Niektórzy użytkownicy zgłaszają stromą krzywą uczenia się ze względu na liczbę funkcji

Cennik Salesforce Sales Cloud:

Dostępna wersja próbna Free

Starter: $25/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

$25/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie) Profesjonalista: 75 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

75 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Enterprise: 150 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

150 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Unlimited: $300/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Salesforce Sales Cloud oceny i recenzje:

G2: 4.3/5 (15,600+ recenzji)

4.3/5 (15,600+ recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 17 000 recenzji)

5. Microsoft Dynamics 365

Via Microsoft Dynamics 365Dynamics 365 to pakiet narzędzi Microsoft do zarządzania biznesem, który obejmuje platformę sprzedażową zaprojektowaną w celu zapewnienia lepszego widoku podróży klienta. Narzędzie cyklu sprzedaży jest używane przez przedstawicieli handlowych i Firmy SaaS do prognozy sprzedaży i Strategie CRM .

Funkcja Sales w Microsoft Dynamics 365 pozwala zarządzać i przewidywać pipeline'y, analizować metryki i usprawniać cykle sprzedaży za pomocą AI - wszystkie narzędzia potrzebne do pozyskiwania nowych niestandardowych klientów. ⚒️

Najlepsze funkcje Microsoft Dynamics 365:

Płynna integracja z pakietem Microsoft Office

Łatwa skalowalność dopasowana do rozwoju Businessu

Zaawansowane narzędzia do raportowania i analizy

Limity Microsoft Dynamics 365:

Niektórzy użytkownicy uważają, że w oprogramowaniu CRM brakuje opcji angażowania klientów

System czasami działa wolno, niektórzy użytkownicy raportują

Ceny Microsoft Dynamics 365:

Dostępna wersja próbna Free

Sales Professional: $65/miesiąc za użytkownika

$65/miesiąc za użytkownika Sales Enterprise: $95/miesiąc za użytkownika

$95/miesiąc za użytkownika Sales Premium: 135 USD/miesiąc za użytkownika

135 USD/miesiąc za użytkownika Microsoft Relationship Sales: $162/miesiąc na użytkownika

$162/miesiąc na użytkownika Microsoft Viva Sales: 40 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Dynamics 365:

G2: 3.8/5 (500+ recenzji)

3.8/5 (500+ recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 5 100 recenzji)

6. Oracle Advertising and Customer Experience

Via Oracle Oracle Advertising and Customer Experience (CX) to odpowiedź giganta oprogramowania na nowoczesny system CRM. Funkcje pakietu obejmują zakres aplikacji sprzedażowych, marketingowych i usługowych, które zapewniają połączenie danych, dzięki czemu można je wykorzystać w bardziej strategiczny sposób.

Oracle Sales zawiera takie funkcje jak automatyzacja sprzedaży, planowanie sprzedaży i zarządzanie wydajnością sprzedaży. Jest również połączony z Oracle Service i Oracle Marketing, aby zapewnić lepsze możliwości współpracy między zespołami. 🙌

Najlepsze funkcje Oracle Advertising i Customer Experience:

Połączenie automatyzacji marketingu, obsługi klienta i tradycyjnych funkcji CRM

Zaawansowane funkcje analityczne

Wysoce konfigurowalne i konfigurowalne opcje administratora i użytkownika dla zespołów sprzedaży i marketingu

Niestandardowe limity Oracle Advertising i Customer Experience:

Niektóre z bardziej złożonych funkcji kampanii wymagają specjalistycznej wiedzy, aby móc z nich w pełni korzystać

Niektórzy użytkownicy życzyliby sobie lepszej integracji i opcji API dla oprogramowania CRM

Ceny Oracle Advertising i Customer Experience:

Kontakt w sprawie cennika

Oracle Advertising and Customer Experience oceny i recenzje:

G2: 3.9/5 (1,500+ recenzji)

3.9/5 (1,500+ recenzji) Capterra: n/a

7. NetSuite CRM

Via NetSuite Oracle ponownie trafia na listę z kolejną z najlepszych opcji oprogramowania CRM na rynku. Netsuite to narzędzie SaaS CRM, które pozwala budować i utrzymywać relacje z klientami na całej drodze klienta, aby poprawić jego retencję.

Jego funkcje obejmują wszystko, czego można oczekiwać od tradycyjnego systemu CRM, w tym automatyzację sił sprzedaży, automatyzację marketingu i zarządzanie obsługą klienta.

Najlepsze funkcje NetSuite CRM:

Wysoce niestandardowe pulpity i raportowanie na całej platformie CRM

Wbudowane skróty umożliwiające szybkie znajdowanie najczęściej używanych stron

Łatwa integracja z aplikacjami innych firm

Limity NetSuite CRM:

Niektórzy użytkownicy chcieliby mieć więcej niestandardowych opcji dla zleceń sprzedaży

Powolne czasy ładowania budzą obawy niektórych użytkowników

Ceny NetSuite CRM:

Kontakt w sprawie cennika

Oceny i recenzje NetSuite CRM:

G2: 4/5 (2 600+ recenzji)

4/5 (2 600+ recenzji) Capterra: 4,1/5 (ponad 1 300 opinii)

8. SugarCRM

Via SugarCRM SugarCRM łączy narzędzia sprzedażowe, usługowe i marketingowe, aby zapewnić platformę, która pozwala zwiększyć wydajność, zwiększyć przychody i zapewnić lepszą obsługę klienta.

Po stronie sprzedaży SugarCRM koncentruje się na właściwych możliwościach, zarządza sprzedażą i potokami potencjalnych klientów oraz poprawia wyniki dzięki prognozie opartej na AI w swoim rozwiązaniu CRM.

A dodanie ich narzędzi do obsługi i marketingu tworzy kompleksowe miejsce do prowadzenia działań związanych z obsługą klienta i marketingiem.

Najlepsze funkcje SugarCRM:

Możliwość dostosowania do unikalnych potrzeb Business

Śledzenie całej podróży użytkownika z przejrzystą osią czasu interakcji z klientem

Łatwy w użyciu na urządzeniach mobilnych

Limity SugarCRM:

Niektórzy użytkownicy zgłaszają brak oczekiwanych funkcji CRM

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że bardziej zaawansowane funkcje raportowania byłyby mile widziane

Ceny SugarCRM:

Sell plan: $49/miesiąc za użytkownika (minimum 3 użytkowników, rozliczane rocznie)

$49/miesiąc za użytkownika (minimum 3 użytkowników, rozliczane rocznie) Serve plan: $80/miesiąc za użytkownika (minimum 3 użytkowników, rozliczane rocznie)

$80/miesiąc za użytkownika (minimum 3 użytkowników, rozliczane rocznie) Plan Enterprise: $85/miesiąc za użytkownika (minimum 3 użytkowników, rozliczane rocznie)

$85/miesiąc za użytkownika (minimum 3 użytkowników, rozliczane rocznie) Market plan: $1,000/miesiąc (do 10,000 kontaktów)

Oceny i recenzje SugarCRM:

G2: 3.8/5 (600+ recenzji)

3.8/5 (600+ recenzji) Capterra: 3.8/5 (ponad 300 recenzji)

9. Freshsales

Via Freshworks Freshsales to potężne narzędzie CRM firmy Freshworks. Platforma ta ułatwia zwiększanie przychodów i wydajności.

Otrzymujesz inteligentny wgląd w sprzedaż, funkcje automatyzacji i ujednolicony system CRM dla zespołów sprzedaży, obsługi klienta i marketingu.

Freshsales korzysta również ze sztucznej inteligencji Freddy AI, która pomaga nadawać priorytety potencjalnym klientom i klientom dzięki punktacji leadów opartej na sztucznej inteligencji.

Najlepsze funkcje Freshsales:

Otrzymuj powiadomienia o możliwościach zawarcia transakcji od klientów w czasie rzeczywistym

Funkcje takie jak wbudowane podpisy elektroniczne przyspieszają zamykanie transakcji

Łatwy dostęp do zespołu wsparcia

Limity Freshsales:

Przy tak wielu opcjach filtrowania niektórzy użytkownicy uważają, że doświadczenie jest przytłaczające

Niektórzy użytkownicy raportują, że tradycyjne funkcje CRM są ograniczone

Ceny Freshsales:

Free CRM: Free

Free Growth: $18/miesiąc na użytkownika

$18/miesiąc na użytkownika Pro: $47/miesiąc za użytkownika

$47/miesiąc za użytkownika Enterprise: $83/miesiąc na użytkownika

Freshsales oceny i recenzje:

G2: 4.5/5 (1,000+ recenzji)

4.5/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 500 recenzji)

10. Zoho CRM

Via Zoho CRM Zoho CRM twierdzi, że jest najszybszym wdrożeniem na rynku CRM dla przedsiębiorstw, dając Teams możliwość szybszego korzystania z funkcji.

Platforma została zaprojektowana, aby pomóc Teams w budowaniu silniejszych relacji z niestandardowymi klientami poprzez segmentację, inteligencję predykcyjną i wskaźniki KPI.

Promuje również wydajność poprzez automatyzację przepływu pracy, procesów i kampanii. ✨

Najlepsze funkcje Zoho CRM:

Przyjazny dla użytkownika interfejs i pulpity

Dostosuj doświadczenie dzięki automatyzacjom, niestandardowym polom i cyklom pracy

Dostęp do wszystkich aplikacji Zoho w jednym miejscu dzięki Zoho One

Limity Zoho CRM:

Nowi użytkownicy mogą być zmuszeni do przejścia stromej krzywej szkoleniowej

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby funkcje raportowania były bardziej rozbudowane

Ceny Zoho CRM:

Dostępna wersja próbna Free

Standard: 20 USD/miesiąc za użytkownika

20 USD/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: 35 USD/miesiąc za użytkownika

35 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: $50/miesiąc na użytkownika

$50/miesiąc na użytkownika Ultimate: $65/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Zoho CRM:

G2: 4/5 (2,400+ recenzji)

4/5 (2,400+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 6,300 recenzji)

Korzyści z używania SaaS CRM do zarządzania danymi klientów

Korzystanie z SaaS CRM może przynieść dostawcy wiele korzyści. Niektóre z głównych zalet obejmują:

Centralizacja danych: Dzięki SaaS CRM wszystkie dane dotyczące klientów i sprzedaży są przechowywane w jednym miejscu, dostępnym dla wszystkich członków zespołu.

Dzięki SaaS CRM wszystkie dane dotyczące klientów i sprzedaży są przechowywane w jednym miejscu, dostępnym dla wszystkich członków zespołu. Usprawniona komunikacja: Możliwość śledzenia interakcji i rozmów z klientami pozwala na lepszą komunikację i współpracę w zespole.

Możliwość śledzenia interakcji i rozmów z klientami pozwala na lepszą komunikację i współpracę w zespole. Usprawnione procesy: Funkcje automatyzacji w SaaS CRM mogą pomóc usprawnić ręczne zadania, zwalniając czas dla zespołu, aby mógł skupić się na innych ważnych zadaniach.

Funkcje automatyzacji w SaaS CRM mogą pomóc usprawnić ręczne zadania, zwalniając czas dla zespołu, aby mógł skupić się na innych ważnych zadaniach. Wgląd w dane w czasie rzeczywistym: Dzięki funkcjom raportowania i analizy można uzyskać wgląd w wyniki sprzedaży w czasie rzeczywistym i podejmować decyzje oparte na danych.

Dzięki funkcjom raportowania i analizy można uzyskać wgląd w wyniki sprzedaży w czasie rzeczywistym i podejmować decyzje oparte na danych. Zwiększona wydajność: Dzięki przechowywaniu wszystkiego w jednym miejscu i funkcjom automatyzacji, SaaS CRM może zwiększyć wydajność twojego zespołu.

Dzięki przechowywaniu wszystkiego w jednym miejscu i funkcjom automatyzacji, SaaS CRM może zwiększyć wydajność twojego zespołu. Skalowalność: W miarę rozwoju firmy, SaaS CRM może być łatwo skalowany, umożliwiając zwiększenie liczby użytkowników i przechowywanie danych zgodnie z potrzebami.

Różnica między CRM a SaaS CRM

Główną różnicą między tradycyjnym CRM a SaaS CRM jest metoda dostawy. Tradycyjne CRM są instalowane lokalnie, wymagając sprzętu i zasobów IT do wdrożenia. Z drugiej strony, SaaS CRM są oparte na chmurze, co oznacza, że można uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej bez konieczności instalacji.

Odkryj lepszą alternatywę dla tradycyjnego CRM dla platform SaaS

Oczywiste jest, że istnieje wiele platform SaaS Opcje CRM na rynku. Ale jeśli szukasz przyszłościowej alternatywy dla SaaS CRM, wypróbuj ClickUp za darmo .

Nasza platforma wydajności zapewnia wszystko to, co tradycyjny CRM. Dodatkowo zyskujesz możliwość zarządzania wszystkimi zadaniami, dokumentami, niestandardowymi klientami, marketingiem i celami w jednym miejscu. 🤩