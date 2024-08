10 najlepszych w pełni konfigurowalnych systemów oprogramowania CRM w 2024 roku

Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) pomaga firmom organizować i zarządzać informacjami o klientach i operacjami sprzedaży. Wraz z rozwojem organizacji zwiększają się jej przepływy pracy i wymagania dotyczące danych. Aby utrzymać i poprawić wydajność, firma powinna być w stanie dostosować swoje systemy do tych wymagań.

Dlatego też konfigurowalne Oprogramowanie CRM staje się podstawą sukcesu w sprzedaży. Od interfejsów typu "przeciągnij i upuść" po niestandardowe raporty, które ujawniają wgląd w potoki sprzedaży i dane klientów, odpowiednie niestandardowe oprogramowanie CRM może przekształcić zarządzanie sprzedażą w formę sztuki.

Na tym blogu omówimy najlepsze opcje dla zespołów sprzedażowych, które chcą zmaksymalizować sprzedaż i wzrost przychodów dzięki wysoce konfigurowalnemu oprogramowaniu CRM.

Omówimy kilka niestandardowych Alternatywy CRM -Narzędzia zaprojektowane do przechowywania rekordów kontaktów, wzbogacania interakcji z klientami i napędzania strategii sprzedaży na nowe wyżyny.

**Czego należy szukać w konfigurowalnym oprogramowaniu CRM?

Szukając konfigurowalnego systemu CRM, ważne jest, aby priorytetowo traktować funkcje, które są zgodne z potrzebami sprzedażowymi i biznesowymi. Szukaj:

Dostosowanie i elastyczność: Wybierz elastyczne oprogramowanie CRM, które oferuje szerokie opcje dostosowywania, w tym niestandardowe pola, interfejs "przeciągnij i upuść" oraz konfigurowalne pulpity nawigacyjne, aby dostosować system do konkretnych wymagań zespołu sprzedaży

Możliwości integracji : Upewnij się, że niestandardowy system CRM płynnie integruje się z innymi narzędziami biznesowymi i platformami, z których korzysta Twój zespół. Obejmuje to automatyzację marketingu, zarządzanie projektami i narzędzia do angażowania klientów w celu ujednolicenia przepływu pracy

Skalowalność: Wybierz konfigurowalne oprogramowanie CRM, które rozwija się wraz z Twoją firmą. Powinno ono obsługiwać małe i średnie firmy oraz skalować się w celu dostosowania do rosnących danych klientów, potoków sprzedaży i procesów biznesowych

Zaawansowane możliwości raportowania i analizy danych: Poszukaj oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami, które może generować niestandardowe raporty i szczegółowe analizy. Pomoże to w podejmowaniu świadomych decyzji w oparciu o dane, prognozy sprzedaży i interakcje z klientami

Automatyzacja zadań sprzedażowych i marketingowych: Wybierz narzędzie do zarządzania relacjami z klientami z automatyzacją przepływu pracy zautomatyzować powtarzalne zadania i zwiększyć produktywność przedstawicieli handlowych. Wiele platform posiada równieżNarzędzia AI dla CRM aby pomóc agentom wykonywać za nich przyziemne zadania

Solidna obsługa klienta: Wybierz dostawcę systemu CRM, który oferuje doskonałą obsługę klienta, w tymzasoby szkoleniowei pomoc techniczną, aby zapewnić sprawne wdrożenie i użytkowanie

Bezpieczeństwo danych: Priorytetem jest konfigurowalne oprogramowanie CRM z silnymi środkami bezpieczeństwa danych w celu ochrony danych klientów i zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie danych

10 najlepszych konfigurowalnych systemów CRM w 2024 r

Istnieje wiele potężnych programów CRM dla firm do efektywnego zarządzania przepływami pracy sprzedaży. Wymieniliśmy najlepsze konfigurowalne narzędzia CRM, które mogą na nowo zdefiniować sprzedaż i zarządzanie klientami.

1. ClickUp

Narzędzia do zarządzania projektami i CRM na jednej platformie, ClickUp

Niestandardowa platforma zarządzania projektami ClickUp to coś więcej niż zarządzanie zadaniami; oferuje w pełni konfigurowalny cRM oparty na współpracy system dostosowany do unikalnego przepływu pracy i preferencji zespołu sprzedaży.

Dzięki Rozwiązanie ClickUp CRM dla zespołów możesz wykorzystać konfigurowalne widoki i pulpity nawigacyjne, aby zaprojektować narzędzie do zarządzania relacjami z klientami, które idealnie odzwierciedla Twój styl działania.

Ta możliwość dostosowywania pozwala firmom skupić się na danych, które są dla nich najważniejsze, zapewniając świadome podejmowanie decyzji.

Solidne możliwości automatyzacji platformy i niestandardowe pola umożliwiają skonstruowanie pulpitu nawigacyjnego systemu CRM, który jest tak wyjątkowy, jak Twoja firma, zwiększając wydajność i usprawnienie mapowania procesu sprzedaży .

Ponadto wbudowana pomoc sztucznej inteligencji zapewnia zespołom oszczędność czasu i wysiłku przy wszystkim, od redagowania wiadomości e-mail po ustalanie postępów w realizacji zadań.

Dzięki ClickUp możemy pokazać, co dzieje się z naszymi inicjatywami w widoku regionalnym lub widoku kampanii. Obejmuje to sprawdzenie, jakie rodzaje działań prowadzimy i na jakim etapie lejka je oznaczyliśmy. W ten sposób kierownictwo wyższego szczebla może łatwo uzyskać informacje na temat statusu projektu

Daria Girju, Finastra

Najlepsze cechy ClickUp

Śledzenie w czasie rzeczywistym: Możliwość dostosowaniaClickUp Dashboards pozwalają wybierać spośród ponad 50 widżetów pulpitu nawigacyjnego, które można dostosować do tworzenia widoków wysokiego poziomu krytycznych wskaźników, takich jak wartość życiowa klienta, średnia wielkość transakcji, wyniki sprzedaży i inne. Zespoły mogą wyświetlać wszystkie krytyczne wskaźniki sprzedaży i marketingu w jednym widoku, który jest aktualizowany w czasie rzeczywistym.

Zbuduj idealną bazę danych klientów z ClickUp CRM

Wydajność dzięki automatyzacji: Skonfiguruj wyzwalacze dla powtarzających się zadań zAutomatyzacja ClickUpzapewniając, że proces sprzedaży przebiega płynnie i wydajnie bez ciągłej ręcznej interwencji, oszczędzając czas i redukując błędy ludzkie. Na przykład, możesz utworzyć nowe zadanie fakturowania dla swojego zespołu sprzedaży za każdym razem, gdy status potencjalnego klienta zostanie zmieniony na "Zamknięty wygrany" w CRM

Twórz automatyczne akcje wyzwalane przez określone zdarzenia lub warunki za pomocą ClickUp Automation Integracja i zarządzanie wiadomościami e-mail Konfigurowalne rozwiązanie CRM Pipedrive przyspiesza procesy sprzedaży dzięki personalizacji i wydajności. Jego przyjazna dla użytkownika platforma pozwala na spersonalizowane etapy pipeline, które odzwierciedlają unikalny proces sprzedaży, zachęcając do skupienia się na możliwych do wykonania krokach, a nie na celu końcowym.

Dzięki solidnemu śledzeniu postępów w realizacji celów, Pipedrive działa jak wirtualny trener, dostarczając raporty i analizy w czasie rzeczywistym w celu udoskonalenia strategii. Jego możliwości automatyzacji zmniejszają liczbę zadań administracyjnych i są dostarczane z ponad 350 integracjami rozszerzającymi jego funkcjonalność.

Najlepsze cechy Pipedrive

Dostosuj etapy i pola do swojego procesu sprzedaży, zapewniając spersonalizowane podejście do śledzenia transakcji i działań

Automatyzacja powtarzalnych zadań i konfigurowanie niestandardowych wyzwalaczy w celu zaoszczędzenia czasu i zwiększenia wydajności w ramach cyklu sprzedaży

Uzyskaj cenny wgląd w wyniki sprzedaży dzięki konfigurowalnym raportom i pulpitom nawigacyjnym

Integracja z szeroką gamą aplikacji innych firm w celu zwiększenia funkcjonalności i dostosowania do potrzeb biznesowych

ograniczenia Pipedrive

Koncentracja platformy na procesach sprzedaży oznacza, że może ona nie oferować tak rozbudowanych funkcji zarządzania projektami lub obsługi klienta, jak niektóre platformy typu "wszystko w jednym"

Zaawansowane funkcje i głębsze dostosowania mogą wymagać stromej krzywej uczenia się dla nowych użytkowników lub osób nieobeznanych z technologią

Ceny Pipedrive

Plan podstawowy: $11.90/miesiąc za użytkownika

$11.90/miesiąc za użytkownika Plan zaawansowany: $24.90/miesiąc za użytkownika

$24.90/miesiąc za użytkownika Plan Profesjonalny: $49.90/miesiąc na użytkownika

$49.90/miesiąc na użytkownika Plan Power: $59.90/miesiąc na użytkownika

$59.90/miesiąc na użytkownika Plan Enterprise: $74.90/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Pipedrive

G2: 4.2/5 (1,738 recenzji)

4.2/5 (1,738 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 2,900 recenzji)

3. Caspio

via Caspio Caspio umożliwia zbudowanie niestandardowego CRM dostosowanego dokładnie do Twoich potrzeb bez konieczności kodowania. Możesz zdobyć praktyczne doświadczenie, zbudować aplikację na poziomie podstawowym i przejść do zaawansowanych funkcji w miarę rozwoju.

Pozwala na elastyczne poziomy użytkowników, dzięki czemu pracownicy i menedżerowie mogą uzyskać dostęp do dostosowanych pulpitów nawigacyjnych zgodnie z potrzebami. Pomaga zarządzać procesem sprzedaży , wprowadzać nowych potencjalnych klientów i generować szczegółowe raporty. Menedżerowie mogą uzyskać nadzór nad działaniami sprzedażowymi firmy, zarządzać zadaniami zespołu i zagłębiać się w szczegóły potencjalnych klientów w razie potrzeby.

Najlepsze cechy Caspio

Łatwe tworzenie niestandardowych aplikacji CRM bez znajomości kodowania przy użyciu wizualnego kreatora aplikacji

Dostosowywanie CRM do unikalnych wymagań biznesowych, w tym dodawanie współdzielonych niestandardowych obiektów, pól, tabel i interfejsów

Skaluj swoją firmę za pomocą Caspio, który został zaprojektowany do obsługi rosnącej ilości danych i potrzeb użytkowników przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności

Szybka integracja z zewnętrznymi systemami i usługami w celu zwiększenia funkcjonalności CRM i zapewnienia płynnego przepływu danych między aplikacjami

ograniczenia Caspio

Chociaż podejście bez kodu upraszcza dostosowywanie, firmy o bardzo złożonych lub unikalnych wymaganiach mogą napotkać pewne ograniczenia w możliwościach platformy

Struktura cenowa, oparta na przechowywaniu i wykorzystaniu danych, a nie na opłatach za użytkownika, może być mniej przewidywalna dla firm o zmiennych wzorcach użytkowania

Cennik Caspio

Plan startowy: $44.06/miesiąc

$44.06/miesiąc Professional plan: $527.48/miesiąc (rozliczany rocznie)

$527.48/miesiąc (rozliczany rocznie) Plan Enterprise: $1979.57/miesiąc (rozliczany rocznie)

Oceny i recenzje Caspio

G2 : 4.4/5 (130+ recenzji)

: 4.4/5 (130+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (200+ recenzji)

4. Maximizer

via Maximizer Maximizer CRM to potężne, konfigurowalne rozwiązanie, które pasuje do potrzeb każdego - niezależnie od tego, czy zaczynasz, zwiększasz skalę, czy już jesteś dużym przedsiębiorstwem.

Maximizer pozwala uporządkować wszystkie relacje z klientami i dane sprzedażowe. Otrzymujesz krystalicznie czysty widok lejka sprzedaży i interakcji z klientami, dzięki czemu dane są łatwo dostępne i można je wykorzystać.

Dzięki Maximizer możesz dostosować CRM do swoich potrzeb biznesowych i umożliwić płynną sprzedaż, automatyzację marketingu i wnikliwe raportowanie. Pozwala to nie tylko zwiększyć produktywność zespołu, ale także przyspieszyć rozwój firmy.

Najlepsze funkcje Maximizer

Dostosuj pulpity nawigacyjne, raporty i pola do swoich unikalnych procesów biznesowych

Zestaw kompleksowych narzędzi do zarządzania potencjalnymi klientami, marketingu e-mailowego i śledzenia wydajności, a wszystko to w ramach ujednoliconego systemu

Maximizer zapewnia bezpieczeństwo danych i dostęp do nich, wspierając zdalny dostęp bez narażania integralności danych

ograniczenia Maximizer

Niektórzy użytkownicy mogą uznać, że początkowa konfiguracja i dostosowywanie wymagają nieco nauki

Platforma może nie oferować tak szerokiego zakresu integracji stron trzecich, jak niektórzy jej konkurenci

Ceny Maximizer

Edycja podstawowa: $65/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie, minimum 3 użytkowników)

$65/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie, minimum 3 użytkowników) Edycja lidera sprzedaży: 79 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie, minimum 5 użytkowników)

Oceny i recenzje Maximizer

G2: 3.9/5 (450+ recenzji)

3.9/5 (450+ recenzji) Capterra: 4.0/5 (ponad 300 opinii)

5. Zendesk Sell

via Zendesk Sell Zendesk Sell CRM zmienia sposób działania zespołów sprzedażowych, łącząc wydajność z inteligencją w celu zwiększenia przychodów i produktywności. Daje zespołom narzędzia do mniej pracochłonnej pracy i bardziej udanych transakcji.

CRM oferuje ujednoliconą platformę, która obejmuje zarządzanie kontaktami i transakcjami, śledzenie aktywności i generowanie potencjalnych klientów. Usprawnia to proces sprzedaży i ułatwia utrzymanie widoczności pipeline'u.

Zapewnia to elastyczność w zakresie płynnej integracji z istniejącym stosem technologii. Dzięki temu zespół jest sprawny, poinformowany i gotowy do świadczenia spersonalizowanych usług z dowolnego miejsca.

Najlepsze funkcje Zendesk Sell

Uproszczenie śledzenia i zarządzania potencjalnymi klientami i transakcjami w celu zwiększenia wydajności zespołu sprzedaży

Korzystaj z konfigurowalnych potoków, pól i niestandardowych raportów, aby dostosować CRM do konkretnych potrzeb biznesowych

Uzyskaj szczegółowy wgląd w swoje działania sprzedażowe i wydajność oraz pomóż swoim zespołom podejmować decyzje oparte na danych

Łatwo integruj aplikacje innych firm z szerszą platformą Zendesk i uzyskaj kompleksowe rozwiązanie do angażowania klientów

ograniczenia Zendesk Sell

Oferując szerokie możliwości dostosowywania i integracji, platforma może wymagać dodatkowych inwestycji w aplikacje innych firm w celu uzyskania określonych funkcji

Niektóre zaawansowane funkcje i analizy są dostępne tylko w wyższych poziomach subskrypcji, co może nie pasować do wszystkich budżetów

Ceny Zendesk Sell

Zespół: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Wzrost: $69/miesiąc za użytkownika

$69/miesiąc za użytkownika Profesjonalista: 149 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje sprzedaży Zendesk

G2: 4.4/5 (ponad 500 recenzji)

4.4/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.4/5 (3,800+ opinii)

6. HubSpot

via HubSpot Platforma CRM HubSpot zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, aby śledzić potencjalnych klientów i klientów na każdym etapie ich podróży.

CRM umożliwia szczegółowy wgląd w każdego klienta, śledzenie jego interakcji z firmą, współpracowników, działań, komunikacji i nie tylko. Jego zdolność do oferowania ujednoliconego widoku klienta na całej platformie jest wyróżniającą się funkcją, która usprawnia działania marketingowe, sprzedażowe i usługowe.

Formularze Hubspot umożliwiają gromadzenie danych bezpośrednio z witryny internetowej, mediów społecznościowych lub stron docelowych. Możesz przechwytywać szeroki zakres informacji o potencjalnych klientach i klientach, od ich zachowania na stronie internetowej po dane osobowe i wcześniejsze interakcje z Twoją marką.

System CRM można dostosować do konkretnych potrzeb i stworzyć kompleksowe rozwiązanie, które wspiera każdy aspekt strategii rozwoju firmy.

Najlepsze cechy HubSpot

Wykorzystanie jednej platformy do obsługi każdego etapu interakcji z klientem, od pierwszego kontaktu po wsparcie posprzedażowe

Personalizacja kontaktów i rejestrów firm, potoków transakcji i pulpitów raportowania w celu spełnienia różnych wymagań biznesowych

Wykorzystaj solidny rynek integracji HubSpot, aby połączyć swój CRM z szeroką gamą narzędzi i aplikacji biznesowych

Automatyzacja rutynowych zadań w marketingu i sprzedaży oraz umożliwienie zespołom skupienia się na strategii i zaangażowaniu klientów

ograniczenia HubSpot

Oferując hojny darmowy poziom, wymaga przejścia na płatne plany dla zaawansowanych funkcji i wyższych limitów użytkowania; może to stać się kosztowne dla małych firm w miarę ich skalowania

Rozbudowana funkcjonalność platformy może stanowić stromą krzywą uczenia się dla nowych użytkowników lub mniejszych zespołów bez dedykowanego wsparcia IT

Cennik HubSpot

Starter: 20 USD/miesiąc

20 USD/miesiąc Professional: $500/miesiąc

$500/miesiąc Enterprise: $1500/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Hubspot

G2: 4,4/5 (ponad 11 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 11 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 4,000 recenzji)

7. Nutshell

via Nutshell Nutshell CRM usprawnia proces sprzedaży i ułatwia automatyzację przepływów pracy, centralizację danych klientów i usprawnienie współpracy zespołowej. Dzięki funkcjom takim jak intuicyjna automatyzacja sprzedaży i wnikliwe raportowanie, jesteś w stanie ograniczyć czasochłonne zadania i wskazać obszary do poprawy.

Wydajne narzędzia poczty elektronicznej Nutshell umożliwiają szybkie wysyłanie spersonalizowanych wiadomości e-mail i pozyskiwanie potencjalnych klientów bezpośrednio z witryny internetowej. Uproszczone zarządzanie kontaktami i wszechstronne widoki pipeline dają pełny przegląd interakcji z klientami.

Najlepsze cechy Nutshell

Nawiguj i skutecznie nadzoruj swój pipeline sprzedaży, aby zwiększyć ogólną produktywność

Modyfikowanie potoków sprzedaży, raportowania i automatyzacji CRM w celu dopasowania do unikalnych procesów biznesowych

Automatyzacja powtarzalnych zadań i działań następczych, dzięki czemu żaden potencjalny klient nie umknie uwadze

Uzyskaj wnikliwe raporty i analizy, aby pomóc swoim zespołom w podejmowaniu decyzji opartych na danych

Ograniczenia w skrócie

Niektórzy użytkownicy mogą uznać zestaw funkcji za ograniczony w porównaniu z bardziej konfigurowalnym oprogramowaniem CRM, zwłaszcza przy szybkim skalowaniu

Integracje platformy z aplikacjami innych firm rosną, ale mogą nie być tak rozległe, jak te oferowane przez większych konkurentów

Podsumowanie cen

Foundation: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Pro: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Power AI: $59/miesiąc na użytkownika

$59/miesiąc na użytkownika Usługi Pro+: 79 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje w skrócie

G2: 4.2/5 (ponad 1000 recenzji)

4.2/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.3/5 (448 recenzji)

8. Apptivo

via Apptivo Konfigurowalne oprogramowanie CRM firmy Apptivo usprawnia proces sprzedaży, od zarządzania potencjalnymi klientami po fakturowanie, zapewniając szybsze wyniki i zwiększone przychody. Przekształca surowe dane w przydatne informacje, zwiększając sprzedaż, produktywność i wydajność.

Dzięki intuicyjnej funkcji przeciągnij i upuść, Apptivo pozwala dostosować CRM do własnych potrzeb bez konieczności pisania nawet jednej linijki kodu. Niezależnie od tego, czy jesteś w biurze, czy w terenie, mobilny CRM zapewnia łączność w dowolnym miejscu i czasie. Ponadto możliwości integracji oznaczają, że możesz płynnie łączyć się z codziennymi narzędziami, zwiększając zaufanie i lojalność klientów.

Najlepsze cechy aplikacji AppTivo

Szerokie dostosowanie działań CRM w celu zapewnienia, że są one idealnie dopasowane do procesów biznesowych

Dostęp do szeregu zintegrowanych aplikacji obejmujących wszystko, od zarządzania projektami po finanse, zwiększając wydajność operacyjną

Usprawnij procesy sprzedaży i marketingu dzięki zaawansowanej automatyzacji i ogranicz pracę ręczną

ograniczenia Apptivo

Nowi użytkownicy mogą doświadczyć krzywej uczenia się ze względu na rozbudowane możliwości platformy

Niektóre zaawansowane funkcje i integracje są dostępne tylko w wyższych planach, co może zwiększyć koszty dla małych firm

Ceny Apptivo

Lite: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Premium: $30/miesiąc na użytkownika

$30/miesiąc na użytkownika Ultimate: $50/miesiąc za użytkownika

$50/miesiąc za użytkownika Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Apptivo

G2: 4.4/5 (ponad 180 recenzji)

4.4/5 (ponad 180 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 700 recenzji)

9. Salesforce

via Salesforce Salesforce zmienia sposób, w jaki firmy łączą się ze swoimi klientami w zakresie marketingu, sprzedaży, handlu, usług i IT.

Jest wysoce konfigurowalny i skalowalny oraz wyposażony w szerokie możliwości integracji i zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji.

Dzięki Salesforce możesz zjednoczyć swoje zespoły wokół klientów i wykorzystać przydatne informacje z danych, aby utrzymać lojalnych klientów. Możesz przechowywać, śledzić i analizować wszystkie informacje o klientach i potencjalnych klientach w jednym miejscu, zapewniając pełny widok dostępny w czasie rzeczywistym dla każdego zespołu.

Najlepsze funkcje Salesforce

Wykorzystaj niezrównane opcje dostosowywania, aby płynnie dopasować funkcje do dowolnego procesu biznesowego

Dodawanie narzędzi spełniających określone potrzeby dzięki rozbudowanemu rynkowi platformy

Uzyskaj wgląd i rekomendacje oparte na sztucznej inteligencji, aby udoskonalić strategie sprzedaży i poprawić interakcje z klientami

Uzyskaj całościowy obraz podróży klienta w obszarze sprzedaży, marketingu, obsługi klienta i nie tylko

Ograniczenia Salesforce

Szeroki wachlarz funkcji i opcji dostosowywania platformy może wymagać czasu, aby się ich nauczyć

Ceny są wyższe niż w przypadku innych programów CRM, zwłaszcza w przypadku dodawania wielu modułów i dostosowań

Ceny Salesforce

Starter: 24 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

24 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Professional: $80/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

$80/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Enterprise: 165 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

165 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Unlimited: $330/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

$330/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie) Sprzedaż Einstein 1: $500/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Salesforce

G2: 4,3/5 (ponad 1800 recenzji)

4,3/5 (ponad 1800 recenzji) Capterra: 4.4/5 (1,800+ recenzji)

10. CompanyHub

via CompanyHub Dzięki w pełni konfigurowalnej platformie CRM, CompanyHub oferuje płynną dwukierunkową synchronizację poczty e-mail, solidną automatyzację, dynamiczne raportowanie i wiele więcej. Ten CRM organizuje dane za pomocą narzędzi typu "przeciągnij i upuść".

Umożliwia usprawnienie procesu sprzedaży, tworzenie dokumentów za pomocą jednego kliknięcia i zapewnia wnikliwą analizę. Można go używać do upraszczania złożonych procesów sprzedaży, usprawniania zarządzania potencjalnymi klientami i ulepszania interakcji z klientami przy minimalnym czasie konfiguracji.

Najlepsze funkcje CompanyHub

Dostosowanie niestandardowego CRM do konkretnych procesów i potrzeb w zakresie zarządzania klientami

Automatyzacja powtarzalnych zadań, działań następczych i kampanii e-mailowych w celu zwiększenia wydajności i ograniczenia pracy ręcznej

Szybka adaptacja i optymalizacja procesów sprzedaży dzięki uproszczonemu projektowi i nawigacji

Korzystaj z dynamicznych narzędzi do raportowania i pulpitów nawigacyjnych, aby w czasie rzeczywistym uzyskać wgląd w zarządzanie sprzedażą i zachowanie klientów

ograniczenia CompanyHub

Może brakować rozbudowanego rynku aplikacji innych firm i ekosystemu integracji większych platform, takich jak Salesforce

Zaawansowane funkcje dostosowywania i automatyzacji mogą wymagać okresu nauki dla firm, które dopiero zaczynają korzystać z niestandardowego CRM

Ceny CompanyHub

Produktywność: $21/użytkownika miesięcznie

$21/użytkownika miesięcznie Automatyzacja: $36/użytkownika miesięcznie

$36/użytkownika miesięcznie Accelerate: $64/użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje CompanyHub

G2: 4.7/5 (ponad 40 recenzji)

4.7/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.7/5 (22 opinie)

Znajdź najbardziej spersonalizowane rozwiązania CRM dla swojego zespołu

Niezależnie od tego, czy jesteś małym startupem, czy dużym przedsiębiorstwem, te niestandardowe systemy CRM zapewniają narzędzia do kształtowania strategii sprzedaży, pogłębiania relacji z klientami i przyspieszania wzrostu.

W pełni konfigurowalne rozwiązania oprogramowania CRM są kamieniem węgielnym dla każdego zespołu sprzedaży, który chce prosperować w konkurencyjnym krajobrazie biznesowym.

Gotowy do przekształcenia swojej strategii zarządzania sprzedażą i zaangażowania klientów? Zapoznaj się z ClickUp już dziś i odkryj, w jaki sposób konfigurowalne rozwiązania CRM wyniosą Twoją firmę na nowy poziom. Rozpocznij swoją przygodę z ClickUp już teraz !