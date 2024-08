10 najlepszych narzędzi do współpracy dla przedsiębiorstw w 2024 roku

Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą, freelancerem, czy kierownikiem projektu, wiesz, jak gorączkowa (i satysfakcjonująca) może być praca w zespole Enterprise. Projekty Enterprise mają tak wiele ruchomych części, że może być trudno wiedzieć, co się dzieje przez cały czas - i czy jesteś na dobrej drodze do dotrzymania terminów.

Projekty te przypominają hodowlę kotów bez odpowiedniej struktury, więc nie da się zindywidualizować współpracy za pomocą prostego arkusza kalkulacyjnego. Potrzebujesz najlepszych narzędzi do współpracy w ramach Enterprise, aby pociągnąć wszystkich członków zespołu do odpowiedzialności i stworzyć najlepszą pracę w swoim życiu. 🏆

W tym celu pokażemy Ci, jak wybrać najlepsze platformy do współpracy w ramach Enterprise. Pokażemy Ci również 10 najlepszych platform do współpracy w ramach Enterprise, ich zalety i wady, oceny i ceny, abyś mógł podjąć najlepszą decyzję dla swojego zespołu.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do współpracy dla przedsiębiorstw?

Każdy zespół w przedsiębiorstwie jest inny, ale wszystkie mają jedną wspólną cechę: żonglują wieloma zadaniami, ludźmi, projektami i zespołami. Potrzebujesz platformy do współpracy w przedsiębiorstwie, która spełnia wszystkie wymagania, aby wszyscy byli na tej samej stronie.

W razie wątpliwości należy szukać oprogramowania do współpracy w ramach Enterprise z następującymi funkcjami:

Wizualne narzędzia do burzy mózgów: Narzędzia takie jak tablice pomagają zorganizować wszystkie ważne pomysły w jednej przestrzeni. Przejrzyj pomysły wszystkich osób osobiście lubzdalnie za pomocą wizualizacji, które są zawsze dostępne w chmurze

Narzędzia takie jak tablice pomagają zorganizować wszystkie ważne pomysły w jednej przestrzeni. Przejrzyj pomysły wszystkich osób osobiście lubzdalnie za pomocą wizualizacji, które są zawsze dostępne w chmurze Narzędzia komunikacyjne: Komunikacja jest klejem które spaja Teams w Enterprise. Narzędzie do współpracy w przedsiębiorstwie musi mieć funkcję czatu, która jest przyjemna i intuicyjna w użyciu. Powinno również pozostawiać jakiś ślad na papierze w odniesieniu do wszystkich zadań i projektów, aby każdy mógł szybko nadrobić zaległości

Komunikacja jest klejem które spaja Teams w Enterprise. Narzędzie do współpracy w przedsiębiorstwie musi mieć funkcję czatu, która jest przyjemna i intuicyjna w użyciu. Powinno również pozostawiać jakiś ślad na papierze w odniesieniu do wszystkich zadań i projektów, aby każdy mógł szybko nadrobić zaległości Oparte na chmurze udostępnianie plików : Kto ma czas na przesyłanie dokumentów tam i z powrotem przez e-mail? Solidne narzędzie do współpracy w przedsiębiorstwie pozwoli na bezpieczne udostępnianie informacji, wiki i plików dziesiątkom osób pracujących nad projektem

10 najlepszych programów do współpracy dla przedsiębiorstw w 2024 roku

Niezależnie od branży lub cyklu pracy, potrzebujesz odpowiednich narzędzi, aby wesprzeć swoją strategię współpracy. Na rynku dostępne są dziesiątki narzędzi do współpracy, ale te 10 narzędzi to nasi osobiści faworyci dla zespołów Enterprise. 🙌

Łatwe niestandardowe dodawanie dokumentów, zadań i innych elementów do Tablic

Nie chcę się przechwalać, ale ClickUp to jedna z najlepszych strategii współpracy i opcji oprogramowania do współpracy dla przedsiębiorstw na rynku. Za pomocą tej jednej aplikacji można zastąpić wszystko, w tym śledzenie zadań, udostępnianie wiedzy , tablice, pulpity, czaty zespołowe, śledzenie celów, dokumenty i wiele innych.

Jeśli jesteś zmęczony korzystaniem z wielu różnych narzędzi do współpracy w ramach Enterprise, ClickUp zastąpi Jira, Slack, MS Teams i praktycznie każde inne narzędzie do współpracy.

Dzięki ClickUp możesz zarządzać wszystkimi projektami i zadaniami w jednym miejscu - i tak, jest w stanie obsłużyć nawet najbardziej złożone projekty projekt Enterprise s. Oprogramowanie do współpracy obejmuje również współpracę w czasie rzeczywistym do etykietowania osób lub grup, przekształcania komentarzy w zadania i śledzenia postępów.

ClickUp świetnie sprawdza się w małych Businessach, ale Teams z Enterprise również go uwielbiają . Pożegnaj się z bólem głowy związanym z komunikacją z cross-functional teams i wizualizować postępy wszystkich osób w jednym, łatwym w użyciu interfejsie. Szybsze osiąganie celów, sporządzanie raportów i sprawniejsze prowadzenie projektów w ramach Enterprise dzięki platformie współpracy ClickUp typu "wszystko w jednym".

ClickUp najlepsze funkcje

Dokumenty : Projekty Enterprise wymagają efektywnej współpracy . Dokumenty ClickUp sprawiają, że współtworzenie, udostępnianie orazedytować dokumenty w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem

: Projekty Enterprise wymagają efektywnej współpracy . Dokumenty ClickUp sprawiają, że współtworzenie, udostępnianie orazedytować dokumenty w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem Tablice: Tablice ClickUp bezproblemowo integrują się z Zoomem, dzięki czemu możesz przeprowadzić burzę mózgów nad kolejnym wielkim pomysłem z dowolnego miejsca. Ponadto ClickUp przekształca tablice w projekty jednym kliknięciem przycisku

Tablice ClickUp bezproblemowo integrują się z Zoomem, dzięki czemu możesz przeprowadzić burzę mózgów nad kolejnym wielkim pomysłem z dowolnego miejsca. Ponadto ClickUp przekształca tablice w projekty jednym kliknięciem przycisku Zarządzanie projektami: Śledzenie czasu, dodawanie zadań lub dokumentów do projektów, przypisywanie elementów działań i budowanie cykli pracy za pomocą ClickUpfunkcji zarządzania projektami *Czat: Nie wymagaj od swojego zespołu, aby przełączał się między Twoimipulpit zarządzania projektami i narzędziami do przesyłania wiadomości - trzymaj wszystko w tym samym miejscu dzięki narzędziuWidok czatu ClickUp. Twórz oddzielne przestrzenie dla różnych projektów lub zespołów, udostępniaj połączone linki i konsoliduj wszystkie czaty zespołowe w jednym miejscu

Śledzenie czasu, dodawanie zadań lub dokumentów do projektów, przypisywanie elementów działań i budowanie cykli pracy za pomocą ClickUpfunkcji zarządzania projektami *Czat: Nie wymagaj od swojego zespołu, aby przełączał się między Twoimipulpit zarządzania projektami i narzędziami do przesyłania wiadomości - trzymaj wszystko w tym samym miejscu dzięki narzędziuWidok czatu ClickUp. Twórz oddzielne przestrzenie dla różnych projektów lub zespołów, udostępniaj połączone linki i konsoliduj wszystkie czaty zespołowe w jednym miejscu Importy: Masz istniejącą pracę na innych platformach? Nie ma problemu. Zaimportuj swoją pracę do ClickUp jednym kliknięciem, aby bezproblemowo przenieść projekty z innych platform

Masz istniejącą pracę na innych platformach? Nie ma problemu. Zaimportuj swoją pracę do ClickUp jednym kliknięciem, aby bezproblemowo przenieść projekty z innych platform Bezpieczeństwo i prywatność: Głównym priorytetem ClickUp jest bezpieczeństwo danych. Dowiedz się więcej o Certyfikaty ISO ClickUp Limity ClickUp

Początkujący użytkownicy mogą mieć trudności z korzystaniem ze wszystkich funkcji ClickUp

Nie wszystkie funkcje oprogramowania do zarządzania projektami są dostępne w planie Free Forever

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. Slack

Via Slack Wygląda na to, że Slack w pojedynkę przeprowadził zarówno duże, jak i małe Teams przez pandemię. Ta platforma współpracy dla przedsiębiorstw jest przede wszystkim narzędziem do czatowania, ale zawiera kilka dodatkowych funkcji usprawniających życie.

Na przykład, jeśli chcesz wskoczyć na szybką rozmowę bez tworzenia nowego linku Zoom, Huddles Slacka pozwalają zdalnym Teamsom na pracować wspólnie . Oprócz przyjaznego dla użytkownika interfejsu czatu, Slack integruje się również z aplikacjami innych firm takimi jak Zoom, Salesforce, Google Drive i Dropbox.

Najlepsze funkcje Slack

Slack Connect umożliwia bezpieczną współpracę z Teams w innych firmach

Slack Canva umożliwia tworzenie zawartości i burzę mózgów w aplikacji Slack

Slack zawieraautomatyzację cyklu pracy bez konieczności kodowania

Limity Slack

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że trudno jest tworzyć wiadomości grupowe w porównaniu do innych programów do współpracy

Istnieją problemy ze spójnością między wersjami aplikacji komputerowej, mobilnej i internetowej

Funkcje oprogramowania do zarządzania projektami są niewystarczające w porównaniu do innych

Cennik Slack

**Free

Pro: 7,25 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

7,25 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Business+: $12.50/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$12.50/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise Grid: Skontaktuj się w sprawie ceny

Oceny i recenzje Slack

G2: 4,5/5 (ponad 31 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 31 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 22 000 recenzji)

3. Microsoft Teams

Via Microsoft Jeśli pracujesz w firmie Enterprise, prawdopodobnie jesteś dobrze zorientowany w funkcjonowaniu Microsoftu. Microsoft Teams umożliwia pracownikom z sektora Enterprise planowanie spotkań wideo, odbieranie połączeń telefonicznych, współpracę w programie Word lub PowerPoint w czasie rzeczywistym i czatowanie ze sobą.

Nie ma potrzeby przełączania się między różnymi aplikacjami w celu śledzenia projektów, do zrobienia lub współpracować z zespołem . Microsoft Teams zawiera również transkrypcje, a nawet podsumowania spotkań oparte na AI, więc jest to świetne rozwiązanie dla zespołów Enterprise, które planują wiele spotkań.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Microsoft Teams łatwo integruje się z innymi produktami Microsoft, takimi jak Word czy Excel, dzięki czemu jest idealny dla zespołów Enterprise i procesów biznesowych, które już używają Microsoft do wszystkiego innego

Teams zawiera narzędzia do webinarów, które upraszczają wydarzenia online

Przeprowadzanie ankiet na żywo, organizowanie gier lub do zrobienia zabawnych lodołamaczy

Limity Microsoft Teams

Teams nie ma sensu, jeśli Twoja firma polega na Apple lub Google

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że Teams nie jest tak intuicyjny jak podobne platformy współpracy

Ceny usługi Microsoft Teams

Free

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

4 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

6 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Microsoft 365 Business Standard: $12.50/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (ponad 13 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 13 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 9 000 recenzji)

4. LiquidPlanner

Via LiquidPlanner Czy kiedykolwiek byłeś odpowiedzialny za projekt i pomyślałeś: "Chciałbym mieć narzędzie, które do zrobienia zarządzanie zadaniami dla mnie"? Dobra wiadomość: Narzędzie do planowania predykcyjnego LiquidPlanner jest idealne do symulowania oś czasu projektu tak, aby Twój Teams za każdym razem dotrzymywał terminów.

Narzędzie to jest idealne do planowania projektów, zarządzania budżetami i przydzielania pracy osobom w zespołach Enterprise. Obejmuje również śledzenie czasu w celu pomiaru indywidualnego wkładu i zaangażowania pracowników.

LiquidPlanner najlepsze funkcje

Funkcje zarządzania cyklem pracy, takie jak Balanced Workload, zapewniają wszystkim równy udział w pracy

Wgląd w dane w czasie rzeczywistym ostrzega o potencjalnych problemach z osią czasu projektu

Limity LiquidPlanner * LiquidPlanner nie zawiera funkcji czatu ani wideo

Nie zawiera bezpłatnego poziomu cenowego

Cennik LiquidPlanner

Essentials: 15 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

15 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Profesjonalny: 25 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

25 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Ultimate: $35/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

LiquidPlanner oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (270+ recenzji)

4.2/5 (270+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (660+ recenzji)

5. Chanty

Via Chanty Chanty to platforma do przesyłania wiadomości, która jest jedną z najbardziej przyjaznych dla użytkownika platform Enterprise aplikacji do współpracy na rynku. Większość funkcji jest dostępna za darmo, ale można przejść na skromną subskrypcję w wysokości 3$/miesiąc, jeśli chcesz mieć role i uprawnienia, import danych, grupowe połączenia audio i udostępnianie ekranu.

Chanty oferuje proste funkcje, takie jak zadania, rozmowy jeden na jeden, połączenia, udostępnianie plików i połączonych plików oraz kanał współpracy zespołowej. Narzędzie to nie jest zbyt rozbudowane, ale niektóre Teams z sektora Enterprise preferują prosty interfejs użytkownika, który sprawia, że duże projekty wydają się mniej przytłaczające.

Najlepsze funkcje Chanty

Fragmenty kodu sprawiają, że platforma ta jest idealna dla programistów

Wybierz listę lub $$$aTablica Kanban widok zadań

Limity Chanty

Chanty wymaga subskrypcji dla podstawowych funkcji, takich jak udostępnianie ekranu, które inne rozwiązania oferują za darmo

Platforma nie pozwala na wyciszanie kanałów lub ustawienie komunikatów o statusie

Ceny Chanty

Free

Business: $3/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Chanty

G2: 4.5/5 (ponad 30 recenzji)

4.5/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 30 opinii)

6. Zoho Projects

Via Zoho Czy korzystasz już z Zoho do zarządzania relacjami z klientami (CRM)? Jeśli tak, to Zoho Projects może być dobrym rozwiązaniem dla twojego zespołu. Jest to czysta platforma do zarządzania projektami - jeśli chcesz monitorować karty czasu pracy, wydatki i kamienie milowe, Zoho Projects będzie przeprowadzi Twój zespół przez linię mety .

Twórz wykresy Gantta, aby wizualizować złożone projekty korporacyjne i ustaw zależności, aby pozostać na celu z terminami. Zoho Projects umożliwia nawet dostosowywanie pól, dzięki czemu ma więcej możliwości personalizacji niż wiele najlepszych systemów współpracy dla przedsiębiorstw.

Najlepsze funkcje Zoho Projects

Zoho Projects działa w chmurze, dzięki czemu możesz zarządzać zadaniami i projektami w podróży

Personalizowanie pól, układów, statusów i cykli pracy na pulpicie

Funkcja współpracy na forach to łatwy do zorganizowania dziennik rozmów zespołu

Ograniczenia Zoho Projects

Niektórzy użytkownicy uważają, że funkcja przesyłania wiadomości jest uciążliwa w porównaniu z innymi platformami do współpracy

Zoho Projects nie ma sensu, jeśli nie korzystasz z pełnego pakietu Zoho

Cennik Zoho Projects

Free: do 3 użytkowników

do 3 użytkowników Premium: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Enterprise: $10/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Zoho Projects

G2: 4.3/5 (ponad 340 recenzji)

4.3/5 (ponad 340 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 320 recenzji)

7. Todoist

Via TodoistTodoist to narzędzie do współpracy dla przedsiębiorstw używane głównie do zarządzania zadaniami i projektami. Jego elegancki i intuicyjny interfejs jest hitem zarówno wśród małych firm, jak i zapracowanych teamów Enterprise. Łatwo dodawaj zadania i organizuj je w przejrzystych sekcjach, aby utrzymać wszystkie zadania swojego zespołu w jednym miejscu.

Todoist posiada również funkcje takie jak priorytetyzacja zadań, ulubione i przypomnienia o zadaniach na określony czas (dla użytkowników planu Pro lub Business). Narzędzie to świetnie nadaje się do zarządzania zadaniami, ale nie ma funkcji czatu ani połączeń wideo, jak wiele innych narzędzi z naszej listy.

Najlepsze funkcje Todoist

Wizualizacje wydajności

Grywalizacja dzięki Todoist Karma

Historia poszczególnych członków Teams

Limity Todoist

Platforma nie obsługuje czatu ani rozmów wideo

Ciężko jest odzyskać zakończone zadania po ich odznaczeniu

Skróty Todoist są pomocne, ale trzeba się ich nauczyć

Cennik Todoist

Free: Do pięciu projektów i pięciu użytkowników

Do pięciu projektów i pięciu użytkowników Pro: $4/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$4/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Business: 6 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

Todoist oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (750+ recenzji)

4.4/5 (750+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 2,200 recenzji)

8. Jira

Przez Atlassian Kierujesz zespołem programistów? Jira firmy Atlassian zaspokaja unikalne potrzeby (i wyzwania) deweloperów, którym brakuje czasu. Niezależnie od tego, czy jesteś zwolennikiem Agile, czy po prostu chcesz mieć ładną tablicę Kanban do zarządzania wszystkimi zadaniami programistycznymi, Jira sprosta temu zadaniu.

Platformy do współpracy, takie jak Jira, oferują zarówno gotowe, jak i konfigurowalne szablony raportowania, które można łatwo udostępniać kierownictwu. Co najlepsze, można tworzyć spersonalizowane cykle pracy, które automatycznie przeprowadzą zespół Enterprise przez dowolny proces biznesowy.

Najlepsze funkcje Jira

Przełączanie między widokami przepływu pracy Scrum lub Kanban

Korzystanie z kreatora automatyzacji przepływu pracy typu "przeciągnij i upuść" w celu uproszczenia pracy

Limity Jira

Dla osób niebędących programistami oprogramowanie do współpracy w ramach Enterprise Jira może nie być aż tak pomocne

W porównaniu z innymi programami do współpracy z tej listy, Jira nie oferuje komunikatorów ani wideokonferencji

Ceny Jira

Free: Do 10 użytkowników

Do 10 użytkowników Standardowy: 7,75 USD/miesiąc za użytkownika

7,75 USD/miesiąc za użytkownika Premium: $15.25/miesiąc za użytkownika

$15.25/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Jira oceny i recenzje

G2: 4,3/5 (ponad 5 200 opinii)

4,3/5 (ponad 5 200 opinii) Capterra: 4,4/5 (ponad 13 200 opinii)

9. Wrike

Via WrikeWrike jest popularnym Enterprise narzędzie do współpracy dla wielu teamów na jednej platformie. Dzięki funkcjom Proofing i Approvals, Wrike jest doskonałym rozwiązaniem dla teamów tworzących zawartość.

Wrike umożliwia przydzielanie zasobów do projektów, ustawienie automatyzacji cyklu pracy i wizualizację zadań w niestandardowych pulpitach. Jest to z łatwością jedno z najbardziej niestandardowych programów do współpracy dla przedsiębiorstw na naszej liście dzięki funkcji Custom Item Types, która umożliwia tworzenie własnych bibliotek zawartości w Wrike w celu przyspieszenia cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Wrike

Funkcja zatwierdzania umożliwia tworzenie papierowego śladu zatwierdzonej pracy w Wrike

Wrike integruje się z 400 innymi rozwiązaniami

Limity Wrike

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że jest zbyt nieporęczny w nawigacji

Nie zawiera czatu w czasie rzeczywistym ani połączeń wideo

Cennik Wrike

**Free

Teams: $9.80/miesiąc za użytkownika

$9.80/miesiąc za użytkownika Business: $24.80/miesiąc za użytkownika

$24.80/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny Pinnacle: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 3400 recenzji)

4,2/5 (ponad 3400 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 2 300 opinii)

10. RingCentral

Via RingCentral RingCentral jest bez wątpienia jednym z najpopularniejszych systemów telefonicznych opartych na chmurze. Jest to świetne rozwiązanie dla każdego biznesu, który obsługuje wiele połączeń telefonicznych, ale jego oprogramowanie do współpracy w ramach Enterprise jest również popularne.

Po przejęciu narzędzia do komunikacji wewnętrznej Glip, RingCentral rozszerzył swoją ofertę, aby była bardziej zgodna z ustawieniami pracy zdalnej.

RingCentral integruje wiadomości, połączenia wideo i rozmowy telefoniczne na jednej platformie. W przypadku przedsiębiorstw RingCentral integruje się z aplikacjami innych firm, takimi jak Slack i Dokumenty Google. Może nawet śledzić metryki połączeń, więc jeśli prowadzisz call center, to narzędzie jest oczywiste.

Najlepsze funkcje RingCentral

Funkcje oparte na AI dla wciągających spotkań

Zapraszanie zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych interesariuszy do czatów w celu uzyskania najlepszej strategii współpracy w ramach Enterprise

Limity RingCentral

RingCentral nie zawiera funkcji oprogramowania do zarządzania zadaniami lub projektami

Obejmuje integracje po wyjęciu z pudełka, ale może być potrzebna niestandardowa integracja API w celu uzyskania czegoś bardziej szczegółowego

Przyzwyczajenie się do oprogramowania do współpracy Enterprise może zająć trochę czasu

Ceny RingCentral

Core: 20 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

20 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Zaawansowane: 25 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

25 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Ultra: 35 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje RingCentral

G2: 4.1/5 (660+ recenzji)

4.1/5 (660+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (360+ opinii)

Zwiększ pracę zespołową w cyfrowym miejscu pracy dzięki ClickUp

Projekty Enterprise mają wiele ruchomych części. Niezależnie od tego, czy sam pracujesz w zespole Enterprise, czy jesteś freelancerem pracującym z dużym zespołem korporacyjnym, projekty te wymagają wszystkich rąk na pokładzie.

Decydując się na najlepsze rozwiązania do współpracy dla przedsiębiorstw, będziesz w stanie wyprzedzić swoje zadania, zakończyć projekty na czas i uprościć cykl pracy.

Po co decydować się na rozwiązania patchworkowe, skoro można mieć wszystko na jednej platformie? ClickUp oszczędza czas i usprawnia współpracę, przenosząc całą pracę - i mamy na myśli wszystką pracę - w jedno miejsce. 🤩

Gotowy, aby zobaczyć, o co tyle hałasu? Stwórz swój pierwszy obszar roboczy ClickUp za darmo bez karty kredytowej.