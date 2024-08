12 najlepszych alternatyw i konkurentów Salesforce CRM w 2024 r

Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) znacznie się poprawiło od czasu udostępnienia pierwszych narzędzi. Narzędzia te ułatwiają przechowywanie danych o klientach i wykorzystywanie ich do tworzenia buyer personas . Jedną z największych marek oprogramowania CRM jest Salesforce. Jednak Salesforce nie jest odpowiednim rozwiązaniem dla każdego.

W tym artykule omawiamy niektóre z dostępnych alternatyw CRM. Omawiamy, czego szukać w alternatywie Salesforce i podajemy szczegóły potrzebne do podjęcia decyzji, które narzędzie najlepiej pomoże poprawić relacje z klientami.

Czego szukać w alternatywie dla Salesforce?

Salesforce to potężne oprogramowanie CRM, ale najlepszym narzędziem CRM dla Ciebie jest to, które dostarcza największą wartość dla Twojego biznesu. Szukając alternatyw dla Salesforce, należy pamiętać o następujących kwestiach:

Funkcje: Przyjrzyj się funkcjom dostępnym we wszystkich głównych opcjach i zdecyduj, które z nich są niezbędne dla Twojej organizacji

Łatwość użycia: Chcesz, aby Twoi pracownicy mogli w pełni wykorzystać CRM, więc powinien być łatwy w użyciu

Niestandardowe rozwiązania: Jeden rozmiar rzadko pasuje do wszystkich. Dobra alternatywa dla Salesforce to taka, którą można niestandardowo dostosować do własnych potrzeb

Integracja: Twoja organizacja potrzebuje czegoś więcej niż tylko CRM w swoim stosie technologicznym, a wybrane oprogramowanie CRM powinno dobrze integrować się z innymi narzędziami

Skalowalność: Celem każdej organizacji jest rozwój. Wybierz CRM, który może rosnąć razem z Tobą, abyś nie musiał się zmieniać, jeśli urośniesz zbyt duży dla swojego wyboru

Ceny: Sprawdź ceny dla poziomu, na którym jesteś teraz i na którym będziesz w przyszłości. Ceny niektórych produktów rosną wraz z rozwojem firmy. Skorzystaj z darmowej wersji próbnej, jeśli jest oferowana, aby uzyskać praktyczne doświadczenie bez zobowiązań

12 najlepszych alternatyw Salesforce do wykorzystania w 2024 roku

Poniżej znajduje się lista 12 alternatyw dla Salesforce CRM. Każdy z tych popularnych programów pomógł wielu organizacjom w zarządzaniu relacjami z klientami.

Narzędzia do zarządzania projektami i CRM na jednej platformie: ClickUp

ClickUp to platforma do zarządzania projektami, która oferuje również Funkcje CRM , takie jak zarządzanie kontaktami, zarządzanie potencjalnymi klientami i monitorowanie potoku sprzedaży. Jest to wysoce konfigurowalna platforma oparta na chmurze z rozszerzeniem ustawieniem szablonów CRM i integracje innych firm.

Jako wysoce konfigurowalne rozwiązanie, ClickUp umożliwia tworzenie pulpitów raportowania, które pasują do Twoich potrzeb i opracowywanie niestandardowych cykli pracy w celu usprawnienia operacji biznesowych. Z solidnym CRM raportowanie można łatwo przekształcić te pulpity w raporty drukowane.

ClickUp najlepsze funkcje

Tworzenie, przypisywanie i śledzenie zadań dla osób lub teamów

Monitorowanie czasu spędzonego nad zadaniami i projektami

Ułatwianie pracy zespołowej i komunikacji w ramach platformy

Ustawienie zadań i monitorowanie postępów w realizacji określonych celów

Udostępnianie i współpraca nad dokumentami w ramach CRM

ClickUp Limity

Krzywa uczenia się może być stroma dla niektórych funkcji

Program czasami opóźnia się podczas zakończenia złożonych zadań

Cennik ClickUp

Free Forever Plan : Free

: Free Unlimited Plan : $7/miesiąc na użytkownika

: $7/miesiąc na użytkownika Business Plan : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise Plan: Kontakt w sprawie cen

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. Zendesk Sell

Via Zendesk Sell Zendesk Sell to system CRM, który koncentruje się na spotkaniach zespołów sprzedażowych. Oprócz zarządzania kontaktami, posiada wiele funkcji, które pomagają sprzedawcom śledzić leady, zarządzać pipelinami i zamykać transakcje. Jest to platforma oparta na chmurze, która łatwo integruje się z innymi produktami Zendesk.

Najlepsze funkcje Zendesk Sell

Wizualizacja i zarządzanie szansami sprzedaży na różnych scenach

Organizowanie iśledzenie podróży niestandardowych klientów* Uzyskanie wglądu w wyniki sprzedaży i trendy

Połączenie z pocztą e-mail w celu śledzenia komunikacji

DostępFunkcje CRM w podróży dzięki aplikacji mobilnej Limity Zendesk Sell

Ograniczone opcje niestandardowe dla niektórych pól

Sporadyczne błędy i usterki w aplikacji mobilnej

Cennik Zendesk Sell

Teams: $19/miesiąc za użytkownika

Growth: $55/miesiąc za użytkownika

Professional: $115/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 169 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Zendesk Sell

G2: 4.2/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4.3/5 (150 recenzji)

3. Pipedrive

Via Pipedrive Następny na tej liście Salesforce CRM jest Pipedrive . Ma prosty i przyjazny dla użytkownika interfejs, który pozwala szybko rozpocząć pracę. Zawiera funkcje dla teamów sprzedażowych, z zarządzaniem leadami, aby zamknąć więcej sprzedaży.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Łatwe śledzenie transakcji na różnych scenach

Synchronizacja i śledzenie e-maili w CRM

Generowanie raportów i uzyskiwanie wglądu w wyniki sprzedaży

Otrzymywanie powiadomień o ważnych zadaniach i działaniach następczych

Niestandardowy cykl pracy dopasowany do konkretnych potrzeb

Limity Pipedrive

Funkcje analityczne i raportowania nie są tak rozbudowane, jak chcieliby tego niektórzy użytkownicy

Brakuje niektórych funkcji automatyzacji w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami

Ceny Pipedrive

Essential: $14.90/miesiąc na użytkownika

Zaawansowany: $27.90/miesiąc na użytkownika

Professional: 49,90 USD/miesiąc na użytkownika

Power: 64,90 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 99,00 USD/miesiąc na użytkownika

Pipedrive oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (ponad 1 500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 2 500 recenzji)

4. ActiveCampaign

Via ActiveCampaign ActiveCampaign ma na celu zaspokojenie potrzeb CRM zarówno małych, jak i dużych organizacji. Pomaga w automatyzacji procesów marketingowych i biznesowych oraz oferuje różne narzędzia do zarządzania potencjalnymi klientami i tworzenia celowych kampanii e-mail. ActiveCampaign integruje się również z kilkoma narzędziami innych firm.

Najlepsze funkcje ActiveCampaign

Tworzenie automatyzacjizarządzanie kampaniami w oparciu o niestandardowe zachowania klientów

Projektowanie i wysyłanie spersonalizowanych kampanii e-mail

Zarządzanie kontaktami i automatyzacja procesów sprzedaży

Identyfikacja i priorytetyzacja potencjalnych klientów na podstawie zaangażowania

Monitoruj aktywność użytkowników na swojej stronie internetowej i wydarzeniach

Limity ActiveCampaign

Nie oferuje tak dużej elastyczności w zarządzaniu kontaktami, jakiej oczekują niektórzy użytkownicy

Oprogramowanie ma stromą krzywą uczenia się automatyzacji i zaawansowanych funkcji

Ceny ActiveCampaign

Plus: $19/miesiąc

Professional: $49/miesiąc

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

ActiveCampaign oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2 000 recenzji)

5. HubSpot CRM

Via HubSpot HubSpot jest jednym z najwcześniejszych i najbardziej powodzących systemów CRM oraz innowatorem w dziedzinie automatyzacji marketingu i sprzedaży. Jego platforma oferuje huby dla marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, z których wszystkie płynnie integrują się z CRM.

HubSpot najlepsze funkcje

Łączy w sobie narzędzia do zarządzania kontaktami, marketingu, sprzedaży i obsługi klienta

Umożliwia automatyzację powtarzalnych zadań w celu usprawnienia procesu sprzedaży

Umożliwia zarządzanieniestandardowymi zapytaniami klientów i biletami wsparcia* Oferuje setkiIntegracje z HubSpot HubSpot limity

Ceny są wysokie, szczególnie w przypadkustartupów szukających CRM* Free Plan nie oferuje wystarczająco dużo niestandardowych funkcji

Cennik HubSpot

Free Forever na zawsze: Free

Starter: $50/miesiąc

Professional: $500/miesiąc

Enterprise: 1200 USD/miesiąc

HubSpot oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 400 recenzji)

6. Airtable

Via AirtableAirtable to program oparty na arkuszu kalkulacyjnym który można wykorzystać do różnych celów CRM. Dzięki funkcjom śledzenia potencjalnych klientów, zarządzania procesami sprzedaży i przechowywania danych niestandardowych, Airtable jest łatwą w użyciu podstawową platformą CRM.

Najlepsze funkcje Airtable

Tworzenie niestandardowychniestandardowe bazy danych klientów dla różnych przypadków użycia

Współpraca z członkami Teams w czasie rzeczywistym

Integracja z narzędziami i usługami innych firm w celu rozszerzenia funkcji

Organizowanie i śledzenie projektów dzięki zarządzaniu zadaniami i terminami

Niestandardowy sposób wyświetlania danych dzięki różnym opcjom widoku

Limity Airtable

Ma limit funkcji w porównaniu z niektórymi konkurentami

Integracja z innymi produktami może być trudna

Ceny Airtable

Free Forever na zawsze: Free

Plus: $10/miesiąc na użytkownika

Pro: 20 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Airtable oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 2 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 1 500 recenzji)

7. Smartsheet

Via Smartsheet Podobnie jak Airtable, Smartsheet to platforma oparta na arkuszach kalkulacyjnych . Umożliwia tworzenie inteligentnych arkuszy kalkulacyjnych do różnych celów, w tym podstawowych zadań CRM. Choć nie jest to najbardziej złożone rozwiązanie CRM, może przechowywać dane sprzedażowe i zwiększać wydajność w łatwym w użyciu CRM.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Planowanie, śledzenie i zarządzanie projektami za pomocą wykresów Gantta i list zadań

Współpraca w czasie rzeczywistym i udostępnianie plików członkom zespołu

Wizualny przegląd pipeline'u sprzedaży

Usprawnienie powtarzalnych procesów dzięki automatyzacji cykli pracy

Tworzenie wizualnych raportów i pulpitów nawigacyjnych

Limity Smartsheet

Krzywa uczenia się jest stroma, jeśli chcesz korzystać ze wszystkich funkcji, które oferuje

Niektórzy użytkownicy skarżą się na brak funkcji automatyzacji

Ceny Smartsheet

Free Forever na zawsze: Free

Pro: $7/miesiąc

Business: $25/miesiąc

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Smartsheet oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 13 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 2 500 recenzji)

8. Keap

Via Keap Keap, dawniej Infusionsoft, to oparta na chmurze platforma CRM, która umożliwia automatyzację procesów marketingowych i sprzedażowych. Oprogramowanie integruje się z innymi popularnymi narzędziami marketingowymi i sprzedażowymi w celu rozszerzenia funkcji.

Jego funkcje automatyzacji marketingu mogą poprawić wydajność zespołu sprzedaży. Zarówno małe organizacje, jak i większe przedsiębiorstwa mogą czerpać korzyści z tej solidnej platformy.

Najlepsze funkcje Keap

Automatyzacja procesów sprzedaży i zarządzanie kontaktami

Projektowanie i wdrażanie celowych kampanii e-mail marketingowych

Identyfikacja i priorytetyzacja potencjalnych klientów na podstawie zaangażowania i zachowania

Integracja z platformami e-commerce w celu śledzenia sprzedaży online

Umożliwienie klientom rezerwowania spotkań online

Limity Keap

Cena jest zaporowa dla niektórych użytkowników

Niektórzy klienci uważają, że interfejs i proces ustawień są mylące

Ceny Keap

Pro: $199/miesiąc

Max: 289 USD/miesiąc

Max Classic: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Keap oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,1/5 (ponad 1 000 recenzji)

9. Microsoft Dynamics

Via Microsoft Dynamics Odpowiednia dla organizacji każdej wielkości, Microsoft Dynamics jest platformą CRM w ekosystemie Microsoft. Zawiera kompleksowe ustawienie funkcji CRM i integruje się z innymi produktami Microsoft w celu rozszerzenia wydajności.

Najlepsze funkcje Microsoft Dynamics

Kompleksowy pakiet obejmujący CRM, planowanie zasobów przedsiębiorstwa i inne narzędzia biznesowe

Spostrzeżenia oparte na sztucznej inteligencji w celu zwiększenia wydajności sprzedaży

Niestandardowe zapytania klientów i możliwości obsługi klienta

Dane powstania i zarządzanie ukierunkowanymi kampaniami marketingowymi

Płynne połączenie z Office 365, Teams i innymi produktami Microsoft

Limity Microsoft Dynamics

Konfiguracja jest złożona i czasochłonna dla niektórych użytkowników

Integracja z produktami spoza ekosystemu Microsoft może być trudna

Ceny Microsoft Dynamics

Essentials: 70 USD/miesiąc na użytkownika

Premium: $100/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Dynamics

G2: 3.8/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4.4/5 (ponad 5 000 recenzji)

10. Zoho CRM

Via Zoho Zoho oferuje dobrze znany pakiet narzędzi biznesowych opartych na chmurze. Zoho CRM jest rozwiązaniem CRM. Rozwiązanie to pomaga firmom każdej wielkości zarządzać sprzedażą, marketingiem i obsługą klienta. Może przechowywać dane kontaktowe, poprawiać satysfakcję klientów i automatyzować zadania.

Zoho CRM łączy się z innymi narzędziami firm w celu udostępniania danych CRM i poprawy analityki biznesowej.

Najlepsze funkcje Zoho

Automatyzacja powtarzalnych zadań i usprawnienie procesu sprzedaży

Komunikacja z niestandardowymi klientami w wielu kanałach

Uzyskaj wgląd w wyniki sprzedaży i trendy dzięki narzędziom do analizy i raportowania

Tworzenie zautomatyzowanych cykli pracy w celu poprawy wydajności

Dostęp do funkcji CRM za pośrednictwem aplikacji mobilnych

Limity Zoho

Wydajność jest czasami opóźniona

Free Plan nie posiada wystarczających opcji niestandardowych

Cennik Zoho

Free forever: Free

Standard: $14/miesiąc na użytkownika

Professional: $23/miesiąc na użytkownika

Enterprise: $40/miesiąc na użytkownika

Ultimate: $52/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Zoho

G2: 4/5 (ponad 2 000 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 6 000 recenzji)

11. Bitrix24 CRM

Via Bitrix24 Bitrix24 CRM jest częścią Bitrix24 dotyczącą powiązań z klientami. Bitrix opracował tę kompleksową platformę do zarządzania biznesem i współpracy. Obejmuje ona narzędzia do CRM i zarządzania projektami .

Najlepsze funkcje Bitrix24 CRM

Komunikacja i współpraca z członkami Teams

Automatyzacja procesów sprzedaży i marketingu

Korzystaj z projektów izarządzanie zadaniami narzędzia w ramach CRM

Połączenie z niestandardowymi klientami za pośrednictwem wielu kanałów

Przechowywanie i udostępnianie dokumentów

Limity Bitrix24 CRM

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs użytkownika jest zbyt skomplikowany, szczególnie w przypadku zaawansowanych funkcji

Niektórzy użytkownicy zgłaszają sporadyczne spowolnienia wydajności

Ceny Bitrix24 CRM

Podstawowy: 49 USD/miesiąc

Standard: 99 USD/miesiąc

Professional: $199/miesiąc

Enterprise: 399 USD/miesiąc

Bitrix24 CRM oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (500 recenzji)

Capterra: 4.2/5 (ponad 500 recenzji)

12. Salesflare

Via Salesflare Salesflare to oprogramowanie CRM, które oferuje łatwe w użyciu rozwiązanie dla małych i średnich organizacji. Jego głównym celem jest pomoc firmom w podstawowych potrzebach CRM, takich jak automatyzacja wprowadzanie danych i uproszczenie procesu sprzedaży.

Najlepsze funkcje Salesflare

Śledzenie otwarć e-maili, kliknięć połączonych linków i zaangażowania w kontakty

Organizowanie i zarządzanie niestandardowymi informacjami kontaktowymi klientów

Otrzymywanie przypomnień o terminach działań następczych

Płynne planowanie spotkań dzięki opcjom integracji

Wizualizacja i zarządzanie szansami sprzedaży

Limity Salesflare

Oprogramowanie ma ograniczone funkcje raportowania w porównaniu z niektórymi konkurentami

Aplikacja mobilna nie jest tak bogata w funkcje i wydajność, jak mogłaby być

Ceny Salesflare

Growth: 29 USD/miesiąc za użytkownika

Pro: 49 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: $99/miesiąc za użytkownika

Salesflare oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

Zacznij od zarządzania relacjami z klientami ClickUp

Integracja CRM z istniejącą platformą do zarządzania projektami może być uciążliwa. Dlaczego nie zdecydować się na rozwiązanie typu "wszystko w jednym", które pozwoli Ci z łatwością zarządzać projektami i relacjami z klientami?

ClickUp jest właśnie taką platformą do zarządzania projektami. Dzięki potężnym Narzędziom CRM wbudowane bezpośrednio w system zarządzania projektami, możesz być na bieżąco z projektami, mając jednocześnie oko na kontakty z klientami, potencjalnych klientów oraz cały potok sprzedaży i marketingu.

A co najlepsze, oferujemy gotowe do użycia szablony do zarządzania projektami i CRM szablony na wszystkich poziomach, w tym nasz Free Forever Plan. Utwórz darmowe konto ClickUp i przekonaj się, że ClickUp to potężna alternatywa dla Salesforce CRM.