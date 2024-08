10 najlepszych systemów CRM dla komputerów Mac (darmowych i płatnych)

Wydajne oprogramowanie CRM (do zarządzania relacjami z klientami) jest niezbędne w każdym biznesie, którego priorytetem jest zadowolenie klientów.

Kiedyś istniały limitowane opcje dla urządzeń Apple w Oprogramowanie CRM na rynku, ale na szczęście już tak nie jest! Przedstawiamy kompleksową listę 10 najlepszych programów CRM dla użytkowników komputerów Mac. Niezależnie od tego, czy szukasz rozwiązania Free, czy płatnego, mamy dla Ciebie wszystko!

Czego należy szukać w systemie CRM dla komputerów Mac?

Każde oprogramowanie CRM, niezależnie od systemu operacyjnego, na którym działa, pomaga wykorzystać technologię i analitykę do zatrzymać niestandardowych klientów i pozyskiwać nowych. Narzędzia CRM, które można znaleźć w dzisiejszych czasach, mają znacznie więcej do zrobienia niż tylko obsługa danych klientów i często są sprzedawane jako kompleksowe rozwiązania do zarządzania.

Najlepsze oprogramowanie CRM dla komputerów Mac powinno oferować:

Współpracę między działami: Oprogramowanie powinno umożliwiać odpowiednim działom, takim jak sprzedaż, marketing i obsługa klienta, współpracę nad pracą CRMw czasie rzeczywistym2. Automatyzacja zadań #### Ceny miedzi

Podstawowy: $23/miesiąc na użytkownika

$23/miesiąc na użytkownika Profesjonalny: $59/miesiąc na użytkownika

$59/miesiąc na użytkownika Business: $99/miesiąc za użytkownika

Ocena i recenzje Copper

G2: 4,5/5 gwiazdek (ponad 1100 recenzji)

4,5/5 gwiazdek (ponad 1100 recenzji) Capterra: 4,4/5 gwiazdek (ponad 500 recenzji)

10. HubSpot CRM

przez HubSpot Dzięki HubSpot CRM możesz z łatwością śledzić każdy szczegół swoich powiązań biznesowych. Mówimy tu o automatycznym wprowadzaniu danych, zarządzanie leadami śledzenie dokumentów, zarządzanie pipeline'ami i ticketami - wszystko w jednym zgrabnym pakiecie!

HubSpot to potężne oprogramowanie z miejscem nawet na milion kontaktów. Możesz szybko tworzyć spersonalizowane masowe e-maile i dodawać strony docelowe i formularze do swojej witryny bez jednej linii kodu. Dodatkowo możesz śledzić:

Zaangażowanie w sieci w celu identyfikacji nowych potencjalnych klientów

Zaangażowanie klientów w wysyłkę e-maili

Osiąganie celów dla istniejących celów

Działania związane z relacjami z klientami dzięki wbudowanym funkcjom raportowania

HubSpot CRM jest dość skalowalny i działa zarówno dla solopreneurów, jak i dużych Teams! Jednym ze sposobów na maksymalne wykorzystanie platformy jest dodanie integracji. HubSpot App Marketplace oferuje ponad 1000 integracji -w tym jedną dla ClickUp!

HubSpot CRM najlepsze funkcje

Spersonalizowane masowe e-maile w celu dotarcia do klientów

Łatwe pozyskiwanie potencjalnych klientów

Możliwość śledzenia zaangażowania w sieci i e-mailach

Skalowalna platforma

ponad 1000 integracji

Limity HubSpot CRM

Cennik HubSpot CRM

Free Plan

Starter: $30/miesiąc dla dwóch użytkowników

$30/miesiąc dla dwóch użytkowników Profesjonalny: $1,600/miesiąc dla pięciu użytkowników

$1,600/miesiąc dla pięciu użytkowników Enterprise: $5,000/miesiąc dla 10 użytkowników

*Ceny różnią się w zależności od tego, czy płacisz co miesiąc, czy co roku, oraz czy zdecydujesz się zapłacić z góry, czy nie.

Oceny i recenzje HubSpot CRM

G2: 4,4/5 gwiazdek (ponad 1 500 recenzji)

4,4/5 gwiazdek (ponad 1 500 recenzji) Capterra: 4,5/5 gwiazdek (ponad 3 700 recenzji)

Zarządzaj niestandardowymi klientami za pomocą najlepszego systemu CRM dla komputerów Mac

Wybór odpowiedniego oprogramowania CRM dla komputerów Mac może zdziałać cuda w zakresie poprawy relacji z klientami, usprawnienia cyklu pracy i przyspieszenia współpracy między zespołami. Te cyfrowe narzędzia wykorzystują moc technologii i analityki, aby pomóc Ci zwiększyć satysfakcję klientów i przenieść Twój biznes na zupełnie inny poziom.

Wybierz oprogramowanie CRM z naszej listy, które najlepiej odpowiada potrzebom Twoim i Twoich klientów. Szczęśliwego korzystania z CRM na komputerze Mac!