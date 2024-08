10 najlepszych aplikacji do zarządzania zadaniami dla użytkowników komputerów Mac w 2024 roku

Czy twoja codzienna lista rzeczy do zrobienia przypomina bardziej maniakalne bazgroły na notatniku lub notatki w Dokumentach Google?

Nie jesteś sam.

Aplikacje do zarządzania projektami pomagają zapracowanym profesjonalistom, takim jak Ty, odnaleźć sens w natłoku zadań, projektów i działań następczych.

Wada?

Nie wszystkie aplikacje do zarządzania projektami współpracują z urządzeniami Apple lub systemem MacOS. Nie ma nic bardziej miażdżącego niż znalezienie idealnej aplikacji do zadań tylko po to, aby zdać sobie sprawę, że nie będzie działać z komputerem lub telefonem. 👀

Ale nie martw się - zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby znaleźć najlepsze aplikacje do zrobienia dla użytkowników komputerów Mac. Pokażemy ci, jak rozpoznać wysokiej jakości aplikację do zarządzania zadaniami i rozpoczniemy poszukiwania od listy najlepszych aplikacji do zarządzania zadaniami dla użytkowników komputerów Mac.

Czego należy szukać w aplikacjach do zarządzania zadaniami dla komputerów Mac?

Aplikacje do zarządzania zadaniami nie rozwiążą wszystkich twoich problemów problemów z wydajnością ale zdecydowanie ułatwią ci dzień pracy, podkreślając, które zadania lub projekty są najważniejsze .

Wysokiej jakości funkcje zarządzania zadaniami obejmują:

Kompatybilność z wieloma platformami: Przede wszystkim, aplikacja musi być kompatybilna z iPhonem, iPadem, komputerem Mac i innymi urządzeniami Apple. Aplikacje internetowe są zazwyczaj bezpiecznym rozwiązaniem, ponieważ działają w chmurze, a nie na urządzeniu lokalnym. Warto również rozważyć kompatybilność z urządzeniami z systemem Android lub komputerami z systemem Windows. W końcu pracujesz z innymi ludźmi, aby zarządzać zadaniami, a jest mało prawdopodobne, że wszyscy używają komputerów Mac

Przede wszystkim, aplikacja musi być kompatybilna z iPhonem, iPadem, komputerem Mac i innymi urządzeniami Apple. Aplikacje internetowe są zazwyczaj bezpiecznym rozwiązaniem, ponieważ działają w chmurze, a nie na urządzeniu lokalnym. Warto również rozważyć kompatybilność z urządzeniami z systemem Android lub komputerami z systemem Windows. W końcu pracujesz z innymi ludźmi, aby zarządzać zadaniami, a jest mało prawdopodobne, że wszyscy używają komputerów Mac Integracje: Oprogramowanie do zarządzania projektami i zadaniami jest świetne samo w sobie, ale jest jeszcze potężniejsze, gdy integruje się z innymi narzędziami w twoim stosie technologicznym. Poszukaj narzędzi, które oferują wbudowane integracje z Slack, Evernote, Excel, Gmail, Outlook lub Kalendarz Google. Im mniej musisz przełączać się między platformami, tym więcej czasu masz na skupienie się na rzeczywistej pracy

Oprogramowanie do zarządzania projektami i zadaniami jest świetne samo w sobie, ale jest jeszcze potężniejsze, gdy integruje się z innymi narzędziami w twoim stosie technologicznym. Poszukaj narzędzi, które oferują wbudowane integracje z Slack, Evernote, Excel, Gmail, Outlook lub Kalendarz Google. Im mniej musisz przełączać się między platformami, tym więcej czasu masz na skupienie się na rzeczywistej pracy Solidny interfejs użytkownika: Prawdopodobnie nie masz wielu godzin dodatkowego czasu. Oszczędność czasu i kłopotów, wybierając przyjazną dla użytkownika aplikację do zarządzania zadaniami, która nie wymaga żadnego szkolenia. Powinna ona zawierać wiele widoków, takich jak widok Kanban lub widok wykresu Gantta, aby szybko informować o tym, co znajduje się w harmonogramie na dany dzień

Szybko i łatwo sortuj swoje zadania i twórz kaskadowe widoki za pomocą jednego kliknięcia, aby wyprzedzać grę i nadawać priorytety temu, co ważne

10 najlepszych aplikacji do zarządzania zadaniami dla użytkowników komputerów Mac

Zawsze można zarządzać zadaniami za pomocą karteczek samoprzylepnych lub aplikacji do robienia notatek, ale te opcje nie pozwalają na rozliczanie się - a już na pewno nie pozwalają na współpracę zespołową.

Dobrą wiadomością jest to, że na rynku dostępnych jest wiele wysokiej jakości narzędzi do zarządzania zadaniami przeznaczonych specjalnie dla użytkowników komputerów Mac. Oto 10 naszych ulubionych aplikacji. 🌻

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp jest najwyżej ocenianym narzędziem do zarządzania zadaniami na świecie i nietrudno zrozumieć dlaczego. Zadania ClickUp integruje projekty, notatki ze spotkań i raportowanie statusu z cyklem pracy. Przenieś całą swoją pracę w to samo miejsce na intuicyjnej platformie, która zmienia się, aby dopasować się do preferowanego sposobu pracy.

Ustaw powtarzające się zadania, przydzielaj zadania współpracownikom (lub nawet wykonawcom), twórz niestandardowe pola lub wątki komentarzy do każdego zadania - ClickUp robi to wszystko. Platforma zawiera zależności między zadaniami, narzędzia do zarządzania czasem i podzadania, aby zorganizować nawet najbardziej złożone plany pracy w wykonalne zadania. 🤩

Ta aplikacja do zarządzania zadaniami dla komputerów Mac jest nawet wyposażona w Notatnik, w którym można przeprowadzić burzę mózgów na temat kolejnych kroków. Sprawiamy, że przekształcanie notatek w zadania jest proste jak bułka z masłem za jednym dotknięciem, dzięki czemu już nigdy nie będziesz musiał robić podwójnych wpisów.

ClickUp najlepsze funkcje

Przypomnienia: Nigdy nie trać czasu na wykonanie zadania. Niestandardowa częstotliwość i opcje dostarczania powiadomień ClickUp. Otrzymuj powiadomienia za pośrednictwem e-maila, pulpitu lub telefonu komórkowego - i tak, wszystko działa na macOS i iOS

Nigdy nie trać czasu na wykonanie zadania. Niestandardowa częstotliwość i opcje dostarczania powiadomień ClickUp. Otrzymuj powiadomienia za pośrednictwem e-maila, pulpitu lub telefonu komórkowego - i tak, wszystko działa na macOS i iOS Szablony: Nie musisz tracić cennego czasu na tworzenie zadań lub list, gdy rozpoczynasz nowy projekt. Skorzystaj z gotowego szablonuSzablon do zarządzania zadaniami ClickUp lub stwórz własny

Nie musisz tracić cennego czasu na tworzenie zadań lub list, gdy rozpoczynasz nowy projekt. Skorzystaj z gotowego szablonuSzablon do zarządzania zadaniami ClickUp lub stwórz własny Priorytety: Codziennie powtarzające się zadania nie są pomocne, prawda? Rozumiemy, że niektóre zadania są bardziej pilne niż inne, dlatego ClickUp oferuje funkcję kodowania kolorami zadań

Codziennie powtarzające się zadania nie są pomocne, prawda? Rozumiemy, że niektóre zadania są bardziej pilne niż inne, dlatego ClickUp oferuje funkcję kodowania kolorami zadań Widoki: Zamiast zmuszać cię do zrobienia tego, co robi ClickUp, platforma dostosowuje się do tego, jak wolisz pracować. ClickUp oferuje łącznie 15 widoków, w tym widok Tablicy, widok Listy, widok Box, widok Kalendarza, widok Tabeli, widok Osi czasu i widok Tablicy - wszystko po to, aby pomóc w zarządzaniu wieloma projektami

Zamiast zmuszać cię do zrobienia tego, co robi ClickUp, platforma dostosowuje się do tego, jak wolisz pracować. ClickUp oferuje łącznie 15 widoków, w tym widok Tablicy, widok Listy, widok Box, widok Kalendarza, widok Tabeli, widok Osi czasu i widok Tablicy - wszystko po to, aby pomóc w zarządzaniu wieloma projektami Automatyzacja : Wyeliminuj powtarzające się zadania ze swojego cyklu pracy dzięki złożonym funkcjom automatyzacji podczas aktualizacji lub tworzenia zadań

: Wyeliminuj powtarzające się zadania ze swojego cyklu pracy dzięki złożonym funkcjom automatyzacji podczas aktualizacji lub tworzenia zadań Niestandardowe: Stwórz listę do zrobienia osobistych zadań lub użyj funkcji zarządzania zadaniami, aby lepiej zarządzać zadaniami dla działów i Teamsów

Limity ClickUp

Funkcje takie jak ClickUp AI są dostępne tylko dla płatnych subskrybentów

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. Rzeczy 3

Via Rzeczy 3 Things 3 to prosta, ale potężna aplikacja do zarządzania zadaniami, która łączy osobiste i związane z pracą zadania w jednym miejscu. Jeśli szukasz narzędzia do śledzenia wskaźników KPI w pracy i czasu treningu maratońskiego, Things 3 jest właśnie dla Ciebie.

Things 3 ma również wersję mobilną. Jednak aplikacja komputerowa na komputery Mac ma dodatki, takie jak integracja ze Skrótami, która automatyzuje cykle pracy. Jest też tryb ciemny i widżety, które wyróżniają ją na tle innych aplikacji.

Lubimy Things 3, ponieważ wyświetla listę rzeczy do zrobienia i wydarzenia z kalendarza w prostym widoku Dzisiaj. Możesz także dodać widok This Evening, jeśli potrzebujesz pomocy w zarządzaniu swoją nocną rutyną, co jest koniecznością zarówno dla towarzyskich motyli, jak i nadrzędnych rodziców. 🦋

Things 3 najlepsze funkcje

Funkcja rozszerzenia udostępniania umożliwia tworzenie zadań z zawartością z innych aplikacji i witryn

Things 3 łączy zadania do wykonania z widokiem kalendarza, dzięki czemu można szybko zrozumieć, co jest na talerzu na dany dzień

Aplikacja Things 3 jest dostępna zarówno na pulpit, jak i na urządzenia mobilne, co umożliwia synchronizację na wszystkich urządzeniach Apple

Limity Things 3

Niektórzy użytkownicy są sfrustrowani brakiem niestandardowego formatu w porównaniu do innych aplikacji do zarządzania zadaniami

Aplikacja Things 3 nie zapewnia już wsparcia dla synchronizacji z urządzeniami innych firm, co było wcześniej możliwe w aplikacji Things 2

Możliwości zarządzania projektami i kluczowe funkcje nie są tak rozbudowane, jak w przypadku innych programów z tej listy

Ceny Things 3

$49.99

Things 3 oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (20+ recenzji)

4.4/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (ponad 130 recenzji)

3. Todoist

Via Todoist Todoist jest w równym stopniu aplikacją do zarządzania zadaniami i listą rzeczy do zrobienia. Zobacz, co znajduje się na Twojej liście rzeczy do zrobienia dzięki widokom Dzisiaj i Nadchodzące lub ustaw własne niestandardowe widoki filtrów, aby uzyskać inny widok swoich zadań. Todoist oferuje mnóstwo funkcji od razu po wyjęciu z pudełka, w tym powtarzające się zadania, podzadania, zadania priorytetowe, przypomnienia (tylko w planie Pro) i współpracę. Jeśli nie jesteś fanem widoku zadań, Todoist umożliwia korzystanie z widoku tablicy Kanban.

Najlepsze funkcje Todoist

Rozpoznawanie języka naturalnego ułatwia wprowadzanie szczegółów

Niestandardowe filtry pozwalają sortować zadania według projektów lub priorytetów

Możesz dodawać komentarze lub przesyłać pliki, aby zapewnić więcej kontekstu dla każdego zadania

Limity Todoist

Jeśli chcesz otrzymywać przypomnienia o zadaniach, musisz wykupić plan Pro

Todoist ma ograniczone opcje widoku w porównaniu do innych programów do zarządzania zadaniami i projektami

Cennik Todoist

**Free

Pro: $4/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$4/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Business: $6/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

Todoist oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (750+ recenzji)

4.4/5 (750+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 2,200 recenzji)

4. Airtable

Via AirtableAirtable to aplikacja klasy Enterprise zapewniająca wydajność. Ta platforma no-code jest głównie dostosowana do zespołów programistycznych, ale każdy może korzystać z jej potężnych funkcji.

Fajne w Airtable jest to, że można zbudować niestandardową aplikację do zarządzania zadaniami dla członków zespołu - a nawet przekształcić ją w działający produkt do udostępniania innym. 🙌

Airtable posiada również natywną sztuczną inteligencję. Na przykład, możesz wydawać AI podpowiedzi typu "Udawaj, że jesteś menedżerem marketingu i napisz brief produktu" Oczywiście powinieneś sprawdzić, co generuje AI, ale integracja AI z aplikacją do zarządzania zadaniami jest całkiem fajna.

Najlepsze funkcje Airtable

Airtable posiada relacyjną bazę danych, która synchronizuje dane z innymi systemami, przenosząc wszystkie informacje do jednego systemu

Airtable Automatyzacja pozwala na niestandardowy cykl pracy z wyzwalaczem i logiką działania

Limity Airtable

Airtable ma wiele dzwonków i gwizdków, więc może nie być odpowiedni dla małych Business lub startupów

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że raportowanie i wykresy nie są zbyt konfigurowalne

Ceny Airtable

**Free

Plus: 10 USD za licencję miesięcznie, rozliczane rocznie

10 USD za licencję miesięcznie, rozliczane rocznie Pro: 20 USD za licencję miesięcznie, rozliczane rocznie

20 USD za licencję miesięcznie, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Airtable oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 2 100 recenzji)

4,6/5 (ponad 2 100 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 1 800 recenzji)

5. Microsoft do zrobienia

Via Microsoft Korzystanie z aplikacji Microsoftu do zarządzania zadaniami na urządzeniach Mac może wydawać się dziwne. Ale jeśli pracujesz w firmie kochającej Microsoft i nie chcesz rezygnować z Maca, Microsoft Do zrobienia jest świetnym kompromisem.

Zgadza się: Microsoft To Do działa na urządzeniach Mac. 💻 Microsoft Do zrobienia to wieloplatformowa aplikacja do zarządzania zadaniami, co oznacza, że możesz swobodnie planować zadania na pulpicie komputera Mac lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Nie posiada ona wymyślnych automatyzacji ani zaawansowanych funkcji, jak inne programy do zarządzania zadaniami i projektami dla użytkowników komputerów Mac.

Jeśli jednak zależy nam na prostej w obsłudze aplikacji do zrobienia zadania bez konieczności uczenia się obsługi, Microsoft To Do może okazać się strzałem w dziesiątkę.

Najlepsze funkcje Microsoft Do zrobienia

Microsoft To do zrobienia integruje się z zadaniami Outlook, aby przenieść wszystkie zadania w jedno miejsce

Aplikacja jest dostępna na iPhone'a, Androida, Windows i w Internecie

Ograniczenia aplikacji Microsoft do zrobienia

Aby uzyskać dostęp do aplikacji Microsoft To Do, wymagana jest subskrypcja usługi Microsoft 365

Cennik usługi Microsoft do zrobienia

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

6 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

12,50 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

22 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje aplikacji Microsoft do zrobienia

G2: 4,4/5 (ponad 60 recenzji)

4,4/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 2700 recenzji)

6. OmniPlan

Via OmniGroup OmniPlan to ekskluzywna aplikacja Apple do zarządzania zadaniami, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych i pulpitach. Jeśli Twoja praca jest terminowa lub zależy Ci na czasie, OmniPlan sprawi, że Ty i Twój zespół będziecie na bieżąco. 📈

OmniPlan pobiera również kalendarze wielu zespołów w celu bezkonfliktowego planowania. Wbudowana analiza wartości wypracowanej (Earned Value Analysis) zapewnia również praktyczny wgląd w budżet, postęp i wartość projektu.

Wyjątkowość OmniPlan polega na tym, że można go kupić raz i faktycznie mieć go na własność - co jest szalone w erze wszystkiego SaaS. OmniPlan jest drogi, ale kupujesz go raz i otrzymujesz uniwersalny dostęp dla komputerów Mac, iPhone'ów i iPadów. Wszystkie aktualizacje wersji 4 są wliczone w cenę, ale musisz kupić ją ponownie, aby uzyskać aktualizacje przyszłych wersji.

Najlepsze funkcje OmniPlan

OmniPlan zawiera trzyszablony zarządzania projektami do szybkiego ustawienia projektu* Dla każdego zadania można ustawić daty rozpoczęcia i zakończenia

OmniPlan zawiera pulpit wielu projektów, dzięki czemu można wyświetlić wszystkie projekty na wysokim poziomie

Limity OmniPlan

Niektórzy użytkownicy doświadczają błędów i opóźnień podczas pracy z dużą ilością danych lub zadań

Inni użytkownicy twierdzą, że platformie brakuje przyciągających wzrok elementów, które sprawiają, że inne programy do zarządzania zadaniami są przyjemne w użyciu

Ceny OmniPlan

Subskrypcja: $19.99/miesiąc za użytkownika

$19.99/miesiąc za użytkownika Licencja standardowa v4: $199.99 jednorazowo

$199.99 jednorazowo Licencja v4 Pro: $399.99 jednorazowo

OmniPlan oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (15 recenzji)

4.5/5 (15 recenzji) Capterra: 4.3/5 (19 opinii)

7. Trello

Via TrelloTrello to najlepsza aplikacja do tworzenia cyfrowych tablic Kanban, ale obecnie oferuje znacznie więcej niż tylko widoki tablic. Aby korzystać z Trello, należy skonfigurować tablicę dla każdego projektu, zbudować listę kroków dla projektu i utworzyć karty reprezentujące każde zadanie. Przechodząc przez projekt, przeciągaj i upuszczaj karty na każdą scenę listy.

Ponieważ Trello koncentruje się na krokach, idealnie nadaje się do projektów z wieloma fazami lub handoffami. Świetnie nadaje się do programowania, danych powstania, onboardingu i innych. ⚒️

Jeśli nie lubisz tablic Kanban, Trello oferuje również inne widoki, w tym widok osi czasu i widok kalendarza.

Najlepsze funkcje Trello

Trello posiada dziesiątki integracji z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack i Jira

Butler Automation to funkcja dostępna na każdej tablicy Trello, która przyspiesza cykl pracy

Limity Trello

Niektórzy użytkownicy oczekują bardziej zaawansowanych automatyzacji

Wersja Free ogranicza rozmiary plików i integracje

Cennik Trello

**Free

Standardowy: 5 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

5 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Premium: $10/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

$10/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Trello oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 13 300 opinii)

4,4/5 (ponad 13 300 opinii) Capterra: 4,5/5 (ponad 22 600 opinii)

8. GoodTask

Via GoodTask GoodTask to aplikacja do zarządzania zadaniami dla komputerów Mac, która bazuje na Przypomnieniach i Kalendarzach Apple. Jeśli korzystasz już z Przypomnień i Kalendarzy na swoim Macu, GoodTask wślizgnie się w Twoje procesy pracy jak w masło.

Oczywiście, GoodTask oferuje proste listy kontrolne zadań. Ale zarządza również całym zakresem pracy dla złożonych projektów. Integruje wszystkie wydarzenia z kalendarza wraz z zadaniami, dzięki czemu można zarządzać wszystkimi zadaniami bez wysiłku. 💪

Najlepsze funkcje GoodTask

GoodTask jest wyposażony w widżety na iPhone'a i Apple Watch do zarządzania zadaniami w podróży

Inteligentne listy filtrują zadania za pomocą automatycznie generowanych kategorii

Szybkie dodawanie zadań za pomocą szybkich akcji i fragmentów tekstu

Limity GoodTask

GoodTask jest dostępny tylko dla urządzeń Apple

Brakuje bardziej zaawansowanych automatyzacji i funkcji szablonów oferowanych przez inne oprogramowanie do zarządzania projektami dla komputerów Mac

Ceny GoodTask

$39.99

Oceny i recenzje GoodTask

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. TickTick

Via TickTick TickTick reklamuje się jako aplikacja do zarządzania zadaniami w pracy i życiu - dzięki niej będziesz odpowiedzialny za swoje noworoczne postanowienia i terminy w pracy.

To oprogramowanie do zarządzania zadaniami jest dostarczane z pięcioma różnymi widokami kalendarza po wyjęciu z pudełka. Jeśli szukasz pomocy w zarządzaniu swoim harmonogramem, ta aplikacja ma odpowiednią siłę do zrobienia tego. Pozwala ona również na współpracę zespołową z innymi użytkownikami. Jeśli więc potrzebujesz pomocy z realizacji projektu tickTick również to obsługuje.

Najlepsze funkcje TickTick

TickTick synchronizuje się na 10 różnych platformach

TickTick integruje się z Siri i wejściami głosowymi, aby ograniczyć pisanie

"Annoying Alert" to zabawna, ale przydatna funkcja, która nie przestanie przypomnieć ci o mega-ważnych zadaniach, dopóki nie zostaną zrobione

Limity TickTick

Niektórzy użytkownicy zgłaszają błędy i opóźnienia w aplikacji mobilnej TickTick

Inni użytkownicy twierdzą, że przypomnienia o zadaniach odbywają się za pośrednictwem powiadomień na ich urządzeniach, ale woleliby przypomnienia e-mail

Ceny TickTick

**Free

Premium: $27.99/rok

TickTick oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 80 recenzji)

4.5/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4.7/5 (100 recenzji)

10. Sunsama

Via SunsamaSunsama sunsama to aplikacja do zarządzania zadaniami dla komputerów Mac, która zapewnia spokój i wydajność dzięki celowemu planowaniu zadań. Jest to idealne rozwiązanie do zarządzania zadaniami dla każdego, kto stara się zachować równowagę między pracą a życiem prywatnym. 🧘

Jeśli próbujesz wrócić do domu na mecz Johnny'ego o 19:00, ustaw godzinę zakończenia na 17:00 w Sunsama. Aplikacja będzie zarządzać Twoim czasem i zadaniami, dzięki czemu wyjdziesz z pracy o właściwej porze.

Najlepsze funkcje Sunsama

Sunsama pobiera dane z innych menedżerów zadań, takich jak Trello i Asana, a także z e-maili z Gmaila i Outlooka

Planowanie zadań w kalendarzu za pomocą Timeboxing, aby nikt nie przeszkadzał w ważnej pracy

Limity Sunsama

Sunsama oferuje bezpłatną dwutygodniową wersję próbną, ale nie ma opcji Free

Cennik Sunsama

wersja próbna: Free Trial

Roczna subskrypcja: $16/miesiąc na użytkownika, rozliczana rocznie

$16/miesiąc na użytkownika, rozliczana rocznie Miesięczna subskrypcja: 20 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczana rocznie

Sunsama oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (20 recenzji)

Do zrobienia wszystko z aplikacją do zarządzania zadaniami na Maca

Istnieje wiele programów do zarządzania zadaniami i projektami dla komputerów Mac. Ale jeśli jesteś w biznesie do zrobienia (i to szybko), wybierz ClickUp.

ClickUp łączy śledzenie czasu, narzędzia do współpracy, listy zadań, szablony i wiele więcej w jednym miejscu. Zamiast przełączać się między różnymi platformami, aby znaleźć wszystko, przenieś całą swoją pracę w jedno miejsce, aby zaoszczędzić czas jak nigdy dotąd. 🏆

Zobacz korzyści dla siebie i ustawienie bezpłatnego obszaru roboczego ClickUp .