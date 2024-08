10 najlepszych integracji i partnerów HubSpot dla poczty e-mail i CRM w 2024 r

Czy w pełni wykorzystujesz automatyzację? Właściciele firm wiedzą, że oprogramowanie CRM ma na celu pozyskiwanie nowych potencjalnych klientów. Nie wiedzą jednak, na czym skupić się w pierwszej kolejności. Gdy celem jest jak najefektywniejsze wykorzystanie narzędzi marketingowych, najbardziej limitującym czynnikiem jest czas.

Jeśli chodzi o wybór oprogramowania CRM, HubSpot jest zaufaną platformą, którą firmy kochają. A duża część tego, dlaczego klienci kochają HubSpot, wynika z jednego prostego słowa: wybór. Klienci HubSpot instalują średnio siedem aplikacji. Aby HubSpot nadal był platformą uwielbianą przez klientów, musimy dostarczać integracje, z których nasi klienci uwielbiają korzystać.

Właśnie dlatego rynek aplikacji HubSpot stale się powiększa o ponad 1000 integracji !

Jeśli do tej pory używałeś swojego CRM jak gloryfikowanej książki telefonicznej, nadszedł czas na krok naprzód. Korzystając z tych 10 integracji HubSpot, Twój zespół poświęci znacznie mniej czasu na ręczną pracę, a więcej na to, co najważniejsze: budowanie biznesu. 👏

W tym artykule przeanalizujemy 10 integracji HubSpot, o których możesz nie wiedzieć, a powinieneś 😉

Co to jest integracja z HubSpot?

Integracje łączą HubSpot z narzędziami innych firm, które umożliwiają udostępnianie danych, automatyzację i inne przydatne funkcje. Integracje HubSpot App Marketplace oferuje ponad 1000 integracji.

Integracja ulubionych aplikacji z HubSpot pozwala na korzystanie z nich bez opuszczania Hubspot CRM. Znajdziesz integracje HubSpot, które pomagają w analityce, obsłudze klienta i marketingu przychodzącym, współpraca online i nie tylko.

Integracje te mogą pomóc wypełnić luki w Twojej realizacji projektu i wydajność.

10 najlepszych integracji HubSpot w 2024 roku

Oto 10 najbardziej przydatnych integracji HubSpot, które dadzą Twojemu zespołowi sprzedaży impuls, którego potrzebuje, aby zarządzać każdą scena niestandardowej podróży klienta z łatwością i zmaksymalizuj wysiłki marketingowe swojego zespołu.

1. ClickUp #### Najlepszy do kompleksowego zarządzania projektami i współpracy zespołowej

Monitoruj aktualizacje projektów, zarządzaj cyklami pracy i współpracuj z zespołem, a wszystko to z obszaru roboczego ClickUp

ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami i zwiększania wydajności, które pomaga zespołom różnej wielkości z różnych branż uprościć cykl pracy i jest najlepszą opcją, aby przenieść całą pracę do jednej przestrzeni. ClickUp jest najbardziej znany ze swojej w pełni konfigurowalnej platformy, która oferuje setki zaawansowanych funkcji w celu dostosowania i wsparcia każdego zespołu i przypadku użycia.

Integruje się z ponad 1000 narzędzi pracy, aby doładować swój stos technologiczny. A jako jedna z natywnych integracji HubSpot, po zintegrowaniu HubSpot z ClickUp będziesz mógł tworzyć potężne zautomatyzowane cykle pracy .

Pomaga to przyspieszyć realizację projektów, zautomatyzować procesy podróży klienta i zapewnić zespołom sprzedaży i marketingu widoczność, której potrzebują, aby pracować jak najlepiej.

Co można zrobić dzięki integracji ClickUp i HubSpot:

Połącz swoje cykle pracy HubSpot i ClickUp : Dostarczaj wartość klientom szybciej, usprawnij działania i bądź bardziej wydajny dzięki bezproblemowej integracji między Twoim HubSpot CRM i ClickUp

: Dostarczaj wartość klientom szybciej, usprawnij działania i bądź bardziej wydajny dzięki bezproblemowej integracji między Twoim HubSpot CRM i ClickUp Przybliż zespoły klienckie do zespołów projektowych: Przekazuj pracę z procesów skierowanych do klienta do różnych zespołów projektowych w całym biznesie dzięki automatyzacji, która przenosi zamknięte transakcje do zadań i projektów bezpośrednio w ClickUp

Przekazuj pracę z procesów skierowanych do klienta do różnych zespołów projektowych w całym biznesie dzięki automatyzacji, która przenosi zamknięte transakcje do zadań i projektów bezpośrednio w ClickUp Przyspiesz realizację projektów: Wykorzystaj ponad 20 różnych sposobów automatyzacji pracy między ClickUp i HubSpot, aby projekty przebiegały szybciej, a informacje docierały szybciej do zespołów, które ich najbardziej potrzebują

Wykorzystaj ponad 20 różnych sposobów automatyzacji pracy między ClickUp i HubSpot, aby projekty przebiegały szybciej, a informacje docierały szybciej do zespołów, które ich najbardziej potrzebują Widok danych niestandardowych klientów w zarządzaniu projektami: Uzyskanie widoczności transakcji i statusu klienta bezpośrednio w ClickUp, dzięki czemu Teams mogą śledzić, jak ich praca wpływa na powodzenie każdego klienta Integracja HubSpot z ClickUp

Integracja z HubSpot ClickUp umożliwia tworzenie zadań ClickUp bezpośrednio z konta HubSpot

Dzięki tej integracji możesz używać HubSpot do śledzenia potencjalnych klientów i sprzedaży i ClickUp, aby zarządzać swoimi elementy akcji i zadania. Możesz ustawić zadania, aby automatycznie tworzyć listy do zrobienia za każdym razem, gdy rozpoczynasz nową transakcję z klientem lub agencja marketingowa via HubSpot.

To tak proste, jak stworzenie szablonu! W ten sposób, dla każdej nowej transakcji w przyszłości, Twój zespół będzie miał te same zadania.

Integracja z HubSpot ClickUp umożliwia tworzenie niestandardowych automatyzacji w ClickUp w celu zautomatyzowania procesów ręcznych i stworzenia płynnego cyklu pracy

Najlepsze funkcje

Ponad 15 niestandardowych widoków : Wybierz widok listy, widok czatu Gantta, widok Tablicy i inne, aby zobaczyć pracę, która ma największy sens dla Ciebie, Twojego zespołu i całej organizacji

: Wybierz widok listy, widok czatu Gantta, widok Tablicy i inne, aby zobaczyć pracę, która ma największy sens dla Ciebie, Twojego zespołu i całej organizacji W pełni konfigurowalna platforma : Dostosuj każdy aspekt swojej pracy i skonfiguruj ClickUp tak, aby pasował do Twoich unikalnych i skalowalnych potrzeb biznesowych za pomocąClickApp *Setki elastycznych i potężnych funkcji: Usprawnij cykl pracy, zachowaj spójność procesów i usprawnij współpracę w zespole dzięki cyfrowym Tablicom, Dokumentom ClickUp, Mapom Myśli i nie tylko

: Dostosuj każdy aspekt swojej pracy i skonfiguruj ClickUp tak, aby pasował do Twoich unikalnych i skalowalnych potrzeb biznesowych za pomocąClickApp *Setki elastycznych i potężnych funkcji: Usprawnij cykl pracy, zachowaj spójność procesów i usprawnij współpracę w zespole dzięki cyfrowym Tablicom, Dokumentom ClickUp, Mapom Myśli i nie tylko Wbudowana i niestandardowa automatyzacja : Korzystaj z gotowych receptur automatyzacji lub dostosuj je do swoich potrzeb, aby Twój zespół mógł skupić się na tym, co najważniejsze

: Korzystaj z gotowych receptur automatyzacji lub dostosuj je do swoich potrzeb, aby Twój zespół mógł skupić się na tym, co najważniejsze Pulpit z raportowaniem w czasie rzeczywistym : Zbuduj i niestandardowyPulpit ClickUp dla dowolnego scenariusza biznesowego, aby uzyskać ogólny przegląd zadań, projektów, zasobów i nie tylko

: Zbuduj i niestandardowyPulpit ClickUp dla dowolnego scenariusza biznesowego, aby uzyskać ogólny przegląd zadań, projektów, zasobów i nie tylko Biblioteka szablonów : Wybieraj spośród ponad 1000 konfigurowalnych szablonów dla każdego zespołu *Aplikacja mobilna: Dostęp do mojej pracy w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji mobilnej

: Wybieraj spośród ponad 1000 konfigurowalnych szablonów dla każdego zespołu *Aplikacja mobilna: Dostęp do mojej pracy w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji mobilnej Możliwości integracji: Połączenie ClickUp z ponad 1000 narzędzi do pracy, aby usprawnić cykl pracy i zmaksymalizować wydajność

Cennik

Free Forever : Bogaty w funkcje plan Free

: Bogaty w funkcje plan Free Unlimited : 5 USD miesięcznie/użytkownika

: 5 USD miesięcznie/użytkownika Business : 12 USD miesięcznie/użytkownika

: 12 USD miesięcznie/użytkownika Business Plus : $19 za miesiąc/użytkownika

: $19 za miesiąc/użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.7 na 5 (6,624+ recenzji)

: 4.7 na 5 (6,624+ recenzji) Capterra: 4.7 na 5 (3,633+ opinii) ### 2. Xoxoday Plum

Najlepszy za stworzenie programu nagród w celu przyspieszenia wzrostu z klientami

Stwórz program nagród z zachętami i korzyściami z Xoxoday Xoxoday to rozwijająca się firma fintech SaaS, która pomaga w rozwoju Business. Dostarcza nagrody, zachęty i korzyści, które pomagają firmom uprościć ich program nagród.

Korzystając z integracji z HubSpot, będziesz mógł nagradzać swoich niestandardowych klientów, a najlepsze jest to, że możesz uniknąć kłopotów związanych z kontaktowaniem się z wieloma dostawcami. Aplikacja zbiera dane z formularzy, ankiety i e-mail marketing.

Wszystko, co musisz zrobić, to ustawić wyzwalacze do nagradzania klientów, gdy spełnią określone warunki. Następnie wybierz, co będziesz oferować z katalogu prezentów Xoxoday Plum.

Możesz na przykład automatycznie wysyłać karty podarunkowe na podstawie tego, ile klient wydał, jak długo był zarejestrowany lub na podstawie innego wyzwalacza.

Najlepsze funkcje

Gotowe, hostowane nagrody w formie witryny sklepowej

Prowadzenie kampanii marketingowych z nagrodami i spersonalizowane doświadczenia związane z ich realizacją dzięki bezproblemowej automatyzacji cyklu pracy

Śledzenie wskaźnika otwarć, kliknięć i realizacji nagród

Cennik

Plany zaczynają się od $166.58 za użytkownika/miesiąc

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.6 na 5 (259+ recenzji)

: 4.6 na 5 (259+ recenzji) Capterra: 4.4 na 5 (120+ recenzji)

3. Zapier

Najlepsze do połączenia aplikacji

Połączenie usług sieciowych i automatyzacja powtarzalnych zadań za pomocą Zapier

Zapier jest liderem w dziedzinie automatyzacji bez użycia kodu. Możesz połączyć HubSpot ze swoimi ulubionymi aplikacjami, nawet jeśli nie mają one dedykowanej integracji. Przez pobranie Zapier można od razu korzystać z ponad 5000 dodatkowych narzędzi.

Połącz się z klientami na WooCommerce, eksportuj dane do Arkuszy Google i kontaktuj się z klientami w Slack, a wszystko to dzięki automatyzacji Zapier bez użycia kodu. Łatwo jest uzyskać jak najwięcej z kontaktów CRM HubSpot z pomocą Zapier.

Chcesz mieć pewność, że nowe kontakty z Google są udostępniane platformie HubSpot? Zapier do zrobienia. Do zrobienia używasz formularzy do zbierania i generowania leadów ? Ta integracja z HubSpot może automatycznie zapisywać przesłane dane w dokumencie Arkuszy Google. Użyj Zapier, aby w pełni wykorzystać swoje dane.

Najlepsze funkcje

Automatyzacja HubSpot i wielu różnych aplikacji

Eliminuje potrzebę wprowadzania mnóstwa danych i umożliwia eksport danych do Arkuszy Google

Współpracuje z wieloma najpopularniejszymi opcjami na rynku aplikacji

Ceny

Dostępna wersja Free

Plany zaczynają się od 19,99 USD miesięcznie

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.5 na 5 (1,076+ recenzji)

: 4.5 na 5 (1,076+ recenzji) Capterra: 4.7 na 5 (2,549+ opinii)

4. Canva

Najlepszy do tworzenia wizualizacji i projektów graficznych

Łatwe tworzenie projektów, materiałów marketingowych i nie tylko z Canva Canva to wszechstronna platforma do komunikacji wizualnej i łatwego w użyciu projektowania graficznego. Przeciągnij i upuść Canva narzędzia do projektowania są popularne od lat, a integracja z HubSpot jeszcze bardziej upraszcza sprawę.

Dzięki integracji z HubSpot możesz uzyskać dostęp do Canva bezpośrednio w HubSpot. Tworzenie projektów za pomocą narzędzi Canva a następnie użyj ich w e-mailach od HubSpot i kampaniach reklamowych w mediach społecznościowych lub prześlij je na własną stronę internetową free . Pliki zapisane w systemie CMS HubSpot można również oglądać w aplikacji Canva.

Najlepsze funkcje

Dostęp do projektów Canva w całym pakiecie HubSpot

Łatwy dostęp do aplikacji Canva w HubSpot

Automatyczne udostępnianie po połączeniu obu aplikacji

Cennik

Dostępna wersja Free

Plany zaczynają się od 12,95 USD miesięcznie plus 6,99 USD za każdego dodatkowego członka zespołu

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.7 na 5 (3,987+ recenzji)

: 4.7 na 5 (3,987+ recenzji) Capterra: 4.7 na 5 (11,053+ opinii)

5. Lucky Orange

Najlepsze do śledzenia aktywności użytkowników za pomocą map cieplnych, ankiet i nie tylko

Lepsze zrozumienie działań klientów w witrynie dzięki aplikacji Lucky Orange Lucky Orange to narzędzie do tworzenia map cieplnych, które pomaga poprawić jakość obsługi klienta, ujawniając, w jaki sposób odwiedzający przeglądają witrynę i gdzie klikają. Następnie dostarcza raportowanie bezpośrednio na e-mail.

Integracja Lucky Orange z kontem HubSpot zapewnia bardziej szczegółowy widok tych analiz (i innych Google Analytics). Możesz nawet wyświetlić nagrane sesje, aby zobaczyć, gdzie odwiedzający opuszczają witrynę i dowiedzieć się, jak zminimalizować to w przyszłości.

Najlepsze funkcje

Widok map ciepła i aktywności odwiedzających w HubSpot

Otrzymywanie raportów dotyczących aktywności

Rejestrowanie i widok sesji kontaktów CRM HubSpot na stronie internetowej

Cennik

Dostępna wersja Free

Plany zaczynają się od 14,40 USD miesięcznie

6. RollWorks ABM

Najlepszy dla marketingu opartego na kontach

Śledź postępy swoich klientów docelowych na ich ścieżce zakupowej dzięki RollWorks RollWorks ABM to platforma marketingowa oparta na kontach, która pomaga udoskonalić kampanie marketingowe dla określonych odbiorców. Dzięki tej integracji z HubSpot możesz uważnie obserwować swoje konta i organizować je w posegmentowane listy. Następnie można wykorzystać te listy do wysyłania spersonalizowanych kampanii e-mail.

Wykorzystując dane z HubSpot CRM z kontem RollWorks, możesz pracować nad tworzeniem wysoce celowych reklam, które dotrą dokładnie do odpowiednich osób z Twojej listy kontaktów. Wszystkie dane kontaktów z HubSpot CRM są synchronizowane między oboma programami, dzięki czemu możesz mieć pewność, że informacje są aktualne.

Najlepsze funkcje

Integracja z HubSpot w celu szybszego ustawienia jest łatwa i ma dobry zespół obsługi klienta

Dane (np. dane Google Analytics) synchronizują się między obiema platformami, aby zapewnić aktualność kont

Celowanie w konta na podstawie ich zamiarów, śledzenie powodzenia

Ceny

Plany zaczynają się od 975 USD miesięcznie

Oceny i opinie klientów

Gartner : 4.1 na 5 (20+ recenzji)

: 4.1 na 5 (20+ recenzji) TrustRadius: 7.8 na 10 (30+ opinii)

7. Zoom

Najlepszy do webinarów i wideo marketingu

Współpracuj z Teams i klientami w czasie rzeczywistym dzięki aplikacji Zoom Zoom , inteligentna platforma współpracy typu "wszystko w jednym", która jest najbardziej znana z popularnego czatu pomocy wideo, może być połączona z HubSpot CRM, pomagając w promocji webinarów, śledzeniu frekwencji i automatyzacji planowania.

Możesz nawet nagrywać, analizować i transkrybować rozmowy prowadzone przez Zoom na swoim koncie HubSpot. Sprawdź, kiedy uczestnicy przybyli, kiedy wyszli i jak długo oglądali. Następnie skontaktuj się z nimi z poziomu platformy HubSpot, wysyłając do nich celowe wiadomości.

Najlepsze funkcje

Niestandardowy target klientów na podstawie ich odsetków

Niestandardowa integracja, dzięki której dane są synchronizowane między obiema platformami

Łatwe ustawienie, dobra obsługa klienta

Cennik

Dostępna wersja Free

Plany zaczynają się od $14.99 miesięcznie

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.5 na 5 (52,821+ recenzji)

: 4.5 na 5 (52,821+ recenzji) Capterra: 4.6 na 5 (13,517+ opinii)

8. Belka poprzeczna

Najlepszy do zarządzania relacjami z partnerami

Zsynchronizuj swoje konta Crossbeam i HubSpot, aby znaleźć nowe możliwości marketingowe Crossbeam to platforma ekosystemu partnerskiego z niestandardową integracją z HubSpot. Pomaga poprzez dopasowanie do innych firm z podobną bazą klientów.

Gdy Crossbeam jest ustawiony jako integracja z HubSpot, masz jeszcze więcej danych do porównania. Możesz sprawdzać informacje z partnerem (lub kontaktami CRM HubSpot), kontrolować, które dane udostępniasz innym, i filtrować porównania, aby skupić się tylko na tym, co jest dla Ciebie ważne.

Najlepsze funkcje

Rozszerzenie mapy konta o dodatkowych partnerów

Kontrola udostępniania tylko tych informacji, z którymi czujesz się komfortowo

Identyfikacja nakładania się i wpływów w oparciu o wspólnych klientów

Pricing

Dostępna wersja Free

Plany zaczynają się od 500 USD miesięcznie

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.7 na 5 (175+ recenzji)

: 4.7 na 5 (175+ recenzji) Capterra: 4.0 na 5 (4+ recenzji)

9. Mixpanel

Najlepszy do raportowania analitycznego

Widok wszystkich najważniejszych wskaźników na pierwszy rzut oka z Mixpanel Mixpanel oferuje dane i raportowanie na temat niestandardowych interakcji klientów z witryną lub oprogramowaniem. Program pokazuje, kiedy użytkownicy rezygnują, jak działają nowe funkcje i ostrzega, gdy zostaną osiągnięte określone progi.

Integracja Mixpanel z HubSpot daje całościowy obraz tego, kim są Twoi klienci i jak korzystają z Twojego produktu. Mixpanel i HubSpot udostępniają swoje dane, dzięki czemu masz najbardziej świadomy cykl pracy do zarządzania relacjami z klientami .

Najlepsze funkcje

Dwukierunkowa synchronizacja, która zmniejsza ilość wprowadzanych danych

Domyślna mapa pól

Filtrowanie danych, których nie chcesz udostępniać

Cennik

Dostępna wersja Free

Plany zaczynają się od 20 USD miesięcznie

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.5 na 5 (959+ opinii)

: 4.5 na 5 (959+ opinii) Capterra: 4.5 na 5 (116+ recenzji)

10. Lejek

Najlepsze do centralizacji i wizualizacji danych

Tworzenie wizualizacji danych do różnych celów za pomocą Funnel Funnel to hub danych marketingowych zaprojektowany do przechowywania informacji z każdego używanego narzędzia. Korzystając z integracji z HubSpot, możesz połączyć się z platformami takimi jak Amazon, Google i Microsoft Azure, aby tworzyć wizualizacje swoich danych.

Łącząc narzędzia, uzyskasz kompleksowy obraz tego, jak działają Twoje kampanie. Możesz także przygotować i udostępniać zwizualizowane dane swojemu zespołowi, aby wszyscy byli na tej samej stronie.

Najlepsze funkcje

Połączenie z ponad 500 platformami marketingowymi i sprzedażowymi

Łączenie danych z wielu źródeł w jednym widżecie

Do tworzenia raportów nie jest potrzebny kod ani formuły

Cennik

Plany zaczynają się od 399 USD miesięcznie

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.5 na 5 (105+ recenzji)

: 4.5 na 5 (105+ recenzji) Capterra: 4.7 z 5 (17+ recenzji)

Znajdowanie najlepszych integracji HubSpot dla Twojego Teams

Korzystanie z platformy HubSpot CRM nie wystarczy do zarządzania wszystkimi aspektami pracy - musisz wziąć pod uwagę dostępne integracje HubSpot, aby mieć Rolodex różnych narzędzi do wydajnej pracy i maksymalizacji wysiłków.

Podejmij inicjatywę i zapoznaj się z tymi niestandardowymi opcjami integracji, aby określić, które z nich najlepiej pasują do Twojego zespołu i potrzeb biznesowych połączenie HubSpot z ClickUp aby doładować i usprawnić swój cykl pracy już dziś. 🤝⚡️ /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-and-Hubspot-integration-CTA-Button.png /%img/ ---

Guest Writer:

Alice Sol jest Digital PR Managerem zajmującym się partnerstwami i współpracą w zakresie zawartości. Alice jest związana z HubSpot od ponad 4 lat i pracuje w Bostonie w stanie Massachusetts.