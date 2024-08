10 narzędzi oprogramowania do utrzymania klientów w 2024 roku

Oprogramowanie do zatrzymywania klientów stało się przełomem w branży CRM krajobraz odgrywając nieocenioną rolę w pielęgnowaniu relacji z klientami oraz zwiększaniu lojalności i powtarzalności zakupów. Ale przy tak wielu opcjach w 2024 roku, skąd wiesz, które narzędzie najlepiej pasuje do Twojego zespołu?

Zatrzymaj tę myśl.

Podczas gdy każde oprogramowanie do utrzymywania klientów ma unikalne zalety, nie wszystkie spełnią Twoje potrzeby. Niektóre mogą olśniewać swoją sprawnością analityczną, ale zawodzą pod względem doświadczenia użytkownika. Inne mogą imponować funkcjami personalizacji, ale brakuje im możliwości płynnej integracji.

Znalezienie idealnego rozwiązania jest niezwykle ważne. Ale nie obawiaj się - mamy dla Ciebie rozwiązanie.

W tym artykule przyjrzymy się 10 najlepszym narzędziom do utrzymania klientów, które poprawią ich utrzymanie w 2024 roku. Omówimy ich charakterystyczne cechy, mocne i słabe strony oraz ceny, a także opinie klientów, aby pomóc Ci podjąć świadomą decyzję.

Gotowy do eksploracji? Zaczynajmy!

Czym jest oprogramowanie do utrzymania klienta?

Oprogramowanie do utrzymania klienta to rodzaj narzędzia lub platformy, która pomaga firmom utrzymać obecnych klientów poprzez poprawę ich satysfakcji i lojalności. Narzędzia te mogą zapewniać różne funkcje, takie jak analiza danych, segmentacja klientów, śledzenie zachowań, spersonalizowana komunikacja i wiele innych.

Korzyści z oprogramowania do utrzymania klientów

Korzystanie z oprogramowania do utrzymania klienta może przynieść wiele korzyści dla firm każdej wielkości. Oto niektóre z kluczowych zalet:

Zwiększona satysfakcja klienta

Zrozumienie zachowań i preferencji klientów pozwala dostosować usługi do ich potrzeb. Taka personalizacja sprzyja lojalności klientów i zwiększa prawdopodobieństwo ponownych zakupów.

Poprawa utrzymania klientów

Kiedy możesz proaktywnie rozwiązywać problemy i obawy, istnieje mniejsze prawdopodobieństwo utraty klientów na rzecz konkurencji. Oprogramowanie pomaga zidentyfikować potencjalne ryzyko rezygnacji, dzięki czemu można podjąć działania zapobiegawcze.

Poprawa komunikacji z klientami

Dzięki funkcjom takim jak automatyczne wiadomości e-mail i spersonalizowane wiadomości, możesz utrzymywać regularny kontakt z klientami. Regularna, znacząca komunikacja jest kluczowym czynnikiem w utrzymaniu klienta.

Zbieranie danych klientów

Oprogramowanie do utrzymywania klientów zapewnia cenny wgląd w ich zachowania i preferencje. Te oparte na danych spostrzeżenia mogą informować o strategicznych decyzjach dotyczących rozwoju produktu, strategii marketingowych i nie tylko.

Zwiększone przychody

Utrzymanie istniejących klientów jest często bardziej opłacalne niż pozyskiwanie nowych. Koncentrując się na utrzymaniu klientów, można zwiększyć ich wartość, a w konsekwencji przychody.

Lepsze zrozumienie potrzeb klientów

Zbieranie i analizowanie opinii klientów pozwala lepiej zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania względem firmy. Informacje te mogą być nieocenione w ulepszaniu produktów lub usług.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do utrzymania klienta?

Idealne oprogramowanie do utrzymywania klientów powinno być bogate w dane klientów, przyjazne dla użytkownika, konfigurowalne do własnych potrzeb konkretnej podróży klienta i zintegrowany, aby dobrze współpracować z innym oprogramowaniem do retencji.

Gdy zespoły CRM szukają oprogramowania do zatrzymywania klientów, powinny wziąć pod uwagę następujące czynniki:

Robust analytics: Oprogramowanie CRM musi być w stanie odkrywać cenne dane klientów i spostrzeżenia, aby informować o strategiach opartych na danych.

Oprogramowanie CRM musi być w stanie odkrywać cenne dane klientów i spostrzeżenia, aby informować o strategiach opartych na danych. Przyjazne dla użytkownika interfejsy: Wydajność i łatwość użytkowania są również niezbędne. Skuteczne narzędzie do zatrzymywania klientów lub oprogramowanie do zatrzymywania klientów zautomatyzuje zadania i uprości obsługęzarządzanie zasobami marketingowymi, uwalniając cenny czas na strategiczne inicjatywy dla nowych lub istniejących klientów.

Głęboka integracja: Oprogramowanie musi płynnie łączyć się z istniejącymi systemami i platformami utrzymania klienta, aby uniknąć rozłącznych doświadczeń.

Elastyczność: Funkcje personalizacji, takie jak konfigurowalne pulpity nawigacyjne lub niestandardowe przepływy pracy, mogą znacznie zwiększyć zaangażowanie użytkowników i wydajność zespołów zarządzających relacjami z klientami.

Gromadzenie danych: Skuteczne oprogramowanie do retencji powinno również zawierać narzędzia do zbierania opinii klientów oraz śledzenia danych i zachowań klientów w wielu punktach kontaktu. Funkcje te mogą zapewnić nieoceniony wgląd w satysfakcję klienta, jego potrzeby, bolączki i preferencje.

Komunikacja z klientem: Wreszcie, należy szukać funkcji, które obsługują ukierunkowaną komunikację i spersonalizowane wiadomości do obecnych klientów, ponieważ mają one kluczowe znaczenie dla pielęgnowania relacji, zatrzymywania klientów i zwiększania interakcji z lojalnymi klientami.

10 najlepszych programów do utrzymania klientów w 2024 roku

Oto nasze ulubione narzędzia do utrzymywania klientów w celu wzmocnienia relacji i poprawy obsługi klienta w organizacji:

Stwórz swój idealny system do zarządzania kontaktami, klientami i transakcjami, jednocześnie łatwo dodając powiązania między zadaniami i dokumentami, aby usprawnić swoją pracę

ClickUp rewolucjonizuje pozyskiwanie i utrzymywanie klientów poprzez połączenie zaawansowanych Funkcje CRM z płynnym zarządzaniem projektami . Ta kompleksowa platforma usprawnia przepływy pracy komunikacja, współpraca i analityka pomagają budować długotrwałe relacje z klientami z różnych krajów onboarding do ekspansji i zwiększenia produktywności zespołu.

ClickUp najlepsze cechy

Monitorowanie wskaźników utrzymania klientów, które są dla Ciebie najważniejsze, takich jak wartość życiowa klienta, średnia wartość zamówienia i wskaźnik rezygnacji

Skonfiguruj pulpit nawigacyjny, aby wyświetlać zamówienia klientów, pipeline sprzedaży i inne informacje o koncie na listach, tablicach Kanban, wykresach, tabelach i nie tylko

Zbieraj dane z formularzy klientów i automatycznieprzekształcaj informacje zwrotne w działania Oceniaj i ustalaj priorytety potencjalnych klientów za pomocą zautomatyzowanych formuł i szerokiej listyszablonów sprzedaży Korzystaj z gotowych szablonówSzablony CRM aby szybko wdrożyć strategię utrzymania klientów

Ograniczenia ClickUp

Aplikacja mobilna ClickUp nie posiada wszystkich dostępnych widoków... jeszcze nie teraz

Jak w przypadku każdego bogatego w funkcje oprogramowania, krzywa uczenia się może być nieco stroma

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (6,780+ opinii)

4.7/5 (6,780+ opinii) Capterra: 4.7/5 (3,660+ opinii)

Szukasz sposobów na zaangażowanie swoich klientów? Szablon ClickUp ChatGPT Prompts dla utrzymania klientów może pomóc w utrzymaniu klientów i budowaniu lojalności dzięki treściom opartym na sztucznej inteligencji.

ClickUp's ChatGPT Prompt dla utrzymania klienta

2. KissMetrics

Via Kissmetrics KissMetrics zapewnia potężną analitykę klientów, która napędza decyzje i działania marketingowe oparte na danych. Dzięki intuicyjnemu pulpitowi nawigacyjnemu odkryjesz cenne informacje na temat zachowań użytkowników, napędzając ukierunkowane strategie marketingowe, które zwiększają wskaźnik utrzymania klientów i zaangażowanie.

Najlepsze funkcje

Segmentowanie klientów i kierowanie do nich ukierunkowanych komunikatów marketingowych w celu zwiększenia wskaźnika utrzymania klientów

Wykorzystanie uczenia maszynowego do przewidywania zachowań klientów

Mapowanie podróży klienta, aby zobaczyć, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoją firmą na każdym etapie procesu sprzedaży

Testowanie wersji witryny lub aplikacji i mierzenie wydajności

Ograniczenia

Nie jest to intuicyjne narzędzie

Podsumowanie danych jest wyzwaniem

Niektóre niezbędneintegracje oprogramowania brakuje

Raporty lejka są ograniczone do pięciu poziomów przepływu zakupów

Eksport danych można wysyłać pocztą e-mail tylko do jednej osoby na raz

Cennik

Srebrny: 299 USD/miesiąc

299 USD/miesiąc Złoty: $499/miesiąc

$499/miesiąc Platynowy: Skontaktuj się z Kissmetrics w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (ponad 160 recenzji)

4.1/5 (ponad 160 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 15 recenzji)

3. Qualaroo

Via Qualaroo Qualaroo to rozwiązanie do zatrzymywania klientów, które upraszcza obsługę klienta i zbieranie opinii dzięki inteligentnemu narzędziu do ankiet. Wzmocnij swój zespół CRM, pozyskując przydatne informacje od obecnych lub nowych klientów, aby zrozumieć ich bolączki i dostosować strategie do lojalnych klientów w celu ich maksymalnego utrzymania.

Najlepsze cechy

Wysyłanie ankiet zwrotnych do klientów w celu uzyskania ich opinii na temat produktów i wykorzystanie tych informacji do zwiększenia zadowolenia klientów

Zobacz, gdzie użytkownicy klikają w Twojej witrynie lub aplikacji, aby poprawić komfort użytkowania

Oglądanie nagrań interakcji użytkowników z witryną lub aplikacją w celu zwiększenia współczynników konwersji i zatrzymania klientów

Ograniczenia

Nie ma szablonów branżowych i nie są one podzielone na kategorie, co utrudnia szybkie znalezienie tego, którego potrzebujesz

Na pulpicie nawigacyjnym brakuje opcji filtrowania i sortowania

Ograniczone możliwości eksportu danych

Brak możliwości brandowania ankiet opinii klientów

Cennik

Essentials: $69/miesiąc

$69/miesiąc Premium: $149/miesiąc

$149/miesiąc Biznes: $299+/miesiąc

Oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 40 recenzji)

4.4/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 20 recenzji)

4. ProfitWell

Via ProfitWell ProfitWell, oprogramowanie do obsługi i utrzymania klienta, doskonale pomaga zoptymalizować ceny subskrypcji, utrzymać klientów i zmniejszyć ich odpływ. Jego solidne narzędzie analityczne odkrywa trendy, analizuje zachowania klientów i zapewnia oparte na danych zalecenia dotyczące rozwoju firmy.

Najlepsze cechy

Przewidywanie klientów, którzy są najbardziej skłonni do rezygnacji dzięki uczeniu maszynowemu

Prognozowanie przychodów w celu podejmowania lepszych decyzji biznesowych

Segmentowanie i kierowanie do klientów bardziej trafnych komunikatów marketingowych

Wysyłanie wiadomości w aplikacji do klientów w celu promowania produktów i usług, aby zwiększyć zaangażowanie

Ograniczenia

Doświadczenie użytkownika jest mylące

Brak możliwości dostosowania i konfiguracji w porównaniu z innymi narzędziami do utrzymywania klientów

Oprogramowanie nie radzi sobie z uzgadnianiem złożonych sytuacji rozliczeniowych

Brak możliwości śledzenia przychodów niezwiązanych z subskrypcją

Brak obsługi rozliczeń PayPal

Ceny

Metryki: Bezpłatne

Bezpłatne Wynagrodzenie: Wynagrodzenie zależne od wyników

Wynagrodzenie zależne od wyników Uznany: Skontaktuj się z ProfitWell, aby uzyskać wycenę

Oceny i recenzje

G2: 4,9/5 (ponad 120 recenzji)

4,9/5 (ponad 120 recenzji) Capterra: 4.7/5 (20+ opinii)

5. Otwarta Lojalność

Via OpenLoyalty Open Loyalty podnosi poziom utrzymania klientów dzięki dostosowywanym programom lojalnościowym. Jego programy lojalnościowe ułatwiają nagradzanie klientów za pomocą dostosowanych ofert, spersonalizowanych nagród i zachęt, wspierając lojalność wobec marki i trwałe relacje z powtarzającymi się klientami.

Najlepsze cechy

Tworzenie i zarządzanie programami lojalnościowymi, aby zachęcić klientów do kontynuowania współpracy z Tobą

Stosuj rabaty, oferuj darmowe produkty i rozdawaj karty podarunkowe, aby uczynić swój program lojalnościowy bardziej atrakcyjnym dla klientów

Śledzenie wydajności programu lojalnościowego za pomocą analizy danych, aby upewnić się, że masz zadowolonych klientów

Ograniczenia

Brak integracji z innymi kluczowymi narzędziami CRM, takimi jak SalesForce i Power BI

Ograniczona wartość znarzędzia do raportowania w porównaniu z innymi rozwiązaniami do zatrzymywania klientów

Cennik

Skontaktuj się z Open Loyalty, aby uzyskać wycenę

Oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (4+ recenzji)

4.4/5 (4+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (15+ opinii)

6. Zoho CRM

Via Zoho CRM Zoho CRM to rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami, które usprawnia zaangażowanie klientów dzięki kompleksowemu zestawowi narzędzi do sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Jego przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia efektywne zarządzanie relacjami z klientami, napędzając rozwój biznesu i utrzymanie klientów.

Najlepsze funkcje

Oceniaj potencjalnych klientów, aby nadać priorytet swoim działaniom sprzedażowym, zamykać więcej transakcji i zwiększać przychody

Zapewnienie obsługi klienta za pomocą narzędzi pomocy technicznej Zoho

Ograniczenia

Cierpi z powodu przestarzałego interfejsu użytkownika

Wymaga skomplikowanego procesu konfiguracji

Oferuje ograniczone możliwości dostosowywania

Ceny

Darmowy

Standard: $14/użytkownika

$14/użytkownika Professional: $23/użytkownika

$23/użytkownika Enterprise: $40/użytkownika

Oceny i recenzje

G2: 4/5 (2,370+ recenzji)

4/5 (2,370+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (6,250 recenzji)

7. Hotjar

przez Hotjar Hotjar ujawnia zachowania użytkowników za pomocą map cieplnych i nagrań sesji, zapewniając cenne spostrzeżenia w celu dalszej poprawy doświadczeń klientów na stronie internetowej. Spośród narzędzi do utrzymywania klientów na tej liście, Hotjar zajmuje się punktami bólu klientów, aby zwiększyć ich lojalność i obserwować wzrost wskaźników retencji.

Najlepsze funkcje

Wysyłanie ankiet Net Promoter Score (NPS) do klientów, aby poznać ich opinie na temat produktu

Korzystanie z analizy danych Hotjar w celu znalezienia możliwości konwersji

Dostęp do szczegółowych zachowań użytkowników dzięki śledzeniu myszy i kliknięć

Ograniczenia

Hotjar jest ciężkim narzędziem, a wydajność witryny może ucierpieć

Pulpit nawigacyjny jest trudny w nawigacji

Brak wielu integracji w porównaniu z niektórymi innymi narzędziami do utrzymywania klientów

Ceny

Observe Basic: bezpłatny

bezpłatny Observe Plus: $32

$32 Observe Business: 80 dolarów

80 dolarów Observe Scale: 171 dolarów

171 dolarów Ask Basic: Free

Free Ask Plus: 48 dolarów

48 dolarów Ask Business: $64

$64 Ask Scale: Skontaktuj się z Hotjar w celu ustalenia ceny

Skontaktuj się z Hotjar w celu ustalenia ceny Engage Basic: Bezpłatnie

Bezpłatnie Angażowanie Plus: 280 USD

280 USD Angażowanie Biznesu: 440 USD

440 USD Engage Scale: Skontaktuj się z Hotjar w celu wyceny

Oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (290+ recenzji)

4.3/5 (290+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (490+ recenzji)

8. Mixpanel

Przeglądaj wszystkie najważniejsze wskaźniki w mgnieniu oka dzięki Mixpanel Mixpanel umożliwia zaawansowaną analizę klientów, zagłębiając się w interakcje i zachowania użytkowników. Wykorzystaj wiedzę opartą na danych do pozyskiwania nowych klientów, tworzenia spersonalizowanych kampanii marketingowych i zwiększania zaangażowania klientów.

Najlepsze funkcje

Testy A/B, mapy cieplne i analiza lejka sprzedażowegonarzędzia do optymalizacji współczynnika konwersji* Mierz ruch internetowy i zaangażowanie, a następnie prezentuj dane w pięknych raportach

Śledzenie działań użytkowników i poprawa utrzymania klientów

Gromadzenie danych w czasie rzeczywistym

Identyfikacja trendów na podstawie danych historycznych

Segmentowanie użytkowników na podstawie działań, urządzeń, czasu i innych czynników

Dopasowywanie danych użytkowników na różnych urządzeniach

Ograniczenia

Nie śledzi danych niezwiązanych ze zdarzeniami, takich jak czasy ładowania

Stroma krzywa uczenia się w porównaniu z niektórymi narzędziami do utrzymywania klientów na tej liście

Brakuje integracji z aplikacjami

Ceny

Darmowy

Growth: $25/miesiąc

$25/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z Mixpanel w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (960+ recenzji)

4.5/5 (960+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 110 opinii)

9. Optimove

Via Optimove Optimove znajduje się na naszej liście narzędzi do zatrzymywania klientów, ponieważ oferuje zaawansowaną obsługę klienta i utrzymanie klienta platforma oprogramowania, która inteligentnie segmentuje klientów, przewiduje zachowania i automatyzuje działania marketingowe.

To twoja tajna broń do spersonalizowanych strategii utrzymania klientów i zwiększenia ich wartości w całym okresie użytkowania. Narzędzie koncentruje się na gromadzeniu wszystkiego, czego potrzebujesz, aby poprawić jakość obsługi klienta poprzez informacje zwrotne od klientów.

Najlepsze cechy

Rekomendowanie produktów klientom na podstawie ich wcześniejszych zachowań

Zebranie wszystkich danych klientów w jednym miejscu. Następnie filtruj, sortuj i organizuj te dane, aby ujawnić trendy i spostrzeżenia

Zautomatyzuj podróż klienta dzięki nieskończonemu zestawowi gotowych, konfigurowalnych reguł

Uzyskaj sugestie dotyczące optymalizacji marketingu od botów Optimove opartych na sztucznej inteligencji

Personalizuj swój marketing dzięki precyzyjnej segmentacji i wielokanałowej komunikacji

Ograniczenia

Wymaga dużo czasu, aby opanować wszystkie funkcje

Nie jest to idealne rozwiązanie dla małych firm

Ustawienia dostępu i uprawnień nie są wystarczająco dopracowane dla niektórych zespołów

Ceny

Skontaktuj się z Optimove w sprawie cen

Oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

4.6/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.3/5 (3+ recenzji)

10. Zendesk

Via Zendesk Zendesk to oprogramowanie do utrzymywania klientów, które ujednolica interakcje z klientami w wielu kanałach na jednej platformie, ułatwiając życie zespołowi CRM i obsługi klienta. Dzięki rozbudowanym funkcjom wsparcia i responsywnemu interfejsowi, Zendesk wzmacnia relacje z klientami i utrzymuje ich lojalność.

Narzędzie to jest idealne dla tych, którzy chcą wykorzystać opinie klientów i ostatecznie poprawić ich zadowolenie dzięki zdobytej wiedzy.

Najlepsze funkcje

Przechowywanie wewnętrznych procesów i udostępnianie informacji klientom za pośrednictwem baz wiedzy

Bazy wiedzy pomagają klientom szybko znajdować odpowiedzi na ich pytania i zmniejszają czas oczekiwania na odpowiedźliczbę zgłoszeń do pomocy technicznej otrzymane

Twórz chatboty, aby odpowiadać na pytania klientów i zapewniać im wsparcie, co zmniejsza liczbę problemów, które są eskalowane do przedstawicieli pomocy technicznej

Zapewnij wsparcie klienta w mediach społecznościowych dzięki integracji z Zendesk

Ograniczenia

Edytor bazy wiedzy wymaga dopracowania - nie ma automatycznego zapisywania, nie można powiększać obrazów w dokumentach i brakuje niektórych podstawowych narzędzi do formatowania

Niewystarczające możliwości dostosowywania

Brak możliwości archiwizacji nieistniejących pól bez uszkodzenia danych historycznych

Trudne do znalezienia i masowej aktualizacji danych, takich jak nowy numer telefonu dla klienta

Ceny

Tylko wsparcie (Team): $19/użytkownika

$19/użytkownika Tylko wsparcie (Pro): $49/użytkownika

$49/użytkownika Tylko wsparcie (Enterprise): $99/użytkownika

$99/użytkownika Team Suite: $49/użytkownika

$49/użytkownika Suite Growth: 79 USD/użytkownika

79 USD/użytkownika Suite Pro: 99 USD/użytkownika

99 USD/użytkownika Suite Enterprise: 150 USD/użytkownika

Oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (5,600+ recenzji)

4.3/5 (5,600+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (3,640+ recenzji)

Rodzaje oprogramowania do utrzymania klienta

Nadal nie wiesz, które narzędzie do utrzymania klienta jest najlepsze dla Twojego zespołu? Dowiedz się więcej o każdym typie oprogramowania do zatrzymywania klientów i o tym, jakie korzyści może ono przynieść różnym zespołom:

Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM)

Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) pomaga zespołom śledzić dane klientów, interakcje i komunikację. Może być wykorzystywane do sprzedaży, marketingu, obsługi klienta i wsparcia. Zapewnia również wgląd w zachowania klientów, aby pomóc zespołom lepiej obsługiwać klientów i maksymalizować rentowność.

Narzędzia do monitorowania i analizy mediów społecznościowych

Narzędzia do monitorowania i analizy mediów społecznościowych służą do śledzenia rozmów klientów na wielu platformach. Narzędzia te mogą być wykorzystywane do pomiaru nastrojów klientów, odkrywania trendów w opiniach klientów i identyfikowania osób mających wpływ na markę.

Oprogramowanie do targetowania behawioralnego

Oprogramowanie do targetowania behawioralnego wykorzystuje analitykę predykcyjną do zrozumienia zainteresowań i zachowań klientów. Może być wykorzystywane do personalizowania wiadomości i ofert dla klientów w oparciu o ich zainteresowania i wcześniejsze zachowania.

Oprogramowanie do zarządzania lojalnością i nagrodami

Oprogramowanie do zarządzania lojalnością i nagrodami pomaga zespołom tworzyć programy lojalnościowe dla klientów i zarządzać nagrodami opartymi na punktach. Może być również wykorzystywane do śledzenia zaangażowania klientów, oceny sukcesu programów lojalnościowych i identyfikowania możliwości ich ulepszenia.

Wybierz oprogramowanie do utrzymania klienta, które może rozwijać się wraz z Twoją firmą

Uzbrojony w wiedzę na temat najlepszych narzędzi CRM do utrzymywania klientów, następnym krokiem jest wprowadzenie tych informacji w życie. Oceń konkretne potrzeby swojego zespołu, istniejące wyzwania i cele. Wybierz oprogramowanie do utrzymywania klientów, które spełnia te kryteria, a następnie przetestuj je za pomocą bezpłatnych wersji próbnych lub demonstracyjnych.

Zaangażuj swój zespół w ten proces, zbierając ich opinie na temat doświadczenia użytkownika i funkcjonalności. Nie spiesz się z podjęciem decyzji, poświęć czas potrzebny na znalezienie oprogramowania do utrzymywania klientów, które naprawdę zoptymalizuje Twoje wysiłki w tym zakresie.

Pamiętaj, że odpowiednie narzędzie powinno spełniać Twoje obecne potrzeby w zakresie poprawy utrzymania klientów i być skalowalne pod kątem przyszłego rozwoju. Droga do lepszej obsługi i utrzymania klientów zaczyna się teraz - wykorzystaj ją jak najlepiej.