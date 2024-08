10 najlepszych programów do wprowadzania danych (recenzje i ceny) 2024

Zawsze jest jedna rzecz, co do której wszyscy mogą się zgodzić - czyszczenie danych jest absolutnie najgorsze.

Dlatego tak ważne jest, aby ustawienie bazy danych na powodzenie w momencie jej tworzenia i dlaczego kluczem jest zainwestowanie w intuicyjny i wydajny program do wprowadzania danych, który pomoże utrzymać informacje przez wiele lat!

Czy nam się to podoba, czy nie, arkusze kalkulacyjne są ważną częścią naszych dni. I choć nigdy nie przyznamy się do tego szefowi (a może nawet samym sobie), nie wiemy, gdzie bylibyśmy bez tych formuł i tabel obrotowych!

Jednak upewnienie się, że ustawienia danych są aktualne i zakończone, wymaga codziennej uwagi i przemyślanej troski. Zwłaszcza biorąc pod uwagę znaczenie informacji, które przechowujemy! Być może dodając do swojego CRM , nadzorowanie budżetu projektu lub zarządzanie przesłanymi błędami - wszystkie z nich wymagają najwyższej staranności.

Ale jak znaleźć oprogramowanie, które jest zarówno godne zaufania, jak i potężne? Pokażemy ci. 🙂

Przeczytaj i dowiedz się wszystkiego, czego powinieneś szukać w następnym narzędziu do wprowadzania danych i 10 najlepszych programów do tego zadania! Znajdź szczegółowe porównania funkcji, limity, informacje o cenach, oceny i wiele więcej.

Czego należy szukać w narzędziu do wprowadzania danych?

Najlepsze narzędzia do wprowadzania danych oferują coś więcej niż tylko arkusze kalkulacyjne do organizowania informacji cyklami pracy aby pomóc w zarządzaniu projektami, błędami, niestandardowymi klientami i nie tylko - wszystko z poziomu tej samej tabeli lub wykresu.

Mimo to, wiele kluczowych funkcji oprogramowania do wprowadzania danych różni się od większości z nich oprogramowanie do zarządzania projektami do którego możesz być przyzwyczajony. Podczas gdy zarządzanie cyklem pracy zarządzanie przepływem pracy, współpraca i tworzenie zadań są istotnymi elementami obu typów oprogramowania, a funkcje, których należy szukać w następnym narzędziu do wprowadzania danych, obejmują

Wiele widoków - w tymTabele ClickUplisty i wykresy, aby zrozumieć dane pod każdym kątem

Pulpity, spostrzeżenia i raportowanie, aby uzyskać ogólny wgląd w analizę danych

Automatyzacja lub formuły dooszczędność czasu na powtarzających sięelementy akcji i obliczeń

Zaawansowane filtrowanie, grupowanie i sortowanie w celu szybkiego dostępu do określonych informacji

Integracje znarzędziami do zarządzania projektaminarzędziami do współpracy i nie tylko, aby zapewnić dodatkową funkcję i kontekst dla bazy danych

Importowanie i eksportowanie danych w celu szybkiego tworzenia baz danych i ich łatwego udostępniania

Funkcje tworzenia formularzy wysyłanie opinii użytkowników bezpośrednio do bazy danych

Stwórz formularz swoich marzeń i usprawnij proces rekrutacji dzięki funkcji ClickUp umożliwiającej dostosowanie formularza do własnych potrzeb

Choć brzmi to jak wiele, istnieje jeszcze wiele innych skutecznych programów do zrobienia - to tylko najważniejsze z nich! Dobra wiadomość jest taka, że wiele narzędzi spełnia te kryteria, a nawet je przewyższa! Na szczęście dla ciebie, przeszukaliśmy sieć, aby znaleźć 10 programów, które najlepiej spełniają tę funkcję.

10 najlepszych programów do wprowadzania danych

Teraz, gdy omówiliśmy podstawy, nadszedł czas, aby przetestować tę wiedzę! Mając na uwadze wielkość swojego zespołu, bazę klientów, budżet i ogólny styl pracy, wybierz narzędzie do wprowadzania danych, które nie tylko spełni Twoje potrzeby, ale będzie skalować się wraz z rozwojem Twojego biznesu!

Zacznij od naszej sprawdzonej listy 10 najlepszych programów do wprowadzania danych dla zespołów z różnych branż. Uzyskaj dostęp do szczegółowych zestawień funkcji, wad, informacji o cenach i nie tylko. Dorzuciliśmy nawet darmowy i w pełni konfigurowalny szablon, aby rozpocząć proces tworzenia bazy danych. 📈

Wprowadzaj i organizuj dowolny rodzaj pracy za pomocą widoku tabeli ClickUp

Wprowadzanie danych jest istotną częścią przepływu pracy każdego zespołu, ale często może być powolnym i żmudnym procesem. Ręczne zadania wprowadzania danych mogą powodować błędy, które potencjalnie mogą prowadzić do niedotrzymania terminów lub marnowania zasobów. Wejdź na ClickUp - kompleksową platformę wydajności stworzoną dla Teams, aby skrócić czas raportowania i zbudować centralną bazę danych!

Dzięki łatwemu w użyciu interfejsowi ClickUp, procesy wprowadzania danych są usprawnione i uproszczone. Wszelkie zmiany lub aktualizacje wprowadzane w elementach zadań są automatycznie synchronizowane w celu zapewnienia pełnej widoczności. Dodatkowo, potężne narzędzia do automatyzacji są wbudowane, dzięki czemu można ustawić niestandardowe wyzwalacze i przypomnienia, aby wszyscy byli na bieżąco z krytycznymi zadaniami.

Ostatecznie, cykle pracy stają się szybsze i płynniejsze, dzięki czemu możesz wrócić do zrobienia tego, co najważniejsze - rozwijania swojego biznesu!

Wypróbuj Edytowalny szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp i zacznij tworzyć wizualne bazy danych już dziś!

ClickUp najlepsze funkcje

Limity ClickUp

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Bogaty zestaw funkcji może powodować trudności w nauce dla niektórych użytkowników

Cennik ClickUp

Free Forever Plan

Plan Unlimited: $7/miesiąc na członka

$7/miesiąc na członka Business Plan: $12/miesiąc za członka

$12/miesiąc za członka Plan Enterprise: Skontaktuj się z ClickUp, aby uzyskać niestandardowe ceny ClickUp oceny i recenzje

Capterra : 4.7/5 (3,500+ recenzji)

: 4.7/5 (3,500+ recenzji) G2: 4.7/5 (5,400+recenzji)

2. nTask

przez nTask nTask to zarządzanie zadaniami platforma zaprojektowana, aby pomóc menedżerom w wydajnym i bezpiecznym zarządzaniu ręcznymi procesami wprowadzania danych. Dzięki platformie nTask menedżerowie mogą z łatwością tworzyć listy zadań i przypisywać konkretne zadania członkom zespołu lub grupom użytkowników. Pomaga to nie tylko usprawnić procesy wprowadzania danych, ale także zapewnia, że wszystkie zadania są odpowiednio obsługiwane w odpowiednim czasie.

Platforma nTask umożliwia menedżerom łatwe śledzenie statusu każdego zadania, od jego przypisania do zakończenia. Ułatwia to menedżerom monitorowanie postępów ich zespołu i zapewnia, że dane są wprowadzane dokładnie i na czas. Zintegrowane funkcje, takie jak śledzenie czasu rzeczywistego, umożliwiają menedżerom szybką ocenę wydajności ich zespołu i wprowadzanie zmian w razie potrzeby.

nTask najlepsze funkcje

Monitorowanie kart czasu pracy w celu weryfikacji danych

Udostępnianie dokumentów i zarządzanie plikami

Podsumowania finansowe do monitorowania budżetów projektów

Budżetowanie

nTask limitations

Załączanie dużych plików podczas udostępniania trwa dłużej niż w normalnym trybie

Odpowiednie tylko dla teamów liczących mniej niż 50 członków

Cennik nTask

Premium : Od 20 USD/miesiąc dla 5 użytkowników

: Od 20 USD/miesiąc dla 5 użytkowników Business : Od 60 USD/miesiąc dla 5 użytkowników

: Od 60 USD/miesiąc dla 5 użytkowników Enterprise: Skontaktuj się z nTask, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje nTask

Capterra: 4.2/5 (ponad 100 recenzji)

4.2/5 (ponad 100 recenzji) G2: 4.4/5 (ponad 10 recenzji)

3. Formularze Zoho

przez Formularze Zoho Zoho Forms to narzędzie online do tworzenia formularzy i gromadzenia danych, zaprojektowane, aby pomóc zespołom ograniczyć niepotrzebną papierkową robotę. Dzięki Zoho Forms użytkownicy mogą tworzyć niestandardowe formularze elektroniczne dostosowane do ich konkretnych potrzeb, a następnie udostępniać je swojemu zespołowi lub ogółowi społeczeństwa. Formularze mogą być wykorzystywane do zbierania informacji od klientów, pracowników, dostawców lub innych grup, które wymagają gromadzenia danych.

Raz utworzone formularze mogą być wysyłane, a informacje zbierane na bezpiecznej platformie w czasie rzeczywistym. Wszystkie dane zebrane przez Zoho Formularze są dostępne w chmurze, dzięki czemu użytkownicy mogą mieć do nich widok w dowolnym momencie. Dzięki zintegrowanym funkcjom, takim jak automatyzacja dokumentów powiadomienia, analityka i raportowanie, współpraca w czasie rzeczywistym wśród członków zespołu i bezpieczne przechowywanie danych, Zoho Forms centralizuje systemy wprowadzania danych.

Dowiedz się jak tworzenie formularza w programie Excel !

Najlepsze funkcje formularza Zoho Forms

Responsywne formularze internetowe do przesyłania i uzyskiwania dostępu z dowolnego miejsca

Katalogowanie kolumn tabelarycznych w celu wykonywania zadań

Możliwości przetwarzania języka naturalnego

ponad 30 typów pól z konfigurowalnymi właściwościami

Limity formularza Zoho Forms

Nie ma zbyt wielu opcji szablonów formularzy

Jeśli użytkownik chce wrócić do formularza później, musi najpierw zapisać fragment kodu. Może to odstraszyć przeciętnego użytkownika

Cennik Zoho Forms

Podstawowy : 10 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

: 10 USD/miesiąc, rozliczane rocznie Standard : $25/miesiąc, rozliczane rocznie

: $25/miesiąc, rozliczane rocznie Profesjonalny : 50 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

: 50 USD/miesiąc, rozliczane rocznie Premium: 90 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Zoho Forms

Capterra: 4.5/5 (ponad 90 opinii)

4.5/5 (ponad 90 opinii) G2: 4.3/5 (ponad 90 opinii)

4. Fluix

przez Fluix Fluix to zarządzanie cyklem pracy bez kodu oprogramowanie pomagające zespołom usprawnić procesy biznesowe. Dzięki temu narzędziu Teams mogą łatwo przenosić informacje z dokumentów papierowych do formatu cyfrowego, redukując czas i koszty ręcznego wprowadzania danych. Pozwala to również dostawcom na bardziej efektywne i wydajne przechwytywanie i zarządzanie krytycznymi danymi, zapewniając lepszą widoczność i wgląd w dane.

Oprogramowanie daje użytkownikom możliwość niestandardowego dostosowania reguł walidacji danych dla każdego pola, zapewniając, że przechwycone dane spełniają ich standardy. Teams mogą zintegrować to oprogramowanie z zewnętrznymi systemami, co ułatwia tworzenie usprawnionych cykli pracy. Fluix zapewnia również użytkownikom dostęp do wszystkich niezbędnych informacji z jednej lokalizacji, dając im większą kontrolę nad danymi biznesowymi.

Najlepsze funkcje Fluix

Integracja z Microsoft Power BI (Business Intelligence) i Tableau w celu generowania raportów

Automatyzacja rutynowych zadań w celu automatyzacji procesów ręcznych

Obrazy z geotagiem

API i ekstrakcja danych

Limity Fluix

Zaawansowane funkcje są dodatkowo płatne

Ograniczone szablony i opcje niestandardowe

Fluix ceny

Fluix zaczyna się od 30 USD / użytkownika miesięcznie przy minimum 10 użytkownikach

Fluix oceny i recenzje

Capterra: 4.8/5 (ponad 40 recenzji)

4.8/5 (ponad 40 recenzji) G2: 4.8/5 (ponad 10 recenzji)

Bonus: Szablony arkuszy informacyjnych !

5. FoxTrot

przez FoxTrot FoxTrot to platforma automatyzacji dla przedsiębiorstw zaprojektowana, aby pomóc zespołom pracować mądrzej, oszczędzać czas i zwiększać ogólną wydajność. Ta potężna platforma pomaga w automatyzacji żmudnych zadań back-office, takich jak planowanie spotkań, przydzielanie zasobów, zarządzanie danymi personelu, śledzenie niestandardowych zakupów i prognoza przychodów.

FoxTrot ułatwia zespołom współpracę i podejmowanie lepszych decyzji poprzez tworzenie niestandardowych pulpitów i raportów, dając użytkownikom zakończony obraz całej organizacji w czasie rzeczywistym. Dzięki zautomatyzowanym narzędziom FoxTrot można monitorować wydajność procesów, uzyskiwać dostęp do szczegółowych analiz i generować dokładniejsze prognozy finansowe. Od analiza cyklu pracy od optymalizacji zasobów, FoxTrot pomaga zespołom podejmować mądrzejsze decyzje, które napędzają postęp i maksymalizują wydajność.

Najlepsze funkcje FoxTrot

Automatyzacja plików i folderów w celu organizowania nieustrukturyzowanych danych

Wykonywanie zapytań SQL (Structured Query Language)

Tworzenie i edycja skryptów

Centralny dziennik aktywności i audytu

Limity FoxTrot

Brak zaawansowanego zarządzania zadaniami w porównaniu do innych programów do wprowadzania danych

Ograniczone opcje niestandardowe w celu dopasowania do osobistych preferencji

Ceny FoxTrot

Skontaktuj się z FoxTrot w sprawie cen

FoxTrot oceny i recenzje

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

6. Typeform

przez TypeformTypeform to intuicyjna i szybka platforma do przetwarzania danych która pomaga zespołom dowolnej wielkości efektywniej pracować z danymi. Dzięki Typeform użytkownicy mogą szybko tworzyć formularze, ankiety i sondaże, oszczędzając cenny czas i energię podczas gromadzenia dużej ilości danych.

Typeform eliminuje możliwość wystąpienia typowych błędów przy wprowadzaniu danych dzięki potężnym systemom automatyzacji. Interfejs pozwala na prostą funkcję "przeciągnij i upuść", ułatwiając użytkownikom szybkie tworzenie formularzy, ankiet i dokumentów. Platforma dostarcza również kompleksowe funkcje analityczne do śledzenia wydajności i wykrywania ewentualnych rozbieżności.

Najlepsze funkcje Typeform

Integracje z Arkuszami Google, Google Analytics i HubSpot

Śledzenie konwersji

Zarządzanie użytkownikami i ankietami

Menedżer etykiet Google

Limity Typeform

Ograniczone opcje niestandardowe i projektowe formularzy

Brak funkcji zarządzania zadaniami (integracja Typeform z ClickUp!)

Ceny Typeform

Podstawowy : 25 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

: 25 USD/miesiąc, rozliczane rocznie Plus : 50 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

: 50 USD/miesiąc, rozliczane rocznie Business: 83 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

Typeform oceny i recenzje

Capterra: 4.7/5 (ponad 600 recenzji)

4.7/5 (ponad 600 recenzji) G2: 4.5/5 (ponad 600 recenzji)

7. Nieskończoność

za pośrednictwem Nieskończoność Infinity BPO Services to firma zajmująca się outsourcingiem procesów biznesowych, która dostarcza usługi czyszczenia danych, aby pomóc zespołom zwiększyć ich wydajność i dokładność. Czyszczenie danych polega na skrupulatnym przeglądaniu baz danych, arkuszy kalkulacyjnych i innych źródeł danych pod kątem rozbieżności lub błędów w celu zapewnienia dokładności.

Czyszczenie danych jest niezbędnym procesem, który musi zostać szybko zakończony, aby zapewnić dokładność danych. Polega on na usuwaniu niekompletnych, nieprawidłowych, niedokładnych lub nieistotnych rekordów z bazy danych, dzięki czemu można podejmować bardziej świadome decyzje. Potrzebne jest szybkie rozwiązanie, ponieważ zbyt dużo czasu poświęconego na czyszczenie danych może prowadzić do niepotrzebnych kosztów i opóźnień, a także błędów i rozbieżności w danych.

Najlepsze funkcje Infinity

Przechwytywanie i edycja obrazów

Wprowadzanie danych roszczeń ubezpieczeniowych

Czyszczenie danych

Przetwarzanie w programie Excel

Limity Infinity

Początkowe ustawienia i wdrożenie mogą być długim procesem, w zależności od wymaganych usług

Cennik Infinity

Skontaktuj się z Infinity w sprawie cen

Oceny i recenzje Infinity

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

8. Zed Axis

przez Zed Axis Zed Axis to narzędzie do importu/eksportu danych dla QuickBooks. Oparta na chmurze platforma umożliwia użytkownikom jednoczesne przesyłanie informacji i zapewnienie dokładności wszystkich transakcji. Narzędzie do wprowadzania danych wsadowych zostało specjalnie zaprojektowane, aby pomóc Teams w wprowadzaniu dużych ilości danych do QuickBooks.

Podczas importowania danych za pośrednictwem Axis, użytkownik ma do wyboru trzy opcje: duplikowanie, pomijanie lub nadpisywanie istniejących transakcji. Aby wszystko było jeszcze prostsze, możesz łatwo dostosować opcje importu do zrobienia tego za Ciebie. Zed Axis pomaga usprawnić operacje, obniżyć koszty i pozostawić zespołowi więcej czasu na skupienie się na podstawowych celach biznesowych.

Najlepsze funkcje Zed Axis

Możliwości zarządzania danymi, w tym grupowanie transakcji

Mapy funkcji do zarządzania danymi Business

Import wpisów do dziennika QuickBooks Desktop

Kontrola jakości danych i replikacja

Limity Zed Axis

Ograniczone wsparcie dla współpracy w czasie rzeczywistym

Brak opcji niestandardowych

Ceny Zed Axis

Roczna subskrypcja (tylko licencja na oprogramowanie) Import : $145 Import i eksport: 235 USD Import, Export & Auto : $325

Plus roczna subskrypcja (licencja na oprogramowanie i opcje wsparcia) Import : $285 Import & Export : $390 Import, Export & Auto : $495



Zed Axis oceny i recenzje

Capterra: 4.1/5 (10+ recenzji)

4.1/5 (10+ recenzji) G2: N/A

9. Tabidoo

przez Tabidoo Tabidoo to oparte na chmurze rozwiązanie zaprojektowane, aby pomóc zespołom w tworzeniu niestandardowych aplikacji bazodanowych. Przenosząc wszystkie dane w jedno miejsce, umożliwia użytkownikom szybkie znalezienie tego, czego potrzebują, jednocześnie znacznie ułatwiając współpracę w zespołach i między nimi.

Tabidoo pomaga łatwiej śledzić informacje, usprawniając takie elementy jak funkcje wyszukiwania, wersjonowanie i powiadomienia. Wspiera szeroki zakres formatów zarówno plików, jak i danych strukturalnych, a jego potężne silniki umożliwiają użytkownikom tworzenie dynamicznych widoków danych i szybki dostęp do istotnych informacji. Platforma zapewnia również intuicyjną obsługę z łatwym w użyciu interfejsem mobilnym typu "przeciągnij i upuść", umożliwiając użytkownikom szybkie rozpoczęcie pracy.

Najlepsze funkcje Tabidoo

Funkcja importu i eksportu danych z arkuszy kalkulacyjnych Excel

Widoki danych w tabelach, kanbanach i kalendarzach

Konfigurowalne typy danych

Użytkownicy, role i uprawnienia

Limity Tabidoo

Limitowany Free Plan z podstawowymi funkcjami w porównaniu do innych programów do wprowadzania danych

Brak różnorodnych widoków zarządzania danymi

Ceny Tabidoo

Skontaktuj się z Tabidoo w sprawie cen

Tabidoo oceny i recenzje

Capterra: 4.8/5 (5+ recenzji)

4.8/5 (5+ recenzji) G2: N/A

Sprawdź te Narzędzia bazodanowe dla komputerów Mac !

10. Conexiom

przez Conexiom Conexiom to oprogramowanie w chmurze dla Teams do automatyzacji procesów związanych z dokumentami handlowymi. Platforma usprawnia czasochłonne działania, pozwalając firmom skupić się na strategicznych projektach i budowaniu lepszych relacji z klientami.

Teams mogą uzyskać dostęp do dokumentów z dowolnego komputera lub urządzenia w bezpiecznym środowisku. Business korzysta również z takich funkcji jak automatyzacja walidacji dokumentów, konfigurowalne reguły i logika biznesowa, krótkie czasy przetwarzania i integracje. Te kluczowe funkcje pomagają zespołom zaoszczędzić czas i pieniądze poprzez ograniczenie ręcznego wprowadzania danych i zwiększenie wydajności zespołu. Conexiom zapewnia Teams pełną widoczność i kontrolę nad narzędziami do wprowadzania danych.

Najlepsze funkcje Conexiom

Raportowanie i pulpity zapewniające widoczność szybkości przetwarzania dokumentów

Narzędzia administratora do zarządzania użytkownikami, ustawieniami i procesem wprowadzania danych

Ekstrakcja danych z dowolnego dokumentu

Reguły biznesowe, logika i wyszukiwania

Conexiom limits

Brak funkcji współpracy zespołowej

Ograniczone opcje niestandardowe

Ceny Conexiom

Skontaktuj się z Conexiom w sprawie cen

Conexiom oceny i recenzje

Capterra: 4.7/5 (30+ recenzji)

4.7/5 (30+ recenzji) G2: 4,6/5 (ponad 50 recenzji)

Twórz szczegółowe bazy danych z łatwością w ClickUp

Każde z tych narzędzi oferuje mnóstwo funkcji do usprawnienia procesu wprowadzania danych i organizowania informacji, ale tylko jedna opcja robi to wszystko, tworząc rozwiązania od ściany do ściany dla Teams i Business z różnych branż. Tym narzędziem jest ClickUp . 🙂

Twórz arkusze kalkulacyjne szybko i wydajnie za pomocą widoku tabeli, aby zarządzać wszystkim, od zapasów po informacje o klientach. Przekazuj nawet krytyczny kontekst jednym spojrzeniem dzięki Pola niestandardowe w ClickUp aby dodać załączniki do plików, oceny i procenty postępu do kolumn zadań.

Przeciąganie i upuszczanie zadań na widoku tabeli ClickUp w celu prostej organizacji

Dodatkowo, widok formularza w ClickUp może przekształcić przesłane błędy i opinie klientów w zadania, które można podjąć. Następnie uporządkuj zgłoszenia na podstawie priorytetów w przejrzystej i funkcjonalnej tabeli.

Ale co najlepsze? Wszystko to jest dostępne w cenie absolutnie bez żadnych kosztów ! Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij optymalizować procesy wprowadzania danych w mgnieniu oka.