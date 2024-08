10 najlepszych narzędzi do mapowania podróży klienta w 2024 roku

Zrozumienie potrzeb swojego zespołu i oczekiwań klientów ma kluczowe znaczenie dla powodzenia biznesu. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego zrozumienia jest mapa ich podróży, od pierwszej interakcji do ostatecznego zakupu, i tak, istnieją narzędzia do automatyzacji tego procesu i uczynienia go o wiele łatwiejszym!

W tym artykule omówimy narzędzia do mapowania podróży klienta i przedstawimy 10 najlepszych z nich, każde z unikalnymi funkcjami i korzyściami. Czytaj dalej, aby znaleźć idealne oprogramowanie, które zwiększy wysiłki związane z zaangażowaniem klientów.

Czym są narzędzia do mapowania podróży klienta?

Narzędzie do mapowania podróży klienta to aplikacja lub platforma, która pomaga firmom tworzyć wizualne reprezentacje punktów styku i doświadczeń klientów. Mapowanie podróży klienta obejmuje zrozumienie i udokumentowanie różnych interakcji klienta z firmą, od jego początkowej świadomości i zaangażowania do ostatecznego zakupu lub onboarding i doświadczenia po zakupie.

Najlepsze narzędzie do mapowania podróży klienta zazwyczaj zapewnia przyjazne dla użytkownika interfejsy, które pozwalają firmom tworzyć wizualne diagramy na cyfrowych Tablicach lub Mapach myśli podróży klienta. Te mapy podróży często obejmują różne sceny lub fazy doświadczenia klienta i inne aspekty, takie jak świadomość, rozważanie, podejmowanie decyzji, zakup i po zakupie.

W ramach każdej sceny narzędzie mapy podróży użytkownika pozwala użytkownikowi zdefiniować i nakreślić konkretne punkty styku, interakcje, kanały i emocje, których może doświadczyć klient.

Opanowanie procesu mapowania podróży klienta pomaga zrozumieć dane klientów, uzyskać wgląd i zidentyfikować obszary, w których można poprawić przeciętne doświadczenie klienta.

10 najlepszych programów do mapowania podróży klienta w 2024 roku

Czy jesteś zmęczony słuchaniem o istocie mapowania podróży klienta, ale nie wiesz od czego zacząć? Nie obawiaj się, ponieważ mamy zamiar dać ci "herbatę" na temat najlepszego oprogramowania do mapowania podróży klienta, abyś mógł zacząć.

Nasze 10 najlepszych narzędzi do mapowania podróży klienta obejmuje następujące elementy:

Rysuj połączenia i łącz ze sobą obiekty, aby tworzyć mapy drogowe lub cykle pracy na podstawie swoich pomysłów wraz z zespołem w ClickUp Whiteboards

ClickUp to doskonałe narzędzie do tworzenia map podróży klienta, które umożliwia tworzenie najlepszych wizualnych cykl pracy reprezentacje z jego funkcją Tablicy i mapa myśli kreator. Funkcje te pomagają nakreślić i wyświetlić różne punkty styku w cyklu życia klienta, od świadomości po konwersję, powtarzanie zakupów, rezygnację i inne.

ClickUp oferuje również wiele szablonów map podróży klienta dzięki czemu nie musisz tworzyć swojej mapy od podstaw. Tworzenie szczegółowych cykli pracy i procesy zatwierdzania za pomocą map myśli, dzięki czemu można łatwo tworzyć zależności dla każdego kroku.

Cykl pracy zatwierdzania projektów w mapach myśli ClickUp

Kluczowe funkcje ClickUp

Tablica ClickUp : ClickUp posiada funkcję tablicy, która pozwala osobom i teamom wizualizować pomysły, poprawiać komunikację i tworzyć unikalne rozwiązaniaCykle pracy CRM aby usprawnić niestandardowe podróże klientów

: ClickUp posiada funkcję tablicy, która pozwala osobom i teamom wizualizować pomysły, poprawiać komunikację i tworzyć unikalne rozwiązaniaCykle pracy CRM aby usprawnić niestandardowe podróże klientów Mind Map Maker : Funkcja tworzenia map myśli w ClickUp pomaga tworzyć dynamiczne kontury wizualne ischematy blokowe dla pomysłów, projektów lub istniejących zadań

: Funkcja tworzenia map myśli w ClickUp pomaga tworzyć dynamiczne kontury wizualne ischematy blokowe dla pomysłów, projektów lub istniejących zadań Dostosowywane szablony : ClickUp dostarcza szablony dla wielu przypadków użycia, w tym tworzeniamapy drogowe projektów i map podróży klienta - dzięki czemu masz bazę, od której możesz zacząć

: ClickUp dostarcza szablony dla wielu przypadków użycia, w tym tworzeniamapy drogowe projektów i map podróży klienta - dzięki czemu masz bazę, od której możesz zacząć Niestandardowe widoki: Wybieraj spośród ponad 15 różnych widoków do zarządzania zadaniami, mapowania podróży, tworzenia diagramów lub za pomocą niestandardowych wykresów Gantta

Limity ClickUp

ClickUp ma mnóstwo niestandardowych ustawień, więc może być trochę trudno nauczyć się wszystkiego od razu

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Dostępny niestandardowy cennik - jeśli potrzebujesz oprogramowania do obsługi swojego biznesu, skontaktuj się z namiSprzedaż aby pomóc w ustawieniu, gdy będziesz gotowy

ClickUp oceny klientów

G2 : 4.7/5 (6,700+ recenzji)

: 4.7/5 (6,700+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 600 recenzji)

2. Custellence

za pośrednictwem Custellence Custellence to narzędzie do tworzenia map podróży klienta, które pomaga zespołom i organizacjom zrozumieć i poprawić doświadczenia klientów. Dzięki prostej funkcji "przeciągnij i upuść" oraz funkcjom współpracy w czasie rzeczywistym, Custellance pozwala użytkownikom tworzyć mapy podróży klienta w ciągu kilku minut, uzyskać poparcie interesariuszy, zwiększyć zaangażowanie klientów i napędzać zmiany zorientowane na klienta.

Najlepsze funkcje Custellence

Unikalna kolekcja obrazów

Elastyczna struktura mapy podróży

Wyselekcjonowane ikony

Szeroka paleta kolorów

Wiele szablonów umożliwiających szybki start

Możliwość eksportu do wersji PNG, CSV lub PDF

Głęboko połączone linki

Funkcja komentowania dla płynnej współpracy

Możliwość wyboru preferowanego systemu kodowania

Custellence limits

Aktualizacja tekstu czasami zajmuje trochę czasu

Brak darmowej oferty tworzenia map podróży klienta z szablonów

Ceny Custellence

Standard : $0

: $0 Professional : $30/miesiąc za użytkownika

: $30/miesiąc za użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Custellence oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (5+ recenzji)

4.2/5 (5+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (10+ opinii)

3. Smaply

przez Smaply Smaply jest jednym z najlepszych narzędzi do mapowania podróży klientów na tej liście, ponieważ pomaga tworzyć atrakcyjne wizualnie mapy podróży i ułatwia ich tworzenie niestandardowe narzędzia do zbierania opinii klientów do współpracy online w czasie rzeczywistym.

W Smaply Teams mogą współpracować nad różnymi mapami, wymieniać się opiniami klientów i wizualizować spostrzeżenia dotyczące doświadczeń klientów.

Najlepsze funkcje Smaply

Funkcje współpracy online i offline z intuicyjnym interfejsem

Przeciągnij i upuść redaktor dla szczegółowych map podróży

Zgodność z RODO

Wysokie bezpieczeństwo danych

Karta kredytowa nie jest wymagana

Limity Smaply

Za mało szablonów person

Brak przycisku przewijania do tyłu

Ceny Smaply

Free: 0 eur/miesiąc na użytkownika

0 eur/miesiąc na użytkownika Podstawowy: 19 EUR/miesiąc na użytkownika

19 EUR/miesiąc na użytkownika Pro: 29 eur/miesiąc na użytkownika

29 eur/miesiąc na użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z Smaply w sprawie cen

Oceny i recenzje Smaply

G2: 4.6/5 (10+ recenzji)

4.6/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (15+ recenzji)

4. Lucidchart

przez Lucidchart Lucidchart to inteligentne oprogramowanie do tworzenia diagramów, które może tworzyć mapy podróży klientów i interesariuszy. Pozwala Teamsom na efektywną i wspólną pracę tworzyć wizualne prezentacje złożonych procesów , systemów i pomysłów.

Dzięki Lucidchart możesz łatwo tworzyć mapy podróży, aby zrozumieć, w jaki sposób niestandardowi klienci znajdują, kupują i korzystają z Twoich produktów - i ulepszać je, aby uzyskać większe przychody.

Najlepsze funkcje Lucidchart

Połączone dane

Automatyczna wizualizacja

Opcje integracji, takie jak Google Obszar roboczy, Atlassian, Slack i inne.

Filtry wizualizacji do wyróżniania niestandardowych podróży klientów

Automatyczna dokumentacja w chmurze do zapisywania i udostępniania person klientów

Limity Lucidchart

Czasami opóźnienia podczas pracy nad dużymi, złożonymi diagramami z wieloma elementami

Stroma krzywa uczenia się, w przeciwieństwie do wielu alternatyw

Eksport w niskiej rozdzielczości

Niektórzy użytkownicy odczuwają ból z powodu limitu ikon, obrazów i kształtów do zilustrowania map podróży użytkownika

Importowanie zewnętrznych grafik jest skomplikowane, a czasem niemożliwe

Cennik Lucidchart

Free: $0

$0 Indywidualny: $7.95/miesiąc za użytkownika

$7.95/miesiąc za użytkownika Teams: $9/miesiąc za użytkownika

$9/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z Lucidchart w sprawie cen

Oceny i recenzje Lucidchart

G2 : 4.6/5 (2300+ opinii)

: 4.6/5 (2300+ opinii) Capterra: 4.5/5 (1900+ recenzji)

5. Paradygmat wizualny

Via Wizualny paradygmat Visual Paradigm to pakiet zwinnych narzędzi projektowych zwiększających wydajność. Platforma oferuje funkcje modelowania wizualnego i tworzenia diagramów, które można wykorzystać do tworzenia map podróży i uzyskiwania wglądu w emocje klientów podczas interakcji z marką.

Visual Paradigm posiada kilka typów diagramów do przeprowadzania badań użytkowników i budowania bardziej precyzyjnych wizualnych reprezentacji zachowań klientów i map podróży.

Najlepsze funkcje Visual Paradigm

Narzędzie do niestandardowego projektowania doświadczeń klientów

Projektant map procesów do wyróżniania punktów styku z klientem

Narzędzie diagramów online do tworzenia szczegółowych map klientów i interesariuszy

Generowanie raportów dla niestandardowych podróży klientów

Analiza tekstowa

Narzędzie do tworzenia map myśli dla map podróży klienta

Wydawca projektów

Kreator infografik i diagramów

Redaktor diagramów typu "przeciągnij i upuść" do prostego tworzenia map podróży

Ograniczenia Visual Paradigm

Połączenia diagramów mogą być dla niektórych skomplikowane podczas tworzenia map podróży klientów

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że skróty aplikacji czasami nie działają

Brak niektórych funkcji współpracy, których szukają użytkownicy

Ceny Visual Paradigm

Modelarz: $6/miesiąc za użytkownika

$6/miesiąc za użytkownika Standard: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Profesjonalista: $35/miesiąc za użytkownika

$35/miesiąc za użytkownika Enterprise: $89/miesiąc za użytkownika

Visual Paradigm oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (2+ recenzji)

4.5/5 (2+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 15 recenzji)

6. UXPressia

przez UXpressia UXPressia to oprogramowanie do współpracy wizualnej do tworzenia nie tylko map podróży klientów, ale także person użytkowników oraz mapy wpływu. Oprogramowanie umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym i oferuje kursy z zakresu obsługi klienta, aby pomóc poszczególnym osobom i teamom osiągać lepsze wyniki.

UXPressia najlepsze funkcje

Eksport wysokiej jakości z niestandardowym brandingiem

ponad 70 map podróży klienta, person i szablonów map wpływu

Interaktywne kursy online

Kreator persony online do podkreślania punktów bólu

Wykres doświadczeń

Zintegrowana analityka internetowa do szczegółowego analizowania niestandardowych doświadczeń klientów

Załączniki do plików

Tryb prezentacji do wyświetlania map podróży online

Limity UXPressia

Niektórzy użytkownicy czuli się ograniczeni przez limit funkcji i nieintuicyjny cykl pracy

Brak integracji z Jira lub Confluence może utrudniać pracę użytkownikom korzystającym z tego oprogramowania

Stroma krzywa uczenia się dla niektórych użytkowników tworzących niestandardowe mapy podróży klienta

Ceny UXPressia

Free : $0

: $0 Starter : $16/miesiąc za użytkownika

: $16/miesiąc za użytkownika Pro : $36/miesiąc na użytkownika

: $36/miesiąc na użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z UXPressia w sprawie cen

UXPressia oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 10 recenzji)

4.4/5 (ponad 10 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 70 recenzji)

7. Szkic

Via Szkic Sketch umożliwia użytkownikom tworzenie różnych projektów. Dzięki rozbudowanym funkcjom, takim jak kopiowanie i wklejanie, edycja i dostosowywanie obrazów, zarządzanie bibliotekami i nie tylko, Sketch może tworzyć mapy podróży w różnych punktach kontaktu z klientem.

Niedawno firma zajmująca się mapami podróży wprowadziła eksperymentalne menu funkcji, aby użytkownicy mogli wypróbować niewydane funkcje i podzielić się opiniami przed ich uruchomieniem.

Najlepsze funkcje Sketch

Dostępny na wielu platformach - MacOS i web

Zaawansowana edycja wektorowa za pomocą narzędzia do tworzenia map

Szablony projektowe wielokrotnego użytku

Intuicyjne prototypowanie

Udostępnianie bibliotek

Projektowanie w pojedynkę lub współpraca w czasie rzeczywistym

Konfigurowalne paski narzędzi

Limity Sketch

Narzędzie do tworzenia map nie jest dostępne na iPadzie, co utrudnia korzystanie z niego użytkownikom komputerów Mac w podróży

Poznanie wszystkich możliwości mapy podróży zajmuje trochę czasu

Nie działa na urządzeniach z systemem Windows

Ceny Sketch

Standard: $12/miesiąc za redaktora

$12/miesiąc za redaktora Business: 20 USD/miesiąc za redaktora

Oceny i recenzje Sketch

G2 : 4.5/5 (1,100+ recenzji)

: 4.5/5 (1,100+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (750+ recenzji)

8. Figma

przez Figma Figma to oprogramowanie do wspólnego projektowania interfejsów, znane ze swoich możliwości prototypowania. Dzięki Figma, osoby indywidualne i Teams mogą tworzyć projekty od podstaw, w tym mapy podróży klienta, które mogą być wykorzystane do wizualizacji i poprawy satysfakcji klienta.

To narzędzie do mapowania doświadczeń i podróży klientów wyróżnia się na tej liście, ponieważ oferuje funkcję tablicy do odręcznego tworzenia wireframing i projektowanie. Figma jest skierowana do użytkowników projektowanie interfejsu/doświadczenia (UI/UX) a nie mapowanie podróży klienta, w przeciwieństwie do wielu innych narzędzi na tej liście.

Najlepsze funkcje Figma

Nowoczesne narzędzie piórkowe

Wtyczki do automatyzacji zadań i usprawniania cykli pracy

Elastyczne style

Dostępne biblioteki

Unlimited przeglądarki

Łatwy eksport w celu udostępniania doświadczeń klientów swojemu zespołowi

Limity Figma

Niedostępne w trybie offline, co może być trudne, jeśli podróżujesz tam, gdzie jest słabe Wi-Fi

Znalezienie zasobów w sekcji społeczności może być trudne

Niektórzy użytkownicy uważali, że nie ma wystarczającej liczby opcji manipulacji obrazem - zwłaszcza podczas tworzenia map podróży klienta

Ceny Figma

Free

Figma professional : 12 USD/miesiąc za redaktora

: 12 USD/miesiąc za redaktora Organizacja Figma: $45/miesiąc na redaktora

Oceny i recenzje Figma

G2: 4.7/5 (ponad 800 recenzji)

4.7/5 (ponad 800 recenzji) Capterra: 4.7/5 (600+ recenzji)

9. FlowMapp

przez FlowMapp Jedno z wiodących narzędzi UX dla cyklów pracy przy projektowaniu stron internetowych flowMapp pozwala osobom i teamom tworzyć i iterować mapy witryn. Oferuje również funkcje śledzenia statusu i komentarzy / bieżących rozmów na temat każdego projektu.

Funkcje projektowe FlowMapp przydają się do zarządzania doświadczeniami klientów, mapowania podróży i danych powstania person klientów.

Najlepsze funkcje FlowMapp

Intuicyjne mapy witryn do wizualizacji cykli pracy Teams

Diagramy przepływu dla podróży użytkownika i planowania strony internetowej

Diagramy przepływu użytkowników do planowania lepszej podróży klienta i poprawy doświadczeń użytkowników

Możliwość udostępniania, przesyłania lub archiwizowania projektów lub dzienników doświadczeń klientów

Interfejs "przeciągnij i upuść

Limity FlowMapp

Mało elastyczne węzły i szablony w porównaniu z alternatywami

Brak oddzielnego pola do wprowadzania informacji o stronach wyników wyszukiwania (SERP)

Niektórzy użytkownicy mieli trudności z nawigacją między projektami

Niewystarczająca liczba integracji dla niektórych użytkowników narzędzi do mapowania podróży

Ceny FlowMapp

Free : $0

: $0 Pro : $18/miesiąc za użytkownika

: $18/miesiąc za użytkownika Teams : $54/miesiąc dla maksymalnie pięciu członków zespołu

: $54/miesiąc dla maksymalnie pięciu członków zespołu Agencja: 180 USD/miesiąc dla nieograniczonej liczby członków zespołu

FlowMapp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 80 recenzji)

4.7/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: Niedostępne

10. Microsoft Visio

przez Microsoft VisioMicrosoft Visio wykorzystuje szablony, gotowe szablony, diagramy startowe i schematy blokowe, aby pomóc menedżerom podróży klienta i osobom, które chcą tworzyć łatwe do zrozumienia wizualizacje.

Dzięki Visio możesz tworzyć, edytować i współpracować w Microsoft Teams i innych produktach Microsoft.

Najlepsze funkcje programu Microsoft Visio

Wbudowane szablony do tworzenia schematów blokowych

Schemat organizacyjny

Funkcje eksportu i importu

Wysoce konfigurowalne diagramy i grafiki

Microsoft Visio limit

Trudności z połączonymi elementami i udostępnianiem dużych plików

Ograniczone opcje współpracy

Nie integruje się dobrze z różnymi programami do tworzenia szkieletów

Niekompatybilność z narzędziami spoza pakietu Microsoft Suite

Ceny Microsoft Visio

Visio plan 1: $5/miesiąc na użytkownika

$5/miesiąc na użytkownika Visio plan 2: $15/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje programu Microsoft Visio

G2: 4.2/5 (ponad 600 recenzji)

4.2/5 (ponad 600 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 3000 recenzji)

Czego szukać w narzędziach do tworzenia map podróży klienta?

Oprogramowanie do mapowania podróży klienta jest niezbędne dla firm, które chcą poprawić swoje doświadczenia z klientami. Wybierając oprogramowanie do mapowania podróży klienta, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

Multikanałowe mapowanie podróży : Twoje oprogramowanie do mapowania podróży klienta powinno wspierać mapowanie wielokanałowe, umożliwiając przechwytywanie i analizowanie interakcji w różnych kanałach, w tym na stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych, mediach społecznościowych, sklepach fizycznych, call center i innych.

: Twoje oprogramowanie do mapowania podróży klienta powinno wspierać mapowanie wielokanałowe, umożliwiając przechwytywanie i analizowanie interakcji w różnych kanałach, w tym na stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych, mediach społecznościowych, sklepach fizycznych, call center i innych. Integracja danych i automatyzacja : Szukaj oprogramowania, które bezproblemowo integruje się z innymi źródłami danych, npCRM i zarządzanie projektami systemy, platformy do automatyzacji marketingu lub narzędzia analityczne. Integracja ta pozwala gromadzić dane w czasie rzeczywistym i automatyzować proces tworzenia map, oszczędzając czas i poprawiając dokładność informacji.

: Szukaj oprogramowania, które bezproblemowo integruje się z innymi źródłami danych, npCRM i zarządzanie projektami systemy, platformy do automatyzacji marketingu lub narzędzia analityczne. Integracja ta pozwala gromadzić dane w czasie rzeczywistym i automatyzować proces tworzenia map, oszczędzając czas i poprawiając dokładność informacji. Funkcje współpracy i udostępniania : Oprogramowanie powinno ułatwiać współpracę między członkami teamu, umożliwiając im jednoczesną pracę, pozostawianie komentarzy i śledzenie zmian.

: Oprogramowanie powinno ułatwiać współpracę między członkami teamu, umożliwiając im jednoczesną pracę, pozostawianie komentarzy i śledzenie zmian. Analityka i śledzenie metryk : Poszukaj map podróży klienta z wbudowanymi funkcjami analityki i śledzenia metryk, aby zmierzyć skuteczność inicjatyw związanych z podróżą klienta. Powinny one umożliwiać ustawienie i śledzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) związanych z doświadczeniem klienta i innymi istotnymi metrykami.

: Poszukaj map podróży klienta z wbudowanymi funkcjami analityki i śledzenia metryk, aby zmierzyć skuteczność inicjatyw związanych z podróżą klienta. Powinny one umożliwiać ustawienie i śledzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) związanych z doświadczeniem klienta i innymi istotnymi metrykami. Skalowalność i elastyczność : Potrzebujesz narzędzi do mapowania podróży, które mogą zarządzać dużymi zbiorami danych, wspierać złożone podróże klientów i dostosowywać się do zmieniających się potrzeb biznesowych. Poszukaj konfigurowalnych funkcji, które pozwolą ci dostosować oprogramowanie do twoich specyficznych wymagań, zapewniając elastyczność i długoterminową użyteczność.

: Potrzebujesz narzędzi do mapowania podróży, które mogą zarządzać dużymi zbiorami danych, wspierać złożone podróże klientów i dostosowywać się do zmieniających się potrzeb biznesowych. Poszukaj konfigurowalnych funkcji, które pozwolą ci dostosować oprogramowanie do twoich specyficznych wymagań, zapewniając elastyczność i długoterminową użyteczność. Obsługa klienta i szkolenia: Oceń poziom obsługi klienta i szkoleń, które zapewnia dostawca oprogramowania. Obejmuje to kompleksowe zasoby, takie jakdokumentacja, samouczki i zasoby szkoleniowe, aby pomóc użytkownikom w maksymalnym wykorzystaniu potencjału oprogramowania.

Narzędzie do mapowania podróży klienta z odpowiednim połączeniem tych funkcji pomoże uzyskać cenne informacje o kliencie, poprawić zadowolenie użytkowników i zapewnić zrównoważony wzrost biznesu.

ClickUp - najlepsze oprogramowanie do mapowania podróży klienta

ClickUp to najlepsze oprogramowanie do zarządzania doświadczeniem klienta i mapowania podróży. To jak posiadanie super inteligentnego asystenta, który zna tajniki obsługi klienta.

Pożegnaj się z bólem głowy związanym z ręcznym organizowaniem danych klientów i przywitaj się z narzędziem, które znacznie ułatwia proces analizy klientów. Wypróbuj szablon mapy podróży klienta ClickUp już dziś .