25 najlepszych rozwiązań do zarządzania spotkaniami i agendą w 2024 roku

W szybko zmieniającym się świecie Business, efektywne zarządzanie spotkaniami to coś więcej niż tylko wygoda - to konieczność.

Niezależnie od tego, czy koordynujesz pracę zdalnego zespołu, czy planujesz spotkania między działami, odpowiednie rozwiązanie do zarządzania spotkaniami może mieć ogromne znaczenie. Aby pomóc Ci znaleźć najlepsze oprogramowanie do zarządzania spotkaniami dla Twoich potrzeb, przygotowaliśmy listę 25 najlepszych opcji w 2024 roku.

Od pomocy opartej na AI po intuicyjne funkcje planowania, narzędzia te są zaprojektowane tak, aby zoptymalizować spotkania dla maksymalnej wydajności i zaangażowania.

25 najlepszych systemów do zarządzania spotkaniami

Oprogramowanie do zarządzania spotkaniami to cyfrowe narzędzie, które pozwala osobom i zespołom planować, organizować, przeprowadzać spotkania i rejestrować wyniki.

Oto niektóre z najlepszych dostępnych obecnie programów do zarządzania spotkaniami:

1. ClickUp - najlepsze rozwiązanie do zarządzania spotkaniami za pomocą AI

Generowanie dokładnych notatki ze spotkań bez wysiłku dzięki technologii ClickUp AI

ClickUp jest jednym z najbardziej zaawansowanych najwyżej ocenianych oprogramowanie do zarządzania spotkaniami i narzędzia zwiększające wydajność używane przez wydajne Teams na całym świecie. Niezależnie od tego, czy chcesz robić notatki ze spotkań, zarządzać kadencją spotkania lub zdefiniować elementy akcji możesz zrobić to wszystko za pomocą jednego oprogramowania: ClickUp! 😄

Oto dlaczego ClickUp powinien być #1 wyborem najlepszego oprogramowania do zarządzania spotkaniami:

Ulepsz spotkania dzięki AI

Narzędzia AI mogą zwiększyć efektywność spotkań. Narzędzia AI na spotkaniach mogą zaoszczędzić czas, energię i pieniądze, więc warto znaleźć odpowiednie dla siebie. 🤩

ClickUp Brain może być używany do podsumowywania notatek ze spotkań, tworzenia elementów działań, które można przekształcić w Zadania w ciągu kilku chwil, tworzenia agend spotkań i wielu innych. Natychmiast przekształcenie notatek ze spotkań w listy do zrobienia oszczędza czas i utrzymuje wysoki poziom wydajności zespołu.

Oto niektóre z pozostałych funkcji ClickUp:

Kluczowe funkcje Microsoft Teams

Konferencje wideo, dzięki którym spotkania Teams stają się bardziej osobiste

Tablica cyfrowa do współpracy nad pomysłami

Możliwość udostępniania ekranu

Integracja z innymi najlepszymi programami do zarządzania spotkaniami, takimi jakClickUp #### Cennik usługi Microsoft Teams

Microsoft Teams jest dostępny za darmo. Płatne plany zaczynają się od 5 USD/użytkownika miesięcznie w ramach Microsoft Office subskrypcja 365.

Oceny klientów MS Teams

Capterra : 4.4/5 (5600+ recenzji)

: 4.4/5 (5600+ recenzji) G2: 4.3/5 (ponad 11200 recenzji)

10. Hypercontext - Najlepszy do tworzenia agend spotkań

Przez Hypercontext Hypercontext to strona główna dla wszystkich szczegółów spotkania - poza datą i godziną. Od samego początku możesz ustalić, dlaczego się spotykacie, co należy omówić i pociągnąć wszystkich do odpowiedzialności.

Dzięki Hypercontext Teams mogą współpracować nad agendami spotkań, uzyskiwać dostęp do setek dostosowanych początków rozmów, dokumentować decyzje, śledzić cele i konsekwentnie wymieniać się informacjami zwrotnymi. W ten sposób można ograniczyć pracę administracyjną i skupić się na ważnych rzeczach.

Kluczowe funkcje Hypercontext

Automatyczne wysyłanie notatek po każdym spotkaniu

Współpraca nad agendami spotkań

Zmniejsz swoje obciążenie poznawcze dzięki setkom początków rozmów i szablonów agendy

Integracja z istniejącym cyklem pracy: Kalendarz Google, MS, Chrome, Slack, Zapier, Google Meet i inne

Ceny Hypercontext

Hypercontext ma darmowy plan na zawsze. Płatne plany zaczynają się od $5/użytkownika/miesiąc dla pierwszych 5 użytkowników i $7/użytkownika/miesiąc dla większych Teams.

Niestandardowe oceny klientów Hypercontext

Capterra : 4.8/5 (15+ recenzji)

: 4.8/5 (15+ recenzji) G2: 4.3/5 (30+ recenzji)

11. NetSuite - najlepsze rozwiązanie do planowania zasobów w przedsiębiorstwie

Przez NetSuite

NetSuite jest Narzędzie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) które pozwala obsługiwać wszystkie kluczowe operacje zaplecza i procesy finansowe w chmurze.

Dlaczego znalazło się na tej liście?

NetSuite zapewnia płynny przepływ informacji między zdalnymi członkami zespołu i jest ujednoliconym pakietem do zarządzania biznesem.

NetSuite CRM pozwala również zarządzać codziennymi czynnościami z urządzeń mobilnych, takimi jak ustawienie przypomnień kalendarza na spotkania zespołu, rejestrowanie notatek z rozmów, przesyłanie kart czasu pracy itp.

Oprogramowanie to ma jednak wysoką etykietę cenową.

Kluczowe funkcje NetSuite

Udostępnianie i łączenie ważnych dokumentów w wirtualnej szafie na pliki

Aplikacja mobilna do zadań związanych z zarządzaniem

Narzędzie BI do analizy i raportowania

Wykres Gantta, aby uzyskać status projektu w czasie rzeczywistym

Cennik NetSuite

Netsuite kosztuje 499,00 USD miesięcznie.

Oceny niestandardowe NetSuite

Capterra : 4.1/5 (700+ recenzji)

: 4.1/5 (700+ recenzji) G2: 3,9/5 (ponad 1200 opinii)

12. Nextiva - Najlepszy system telefoniczny w chmurze

Przez Nextiva

Nextiva to system zarządzania spotkaniami, który pozwala rozmawiać z każdym przez telefon, tekst, e-mail lub komunikator.

Jest to świetne oprogramowanie do zarządzania spotkaniami online system telefoniczny w chmurze dla call center i obsługi klienta w celu uproszczenia komunikacji Business.

Jednak to oprogramowanie do rezerwacji może napotkać usterki, takie jak przerywanie połączeń, odłączanie telefonu od usługi i utrata pakietów głosowych.

kluczowe funkcje #### Nextiva

Wsparcie dla spotkań wideo i audio

Szyfrowane udostępnianie ekranu i plików

Oferuje streaming na żywo i hosting webinarów

Łatwe zarządzanie biletami

Cennik Nextiva

Plan Nextiva zaczyna się od 30,95 USD/użytkownika miesięcznie.

Nextiva - niestandardowe oceny klientów

Capterra : 4.2/5 (180+ recenzji)

: 4.2/5 (180+ recenzji) G2: 4.3/5 (ponad 300 recenzji)

13. Odoo - najlepszy do dyskusji w kanałach publicznych

Przez Odoo

Odoo to kolejne potężne oprogramowanie do spotkań z Tablicą, które pozwala organizować dyskusje na wszystkich poziomach organizacji.

Dzięki temu narzędziu do zarządzania spotkaniami można rozpoczynać dyskusje za pomocą kanałów publicznych, obsługiwać zadania itp.

Z drugiej strony, Odoo nie nadaje się dobrze do zrobienia z innym oprogramowaniem. Integracja z innymi aplikacjami może być zadaniem samym w sobie.

Kluczowe funkcje Odoo

Newsfeed umożliwiający przegląd dyskusji

Wyskakujące okienko do kontynuowania czatu w innych obszarach roboczych

Prywatne grupy do zapraszania wybranej grupy osób

Spersonalizowane powiadomienia

Ceny Odoo

Korzystaj z dowolnej aplikacji Odoo za darmo. Aby korzystać z więcej niż jednej aplikacji tego oprogramowania do zarządzania Tablicą, musisz zapłacić 5 USD za użytkownika miesięcznie i więcej.

Niestandardowe oceny klientów Odoo

Capterra : 4.2/5 (400+ recenzji)

: 4.2/5 (400+ recenzji) G2: 4.2/5 (ponad 160 opinii)

14. Pipedrive - Najlepszy dla Teams sprzedażowych

Vis Pipedrive

Pipedrive jest narzędzie do spotkań online które pomaga w ustawieniu scenariuszy sprzedaży i skupieniu się na działaniach sprzedażowych, takich jak rozmowy telefoniczne, spotkania, e-maile itp.

Możesz śledzić swoje cele sprzedażowe z raportowaniem w czasie rzeczywistym i zintegruj narzędzie z ulubionymi aplikacjami, aby pracować tak, jak chcesz.

Nie można jednak szybko przełączać się między kontaktami na liście. Za każdym razem trzeba wracać do strony głównej listy.

Jeśli chcesz szybciej zwiększyć sprzedaż, możesz poszukać innego rozwiązania. 🏎️

Kluczowe funkcje Pipedrive

Niestandardowy chatbot i formularze internetowe

Śledzenie połączeń, e-maili i historii kontaktów

Automatyzacja powtarzalnych zadań administracyjnych

Wgląd i raportowanie w celu pomiaru wydajności firmy

Cennik Pipedrive

Plan cenowy zaczyna się od $12.50/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Pipedrive

Capterra : 4.5/5 (2300+ opinii)

: 4.5/5 (2300+ opinii) G2: 4.3/5 (ponad 1300 opinii)

15. Plutio - Najlepszy do śledzenia czasu pracy

Via Plutio

Plutio to oprogramowanie do spotkań typu "wszystko w jednym" do zarządzania projektami, komunikacji z Teams, udostępniania plików, itp.

Oprócz konferencji, umożliwia także śledzenie czasu i posiada bogatą w funkcje skrzynkę odbiorczą, która pozwala utrzymać porządek w komunikacji.

Oprogramowanie to nie jest jednak zbyt intuicyjne.

Każdy, kto szuka Alternatywa dla Plutio ?

Kluczowe funkcje Plutio

Konfigurowalne pulpity i portale klientów

Powtarzające się zadania i przypomnienia

Natychmiastowe śledzenie czasu pracy

Wiadomości w czasie rzeczywistym i zintegrowane wiadomości e-mail

Ceny Plutio

Podstawowy plan Plutio zaczyna się od 15 USD miesięcznie.

Niestandardowe oceny klientów Plutio

Capterra : 4.6/5 (130+ recenzji)

: 4.6/5 (130+ recenzji) G2: 4.4/5 (30+ recenzji)

16. Scoro - najlepsze do zarządzania pracą

Przez Scoro

Scoro to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania pracą, które pozwala śledzić wszystko, co związane z projektami, sprzedażą i wydajnością zespołu.

Integruje się z innymi aplikacjami do zarządzania spotkaniami, takimi jak Slack, aby umożliwić współpracę zespołową. Można również zsynchronizować go z kalendarzem, aby zaplanować spotkania.

Score nie jest jednak najlepszy pod względem personalizacji cykli pracy.

Być może nadszedł czas, aby zdobyć dobrą ocenę Alternatywa dla Scoro . 👀

Kluczowe funkcje Scoro

Planer typu "przeciągnij i upuść" (tablica zadań kanban)Udostępnianie kalendarzy .

kluczowe funkcje #### Zoom

Wideokonferencje i wiadomości na dowolnym urządzeniu

Możliwość skalowania do 50 000 osób w żywym webinarium wideo

Komendy głosowe dla pokojów Zoom (wirtualne konferencje)

Zoom integruje się z popularną aplikacją takimi jak Slack i ClickUp

Ceny Zoom

Zoom ma plan Free. Płatny plan zaczyna się od 14,99 USD/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Zoom

Capterra : 4.6/5 (9100+ recenzji)

: 4.6/5 (9100+ recenzji) G2: 4.5/5 (39100+ opinii)

22. Ziarnistość - najlepsza do nagrywania wideo

Via Grain Ziarno przekształca spotkania wideo w najcenniejszy zasób firmy, umożliwiając Teams łatwe nagrywanie spotkań, tworzenie udostępnianych najważniejszych wydarzeń i budowanie wiedzy ze wszystkich rozmów.

Transkrybuj spotkania na żywo i wcześniej nagrane, Clipuj i udostępniaj najważniejsze momenty oraz stwórz wspólną bibliotekę dla całego zespołu, aby zapisywać, wyszukiwać i uzyskiwać dostęp do spostrzeżeń z nagranych spotkań - w dowolnym miejscu i czasie.

Teams wykorzystują Grain jako źródło prawdy, aby zwiększyć przychody dzięki lepszej sprzedaży, uchwycić głos klienta, zatrudnić lepsze talenty i uchwycić cenne spostrzeżenia dla zespołów produktowych i badawczych.

Kluczowe funkcje Grain

Clip i udostępnianie spostrzeżeń ze spotkań - z adnotacjami, w czasie rzeczywistym.

Wyszukiwanie w rozmowach za pomocą słów kluczowych.

Automatyczne nagrywanie spotkań, nawet jeśli nie jesteś ich gospodarzem.

Kompresja 60-minutowego spotkania do 3-minutowego podsumowania wideo, które inni mogą obejrzeć.

Zbuduj bibliotekę wideo, aby organizować i odkrywać opublikowane przez Twój zespół najważniejsze wydarzenia, historie i nagrania.

Grain pricing

Grain oferuje podstawowy plan Free Plan, umożliwiający nagrywanie, zapisywanie i transkrypcję do 5 godzin spotkań wideo. Płatny plan zaczyna się od 19 USD za użytkownika miesięcznie i oferuje nieograniczone przechowywanie wideo, transkrypcję i inne funkcje.

Oceny klientów Grain

ProductHunt : 5/5 (20 opinii)

: 5/5 (20 opinii) G2: 4.6/5 (4 recenzje)

23. Fellow.app - Najlepsza do notatek ze spotkań

Przez Fellow.app Fellow.app to miejsce, w którym Teams zbierają się, aby odbyć wydajne spotkania zespołowe i znaczące spotkania 1:1, rejestrować decyzje i rozliczać się nawzajem.

Dzięki integracji z dziesiątkami aplikacji, takich jak Zoom, Slack i Kalendarz Google, a także platformami HR, Fellow zastępuje papierowy notatnik agendami i notatkami ze spotkań opartych na współpracy.

Możesz przypisywać elementy działań i poprosić o informację zwrotną co wynika z Twoich spotkań, aby zbudować świetne nawyki związane ze spotkaniami.

kluczowe funkcje #### Fellow

Śledzenie elementów działań w celu zapewnienia organizacji i odpowiedzialności zespołu.

Budowanie świetnych nawyków podczas spotkań dzięki wspólnym agendom i notatkom w czasie rzeczywistym.

Korzystaj z galerii szablonów dla wszystkich form spotkań.

Proś o informacje zwrotne od zespołu lub zbieraj je w czasie rzeczywistym.

Fellow pricing

Fellow jest darmowy dla maksymalnie 10 użytkowników. Plan Pro kosztuje 5 USD za użytkownika miesięcznie, dostępne są również niestandardowe plany cenowe.

Oceny klientów Fellow

Capterra : 4.9/5 (25+ recenzji)

: 4.9/5 (25+ recenzji) G2: 4.7/5 (500+ recenzji)

24. Podcastle - najlepszy do podcastów

Przez Podcastle

Podcastle to platforma do danych powstania audio z wyjątkowym online funkcja zdalnego wywiadu do podcastu która pozwala rozpocząć spotkanie z maksymalnie dziesięcioma uczestnikami i nagrać każdego z nich lokalnie z dźwiękiem najwyższej jakości.

Najlepsze jest to, że Podcastle umożliwia wielościeżkowe nagrywanie i edycję, co oznacza, że jeśli później zdecydujesz się edytować swoje spotkanie, będzie to bardzo łatwe.

Kluczowe funkcje Podcastle

Wysokiej jakości lokalne nagrywanie dla gości

Technologia oparta na chmurze

Wielościeżkowe nagrywanie i edycja

Prosty i intuicyjny interfejs

Ceny Podcastle

Podcastle ma plan Free. Płatne plany zaczynają się od 14,99 USD miesięcznie.

Niestandardowe oceny klientów Podcastle

Capterra : N/A

: N/A G2: N/A

25. nTask - Najlepsze do ustalania priorytetów zadań

przez nTask

nTask to narzędzie do zarządzania zadaniami, które pomaga skupić się na ważnych zadaniach, nadać im priorytety i zrobić więcej.

nTask pomaga w zarządzaniu spotkaniami, dając przegląd nadchodzących spotkań i zadań, pozwalając wyprzedzić i być na bieżąco ze wszystkimi zobowiązaniami. Możesz także ustawić przypomnienia, przypisać zadania członkom zespołu lub śledzić czas za pomocą timera nTask, aby nic nie umknęło uwadze.

Kluczowe funkcje nTask

Planowanie spotkań

Funkcje nagrywania i transkrypcji

Integracje ułatwiające zarządzanie projektami i współpracę z członkami zespołu

Cennik nTask

Premium : $3 miesięcznie rozliczane rocznie

: $3 miesięcznie rozliczane rocznie Business : $8 miesięcznie rozliczane rocznie

: $8 miesięcznie rozliczane rocznie Enterprise: Skontaktuj się z zespołem

Niestandardowe oceny klientów nTask

G2: 4.5/5 (ponad 17 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 100 opinii)

Podstawy narzędzi do zarządzania spotkaniami

1. Czym jest zarządzanie spotkaniami?

Zarządzanie spotkaniami obejmuje ułatwianie wydajnych dyskusji i efektywne zarządzanie czasem wszystkich osób w celu osiągnięcia celów zespołu. Obejmuje to zarządzanie działaniami przed, w trakcie i po spotkaniu.

Każda organizacja może organizować spotkania w celu planowania lub rozwiązywania problemów. Podobnie, mogą mieć spotkanie z Tablicą w celu podjęcia istotnych decyzji dotyczących firmy.

Jeśli chodzi o większe organizacje, zarządzanie spotkaniami jest bardziej złożone.

To właśnie tutaj wkracza zarządzanie spotkaniami Enterprise.

Zarządzanie spotkaniami w przedsiębiorstwie obejmuje wszystkie działania związane ze spotkaniami, takie jak ustawienie agendy, planowanie planu, budżetowanie, zarządzanie pracą , rozpowszechnianie protokołów ze spotkań i raportowanie.

Aby spotkania były wydajne, należy wykonać kilka podstawowych kroków.

2. Jakie jest 6 kroków skutecznego zarządzania spotkaniami?

Oto sześć kroków, które należy podjąć przed, w trakcie i po spotkaniu, aby skutecznie nim zarządzać:

A. Przed spotkaniem

Przed spotkaniem należy przygotować agendę, określić uczestników i wysłać zaproszenia. Oto jak to zrobić:

Krok 1: Zaplanuj agendę spotkania

Plan spotkania to lista działań i dyskusji, które należy omówić podczas spotkania. Jest to punkt wyjścia i najważniejszy element każdej interakcji w zespole.

Teams są zazwyczaj odpowiedzialni za zaplanowanie i ustawienie agendy spotkania.

Nasuwa się więc pytanie: do zrobienia agendy spotkania?

Niezależnie od tego, czy prowadzisz małą lub średnią firmę, czy też przedsiębiorstwo, oto jak możesz napisać agendę spotkania:

Zidentyfikuj cel spotkania: miej jasny i osiągalny cel, aby utrzymać spotkanie w centrum uwagi. Na przykład "stworzenie polityki pracy z domu" może być agendą spotkania działu HR

spotkania: miej jasny i osiągalny cel, aby utrzymać spotkanie w centrum uwagi. Na przykład "stworzenie polityki pracy z domu" może być agendą spotkania działu HR Poproś o wkład: Twój Teams może zasugerować tematy do omówienia. Następnie możesz wybrać, co uwzględnić w agendzie spotkania. W przypadku polityki pracy z domu mogą to być "dni, w których można pracować z domu", "godziny" itp.

Twój Teams może zasugerować tematy do omówienia. Następnie możesz wybrać, co uwzględnić w agendzie spotkania. W przypadku polityki pracy z domu mogą to być "dni, w których można pracować z domu", "godziny" itp. Lista pytań: Gdy masz już gotowe tematy, sporządź listę pytań, które podpowiedzą ci, jak je omówić. W przypadku działów HR pytania dotyczące pracy z domu mogą brzmieć "kto kwalifikuje się do polityki WFH?" lub "jak będziemy mierzyć czas pracy?"

Gdy masz już gotowe tematy, sporządź listę pytań, które podpowiedzą ci, jak je omówić. W przypadku działów HR pytania dotyczące pracy z domu mogą brzmieć "kto kwalifikuje się do polityki WFH?" lub "jak będziemy mierzyć czas pracy?" Zidentyfikuj cel każdego zadania: spotkanie obejmuje kilka zadań, takich jak udostępnianie informacji, poszukiwanie wkładu lub podejmowanie decyzji. W przykładzie HR, pierwszym zadaniem może być udostępnianie informacji na temat polityki Work From Home. Ostatnim elementem porządku obrad będzie podjęcie decyzji o tym, w jaki sposób polityka Work From Home zostanie wdrożona

spotkanie obejmuje kilka zadań, takich jak udostępnianie informacji, poszukiwanie wkładu lub podejmowanie decyzji. W przykładzie HR, pierwszym zadaniem może być udostępnianie informacji na temat polityki Work From Home. Ostatnim elementem porządku obrad będzie podjęcie decyzji o tym, w jaki sposób polityka Work From Home zostanie wdrożona Stwórz budżet czasowy: oszacuj czas, który zostanie poświęcony na każdy temat lub element działania. W przypadku spotkania działu HR, wprowadzenie do polityki Work From Home może być krótkie i można przeznaczyć więcej czasu na zebranie opinii. Pomoże to utrzymać spotkanie Teams na właściwym torze i w wyznaczonych ramach czasowych

oszacuj czas, który zostanie poświęcony na każdy temat lub element działania. W przypadku spotkania działu HR, wprowadzenie do polityki Work From Home może być krótkie i można przeznaczyć więcej czasu na zebranie opinii. Pomoże to utrzymać spotkanie Teams na właściwym torze i w wyznaczonych ramach czasowych Zidentyfikuj liderów dla tematów: jeśli organizujesz spotkanie Tablicy z kilkoma liderami spotkania, zidentyfikuj osoby dla ich odpowiednich tematów. W naszym przykładzie menedżerowie HR przedstawią politykę. Decyzja zostanie jednak podjęta przez CEO i COO firmy.

jeśli organizujesz spotkanie Tablicy z kilkoma liderami spotkania, zidentyfikuj osoby dla ich odpowiednich tematów. W naszym przykładzie menedżerowie HR przedstawią politykę. Decyzja zostanie jednak podjęta przez CEO i COO firmy. Uwzględnij czas na podsumowanie: przeznacz czas w agendzie spotkania na podsumowanie udostępnianych informacji lub podjętych decyzji. Pomaga to podsumować spotkanie i ustawić agendę na następne.

Krok 2: Ustalenie uczestników spotkania

Zdecyduj kto musi wziąć udział w spotkaniu Teams.

Najlepiej byłoby ograniczyć liczbę uczestników spotkania, aby utrzymać dyskusje na właściwym torze.

Na przykład, nie potrzebujesz pracowników z działu IT na spotkaniu omawiającym zasady HR. Możesz jednak udostępniać wszystkim protokoły ze spotkań, aby byli na bieżąco.

Krok 3: Określenie roli i obowiązków

Wyraźnie zdefiniuj role i wzmianki, czy potrzebne są jakieś aktualizacje od uczestników podczas spotkania. W ten sposób każdy uczestnik wie, co ma do zrobienia.

Krok 4: Utwórz i wyślij zaproszenie na spotkanie

Zaproszenie powinno zawierać agendę, czas trwania spotkania, datę, godzinę i lokalizację. Zaplanuj spotkanie w dniu i czasie, który będzie odpowiedni dla każdego uczestnika.

Dodatkowo, jeśli uczestnicy spotkania są obecni fizycznie, należy wspomnieć o sali konferencyjnej.

Jeśli jest to wirtualne wydarzenie lub zdalne spotkanie zespołu , dodaj połączony link do pokoju spotkania i inne istotne szczegóły.

B. Podczas spotkania

Podczas spotkania należy wyznaczyć notariusza, który będzie nagrywał protokół ze spotkania.

Krok 5: Tworzenie protokołów ze spotkań i ich archiwizacja

Notatnik powinien rozpocząć dokumentowanie spotkania po rozpoczęciu dyskusji.

Może on sporządzać pisemne notatki lub korzystać z oprogramowania do zarządzania spotkaniami Enterprise, aby transkrybować dyskusje i elementy działań.

Protokół ze spotkania będzie również zawierał członka odpowiedzialnego za każdy element działania i przewidywany termin jego wykonania.

Gdy wszyscy zapoznają się z protokołami ze spotkań, można je zarchiwizować w udostępnianym folderze, aby były dostępne dla wszystkich w dowolnym momencie.

C. Po spotkaniu

Gdy dyskusje zostaną zrobione, a decyzje podjęte, oto co należy zrobić dalej:

Krok 6: Zaplanuj kolejne spotkania

Sprawdź, czy musisz zaplanować kolejne spotkanie. Będzie to zależało wyłącznie od elementów działań i ich kolejnych kroków ustalonych podczas spotkania.

Teraz znasz już kroki związane z zarządzaniem spotkaniami. Świetnie!

Ale prowadzenie spotkań na poziomie Enterprise to zupełnie inna gra.

3. Jak prowadzić spotkania na poziomie Enterprise?

Planowanie spotkań na poziomie Enterprise musi być opłacalne i wydajne dzięki oprogramowaniu do zarządzania spotkaniami!

Może ono pomóc w automatyzacji działań poprzedzających spotkanie, zarządzaniu harmonogramami, wysyłaniu zaproszeń, przygotowywaniu agend, sporządzaniu protokołów ze spotkań i nie tylko.

Dodatkowo może pomóc w zarządzaniu cyklem pracy.

Oprogramowanie do zarządzania spotkaniami jest również niezbędne dla przedsiębiorstw, ponieważ muszą one koordynować pracę zdalnych teamów rozproszonych po całym świecie

Zarządzanie spotkaniami Teams za pomocą oprogramowania do zarządzania spotkaniami

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie biznesu, efektywne zarządzanie spotkaniami jest ważniejsze niż kiedykolwiek.

Niezależnie od tego, czy kierujesz małym zespołem, czy całym przedsiębiorstwem, zastosowanie ustrukturyzowanego podejścia z odpowiednim oprogramowaniem do zarządzania spotkaniami może usprawnić procesy, sprawić, że spotkania będą bardziej celowe i doprowadzą twoją organizację do większego powodzenia. Wdrożenie tych narzędzi i strategii pozwoli przekształcić spotkania z czasochłonnych obowiązków w potężne katalizatory rozwoju firmy i innowacji.

