10 Best AI Email Writers dla profesjonalistów i marketerów

Efektywna komunikacja za pośrednictwem poczty e-mail zmienia zasady gry, niezależnie od tego, czy chodzi o połączenie z klientami, pielęgnowanie potencjalnych klientów, czy współpracę ze współpracownikami. 89% marketerów używa e-maila jako kanału nr 1 do generowania leadów! 🚀

Ale bądźmy szczerzy. Pisanie skutecznych e-maili nie zawsze jest proste. Tradycyjne pisanie e-maili jest czasochłonne, wymaga precyzji i często wiąże się z wyzwaniami, takimi jak literówki, niejasne komunikaty lub niedopasowane dźwięki.

Sam zmagałem się z tworzeniem przykuwających uwagę linii tematycznych lub znalezieniem idealnej równowagi między profesjonalnym a osobistym brzmieniem e-maila.

Dobra wiadomość? Narzędzia AI do pisania e-maili mogą wyeliminować stres związany z ich pisaniem. Pomagają one w tworzeniu dopracowanych, spersonalizowanych e-maili (w zaledwie kilka chwil), wyłapują błędy i zapewniają odpowiedni ton. 🙌

Opierając się na szeroko zakrojonych testach i spostrzeżeniach zespołu ClickUp, przygotowałem listę najlepszych narzędzi, które pomogą Ci pisać e-maile jak profesjonalista. Czytaj dalej!

⏰ 60-sekundowe podsumowanie:

Oto zestawienie 10 najlepszych narzędzi AI do pisania e-maili dla profesjonalistów i marketerów w 2025 r

ClickUp: Najlepsi dla napędzanych AIzarządzanie projektami e-mail ✅ Jasper AI: Najlepszy do generowania zoptymalizowanej, długiej, przyjaznej dla SEO zawartości ✅ SaneBox: Najlepszy do poprawy wydajności Skrzynki odbiorczej ✅ Lavender: Najlepszy do analizy i ulepszania e-maili ✅ Writer: Najlepszy do pisania w skupieniu w środowisku wolnym od rozpraszaczy ✅ Google Gemini: Najlepszy do przygotowywania komunikacji z klientem ✅ SmartWriter: Najlepszy do przygotowywania komunikacji z klientem ✅ Rytr: Najlepszy do ulepszania e-maili kampanii marketingowych ✅ MailMaestro: Najlepszy do automatyzacji pisania spersonalizowanych e-maili i odpowiedzi ✅ ChatGPT: Najlepszy do generowania dopasowanej i profesjonalnej zawartości e-maili ✅

Czego powinieneś szukać w narzędziu AI do pisania e-maili?

Wybierając najlepsze oprogramowanie do generowania e-maili ze sztuczną inteligencją, niektóre funkcje pisania e-maili powinny znaleźć się na szczycie listy kontrolnej.

Oto kluczowe funkcje, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze skutecznego narzędzia do pisania e-maili ze sztuczną inteligencją:

Możliwości personalizacji: Wybierznarzędzia do wysyłania e-maili które generują e-maile dostosowane do konkretnych szczegółów, umożliwiając użytkownikom dodanie osobistego charakteru do komunikacji biznesowej. Gwarantuje to, że wiadomości odbiją się szerokim echem wśród odbiorców i zwiększą ich zaangażowanie

Wybierznarzędzia do wysyłania e-maili które generują e-maile dostosowane do konkretnych szczegółów, umożliwiając użytkownikom dodanie osobistego charakteru do komunikacji biznesowej. Gwarantuje to, że wiadomości odbiją się szerokim echem wśród odbiorców i zwiększą ich zaangażowanie Sprawdzanie gramatyki i tonu: Wybierz opcjęNarzędzie do pisania AI które zapewni, że twoje e-maile będą wolne od błędów i będą miały odpowiedni ton do profesjonalnej komunikacji e-mailowej

Wybierz opcjęNarzędzie do pisania AI które zapewni, że twoje e-maile będą wolne od błędów i będą miały odpowiedni ton do profesjonalnej komunikacji e-mailowej Sugestie oparte na AI: Poszukaj generatorów e-maili, które zawierają sugestie dotyczące tematów, struktury zdań i zawartości, aby bez wysiłku pokonać blok pisarski. Narzędzia te mogą sprawić, że twoje e-maile będą bardziej atrakcyjne i skuteczne

Poszukaj generatorów e-maili, które zawierają sugestie dotyczące tematów, struktury zdań i zawartości, aby bez wysiłku pokonać blok pisarski. Narzędzia te mogą sprawić, że twoje e-maile będą bardziej atrakcyjne i skuteczne Wsparcie językowe : Upewnij się, że narzędzie AI do pisania e-maili może pisać e-maile w wielu językach, aby zaspokoić potrzeby różnych klientów i odbiorców. Funkcja ta jest nieoceniona dla firm działających na rynkach globalnych

: Upewnij się, że narzędzie AI do pisania e-maili może pisać e-maile w wielu językach, aby zaspokoić potrzeby różnych klientów i odbiorców. Funkcja ta jest nieoceniona dla firm działających na rynkach globalnych Dostępność mobilna: Wybierz generatory e-maili kompatybilne z urządzeniami mobilnymi, umożliwiając automatyzację czasochłonnych zadań pisania e-maili i dostęp do wygenerowanej zawartości w podróży. Ta elastyczność zapewnia wydajność nawet podczas podróży

➡️ Czytaj więcej: Jak wykorzystać AI w e-mailach (przypadki użycia i narzędzia)

10 najlepszych narzędzi AI do pisania e-maili, które warto poznać

Po przetestowaniu wielu oprogramowanie do zarządzania pocztą e-mail zauważyliśmy znaczną poprawę jakości i wydajności naszych e-maili.

Oto najlepsze AI narzędzia do pisania e-maili polecamy do tworzenia profesjonalnych, wysokiej jakości e-maili:

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania projektami e-mail opartymi na AI) ClickUp to kompleksowe narzędzie zwiększające wydajność, zaprojektowane w celu optymalizacji cyklu pracy, usprawnienia współpracy i konsolidacji pracy w ramach jednej, ujednoliconej platformy.

Niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem, kierownikiem projektu, czy częścią zespołu marketingowego, narzędzia ClickUp dostosowują się do każdego cyklu pracy. Upraszczają wszystko, od zarządzania projektami i śledzenia zadań po tworzenie dokumentów i współpracę z Teams.

ClickUp Brain

Generowanie skutecznych e-maili za pomocą kilku podpowiedzi przy użyciu ClickUp BrainClickUp Brain aI upraszcza proces pisania e-maili, generując dopracowane odpowiedzi, które są gotowe do wysłania. Mój zespół i ja używamy jej do tworzenia profesjonalnych, ale przyjaznych e-maili, oszczędzając czas i poprawiając jakość komunikacji.

Potrzebujesz szybko odpowiedzieć na zapytanie klienta? ClickUp Brain analizuje kontekst rozmowy i generuje spersonalizowaną zawartość, która jest zgodna z tonem i celem. Jest to szczególnie pomocne w okresach wzmożonego ruchu, gdy tworzenie e-maili od podstaw nie jest możliwe.

ClickUp zmniejszył potrzebę komunikacji e-mail i usprawnił współpracę naszego zespołu ds. tworzenia zawartości. Jesteśmy teraz w stanie przejść od pomysłu/burzy mózgów do pierwszego szkicu nawet 2-3 razy szybciej.

Sid Babla, koordynator programu Wellbeing, Dartmouth College

ClickUp Docs

Połącz dokumenty z cyklami pracy, aby zwiększyć wydajność za pomocą ClickUp Docs Z Dokumenty ClickUp umożliwia łatwe tworzenie i organizowanie szablonów e-maili w jednym miejscu. Zamiast żonglować wieloma narzędziami dla poszczególnych szablonów, możesz przechowywać je i zarządzać nimi bezpośrednio w Docs. Ponadto, Docs płynnie łączy się z cyklami pracy, zapewniając, że każde zadanie utworzone na podstawie wygenerowanego e-maila pozostaje połączone.

W przypadku współpracy zespołowej, aplikacja umożliwia przypisanie określonych sekcji dokumentu do członków zespołu. Ułatwiło to mojemu zespołowi udostępnianie dokumentów i współpracę w czasie rzeczywistym.

Niezależnie od tego, czy chodzi o dopracowywanie skryptów e-mail, czy planowanie strategii, każdy mógł wnosić swój wkład, komentować i aktualizować dokument w tym samym czasie.

Wysyłanie i odbieranie e-maili, tworzenie zadań, ustawienie automatyzacji i dołączanie emaile do zadań za pomocą ClickUpRozwiązanie ClickUp do zarządzania wiadomościami e-mail integruje zawartość e-mail z zarządzaniem zadaniami. Umożliwia synchronizację kont e-mail z Gmail, Outlook, Office 365 lub IMAP.

Nazwa zadania jest automatycznie wyodrębniana z tematu e-maila, podczas gdy treść e-maila jest używana jako opis zadania.

Zadania można przypisywać za pomocą etykiet, takich jak , lub <etykieta

azwa> w temacie wiadomości e-mail. Załączniki, w tym obrazy, można dodawać jako pliki zadań, a terminy zadań można ustawić za pomocą znacznika w temacie wiadomości.

Szablony ClickUp

ClickUp oferuje również różne konfigurowalne szablony, aby usprawnić zarządzanie e-mailami.

Instancja Szablon do e-mail marketingu ClickUp usprawnia kampanie e-mail poprzez automatyzację zadań, personalizację wiadomości i śledzenie wskaźników wydajności, umożliwiając budowanie silniejszych relacji z klientami. Umożliwia to budowanie silniejszych relacji z klientami przy jednoczesnej optymalizacji działań marketingowych strategie zarządzania wiadomościami e-mail i poprawę ogólnej skuteczności kampanii. 📈

Dodatkowo Próbka szablonu e-maili marketingowych ułatwia tworzenie skutecznych e-maili marketingowych, które angażują odbiorców, zwiększają konwersje i sprzedaż. Był on szczególnie pomocny dla mojego zespołu w optymalizacji naszych kampanii e-mail i poprawie ogólnych wyników.

ClickUp najlepsze funkcje

Organizuj, przechowuj i edytuj wersje robocze e-maili, twórz szablony e-maili i zarządzaj całą zawartością w folderze Dokumenty ClickUp Zintegruj ClickUp z ponad 1000 aplikacji, w tym z Gmailem, Outlookiem, Slackiem, Google Drive, Microsoft Teams i Zoom z Integracje ClickUp Pisz odpowiedzi na e-maile, newslettery i blogi oraz generuj pomysły na kampanie marketingowe za pomocą ClickUp Brain

Współpracuj w czasie rzeczywistym za pomocą ClickUp Chat i utrzymuj całą komunikację w ramach platformy, zmniejszając potrzebę przełączania się między aplikacjami

Uzyskaj dostęp do gotowych, konfigurowalnych szablonów, aby zmaksymalizować powodzenie swoich e-maili

Limity ClickUp

Podczas gdy aplikacja mobilna ClickUp zawiera kluczowe funkcje, nie oferuje ona pełnego zakresu funkcji dostępnych w wersji desktopowej

Rozszerzenie funkcji narzędzia może być przytłaczające dla nowych użytkowników, szczególnie tych mniej zaznajomionych z technologią

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc na członka

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

pierwszy e-mail został wysłany w 1971 roku przez Raya Tomlinsona, inżyniera w BBN Technologies. Był on pionierem w używaniu symbolu @ do oddzielenia nazwy użytkownika od nazwy domeny! ✉️

2. Jasper AI (najlepszy do generowania zoptymalizowanej, długiej zawartości przyjaznej dla SEO)

via Jasper AI Jasper AI to potężna platforma do generowania tekstów, która pomaga tworzyć e-maile, blogi, teksty reklamowe i nie tylko. Oferuje różnorodne narzędzia AI, długie cykle pracy nad zawartością i integrację Surfer SEO w celu optymalizacji pisania, co czyni go nieocenionym narzędziem.

Generator e-maili umożliwia szybkie tworzenie spersonalizowanych, profesjonalnych wiadomości Business. Jasper pomaga zespołowi marketingowemu utrzymać spójny wizerunek marki we wszystkich komunikatach e-mail dzięki konfigurowalnym szablonom.

Najlepsze funkcje Jasper AI

Bezproblemowe generowanie projektów e-maili dzięki sugestiom opartym na AI

Tworzenie tekstów reklam w celu zwiększenia konwersji poprzez skupienie się na perswazyjnym języku

Optymalizacja zawartości pod kątem SEO dzięki wbudowanej integracji Surfer dla lepszej widoczności

Dostosowywanie tonu zawartości, tłumaczenie na różne języki i generowanie obrazów w wysokiej rozdzielczości, dzięki czemu jest wszechstronny dla wszystkich rodzajów projektów kreatywnych

Jasper AI limits

Ma limity w zakresie dokładności faktów, zwłaszcza jeśli chodzi o wydarzenia w czasie rzeczywistym

Aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji, należy zdecydować się na wyższe plany cenowe, co może nie być idealne dla użytkowników z ograniczonym budżetem

Ceny Jasper AI

Kreator : $49/miesiąc za użytkownika

: $49/miesiąc za użytkownika Pro: $69/miesiąc na użytkownika

$69/miesiąc na użytkownika Business: Niestandardowy cennik

Jasper AI oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 1,200 recenzji)

4.7/5 (ponad 1,200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,800+ recenzji)

💡 Pro Tip: Szukasz sposobów na ulepszenie swojej gry? zarządzanie kampaniami marketingowymi ? Oto kilka wskazówek, których należy przestrzegać:

Zdefiniuj konkretne, mierzalne cele, aby śledzić powodzenie 🎯

Wykorzystaj spostrzeżenia, aby zoptymalizować kampanie i udoskonalić strategie 📊

Regularnie monitoruj wydajność, aby podejmować decyzje oparte na danych 📈

Szybko dostosowywać się do zmieniających się trendów i zachowań klientów ⚡

3. SaneBox (najlepszy do poprawy wydajności skrzynki odbiorczej)

via SaneBox SaneBox to potężne narzędzie do porządkowania i zarządzania skrzynką odbiorczą e-mail z łatwością. Jest ono pomocne w ustalaniu priorytetów dla najważniejszych e-maili, jednocześnie odfiltrowując rozpraszające elementy. Ucząc się nawyków użytkownika związanych z korzystaniem z poczty e-mail, automatycznie organizuje skrzynkę odbiorczą w odpowiednie foldery, takie jak SaneLater lub SaneNews, usprawniając cykl pracy.

Dzięki SaneBox można archiwizować stare e-maile według daty, aby zwolnić przestrzeń bez utraty ważnych informacji. Pomaga również zachować koncentrację podczas zadań o wysokim priorytecie, wstrzymując niepotrzebne powiadomienia, zapewniając bardziej uporządkowaną i wydajną skrzynkę odbiorczą.

Najlepsze funkcje SaneBox

Odbieranie priorytetowych e-maili dostosowanych do twoich nawyków interakcji

Włącz tryb Nie przeszkadzać, wstrzymując niekrytyczne e-maile i ograniczając zakłócenia

Bądź na bieżąco z trendami dotyczącymi e-maili i efektywnie zarządzaj ich ilością dzięki dziennym lub tygodniowym podsumowaniom aktywności w skrzynce odbiorczej

Limity SaneBox

Narzędziu brakuje zaawansowanych narzędzi do głębokiego czyszczenia skrzynki odbiorczej lub zarządzania określonymi grupami e-maili.

Sortowanie oparte na nagłówkach może czasami błędnie kategoryzować e-maile, co wymaga ręcznych korekt

Ceny SaneBox

Przekąska : $7/miesiąc za 1 konto e-mail

: $7/miesiąc za 1 konto e-mail Lunch: $12/miesiąc za 2 konta e-mail

$12/miesiąc za 2 konta e-mail Kolacja: $36/miesiąc za 4 konta e-mail

SaneBox oceny i recenzje

G2: 4.9/5 (ponad 100 recenzji)

4.9/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 70 recenzji)

➡️ Czytaj więcej: Najlepszy podręcznik etykiety e-mail dla profesjonalistów

4. Lavender (najlepszy do analizowania i ulepszania e-maili)

Via Lawenda Lavender to narzędzie AI do pisania e-maili zaprojektowane w celu usprawnienia komunikacji e-mailowej. Pomaga w łatwym tworzeniu wysokiej jakości e-maili opartych na wynikach, a jego asystent personalizacji integruje dane potencjalnych klientów ze skrzynką odbiorczą.

Mojemu zespołowi pomogła funkcja coachingu w czasie rzeczywistym. Funkcja ta ocenia e-maile pod kątem czytelności, personalizacji i skuteczności. Flaguje również spamerskie frazy i oferuje zwięzłe, angażujące alternatywy w celu poprawy ogólnej jakości.

Najlepsze funkcje Lavender

Udoskonalanie e-maili w czasie rzeczywistym w celu poprawy czytelności i szans na odpowiedź

Tworzenie wstępnych wersji e-maili przy użyciu AI, oszczędzając czas i pobudzając kreatywność

Podkreślanie wyzwalaczy spamu, aby uniknąć typowych błędów, które mogą spowodować umieszczenie e-maili w folderach śmieci

Limity Lavender

Lavender zapewnia ograniczony zakres etykiety e-mail, ale brakuje mu wskazówek dotyczących obsługi złożonych scenariuszy, które mogą wymagać dodatkowych zasobów

Sortowanie oparte na nagłówkach może czasami błędnie klasyfikować wiadomości e-mail, powodując potencjalne zakłócenia w organizacji

Ceny Lavender

Free Forever

Starter : $29/miesiąc na użytkownika

: $29/miesiąc na użytkownika **Indywidualny Pro:$49/miesiąc na użytkownika

Teams Plan: Niestandardowy cennik

Lavender oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (60+ recenzji)

4.8/5 (60+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Pro Tip: Zastanawiasz się? jak używać AI do pisania e-maili ? Wypróbuj te strategie, aby jak najlepiej je wykorzystać:

Wykorzystaj AI do tworzenia spersonalizowanych e-maili dostosowanych do Twoich odbiorców 🎯

Oszczędzaj czas dzięki automatyzacji działań następczych za pomocą szablonów opartych na AI ⏳

Eksperymentuj z wielojęzycznymi opcjami globalnego zasięgu 🌍

5. Writer (najlepszy do pisania w skupieniu i bez rozpraszania uwagi)

via Pisarz Writer to popularne narzędzie online zaprojektowane w celu optymalizacji procesu pisania, niezależnie od tego, czy sporządzasz szybkie notatki, czy szczegółowe dokumenty. Jego minimalistyczny interfejs usuwa rozpraszające elementy, pozwalając całkowicie skupić się na zawartości.

To, co najbardziej spodobało mi się we Writerze, to jego zdolność do sprzyjania nieprzerwanemu skupieniu, dzięki interfejsowi pozbawionemu rozpraszaczy i trybowi Hemingway. Funkcje te znacznie ułatwiają utrzymanie wydajności i tworzenie dopracowanej zawartości.

Najlepsze funkcje aplikacji Writer

Śledzenie postępów dzięki celom opartym na sesji i liczbie słów lub znaków

Ciągłe zapisywanie poprawek i bezproblemowe pobieranie wcześniejszych wersji

Wyłączanie cofania w celu nieprzerwanego tworzenia w trybie Hemingwaya

Limity Writera

Zaawansowane funkcje, takie jak tryb Hemingway, są dostępne tylko w ramach płatnego planu

Narzędzie nie oferuje trybu offline, co może być niewygodne dla użytkowników bez stałego dostępu do Internetu

Ceny aplikacji Writer

Writer Basic: Free Forever

Miesięczna subskrypcja Writer PRO: $5/miesiąc na użytkownika

$5/miesiąc na użytkownika Writer PRO roczna subskrypcja: $48/rok na użytkownika

$48/rok na użytkownika Writer PRO Lifetime: $99 jednorazowo

Writer oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Google Gemini (najlepsze do tworzenia komunikacji z klientem)

via Google Gemini Dzięki Google Gemini możesz płynnie zintegrować się z Gmailem i tworzyć dopracowane e-maile w kilka sekund. Posiada intuicyjny interfejs i jest dostępny zarówno w wersji webowej, jak i mobilnej.

Wraz z moim zespołem wypróbowaliśmy funkcje Help Me Write i Polish, które okazały się pomocne przy takich zadaniach, jak odpowiadanie na zapytania klientów lub tworzenie spersonalizowanych e-maili marketingowych zarządzanie kampaniami e-mail .

Dzięki temu narzędziu możesz szybko dopracować e-mail marketingowy lub dodać osobisty akcent do notatek z podziękowaniami, a wszystko to przy jednoczesnym uniknięciu błędów gramatycznych za pomocą tego darmowego narzędzia AI do pisania e-maili.

Najlepsze funkcje Google Gemini

Generowanie zakończonych wersji roboczych e-maili przy minimalnym nakładzie pracy

Poprawianie istniejących szkiców w celu zwiększenia przejrzystości i profesjonalizmu

Dostosowanie stylu pisania do formalnego lub swobodnego tonu

Limity Google Gemini

Wydajność narzędzia może być ograniczona w przypadku wysoce specjalistycznych lub technicznych tematów

Może generować niedokładne lub stronnicze odpowiedzi z powodu braku danych, co może wpływać na jakość wyników

Cennik Google Gemini

Free Forever

Gemini Business: $24/miesiąc za użytkownika

$24/miesiąc za użytkownika Gemini Enterprise: 36 USD/miesiąc za użytkownika

36 USD/miesiąc za użytkownika Spotkania i wiadomości AI: 12 USD/miesiąc na użytkownika

12 USD/miesiąc na użytkownika AI Security: $12/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Google Gemini

G2: 4.4/5 (ponad 160 recenzji)

4.4/5 (ponad 160 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

7. SmartWriter (najlepszy do personalizacji kampanii e-mail marketingowych)

via SmartWriter SmartWriter to popularny program do pisania e-maili z wykorzystaniem AI dla marketerów, specjalistów ds. sprzedaży i przedsiębiorców. Wyróżnia się personalizacją, wykorzystując dane odbiorców, takie jak biografie zawodowe i aktywność w mediach społecznościowych, do tworzenia bardziej znaczącej zawartości.

Z pomocą uczenia maszynowego SmartWriter optymalizuje proces tworzenia e-maili. Pomaga tworzyć dostosowane wiadomości e-mail do aplikacji o pracę, kampanii marketingowych, wysiłków, sprzedaży B2B i komunikacji osobistej, dzięki czemu jest skutecznym narzędziem do różnych potrzeb związanych z wiadomościami e-mail.

Najlepsze funkcje SmartWriter

Łatwe tworzenie przyciągających uwagę tematów z pomocnymi argumentami

Niestandardowa zawartość e-maili z formalnym tonem lub określonym stylem komunikacji

Korzystaj z przyjaznego dla użytkownika interfejsu, który upraszcza tworzenie e-maili bez konieczności posiadania umiejętności technicznych

Limity SmartWriter

Narzędzie oferuje wyższe ceny w porównaniu do konkurencji za podobne funkcje

Użytkownicy raportowali sporadyczne problemy z dostarczalnością e-maili, co może wpływać na skuteczność działań marketingowych

Ceny SmartWriter

Podstawowy plan: $59/miesiąc za użytkownika

$59/miesiąc za użytkownika Popularny plan: $149/miesiąc na użytkownika

$149/miesiąc na użytkownika Plan Pro: $359/miesiąc na użytkownika

SmartWriter oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

➡️ Czytaj więcej: 10 wyjątkowych wskaźników KPI dla e-mail marketingu, które należy śledzić

8. Rytr (najlepszy do ulepszania e-maili kampanii marketingowych)

via Rytr Rytr to popularny asystent pisania, który upraszcza tworzenie e-maili w różnych przypadkach, od kampanii marketingowych po komunikację osobistą. W ciągu kilku minut można szybko stworzyć zarówno formalne e-maile dla klienta marketingowego, jak i zwięzłe, przekonujące oferty sprzedaży.

Niezależnie od tego, czy piszesz e-maile z podaniami o pracę, oferty sprzedaży czy biuletyny, AI Rytr generuje odpowiednią, angażującą zawartość, umożliwiając precyzyjne dostosowanie tonu i stylu. Dzięki wielojęzycznemu wsparciu i niestandardowym opcjom, nadaje się również do tworzenia zawartości dostosowanej do globalnych odbiorców.

Najlepsze funkcje Rytr

Generowanie wysokiej jakości zawartości dostosowanej do konkretnych celów, takich jak tematy lub szczegółowe treści e-maili

Ulepszanie kampanii e-mail dzięki spersonalizowanym sugestiom zawartości

Integracja z klientami e-mail i CRM, usprawniająca cykl pracy i poprawiająca wydajność

Limity Rytr

Wsparcie w czasie rzeczywistym jest dostępne tylko dla użytkowników premium

Wersja Free nie oferuje sprawdzania plagiatu ani tonu zawartości

Ceny Rytr

Free Forever

Unlimited : $9/miesiąc

: $9/miesiąc Premium: $29/miesiąc

Rytr oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 800 recenzji)

4.7/5 (ponad 800 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

9. MailMaestro (najlepszy do automatyzacji pisania spersonalizowanych e-maili i odpowiadania na nie)

via MailMaestro Maestro Labs, firma stojąca za MailMaestro, przejęła Flowrite, oddział Flow AI zajmujący się pisaniem e-maili, aby zwiększyć swoje możliwości automatyzacji e-maili.

MailMaestro to najwyżej oceniany asystent e-mail, który wykorzystuje technologię ChatGPT firmy OpenAI do szybkiego generowania wysokiej jakości e-maili dostosowanych do preferowanego tonu, języka i długości. Dzięki integracji personalizacji opartej na AI Flowrite, MailMaestro zapewnia jeszcze bardziej zaawansowane funkcje automatyzacji e-maili.

Najlepsze funkcje MailMaestro

Generowanie wersji roboczych e-maili spersonalizowanych pod kątem tonu, długości i języka w ciągu kilku sekund

Podsumowywanie długich wątków lub plików w celu ich szybkiego zrozumienia

Odpowiadanie za pomocą jednego kliknięcia, upraszczajączarządzanie wiadomościami e-mail ogromnie

Limity MailMaestro

Narzędzie oferuje ograniczone opcje integracji poza Gmailem i Outlookiem

Free Plan narzędzia do pisania e-maili AI pozwala tylko na 3 żądania tygodniowo na komponowanie, poprawianie tekstów i odpowiadanie na e-maile

Ceny MailMaestro

Free Forever

Profesjonalny : $15/miesiąc

: $15/miesiąc Teams : $15/miesiąc

: $15/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

MailMaestro oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.3/5 (50+ recenzji)

➡️Also Czytaj: 12 najlepszych szablonów kampanii Drip dla skutecznego e-mail marketingu

10. ChatGPT (najlepszy do generowania dopasowanej i profesjonalnej zawartości e-maili)

Via ChatGPT Niezależnie od tego, czy piszesz e-maile do pracy, kontaktujesz się z klientami, czy zarządzasz osobistą korespondencją, ChatGPT dostosowuje się do Twojego stylu pisania i wymagań dotyczących zawartości e-maili. Pomaga tworzyć jasne i profesjonalne e-maile oraz sugeruje ulepszenia tonu, struktury i jasności.

Możesz przygotowywać wiadomości uzupełniające, tworzyć newslettery, a nawet projektować przekonujące e-maile dla klientów. Doceniam łatwość, z jaką można dopracować zawartość, aby pasowała do konkretnego tonu lub intencji, zapewniając, że moje e-maile są zawsze skuteczne i angażujące.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Pisanie e-maili w różnych formatach i tonach, od formalnych po przyjazne

Burza mózgów pomysłów na zawartość kampanii e-mailowych

Personalizacja pisania poprzez niestandardowy ton na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika

Algorytm ChatGPT jest szkolony na tekstach z różnych języków, dzięki czemu można tworzyć zawartość w ponad 80 językach, takich jak angielski, chiński, hiszpański i wiele innych

Limity ChatGPT

Niektórzy użytkownicy zauważyli, że generowana zawartość czasami nie zawiera zamierzonego tonu lub niuansów emocjonalnych

Brak zaawansowanych funkcji automatyzacji e-maili, takich jak planowanie i zarządzanie działaniami następczymi

Ceny ChatGPT

Free Forever

Plus : $20/miesiąc za użytkownika

: $20/miesiąc za użytkownika Teams : $30/miesiąc

: $30/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

ChatGPT oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (600+ recenzji)

4.7/5 (600+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (60+ opinii)

Usprawnij procesy optymalizacji e-maili dzięki ClickUp!

Pisanie skutecznych e-maili może mieć ogromny wpływ na wydajność i komunikację. Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie spersonalizowanych czy profesjonalnych e-maili, wykorzystanie AI w pisaniu e-maili może usprawnić ten proces i zaoszczędzić cenny czas. ✨

Narzędzia, które omówiliśmy powyżej, oferują unikalne funkcje pomagające w efektywnym tworzeniu e-maili.

Jeśli jednak szukasz czegoś więcej niż tylko pisania e-maili, ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem. Dostarcza on kompleksową platformę, która pomaga w zarządzaniu zadaniami, automatyzacji e-maili i zwiększaniu wydajności.

Zarejestruj się na ClickUp już dziś i uprość swój cykl pracy, łącząc zarządzanie e-mailami z automatyzacją zadań, aby zwiększyć swoją wydajność! 🚀