Jak wykorzystać AI w e-mailach (przypadki użycia i narzędzia)

Jak często wpatrujemy się w migający kursor, nie wiedząc jak rozpocząć ważnego e-maila?

Niezależnie od tego, czy piszesz wiadomość do klienta, odpowiadasz współpracownikowi, czy kontaktujesz się z potencjalnym klientem, presja, aby nadać odpowiedni ton i dostarczyć przekonującą wiadomość, może być zniechęcająca.

Rozwiązanie? Sztuczna inteligencja (AI) - cichy pomocnik za kulisami.

AI radykalnie zmieniła sposób, w jaki codziennie piszemy i angażujemy się w e-maile.

Pamiętasz przewidywanie tekstu, gdy zaczynasz wpisywać zdania? Podpowiedź o dodaniu załącznika, o którym zapomniałeś? Albo przypomnienie o dodaniu tematu e-maila na wypadek, gdybyś tego nie zrobił? Albo kiedy wyskakuje wiadomość w Teams, a ty natychmiast widzisz opcje odpowiedzi? To wszystko jest dziełem AI.

Ale dziś wykorzystanie AI w e-mailach nie ogranicza się do automatyzacja e-maili , przewidywanie tekstu, sugestie i przypomnienia. AI pozwoliło nam odkryć cały świat zaawansowanych możliwości.

Mamy teraz aplikacje do zarządzania zadaniami e-mail, zarządzanie skrzynką odbiorczą a nawet narzędzia zwiększające wydajność poczty e-mail, aby zminimalizować czas spędzany na pisaniu i zarządzaniu e-mailami!

Dowiedzmy się więcej o tym, jak korzystać z AI w e-mailach i jakiego oprogramowania i narzędzi użyć, aby usprawnić przepływ pracy związany z e-mailami.

Zrozumienie AI dla e-maili

Po pierwsze. Dla tych z was, którzy mogą nie w pełni rozumieć zakres AI - odnosi się on do maszyn lub algorytmów, które mogą wykonywać zadania, które zazwyczaj wymagają ludzkiej inteligencji, takie jak rozumienie języka naturalnego i podejmowanie decyzji na podstawie danych.

Technologia AI w e-mailach wykorzystuje zaawansowane technologie, takie jak przetwarzanie języka naturalnego (NLP), uczenie maszynowe, wizja komputerowa i głębokie uczenie się, aby oprogramowanie rozumiało i generowało odpowiedzi podobne do ludzkich dla twoich e-maili.

To tak, jakby mieć super-inteligentnego narzędzie do zwiększania wydajności poczty e-mail które potrafi myśleć i uczyć się jak człowiek. W przypadku e-maili AI pomaga, rozumiejąc nasz język i podejmując inteligentne decyzje na podstawie wprowadzanych przez nas danych.

AI może wskoczyć do akcji i pomóc nam szybciej pisać e-maile, poprawiać kłopotliwe literówki, a nawet personalizować wiadomości dla każdego odbiorcy . Ponadto jest to super zorganizowany asystent, który dokładnie wie, kiedy wysłać kolejne wiadomości e-mail i zgaduje, które tematy przyciągną najwięcej uwagi.

Od spersonalizowanych rekomendacji produktów po zautomatyzowane działania następcze, AI stała się nieodzownym sprzymierzeńcem w codziennej komunikacji e-mail. Po cichu rewolucjonizuje sposób, w jaki łączymy się i angażujemy za pośrednictwem e-maili - niezależnie od tego, czy pomaga w przygotowaniu idealnej odpowiedzi, segmentacji odbiorców w celu prowadzenia celowych kampanii, czy też przewiduje najlepszy czas na wysłanie wiadomości uzupełniającej.

AI może również pomóc w bardziej efektywnym zarządzaniu e-mailami. Dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań może zaoszczędzić mnóstwo czasu i zmniejszyć wysiłek.

Przeczytaj również: Opanuj ostateczny hack wydajności w metodach zarządzania e-mailami - czyli skrzynka odbiorcza zero .

Jeśli chodzi o marketing, e-maile oparte na AI mogą dostarczać spersonalizowane wiadomości, które sprawiają wrażenie, jakby zostały stworzone specjalnie dla Ciebie, zwiększając zaangażowanie i zwiększając sprzedaż. Więcej na ten temat w dalszej części bloga.

/# Jak wykorzystać AI w e-mailach

Opracowaliśmy kilka przypadków użycia, aby pokazać, w jaki sposób AI w e-mailach może zaoszczędzić czas i wysiłek, jednocześnie zwiększając wydajność osobistą i zawodową.

Wykorzystanie AI do pisania osobistych e-maili kontaktowych

Niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem szukającym nowych klientów, ghostwriterem chcącym publikować swoje blogi, czy profesjonalistą szukającym pracy, być może będziesz musiał codziennie pisać niekończące się e-maile do rekruterów, menedżerów HR, potencjalnych klientów i osób z twojej sieci kontaktów.

Pisanie nowego i spersonalizowanego e-maila do każdej osoby jest zniechęcające samo w sobie, a robienie tego ręcznie może zająć wieczność.

Być może dlatego prawie 39% marketerów ankietowanych w badaniu Raport Litmus o stanie poczty e-mail w 2023 r stwierdziło, że korzysta z AI. Z tego około 18% używa AI głównie do burzy mózgów e-maili.

Oto kilka sposobów, w jakie narzędzia AI mogą pomóc w szybszym pisaniu e-maili i zrobieniu dobrego pierwszego wrażenia.

1. Do tworzenia e-maili

Cold outreach - pisanie zimnych e-maili do osób, które cię nie znają i nie oczekują twojego e-maila - jest trudne. Co więcej, wiedza o tym, co dokładnie powinieneś napisać, aby przyciągnąć ich uwagę i zrobić to, co do zrobienia jest wyzwaniem.

Dzięki odpowiednim danym wejściowym algorytmy AI mogą analizować cel e-maila i jego odbiorcę oraz sugerować odpowiednią zawartość.

AI może dostarczać szablony, pisać początkowe akapity, a nawet generować całe szkice e-maili w oparciu o wzorce i preferencje, których mogła się nauczyć z poprzednich interakcji

Ponadto może również pomóc w personalizacji każdego e-maila poprzez uwzględnienie w treści szczegółów specyficznych dla odbiorcy, takich jak jego imię i nazwisko, firma lub cokolwiek innego w oparciu o jego ostatnie interakcje, aby stworzyć bardziej angażującą, odpowiednią i klikalną zawartość.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Aby komunikować się z globalnym zespołem lub klientami, możesz użyć narzędzi tłumaczeniowych opartych na AI do tworzenia e-maili w różnych językach.

2. Aby dopracować język

Czy kiedykolwiek starannie opracowałeś e-mail, sprawdziłeś go sto razy i w końcu nacisnąłeś przycisk wysyłania tylko po to, aby zdać sobie sprawę, że napisałeś "wtedy" zamiast "niż" lub "z wyjątkiem" zamiast "zaakceptować"?

Zależnie od dostawcy usług e-mail, możesz mieć do czynienia z tym problemem lub nie. **Narzędzia AI do sprawdzania gramatyki mogą identyfikować i poprawiać gramatyczne faux pas, błędy interpunkcyjne i literówki w czasie rzeczywistym

Co więcej, takie narzędzia mogą również pomóc w poprawieniu jasności wiadomości i tonu pisania - tylko po to, aby pomóc ci trafić we właściwą notatkę za każdym razem, gdy piszesz e-mail.

AI zapewnia również sugestie dotyczące poprawy stylu i struktury e-maila oraz może pomóc w zapewnieniu spójności i stosowności w oparciu o takie czynniki, jak głos marki dostawcy lub jego cel.

/## Wykorzystanie AI w e-mail marketingu

Narzędzia AI stały się nieodzowną częścią teamów marketingowych. Narzędzia takie jak HubSpot, ClickUp i Jasper.AI są powszechne Narzędzia marketingowe AI które pomagają marketerom skrócić czas tworzenia i prowadzenia kampanii, kontrolować koszty i zapewniać wgląd w klientów i zachowania użytkowników. Podsumowując, AI usprawnia i automatyzuje ich pracę na kilka sposobów.

Oto jak marketerzy wykorzystują AI w e-mailach do:

1. Optymalizacja tematów wiadomości e-mail

Temat wiadomości e-mail tworzy pierwsze wrażenie na odbiorcach. Dobry, klikalny temat gwarantuje, że Twój e-mail nie zaginie w setkach e-maili, które Twoi klienci otrzymują każdego dnia.

Czy kiedykolwiek próbowałeś testować A/B swoje tematy e-maili lub ich kopie? Dzięki AI możesz to zrobić w kilka minut!

Analizując czynniki takie jak współczynniki otwarć i kliknięć, testy A/B pomagają określić, które tematy lub nagłówki bardziej trafiają do odbiorców To podejście oparte na danych ułatwia pisanie tematów e-maili, z których wynikają powodzenie kampanii e-mail marketingowych .

2. Analizuj odbiorców

Sztuczna inteligencja może analizować dane odbiorców e-maili, takie jak ich dane demograficzne, preferencje i wcześniejsze interakcje z marką, aby wygenerować przydatne informacje na temat tego, co lubią, a czego nie. Pomaga to marketerom dostosować zawartość e-maili do preferencji odbiorców, zwiększyć ich trafność i utrzymać zadowolenie klientów.

3. Automatyzacja działań następczych

Zapewnij niestandardową komunikację z klientami przez cały rok. Dzięki narzędziom AI do e-mail marketingu możesz automatycznie planować i wysyłać wiadomości follow-up poprzez ustawienie predefiniowanych kryteriów, takich jak zachowanie odbiorcy lub czas odpowiedzi.

Ta funkcja pomaga marketerom pracować nad kampaniami pielęgnacyjnymi i działaniami następczymi jednocześnie i planować je razem, aby wychodziły w odpowiednim czasie. Nie trzeba już co miesiąc przypominać o wysłaniu wiadomości follow-up.

4. Tworzenie spersonalizowanych kampanii pielęgnacyjnych

Czy nie jest ci miło, gdy twoja ulubiona marka wysyła ci spersonalizowane rekomendacje rzeczy, które mogą ci się spodobać lub e-maile z sugestiami opartymi na twojej historii zakupów?

Algorytmy uczenia maszynowego analizują dane odbiorców, takie jak wcześniejsze interakcje, preferencje i ich zachowanie z treściami, aby polecać spersonalizowaną zawartość e-maili . Zapewnia to, że każdy e-mail w kampanii jest bardzo istotny i angażujący dla klientów.

Możesz personalizować tematy wiadomości, powitania i oferty w oparciu o dane klientów w czasie rzeczywistym przy użyciu generowania języka naturalnego. Obejmuje to rekomendacje produktów w oparciu o ich wcześniejszą historię zakupów, odpowiednie rabaty lub oferty, lub inne szczegóły dotyczące klienta, aby poczuli się bardziej wartościowi.

AI może również przewidzieć optymalny czas wysyłania takich e-maili pielęgnacyjnych w oparciu o czas otwarcia odbiorców lub wskaźniki odpowiedzi. Korzystając z tych informacji, można zaplanować wysyłkę e-maili dla każdego klienta w zależności od jego wygody.

Studium przypadku: Revolve x Cordial AI

Revolve, marka e-commerce, starała się zwiększyć personalizację e-maili poza podstawowe rekomendacje produktów w partiach e-maili. Wykorzystując technologię AI firmy Cordial, stworzyli wysoce spersonalizowaną kampanię e-mail, która wykorzystywała 16 różnych punktów danych klientów i biznesu, takich jak historia porzuconego przeglądania, ulubione kategorie i regionalne bestsellery.

System AI wygenerował 32 unikalne rekomendacje produktów dla każdego odbiorcy, dostosowując zawartość e-maila do indywidualnych preferencji i poziomu zaangażowania. Aby sprawdzić skuteczność, Revolve przeprowadziło test A/B w ciągu weekendu, naprzemiennie wysyłając spersonalizowany e-mail i standardową wiadomość wsadową.

Wyniki były imponujące: spersonalizowany e-mail oparty na AI był dwukrotnie bardziej wydajny niż standardowy, z 65% wyższym współczynnikiem kliknięć do otwarcia i konwersji. To powodzenie doprowadziło Revolve do projektu setek tysięcy dodatkowych przychodów z regularnego wysyłania tych wysoce spersonalizowanych e-maili.

5. Segmentowane kampanie e-mail

Segmentacja jest kluczem w marketingu ukierunkowanym. Algorytmy AI mogą segmentować listy e-mail na podstawie danych demograficznych, wcześniejszych zachowań, historii zakupów lub poziomów zaangażowania . Dzięki temu każdy segment otrzymuje celową i odpowiednią zawartość.

AI może również analizować dane w celu identyfikacji wzorców, umożliwiając segmentację odbiorców na podstawie ich preferencji lub prawdopodobieństwa odpowiedzi na określone oferty.

Możesz zapoznać się z naszą skonsolidowaną listą 10 najlepszych narzędzi AI do e-mail marketingu do automatyzacji e-maili w 2024 r.

Użyj AI do pisania e-maili sprzedażowych

Znaczna część dnia sprzedawcy to wysyłanie e-maili - zimnych e-maili do potencjalnych klientów, e-maili pielęgnacyjnych do obecnych klientów lub e-maili w celu zwiększenia sprzedaży. Ręczne wykonywanie tych wszystkich czynności może być powtarzalne, żmudne, a czasami frustrujące.

Tak jak narzędzia AI pomagają marketerom w tworzeniu chwytliwych tematów i spersonalizowanej zawartości, tak samo pozwalają sprzedawcom na przygotowanie wysokiej jakości wychodzących e-maili w kilka sekund. Można nie tylko wygenerować wiele spersonalizowanych e-maili w ciągu kilku sekund, ale także zautomatyzować czas i sposób ich wysyłania w oparciu o segmentację odbiorców i preferencje.

/# Korzystanie z oprogramowania AI dla e-maili

Czy nie byłoby wspaniale mieć asystenta e-mail AI, który mógłby napisać odpowiedni tekst e-maila, wygenerować chwytliwe tematy, spersonalizować kopie dla każdego celu i zautomatyzować powtarzające się działania następcze?

Jeden z nich jest tutaj.

ClickUp Brain ClickUp Brain to sieć neuronowa AI w narzędziu do zarządzania projektami ClickUp, która umożliwia szybkie generowanie kopii do materiałów marketingowych, pisanie codziennych e-maili i odpowiedzi na zadania oraz dostęp do swoich

baza wiedzy organizacyjnej w jednym miejscu.

Generuj szybkie i odpowiednie odpowiedzi na wiadomości e-mail dzięki ClickUp Brain

Zasadniczo ClickUp Brain to jedyne narzędzie oparte na AI, którego potrzebujesz, aby połączyć projekty, ludzi i wiedzę w swojej organizacji.

Dzięki ClickUp Brain's AI Writer for Work otrzymujesz:

Asystenta pisania AI , który pomoże Ci we wszystkich potrzebach związanych z pisaniem

, który pomoże Ci we wszystkich potrzebach związanych z pisaniem Szybkie automatyczne odpowiedzi na wszystkie komentarze, zadania i e-maile

na wszystkie komentarze, zadania i e-maile Automatyczny transkrybent mowy na tekst

Użyj ClickUp Brain do transkrypcji nagrań ekranu

AI do transkrypcji i odpowiadania na pytania ze spotkań i nagrań ekranu za pośrednictwemClickUp Clip *Łatwe w budowie i użyciu szablony do dowolnych zastosowań - kampanii e-mail, reklam, rekrutacji i innych

Pisz szybkie odpowiedzi na wątki e-mail lub twórz całe kampanie e-mail szybciej dzięki ClickUp Brain

Szablony e-mail ClickUp

Szablon kampanii e-mail ClickUp Szablon kampanii e-mail ClickUp oferuje ramy umożliwiające spełnienie życzeń klienta - dotarcie do nowych klientów, zapewnienie spójnego wsparcia i opieki obecnym klientom, poprawę ekspozycji marki, pielęgnowanie potencjalnych klientów i zamykanie transakcji.

Szybsze tworzenie spójnych i profesjonalnych kampanii e-mail dzięki szablonom kampanii e-mail ClickUp

**Dzięki temu szablonowi możesz planować i tworzyć skuteczne kampanie e-mail oraz śledzić zaangażowanie i postępy w czasie. Zapisywanie szablonów dla różnych kampanii e-mail pomaga zaoszczędzić mnóstwo czasu, wysiłku i pieniędzy na przyszłe kampanie

Dodając pola niestandardowe, kategoryzuj i dodawaj atrybuty, takie jak Email Copy Link, Completion Rate, Email Type, Target Industry i Theme, aby zarządzać różnymi kampaniami e-mail.

Analizuj wydajność swoich poprzednich e-maili i optymalizuj kolejne ustawienia za pomocą rozszerzonych raportów. Zacznij wysyłać e-maile, które mają potencjał maksymalnego oddziaływania.

Szablon reklamy e-mail ClickUp

ClickUp oferuje kolejny szablon e-mail dla marketerów, aby znacznie zoptymalizować czas dostarczania kampanii: Szablon reklamy e-mail ClickUp . Jest to gotowy do użycia szablon, za pomocą którego można tworzyć atrakcyjne wizualnie reklamy e-mail.

Twórz angażujące e-maile w celu promocji swoich produktów za pomocą szablonu reklam e-mail ClickUp

Skorzystaj z szablonu, aby obrysować swoje e-maile, niestandardową ich zawartość w oparciu o grupę docelową i szybciej tworzyć zapadające w pamięć reklamy. Zaczynając od szablonu Doc, zbuduj swój cykl pracy ClickUp dla szablonu reklamy w widoku listy, widoku Gantt, widoku obciążenia pracą, widoku kalendarza lub w dowolnym innym widoku, który najbardziej Ci odpowiada.

A jeśli szukasz szablonów, które pomogą Ci w szerszych kampaniach e-mail marketingowych, ClickUp również ma to w swojej ofercie!

Szablon do e-mail marketingu ClickUp Szablon e-mail marketingu ClickUp to kolejny darmowy i wysoce konfigurowalny szablon dla zapracowanych marketerów, którzy chcą zwolnić czas w swoim harmonogramie.

Zostań ekspertem w tworzeniu spójnych i angażujących kampanii e-mail marketingowych dzięki szablonowi ClickUp's Email Marketing Template

Ten szablon pomoże Ci stworzyć spójne procesy dla każdego rodzaju kampanii marketingowej i usprawnić Twoje wysiłki.

Ten szablon:

Oszczędza czas, zapewniając strukturę e-maili

Zapewnia spójność między kampaniami

Optymalizuje projekty dla urządzeń mobilnych

Ułatwia śledzenie i analizowanie wydajności kampanii

Niezależnie od tego, czy jest to comiesięczna kampania newsletterowa, kampania pielęgnacyjna dla stałych klientów, oferty i rabaty dla nowych, czy jakakolwiek inna kampania e-mail marketingowa - szablon ClickUp pomoże Ci zoptymalizować wiadomości e-mail dla każdego rodzaju odbiorców

Stwórz spójny wizerunek marki, dodając podzielone na segmenty listy, ton i inne specyficzne dla marki szczegóły, aby uporządkować swoje działania komunikacja Business .

Nie pozwól, aby blokada twórcza stłumiła Twoją kreatywność - użyj ClickUp Brain w szablonie, aby wymyślić atrakcyjne kampanie marketingowe!

Przenieś swoją grę e-mail na wyższy poziom z AI i ClickUp

Sztuczna inteligencja rewolucjonizuje zarządzanie zadaniami e-mail i komunikacji, dzięki czemu pisanie e-maili staje się dziecinnie proste. Od tworzenia spersonalizowanych wiadomości po optymalizację tematów i automatyzację działań następczych, AI zmienia sposób, w jaki angażujemy się za pośrednictwem e-maili.

Dowiedz się, jak narzędzia takie jak ClickUp Brain mogą zaoszczędzić czas i pieniądze podczas następnej kampanii e-mail marketingowej. Zarejestruj się w ClickUp już dziś!