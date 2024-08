Jak wdrożyć skuteczne przepływy pracy automatyzacji poczty e-mail?

Skirmantas Venckus jest pisarzem w dzień i czytelnikiem w nocy oraz CMO w Sender.net dostawca usług e-mail marketingu, który koncentruje się na łatwości obsługi, przystępnej cenie i użyteczności

Krajobraz marketingu eCommerce stale się zmienia i trudno jest nadążyć za jego tempem.

Jako marketer eCommerce, jesteś prawdopodobnie pod wrażeniem faktu, że Twoja praca nigdy się nie kończy. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania i przeszkody do pokonania, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z powtarzalnymi, niekreatywnymi zadaniami, takimi jak planowanie masowych e-maili lub wysyłanie spersonalizowanych wiadomości do nowych subskrybentów.

Cóż, zgadnij co? Nie musisz podchodzić do marketingu eCommerce z niekreatywnego punktu widzenia. Możesz zautomatyzować kilka procesów i odciążyć się od pracy. Zastanawiasz się jak?

Z tego artykułu dowiesz się, jak e-mail automatyzacja marketingu czym jest, jak działa, przykłady, które mogą Ci pomóc i wskazówki, jak odnieść sukces, korzystając z niego.

Czym jest automatyzacja e-maili?

Automatyzacja e-maili to samoregulujący się cykl pracy, który pomaga marketerom automatycznie wysyłać terminowe, spersonalizowane i odpowiednie e-maile do subskrybentów. Korzystanie z zautomatyzowanego cyklu pracy pozwala na spotkanie subskrybentów we właściwym miejscu, z odpowiednimi informacjami, we właściwym czasie.

Zautomatyzowany obieg e-maili działa z wyzwalaczami - dlatego też nazywa się je również triggerowanymi e-mailami. Wyzwalacz to działanie lub zachowanie, które rozpoczyna automatyzację. Wyzwalaczem może być przesłany formularz, interakcja z aplikacją, próg zakupowy itp.

Marketerzy e-commerce cenią sobie automatyzację e-maili, ponieważ pozwala im ona wysyłać wysoce spersonalizowane wiadomości do subskrybentów bez poświęcania dodatkowego czasu.

Korzyści z automatyzacji e-maili

E-mail automatyzacja cyklu pracy pionierska, terminowa, spersonalizowana i bardzo trafna kampania e-mail marketingowa

Automatyzacjabehawioralne wiadomości e-mail i kampanie drip, oparte na interakcji użytkowników z wcześniej wysłanymi e-mailami, mogąpomóc niestandardowym klientom poczuć się usatysfakcjonowanymi z usług

Dobrze opracowanezautomatyzowane kampanie e-mail marketingowe, sekwencja e-maili typu lead nurturing, zwiększają sprzedaż wśród potencjalnych i obecnych klientów

Zautomatyzowane wyzwalacze e-mail są wysyłane po wcześniej zdefiniowanym działaniu użytkownika i mogą pomóc marketerom eCommerce w usunięciu powtarzających się zadań z ich listy rzeczy do zrobienia i szybkim rozwoju ich biznesu

Automatyzacja e-maili informacyjnych lubnewslettery mogą pomóc w budowaniu pozycji marki jako lidera myśli i budować wiarygodność wśród potencjalnych klientów i konsumentów

Ogólnie rzecz biorąc, automatyzacja obiegu e-maili pomaga liderom eCommerce zaplanować ukierunkowane wiadomości z wyzwalaczami, aby skłonić konsumentów do podjęcia lub zakończenia pożądanych działań.

Jak działa automatyzacja e-maili

Automatyzacja e-maili działa w oparciu o wyzwalacze. Na przykład, jeśli chcesz nakłonić osoby porzucające koszyki do powrotu na ścieżkę zakupową, musisz wskazać dokładny punkt ich podróży zakupowej, w którym zamierzasz się z nimi spotkać.

Czy chcesz, aby twoje zautomatyzowane e-maile zachęciły konsumentów, którzy przestali ładować swój koszyk w połowie drogi, do zrobienia czegoś innego? A może chcesz wykorzystać zachęty, aby skłonić klientów, którzy zatrzymali się przy kasie, do powrotu i zakończenia zakupu?

Stwórz cykl pracy i ustaw wyzwalacze, gdy znasz dokładny punkt, w którym chcesz, aby twoje e-maile się z nimi spotkały. Ponieważ korzystamy z "porzuconych e-maili dotyczących koszyka,", możesz ustawić wyzwalacze czasowe, być może od 6 do 24 godzin po porzuceniu koszyka. W ten sposób e-mail dotrze do osób porzucających koszyk z zachętą lub delikatnym impulsem, dokładnie wtedy, gdy będą tego potrzebować.

Tworzenie cyklu pracy z wiadomościami e-mail

Ustawienie wyzwalacza

Użyj oprogramowania do automatyzacji e-maili, aby ustawić warunki, które automatycznie wyzwalają kampanię. Podkreśl zestaw działań lub zachowań, które konsumenci muszą podjąć, aby wyzwwalacz kampanię. Na przykład, w przypadku zautomatyzowanych e-maili powitalnych, wyzwalaczem może być przesłanie formularza od nowych subskrybentów.

Planowanie serii e-maili

Automatyzacja e-maili pozwala na automatyczne wysyłanie jednorazowych e-maili lub ofert specjalnych do segmentu listy bez stresu i kłopotów związanych z ręcznym planowaniem.

7 przykładów zastosowania automatyzacji e-maili

Załóżmy, że kiedykolwiek spojrzałeś na model telefonu podczas zakupów (zgrabny design, intuicyjny interfejs i ciągle zmieniający się wyświetlacz), wiesz, że model jest przykładem, wzorem, który pokazuje stan idealny.

Przyjrzyjmy się kilku "modelowym telefonom" ze świata automatyzacja e-maili .

1. Powitalne wiadomości e-mail

Każdy uwielbia ciepłe powitanie, zwłaszcza gdy odwiedza sklep eCommerce, który z pewnością przyciągnie nieplanowane wydatki.

Zautomatyzowane powitalne e-maile witające nowych subskrybentów i oprowadzające ich po sklepie nadają odpowiedni ton dalszej interakcji.

Powitalny e-mail powinien być krótki, prosty i szczery. Twój potencjalny klient nie powinien czuć się przytłoczony lub niedoceniony przy pierwszym kontakcie.

Użyj tak prostej linii jak "witamy na naszej liście e-mailowej" lub "dziękujemy za zapisanie się do otrzymywania naszych e-maili" oraz krótkiego opisu sklepu w eleganckiej oprawie.

Dla kontekstu, spójrz na to, jak Chipotle wita swoich klientów pysznymi burritos - z obietnicą, że nie zawiodą konsumentów.

Chipotle via reallygoodemails.com

2. Promocyjne wiadomości e-mail

Przeciętny konsument ma do czynienia z ponad 50 e-mailami promocyjnymi każdego dnia. Tak więc, jakkolwiek interesująco brzmi cykl pracy z e-mailami promocyjnymi, możesz mieć trudności z przekonaniem kupujących bez dobrze przemyślanej zautomatyzowanej serii.

Nie ma niezawodnej strategii marketingu e-mailowego w promocji. Najlepszy wybór: spersonalizuj swoje e-maile promocyjne segmentuj listę i ustaw silne wyzwalacze.

Nie zanurzaj się w świat zautomatyzowanych e-maili promocyjnych, ponieważ twoja konkurencja twierdzi, że czerpie z tego zyski - zrób swoje badania, podkreślając, co działa, a co nie; to jedyny sposób, aby Twoje wiadomości były odpowiednie.

Użyj tego zautomatyzowanego promocyjnego e-maila Design Modo jako studium przypadku. Rabaty, atrakcyjna grafika i pilny stan zwiększają prawdopodobieństwo, że użytkownik dokona konwersji.

Designmodo via reallygoodemails.com

Innym świetnym przykładem e-maila promocyjnego o wysokiej konwersji jest Aura, kompleksowe rozwiązanie bezpieczeństwa cyfrowego dla całej rodziny. Ten e-mail pochodzi z zautomatyzowanej sekwencji wysyłanej do osób, które dotarły do strony kasy, ale nie dokonały konwersji. Jak widać, kluczowy nacisk w tym e-mailu położony jest na ochrona dziecka przed kradzieżą tożsamości .

Aura via reallygoodemails.com

3. E-maile porzucające koszyk

Jak często porzucasz koszyki online?

Ponieważ realistycznie rzecz biorąc, możemy jednogłośnie zgodzić się, że wszyscy jesteśmy tutaj winni. Jednak wszyscy wiemy, że porzucenie koszyka niekoniecznie oznacza, że nie zamierzamy później dokonać zakupu.

Czasami wystarczy odpowiednia zachęta i delikatny impuls.

Zautomatyzowane e-maile dotyczące porzucania koszyków mogą pomóc w "łagodnym" traktowaniu niestandardowych klientów, doprowadzeniu ich do zrobienia zakupów i skłonieniu potencjalnych klientów do ponownego zrobienia z Tobą interesów.

Ale jak zawsze, tylko angażująca kampania e-mailowa dotycząca porzucenia koszyka, wsparta zachętami i silną strategią e-mail marketingu, może zrobić magię.

Zobacz, jak Rudy's Barbershop do zrobienia sztuczki z darmową wysyłką.

Rudy's Barbershop via reallygoodemails.com

4. E-mail z informacją zwrotną po zakupie

Wszyscy wiedzą, że sklepy eCommerce rozwijają się lepiej dzięki powtarzającym się kupującym lub lojalnym klientom.

Ale przy zaciekłej konkurencji i stale rozwijającej się branży, jak sprawić, by konsumenci chcieli robić z tobą interesy w kółko?

Cóż, e-maile z opiniami po zakupie nie stworzą stałych klientów, ale mogą pomóc usprawnić ten proces.

Zautomatyzowane e-maile z opiniami po zakupie mogą pomóc w podkreśleniu zachowań klientów i ich doświadczeń zakupowych, wskazując, co spowodowało tarcia, a co ułatwiło podjęcie decyzji o zakupie.

E-maile z opiniami pozwalają notować skargi i zażalenia, pozostawiając jednocześnie miejsce na recenzje i referencje klientów.

W tym przypadku jest to Withings.

Withings via reallygoodemails.com

5. E-maile dotyczące uzupełniania zapasów

Większość produktów eCommerce ma "okres przydatności do spożycia"

Jak myślisz, jak długo niestandardowi klienci będą używać Twojego produktu przed koniecznością uzupełnienia zapasów?

Oszacowanie i znajomość okresu przydatności produktu może pomóc w ustawieniu dokładnych wyzwalaczy dla automatyzacji przepływu e-maili.

Seria dobrze zautomatyzowanych e-maili dotyczących uzupełniania zapasów pomaga konsumentom podejmować zdecydowane działania i tworzy przestrzeń dla ponownych zakupów.

Korzystaj z e-maili dotyczących uzupełniania zapasów, aby udostępniać ekscytujące oferty i zachęty. Ustaw wyzwalacze, aby poinformować obecnych klientów o powrocie towaru do magazynu. A jeśli to możliwe, udostępniaj rekomendacje produktów.

Potrzebujesz przykładu? Oto OFF HOURS z powrotem The Homecoat.

OFFHOURS via reallygoodemails.com

6. Ponownie angażujące e-maile

Nadszedł czas, aby ponownie zachęcić przytłoczonych użytkowników i skłonić obecnych klientów do podjęcia działań.

Automatyzacja przepływów pracy ponownego zaangażowania pozwala odpowiednio wprowadzić nową funkcję lub korzyść, dając nieaktywnym subskrybentom powód do wędrówki i eksploracji.

Podczas gdy większość marketerów twierdzi, że e-maile z ponownym zaangażowaniem są najlepiej obsługiwane z dawką FOMO (strach przed przegapieniem), my twierdzimy, że zaprojektuj swój cykl pracy z ponownym zaangażowaniem zgodnie z tym, co jest najlepsze dla Ciebie i Twoich niestandardowych klientów.

Zastanawiasz się jak? Spójrz na e-mail re-engagement firmy Moment.

Moment via reallygoodemails.com

7. E-maile oparte na okazjach

Co świętujesz? Rocznicę, spotkanie czy imprezę na koniec roku?

Albo jeszcze lepiej, co świętuje cały świat? Boże Narodzenie, Wielkanoc, Walentynki, Ramadan lub... cokolwiek to jest!

W przypadku okazjonalnych cykli pracy, wykorzystaj konkretną uroczystość jako punkt zaczepienia i pokaż niestandardowym klientom, że dbasz o nich i cenisz ich powiązania.

Jest to niezawodny sposób na przekazanie pozdrowień w sezonie miłości, dzięki czemu konsumenci wiedzą, że istniejesz, aby lepiej im służyć.

I choć tworzenie serii okolicznościowych e-maili na temat sprzedaży jest w porządku, to najlepsze okazjonalne przepływy pracy e-mail podkreślają piękno sezonu bez ukrytych motywów.

Przykład zautomatyzowanego e-maila okolicznościowego od Wildist.

Wildist via reallygoodemails.com

7 wskazówek dla powodzenia automatyzacji e-maili

Automatyzacja e-maili stanowi wsparcie dla automatyczny cykl pracy gdzie spersonalizowane wiadomości są umieszczane przed właściwymi klientami we właściwym czasie. Brzmi skomplikowanie?

Poniżej znajdują się wskazówki, które pomogą Ci zmaksymalizować siłę kampanii e-mail, zautomatyzować cykl pracy, opracować budującą zaufanie strategię e-mail marketingu i zdobyć nowych klientów.

1. Zbuduj swoją listę

Twoja lista jest twoją potęgą.

Możesz zbudować trwałą listę za pomocą formularza przechwytywania leadów. Formularze przechwytywania leadów to kwestionariusze lub formularze na stronie internetowej, których można używać do zbierania informacji o konsumentach i zwiększania wysiłków marketingowych.

Wyróżnij darmową ofertę, o której wiesz, że konsumenci chcieliby ją otrzymać. Spraw, by była ona pomocna i nieinwazyjna, a następnie udostępniaj ją w zamian za ich e-maile.

Upewnij się, że twoja oferta głęboko rezonuje z twoimi celami; nie chcesz, aby losowy e-mail zajmował przestrzeń na twojej liście.

2. Przekaz powinien być szybki, wyczyszczony i prosty

Po powodzeniu w budowaniu listy, nadszedł czas na przygotowanie wiadomości.

Automatyzacja cyklu pracy e-mail umożliwia wysyłanie spersonalizowanych wiadomości do niezliczonych konsumentów. Możesz dodać imię i nazwisko klienta, lokalizację i kilka innych zmiennych.

Podczas tworzenia wiadomości unikaj stereotypowych słów. Staraj się pokazać swoim klientom, że ktoś poświęcił czas na przygotowanie tej wiadomości i nie jest ona w żaden sposób ogólna.

Podkreśl podstawowy punkt bólu, funkcję lub korzyść, którą chcesz sprzedać w nagłówku i temacie; upewnij się, że każde słowo odzwierciedla podróż twoich klientów.

Szybki, prosty i jasny przekaz intuicyjnie buduje zaufanie i sprawia, że konsumenci są podekscytowani do zrobienia z tobą interesów.

3. Ustawienie mierzalnych wyzwalaczy czasowych

Automatyzacja e-maili opiera się na wyzwalaczach czasowych.

Aby automatyzacja przepływu e-maili działała, musisz ustawić mierzalne wyzwalacze czasowe, które dokładnie odzwierciedlają przepływ wiadomości.

Załóżmy na przykład, że chcesz wysyłać e-maile dotyczące porzucenia koszyka. Ustaw wyzwalacz e-mail na trzy do pięciu dni od porzucenia koszyka, w zależności od zaangażowania niestandardowego klienta w tym czasie.

Dzięki wyzwalaczom czasowym masz niezachwianą pewność, że twoja zautomatyzowana seria e-maili wyśle właściwą wiadomość do właściwej osoby we właściwym czasie.

4. Praca z planem zawartości

Jeśli rozpocząłeś automatyzację cyklu pracy e-mail bez wcześniejszego ustawienia celu lub wyszczególnienia swoich planów, nie jest jeszcze za późno, aby zacząć.

Dobrze opracowany plan zawartości przypomina o prawdopodobnych możliwościach i wadach automatyzacji e-maili. Nie zostawiaj tego na później.

Poświęć trochę czasu na przygotowanie planu zawartości. Zanotuj rzeczy, które chcesz osiągnąć, ustaw mierzalne cele i pracować ze strategią e-mail marketingu.

Nie zapomnij również rozważyć swojego budżetu i dokonać odpowiednich korekt podczas tworzenia planu zawartości.

5. Nie przesadzaj z wymyślnymi funkcjami

Łatwo jest dać się ponieść fantazyjnym szablonom i zgrabnym projektom podczas automatyzacji cykli pracy e-mail.

Nie czuj się winny; zdarza się to najlepszym marketerom eCommerce, ale to nie znaczy, że powinieneś na to pozwolić.

Rzeczywiście, piękny szablon sprawi, że twoja zautomatyzowana kampania e-mail nabierze charakteru i, miejmy nadzieję, przyciągnie większe zaangażowanie.

Jednakże, ponieważ możemy jednogłośnie zgodzić się, że czas jest najważniejszy w e-mail marketingu, nie bądź zbyt wybredny - bądź szybki w swoich decyzjach projektowych.

6. Nie zapomnij dołączyć przycisku rezygnacji

Niezależnie od szczegółowości, staranności i precyzji włożonej w budowanie listy, nie wszyscy na twojej liście docenią twoje e-maile.

I hej, nie ma w tym nic złego - w końcu zawsze znajdzie się kilka osób, które nie będą zainteresowane Twoją ofertą, produktem lub usługami i to jest w porządku.

Po prostu postaraj się do zrobienia tej oczekiwanej grupie nieprzyjaznych subskrybentów przysługę, włączając przycisk rezygnacji w swoich e-mailach.

Przycisk rezygnacji gwarantuje również, że zautomatyzowane wiadomości e-mail nie trafią do folderów spamu.

7. Automatyzacja, analiza i testowanie

Jak można się domyślić, nie ma niezawodnej strategii automatyzacji cyklu pracy e-mail.

Najlepszym sposobem na powodzenie jest ciągła automatyzacja, analizowanie cykli pracy i testowanie.

Możesz podążać za schematami marek z imponującymi osiągnięciami lub jeszcze lepiej, zatrudnić wykwalifikowanego marketingowca e-mailowego do realizacji kampanii e-mailowych.

