Pomimo postępu w technologii komunikacyjnej, poczta elektroniczna pozostaje integralną częścią naszego życia osobistego i zawodowego.

Niezależnie od tego, czy chodzi o wysyłanie ważnych dokumentów służbowych, komunikowanie się z przyjaciółmi i rodziną, czy też otrzymywanie aktualizacji od firm, poczta e-mail pozostaje jedną z najbardziej niezawodnych i uniwersalnych form komunikacji opartych na otwarty protokół dzięki czemu konto Gmail może łatwo współpracować z kontem Outlook.

Jednak wraz z napływem wiadomości e-mail, nasze skrzynki odbiorcze łatwo stają się zagracone i przytłaczające, co prowadzi do niedotrzymania terminów, utraty wiadomości i zmniejszenia produktywności. Bez tych narzędzi, poczta e-mail staje się bezużyteczna, a użytkownik pozostaje w poszukiwaniu alternatywy dla poczty e-mail . Jest to miejsce, w którym email narzędzia zwiększające produktywność przydają się.

Dzięki odpowiednim narzędziom możesz zmienić swoją skrzynkę odbiorczą w sprawne centrum produktywności. Od planowania wiadomości e-mail po automatyzację zadań, narzędzia te mogą pomóc ci utrzymać kontrolę nad pocztą e-mail i skupić się na tym, co najważniejsze.

Na tym blogu omówimy 10 najlepszych narzędzi do zwiększania produktywności poczty e-mail w 2024 roku. Narzędzia te zostały starannie wyselekcjonowane w oparciu o ich skuteczność, łatwość użycia i kompatybilność z różnymi dostawcami poczty e-mail, aby pomóc Ci wybrać najlepszą opcję dla Twojej firmy i potrzeb! 📧⚡️

Czym są narzędzia zwiększające produktywność poczty e-mail?

Aplikacje zwiększające produktywność poczty e-mail to aplikacje zaprojektowane w celu usprawnienia obsługi poczty e-mail poprzez automatyzację zadań, priorytetyzację wiadomości i integrację z innymi narzędziami zwiększającymi produktywność narzędziami komunikacyjnymi .

Aplikacje zwiększające produktywność poczty e-mail mogą pomóc w wydajniejszym zarządzaniu skrzynką odbiorczą, zmniejszeniu bałaganu i zaoszczędzić czas pozwalając skupić się na tym, co najważniejsze.

To, co odróżnia narzędzia zwiększające produktywność poczty e-mail od tradycyjnych klientów poczty e-mail, to ich zdolność do rozszerzenia doświadczenia związanego z pocztą e-mail poza zwykłe wysyłanie i odbieranie wiadomości. Mogą one integrować się z kalendarzem, menedżerem zadań, aplikacjami do przesyłania wiadomości i innymi narzędziami, tworząc płynny przepływ pracy, który usprawnia codzienne zadania.

Korzyści z wdrożenia narzędzi zwiększających produktywność poczty e-mail

Poczta elektroniczna jest jedną z najczęściej używanych form komunikacji, zarówno do celów osobistych, jak i zawodowych. Jednak poleganie wyłącznie na podstawowej poczcie e-mail może prowadzić do niezorganizowanych i przytłaczających skrzynek odbiorczych, niedotrzymanych terminów i zmniejszonej produktywności.

W tym miejscu pojawiają się narzędzia zwiększające produktywność poczty e-mail.

**Dzięki odpowiednim narzędziom, poczta e-mail może stać się potężnym narzędziem do zarządzania zadaniami, planowania i współpracy z innymi. W świecie pełnym zakłóceń i hałasu, narzędzia do produktywności poczty e-mail mogą pomóc ci przebić się przez bałagan i skupić się na tym, co ważne.

10 najlepszych narzędzi zwiększających produktywność poczty e-mail w 2024 roku

1. ClickUp

Najlepsze do zarządzania projektami, współpracy zespołowej i zarządzania pocztą e-mail

Monitoruj aktualizacje projektu, zarządzaj przepływami pracy i współpracuj z zespołem, a wszystko to z poziomu ClickUp Workspace

ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami i współpracy zespołowej przeznaczone dla zespołów różnej wielkości z różnych branż. Oferuje setki funkcji, które pomagają zarządzać pracą i zwiększać produktywność, aby zrobić więcej w krótszym czasie.

To, co sprawia, że ClickUp jest obecnie jednym z najlepszych narzędzi zwiększających produktywność, to kompleksowa lista funkcji do zarządzania projektami i wszelkich innych zastosowań oraz w pełni konfigurowalna platforma, która pozwala każdej osobie, zespołowi i całej organizacji skonfigurować ClickUp tak, aby pasował do ich unikalnych i rosnących potrzeb.

Wybieraj spośród ponad 15 niestandardowych widoków aby skonfigurować i wizualizować swoją pracę na swój sposób, pola niestandardowe, aby dostosować każdą część obszaru roboczego ClickUp, oraz niestandardowe statusy, aby stworzyć usprawniony przepływ pracy. Możesz również użyć ClickApps aby całkowicie spersonalizować doświadczenie swojego zespołu w ClickUp.

Aby ułatwić zarządzanie wiadomościami e-mail, ClickUp oferuje narzędzie do obsługi poczty e-mail, E-mail w ClickUp pozwala na wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail w ramach zadań, dzięki czemu cała komunikacja odbywa się w jednym miejscu i upraszcza przepływ pracy.

Wystarczy zintegrować ClickUp z dostawcą poczty e-mail, takim jak Gmail i Perspektywy i zacznij zarządzać swoimi wiadomościami e-mail bez opuszczania miejsca pracy.

Wysyłaj i odbieraj wiadomości e-mail w ClickUp, aby usprawnić zarządzanie pocztą e-mail

Funkcja E-mail w ClickUp, wraz z setkami funkcji oferowanych przez ClickUp, czyni to narzędzie skutecznym narzędziem do zarządzania pocztą e-mail aplikację do zarządzania pocztą e-mail dla każdego użytkownika. dowiedz się więcej_ o tym, jak zwiększyć produktywność poczty e-mail i zespołu dzięki ClickUp!

Najlepsze funkcje

Zarządzanie zadaniami : Umożliwia zespołom tworzenie, przypisywanie i śledzenie zadań i podzadań

: Umożliwia zespołom tworzenie, przypisywanie i śledzenie zadań i podzadań Śledzenie czasu : Zarządzaj czasem swojego zespołu bardziej efektywnie i pozostań na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów

: Zarządzaj czasem swojego zespołu bardziej efektywnie i pozostań na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów Zarządzanie projektami : Umożliwia zespołom tworzenie i zarządzanie wieloma projektami jednocześnie

: Umożliwia zespołom tworzenie i zarządzanie wieloma projektami jednocześnie Współpraca : Umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym i komunikację między członkami zespołu niezależnie od lokalizacji

: Umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym i komunikację między członkami zespołu niezależnie od lokalizacji Integracja : Integracja z tysiącami aplikacji, w tym Google Drive, Slack, Github, Hubspot, OneDrive, Dropbox, a nawet innymi narzędziami CRM

: Integracja z tysiącami aplikacji, w tym Google Drive, Slack, Github, Hubspot, OneDrive, Dropbox, a nawet innymi narzędziami CRM Niestandardowa automatyzacja : Użyj gotowej automatyzacji lub dostosuj własną, aby zautomatyzować powtarzalne zadania i zachować spójność procesów

: Użyj gotowej automatyzacji lub dostosuj własną, aby zautomatyzować powtarzalne zadania i zachować spójność procesów ClickUp AI aby pomóc w generowaniu kopii wiadomości e-mail, burzy mózgów pomysłów na kampanię i automatyzacji odpowiedzi

aby pomóc w generowaniu kopii wiadomości e-mail, burzy mózgów pomysłów na kampanię i automatyzacji odpowiedzi Skróty klawiszowe i skróty klawiaturowe : Użyj skrótów klawiszowych, aby przyspieszyć nawigację w obszarze roboczym

: Użyj skrótów klawiszowych, aby przyspieszyć nawigację w obszarze roboczym Biblioteka szablonów : Dostęp do ponad 1000konfigurowalnych szablonów produktywności dla każdego zespołu i przypadku użycia

: Dostęp do ponad 1000konfigurowalnych szablonów produktywności dla każdego zespołu i przypadku użycia Aplikacja mobilna : Dostęp do ClickUp w dowolnym momencie z dowolnego miejsca dzięki aplikacji mobilnej

: Dostęp do ClickUp w dowolnym momencie z dowolnego miejsca dzięki aplikacji mobilnej Możliwości integracji: Połącz ClickUp z ponad 1000 narzędzi pracy, aby skonsolidować swoje aplikacje i przenieść całą swoją pracę do jednego scentralizowanego miejsca

Ograniczenia

Istnieje krzywa uczenia się ze względu na liczbę dostępnych funkcji

Ceny

Darmowa : Oferuje podstawowe funkcje do 100 MB przestrzeni dyskowej i nieograniczoną liczbę użytkowników

: Oferuje podstawowe funkcje do 100 MB przestrzeni dyskowej i nieograniczoną liczbę użytkowników Nieograniczony : 7 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

: 7 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) Business : 12 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

: 12 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) Enterprise : Kontakt w sprawie sprzedaży Oceny i opinie klientów

G2 : 4.7 na 5 (3,000+ recenzji)

: 4.7 na 5 (3,000+ recenzji) Capterra: 4.7 na 5 (6,000+ recenzji) Wypróbuj ClickUp za darmo ### 2. TextExpander

Najlepszy do rozszerzania tekstu i zwiększania produktywności

Zmniejsz liczbę literówek, automatycznie rozwijając krótkie skróty w pełnowymiarowe fragmenty tekstu za pomocą TextExpander TextExpander to narzędzie do rozszerzania tekstu i zwiększania produktywności poczty e-mail, zaprojektowane, aby pomóc użytkownikom zaoszczędzić czas i zwiększyć produktywność. Jego funkcje obejmują skróty klawiaturowe, rozszerzanie tekstu, Snippets, automatyczne wypełnianie formularzy i Shared Groups, z których wszystkie mogą pomóc użytkownikom usprawnić przepływ pracy i ograniczyć powtarzające się pisanie. TextExpander integruje się z różnymi aplikacjami, w tym Slack, Google Docs, Microsoft Teams i wszystkimi aplikacjami pocztowymi, dzięki czemu można go łatwo używać na różnych platformach i usługach.

Zobacz kilka przykładów tego, jak TextExpander może usprawnić przepływ pracy: Niezależnie od tego, czy potrzebujesz oświadczenia o empatii w obsłudze klienta , skrypty zimnych wiadomości e-mail dla rekruterów lub notatki powitalne dla nowych pracowników textExpander ma wszystko pod kontrolą!

Najlepsze funkcje

Snippets : Umożliwia użytkownikom przechowywanie i organizowanie fragmentów tekstu w celu łatwego dostępu i ponownego użycia

: Umożliwia użytkownikom przechowywanie i organizowanie fragmentów tekstu w celu łatwego dostępu i ponownego użycia Wypełnianie formularzy : Automatyczne wypełnianie formularzy często używanymi informacjami, takimi jak imię i nazwisko oraz adres

: Automatyczne wypełnianie formularzy często używanymi informacjami, takimi jak imię i nazwisko oraz adres Personalizacja : Umożliwia użytkownikom dostosowywanie i personalizowanie swoich fragmentów tekstu

: Umożliwia użytkownikom dostosowywanie i personalizowanie swoich fragmentów tekstu Integracja : Integracja z różnymi aplikacjami, w tym Microsoft Outlook, Apple Mail, Slack, Google Docs i Microsoft Teams

: Integracja z różnymi aplikacjami, w tym Microsoft Outlook, Apple Mail, Slack, Google Docs i Microsoft Teams Szablony : Łatwe tworzenie własnych szablonów wiadomości e-mail w celu szybkiego odpowiadania na e-maile klientów

: Łatwe tworzenie własnych szablonów wiadomości e-mail w celu szybkiego odpowiadania na e-maile klientów Świetne rozwiązanie dla zespołów sprzedażowych i marketingowych: Szybkie ponowne wykorzystanie tej samej treści bez konieczności ręcznego przepisywania

Ograniczenia

Niektóre funkcje są dostępne tylko w ramach subskrypcji premium

Krzywa uczenia się konfigurowania i używania niestandardowych fragmentów może być wyzwaniem dla niektórych użytkowników

Cennik

Indywidualny : 3,33 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) lub 4,16 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane miesięcznie) za podstawowe funkcje i nieograniczoną liczbę Snippets

: 3,33 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) lub 4,16 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane miesięcznie) za podstawowe funkcje i nieograniczoną liczbę Snippets Biznes : 8,33 USD za użytkownika miesięcznie (w rozliczeniu rocznym) lub 10,41 USD za użytkownika miesięcznie (w rozliczeniu miesięcznym) za zaawansowane funkcje i nieograniczoną liczbę Snippetówudostępnianie zespołowe do 9 użytkowników

: 8,33 USD za użytkownika miesięcznie (w rozliczeniu rocznym) lub 10,41 USD za użytkownika miesięcznie (w rozliczeniu miesięcznym) za zaawansowane funkcje i nieograniczoną liczbę Snippetówudostępnianie zespołowe Wzrost: 10,83 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) lub 13,54 USD za użytkownika miesięcznie za zaawansowane zarządzanie użytkownikami i wgląd w dane

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4.7 na 5 (60+ recenzji)

: 4.7 na 5 (60+ recenzji) Capterra: 4.7 na 5 (50+ recenzji)

3. SaneBox

Najlepszy do wydajnego zarządzania pocztą e-mail

SaneBox wysyła codzienne aktualizacje o posortowanych wiadomościach i innych aktywnościach e-mail, dzięki czemu nigdy nie przegapisz niczego ważnego SaneBox to narzędzie zwiększające produktywność poczty elektronicznej zaprojektowane, aby pomóc ci utrzymać się na szczycie przepełnionej skrzynki odbiorczej. Jego funkcje obejmują zarządzanie skrzynką odbiorczą, drzemkę, przypomnienia i funkcję Nie przeszkadzać, która może pomóc w utrzymaniu koncentracji i ograniczeniu rozpraszania uwagi, jeśli skrzynka odbiorcza jest przepełniona.

Najlepsze funkcje

Zarządzanie skrzynką odbiorczą : Przenosi nieistotne wiadomości e-mail ze skrzynki odbiorczej do osobnego folderu do późniejszego przejrzenia

: Przenosi nieistotne wiadomości e-mail ze skrzynki odbiorczej do osobnego folderu do późniejszego przejrzenia Nie przeszkadzać : Blokuje wszystkie przychodzące wiadomości e-mail na określony czas, aby ograniczyć rozpraszanie uwagi

: Blokuje wszystkie przychodzące wiadomości e-mail na określony czas, aby ograniczyć rozpraszanie uwagi SaneForward : Automatycznie przekazuje określone typy wiadomości e-mail na inny adres e-mail lub do innej usługi

: Automatycznie przekazuje określone typy wiadomości e-mail na inny adres e-mail lub do innej usługi SaneBlackHole : Rezygnacja z subskrypcji niechcianych wiadomościbiuletynów i promocyjnych wiadomości e-mail jednym kliknięciem

: Rezygnacja z subskrypcji niechcianych wiadomościbiuletynów i promocyjnych wiadomości e-mail jednym kliknięciem SaneAttachments : Automatyczne przesyłanie załączników wiadomości e-mail do usług przechowywania w chmurze, takich jak Dropbox, OneDrive, Box lub Dysk Google

: Automatyczne przesyłanie załączników wiadomości e-mail do usług przechowywania w chmurze, takich jak Dropbox, OneDrive, Box lub Dysk Google SaneBox świetnie współpracuje z Google Workspace

Ograniczenia

Osoby posiadające wiele kont e-mail będą potrzebować najdroższego planu

SaneBox nie jest kompatybilny ze wszystkimi dostawcami poczty e-mail

Cennik

Przekąska : 7 USD miesięcznie lub 59 USD rocznie za jedno konto e-mail

: 7 USD miesięcznie lub 59 USD rocznie za jedno konto e-mail Lunch : 12 USD miesięcznie lub 99 USD rocznie za dwa konta e-mail

: 12 USD miesięcznie lub 99 USD rocznie za dwa konta e-mail Kolacja: 36 USD miesięcznie lub 299 USD rocznie za nieograniczoną liczbę kont e-mail

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4.9 na 5 (150+ recenzji)

: 4.9 na 5 (150+ recenzji) Capterra: 4.9 na 5 (60+ recenzji)

4. Grammarly

Najlepszy do poprawy i korekty pisania

Korzystaj z Grammarly, aby pisać bez błędów w Gmailu, Facebooku, Twitterze, LinkedIn i innych aplikacjach Grammarly jest narzędzie do poprawy i korekty pisania które pomaga poprawić pisanie poprzez dostarczanie sugestii dotyczących gramatyki, pisowni i stylu. Grammarly integruje się z różnymi platformami do pisania, w tym Microsoft Word, Google Docs i przeglądarkami internetowymi, dzięki czemu jest łatwy w użyciu na różnych urządzeniach i internetowych systemach poczty e-mail.

Najlepsze funkcje

Sprawdzanie gramatyki i pisowni : Sprawdza błędy gramatyczne i ortograficzne w tekście

: Sprawdza błędy gramatyczne i ortograficzne w tekście Sprawdzanie stylu : sprawdza jasność, zwięzłość i ton tekstu

: sprawdza jasność, zwięzłość i ton tekstu Sugestie słownictwa : Sugeruje alternatywne słowa i wyrażenia, aby poprawić pisanie

: Sugeruje alternatywne słowa i wyrażenia, aby poprawić pisanie Wykrywanie plagiatu: Sprawdza plagiat i podaje sugestie dotyczące przeredagowania lub cytowania źródeł

Statystyki pisania : Zapewnia wgląd w tekst, taki jak liczba słów, czytelność i długość zdań

: Zapewnia wgląd w tekst, taki jak liczba słów, czytelność i długość zdań Integracja: Integruje się z różnymi platformami do pisania, w tym Microsoft Word, Dokumentami Google i przeglądarkami internetowymi

Ograniczenia

Zaawansowane funkcje są dostępne tylko z subskrypcją premium

Integracja z niektórymi platformami do pisania może być ograniczona

Cennik

Darmowy : podstawowe sprawdzanie gramatyki i pisowni

: podstawowe sprawdzanie gramatyki i pisowni Premium : 12 USD miesięcznie (rozliczane rocznie) lub 30 USD miesięcznie (rozliczane miesięcznie) za zaawansowane kontrole i funkcje

: 12 USD miesięcznie (rozliczane rocznie) lub 30 USD miesięcznie (rozliczane miesięcznie) za zaawansowane kontrole i funkcje Konta biznesowe: 15 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4.6 na 5 (1200+ recenzji)

: 4.6 na 5 (1200+ recenzji) Capterra: 4.7 na 5 (6,800+ recenzji)

5. Spike

Najlepszy do czatu zespołowego

Spike zamienia e-maile w proste, łatwe w nawigacji rozmowy na czacie, które wyglądają jak wątek wiadomości tekstowej Spike to narzędzie do komunikacji e-mail i współpracy zespołowej, które przekształca wiadomości e-mail w czaty w czasie rzeczywistym, dzięki czemu komunikacja jest szybsza i bardziej wydajna. Jego funkcje obejmują czat grupowy, wideokonferencje, zarządzanie listą rzeczy do zrobienia, notatki, czat wideo i wbudowany kalendarz, z których wszystkie mogą pomóc usprawnić współpracę zespołową.

Chociaż zaawansowane funkcje są dostępne tylko w ramach subskrypcji premium, Spike oferuje bezpłatny plan podstawowy dla tych, którzy chcą wypróbować usługę, z opcjami aktualizacji premium dla tych, którzy chcą zagłębić się w platformę.

Najlepsze funkcje

E-maile konwersacyjne : Przekształca wiadomości e-mail w czaty w czasie rzeczywistym, umożliwiając szybszą i bardziej efektywną komunikację

: Przekształca wiadomości e-mail w czaty w czasie rzeczywistym, umożliwiając szybszą i bardziej efektywną komunikację Czat grupowy : Umożliwia współpracę zespołową w formacie przypominającym czat

: Umożliwia współpracę zespołową w formacie przypominającym czat Wideokonferencje : Umożliwia prowadzenie rozmów wideo bezpośrednio w aplikacji

: Umożliwia prowadzenie rozmów wideo bezpośrednio w aplikacji Zarządzanie zadaniami : Zawiera wbudowaną listę rzeczy do zrobienia i funkcje zarządzania zadaniami

: Zawiera wbudowaną listę rzeczy do zrobienia i funkcje zarządzania zadaniami Notatki : Umożliwia szybkie i łatwe tworzenie notatek i udostępnianie ich w aplikacji

: Umożliwia szybkie i łatwe tworzenie notatek i udostępnianie ich w aplikacji Integracja z kalendarzem: Integruje się z różnymiaplikacjami kalendarza dla łatwego planowania i organizacji

Ograniczenia

Zaawansowane funkcje są dostępne tylko z subskrypcją premium

Spike nie jest kompatybilny ze wszystkimi dostawcami poczty e-mail

Dostosowanie się do aplikacji może zająć trochę czasu osobom przyzwyczajonym do tradycyjnych klientów poczty e-mail

Cennik

Podstawowa : Darmowa, z ograniczonymi funkcjami

: Darmowa, z ograniczonymi funkcjami Pro dla małych zespołów: 5 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) lub 10 USD za użytkownika miesięcznie dla klientów Enterprise (rozliczane miesięcznie) za zaawansowane funkcje i integracje

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4.7 na 5 (60+ recenzji)

: 4.7 na 5 (60+ recenzji) Capterra: 4.7 na 5 (40+ recenzji)

6. Boomerang dla Gmaila

Najlepszy do produktywności i planowania poczty e-mail

Boomerang umożliwia śledzenie, czy ktoś odpowiedział na wiadomość e-mail i ustawianie przypomnień o ważnych wiadomościach Boomerang dla Gmaila to narzędzie do planowania i zwiększania produktywności poczty e-mail, które umożliwia planowanie wiadomości e-mail, wstrzymywanie przychodzących wiadomości e-mail w celu ograniczenia rozpraszania uwagi w Gmailu i ustawianie przypomnień o kolejnych czynnościach. Jego funkcje obejmują czyszczenie skrzynki odbiorczej, potwierdzenia przeczytania i integrację z kalendarzem, co może pomóc usprawnić skrzynkę odbiorczą i zwiększyć produktywność.

Najlepsze funkcje

Wstrzymanie skrzynki odbiorczej : Tymczasowo zatrzymuje przychodzące wiadomości e-mail, aby ograniczyć rozpraszanie uwagi

: Tymczasowo zatrzymuje przychodzące wiadomości e-mail, aby ograniczyć rozpraszanie uwagi Przypomnienia : Przypomina o konieczności śledzenia ważnych wiadomości e-mail, na które nie otrzymano odpowiedzi

: Przypomina o konieczności śledzenia ważnych wiadomości e-mail, na które nie otrzymano odpowiedzi Czyszczenie skrzynki odbiorczej: Usuwa nieistotne wiadomości e-mail ze skrzynki odbiorczej i archiwizuje je do późniejszego przejrzenia

Ograniczenia

Boomerang for Gmail jest kompatybilny tylko z kontami Gmail i Google Workspace

Cennik

Podstawowa : Darmowa, z ograniczonymi funkcjami

: Darmowa, z ograniczonymi funkcjami Personal : 4,98 USD miesięcznie (rozliczane rocznie) za zaawansowane funkcje i integracje

: 4,98 USD miesięcznie (rozliczane rocznie) za zaawansowane funkcje i integracje Pro : 14,98 USD miesięcznie (rozliczane rocznie) za zaawansowane funkcje i integracje

: 14,98 USD miesięcznie (rozliczane rocznie) za zaawansowane funkcje i integracje Premium: 49,98 USD miesięcznie (rozliczane rocznie), w tym integracja z Salesforce/CRM

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4.7 na 5 (150+ recenzji)

: 4.7 na 5 (150+ recenzji) Capterra: 4.7 na 5 (150+ recenzji)

7. Otter.ai

Najlepszy do transkrypcji głosu na tekst i sporządzania notatek

Używanie Otter.ai do transkrypcji mowy na tekst w czasie rzeczywistym Otter.ai to narzędzie do transkrypcji głosu na tekst i tworzenia notatek, które umożliwia transkrypcję nagrań głosowych na tekst w czasie rzeczywistym. Narzędzie to może automatycznie transkrybować i tworzyć notatki z możliwością wyszukiwania na potrzeby spotkań, wywiadów, wykładów, notatek osobistych i wielu innych.

Najlepsze funkcje

Transkrypcja głosu na tekst : Transkrybuje nagrania głosowe na tekst w czasie rzeczywistym

: Transkrybuje nagrania głosowe na tekst w czasie rzeczywistym Automatyczna interpunkcja : Dodaje znaki interpunkcyjne do transkrypcji dla lepszej dokładności i czytelności

: Dodaje znaki interpunkcyjne do transkrypcji dla lepszej dokładności i czytelności Identyfikacja mówcy : Identyfikuje różnych mówców w rozmowie dla lepszego kontekstu

: Identyfikuje różnych mówców w rozmowie dla lepszego kontekstu Synchronizacja między urządzeniami: Synchronizuje transkrypcje i notatki na wielu urządzeniach

Ograniczenia

Zaawansowane funkcje są dostępne tylko w ramach subskrypcji premium

Niektórzy użytkownicy mogą mieć problemy z dokładnością transkrypcji, zwłaszcza w hałaśliwym otoczeniu

Cennik

Podstawowa : Bezpłatna, z ograniczonymi funkcjami i przesyłaniem

: Bezpłatna, z ograniczonymi funkcjami i przesyłaniem Premium : 8,33 USD miesięcznie (rozliczane rocznie) lub 16,99 USD miesięcznie (rozliczane miesięcznie) za zaawansowane funkcje i integracje

: 8,33 USD miesięcznie (rozliczane rocznie) lub 16,99 USD miesięcznie (rozliczane miesięcznie) za zaawansowane funkcje i integracje Biznes: 20 USD miesięcznie (rozliczane rocznie) lub 30 USD miesięcznie (rozliczane miesięcznie) za dodatkowe funkcje administracyjne

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4.5 na 5 (60+ recenzji)

: 4.5 na 5 (60+ recenzji) Capterra: 4.5 na 5 (50+ recenzji)

8. Imbir

Najlepszy do pomocy w pisaniu i korekty

Korzystanie z Ginger, asystenta pisania opartego na sztucznej inteligencji, który pomaga poprawiać teksty, poprawiać styl i zwiększać kreatywność Ginger to oparty na sztucznej inteligencji asystent pisania zaprojektowany w celu poprawy jakości pisania poprzez dostarczanie sugestii dotyczących gramatyki, pisowni i stylu. Jego funkcje obejmują przeformułowanie zdań, tłumaczenie i osobisty słownik, które mogą pomóc poprawić ogólną jakość pisania przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności.

Najlepsze funkcje

Sprawdzanie gramatyki i pisowni : Sprawdza błędy gramatyczne i ortograficzne w tekście

: Sprawdza błędy gramatyczne i ortograficzne w tekście Sprawdzanie stylu : Sprawdza jasność, zwięzłość i ton tekstu

: Sprawdza jasność, zwięzłość i ton tekstu Przeformułowanie zdania : Sugeruje alternatywne sformułowania zdań w celu poprawy jakości tekstu

: Sugeruje alternatywne sformułowania zdań w celu poprawy jakości tekstu Tłumaczenie : Tłumaczenie treści na różne języki

: Tłumaczenie treści na różne języki Integracja: Integruje się z różnymi platformami do pisania, w tym Microsoft Word, Google Docs i przeglądarkami internetowymi

Ograniczenia

Brak integracji z Dokumentami Google

Sugestie oparte na sztucznej inteligencji mogą nie zawsze być dokładne

Ceny

Bezpłatnie : Podstawowe sprawdzanie gramatyki i pisowni

: Podstawowe sprawdzanie gramatyki i pisowni Premium: 6,99 USD miesięcznie (rozliczane rocznie) lub 33,57 USD kwartalnie za zaawansowane kontrole i funkcje

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4.3 na 5 (30+ recenzji)

: 4.3 na 5 (30+ recenzji) Capterra: 4.0 na 5 (80+ recenzji)

9. Hunter

Najlepszy do wyszukiwania profesjonalnych adresów e-mail

Korzystanie z Hunter.io do wyszukiwania profesjonalnych adresów e-mail w kilka sekund i łączenia się z osobami, które mają znaczenie dla Twojej firmy Hunter to wyszukiwarka adresów e-mail, która pozwala znaleźć profesjonalne adresy e-mail dla osób fizycznych lub firm. Jej funkcje obejmują weryfikację adresu e-mail, wyszukiwanie domen i kampanie e-mailowe, które mogą pomóc w nawiązaniu kontaktu z osobami ważnymi dla Twojej firmy. Hunter integruje się z różnymi aplikacjami, w tym Salesforce, HubSpot i Google Sheets, dzięki czemu jest łatwy w użyciu na różnych platformach.

Najlepsze funkcje

Wyszukiwarka adresów e-mail : Znajduje profesjonalne adresy e-mail osób lub firm

: Znajduje profesjonalne adresy e-mail osób lub firm Weryfikacja adresu e-mail : Weryfikuje dokładność adresów e-mail w celu poprawy dostarczalności

: Weryfikuje dokładność adresów e-mail w celu poprawy dostarczalności Wyszukiwanie domen : Wyszukuje wszystkie adresy e-mail powiązane z określoną domeną

: Wyszukuje wszystkie adresy e-mail powiązane z określoną domeną Integracja: Integruje się z różnymi aplikacjami, w tym Salesforce, HubSpot i Google Sheets

Ograniczenia

Nie wszystkie adresy e-mail można znaleźć lub zweryfikować

Dokładność adresów e-mail może się różnić w zależności od firmy, której szukasz

Ceny

Darmowa : pozwala na ograniczone wyszukiwanie i weryfikację

: pozwala na ograniczone wyszukiwanie i weryfikację Starter : 35 USD miesięcznie (rozliczane rocznie) lub 49 USD miesięcznie (rozliczane miesięcznie) za maksymalnie 500 wyszukiwań i 1000 weryfikacji miesięcznie

: 35 USD miesięcznie (rozliczane rocznie) lub 49 USD miesięcznie (rozliczane miesięcznie) za maksymalnie 500 wyszukiwań i 1000 weryfikacji miesięcznie Growth : 104 USD miesięcznie (rozliczane rocznie) lub 149 USD miesięcznie (rozliczane miesięcznie) za maksymalnie 5000 wyszukiwań i 10 000 weryfikacji miesięcznie

: 104 USD miesięcznie (rozliczane rocznie) lub 149 USD miesięcznie (rozliczane miesięcznie) za maksymalnie 5000 wyszukiwań i 10 000 weryfikacji miesięcznie Biznes: 499 USD miesięcznie (rozliczane rocznie) lub 349 USD miesięcznie (rozliczane miesięcznie) za maksymalnie 50 000 wyszukiwań i 1000 weryfikacji miesięcznie

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4.4 na 5 (450+ recenzji)

: 4.4 na 5 (450+ recenzji) Capterra: 4.6 na 5 (500+ recenzji)

Bonus: **Szablony kampanii e-mail drip

10. Front

Najlepszy do wspólnego zarządzania pocztą e-mail i komunikacji zespołowej

Używanie aplikacji Front do tworzenia współdzielonych skrzynek odbiorczych, zarządzania wiadomościami e-mail i nie tylko Front to narzędzie do komunikacji zespołowej przeznaczone do pracy zespołowej. Jego funkcje obejmują współdzielone skrzynki odbiorcze, automatyzację przepływu pracy, przypisywanie i śledzenie oraz widoczność skrzynki odbiorczej zespołu, z których wszystkie mogą pomóc zespołom w wydajnym i skutecznym zarządzaniu pocztą e-mail.

Najlepsze funkcje

Współdzielone skrzynki odbiorcze : pozwala zespołom współpracować nad zarządzaniem pocztą e-mail w czasie rzeczywistym

: pozwala zespołom współpracować nad zarządzaniem pocztą e-mail w czasie rzeczywistym Przypisywanie i śledzenie : przypisuje wiadomości e-mail do członków zespołu i śledzi postępy

: przypisuje wiadomości e-mail do członków zespołu i śledzi postępy Widoczność skrzynki odbiorczej zespołu: pozwala członkom zespołu widzieć nawzajem swoje skrzynki odbiorcze i współpracować nad odpowiedziami w celu lepszej obsługi klienta

Ograniczenia

Z usługą Front nie można używać aplikacji e-mail innych firm

Dostosowanie się do aplikacji może zająć trochę czasu osobom przyzwyczajonym do tradycyjnych aplikacji e-mail

Cennik

Growth : 49 USD za stanowisko miesięcznie (rozliczane rocznie) za podstawowe funkcje i integracje z minimum 5 członkami zespołu

: 49 USD za stanowisko miesięcznie (rozliczane rocznie) za podstawowe funkcje i integracje z minimum 5 członkami zespołu Scale : 99 USD za stanowisko miesięcznie (rozliczane rocznie) za inteligentne reguły i zarządzanie zespołem

: 99 USD za stanowisko miesięcznie (rozliczane rocznie) za inteligentne reguły i zarządzanie zespołem Premier: 229 USD za stanowisko miesięcznie (rozliczane rocznie) za najlepsze wdrożenie, dostęp do API i obsługę wideokonferencji

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4.7 na 5 (1700+ recenzji)

: 4.7 na 5 (1700+ recenzji) Capterra: 4.5 na 5 (225+ recenzji)

Try integracja Front z ClickUp !

Co sprawia, że narzędzie do obsługi poczty e-mail jest dobre?

Nie wszystkie narzędzia do zwiększania produktywności poczty e-mail są sobie równe. Wybierając narzędzie, ważne jest, aby wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników, które mogą mieć duży wpływ na jego skuteczność.

Z perspektywy 40 000 stóp, dobre narzędzie do produktywności poczty e-mail powinno oferować więcej niż tylko podstawowe funkcje poczty e-mail. Oznacza to, że powinno wykraczać poza podstawową funkcjonalność poczty e-mail i oferować takie funkcje, jak planowanie wiadomości e-mail, szablony, automatyzacja, szablony wiadomości e-mail oraz integracja z innymi narzędziami i usługami.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest kompatybilność. Dobre narzędzie do obsługi poczty e-mail powinno współpracować z niemal każdą aplikacją i usługą, z której korzystasz kalendarz i listę rzeczy do zrobienia do CRM i zarządzanie projektami oprogramowanie. Zapewnia to łatwe włączenie poczty e-mail do istniejącego przepływu pracy, unikając przełączania się między różnymi narzędziami oraz ustalanie priorytetów pracy .

Wybierając narzędzie, które spełnia te kryteria, możesz zapewnić maksymalne wykorzystanie poczty e-mail i zmaksymalizować swoją produktywność, jednocześnie poprawiając zarządzanie zespołem .

Osiągaj więcej dzięki narzędziom zwiększającym produktywność poczty e-mail

Jak widzieliśmy w tym podsumowaniu, dostępne są różne narzędzia zwiększające produktywność poczty e-mail, które mogą pomóc w utrzymaniu porządku, oszczędzaniu czasu i usprawnieniu przepływu pracy. Od narzędzi takich jak ClickUp, TextExpander i kilku innych wymienionych w tym artykule, nie brakuje opcji do wyboru, gdy jesteś gotowy, aby przenieść tradycyjną pocztę e-mail na wyższy poziom.

Narzędzia zwiększające produktywność poczty e-mail mogą również służyć jako scentralizowane centrum całej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Dzięki możliwości integracji z innymi narzędziami i platformami, narzędzia te mogą pomóc w zarządzaniu wszystkim, od zapytań klientów po współpracę zespołową, a wszystko to z jednej centralnej skrzynki odbiorczej.

Konsolidując komunikację z poziomu poczty e-mail, można zachować porządek, zaoszczędzić czas i uniknąć konieczności przełączania się między wieloma aplikacjami w ciągu dnia.

Jeśli więc szukasz bardziej wydajnej aplikacji do obsługi poczty e-mail, jedno z narzędzi, o których tutaj wspomnieliśmy, może być kluczowym brakującym elementem, którego szukałeś. ---

Guest Writer:

Clive Hanks jest niezależnym dziennikarzem technologicznym, który obecnie mieszka w Seattle z żoną i małym synem. Znany jest z obszernych relacji na temat najnowszych trendów technologicznych związanych z automatyzacją i produktywnością.