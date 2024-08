10 najlepszych programów do zarządzania pocztą e-mail w 2024 roku (darmowe i płatne)

Wyobraź sobie świat, w którym każdy e-mail ma swoje miejsce, gdzie można filtrować, ustalać priorytety i reagować bez wysiłku. Brzmi jak marzenie, prawda? Podczas gdy wiele osób uważa swoją skrzynkę odbiorczą za zło konieczne, to najlepsze zarządzanie e-mailami narzędzie przekształca ją w zasób, umożliwiając skuteczniejszą komunikację i wydajniejszą pracę.

Niezależnie od tego, czy jesteś założycielem startupu żonglującym wieloma wątkami, liderem zespołu koordynującym projekty, czy po prostu osobą pragnącą zen w skrzynce odbiorczej, podróż zaczyna się tutaj.

Zapoznaj się z 10 najlepszymi programami do zarządzania pocztą e-mail i zamień bałagan wiadomości w sprawny przepływ wydajności!

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania pocztą e-mail?

Narzędzia do zarządzania pocztą e-mail służą nie tylko do sortowania wiadomości, ale także do maksymalizacji czasu i wydajności. Ale przy tak wielu narzędziach zabiegających o twoją uwagę, co tak naprawdę ma znaczenie? Rozłóżmy to na czynniki pierwsze:

Intuicyjny interfejs: : Łatwa nawigacja bez zamieszania; jeśli masz trudności, prawdopodobnie nie jest to właściwe rozwiązanie

: Łatwa nawigacja bez zamieszania; jeśli masz trudności, prawdopodobnie nie jest to właściwe rozwiązanie Bezproblemowa integracja : Szukaj oprogramowania, które bez wysiłku łączy się z istniejącymi aplikacjami, takimi jak Google Obszar roboczy i Microsoft Outlook

: Szukaj oprogramowania, które bez wysiłku łączy się z istniejącymi aplikacjami, takimi jak Google Obszar roboczy i Microsoft Outlook Moc automatyzacji: Wybierz narzędzie, które automatyzuje powtarzalne zadania, aby skupić się na osobistej skrzynce odbiorczej i pracy o wysokiej wartości

Wybierz narzędzie, które automatyzuje powtarzalne zadania, aby skupić się na osobistej skrzynce odbiorczej i pracy o wysokiej wartości Przekształcanie zadań: Zdecyduj się na możliwość łatwego przekształcania przychodzących e-maili w zadania

Zdecyduj się na możliwość łatwego przekształcania przychodzących e-maili w zadania Solidne planowanie: Niezawodne oprogramowanie oferuje zespołowi obsługi klienta elastyczne widoki planowania do zarządzania obciążeniem pracą

Niezawodne oprogramowanie oferuje zespołowi obsługi klienta elastyczne widoki planowania do zarządzania obciążeniem pracą Bezpieczeństwo danych: Priorytetem są narzędzia do zarządzania e-mailami z solidnymi funkcjami bezpieczeństwa

10 najlepszych rozwiązań do zarządzania pocztą e-mail w 2024 roku

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp to platforma zapewniająca wydajność typu "wszystko w jednym", przeznaczona dla Teams każdej wielkości i z każdej branży, umożliwiająca zarządzanie wszystkim - od codziennych spraw do załatwienia po międzyfunkcyjny cykl pracy. Użyj ClickUp, aby automatycznie przypisywać rozmowy i prośby klientów do członków zespołu w miarę ich napływania!

A dzięki Email w ClickUp możesz wysyłać i odbierać wiadomości e-mail bezpośrednio z zadań i podejmować działania bez opuszczania platformy. Dzięki tysiącom integracji i konfigurowalnym szablonom, wszystkie narzędzia do zarządzania e-mailami zespołu są w zasięgu ręki. Dodatkowo, sztuczna inteligencja ClickUp AI asystent pisania jest dostępny do streszczania notatek ze spotkań, pisania e-maili i nie tylko.

ClickUp najlepsze funkcje

Zarządzaj skrzynką odbiorczą swojego zespołu za pomocązarządzanie projektami e-mail narzędzia

Funkcje wielu osób przypisanych i osób obserwujących zadania do zarządzania interakcjami z klientami

Śledzenie i organizowanie całej pracy za pomocą ponad 15 konfigurowalnych widoków, w tymWidok tabeli ClickUp* Twórz szablony e-maili i zapisane odpowiedzi, aby zaoszczędzić czas (sprawdźSzablon e-mail marketingu ClickUp orazSzablon ClickUp wprowadzający do biznesu dla najlepszych przykładów)

Zintegruj ClickUp z preferowanymi aplikacjami e-mail, takimi jak Gmail, Outlook, IMAP i Office 365

UżyjClickUp AI do generowania podsumowań wątków komentarzy, notatek ze spotkań i innych długich treści za pomocą zaledwie kilku kliknięć

Limity ClickUp

Ze względu na liczbę funkcji, początkujący użytkownicy mogą napotkać pewną krzywą uczenia się

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise:Kontakt w sprawie cen *ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

2. SendBox

przez SendBox SendBox umożliwia użytkownikom tworzenie i udoskonalanie szablonów e-maili dotyczących transakcji w oparciu o różne usługi, dzięki czemu każdy element komunikacji jest ukierunkowany i rezonansowy. Dzięki kolejce e-mail online użytkownicy mogą monitorować swoje kampanie e-mail w czasie rzeczywistym.

Otwarty charakter może budzić obawy o bezpieczeństwo, a bez dedykowanego zespołu wsparcia, aktualizacje mogą nie być tak częste lub solidne, jak w przypadku rozwiązań komercyjnych. Co więcej, wsparcie użytkowników może być raczej kierowane przez społeczność niż oficjalnie zorganizowane.

najlepsze funkcje #### Sandbox

Gotowe szablony pozwalają zaoszczędzić czas i wysiłek, zapewniając jednocześnie profesjonalny wygląd

Oprogramowanie do obsługi e-maili transakcyjnych ma na celu zwiększenie wskaźnika dostarczalności e-maili

Sandbox limity

Otwarte oprogramowanie rodzi obawy o bezpieczeństwo i brak dedykowanego wsparcia

Bardzo ograniczonezarządzanie skrzynką odbiorczą funkcji w porównaniu do innychoprogramowanie do zarządzania pocztą e-mail Cennik piaskownicy

Free

Sandbox oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Helpwise

przez Helpwise Spotkaj się z Helpwise, Twoim wspólnym rajem do zarządzania e-mailami. Jest to szczególnie przydatne dla zespołów wsparcia, sprzedaży i obsługi klienta, które wymagają płynnej współpracy zespołowej w zakresie udostępniania wiadomości e-mail.

Dzięki funkcjom zaprojektowanym z myślą o jednoczesnym dostępie dla wielu użytkowników, zawsze będziesz zsynchronizowany z członkami zespołu. Zanurz się w usprawnionych konwersacjach i obserwuj, jak wydajność Twojego teamu wzrasta.

Najlepsze funkcje Helpwise

Elastyczne planowanie e-maili, wysyłanie ich kiedy tylko chcesz

Ciągły rozwój oprogramowania, dzięki czemu Helpwise jest zawsze ulepszany

Płynne zarządzanie czatem na żywo wraz z zapytaniami z innych kanałów we wspólnym hubie

Automatyczne przypisywanie rozmów do zespołu za pomocą inteligentnych reguł przypisywania i automatyzacji

Limity Helpwise

Zaprojektowany jako oprogramowanie do obsługi klienta, więc nie jest idealny do innych zastosowań

Wdrażanie osób niezaznajomionych z jego formatem może stanowić wyzwanie

Użytkownicy raportowali, że funkcja wyszukiwania platformy wymaga ulepszeń

Ceny Helpwise

Standard: 15 USD/użytkownik rozliczane miesięcznie

15 USD/użytkownik rozliczane miesięcznie Premium: $25/użytkownika rozliczane miesięcznie

$25/użytkownika rozliczane miesięcznie Zaawansowane: 50 USD/użytkownik rozliczane miesięcznie

50 USD/użytkownik rozliczane miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Helpwise oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 20 recenzji)

4.7/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.6/5 (150+ opinii)

4. Front

przez Front Witamy we Front, gdzie e-mail spotyka się ze współpracą na udostępnianej scenie. Front na nowo wyobraża sobie tradycyjne ustawienia e-mail, idealne dla Teams, które chcą przejrzystości w zadaniach opartych na e-mailach.

Obsługa klienta, sprzedaż, a nawet zespoły operacyjne znajdą we Front wiernego sprzymierzeńca. Dzięki udostępnianiu skrzynek odbiorczych i współpraca w czasie rzeczywistym narzędzia, pożegnaj się z wyczyszczonymi łańcuchami e-maili i wewnętrznymi notatkami i zastosuj przejrzystą, skoordynowaną komunikację.

Najlepsze funkcje Front

Centralizacja wszystkich wiadomości przychodzących, od e-maili po notatki głosowe, w jednym miejscu

Automatyzacja przypisywania wiadomości na podstawie zawartości lub danych zewnętrznych

Zapewnienie jasnej odpowiedzialności dzięki automatycznym przypisaniom opartym na kryteriach użytkownika

Używanie etykiet dla lepszej kategoryzacji wiadomości, raportowania i efektywności wyszukiwania

Zintegruj Front z kilkoma innymi aplikacjami w celu lepszego zarządzania projektami, komunikacji, zarządzania powodzeniami klientów i nie tylko

Limity Front

Według użytkowników, funkcja kalendarza wymaga znacznej poprawy

Zapoznanie się ze wszystkimi funkcjami Frontu może być początkowo przytłaczające

Cennik Frontu

Wzrost: 59 USD za licencję rozliczaną miesięcznie

59 USD za licencję rozliczaną miesięcznie Skala: $99 / licencja rozliczana miesięcznie

$99 / licencja rozliczana miesięcznie Premier: $229/miejsce rozliczane miesięcznie

Front oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (250 recenzji)

4.5/5 (250 recenzji) Capterra: 4.7/5 (1800+ recenzji)

5. Brevo

przez Brevo Brevo może być nowym dzieckiem w bloku, ale ma mocny cios, jeśli chodzi o usprawnione zarządzanie e-mailami. Zaprojektowany dla profesjonalistów, którzy pragną minimalistycznego, ale wydajnego podejścia do e-maili, Brevo zapewnia przejrzystość skrzynki odbiorczej.

Samotni przedsiębiorcy, freelancerzy, agenci obsługi klienta i właściciele małych firm odniosą szczególne korzyści z przekształcenia e-maila z uciążliwego obowiązku w przyjemne, łatwe do wykonania zadanie.

Najlepsze funkcje Brevo

przyjazny dla użytkownika interfejs połączony z intuicyjnym edytorem typu "przeciągnij i upuść"

Różnorodne i konfigurowalne szablony dostosowane do różnych potrzeb

Dogłębny wgląd dzięki rozbudowanemu raportowaniu i analityce

Automatyzacja marketingu i segmentacja w celu celowego dotarcia do odbiorców

Limity Brevo

Limit integracji w porównaniu do innych aplikacji do zarządzania e-mailami

Niektórzy użytkownicy uznali początkowe ustawienia za trudne

Ceny Brevo

**Free

Starter: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Business: $65/miesiąc za użytkownika

$65/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Brevo oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (600+ recenzji)

4.5/5 (600+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (1,720+ opinii)

6. Nadczłowiek

przez Nadczłowiek Dla tych, którzy mają obsesję na punkcie szybkości i wydajności, Superhuman jest spełnieniem marzeń. Nie chodzi tylko o zarządzanie e-mailami; chodzi o zrobienie tego z prędkością błyskawicy.

Profesjonaliści, którzy są zalewani morzem e-maili, zwłaszcza kadra kierownicza i menedżerowie, będą świadkami gwałtownego wzrostu wydajności dzięki Superhuman. Dzięki skrótom klawiaturowym i narzędziom opartym na AI, możesz przebić się przez hałas i dotrzeć do istoty swojej komunikacji.

Najlepsze funkcje Superhuman

Efektywne zarządzanie pocztą e-mail za pomocą skrótów klawiaturowych

Brak konieczności posiadania wielu kont; podzielone skrzynki odbiorcze pozwalają użytkownikom skoncentrować się na jednym koncie e-mail w danym czasie

Zaplanowane działania następcze zapewniają terminowe odpowiedzi i działania następcze

Nadludzkie limity

Funkcji wyszukiwania brakuje wszechstronności

Użytkownicy muszą przełączać konta, aby zobaczyć różne wiadomości

Cennik Superhuman

Wzrost: 30-45 USD za użytkownika/miesiąc

30-45 USD za użytkownika/miesiąc Starter: $30 za użytkownika/miesiąc

$30 za użytkownika/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Superhuman oceny i recenzje

G2: 4,7 na 5 (ponad 160 recenzji)

4,7 na 5 (ponad 160 recenzji) Capterra: 4,9 na 5 (ponad 15 recenzji)

7. Help Scout

przez Pomoc Scout Help Scout nie jest tylko kolejnym narzędziem do zarządzania e-mailami; jest dostosowany do potrzeb osób na pierwszej linii interakcji z obsługą klienta.

Oferując współdzielone skrzynki odbiorcze, które płynnie łączą się z funkcjami pomocy technicznej, Help Scout zapewnia, że każde zapytanie klienta znajdzie swojego prawowitego właściciela. Odkryj funkcje wspólnego sortowania, etykietowania i odpowiadania na wiadomości e-mail, dzięki którym klienci zawsze będą zadowoleni.

Help Scout najlepsze funkcje

Kompleksowy system wsparcia: e-mail, czat na żywo i baza wiedzy

Promocja współpracy zespołowej dzięki udostępnianej skrzynce odbiorczej

Automatyzacja powtarzalnych zadań i płynna integracja z innymi narzędziami

Pełny widok interakcji użytkowników w celu monitorowania satysfakcji niestandardowych klientów

Limity Help Scout

Każde zgłoszenie może być przypisane tylko do jednego członka Teams

Aplikacja mobilna oferuje tylko podstawowe funkcje

Ograniczone wsparcie językowe i niezgrabny format dokumentów

Cennik Help Scout

Standard: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Plus: $40/miesiąc za użytkownika

$40/miesiąc za użytkownika Pro: $65/miesiąc za użytkownika

Ocena i recenzje Help Scout

G2: 4.4/5 (390+ recenzji)

4.4/5 (390+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

Sprawdź naszą listę najlepszych_ alternatywy dla Help Scout

8. Klaviyo

przez Klaviyo Klaviyo stoi wysoko na skrzyżowaniu zarządzania e-mailami, oprogramowania do e-mail marketingu i e-commerce. Jeśli jesteś właścicielem sklepu internetowego lub marketerem e-commerce, Klaviyo jest Twoją przepustką nie tylko do zarządzania, ale także do wykorzystania e-maili do rozwoju biznesu.

Dzięki rozbudowanym funkcjom segmentacji i automatyzacji, możesz przekształcić ogólną komunikację e-mail marketingową w spersonalizowaną kampanie marketingowe które rezonują z odbiorcami.

Najlepsze funkcje Klaviyo

ponad 60 wstępnie skonfigurowanych automatyzacji dlakampanie drip i nie tylko

Wybieraj spośród ponad 80 dostosowywanych szablonów

Hiper-targetuj swoich odbiorców za pomocą kanałów komunikacji wyzwalanych zachowaniem

Limity Klaviyo

Według użytkowników,tworzenie nowych kampanii od zera może być żmudne

Użytkownicy raportują, że dotarcie i uzyskanie wsparcia może być trudne

Cennik Klaviyo

Free

E-mail: $45/miesiąc

$45/miesiąc E-mail i SMS: $60/miesiąc

Klaviyo oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (990+ recenzji)

4.6/5 (990+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (370+ opinii)

9. MailerLite

przez MailerLite Prosty, intuicyjny i wydajny - taki jest MailerLite. Ta platforma jest błogosławieństwem dla małych Business i startupów poszukujących opłacalnego sposobu zarządzania i marketingu za pośrednictwem e-maili.

Dzięki przyjaznym dla użytkownika szablonom i wnikliwym analizom, MailerLite zapewnia, że nawet nowicjusze w e-mail marketingu poczują się jak w domu.

Najlepsze funkcje MailerLite

Trzy opcje redaktorów dla zróżnicowanych, responsywnych kampanii

Integracja z głównymi platformami e-commerce w celu lepszego niestandardowego targetowania klientów

Zaawansowane cykle pracy marketingowej dostępne w kreatorze automatyzacji

Limity MailerLite

Limity podczas modyfikowania szablonów kampanii po ich wybraniu

Niektórzy użytkownicy uważają, że narzędzia do automatyzacji i edycji projektów są trudne w nawigacji

Cennik MailerLite

Free

Growing Business: $10/miesiąc dla maksymalnie 500 subskrybentów

$10/miesiąc dla maksymalnie 500 subskrybentów Zaawansowany: $20/miesiąc dla maksymalnie 500 subskrybentów

$20/miesiąc dla maksymalnie 500 subskrybentów Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

MailerLite oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (780+ recenzji)

4.7/5 (780+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (370+ opinii)

10. SaneBox

przez SaneBox Wykorzystując zaawansowane algorytmy, SaneBox bada nawyki użytkownika w zakresie poczty e-mail, aby automatycznie filtrować nieistotne wiadomości w osobnych folderach, pozwalając skupić się na tym, co naprawdę ważne. Oprócz sortowania wiadomości e-mail, SaneBox oferuje szereg funkcji, takich jak anulowanie subskrypcji jednym kliknięciem, odkładanie wiadomości na później i śledzenie odpowiedzi, a wszystko to w celu zwiększenia wydajności poczty e-mail.

Kompatybilny z prawie wszystkimi usługami e-mail, SaneBox działa bezpiecznie, zapewniając prywatność danych użytkownika . Niezależnie od tego, czy jesteś przytłoczony e-mailami promocyjnymi, powiadomieniami, czy po prostu samą ilością codziennej korespondencji, SaneBox obiecuje usprawnioną, łatwiejszą w zarządzaniu skrzynkę odbiorczą.

Najlepsze funkcje SaneBox

Funkcja automatycznej kategoryzacji zapewnia, że tylko ważne e-maile pojawiają się w skrzynce odbiorczej, a mniej istotne są kierowane do folderu SaneLater

Funkcja SaneCC kładzie nacisk na wiadomości e-mail wymagające działania, identyfikując i oddzielając e-maile, w których nie znajdujesz się w wierszu "do", co pozwala skupić się na priorytetowych wiadomościach

Użytkownicy mogą zaplanować przerwy bez e-maili dzięki funkcji "Nie przeszkadzać", która tymczasowo przenosi nowe e-maile do wyznaczonego folderu

Limity SaneBox

Funkcja Digest może być myląca, a niektórzy użytkownicy mają trudności z jej skutecznym szkoleniem

Poruszanie się populpit projektu może być uciążliwe ze względu na jego złożoną konstrukcję

Projekt dziennego podsumowania nie jest atrakcyjny wizualnie, przez co niektórzy użytkownicy mogą go przeoczyć lub zignorować

Ceny SaneBox

Przekąska: $7/miesięcznie

$7/miesięcznie Lunch: $12/miesięcznie

$12/miesięcznie Kolacja: $36/miesięcznie

SaneBox oceny i recenzje

G2: 4.9/5 (170+ recenzji)

4.9/5 (170+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 60 recenzji)

Usprawnij zapytania i opinie klientów dzięki ClickUp

Przytłaczający napływ e-maili, które codziennie trafiają do naszych skrzynek odbiorczych sprawia, że łatwo poczuć się zagubionym, zniewolonym przez pełzające pnącza nieposortowanych wiadomości. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu do zarządzania pocztą e-mail, takiemu jak ClickUp, możesz nie tylko wysyłać i odbierać wiadomości e-mail z dowolnego miejsca na platformie, ale także bez wysiłku przekształcać wiadomości w zadania, które można wykonać.

Moc ClickUp's oprogramowanie do zarządzania projektami Enterprise leży w jego możliwościach automatyzacji i planowania. Dzięki kilku prostym zmianom możesz ustawić cykle pracy, które automatyzują rutynowe procesy, pozwalając Ci skupić się na tym, co naprawdę ważne. Skorzystaj z ClickUp za darmo, aby poprawić jakość obsługi klienta i wydajność zespołu!