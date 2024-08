10 najlepszych asystentów pisania ze sztuczną inteligencją w 2024 roku

Chcesz znaleźć najlepsze oprogramowanie do pisania? Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem małego biznesu, częścią zespołu marketingowego, czy samodzielnym autorem zawartości, mamy dla Ciebie wszystko.

W dzisiejszej szybko zmieniającej się erze cyfrowej zapotrzebowanie na wyraźną, angażującą i wolną od błędów zawartość jest wyższe niż kiedykolwiek. W tym miejscu na krok wkracza oprogramowanie wspomagające pisanie.

Oprogramowanie asystenta pisania pomoże poprawić umiejętności pisania i zoptymalizować pisanie bloga pod kątem odbiorców, tak aby przekaz za każdym razem trafiał do odbiorców.

Wisienka na torcie? Wiele z tych opcji oprogramowania do pisania wykorzystuje teraz moc AI, przenosząc zawartość na nowy poziom.

Przygotowaliśmy listę 10 najlepszych narzędzi AI dostępnych w 2023 roku. Czytaj dalej, aby znaleźć to, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Czego należy szukać w najlepszym oprogramowaniu wspomagającym pisanie?

Istnieje ogromny ocean oprogramowania wspomagającego pisanie AI. Jak więc wybrać ten właściwy? Zacznij od sprawdzenia jego możliwości.

Oprogramowanie asystenta pisania AI powinno oferować sprawdzanie gramatyki, sugestie dotyczące stylu pisania, wykrywanie plagiatu i optymalizację zawartości. Te funkcje w narzędziach asystentów pisania zapewniają, że zawartość jest dokładna i rezonuje z celami odbiorców.

Funkcje repromptingu umożliwiają przepisywanie dużych ilości zawartości w celu dopasowania jej do określonego tonu głosu

Następnie rozważ integracje dostępne dla każdego narzędzia AI. Wybrane narzędzie powinno mieć możliwość płynnego połączenia z innymi platformami, z których regularnie korzystasz, takimi jak Dokumenty Google, WordPress lub dowolne oprogramowanie do zarządzania projektami. Pozwala to na usprawnienie i usprawnienie cyklu pracy.

Wreszcie, zwróć uwagę na łatwość obsługi każdego AI narzędzie do pisania . Dobrzy asystenci pisania powinni być intuicyjni i łatwi w nawigacji. Skomplikowany interfejs może spowolnić i skomplikować pracę Proces tworzenia zawartości za pomocą AI czego chcemy uniknąć.

Użyj ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

ClickUp to nie tylko doskonałe narzędzie do zarządzania projektami - to także znakomity asystent pisania.

Został zaprojektowany, aby usprawnić proces pisania, podnieść poziom współpracy zespołowej i bez wysiłku zsynchronizować się z platformami, na których pracujesz. A dzięki wbudowanym funkcjom ClickUp AI pomaga dopracować zawartość, zapewniając, że jest ona przyjazna dla SEO i utrzymuje wysoki poziom przejrzystości i spójności.

To nie wszystko. ClickUp śledzi również twoje zadania i terminy, upewniając się, że zawsze jesteś na bieżąco ze swoją pracą. Nie ma zbyt wielu asystentów pisania ze sztuczną inteligencją do zrobienia tego!

ClickUp najlepsze funkcje

ClickUp pozwala wielu użytkownikom pracować nad jednym zadaniemDokumenty ClickUp razem,zwiększanie wydajności Teams* WbudowanyNarzędzia do pisania AI dostosowują zawartość pod kątem SEO - idealne dla marketerów treści i pisarzy

Zarządzanie zadaniami i terminami projektów w jednym miejscu. Koniec z niedotrzymanymi terminami

Stylizuj zawartość bez wysiłku za pomocą edytora tekstu ClickUp

Z łatwością planuj swoją strategię dotyczącą zawartości, korzystając z kalendarza ClickUp

Śledzenie czasu spędzonego na każdym zadaniu, aby upewnić się, żeoptymalną wydajność* Zsynchronizuj ClickUp ze swoimi ulubionymi narzędziami, zapewniając płynny proces pracy

Dostosuj obszar roboczy do swoich upodobań, ułatwiając zarządzanie zadaniami i projektami

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs jest początkowo skomplikowany, ale z czasem staje się bardziej intuicyjny

Maksymalne wykorzystanie pełnego potencjału funkcji może wymagać nieco nauki

Funkcje asystenta pisania AI nie są dostępne w planie Free Forever

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (2,000+ recenzji)

: 4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

Szablon ChatGPT Prompts for Writing może pomóc obudzić w tobie mistrza słowa

2. Rytr

przez Rytr Rytr to potężne narzędzie AI do pisania, które szybko generuje wysokiej jakości zawartość. Jego solidne możliwości uczenia maszynowego zamieniają dane wejściowe w angażującą zawartość zoptymalizowaną pod kątem SEO. Ryter może być używany do celów akademickich i narzędzie do pisania tekstów technicznych podczas korzystania z narzędzia do sprawdzania gramatyki, aby upewnić się, że nie ma żadnych błędów.

Dzięki różnym typom zawartości do wyboru, Rytr jest elastycznym narzędziem wspomagającym pisanie dla twórców treści wszelkiego rodzaju. Korekta językowa Narzędzie AI może być używane jako osobisty lub biznesowy asystent pisania.

Rytr najlepsze funkcje

Rytr oferuje wieletrybów, takich jak biuletyny, blogi, posty w mediach społecznościowych, opisy produktów i wiele innych

Jest intuicyjny w użyciu, co oznacza, że możesz zacząć tworzyć angażującą zawartość w mgnieniu oka

Wsparcie dla kilku języków, co zwiększa zasięg zawartości

Zawiera narzędzie do sprawdzania gramatyki, które wyłapuje błędy ortograficzne i zapewnia czystość tekstu

Limity Rytr

Napisana zawartość czasami wymaga edycji w celu lepszego dopasowania kontekstu

Nawet plan "Unlimited" ma limity liczby słów

Ceny Rytr

Free plan

Plan oszczędzania: 9 USD miesięcznie lub 90 USD rocznie

9 USD miesięcznie lub 90 USD rocznie Plan Unlimited: 29 USD miesięcznie lub 290 USD rocznie

Rytr oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (750+ recenzji)

4.7/5 (750+ recenzji) Trustpilot: 4.8/5 (ponad 2,100 recenzji)

3. QuillBot

przez QuillBotQuillBot jest zaawansowanym narzędzie do przepisywania które przekształca zawartość, zachowując jej oryginalne znaczenie.

Jest to popularne narzędzie AI do pisania narzędzie dla pisarzy chcących uniknąć plagiatu i poprawić strukturę zdań. Różne tryby pisania Quillbota sprawiają, że można go dostosować do różnych stylów pisania.

Najlepsze funkcje QuillBot

Przepisuje zdania, zachowując oryginalny kontekst i unikając błędów dzięki sprawdzaniu gramatyki

Różne tryby pisania dostosowują się do stylu pisania użytkownika

Asystent pisania AI dostarcza synonimów, aby wzbogacić twoje słownictwo

Integruje się z przeglądarką, umożliwiając edycję w podróży

Limity QuillBot

Użytkownicy twierdzą, że spędzają dużo czasu na rozwiązywaniu problemów

Płatne plany nadal limitują ilość produkowanych materiałów

Ceny QuillBot

**Free

Premium: $19.95 miesięcznie (1 użytkownik)

$19.95 miesięcznie (1 użytkownik) Teams: $7.50 za pisarza miesięcznie (minimum 5 użytkowników)

QuillBot oceny i recenzje

Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

4.6/5 (ponad 100 recenzji) Trustpilot: 2.3/5 (75 recenzji)

4. Copy.ai

przez Copy.ai Copy.ai to asystent pisania AI zaprojektowany, aby pomóc w tworzeniu wysokiej jakości zawartości bez wysiłku. Wykorzystuje zaawansowany model językowy AI, aby dostarczać kreatywne i unikalne sugestie dotyczące zawartości, co jest jednym z naszych ulubionych powodów generatory opisów produktów .

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wstępu do bloga, zawartości mediów społecznościowych, czy opisów produktów, Copy.ai jest Narzędzie AI do copywritingu które obsługuje wszystko. Jest proste w użyciu, oszczędza czas i usprawnia proces tworzenia zawartości.

A co najlepsze? Ten asystent pisania AI pomaga powstrzymać blok pisarski, oferując świeże pomysły na zawartość.

Najlepsze funkcje Copy.ai

Wykorzystuje uczenie maszynowe do dostarczania kreatywnej zawartości bez błędów gramatycznych

Generuje szeroki zakres typów zawartości w porównaniu do innych aplikacji do pisania AI

Prosty interfejs zapewnia płynny proces tworzenia zawartości dla pisarzy AI

Oferuje świeże, wygenerowane przez AI pomysły, gdy doświadczasz bloku pisarskiego

Limity Copy.ai

Copy.ai czasami obniża poziom usług z GPT-4 do GPT-3

Użytkownicy nie są zachwyceni niestandardową obsługą klienta

Ceny Copy.ai

Free: Do 2000 słów miesięcznie

Do 2000 słów miesięcznie Pro: 49 USD miesięcznie, z nieograniczoną liczbą słów (limit do 1 użytkownika)

49 USD miesięcznie, z nieograniczoną liczbą słów (limit do 1 użytkownika) Enterprise: Skontaktuj się z Copy.ai w sprawie cen

Oceny i recenzje Copy.ai

G2: 4.8/5 (ponad 160 recenzji)

4.8/5 (ponad 160 recenzji) Trustpilot: 3.9/5 (ponad 160 recenzji)

Pisz zawartość, taką jak strony docelowe, strony produktów, posty na blogu i nie tylko, dzięki Simplified, jednemu z naszych ulubionych narzędzi do pisania.

5. Uproszczony

przez Uproszczone Technologia AI wbudowana w Simplified może również pomóc w projektowaniu graficznym, postach w mediach społecznościowych i lekkiej edycji wideo. Jest to naprawdę kompleksowy pakiet do tworzenia zawartości. To sprawia, że jest to doskonałe narzędzie dla marketerów i twórców treści, którzy chcą usprawnić swój proces tworzenia zawartości.

Ponadto oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs i bogatą bibliotekę zasobów do pisania akademickiego i technicznego.

Uproszczone najlepsze funkcje

Mnóstwo szablonów ułatwiających generowanie zawartości

Wstępnie załadowane różne tony głosu, style pisania i języki, aby zwiększyć kreatywność pisania

Jest dostarczany z narzędziem do przepisywania dozaoszczędzić czas tworzenie nowej zawartości bloga

Uproszczone limity

Twarde limity przestrzeni dyskowej

Uproszczone ograniczenia liczby użytkowników na koncie

Uproszczony cennik

Free plan

Mały zespół: 30 USD miesięcznie za 5 użytkowników

30 USD miesięcznie za 5 użytkowników Business: 50$ miesięcznie (5 użytkowników)

50$ miesięcznie (5 użytkowników) Rozwój: 125 USD miesięcznie (5 użytkowników)

125 USD miesięcznie (5 użytkowników) Enterprise lub agencja: Skontaktuj się z Simplified, aby uzyskać wycenę

Oceny i recenzje Simplified

G2: 4.7/5 (850+ recenzji)

4.7/5 (850+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (88 opinii)

6. Jasper

przez Jasper Jeśli szukasz narzędzia specjalizującego się w tworzeniu długich danych, Jasper jest dla Ciebie. Wykorzystuje zaawansowaną technologię AI do generowania zawartości, takiej jak artykuły na blogu, skrypty i inne.

Dzięki Jasper profesjonalny pisarz może stworzyć zarys artykułu w kilka sekund i pozwolić AI wypełnić resztę.

To, co wyróżnia Jasper, to jego zdolność do pisania długiej zawartości, która jest spójna i angażująca. Ale Jasper nie jest dla każdego, więc przygotowaliśmy listę Alternatywy dla Jasper do sprawdzenia!

Najlepsze funkcje Jasper

Asystent pisania z poręcznym dodatkiem do przeglądarki

Specjalizuje się w tworzeniu angażujących postów na blogu, skryptów i nie tylko

Może być używany do pisania tekstów akademickich i technicznych

Szybko generuje zarys artykułu, aby szybko rozpocząć proces pisania

Łatwy w nawigacji i użyciu

Jasper limitations

Niektórzy autorzy zawartości raportowali, że wyniki mogą wymagać edycji, aby upewnić się, że słowo pisane pasuje do pożądanego tonu

Bardzo ograniczona wersja próbna sprawia, że niektórym użytkownikom trudno jest zdecydować, czy narzędzie jest tego warte

Ceny Jasper

Kreator: 49 USD/miesiąc dla jednego użytkownika, rozliczane rocznie

49 USD/miesiąc dla jednego użytkownika, rozliczane rocznie Teams: $125/miesiąc dla trzech użytkowników, rozliczane rocznie

$125/miesiąc dla trzech użytkowników, rozliczane rocznie Business: Kontakt w sprawie wyceny

Jasper oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 1 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 1 200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,700+ opinii)

7. Frase

Via Frase Frase to asystent pisania AI, który przenosi optymalizację zawartości SEO na nowy poziom.

Narzędzie AI do korekty językowej ma wyróżniające się funkcje, takie jak możliwość tworzenia atrakcyjnych briefów zawartości na podstawie najlepszych wyników dla określonego słowa kluczowego.

Dla marketerów skupionych na SEO, Frase jest dostawcą bezcennych informacji, które kierują całym cyklem życia zawartości. Nie chodzi tylko o generowanie zawartości; chodzi o tworzenie zawartości, która jest w rankingu.

Najlepsze funkcje Frase

Tworzy szczegółowe briefy zawartości dla określonego słowa kluczowego

Zapewnia wgląd w celu optymalizacji zawartości pod kątem wyszukiwarek

Generuje bezpośrednie odpowiedzi na pytania użytkowników, zwiększając ich doświadczenie

Ocenia i ulepsza istniejącą zawartość, dzięki czemu można tworzyć artykuły wypełniające luki w treści

Ograniczenia Frase

Według niektórych użytkowników analiza SEO i sugestie słów kluczowych nie zawsze są bardzo dokładne

Wynikom czasami brakuje dogłębnej analizy

Brak wersji Free

Ceny Frase

Solo: $14.99/miesiąc za użytkownika

$14.99/miesiąc za użytkownika Basic: $44.99/miesiąc za użytkownika

$44.99/miesiąc za użytkownika Teams: $114.99 (trzech użytkowników i $25 miesięcznie dla dodatkowych członków zespołu)

Oceny i recenzje Frase

G2: 4.9/5 (280+ recenzji)

4.9/5 (280+ recenzji) Capterra: N/A

8. Textmetrics

przez Textmetrics Jeśli chodzi o optymalizację zawartości pod kątem SEO, Textmetrics ma wiele do zaoferowania na rynku asystentów pisarzy.

To oprogramowanie do pisania AI to coś więcej niż tylko generowanie zawartości. Wyłapuje błędy gramatyczne, zapewnia zgodność tekstu z celami odbiorców i pomaga poprawić widoczność w Internecie.

Textmetrics dostarcza sugestie w czasie rzeczywistym podczas pisania, umożliwiając tworzenie zawartości, która trafia w sedno. Dzięki Textmetrics otrzymujesz jedno z najlepszych narzędzi opartych na AI, które sprawia, że twoja zawartość jest przyjazna SEO i skoncentrowana na odbiorcach.

Najlepsze funkcje Textmetrics

Sugestie SEO w czasie rzeczywistym zapewniają natychmiastową informację zwrotną podczas pisania

Dopasowywanie odbiorców dopasowuje tekst do docelowej grupy demograficznej

Poprawia czytelność i wykorzystanie słów kluczowych

Wsparcie dla wielu języków, co pozwala na szerszy zasięg

Limity Textmetrics

Nie posiada wbudowanego narzędzia do sprawdzania plagiatu

Przyzwyczajenie się do interfejsu może zająć trochę czasu nowym użytkownikom

Ceny Textmetrics

Skontaktuj się z Textmetrics w sprawie cen

Oceny i recenzje Textmetrics

G2: 4,7/5 (ponad 60 recenzji)

4,7/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 30 recenzji)

9. Czytelny

przez Czytelny Readable to asystent pisania AI skupiający się na uczynieniu zawartości tak zrozumiałą, jak to tylko możliwe. Jego potężny system punktacji czytelności sprawia, że zawartość jest dostępna dla odbiorców docelowych.

Dzięki Readable uzyskasz jasny wgląd w to, co może powstrzymywać twoją zawartość, umożliwiając wprowadzenie niezbędnych poprawek.

Oprócz czytelności, ten asystent pisania sprawdza klisze, sentyment i ton głosu, zapewniając, że zawartość dostarcza właściwy przekaz.

Najlepsze funkcje Readable

Oferuje szczegółową ocenę czytelności zawartości

Analizuje sentyment i ton tekstu

Pomaga unikać nadużywanych zwrotów, aby poprawić umiejętności pisania

Sprawdza czytelność zawartości wiadomości e-mail

Możliwości sprawdzania gramatyki

Ograniczenia czytelności

Narzędzie może nie zawsze dokładnie interpretować ton zawartości

Brak wersji Free

Cennik Readable

ContentPro: $8/miesiąc

$8/miesiąc CommercePro: $48/miesiąc

$48/miesiąc AgencyPro: $138/miesiąc

Czytelne oceny i recenzje

G2 : 4.0/5 (5+ recenzji)

: 4.0/5 (5+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (9+ recenzji)

10. WordAI

przez Wordai WordAI wyróżnia się zdolnością do przepisywania zawartości przy jednoczesnym zachowaniu czytelności i oryginalnego znaczenia w porównaniu do innych asystentów pisania. Jego oprogramowanie do pisania AI rozumie kontekst słów i fraz, zapewniając naturalne odczytanie danych wyjściowych.

To sprawia, że WordAI jest potężnym narzędziem do pisania AI dla pisarzy i marketerów, którzy muszą szybko przepisać zawartość, unikając jednocześnie plagiatu. Dzięki WordAI możesz tworzyć unikalną zawartość bez utraty jej oryginalnej istoty.

Najlepsze funkcje WordAI

Przepisuje zawartość, rozumiejąc kontekst

Wsparcie dla przepisywania treści w kilku językach

Umożliwia przepisywanie wielu artykułów jednocześnie

Umożliwia płynną integrację z innymi narzędziami

Limity WordAI

Nie posiada wbudowanej funkcji optymalizacji SEO

Jakość przepisywania może się różnić w zależności od złożoności tekstu

Nie jest to odpowiedni asystent do generowania nowej zawartości

Ograniczona liczba recenzji użytkowników

Cennik WordAI

Miesięcznie: 57 USD miesięcznie

57 USD miesięcznie Rocznie: 27 USD miesięcznie (rozliczane rocznie)

27 USD miesięcznie (rozliczane rocznie) Enterprise: Skontaktuj się z WordAI w sprawie cen

Oceny i recenzje WordAI

G2: 3.9/5 (17 recenzji)

3.9/5 (17 recenzji) Trustpilot: 2.6/5 (6 opinii)

Supercharge Content Creation With the Best Writing Assistant Software

Poruszanie się po krajobrazie asystentów pisania AI może być trudne, a każdy z nich oferuje unikalny zestaw funkcji, zalet i wad. Przeanalizowaliśmy 10 imponujących asystentów pisania AI, z których każdy jest w stanie usprawnić proces tworzenia treści i zwiększyć wydajność pisania.

Kluczem do sukcesu jest określenie konkretnych potrzeb. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz asystenta do pisania długich formularzy, optymalizacji SEO czy poprawy czytelności, istnieje oprogramowanie do pisania idealnie zaprojektowane do twoich potrzeb. Każdy pisarz AI, o którym dzisiaj mówiliśmy, wykorzystuje moc AI, aby dostarczać unikalne rozwiązania dla zmieniających się wyzwań związanych z danymi powstania.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak pisanie AI może zrewolucjonizować proces tworzenia zawartości, sprawdź funkcję AI w ClickUp. Narzędzie to zapewnia nowy poziom wydajności w zadaniach związanych z pisaniem, pomagając w organizowaniu, generowaniu i udoskonalaniu zawartości.

Rozważ również zapoznanie się z ClickUp Docs, doskonałą funkcją do tworzenia i współpracy nad dokumentami w zespole. ClickUp Docs to scentralizowany obszar roboczy, dzięki któremu proces wspólnego pisania jest bardziej wydajny i zorganizowany.

Pamiętaj, że ostatecznym celem korzystania z asystentów pisania AI jest ulepszenie zawartości, zwiększenie dostępności pracy i zapewnienie dostawcy większej ilości czasu na skupienie się na strategicznych zadaniach. Mamy nadzieję, że ta analiza dziesięciu najlepszych programów do pisania była wnikliwa. Miłego pisania!