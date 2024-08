10 najlepszych narzędzi AI do copywritingu do wypróbowania w 2024 roku

W dzisiejszych czasach content marketing jest królem. Ale generowanie zawartości wymaga czasu, jeśli robisz to sam - plus, nie jest to łatwe.

Jeśli kiedykolwiek cierpiałeś na blok pisarski, próbując pisać zawartość, taką jak blogi, posty w mediach społecznościowych lub teksty reklamowe, pokochasz Narzędzia do pisania AI . AI - czyli sztuczna inteligencja - jest dobrodziejstwem dla twórców zawartości i teamów marketingowych, a także przedsiębiorców i freelancerów wszelkiego rodzaju. Oszczędza czas, zwiększa wydajność i bardzo często podsuwa pomysły, na które sam nigdy byś nie wpadł. 💡

Oczywiście AI ma pewne limity i - na szczęście - prawdopodobnie nigdy nie zastąpi całkowicie ludzkiego mózgu. Ale jeśli myślisz o niej jako o przydatnym narzędzie do tworzenia zawartości , może uwolnić czas spędzony wcześniej na przyziemnych zadaniach związanych z pisaniem, dzięki czemu można zrobić ważniejsze rzeczy, takie jak sfinalizowanie strategii marketingowej lub budowanie relacji z klientami. 🤝

Przyjrzyjmy się, czym jest copywriting AI i jak działa. Następnie, na wypadek, gdybyś myślał o dalszym odkrywaniu AI, udostępnimy kilka wskazówek na temat tego, czego szukać, a następnie przejrzymy niektóre z najlepszych AI narzędzia do copywritingu w 2024 roku.

Co to jest AI Copywriting i jak to działa?

AI copywriting to copywriting zrobiony przez komputery zamiast człowieka. Łączy w sobie przetwarzanie języka naturalnego z uczeniem maszynowym w celu tworzenia zawartości AI.

Na początku musisz wprowadzić kilka podpowiedzi do pisarza AI - podobnie jak słowo kluczowe dla wyszukiwarki. Niektóre z nich pozwalają określić elementy, takie jak grupa docelowa lub ton głosu. Następnie wykorzystuje algorytmy do analizowania podobnej zawartości w sieci i generowania odpowiednich pomysłów lub całych bloków tekstu. 📝

Narzędzia AI do copywritingu mogą pomóc w pisaniu i optymalizacji wszelkiego rodzaju tekstów marketingowych, w tym:

Kopia strony internetowej i strony docelowej

Zasoby wspierające sprzedaż

Kopia wiadomości e-mail

Reklamy na Facebooku i w Google

Zawartość bloga

Posty w mediach społecznościowych

Rozmowy z chatbotem

Opisy wydajności dla witryn e-commerce

Opisy i tytuły meta

I wiele więcej.

Funkcja AI może również pomóc w burzy mózgów pomysłów na strategię marketingową, generowaniu słów kluczowych SEO dla planu treści, podsumowywaniu obszernych notatek w zwięzłą zawartość i edytowaniu kopii za Ciebie.

Należy jednak pamiętać, że przed publikacją trzeba sprawdzić kopię wykonaną przez AI, upewnić się, że nie jest ona plagiatem i często dodać ludzki akcent. 👀

Czego szukać w narzędziu do copywritingu AI

Przy tak wielu dostępnych opcjach, może być trudno wiedzieć, które z nich wybrać oprogramowanie wspomagające pisanie będzie dla Ciebie najlepsze. Podczas gdy wiele różnych typów generuje różne rodzaje zawartości AI, istnieją pewne kryteria, które zawsze powinieneś wziąć pod uwagę:

Przyjazny dla użytkownika: Upewnij się, że interfejs użytkownika jest intuicyjny, abyś mógł szybko nauczyć się, jak najlepiej go wykorzystać

Upewnij się, że interfejs użytkownika jest intuicyjny, abyś mógł szybko nauczyć się, jak najlepiej go wykorzystać Wysokiej jakości zawartość : Wygenerowana zawartość AI musi być dokładna, dobrze napisana z dobrą gramatyką i w większości wolna od błędów

: Wygenerowana zawartość AI musi być dokładna, dobrze napisana z dobrą gramatyką i w większości wolna od błędów Dopasowanie do przypadku użycia: Wybierz narzędzie, które zapewni Ci wyniki, których potrzebujesz, niezależnie od tego, czy chodzi o generowanie krótkich lub długich formularzy, parafrazowanie lub przepisywanie treści, czy też sugerowanie pomysłów na treści lub burzę mózgów

Wybierz narzędzie, które zapewni Ci wyniki, których potrzebujesz, niezależnie od tego, czy chodzi o generowanie krótkich lub długich formularzy, parafrazowanie lub przepisywanie treści, czy też sugerowanie pomysłów na treści lub burzę mózgów Dobra wartość: Oprogramowanie do copywritingu AI powinno mieścić się w twoim budżecie i oferować wystarczająco dużo opcji niestandardowych - na przykład ton, styl i formaty - abyś nie potrzebował wielu narzędzi

10 najlepszych narzędzi AI do copywritingu w 2024 roku

Podczas gdy ChatGPT jest prawdopodobnie jedną z najbardziej znanych aplikacji internetowych i wiele narzędzi AI z niej korzysta, obecnie dostępne są również rodzaje oprogramowania do copywritingu AI.

Aby wybrać odpowiednie narzędzie do copywritingu dla swojego biznesu, zastanów się, jaki rodzaj zawartości generowanej przez AI planujesz pisać i jak bardzo niestandardowych treści potrzebujesz. Następnie poszukaj przyjaznego dla użytkownika asystenta pisania, który może to zapewnić.

Oto niektóre z najlepszych opcji do rozważenia w 2024 roku.

1. ClickUp #### Najlepszy ogólnie dla AI Copywriting

Korzystaj z asystenta pisania AI w ClickUp do generowania postów na blogu, burzy mózgów, tworzenia e-maili i nie tylko

ClickUp to wszechstronne narzędzie do zwiększania wydajności. Został zaprojektowany, aby pomóc Ci zaoszczędzić czas, usprawnić cykl pracy i poprawić współpracę z klientami i współpracownikami dzięki bogatemu zestawowi projektów i funkcji zarządzanie zadaniami funkcje - w tym wbudowane narzędzie AI, ClickUp Brain.

The Narzędzie do pisania ClickUp AI tworzy zawartość szybciej i lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Pisz od zera lub skorzystaj z jednego z naszych ChatGPT Szablony podpowiedzi AI na dobry początek. Szablony obejmują wszystko, w tym marketing , zarządzanie projektami oraz copywriting już nigdy nie będziesz musiał radzić sobie z blokiem pisarskim. 🎆

Użyj AI, aby napisać swoją kopię w sposób Dokument ClickUp -Wbudowane narzędzie ClickUp do tworzenia dokumentów. Zawartość jest automatycznie zapisywana w obszarze roboczym, dzięki czemu wszystkie ważne dokumenty znajdują się w jednym miejscu i zawsze można je znaleźć. Możesz nawet współpracować nad dokumentem w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem, aby dopracować go do perfekcji.

Następnie można połączyć ten dokument z zadaniem w cyklu pracy. Zadania ClickUp pomaga śledzić dokładnie, co i kiedy musi zostać zrobione. Wybierz sposób, w jaki chcesz widzieć swoje zadania, przypisuj je członkom zespołu, twórz pola niestandardowe i otrzymuj przypomnienia o powtarzających się zadaniach, takich jak pisanie cotygodniowego bloga lub e-maila. 🔔

ClickUp najlepsze funkcje

Używaj ClickUp AI do pisania blogów, e-maili, tekstów na strony docelowe, haseł marketingowych lub ankiet - albo planuj strategię kampanii lub nadchodzące wydarzenie

Łatwo identyfikuj spostrzeżenia ielementy działań z dokumentów lub zadań

Streszczanie długich tekstów, dzięki czemu nie trzeba wertować ich słowo po słowie

Szybko edytuj wygenerowaną kopię, aby była bardziej przejrzysta i atrakcyjna

Korzystaj z wbudowanego formatu, aby dokument wyglądał profesjonalnie

Generowanie pomysłów w ramach burzy mózgów, dzięki którym kreatywność wzniesie się na nowy poziom

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy raportują, że czują się nieco przytłoczeni ogromną liczbą funkcji ClickUp, ale można temu zaradzić za pomocą ogromnej bazy danychCentrum pomocy* Darmowy plan ClickUp AI nie oferuje narzędzi AI do copywritingu, więc za dodanie AI do dowolnego płatnego planu zapłacisz dodatkowo 5 USD za użytkownika

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain: $5 na członka, na miesiąc na dowolnym płatnym obszarze roboczym

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 8,700 recenzji)

4.7/5 (ponad 8,700 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,800+ opinii)

2. Jasper AI

Najlepsze do kompleksowego generowania zawartości

przez JasperJasper to narzędzie AI do copywritingu zaprojektowane, aby pomóc Ci tworzyć zawartość zgodną z głosem Twojej marki. Uczy się, jakiego tonu szukasz i współpracuje z Twoim przewodnikiem po stylu, aby upewnić się, że każdy rodzaj zawartości jest zgodny z marką. 🎯

Możesz szybko pisać krótkie treści, takie jak reklamy lub posty w mediach społecznościowych, a tryb Boss pomaga tworzyć długie treści, takie jak blogi, e-maile i raporty zoptymalizowane pod kątem SEO. Jasper sugeruje nawet, jak pisać wrażliwe treści, na przykład e-mail do zirytowanego klienta, w bardziej konstruktywny sposób.

Najlepsze funkcje Jaspera

Tworzenie zawartości chatbota za pomocą Jasper Chat i obrazów towarzyszących kopii za pomocą AI Art

Upewnij się, że Twoja kopia nie pojawia się nigdzie indziej w Internecie, sprawdzając ją za pomocą narzędzia do sprawdzania plagiatu

Współpraca z zespołem w czasie rzeczywistym w celu edycji dokumentu

Korzystaj z aplikacji Jasper w ponad 30 językach

Dbaj o bezpieczeństwo swoich danych dzięki stale rozwijanym protokołom bezpieczeństwa

Limity Jasper

Czasami Jasper nie rozumie podpowiedzi i otrzymujesz mylącą lub bezużyteczną kopię

Może być nieco drogie dla małych Business, startupów lub osób prywatnych, takich jak blogerzy lub niezależni autorzy zawartości

Ceny Jasper

Kreator : Dla hobbystów, za 49 USD miesięcznie

: Dla hobbystów, za 49 USD miesięcznie Pro : Dla użytkowników indywidualnych i małych Teams, w cenie $69 miesięcznie

: Dla użytkowników indywidualnych i małych Teams, w cenie $69 miesięcznie Business: Niestandardowy plan dla rozwijających się Teams i Business

Jasper oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 1200 recenzji)

4,7/5 (ponad 1200 recenzji) Capterra: 4,8/5 (ponad 1 800 recenzji)

Bonus: Sprawdź 7 Free Content Writing Szablony dla Szybszego Tworzenia Zawartości

3. Wordtune

Najlepszy do poprawy zdań i edycji zawartości AI

przez Wordtune Wordtune nie jest zakończonym narzędziem AI do copywritingu, ale pomaga pisać szybciej i bardziej zwięźle. Rozpocznij pisanie zawartości od zera lub skorzystaj z jednego z szablonów w celu uzyskania inspiracji, a następnie użyj AI, aby ją przeformułować i udoskonalić.

Możesz spersonalizować swoją prozę za pomocą faktów, przykładów, statystyk, kontrargumentów lub żartów, aby uczynić ją bardziej odsetkami. Warto wiedzieć, że to oprogramowanie do copywritingu AI wykorzystuje tylko fakty, które może zweryfikować z pięciu różnych źródeł, aby upewnić się, że kopia jest całkowicie dokładna. ✅

Najlepsze funkcje Wordtune

Zmień przeznaczenie swojej zawartości na inne platformy, używając Wordtune do przeredagowania jej, a nawet zmiany tonu

Użyj podsumowania, aby wyodrębnić główne punkty z blogów, plików PDF lub wideo z YouTube

Dodaj rozszerzenie Chrome, aby korzystać z Wordtune na innych platformach, takich jak Dokumenty Google, Microsoft, Gmail czy LinkedIn

Pracuj z Wordtune na urządzeniach mobilnych, w aplikacji komputerowej lub na pulpicie

Limity Wordtune

Koncentruje się na poprawie pisania, a nie na tworzeniu kopii od podstaw, więc nie jest idealny do wymyślania pomysłów lub pisania długich formularzy

Free Plan pozwala tylko na 10 przeróbek dziennie, co może być frustrujące, jeśli dużo piszesz

Cennik Wordtune

Free: Free dla 10 przepisań dziennie

Free dla 10 przepisań dziennie Plus: $9.99/miesiąc za 30 przepisań dziennie

$9.99/miesiąc za 30 przepisań dziennie Unlimited: $14.99/miesiąc za nielimitowane przepisywanie dziennie

$14.99/miesiąc za nielimitowane przepisywanie dziennie Business: Kontakt w sprawie ceny

Wordtune oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 160 recenzji)

4.6/5 (ponad 160 recenzji) Capterra: 4.4/5 (70+ opinii)

Sprawdź te Alternatywy dla Wordtune !

4. Writesonic

Najlepsze dla kopii reklam i stron docelowych

przez Writesonic Jeśli szukasz w pełni rozwiniętej platformy zawartości AI, która może tworzyć kopie, audio, obrazy i konwersacje z chatbotami, Writesonic jest dobrą opcją. Używa GPT-3 i GPT-4, zależnie od jakości kopii, której szukasz. 🤖

Używaj AI do pisania długich formularzy lub blogów, raportów, stron docelowych, e-maili, opisów produktów e-commerce, tekstów reklam i innych. Wprowadzaj podpowiedzi, wpisując je lub używając komend głosowych, a następnie Writesonic wygeneruje wiele wersji odpowiedniego tekstu. Skracaj, wydłużaj lub parafrazuj wygenerowaną kopię, aż uzyskasz zawartość o wysokiej konwersji.

Najlepsze funkcje Writesonic

Generowanie tylu wersji tekstu, ile chcesz, aby zbliżyć się do tego, czego szukasz

Używaj Writesonic w ponad 25 językach

Podnoszenie zawartości w rankingach wyszukiwarek dzięki optymalizacji SEO

Publikowanie treści bezpośrednio na platformach takich jak Shopify, WordPress lub Wix

Limity Writesonic

Jakość generowanych treści nie zawsze jest tak dobra i kreatywna, jak mogłaby być

Jeśli korzystasz z niższego planu cenowego, jesteś ograniczony liczbą słów, które możesz wygenerować każdego miesiąca

Cennik Writesonic

Wersja próbna Free: Na użytkownika do 10 000 słów miesięcznie

Na użytkownika do 10 000 słów miesięcznie Mały Teams: $19/miesiąc za użytkownika do 200 000 słów miesięcznie

$19/miesiąc za użytkownika do 200 000 słów miesięcznie Freelancer: 20$/miesiąc za użytkownika za nieograniczoną liczbę słów

20$/miesiąc za użytkownika za nieograniczoną liczbę słów Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Writesonic

G2: 4.8/5 (1,800+ recenzji)

4.8/5 (1,800+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,800+ recenzji)

5. Copysmith

Najlepszy do kopiowania marketingowego i sprzedażowego

przez Copysmith Rodzina oprogramowania do copywritingu AI Copysmith obejmuje Describely, Frase i Rytr (które są wymienione osobno poniżej).

Describely tworzy zawartość produktów zoptymalizowaną pod kątem SEO dla katalogów i witryn e-commerce. Pozwala tworzyć zawartość od podstaw lub zaimportować istniejącą listę produktów, a następnie przepisać ją w wybranym tonie, na przykład profesjonalnym, zabawnym lub ekscytującym.

Frase jest specjalnie ukierunkowany na tworzenie zawartości, która zajmuje wysoką pozycję w Google. Pomaga wyszukiwać słowa kluczowe i artykuły od konkurentów. Następnie przygotowuje szkice kopii na podstawie tych badań, dzięki czemu można ich użyć do napisania zawartości. ✍️

Najlepsze funkcje Copysmith

Integracja Describely z platformami e-commerce, takimi jak Shopify i WooCommerce, w celu łatwego zarządzania produktami

Sprawdzanie unikalności tekstu za pomocą narzędzia do sprawdzania plagiatu

Używaj Frase do automatycznego generowania szczegółowej zawartości SEO dla swoich autorów

Łatwe udostępnianie dokumentów Frase autorom i klientom za pomocą połączonych linków i folderów projektów zespołowych

Limity Copysmith

Pakiety Describley Free i Core pozwalają tylko na minimalną liczbę produktów, a jeśli potrzebujesz więcej, będziesz musiał dokonać aktualizacji lub zapłacić dodatkowo za dodatek Pro

Frase nie zawsze jest całkowicie dokładny podczas generowania słów kluczowych SEO i zaleceń dotyczących kopiowania

Ceny Copysmith

Dla Describely:

Free: Dla jednego użytkownika i do 5 wydajności

Dla jednego użytkownika i do 5 wydajności Starter Plan: $19/miesiąc dla 1 użytkownika

$19/miesiąc dla 1 użytkownika Pro Plan: $49/miesiąc dla 5 użytkowników

$49/miesiąc dla 5 użytkowników Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Dla Frase:

Solo: $14.99/miesiąc na użytkownika za 4 artykuły miesięcznie

$14.99/miesiąc na użytkownika za 4 artykuły miesięcznie Basic: $44.99/miesiąc za użytkownika za 30 artykułów miesięcznie

$44.99/miesiąc za użytkownika za 30 artykułów miesięcznie Teams: $114.99/miesiąc za 3 użytkowników i nieograniczoną liczbę artykułów

Oceny i recenzje Copysmith

G2: 4.3/5 (12 recenzji)

4.3/5 (12 recenzji) Capterra: 4.2/5 (27 recenzji)

6. Hypotenuse

Najlepsze dla opisów e-commerce

przez Hipoteza Hypotenuse jest przeznaczony do pisania kilku głównych rodzajów zawartości: treści blogów, treści w mediach społecznościowych, reklam, nagłówków i haseł oraz opisów produktów. Wykorzystuje informacje na temat odbiorców docelowych, słów kluczowych lub kategorii treści, aby tworzyć odpowiednią i dobrze zorganizowaną zawartość z nagłówkami.

To narzędzie do pisania AI jest bardzo proste i łatwe w użyciu, przeprowadzając użytkownika przez proces krok po kroku. Wybierz ton głosu i punkt widzenia, aby Twój tekst brzmiał jak Ty, a następnie podaj kontekst, a Hypotenuse wygeneruje zarys, kopię i chwytliwy tytuł artykułu. 😊

Najlepsze funkcje Hypotenuse

Podsumowywanie tekstu lub jego zakończone przepisywanie, jeśli chcesz go odświeżyć lub zmienić jego przeznaczenie

Generowanie obrazów na podstawie wprowadzonego tekstu

Użyj generatora treści zbiorczych, aby utworzyć partie przyziemnej zawartości, takiej jak opisy produktów, a następnie zsynchronizuj je bezpośrednio z Shopify

Limity hypotenuse

Zakres kategorii zawartości i szablonów jest dość ograniczony

Wymagana jest spora ilość danych wejściowych z góry, co może być czasochłonne, gdy chcesz zacząć pisać

Ceny Hypotenuse

Wersja próbna Free: 7 dni

7 dni Indywidualnie: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Teams: $59/miesiąc dla maksymalnie 5 użytkowników

$59/miesiąc dla maksymalnie 5 użytkowników Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Hypotenuse

G2: 4.3/5 (6 recenzji)

4.3/5 (6 recenzji) Capterra: 5.0/5 (1 opinia)

7. WordAi

Najlepszy do przepisywania artykułów

przez WordAi WordAi to narzędzie do przepisywania tekstu. Pobiera istniejącą zawartość i przekształca każde zdanie, używając różnych słów z biblioteki synonimów. W rezultacie otrzymujesz zupełnie nową zawartość o takim samym znaczeniu jak oryginał, zoptymalizowaną pod kątem czytelności i SEO.

Wystarczy jedno kliknięcie, aby z łatwością odświeżyć swój tekst lub całkowicie zmienić jego przeznaczenie - bez poświęcania na to dodatkowego czasu lub pieniędzy. Użyj go do zawartości bloga i mediów społecznościowych, kopii stron internetowych, opisów produktów lub czegokolwiek innego, co wybierzesz. 💯

Najlepsze funkcje WordAi

Pisanie wielu - ale całkowicie unikalnych - kopii naraz dzięki masowym przepisywaniom

Wybierz, czy chcesz, aby przepisanie było konserwatywne, zachowując więcej oryginalnej zawartości, czy też odważne, aby było zupełnie inne

UnikajWykrywanie AI ponieważ zawartość brzmi jak napisana przez człowieka

Limity WordAi

To oprogramowanie do copywritingu AI nie jest przeznaczone do generowania nowej kopii od zera

Nie możesz tak naprawdę kontrolować wyglądu przepisanej zawartości - ale zawsze możesz ją później edytować

Ceny WordAi

Wersja próbna Free: 3 dni

3 dni Start: $9/miesiąc za 50 000 słów

$9/miesiąc za 50 000 słów Moc: $27/miesiąc za 3 miliony słów

$27/miesiąc za 3 miliony słów Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

WordAi oceny i recenzje

G2: 3.8/5 (18 recenzji)

3.8/5 (18 recenzji) Capterra: 4.2/5 (11 opinii)

8. Copy.ai

Najlepsze dla kreatywnych podpowiedzi

przez Copy.ai To narzędzie AI do copywritingu pomaga w badaniu danych, burzy mózgów i generowaniu wszelkiego rodzaju kopii. Copy.ai wykorzystuje najlepsze modele językowe jako podstawę i konsekwentnie tworzy wysokiej jakości, unikalną i kreatywną zawartość. Bezproblemowo dopasowuje się do cyklu pracy, zwiększając zarówno wydajność, jak i skuteczność kopii. 🙌

Daj AI trochę wskazówek i poproś ją o przygotowanie długich, zoptymalizowanych pod kątem SEO blogów, postów w mediach społecznościowych lub opisów produktów. Generuj briefy zawartości dla swoich autorów lub twórz reklamy o wysokiej konwersji lub kopie sprzedażowe. Otrzymasz kilka opcji, dzięki czemu będziesz mógł wybrać najlepszą, a następnie szybko dopracować ją dla swoich odbiorców.

Najlepsze funkcje Copy.ai

Uzyskaj świeżą inspirację dzięki narzędziom do generowania pomysłów

Oszczędność czasu dzięki rozszerzonej bibliotece szablonów podzielonych na kategorie

Przepisz istniejącą zawartość, aby móc ją wykorzystać w innym miejscu

Użyj funkcji Brand Voice (dostępnej tylko od planu Pro w górę), aby pomóc Copy.ai nauczyć się Twojego stylu, aby mógł konsekwentnie używać go we wszystkich treściach

Limity Copy.ai

Jakość tworzonej zawartości może się znacznie różnić, prawdopodobnie dlatego, że opcje wprowadzania danych są ograniczone

Niektórzy użytkownicy skarżyli się na obsługę klienta Copy.ai

Ceny Copy.ai

Free : dla jednego użytkownika za maksymalnie 2000 słów

: dla jednego użytkownika za maksymalnie 2000 słów Pro : $49/miesiąc za 5 użytkowników i nieograniczoną liczbę słów

: $49/miesiąc za 5 użytkowników i nieograniczoną liczbę słów Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Copy.ai oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 170 recenzji)

4.7/5 (ponad 170 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 50 recenzji)

9. QuillBot

Najlepszy do parafrazowania

przez QuillBot Jako kolejne narzędzie AI do copywritingu, QuillBot oferuje kilka opcji, których można używać osobno lub jako część Co-Writera.

Paraphraser przepisuje tekst zgodnie z instrukcjami użytkownika, na przykład w celu napisania go w sposób prostszy, bardziej formalny lub kreatywny, a także w celu skrócenia lub rozszerzenia zawartości. Funkcja sprawdzania gramatyki sugeruje poprawki gramatyczne, a funkcja sprawdzania plagiatu upewnia się, że zawartość jest unikalna. Możesz również podsumować tekst, przetłumaczyć go lub wygenerować cytaty z adresów URL w wybranym stylu. 🪄

Najlepsze funkcje QuillBot

Szybkie przepisywanie zawartości bez utraty oryginalnego znaczenia

Użyj tezaurusa, aby znaleźć świeże i odpowiednie słowa zastępcze

Przepisywanie w ruchu dzięki integracji z przeglądarką

Używaj QuillBot w ponad 20 językach

Limity QuillBot

QuillBot nie tworzy nowego tekstu - po prostu przepisuje istniejącą kopię

Plan Free jest nieco wolniejszy, ogranicza liczbę słów i nie daje dostępu do narzędzia do sprawdzania plagiatu

Ceny QuillBot

Free: Free dla limitu słów

Free dla limitu słów Premium: $8.33/miesiąc

QuillBot oceny i recenzje

G2: 5/5 (1 recenzja)

5/5 (1 recenzja) Capterra: 4.6/5 (120+ recenzji)

10. Rytr

Najlepszy do użytku osobistego

przez Rytr Jako jedno z narzędzi AI Copysmith do copywritingu, Rytr jest asystentem pisania, który szybko tworzy wysokiej jakości zawartość. Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać przypadek użycia i ton głosu oraz podać mały kontekst, a pojawi się nowa kopia.

Następnie możesz użyć edytora tekstu, aby go dopracować. Zmień słowa, rozwiń lub skróć sekcje, popraw gramatykę, a na koniec sformatuj przed publikacją. ️

Przechowuj wszystkie swoje projekty Rytr w jednym miejscu na platformie, aby móc je łatwo znaleźć i odwołać się do nich w przyszłości.

Najlepsze funkcje Rytr

Wybór szablonów spośród ponad 40 przypadków użycia, w tym e-maili, blogów, tekstów reklamowych, dokumentów akademickich, pytań do wywiadów i prezentacji biznesowych

Zainstaluj rozszerzenie do przeglądarki, aby korzystać z Rytr na innych platformach, takich jak Word, Slack, Gmail i WordPress

Sprawdzanie podobieństw z istniejącym tekstem za pomocą wbudowanego narzędzia do sprawdzania plagiatu

Użyj Rytr do tworzenia globalnej zawartości w ponad 30 językach

Limity Rytr

Kopię wygenerowaną przez Rytr należy edytować przed jej użyciem

Plany Free i Saver mają limit znaków, które zwykle szybko się zużywają

Ceny Rytr

Free: Bezpłatnie do 10 000 znaków miesięcznie

Bezpłatnie do 10 000 znaków miesięcznie Oszczędzający: $9/miesiąc za do 100 000 znaków miesięcznie

$9/miesiąc za do 100 000 znaków miesięcznie Unlimited: $29/miesiąc za nieograniczoną liczbę znaków

Rytr oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (700+ recenzji)

4.7/5 (700+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (16 recenzji)

Zwiększ wydajność i efektywność dzięki narzędziom AI do copywritingu

Narzędzia AI do copywritingu oszczędność czasu i poprawić pisanie na wiele sposobów. W zależności od oprogramowania, mogą one generować pomysły, do zrobienia badań dla Ciebie, tworzenia zawartości, przepisywania istniejącej kopii, i edytować i formatować to wszystko. 🤩

Wystarczy wprowadzić pewne instrukcje, aby nadać AI kierunek. Następnie tworzy ona wszystko, od zawartości bloga lub mediów społecznościowych, e-maili i opisów produktów po kampanie marketingowe i strony sprzedażowe.

Wybór odpowiednich narzędzi AI do copywritingu może być wyzwaniem, ale nie można się pomylić z platformą typu all-in-one, taką jak ClickUp. ClickUp wykorzystuje to, co najlepsze w AI i integruje ją z cyklem pracy, aby stała się częścią codziennej rutyny. Zarejestruj się za Free w ClickUp już dziś, aby zacząć generować najlepszą zawartość w swoim życiu. ✨