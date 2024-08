10 najlepszych alternatyw i konkurentów Copy AI 2024

Copy AI to narzędzie technologiczne, które pozwala treściom zespołom zaoszczędzić czas i tworzyć treści o wyższej konwersji. Podobnie jak w przypadku większości innych narzędzi do pisania AI na rynku, są dość nowi w grze - ale już wyrobili sobie markę.

Użytkownicy uwielbiają to, że Copy AI ułatwia burzę mózgów na temat sloganu firmy, upraszcza wysyłanie zimnych e-maili i przygotowuje programowe posty na blogu SEO. Jedną z najlepszych funkcji są narzędzia do generowania pomysłów, które pokonują blokadę pisarską i pozwalają w mgnieniu oka naszkicować nowe pomysły na treści.

Choć przydatna, Copy AI spada płasko, jeśli lubisz wprowadzać mnóstwo informacji do podpowiedzi AI. Ograniczone opcje wprowadzania danych sprawiają, że jest ona mniej przydatna w przypadku postów dotyczących przywództwa i dogłębnych treści badawczych.

Ale to nie jedyna gra w mieście. 👀

Ten przewodnik omawia najlepsze alternatywy Copy AI, w tym szczegóły dotyczące najważniejszych funkcji, ograniczeń, cen i recenzji każdego konkurenta, dzięki czemu możesz wybrać najlepsze narzędzie dla swojego zespołu.

Czego należy szukać w alternatywach dla Copy AI?

Wybór Narzędzia do tworzenia treści AI to jeden z najszybszych sposobów na zwiększenie produktywności w grach, ale nie zawsze łatwo jest określić, która opcja będzie pasować do stylu Twojego zespołu. Znalezienie odpowiednich funkcji przy jednoczesnym zrównoważeniu budżetu sprawia, że proces ten jest trudny. Uprość ten proces, zadając sobie pytanie:

Czy darmowa wersja narzędzie do generowania treści spełnia moje potrzeby? Czy muszę przejść na wyższy poziom i jak wpłynie to na mój budżet?

narzędzie do generowania treści spełnia moje potrzeby? Czy muszę przejść na wyższy poziom i jak wpłynie to na mój budżet? Czy cała firma będzie korzystać z narzędzi do pisania AI? Czy tylko kilka działów? Tylko kilku członków zespołu?

będzie korzystać z narzędzi do pisania AI? Czy tylko kilka działów? Tylko kilku członków zespołu? Do generowania jakich rodzajów treści będzie wykorzystywane narzędzie? Czy potrzebujesz integracji z innymi aplikacjami i produktami, które są kluczowe dla Twojej firmy?

będzie wykorzystywane narzędzie? Czy potrzebujesz integracji z innymi aplikacjami i produktami, które są kluczowe dla Twojej firmy? Czy potencjalne narzędzie oferuje funkcje, które są najważniejsze dla twoich celów w zakresie treści?

Najlepsze alternatywy Copy.ai będą się różnić w zależności od twoich priorytetów, sposobu korzystania z narzędzi w codziennej działalności i potrzeb budżetowych. Czytaj dalej, aby znaleźć zestawienie najlepszych konkurentów Copy AI, które ułatwi (i przyspieszy!) podjęcie decyzji

10 najlepszych alternatyw Copy AI do wykorzystania w 2024 roku

Gotowy? Gotowy? Do dzieła! Oto najlepsze alternatywy dla Copy AI, które zwiększą produktywność i sprawią, że Twoje pszczoły odniosą jeszcze większy sukces. 🐝

Użyj sztucznej inteligencji ClickUp asystent pisania_ do edytowania, streszczania i ulepszania treści

Oczywiście zachwycamy się ClickUp, ale nie jesteśmy jedyni! O naszych narzędziach sztucznej inteligencji głośno jest w magazynach biznesowych, takich jak Fast Company chwaląc funkcjonalność i produktywność naszych narzędzi.

I nic dziwnego. ClickUp AI to asystent pisania używany przez wiele działów do tworzenia treści, które napędzają biznes. Zespoły sprzedażowe pokochają korzystanie z tego narzędzia do przygotowywania wiadomości e-mail, podczas gdy działy produktowe i zespoły inżynieryjne używają go do tworzenia planów testów i badań użytkowników. Zespoły marketingowe oszczędzają czas tworząc briefy dla autorów i opracowując studia przypadków wspierające kampanie marketingowe.

Funkcje sztucznej inteligencji ClickUp ułatwiają zespołom marketingowym szybkie tworzenie ważnych dokumentów, takich jak studium przypadku

Niezależnie od tego, czy generujesz pomysły, piszesz teksty na strony docelowe, czy tworzysz długie treści dla docelowych odbiorców, Asystent pisania ClickUp AI sprawia, że jesteś bardziej wydajny. Zamiast spędzać 30 minut na wymyślaniu pomysłów, wpisz kilka zdań, a w ciągu kilku sekund uzyskasz nowe spostrzeżenia. Dzięki temu możesz skupić się na innych zadaniach 📚

ClickUp najlepsze cechy

Płatni użytkownicy mają dostęp do ponad 100 narzędzi badawczych, które są dostosowane do konkretnych działów w firmie. Po dokonaniu wyboru spośród narzędzi dla różnych działów, wybierz rozwijane listy dla tonu głosu i danych wejściowych, aby utworzyć rodzaj treści, którego potrzebujesz

Łatwy dostęp doNarzędzie AI poprzez wpisanie /AI i natychmiastowe rozpoczęcie generowania pomysłów i pisania treści na określony temat

Generuj elementy działań, aby łatwo przydzielać zadania innym członkom zespołu i usprawnić proces tworzenia krótkich lub długich treści

Skorzystaj z paska narzędzi ClickUp AI Toolbar, aby poprawić swój tekst, po prostu podświetlając dowolny tekst w ClickUp. Narzędzie działa w ciągu kilku sekund, oferując sugestie, aby skrócić lub wydłużyć treść lub poprawić pisownię i gramatykę

Generowanie tekstu AI

Ograniczenia ClickUp

Nie wszystkie widoki są dostępne na urządzeniach mobilnych... jeszcze

Plan ClickUp Free Forever oferuje tylko 5 przestrzeni, co czyni go wyzwaniem dla zespołów (ale można uzyskać bezpłatną wersję próbną płatnego planu)

Cennik ClickUp

Łatwo dodaj ClickUp AI do dowolnej płatnej przestrzeni roboczej za jedyne $5 na członka, miesięcznie.

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc na użytkownika

$7/miesiąc na użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 6 500 opinii)

4,7/5 (ponad 6 500 opinii) Capterra: 4.7/5 (3,500+ opinii)

2. Jasper

przez Jasper Narzędzie do copywritingu Jasper AI to aplikacja do tworzenia treści która twierdzi, że spędzisz 80% mniej czasu na szkicach niż wcześniej - marzenie twórców treści i zespołów marketingowych.

Podobnie jak w przypadku większości narzędzi do pisania AI, zawsze pracują nad swoimi produktami. Zlikwidowano poprzednie plany Boss Mode i Starter, a teraz użytkownicy mają do wyboru trzy różne poziomy. Ułatwia to znalezienie opcji, która pasuje do twojego budżetu.

Ta alternatywa Copy AI integruje się z Google Chrome w celu szybkiego tworzenia treści. Przeglądaj bibliotekę szablonów, w której znajdziesz układy dla ponad 50 różnych przypadków użycia - niezależnie od tego, czy jest to długa treść, kopia do reklam Google, treść pisemna do wiadomości e-mail, czy też opisy produktów .

Najlepsze cechy Jasper

Narzędzie umożliwia wprowadzenie pożądanego tonu głosu, ułatwiając integrację marki i stylu z każdym elementem treści

Łatwa poprawa gramatyki, pisowni i struktury zdań dzięki narzędziu do przeformułowania iedytor dokumentów na stronie internetowej. Integruje się również z Grammarly, dzięki czemu można włączyć sprawdzanie gramatyki i plagiatu bezpośrednio do treści generowanych przez Jasper bez konieczności przełączania zakładek

Pięć szablonów ułatwia tworzenie szerokiej gamy treści, w tym postów na blogu, recenzji produktów, tekstów reklam, podpisów pod zdjęciami i wiadomości e-mail

Pomoc w pozycjonowaniu treści w wyszukiwarkach za pomocą narzędzia do wprowadzania słów kluczowych SEO, które śledzi do trzech słów kluczowych w całej treści

Jasper Art dlaSztuka generowana przez sztuczną inteligencję Ograniczenia Jaspera

Nie ma trybu offline, więc nie możesz pracować nad rzeczami, gdy nie masz połączenia z Internetem

Ceny są zwykle wyższe niż u niektórych konkurentów i nadal będziesz musiał płacić za dodatki, nawet w przypadku planów wyższego poziomu

Cennik Jasper

Kreator: Od 39 USD/miesiąc (jeden użytkownik)

Od 39 USD/miesiąc (jeden użytkownik) Teams: Od 99 USD/miesiąc (trzech użytkowników, z opcją dodania do siedmiu kolejnych)

Od 99 USD/miesiąc (trzech użytkowników, z opcją dodania do siedmiu kolejnych) Biznes: Ceny niestandardowe (dla 10 lub więcej członków zespołu)

Oceny i recenzje Jasper

G2: 4,7/5 (ponad 1 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 1 200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 1,700 recenzji)

Check out these Alternatywy dla Jasper AI !

3. Copysmith

przez Copysmith Copysmith to sklep internetowy oprogramowanie do copywritingu narzędzie, które pomaga zwiększyć sprzedaż dzięki wysokiej jakości treściom. AI writer wykorzystuje technologię GPT-3 do generowania materiałów pisemnych, od długich treści, takich jak artykuły blogowe zoptymalizowane pod kątem SEO, po teksty marketingowe, takie jak e-maile i prezentacje.

Funkcje Copysmith pozwalają pokazać, kim jesteś jako firma w sposób, w jaki chcesz. Za pomocą kilku kliknięć można wygenerować treści w tonie głosu marki. Następnie można nadać mu jeszcze bardziej osobisty charakter, prosząc tę alternatywną sztuczną inteligencję o tworzenie treści specjalnie dla odbiorców na podstawie lokalizacji, wskaźnika zaangażowania i zainteresowań.

Najlepsze cechy Copysmith

Copysmith oferuje dziesiątki integracji z popularnymi narzędziami, w tym Shopify, Zapier, Magento, Amazon i innymi

Ich integracja API pozwala na tworzenie własnych rozwiązań dozwiększyć produktywność i napędzać swój biznes

Ich skupienie się na copywritingu e-commerce ułatwia właścicielom firm tworzenie masowych opisów produktów, często zadawanych pytań i briefów produktowych w ciągu kilku minut

Użyj głosu marki iNarzędzia AI SEO aby zoptymalizować swoje produkty pod kątem sprzedaży we własnej witrynie Shopify lub witrynach stowarzyszonych, takich jak Amazon

Intuicyjny interfejs jest usprawniony i łatwy w nawigacji, dzięki czemu korzystanie z produktu nie wymaga stromej krzywej uczenia się

Ograniczenia Copysmith

Plan Starter ogranicza użytkowników do 20 000 wygenerowanych słów miesięcznie, a masowe generowanie treści produktów jest dostępne tylko w warstwie cenowej Pro

Nie ma darmowego planu, ale istnieje opcja bezpłatnego okresu próbnego

Niektórzy użytkownicy napotykają błędy, w których narzędzie AI nie interpretuje poprawnie ich słów kluczowych lub podpowiedzi

Narzędzie jest dobre w tworzeniu kreatywnych treści, ale nadal wymaga rygorystycznego sprawdzania faktów

Ceny Copysmith

Starter: $19/miesiąc

$19/miesiąc Pro: 49 USD/miesiąc

49 USD/miesiąc Enterprise : Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Copysmith

G2: 4.3/5 (ponad 10 recenzji)

4.3/5 (ponad 10 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 20 recenzji)

Bonus: Sprawdź 7 darmowych szablonów do pisania treści dla szybszego tworzenia treści

4. Writesonic

przez Writesonic Platforma sztucznej inteligencji Writesonic przyspiesza pisanie realizacja projektu skracając czas potrzebny na wymyślanie pomysłów i pisanie treści. Korzystając z GPT-4 we wszystkich płatnych planach, będziesz mieć najnowszą technologię na wyciągnięcie ręki.✨

Ich funkcje są podzielone, aby skupić się na zespołach marketingowych, witrynach e-commerce, przedsiębiorcach i pisarzach. Niezależnie od tego, czy tworzysz stronę docelową, aby pomóc użytkownikom zrozumieć Twoją firmę, podkreślasz zalety konkretnego produktu, czy przygotowujesz wpis na blogu, aby wyjaśnić złożone koncepcje, narzędzie Writesonic oszczędza czas i zwiększa wydajność Twojego zespołu.

Najlepsze funkcje Writesonic

Dzięki ponad 100 funkcjom, w tym sprawdzaniu plagiatu, poleceniom głosowym i możliwościom zamiany tekstu na grafikę, istnieją dziesiątki sposobów na ulepszenie treści

Technologia GPT-4 pozwala pisać o bieżących wydarzeniach, które nie były aktualne w poprzednich wersjach, takich jak GPT-3

Rozszerzenia Google Chrome i integracje z Twitterem, LinkedIn i nie tylko oznaczają, że zmiana przeznaczenia treści w różnych kanałach nigdy nie była łatwiejsza

Ogromna biblioteka szablonów zawiera prawie każdy rodzaj treści, które chcesz utworzyć, oszczędzając więcej czasu na tworzenie konspektów i układów

Ograniczenia Writesonic

Bezpłatny plan cenowy jest ograniczony do jednego użytkownika

Musisz użyć kredytów dla każdego rodzaju tworzonej treści, co utrudnia planowanie z wyprzedzeniem dużych partii treści (sprawdź te alternatywy Writesonic!)

Ceny Writesonic

Bezpłatna wersja próbna: Jeden użytkownik może użyć do 10 000 słów

Jeden użytkownik może użyć do 10 000 słów Długa forma: Od 12,67 USD/miesiąc dla jednego użytkownika używającego do 60 000 słów

Od 12,67 USD/miesiąc dla jednego użytkownika używającego do 60 000 słów Niestandardowe: Specjalne ceny dla zespołów i firm

Oceny i recenzje Writesonic

G2: 4,7/5 (ponad 1700 recenzji)

4,7/5 (ponad 1700 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 1,700 recenzji)

Bonus: **Oprogramowanie do newslettera !

5. Anyword

przez Anyword Anyword to narzędzie do pisania AI przeznaczone dla blogerów i marketerów. Narzędzie to ułatwia tworzenie treści marketingowych, takich jak kampanie PPC, a także tradycyjnych treści marketingowych, w tym blogów, stron docelowych i wiadomości e-mail.

Jako bardziej uproszczona alternatywa Copy AI, narzędzie to jest idealne dla małych firm i osób prywatnych, które koncentrują się na wykorzystaniu treści generowanych przez sztuczną inteligencję w celu zwiększenia ruchu i konwersji. To proste narzędzie nie jest obciążone setkami integracji i specjalnych funkcji. To proste podejście do generowania treści marketingowych.

Najlepsze cechy Anyword

Narzędzie punktacji Anyword pozwala oceniać tytuły, opisy produktów, akapity i tematy, aby łatwo wybrać ten, który najprawdopodobniej będzie działał najlepiej

Cztery różne tryby - w tym AIDA, PAS, Lista i Kreatywny - ułatwiają tworzenie pomysłów i struktury treści w pożądany sposób

Przejrzysty interfejs jest łatwy w użyciu, nawet dla początkujących, którzy nigdy wcześniej nie grali z pisarzem AI

Ograniczenia Anyword

Narzędzie jest kreatywne, ale wymaga dużej ilości sprawdzania faktów

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że funkcja sprawdzania plagiatu nie zawsze była dokładna i wymagała nadzoru

Nie ma nieograniczonych planów cenowych

Ceny Anyword

Starter: Od 24 USD/miesiąc

Od 24 USD/miesiąc Data-Driven: Począwszy od $83/miesiąc

Oceny i recenzje Anyword

G2: 4,8/5 (ponad 1100 recenzji)

4,8/5 (ponad 1100 recenzji) Capterra: 4.8/5 (360+ recenzji)

6. Nisze

przez Nisze Nichesss to narzędzie do pisania w technologii AI przeznaczone dla marketerów treści i menedżerów mediów społecznościowych w celu zwiększenia ich produktywności. Narzędzie do uczenia maszynowego oferuje 150 szablonów do tworzenia wszystkiego, od długich postów na blogu i meta opisów po reklamy Google Ads i briefy treści.

Dodaj to narzędzie do swoich automatyzacja przepływu pracy aby zwolnić czas na pracę nad innymi projektami i szybciej tworzyć treści.🛠️

Najlepsze funkcje Nichesss

Raporty niszowe wyróżniają to narzędzie AI na tle innych. Użyj tej funkcji, aby znaleźć potencjalnych klientów i zidentyfikować różne segmenty docelowych odbiorców, aby stworzyć najbardziej pouczające treści

Przeglądaj według rodzaju działalności, aby zidentyfikować różne rodzaje treści i to, czego szukają użytkownicy w tych grupach odbiorców

Edytor długich treści umożliwia tworzenie dużych postów na blogu w kilka sekund

ograniczenia #### Nichesss

Algorytm nie przetwarza danych tak dobrze jak człowiek, więc będziesz musiał dokonać korekty i sprawdzenia faktów na każdym fragmencie treści

Użytkownicy stwierdzili, że muszą użyć zewnętrznego narzędzia do sprawdzania plagiatu, aby upewnić się, że treść jest oryginalna

Bezpłatny okres próbny może być nieco ograniczony

Niszowe ceny

Początkujący: $19/miesiąc

$19/miesiąc średniozaawansowany: $39/miesiąc

$39/miesiąc Pro: $99/miesiąc

Oceny i recenzje Nichesss

G2: 4.5/5 (4 recenzje)

4.5/5 (4 recenzje) Capterra: NA

7. Peppertype

przez Peppertype Ten asystent pisania AI od Peppertype jest przeznaczony dla freelancerów i małych zespołów zajmujących się pisaniem treści, ale jest również używany przez większe zespoły zajmujące się produkcją treści. Zwalcz blokadę pisarską i wymyślaj nowe pomysły w ciągu kilku minut, a następnie użyj tej alternatywy Copy AI do tworzenia treści postów w mediach społecznościowych, blogów, opisów produktów i nie tylko.

Najlepsze cechy Peppertype

Narzędzie do sprawdzania plagiatu, narzędzie gramatyczne i edytor stylu pozwalają tworzyć pouczające, przyjemne w czytaniu treści bez większych kłopotów

Wskaźniki zaangażowania i zautomatyzowane audyty pokazują, które fragmenty treści osiągają dobre wyniki, aby zwiększyć konwersje i sprawić, że treści będą bardziej angażujące

Integracja z WordPress sprawia, że publikowanie długich treści jest dziecinnie proste

Śledzenie zwrotu z inwestycji w treści ispełnianie wskaźników KPI w intuicyjnym pulpicie nawigacyjnym

Ograniczenia Peppertype

Plany cenowe są droższe niż inne alternatywy Copy.ai (ale zawiera bezpłatną opcję próbną)

Istnieją ograniczenia dotyczące treści i nie masukces klienta aby zaoferować dodatkowe wsparcie

Peppertype pricing

Premium: 399 USD/miesiąc, w tym trzech użytkowników, a następnie 49 USD/miesiąc za każdego dodatkowego użytkownika

399 USD/miesiąc, w tym trzech użytkowników, a następnie 49 USD/miesiąc za każdego dodatkowego użytkownika Enterprise : Niestandardowy cennik dla większych firm

Oceny i recenzje Peppertype

G2: 4.7/5 (ponad 400 recenzji)

4.7/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 500 recenzji)

8. Dashword

przez Dashword Dashword to generator treści AI, który umożliwia użytkownikom tworzenie briefów, optymalizację treści i monitorowanie sukcesu w jednym miejscu. Podobnie jak inne Narzędzia AI do copywritingu ta alternatywa Copy AI najlepiej nadaje się dla zespołów, które chcą tworzyć posty na blogach i długie treści SEO. Oferuje prosty pulpit nawigacyjny i interfejs, eliminując wymyślne dodatki i funkcje, których freelancerzy i blogerzy nie potrzebują.

Najlepsze cechy Dashword

Narzędzie Content Brief Builder wyświetla konspekty, słowa kluczowe i najczęściej zadawane pytania (FAQ) konkurencji w celu opracowania pomysłów i układów treści

Optymalizacja jest łatwiejsza i szybsza niż kiedykolwiek, ponieważ otrzymujesz informacje zwrotne w czasie rzeczywistym na temat słów kluczowych SEO i jakości treści bezpośrednio w aplikacji

Identyfikacja nieefektywnych postów i śledzenie pozycji słów kluczowych po publikacji za pomocą narzędzia do monitorowania treści

Ograniczenia Dashword

Istnieją tylko dwa plany cenowe, więc nie ma miejsca na dostosowanie dla zespołów

Prostota narzędzia jest zaletą dla niektórych, ale ogranicza zespoły, które chcą tworzyć treści poza długimi wpisami na blogu

Cennik Dashword

Startup: $99/miesiąc

$99/miesiąc Biznes: Począwszy od 349 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Dashword

G2: NA

NA Capterra: NA

9. Rytr

przez Rytr Rytr oferuje narzędzie do pisania AI, z którego korzysta ponad 5 milionów osób, w tym copywriterzy, przedsiębiorcy i osoby prywatne. Interfejs jest szybki i łatwy w użyciu.

Zacznij od utworzenia przypadku użycia, takiego jak wpis na blogu, szablon mediów społecznościowych lub e-mail reklamowy. Następnie dodaj kontekstowe dane wejściowe lub podpowiedź i poproś alternatywę Copy AI o napisanie treści w ciągu kilku sekund.

Najlepsze funkcje Rytr

Ponad 40 przypadków użycia i szablonów ułatwia tworzenie szerokiej gamy treści dla różnych odbiorców

Dopasowanie tonu głosu dzięki ponad 20 opcjom głosowym

Korzystaj z formuł copywritingu, takich jak PAS i AIDA, aby generować treści, które wymagają mniej edycji ze strony zespołu

Narzędzie do pisania AI oferuje 30 różnych języków do pisania długich treści dla odbiorców w kraju lub za granicą 🌏

Ograniczenia Rytr

Limity znaków oznaczają, że nie możesz tworzyć tyle treści, ile chcesz

Nieograniczony plan pozwala tylko jednemu użytkownikowi

Narzędzie nie tworzy opisów stron internetowych ani kampanii e-mail

Ceny Rytr

Darmowy Plan

Oszczędzający: $9/miesiąc

$9/miesiąc Nieograniczony: $29/miesiąc

Oceny i recenzje Rytr

G2: 4.7/5 (ponad 700 recenzji)

4.7/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4.4/5 (9 recenzji)

10. ClosersCopy

przez ClosersCopy ClosersCopy to narzędzie do pisania AI przeznaczone dla marketerów i autorów treści, którzy chcą tworzyć posty na blogach SEO i inne teksty marketingowe. Ta alternatywa Copy AI wykorzystuje własną sztuczną inteligencję do generowania treści, co oznacza, że prawdopodobnie uzyskasz inne wyniki niż w przypadku korzystania z narzędzia przeszkolonego na GPT. Dzięki ponad 700 strukturom, opcje tworzenia unikalnych treści, które służą czytelnikom, są niemal nieograniczone.

Najlepsze cechy ClosersCopy

Duża biblioteka ponad 50 szablonów w 127 językach pozwala tworzyć różne rodzaje treści w ciągu kilku minut

Zamiast GPT-3, używają własnego algorytmu AI do tworzenia unikalnych treści (świetnych do opisów produktów i generowania kopii reklam), których nie znajdziesz na innych stronach

Ograniczenia ClosersCopy

Funkcja spostrzeżeń jest ograniczona, co utrudnia uzyskanie dogłębnego przeglądu skuteczności treści

Brak sprawdzania gramatyki lub plagiatu oznacza, że musisz wykonać więcej ciężkiej pracy, jeśli chodzi o edycję

Ceny ClosersCopy

Power: $49.99/miesiąc

$49.99/miesiąc SuperPower: $79.99/miesiąc

$79.99/miesiąc Super Power Squad: $99.99/miesiąc

Oceny i recenzje ClosersCopy

G2: 3.8/5 (7 recenzji)

3.8/5 (7 recenzji) Capterra: NA

Oszczędzaj czas podczas pisania świetnych treści dzięki najlepszej alternatywie Copy AI

Pisanie świetnych treści nie jest już tak trudne jak kiedyś dzięki oprogramowaniu do copywritingu AI. Dzięki tym narzędziom do uczenia maszynowego będziesz pisać więcej treści, szybciej - zwiększając zasięg i zwiększając liczbę konwersji w swojej witrynie.

Wybierając alternatywę dla AI Copy, upewnij się, że ma ona funkcje, które z pewnością zwiększą twoją produktywność. Pobierz aplikację ClickUp i zacznij tworzyć wysokiej jakości treści w ułamku czasu dzięki naszemu narzędziu asystenta pisania AI.