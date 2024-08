10 najlepszych narzędzi do przepisywania artykułów do parafrazowania w 2024 roku

Próbujesz przezwyciężyć blok pisarski lub pokonać ogromne obciążenie pracą? Tworzenie unikalnej zawartości za pomocą kliknięcia myszą i uzyskiwanie wyników w ciągu kilku sekund z pewnością ułatwiłoby życie. I nie jest to myślenie życzeniowe - narzędzia do przepisywania artykułów sprawiają, że staje się to rzeczywistością.

technologia 2024 i AI dają ci możliwość parafrazowania na wyciągnięcie ręki, a dzisiejsze narzędzia do przepisywania mogą zaoszczędzić mnóstwo czasu. To tak proste, jak podłączenie artykułu, który chcesz przeredagować, i pozwolenie narzędziu na sparafrazowanie go w coś nowego.

Przepisaną zawartość można wykorzystać do poprawy pozycji w wyszukiwarkach, zaangażowania czytelników i usprawnienia kampanii marketingowej. Nie wspominając już o zaoszczędzeniu czasu na zrobienie czegoś więcej (lub, no wiesz, zaszaleć i wykorzystać te dodatkowe godziny do zrobienia czegoś fajnego)!

Przeszukaliśmy cyfrowy krajobraz, aby ocenić 10 najlepszych narzędzi do przepisywania i tworzenia artykułów w 2024 roku. Omówimy funkcje, limity, ceny i recenzje od prawdziwych ludzi, aby pomóc Ci podjąć świadomą decyzję.

Co to jest narzędzie do przepisywania artykułów?

Narzędzie do przepisywania artykułów to narzędzie, które automatycznie parafrazuje lub przepisuje istniejące artykuły lub zawartość w celu utworzenia nowych wersji przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnego znaczenia. Wykorzystuje ono algorytmy i techniki przetwarzania języka naturalnego do zastępowania słów, fraz i struktur zdań synonimami lub podobnymi alternatywami.

Czego należy szukać w narzędziu do przepisywania artykułów?

Narzędzia do przepisywania artykułów zamieniają słowa, zmieniają strukturę zdań, przeformułowują akapity i używają Narzędzia AI aby stworzyć coś nowego. Od tego momentu wystarczy już tylko do zrobienia korekty sparafrazowanego tekstu przed publikacją!

Sztuczka polegająca na generowaniu zawartości wolnej od plagiatu o wysokim poziomie czytelności polega na wybraniu odpowiedniego narzędzia do przepisywania artykułów. A ponieważ narzędzia do spinnowania i parafrazowania artykułów również wykorzystują różne algorytmy i technologie, warto upewnić się, że wiesz, czego szukasz.

Bez obaw. Poniżej podkreśliliśmy kilka kluczowych rzeczy, których należy szukać w narzędziu do przepisywania artykułów (aka twoim nowym najlepszym przyjacielu):

Funkcje edycji: Jeśli nie masz własnego narzędzia do sprawdzania gramatyki lub korekty, poszukaj czegoś z funkcjami edycji, które pomogą ci stworzyć wysokiej jakości pracę.

Jeśli nie masz własnego narzędzia do sprawdzania gramatyki lub korekty, poszukaj czegoś z funkcjami edycji, które pomogą ci stworzyć wysokiej jakości pracę. Sztuczna inteligencja : Każdego dnia coraz więcej treści jest generowanych przez AI, więc postaraj się znaleźć narzędzie do przepisywania AI, aby upewnić się, że twoja zawartość może konkurować ze wszystkim innym. AI ułatwia również generowanie oryginalnej zawartości, jeśli nie masz artykułu do przepisania.

: Każdego dnia coraz więcej treści jest generowanych przez AI, więc postaraj się znaleźć narzędzie do przepisywania AI, aby upewnić się, że twoja zawartość może konkurować ze wszystkim innym. AI ułatwia również generowanie oryginalnej zawartości, jeśli nie masz artykułu do przepisania. Sprawdzanie plagiatu: O ile nie korzystasz z własnego narzędzia do sprawdzania plagiatu, znajdź narzędzie do przędzenia artykułów, które ma wbudowane narzędzie do sprawdzania unikalności. Nawet osoby zajmujące się pisaniem zawartości od czasu do czasu natrafiają na przypadkowy plagiat.

O ile nie korzystasz z własnego narzędzia do sprawdzania plagiatu, znajdź narzędzie do przędzenia artykułów, które ma wbudowane narzędzie do sprawdzania unikalności. Nawet osoby zajmujące się pisaniem zawartości od czasu do czasu natrafiają na przypadkowy plagiat. Zaawansowane bazy danych i technologia: Poszukaj narzędzia do przepisywania z rozbudowaną bazą danych synonimów, aby uzyskać najlepsze wyniki. A jeśli nie korzystasz z AI, będziesz potrzebować technologii głębokiego przędzenia artykułów, aby zapewnić dokładność i świeżą zawartość.

Poszukaj narzędzia do przepisywania z rozbudowaną bazą danych synonimów, aby uzyskać najlepsze wyniki. A jeśli nie korzystasz z AI, będziesz potrzebować technologii głębokiego przędzenia artykułów, aby zapewnić dokładność i świeżą zawartość. Wsparcie dla formatów: Zastanów się, w jaki sposób będziesz regularnie korzystać z narzędzia i znajdź takie, które będzie do tego pasować. Na przykład, być może będziesz potrzebować narzędzia do przepisywania akapitów i artykułów. Lub, jeśli robisz podpisy w mediach społecznościowych, możesz potrzebować narzędzia do przepisywania zdań. Nie zapomnij też o formatach dokumentów, takich jak .doc, .docx, .pdf i .txt.

Zastanów się, w jaki sposób będziesz regularnie korzystać z narzędzia i znajdź takie, które będzie do tego pasować. Na przykład, być może będziesz potrzebować narzędzia do przepisywania akapitów i artykułów. Lub, jeśli robisz podpisy w mediach społecznościowych, możesz potrzebować narzędzia do przepisywania zdań. Nie zapomnij też o formatach dokumentów, takich jak .doc, .docx, .pdf i .txt. Koszt: Określ swój budżet i znajdź narzędzie do pisania artykułów, które oferuje najlepszą wartość za twoje pieniądze. Jeśli potrzebujesz darmowego programu do edycji artykułów, rozważ ustawienie przyszłego budżetu, aby zorientować się, do czego chcesz później przejść.

Określ swój budżet i znajdź narzędzie do pisania artykułów, które oferuje najlepszą wartość za twoje pieniądze. Jeśli potrzebujesz darmowego programu do edycji artykułów, rozważ ustawienie przyszłego budżetu, aby zorientować się, do czego chcesz później przejść. Opinie użytkowników: Warto zapoznać się z opiniami prawdziwych użytkowników, aby lepiej zrozumieć, jak dobrze działa każde narzędzie. Większa liczba recenzji jest generalnie lepsza, ponieważ pokazuje więcej opinii na temat tego, jak przyjazne dla użytkownika i skuteczne jest narzędzie do przepisywania treści.

Warto zapoznać się z opiniami prawdziwych użytkowników, aby lepiej zrozumieć, jak dobrze działa każde narzędzie. Większa liczba recenzji jest generalnie lepsza, ponieważ pokazuje więcej opinii na temat tego, jak przyjazne dla użytkownika i skuteczne jest narzędzie do przepisywania treści. Języki: Jeśli twoja zawartość nie jest w języku angielskim, poszukaj narzędzi ze wsparciem dla języków, których potrzebujesz.

Lista może być długa, ale to powinno pomóc ci zacząć. A jeśli masz więcej pomysłów na to, czego szukasz, zanotuj je w pamięci. 📚

Gotowe? Nieźle. Przejdźmy do tego, co dobre! ✨ 🌻

10 najlepszych narzędzi do przepisywania artykułów w 2024 roku

Kto ma czas na przeglądanie setek kiepskich opcji? Pozwól nam do zrobienia. Dla ciebie nadszedł czas, aby napić się drinka, podnieść nogi i cieszyć się wycieczką po 10 najlepszych narzędziach do przepisywania artykułów, jakie ma do zaoferowania rok 2024.

1. ClickUp

Funkcje ClickUp AI ułatwiają zespołom marketingowym szybkie tworzenie ważnych dokumentów, takich jak studium przypadku

Prawdopodobnie przewracasz oczami i myślisz: "Lista ClickUp jako najlepszy wybór? Niemożliwe!" Jasne, jesteśmy nieco stronniczy, ale wysłuchaj nas.

Nie tylko my uznaliśmy ClickUp za najlepszy - tylko w tym roku, ClickUp uplasował się na miejscu #1 na G2's Best Oprogramowanie do zarządzania projektami Wydajność. Aha, i właśnie uruchomiliśmy jedynego na świecie asystenta AI opartego na rolach! 🙌 ClickUp AI do zrobienia znacznie więcej niż tylko pomoc w zarządzaniu projektami i parafrazowanie zawartości. Jak brzmi data powstania zawartości bez artykułu wejściowego? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Chcesz automatycznie podsumować swoje notatki? Jasne. Potrzebujesz konspektu dla swojej nowej strategii marketingowej? Żaden problem!

ClickUp AI wykorzystuje następujące funkcje Podpowiedzi ChatGPT aby pomóc Ci napisać zawartość własnymi słowami w ułamku czasu za pomocą kilku prostych kroków. Oto jak to działa:

Użyj naszegoPodpowiedzi AI do generowania atrakcyjnych pomysłów mających na celu przyciągnięcie uwagi

Korzystaj z ClickUp AI, aby tworzyć informacyjną, angażującą zawartość bez powielania

Publikuj zawartość na wielu kanałach dla maksymalnej widoczności

Oprócz parafrazowania, ClickUp może pomóc autorom treści i blogerom uatrakcyjnić istniejącą kopię, optymalizując ją pod kątem marketingu zawartości i optymalizacji pod kątem wyszukiwarek. Tak więc, staramy się uczynić z ClickUp jedną z najlepszych firm w branży najlepszych narzędzi do pisania dookoła. Nic wielkiego.

ClickUp najlepsze funkcje:

ClickUp AI Toolbar ułatwia ulepszanie istniejącej zawartości w kilka sekund dzięki pomocnym funkcjom podpowiedzi do przepisywania artykułów

Gromadzi wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu dzięki integracji z ponad 1000 narzędzi, w tym Slack, Asana, HubSpot, WordPress, Google Drive, Figma, YouTube i Zoom

Rozpoznawanie i generowanie zawartości w różnych językach

Narzędzia analityczne i szablony oparte na sztucznej inteligencji ułatwiają tworzenieperson użytkowników dla skutecznego docierania do celów 🛠️

ponad 100 narzędzi AI do pisania przeniesie Twój cykl pracy na wyższy poziom

ClickUp ułatwia śledzenie ruchu na stroniemarketingowe KPI (aka kluczowe wskaźniki wydajności) dla bardziej efektywnegozarządzanie kampaniami marketingowymi istrategie zarządzania marką* ClickUp działa na każdej platformie lub jako narzędzie online w przeglądarce Chrome

Dostępne plany premium zaczynają się od 5 USD miesięcznie (plus mnóstwo darmowych narzędzi w planie Free Forever)

Setki innych funkcji ułatwiających pracę, zarządzanie zespołem, zarządzanie projektami i życie, w tymdokumentacja projektu,ustalanie priorytetów zadań,szablony struktury podziału pracy, czat, natywne śledzenie czasu, wsparcie 24/7 i ponad 15 niestandardowych widoków 👀

Limity ClickUp:

ClickUp AI nie jest objęty planem Free (ale wkrótce dostępny będzie limitowany darmowy dostęp próbny)

Niektórzy użytkownicy mogą potrzebować naszegofree Demos i szkolenia, aby poznać wszystkie funkcje

Cennik ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w celu wyceny

Skontaktuj się w celu wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (7,000+ recenzji)

4.7/5 (7,000+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 000 recenzji)

2. Quillbot AI

przez Quillbot AI Quillbot AI to narzędzie do przepisywania tekstów zaprojektowane do przepisywania wszystkiego, od e-maili i postów w mediach społecznościowych po akapity i artykuły. Działa również jako narzędzie do przepisywania prac naukowych i esejów.

Parafrazator Quillbota jest jednym z najlepszych dostępnych za darmo narzędzi do przepisywania artykułów online. Posiada też kilka innych darmowych funkcji, takich jak podsumowanie i różne tryby płynności.

Będziesz mieć również dostęp do informacji takich jak liczba słów i procent tekstu, który został zmieniony w porównaniu do oryginalnych słów.

Najlepsze funkcje Quillbot AI:

Unlimited słów w parafrazatorze dla użytkowników premium, do 6000 słów podsumowania, większa szybkość przetwarzania i kilka innych funkcji

Użytkownicy Free nie muszą się logować - mogą wkleić do 125 słów w parafrazatorze lub użyć go jako narzędzia do przepisywania zdań, aby ominąć blok pisarski

Inne funkcje obejmują sprawdzanie gramatyki, generator cytatów, współtworzenie tekstu i sprawdzanie plagiatu

Szybkie wyniki dzięki konfigurowalnym ustawieniom w tym narzędziu do przepisywania artykułów

Ograniczenia AI Quillbot:

Wiele cennych narzędzi jest limitowanych dla użytkowników premium

Niektóre recenzje zgłaszają trudności techniczne, takie jak odrzucony tekst i niezrozumiałe zdania

Ceny Quillbot AI:

Free

Premium: $19.95/miesiąc na użytkownika

Quillbot AI oceny i recenzje:

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

Wypróbuj te Quillbot alternatywy !

przez Małe narzędzia SEO Small SEO Tools to fantastyczna kolekcja narzędzi do SEO i pisania, która wykorzystuje technologię opartą na AI, aby pomóc ci we wszystkich sprawach związanych z danymi powstania. Początkowo dostępne były tylko trzy narzędzia, ale nowa wersja pełni funkcję ponad 120 narzędzi w wielu kategoriach. Ponadto jakość znacznie się poprawiła. 🙌

Dzięki Small SEO Tools możesz generować raporty, wykrywać plagiaty, sprawdzać gramatykę, przepisywać zawartość i łączyć wielu użytkowników z całego zespołu. Co więcej, podstawowe funkcje, takie jak parafrazowanie i sprawdzanie gramatyki, są dostępne dla użytkowników Free.

Wsparcie dla zawartości w wielu językach

Konfigurowalne profile dla członków zespołu i raportowanie z możliwością udostępniania

Zaawansowane wykrywanie plagiatu, punktacja plagiatu i integracja z wtyczką plagiatu WordPress

Inne funkcje obejmują funkcje wyszukiwania, sprawdzanie adresów URL, szyfrowanie danych, przesyłanie plików i licencje dla wielu użytkowników

Wiele wersji i poziomów dla każdego planu premium pozwala na niestandardowe ustawienia

Brak integracji z innymi narzędziami online

Plany z dostępem do wszystkich funkcji mogą być zbyt drogie dla niektórych użytkowników potrzebujących podstawowego narzędzia do tworzenia artykułów

Brak oceny na popularnych stronach z recenzjami

Cennik małych narzędzi SEO:

Free

Podstawowy: $9.80+/miesiąc

$9.80+/miesiąc Klasyczny: $24.80+/miesiąc

$24.80+/miesiąc Enterprise: $29.80+/miesiąc

$29.80+/miesiąc Instytucja: 149,80$+/miesiąc

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Duplichecker

przez Duplichecker Duplichecker to narzędzie do przepisywania artykułów z wieloma fajnymi funkcjami, takimi jak narzędzie do parafrazowania, sprawdzanie plagiatu, a nawet odwrotne wyszukiwanie obrazów. Co najlepsze, każda z funkcji pisania artykułów jest dostępna z (ograniczonym) dostępem dla darmowych użytkowników, a także z niesamowitymi planami premium dla każdej funkcji.

Duplichecker oferuje również usługi SEO i narzędzia pomagające w optymalizacji, ocenie, pisaniu i edycji, aby pomóc Businessowi wyprzedzić konkurencję.

Notatka dla użytkowników Grammarly (funkcja opisana w dalszej części listy), parafrazowanie Duplichecker wykorzystuje wtyczkę Grammarly i prawdopodobnie nie potrzebujesz obu. 🙂

Najlepsze funkcje Duplicheckera:

Wiele przydatnych funkcji, w tym zamiana tekstu na mowę, sprawdzanie pisowni, sprawdzanie gramatyki, analiza tekstu, badanie słów kluczowych, linkowanie zwrotne, zarządzanie witryną, sprawdzanie poprawności kodu i sprawdzanie witryn internetowych

Dostęp do różnych narzędzi i opcji przeznaczonych dla studentów, firm, freelancerów i osób prywatnych

Doświadczenie w usługach SEO sięgające 2006 roku

Limity Duplichecker:

Wersja Free ściśle limituje użycie, a większość profesjonalistów będzie musiała zapłacić, aby narzędzie było pomocne

Article rewriter nie ma ocen w popularnych serwisach z recenzjami

Oddzielne plany i poziomy dla różnych funkcji mogą prowadzić do wyższych kosztów dla wielu użytkowników

Cennik Duplichecker:

Free

Narzędzie do sprawdzania plagiatu: $10+/miesiąc

$10+/miesiąc Narzędzie do parafrazowania: $10+/miesiąc

$10+/miesiąc Reverse Image Search Pro: $9.99+/miesiąc

Duplichecker oceny i recenzje:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Copy.ai

przez Copy.ai Copy.ai wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego i AI do przeformułowywania tekstu i generowania zawartości, takiej jak krótkie artykuły, wstępy do blogów, kopie reklam cyfrowych, tematy wiadomości e-mail i opisy produktów. Jest przeznaczony dla copywriterów, marketerów i właścicieli firm, którzy chcą szybciej tworzyć atrakcyjne teksty.

Ponadto Copy.ai świetnie nadaje się do burzy mózgów, rozwoju biznesu, przepisywania artykułów i innych obszarów wymagających generowania pomysłów. Funkcje przeformułowywania i generowania zawartości opierają się na oprogramowaniu GPT-3 AI, które zapewnia wyniki czytelne dla człowieka we wszystkich funkcjach.

Jeśli jesteś zainteresowany podobnymi opcjami, zapoznaj się z naszą listą Alternatywy dla Copy.ai ! 👀

Copy.ai najlepsze funkcje:

Kompatybilne języki, w tym angielski, hiszpański, portugalski, francuski, chiński i japoński

Zaawansowana baza danych AI wykorzystuje uczenie maszynowe do generowania świeżej zawartości z istniejących artykułów, podpowiedzi i nie tylko

Funkcje zarządzania kampaniami współpracują z kampaniami wielokanałowymi

Inne funkcje obejmują harmonogram publikacji, śledzenie zaangażowania, konfigurowalny branding i generowanie zawartości w mediach społecznościowych

Limity Copy.ai:

Użytkownicy Free mają ograniczony dostęp, a większość profesjonalistów będzie musiała zapłacić za narzędzie do redagowania artykułów, aby było przydatne

Niektóre raporty wskazują, że generowanie wyników jest wolniejsze niż w przypadku porównywalnych opcji przepisywania artykułów za pomocą AI

Ceny Copy.ai:

Free

Pro: 36 USD/miesiąc (limit pięciu użytkowników)

36 USD/miesiąc (limit pięciu użytkowników) Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Copy.ai oceny i recenzje:

G2: 4.8/5 (150+ recenzji)

4.8/5 (150+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 50 recenzji)

przez Paraphraser.io Paraphraser.io to niesamowite narzędzie online do przepisywania i parafrazowania artykułów, które pomaga przeformułować artykuły bez utraty ich oryginalnego znaczenia, dzięki fantazyjnym algorytmom NLP (przetwarzania języka naturalnego)! Został zaprojektowany z myślą o spójności, czytelności i przepływie pisania, a niektóre funkcje są nawet dostępne za darmo - nie trzeba zakładać konta.

Ale czekaj, to nie wszystko!

Paraphraser.io jest również wyposażony w narzędzie do sprawdzania plagiatu, gramatyki i streszczania tekstów, aby ułatwić tworzenie zawartości i korektę tekstu. Jest przeznaczony dla specjalistów SEO, pisarzy i pracowników akademickich, a Ty możesz tworzyć i korygować zawartość od początku do końca bez opuszczania strony internetowej.

Paraphraser.io najlepsze funkcje:

Generator cytatów ułatwia tworzenie przydatnych artykułów dla czytelników i zwiększa wiarygodność dla wyszukiwarek

Wtyczka WordPress sprawia, że Paraphaser.io jest łatwiejszy w użyciu dla blogerów

AI rewriter szybko przekształca artykuły przed sprawdzeniem pod kątem plagiatu i zduplikowanej zawartości

Limity Paraphaser.io:

Użytkownicy Free mają ograniczony dostęp do funkcji

Recenzje użytkowników nie są łatwo dostępne w głównych witrynach z recenzjami

Ceny Paraphraser.io:

Free

Podstawowy: $23/miesiąc na użytkownika

$23/miesiąc na użytkownika Enterprise: $50/15 dni

Paraphraser.io oceny i recenzje:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Rewrite Guru

przez Rewrite Guru Rewrite Guru to narzędzie do przepisywania artykułów, które wykorzystuje zaawansowane oprogramowanie AI do parafrazowania wklejonego tekstu przy użyciu synonimów w celu zachowania oryginalnego znaczenia. Pełni również funkcję oddzielnego narzędzia do parafrazowania zdań i akapitów, a także narzędzia do sprawdzania plagiatu dla dodatkowej pewności.

Rewrite Guru jest przeznaczony dla marketerów cyfrowych, którzy potrzebują masowej zawartości do kampanii SEO, tworząc spun artykuły w kilka sekund. Narzędzie do parafrazowania świetnie nadaje się do tworzenia akapitów i zdań, a także pomaga przezwyciężyć blok pisarski, jeśli brakuje ci nowych słów.

Najlepsze funkcje Rewrite Guru:

Dostępna do pobrania na dowolne urządzenie z systemem iOS lub Android i dostępna za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej

Synergiczne funkcje obejmują narzędzie do przepisywania artykułów, narzędzie do parafrazowania i narzędzie do wykrywania plagiatu

Zaawansowany algorytm AI pomaga wykryć oryginalne znaczenie tekstu i zachować je w przepisanej zawartości

Użytkownicy mogą dodatkowo zapłacić za funkcje wielojęzyczne

Ograniczenia Rewrite Guru:

Free dostęp do funkcji przepisywania artykułów ma ścisłe limity użytkowania

Recenzje użytkowników nie są łatwo dostępne w głównych witrynach z recenzjami

Wszystkie poziomy cenowe mają funkcję miesięcznych limitów słów

Cennik Rewrite Guru:

Free

Podstawowy: $9.99+/miesiąc na użytkownika

$9.99+/miesiąc na użytkownika Pro: $12+/miesiąc na użytkownika

Rewrite Guru oceny i recenzje:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Jasper

przez JasperJasper to asystent pisania i parafrazator AI zaprojektowany, aby pomóc w szybkim tworzeniu wysokiej jakości zawartości. Niezależnie od tego, czy musisz pisać posty na blogu, aktualizacje w mediach społecznościowych, e-maile marketingowe, czy cokolwiek innego, Jasper zapewnia obsługę w wielu językach.

Kolejną wspaniałą rzeczą jest to, że Jasper przepisuje i generuje zawartość z wielu źródeł, dzięki czemu może pisać na prawie każdy temat. Ponieważ każda zawartość jest tworzona ze wszystkich dostępnych źródeł, to narzędzie do przepisywania online jest oryginalne i wolne od plagiatu. Może też generować grafikę do artykułów! 🌻

Najlepsze funkcje Jasper:

Jasper wykorzystuje ponad 50 umiejętności opartych na rzeczywistych przykładach, aby tworzyć szybkie i wydajne teksty

Możliwośćgenerowanie wciągającej sztukimarketingowych, blogów i zawartości fabularnej w kilka sekund

Dodawaj członków Teams i przyznawaj dostęp do unikalnych loginów, aby ułatwić współpracę przy projektach

Szybko przełączaj się między obszarami roboczymi, aby zwiększyć wydajność pracy

Filmy instruktażowe pomagają użytkownikom w nauce obsługi

Niestandardowa zawartość z ustawieniami głosu marki, aby pozostać wiernym swojemu biznesowi i odbiorcom

Limity Jasper:

Brak planu Free Forever

Niektórzy użytkownicy zgłaszają nieścisłości i nieistotne informacje, które wymagają intensywnej edycji

Cennik Jasper:

Creator: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Teams: $125/miesiąc za trzech użytkowników

$125/miesiąc za trzech użytkowników Business: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Jasper:

G2: 4.7/5 (1,000+ recenzji)

4.7/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,000+ recenzji)

Check out these narzędzia wspomagające pisanie !

9. Frase.io

przez Frase.io Frase.io to niesamowite narzędzie, które może pomóc w łatwym tworzeniu lub przepisywaniu wysokiej jakości zawartości. Wykorzystuje zaawansowane oprogramowanie AI skupiające się na badaniach SEO i uczeniu maszynowym, dzięki czemu możesz mieć pewność, że zawartość jest zoptymalizowana pod kątem wyszukiwarek i spodoba się odbiorcom.

Niezależnie od tego, czy podpowiesz mu tekst, czy go wkleisz, Frase.io może szybko wygenerować angażującą zawartość, która odpowie na pytania i wątpliwości klientów. I jest zaprogramowany do tworzenia konwersacyjnej, podobnej do ludzkiej, przeredagowanej zawartości na dużą skalę, ułatwiając właścicielom firm i specjalistom od marketingu przyspieszenie produkcji treści bez rozbudowanej edycji.

Najlepsze funkcje Frase.io:

Plan Teams pozwala maksymalnie trzem użytkownikom współpracować przy projektach

Generowane przez AI briefy zawartości, konspekty artykułów, tytuły blogów, slogany i opisy meta

Korzystanie z chatbota Frase.io opartego na AI, który pomaga odbiorcom 24/7 w ciągu zaledwie kilku minut

Generator pytań może utworzyć listę pytań poprawiających SEO związanych z każdym słowem kluczowym

Limity Frase.io:

Wersja próbna Free zapewnia ograniczony dostęp do funkcji

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z samouczkami wideo

Brak integracji z innymi programami i narzędziami online

Ceny Frase.io:

Solo: $14.99/miesiąc za użytkownika

$14.99/miesiąc za użytkownika Basic: $44.99/miesiąc za użytkownika

$44.99/miesiąc za użytkownika Teams: $114.99/miesiąc dla trzech użytkowników

Oceny i recenzje Frase.io:

G2: 4.9/5 (200+ recenzji)

4.9/5 (200+ recenzji) Capterra: N/A

10. Grammarly

przez Grammarly Grammarly to oprogramowanie do edycji i sprawdzania plagiatu, które niedawno dodało imponujące możliwości parafrazowania i generowania zawartości w oparciu o AI. Pisarze, redaktorzy i agencje zajmujące się zawartością uwielbiają używać go do ulepszania swoich tekstów. 🤩

A dzięki nowej funkcji AI o nazwie GrammarlyGo, może generować zarysy artykułów, pomysły na tytuły, akapity i zdania. Ponadto ma konfigurowalne ustawienia, które pomogą dopasować zawartość do głosu marki! Nie można też zapomnieć o kompleksowym narzędziu do sprawdzania gramatyki, które sprawia, że czyszczenie artykułów wygenerowanych przez AI jest szybkie i łatwe.

Najlepsze funkcje Grammarly:

Niestandardowa zawartość generowana za pomocą wielu opcji głosu, tonu i intencji

Nieograniczone korzystanie z narzędzi do sprawdzania gramatyki i plagiatu

Integracja z wieloma aplikacjami mobilnymi, internetowymi i komputerowymi, w tym Chrome, Gmail, Slack, Twitter, Facebook i większością urządzeń z systemem Windows, Android lub iOS

Rekomendacje słownictwa, słownik, tezaurus i redaktor stylu pomagają tworzyć unikalną, angażującą zawartość

Inne funkcje obejmują pulpit aktywności, narzędzia do współpracy, pakiet biurowy, czat i konfigurowalne szablony

Limity Grammarly:

Wersja Free nie obejmuje dostępu do narzędzia do parafrazowania i generowania zawartości

Płatne poziomy mają funkcję miesięcznych limitów podpowiedzi AI

Niektórzy użytkownicy zgłaszają przeoczone błędy w narzędziu do sprawdzania gramatyki i słabą strukturę zdań z zawartością AI

Cennik Grammarly:

Free

Premium: $12/miesiąc na użytkownika

$12/miesiąc na użytkownika Business: $15/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Grammarly:

G2: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (6,000+ recenzji)

Rewriter Tool FAQs

Czy narzędzia Rewriter mogą zostać wykryte?

Tak, narzędzia do przepisywania mogą zostać wykryte przez oprogramowanie do sprawdzania plagiatu lub ręczną weryfikację. Chociaż narzędzia te mogą przepisywać tekst w celu zmiany sformułowań i struktury zdań, często nie zmieniają ogólnego znaczenia zawartości. Programy do sprawdzania plagiatu mogą zidentyfikować ten brak oryginalności.

Czy narzędzia do przepisywania są skuteczne?

Narzędzia do przepisywania mogą być skuteczne w szybkim generowaniu dużej ilości zawartości lub pomagać w przezwyciężeniu bloku pisarskiego. Jednak ich skuteczność może się różnić w zależności od jakości oprogramowania AI i zastosowanych algorytmów. Narzędzia te nie zastępują ludzkich umiejętności pisania i edytowania.

Ile kosztują narzędzia do zrobienia recenzji?

Koszt narzędzi do redagowania tekstów może mieć zakres od Free do setek dolarów miesięcznie, w zależności od funkcji i limitów narzędzia. Niektóre z nich oferują bezpłatną wersję próbną, podczas gdy inne wymagają subskrypcji lub jednorazowej opłaty za zakup.

Czy narzędzia do przepisywania mogą być używane do pisania tekstów akademickich?

Nie, narzędzia do przepisywania nie powinny być używane do pisania tekstów akademickich, ponieważ mogą one tworzyć zawartość, która jest zbyt podobna do istniejącej pracy, co może skutkować plagiatem. Ważne jest, aby używać oryginalnych pomysłów i prawidłowo cytować wszelkie źródła użyte w piśmie akademickim. Możesz jednak użyć narzędzia opartego na sztucznej inteligencji, takiego jak ClickUp AI, aby pomóc w wyszukiwaniu i generowaniu pomysłów na pisanie akademickie.

Czy narzędzia do przepisywania są legalne?

Tak, korzystanie z narzędzi do przepisywania jest legalne, o ile generowana zawartość nie narusza żadnych praw autorskich. Ważne jest, aby poprawnie cytować wszelkie źródła użyte w przepisywanej zawartości, aby uniknąć plagiatu. Jednak zawsze najlepiej jest korzystać z narzędzi do przepisywania w sposób etyczny i odpowiedzialny oraz upewnić się, że zawartość wyjściowa jest unikalna i stanowi wartość dodaną dla czytelnika.

Zrewolucjonizuj swoją rutynę pisania dzięki narzędziom do przepisywania treści

Czy jesteś gotowy, aby przenieść swoją wydajność i umiejętności pisania na wyższy poziom? Jeśli tak, to nadszedł czas, aby umieścić ten hack wydajności i zacznij korzystać z narzędzi do generowania i przepisywania zawartości opartych na AI! 🌻

Narzędzia do przepisywania treści mogą uratować ci życie, gdy musisz szybko i łatwo tworzyć zawartość. Dodatkowo, pomogą ci uniknąć wypalenia zawodowego, co zawsze jest dobrą rzeczą.

Dlaczego więc nie dać ClickUp AI strzał? Może to być nieoceniony atut dla każdego, kto chce zaoszczędzić czas i poprawić swoją zawartość. Zaufaj nam - twoje pisanie (i zdrowie psychiczne) będą ci wdzięczne!