10 najlepszych aplikacji do tworzenia treści dla twórców w 2024 roku

Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalnym projektantem tworzącym wizerunki marek, czy też menedżerem projektów w mediach społecznościowych szukając nowych sposobów na zaangażowanie klientów, tworzenie pięknej zawartości może pomóc do zrobienia. Ale może to być również czasochłonne, zwłaszcza jeśli zajmujesz się dużym projektem dotyczącym zawartości.

To właśnie tutaj technologia i Narzędzia AI do tworzenia zawartości wkraczają do akcji. Dzięki tym narzędziom i aplikacjom możesz zaoszczędzić czas na obrazach, zasobach brandingowych i materiałach marketingowych. Tutaj pokażemy, czego szukać w aplikacjach do tworzenia zawartości i wyróżnimy 10 najlepszych opcji, o których każdy twórca powinien wiedzieć. 🎨

Czego szukać w aplikacjach do tworzenia zawartości?

Nie ma jednej konkretnej aplikacji do tworzenia zawartości, która pokonałaby wszystkie narzędzia. Wybór odpowiedniego oprogramowania dla Twojego biznesu zależy od tego, jakiego rodzaju zawartość musisz tworzyć, w jakich obszarach potrzebujesz wsparcia i jak pasuje ono do Twojego większego biznesu proces produkcji zawartości .

Aplikacje do generowania i tworzenia zawartości, które pomogą ci do zrobienia, powinny:

Aplikacje do generowania i tworzenia zawartości, które pomogą ci do zrobienia, powinny:

Tworzyć pożądany rodzaj zawartości: Każda aplikacja jest inna. Upewnij się, że ta, którą rozważasz, może tworzyć zawartość, której potrzebujesz - niezależnie od tego, czy jest to edycja wideo, grafika w mediach społecznościowych, infografika, czy narzędzie pomagające zarządzaćcyklem pracy nad zawartością

Każda aplikacja jest inna. Upewnij się, że ta, którą rozważasz, może tworzyć zawartość, której potrzebujesz - niezależnie od tego, czy jest to edycja wideo, grafika w mediach społecznościowych, infografika, czy narzędzie pomagające zarządzaćcyklem pracy nad zawartością *Integracja z innymi narzędziami: Świetne aplikacje do tworzenia zawartości wizualnej oferują integrację z innymi narzędziami do projektowania i publikowania, aby usprawnić proces Poziomy cenowe dopasowane do budżetu: Najlepsze narzędzia mają różne poziomy cenowe, dzięki czemu możesz wybrać opcję, która odpowiada Twoim potrzebom

Teraz, gdy już wiesz, czego szukać w narzędziach do tworzenia zawartości, przejdźmy do najlepszych aplikacji, które powinieneś wypróbować. 🛠️

10 najlepszych aplikacji do tworzenia zawartości w 2024 roku

Jako projektant, specjalista ds. marketingu, menedżer ds. mediów społecznościowych lub inna pokrewna rola, tworzenie zawartości jest ogromną częścią twojej codziennej pracy. Znalezienie najlepszych Narzędzia AI i narzędzia do tworzenia treści mogą pomóc zaoszczędzić czas, dzięki czemu można tworzyć jeszcze bardziej oszałamiającą zawartość.

Oto zestawienie naszych 10 najlepszych aplikacji do tworzenia zawartości, które mogą zapewnić bardziej wydajny cykl pracy. 🤩

Użyj ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Dzięki ClickUp projektanci i menedżerowie marketingu na całym świecie łatwiej usprawniają cykl pracy i są bardziej wydajni. Dzięki nowe narzędzia AI w celu usprawnienia procesów i szablony strategii zawartości aby szybciej tworzyć zawartość, nie jest zaskoczeniem, że ponad 6 milionów użytkowników uczyniło ClickUp integralną częścią swoich programów produkcji zawartości.

Nowy asystent ClickUp AI został zaprojektowany, aby pomóc Ci pracować mądrzej w procesie tworzenia zawartości i zaoszczędzić czas, jednocześnie poprawiając swoje umiejętności pisania. Łatwo jest pracować z określonego podpowiedzi zespołu w Dokumenty ClickUp -Niezależnie od tego, czy chodzi o media społecznościowe, SEO, sprzedaż czy inżynierię - w celu generowania kreatywnych pomysłów i podsumowywania długich tekstów.

A dzięki Universal Search znalezienie dowolnego pliku w połączonych aplikacjach, takich jak Google Drive, Slack i Figma, nigdy nie było łatwiejsze - wszystko z jednej scentralizowanej platformy.

ClickUp najlepsze funkcje

7. Unsplash

Via Unsplash Unsplash to tworzona przez użytkowników baza zdjęć i materiałów wideo. Odkryj wszystkie rodzaje zawartości wizualnej - od kolaży i naklejek z kreskówek po animacje, takie jak Giphy. Będąc własnością Getty Images, znajdziesz tysiące wysokiej jakości zdjęć, które możesz wykorzystać za darmo, aby wesprzeć swoje dane powstania. 🖼️

Najlepsze funkcje Unsplash

Wysokiej jakości obrazy Royalty Free mogą uzupełnić zawartość bez rozbijania banku

Łatwe wyszukiwanie obrazów poprzez wstępnie zaprojektowane kategorie lub wpisanie słowa kluczowego

Pobieranie zajmuje tylko kilka sekund i można zapisać ulubione obrazy do ponownego wykorzystania

Limity Unsplash

Nie ma żadnych plików wektorowych ani stockowych materiałów wideo, co ogranicza przydatność witryny dla większych teamów zajmujących się tworzeniem zawartości

Znalezienie zdjęć, których nie widziałeś w innych witrynach, może zająć dużo czasu

Brak edytora zdjęć lub wideo

Cennik Unsplash

Free

Unsplash+: 7 USD/miesiąc (zawartość tylko dla członków, nieograniczona liczba pobrań i rozszerzona ochrona prawna)

Oceny i recenzje Unsplash

G2 : 4.7/5 (80+ recenzji)

: 4.7/5 (80+ recenzji) Capterra: NA

8. InStories

Via InStories InStories jest przeznaczony dla blogerów, influencerów i specjalistów od marketingu w mediach społecznościowych, którzy chcą tworzyć piękną zawartość wideo. Aby rozpocząć projektowanie zawartości, wystarczy wybrać format lub szablon z bazy danych. Dodaj grafikę, podpisy i przejścia, aby zwiększyć zaangażowanie.

najlepsze funkcje #### InStories

Ponad 500 stylowych szablonów do edycji zdjęć i tworzenia pięknych grafik

Przesyłanie i edytowanie wideo bezpośrednio w aplikacji

Dodaj melodię, wybierając utwór royalty-free z dużej biblioteki plików muzycznych

Limity InStories

Początkujący użytkownicy mogą uznać, że interfejs aplikacji nie zawsze jest intuicyjny

Aplikacja czasami się zawiesza i ma długie opóźnienia podczas finalizowania zawartości z edytora wideo

Ceny InStories

**Free

Pro: Od 11,99 USD/miesiąc

InStories oceny i recenzje

G2 : NA

: NA Capterra: NA

9. Notion

Via Notion Notion pomaga zarządzać wydajnością i śledzić wszystkie dane dotyczące powstania zawartości. Twórz listy do zrobienia, aby nakreślić następną partię zawartości i ustaw osobną stronę do śledzenia metryk poprzednich postów.

Pracujesz z zespołem twórców zawartości? Stwórz przewodnik po stylu zawartości w Notion, w którym projektanci będą mogli odwoływać się do zasad, najlepszych praktyk i wytycznych podczas tworzenia treści wizualnych.

Notion doskonale nadaje się również do zarządzania projektami. Utwórz bazę danych informacji o firmie i szybko określ rolę każdego członka zespołu, uprawnienia do podejmowania decyzji i strategie komunikacji w zespole . Wykorzystaj Notion AI do automatyzacji bezmyślnych zadań, podsumowuj spotkania w kilka sekund i podkreślaj kluczowe wnioski z rozmów sprzedażowych.

Najlepsze funkcje Notion

Zorganizuj Notion w dowolny sposób. Styl blokowy ułatwia zaprojektowanie układu, który ma sens dla Ciebie i Twojego zespołu

Funkcja "przeciągnij i upuść" umożliwia przenoszenie zawartości, dzięki czemu można tworzyć nowe teksty reklam, redagować bloga lub przeprowadzać badania słów kluczowych w jednej przestrzeni

Wsparcie dla komunikacji asynchronicznej i współpracy zespołowej, nawet w wersji Free

Notion limity

Na początku ogromne możliwości mogą być przytłaczające

Dla małych teamów zajmujących się tworzeniem treści lub osób, które tworzą tylko kilka fragmentów tu i ówdzie, Notion może być przesadą (wypróbuj teAlternatywy dla Notion)

Notion ceny

Free: do 10 gości

do 10 gości Plus: $8/miesiąc, do 100 gości

$8/miesiąc, do 100 gości Business: 15 USD/miesiąc, do 250 gości

15 USD/miesiąc, do 250 gości Enterprise: Niestandardowy cennik

Notion oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (4,000+ recenzji)

: 4.7/5 (4,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,600+ recenzji)

10. Procreate

Via Procreate Procreate to aplikacja do malowania cyfrowego przeznaczona dla artystów zajmujących się tworzeniem zawartości. Wielokrotnie nagradzane narzędzie współpracuje z iPadem Pro i Apple Pencil, tworząc wrażenie prawdziwego malarstwa w formacie cyfrowym. Za jego pomocą można tworzyć szkice i niestandardowe ilustracje uzupełniające blogi, logo i zdjęcia w mediach społecznościowych. 🖌️

Najlepsze funkcje Procreate

Biblioteka ponad 200 pędzli zapewnia artystom narzędzia potrzebne do tworzenia oszałamiających obrazów w klasycznym stylu

Dzięki zakończonej kontroli nad kolorami można wybrać odcień, harmonię tonów i dynamikę dla każdego elementu

Tworzenie obrazów za pomocą sterowania dotykowego i skrótów klawiszowych

Limity Procreate

Rozdzielczość obrazu 300 DPI jest limitowana dla wydruków 36 cali i mniejszych

Aplikacja może zwalniać w miarę tworzenia większej zawartości

Ceny Procreate

12,99 USD jednorazowy zakup (bez subskrypcji)

Oceny i recenzje Procreate

G2 : 5/5 (60+ recenzji)

: 5/5 (60+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (80+ recenzji)

Projektuj wspaniałą zawartość za pomocą tych najlepszych narzędzi

Niezależnie od tego, czy tworzysz zawartość wizualną dla platform mediów społecznościowych, czy szukasz narzędzia, które pomoże ci zbudować zasoby marki, te aplikacje do tworzenia treści mogą pomóc ci w osiągnięciu twoich celów.

Nie wiesz od czego zacząć? Wypróbuj ClickUp . Nasz Asystent pisania AI może pomóc w przygotowaniu zawartości postów w mediach społecznościowych, tekstów reklam, postów na blogu i wielu innych. Następnie użyj szablonu planu zawartości, aby zaplanować i śledzić wszystko w procesie powstania. 🌻