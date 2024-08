Marketing cyklu życia klienta: Strategie, najlepsze praktyki i nie tylko

W jaki sposób marki do zrobienia określają prawdziwą wartość swoich klientów?

Spojrzenie na całą podróż klienta - od pierwszego kontaktu do wsparcia po zakupie - to dobry początek.

Marketerzy zajmujący się cyklem życia śledzą interakcje użytkowników, analizują dane, aby zrozumieć wzorce zachowań klientów i przypisują wartość na podstawie takich czynników, jak częstotliwość zakupów, średnia wartość zamówienia i wartość życiowa klienta, a także mierzą powodzenie tych wskaźników.

Takie wysiłki pomagają w szczegółowej segmentacji bazy klientów, niestandardowym dostosowaniu działań marketingowych do określonych grup i optymalnej alokacji zasobów.

Ponieważ nie wszyscy klienci pasują do tej samej formy potrzeb, preferencji i zachowań, można bezpiecznie założyć, że każdy klient jest wyjątkowy.

Rozpoznanie i poszanowanie tych różnic między niestandardowymi klientami stanowi formularz powodzenia marketingu cyklu życia.

Skorzystaj z tego przewodnika, aby poinformować o swoich wysiłkach customer lifecycle marketing i zaangażować klientów w znaczący sposób.

Czym jest marketing cyklu życia klienta?

Marketing cyklu życia klienta to praktyka polegająca na personalizowaniu komunikacji niestandardowej z klientem w oparciu o scenę podróży klienta z marką.

To wysokopoziomowe podejście wykorzystuje mieszankę strategii marketingowych, aby zaoferować klientom najwyższą wartość na każdej scenie cyklu życia.

W miarę jak klienci zyskują coraz większą wartość dzięki Twojej marce, jednorazowe zakupy przekształcają się w lojalność klientów na dłuższą metę.

Jednocześnie marki korzystają z lepszego zaangażowania klientów i zwiększonej monetyzacji w czasie.

Korzyści z niestandardowego marketingu cyklu życia klienta

Często można się zastanawiać: Jakie korzyści odnoszą klienci, jeśli marka prowadzi marketing do każdego z nich w inny sposób?

Skuteczny marketing cyklu życia przyjmuje segmentowe, zorientowane na klienta podejście do grupy docelowej, które pomaga użytkownikom końcowym odnieść się do komunikacji marki.

Dzięki głębszemu powiązaniu, marki zyskują pewność siebie, aby budować silniejsze, wzajemnie korzystne relacje z obecnymi i przyszłymi klientami oraz tworzyć większą wartość:

Badania wykazały, że firmy, które zapewniają znacznie lepsze doświadczenie klienta niż ich rówieśnicy, osiągają 70% wyższą lojalność klientów i generują o 190% wyższy wzrost przychodów niż porównywalne organizacje.

W miarę jak niestandardowi klienci rozwijają przywiązanie do marki, (ich) pozostanie przy niej na dłużej staje się rzeczywistością (prowadząc do lepszej retencji!).

6 Scen Marketingu Cyklu Życia Klienta

Skuteczny marketing cyklu życia jest możliwy, gdy masz głębokie zrozumienie różnych scen cyklu życia klienta dla swojego produktu lub usługi.

Klienci podążają różnymi ścieżkami podczas interakcji z firmą. Każda ścieżka staje się ich "podróżą" z marką:

szablon mapy podróży klienta w ClickUp_

Cykl życia klienta to długotrwały proces. Zaczyna się od tego, że potencjalni klienci dowiadują się o Twojej marce, a kończy na tym, że stają się jej zwolennikami

Typowa podróż klienta obejmuje sześć scen: Discovery (lub Reach), Acquisition, Conversion, Retention, Loyalty i Advocacy.

Każda z tych scen charakteryzuje się pewnymi niuansami, a co za tym idzie, wymaga unikalnego podejścia.

Co więcej, może się zdarzyć, że klienci będą wielokrotnie przechodzić przez te sześć scen w miarę rozwoju powiązań z nimi.

Przejdźmy przez te różne sceny jeden po drugim.

Scena 1: Odkrywanie

Pierwsza scena, Discovery (czasami nazywana również Reach), polega na dotarciu do potencjalnych klientów, gdy są oni w trybie kontemplacji.

Potencjalni klienci mogą znaleźć cię podczas wyszukiwania produktu online lub poprzez pozytywne rekomendacje ustne.

Może to być pierwszy raz, gdy przyszły klient słyszy o Twojej marce. Dlatego wykorzystaj tę okazję, aby pomóc im dowiedzieć się o Twojej marce lub produkcie.

Skorzystaj z tych wskazówek, aby dotrzeć do klientów na wczesnym etapie procesu oceny:

Wykorzystaj media społecznościowe, optymalizację pod kątem wyszukiwarek (SEO), marketing cyfrowy i nie tylko, aby znaleźć się na radarze potencjalnego klienta - bądź obecny w kanałach, które często odwiedzają

Skoncentruj się na budowaniu połączenia między niestandardowymi potrzebami klienta a produktem za pomocą przekazu marketingowego

Do zrobienia pracy domowej, aby zobaczyć, co robi konkurencja i przeczytać opinie klientów, aby wypełnić lukę "oczekiwań"

Sprzedawaj w sposób, który przyciągnie ich z powrotem - czy to po więcej informacji, czy po to, by dowiedzieć się więcej o marce

Scena 2: Pozyskanie

Pozyskiwanie polega na wprowadzaniu niestandardowych klientów do bazy danych - niezależnie od kanału, z którego korzystają, aby się z Tobą skontaktować, takiego jak telefon, sklep stacjonarny, strona internetowa, media społecznościowe i inne.

Przykładowo, potencjalny klient może odwiedzić sklep w swoim mieście. W tym scenariuszu Twój Teams powinien:

Spędzić z nim czas i odpowiedzieć na jego zapytania

Starać się dogłębnie zrozumieć ich potrzeby i motywacje

Oferować spersonalizowane sugestie w oparciu o ich potrzeby

Poinformować ich o rekomendowanym produkcie/usłudze

Poproś o ich dane kontaktowe i zaoferuj udostępnienie większej ilości szczegółów lub wykonanie dodatkowej rozmowy

W innych przypadkach, jeśli potencjalny klient skontaktuje się z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, powinieneś:

Dostarczyć pomocną, edukacyjną i wartościową zawartość

Zaproponować niestandardowe oferty zawartości

Przekierować niestandardowego klienta na stronę z cennikiem

Promować wartościowe, tworzone przez ekspertów blogi

Oferowanie opcji czatu w celu dalszego omówienia wymagań klienta

Umocnienie relacji z potencjalnym klientem:

Opieraj się na tym, co klient już wie o Twojej marce

Motywuj ich do angażowania się w kolejne kroki, takie jak prośba o demonstrację produktu, rozmowa z przedstawicielem handlowym o rabatach cenowych itp

Przeszkol swoich specjalistów ds. sprzedaży i obsługi klienta, aby wywrzeć trwałe wrażenie na potencjalnym kliencie dzięki kompetentnym odpowiedziom i szybkiemu rozwiązywaniu zapytań

Oferowanie wartościowej zawartości (na przykład kalkulatorów, list kontrolnych, przewodników związanych z ich problemem itp

Śledzenie wszystkich zapytań i próśb klientów w jednym miejscu, aby nic nie umknęło ich uwadze

Szablon eskalacji obsługi klienta ClickUp podnosi umiejętności zarządzania zapytaniami w Twoim zespole

Scena 3: Konwersja

Trzecia scena, konwersja, jest czasami nazywana również sceną zakupu. Na tym etapie cyklu życia klient jest już świadomy Twojej marki i produktów. Ma formularz krótkiej listy potencjalnych marek lub produktów spełniających jego konkretne wymagania, a Ty jesteś na tej liście.

Są zadowoleni z doświadczenia klienta i gotowi do zakupu.

Jak najlepiej wykorzystać scenę konwersji:

Wyraźnie określ wartość, którą dostarczasz

Zademonstruj kluczowe USP swojej oferty w porównaniu z ofertą konkurencji

Wdrożyć zdobytą wiedzę na temat oczekiwań, potrzeb i priorytetów klienta do kampanii marketingowych

Zapewnienie płynnego doświadczenia zakupowego

Scena 4: Zatrzymanie

Jedna z najtrudniejszych scen w cyklu życia klienta, scena Retention, wiąże się z próbą zatrzymania klientów.

Marketerzy często muszą myśleć dziesięć kroków do przodu, aby niestandardowi klienci wracali po więcej.

Aby stworzyć stałą bazę stałych klientów:

Upewnij się, że obsługa klienta jest proaktywna, a nie reaktywna

Regularne śledzenie opinii klientów na temat produktu i obsługi klienta

Upewnij się, że klienci w pełni wykorzystują twój produkt/usługę

Zbieraj informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, aby zrozumieć, co działa na twoich klientów (a co nie) poprzez ankiety, wywiady, wydarzenia, konkursy i inne

szablon ClickUp Voice of the Customer do dokładnego rejestrowania frustracji klientów_

Dostarczaj hiper-spersonalizowane doświadczenia, które odzwierciedlają preferencje Twoich klientów i pielęgnują Twoje powiązania z nimi

Mierz swój wynik satysfakcji klienta i wprowadzaj ulepszenia, aby pozostać na szczycie swojej gry

Twórz niestandardowe nagrody dla klientów i oferuj im kuszące oferty produktów, wsparcie 24/7, premie za polecenie itp

Chodzi o to, aby przekształcić sympatię do marki w miłość, osiągając w ten sposób scenę lojalności w cyklu życia klienta.

Scena 5: Lojalność

Twoja praca nie kończy się na pozyskiwaniu i utrzymywaniu niestandardowych klientów dla Twojej marki. Musisz również upewnić się, że Twoi klienci pozostaną zadowoleni i wezmą Cię pod uwagę przy przyszłych zakupach.

Scena lojalnościowa ma kluczowe znaczenie; jest to okazja, aby zmienić klienta z jednorazowego nabywcy w wielokrotnego nabywcę.

Aby utrzymać zadowolenie klienta po zakupie, marketerzy powinni starać się budować z nim relacje.

Wysyłaj im wysokiej jakości i pomocną zawartość

Zachęcaj ich do śledzenia Twojej marki w mediach społecznościowych i subskrybowania newslettera

Udostępnianie im regularnych informacji o nowych funkcjach lub ofertach, dzięki czemu będą na bieżąco

Traktuj ich jak wartościowych przyjaciół i wyrażaj wdzięczność za ich wsparcie

Proś o opinie i reaguj na sugestie dotyczące ulepszeń

Scena 6: Rzecznictwo

Gdy niestandardowi klienci rozwiną już lojalność wobec Twojej marki, Twoim ostatnim wysiłkiem powinno być przekształcenie ich w zwolenników marki.

Niestandardowi klienci, którzy są lojalnymi zwolennikami marki, mogą zapewnić ci cenny marketing szeptany. Co więcej, ta grupa klientów prawdopodobnie kupi więcej produktów bez zachęty i z czasem wyda u ciebie więcej. Co więcej, mogą oni dostarczyć cennych informacji zwrotnych i wkładu w ulepszanie istniejących produktów lub projektowanie nowych.

Na tej scenie marketing cyklu życia powinien mieć na celu:

Zachęcanie klientów do udostępniania swoich pozytywnych recenzji w mediach społecznościowych i innych miejscach

Zaoferowanie im członkostwa w programach lojalnościowych, społecznościowych i polecających ze specjalnymi korzyściami

Uruchomienie programu partnerskiego dla zaawansowanych użytkowników

Pokazywanie niestandardowym klientom ich wartości poprzez specjalne oferty, wydarzenia itp.

Opracuj mapę cyklu życia klienta, aby podejmować świadome decyzje marketingowe w oparciu o dane, priorytety klientów i markę cele marketingowe .

Skuteczne strategie dla każdej sceny niestandardowego cyklu życia klienta

Widzenie, gdzie znajdują się niestandardowi klienci w procesie marketingowym

Dobrze przemyślana strategia marketingowa cyklu życia klienta odblokowuje wyższą retencję i przychody. Jednak cykl życia klienta rzadko przebiega w sposób liniowy, co utrudnia marketing niestandardowy.

Co więcej, powiązanie wysiłków marketingowych związanych z cyklem życia klienta z wynikami biznesowymi staje się wyzwaniem, gdy masz setki podzielonych na segmenty baz klientów, do których chcesz dotrzeć.

Sprostaj wyzwaniom związanym z marketingiem cyklu życia klienta dzięki przyszłościowym strategiom.

Strategia #1: Zainwestuj w oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami

Zapytaj dowolnego marketera, co jest jego największą bolączką, a (jednogłośna) odpowiedź będzie brzmiała: bycie zorganizowanym.

A Narzędzie do zarządzania relacjami z klientami, takie jak ClickUp ułatwia życie, umożliwiając zarządzanie każdą sceną marketingowego cyklu życia z poziomu jednego narzędzia, za pomocą kilku kliknięć.

Po pierwsze, narzędzie to pomaga nadać sens dużej ilości danych o klientach, które Twoja marka gromadzi na każdej scenie cyklu życia za pośrednictwem e-maili, reklam, zapisów do newslettera, formularzy kontaktowych, wizyt w sklepie itp.

Możesz segmentować dane według person klientów, zachowań, danych demograficznych itp., tworzyć pola niestandardowe i organizować je w listy. Następnie możesz użyć widoku listy lub widoku tabeli w ClickUp, aby zorganizować każdy segment i powiązaną z nim aktywność, z zadaniami, podzadaniami i wieloma etykietami. ClickUp oferuje ponad 15 wysoce elastycznych widoków, takich jak lista, tabela, kalendarz i inne, które pomagają w śledzeniu i zarządzaniu kontami.

ClickUp Views sprawia, że organizacja danych jest dziecinnie prosta

Po drugie, zawiera pulpity wydajności składające się z ponad 50 widżetów Dashboard, które pomagają wizualizować dane klientów w jednym miejscu:

Analiza danych klientów w celu uzyskania informacji zwiększających przychody

Po trzecie, umożliwia stworzenie jednego huba komunikacyjnego do współpracy nad transakcjami, wysyłania aktualizacji do klientów i partnerów, zarządzania

i niestandardowych klientów

.

Przyspiesz komunikację dzięki integracji e-maili z ClickUp

Wszystkie te funkcje wspólnie pomagają firmom budować idealną bazę klientów ich marzeń.

Strategia #2: Zoptymalizuj strategię marketingową cyklu życia klienta za pomocą narzędzia marketingowego

Wybór najlepsze oprogramowanie CRM dla Twoich potrzeb jest jednym z elementów układanki utrzymania klienta - możesz monitorować codzienną komunikację i dane od potencjalnych klientów, kontaktów i obecnych klientów, jednocześnie uzyskując wgląd w to, co sprawia, że Twoje produkty działają.

Drugą, równie ważną częścią jest wykorzystanie tych danych w celu zwiększenia atrakcyjności marki - jest to specjalność narzędzi marketingowych, takich jak ClickUp. Use Oprogramowanie do zarządzania marketingiem ClickUp do planowania rozbudowanych, wielokanałowych kampanii i niestandardowej konwersji klientów.

ClickUp łączy wszystkie działania marketingowe w jednym miejscu

Dzięki ClickUp zespoły marketingowe mogą osiągnąć najwyższą wydajność, tworząc dziesiątki spersonalizowanych kampanii, oszczędzając czas dzięki automatyzacji powtarzalnych zadań i analizując wydajność kampanii za pomocą szczegółowych pulpitów wizualnych.

Ponieważ ClickUp integruje się z wieloma regularnie używanymi narzędziami, takimi jak Slack, HubSpot, Figma, Zapier, Google Drive itp., możesz wykonać całą swoją pracę bez konieczności przełączania narzędzi.

Jak to się ma do wydajności?

Strategia #3: Wykorzystaj AI jako swojego sprzymierzeńca

Marketing to gra szybkości i jakości.

Jako marketingowiec, musisz myśleć na nogach, tworzyć plany marketingowe i kampanie w locie, a także stale uelastyczniaj swój marketing zarządzanie kampaniami mięśnie. Narzędzia do zarządzania kampaniami pomagają osiągać cele marketingowe szybciej i z większą wydajnością. Użyj ich, aby wzmocnić swoje plan marketingowy .

Sprawdź te_ **Narzędzia do planowania marketingu !

Planowanie, realizacja i zarządzanie kampaniami marketingowymi staje się łatwiejsze dzięki gotowemu do użycia szablonowi do zarządzania kampaniami marketingowymi

Jednym z takich narzędzi jest

ClickUp AI

, która pomaga generować zawartość, taką jak e-maile, skrypty i inne wiadomości marketingowe przy zerowym wysiłku i czasie.

wykorzystaj ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Od napisania tekstu

brief projektu

od napisania wpisu na blogu, ClickUp AI bierze na siebie większość ciężkiej pracy i daje Twojej kampanii marketingowej impuls.

W ten sposób możesz zająć się problemami niestandardowych klientów i budować lojalność bez marnowania czasu na administracyjne, mało wartościowe i powtarzalne zadania. Co więcej, możesz użyć

Szablon do zarządzania marketingiem ClickUp

aby szybko rozpocząć planowanie kampanii.

Przykłady marketingu niestandardowego

Marketing cyklu życia klienta wygląda inaczej dla różnych Businessów.

Podróż klienta może mieć wiele ścieżek.

Bezpośrednie potrzeby klienta mogą się różnić.

Końcowe cele biznesowe mogą się różnić.

Aby zapewnić wysoką konwersję i skuteczne kampanie marketingowe w cyklu życia klienta, zainwestuj w odpowiednie oprogramowanie do swoich potrzeb Oto kilka przykładów tego, jak Teams wykorzystują takie narzędzia do konkretnych działań marketingowych w cyklu życia klienta.

Przypadek użycia 1: Wykorzystanie oprogramowania do powodzenia klienta do ustawienia programu powodzenia klienta

Idealne dla: Konwersji, Utrzymania, Lojalności i Wspierania Cyklu Życia Klienta (Customer Lifecycle Scena)

Ręczne pisanie notatek z podziękowaniami dla niestandardowych klientów to świetny sposób na pozostawienie po sobie pozytywnego wrażenia. Nie jest to jednak możliwe, gdy każdego dnia setki klientów dokonują u ciebie zakupów. W końcu będziesz musiał zainwestować w

oprogramowanie do niestandardowego powodzenia klienta

jak ClickUp.

Podsycaj relacje z klientami dzięki skalowalnemu oprogramowaniu do powodzenia klienta

Narzędzie to może usprawnić wiele ruchomych części działań związanych z powadzeniem obsługi klienta. Pomaga w tworzeniu map podróży klienta, zarządzaniu danymi klientów, automatyzacji cykli pracy i utrzymaniu porządku, dzięki czemu zespół może skupić się na kreatywnym rozwiązywaniu problemów.

Menedżerowie ds. obsługi klienta uznają to narzędzie za szczególnie przydatne, ponieważ pomaga im zachować wydajność i organizację dzięki całej komunikacji z klientami w jednym miejscu. Dzięki ClickUp, Twoje Teams mogą zapewnić niestandardową obsługę klienta.

Przypadek użycia 2: Wykorzystanie oprogramowania CRM do zarządzania relacjami z klientami

Idealny dla: Wszystkie fazy cyklu życia klienta

Każdy klient chce być zachwycony za każdym razem, gdy wchodzi w interakcję z Twoją marką - musisz więc bardzo dobrze poznać swojego klienta, aby zapewnić mu wyjątkowe doświadczenie. To jest właśnie miejsce, w którym posiadanie niszy

Oprogramowanie CRM, niestandardowe dla Businessu usługowego

przynosi ogromne zyski.

odpowiednie oprogramowanie umożliwia przechowywanie kontaktów, transakcji i niestandardowych klientów w wybrany sposób

Skoncentrowane na usługach oprogramowanie CRM ClickUp centralizuje dane klientów, śledzi informacje o potencjalnych klientach (takie jak imię i nazwisko, e-mail, kontakt itp.) i działania, śledzi zadania związane z podróżą klienta i docieraniem do niego, tworzy niestandardowe wiadomości do wdrażania i utrzymywania klientów i nie tylko.

Możesz wysyłać niestandardową komunikację dostosowaną do aktualnej sceny w cyklu życia klienta i śledzić jej skuteczność.

Jako dodatkowy bonus, wypróbuj

Narzędzia AI firmy ClickUp dla CRM

i przyspieszyć czas reakcji w obszarze sprzedaży i obsługi klienta.

Przypadek użycia 3: Wykorzystanie AI w marketingu, sprzedaży, obsłudze klienta i wszystkim pomiędzy

Idealne dla: Wszystkie niestandardowe sceny cyklu życia klienta

Możesz zaoszczędzić wiele godzin dziennie, korzystając z oprogramowania AI, takiego jak

Narzędzia AI ClickUp

do automatyzacji aspektów cyklu życia marketingu i zwiększenia wydajności.

Napisz brief projektu w ciągu kilku sekund i natychmiast rozpocznij jego realizację

Narzędzie intuicyjnie rozumie Twoje wymagania i przypadki użycia. Oferuje również 100 w pełni szablonowych podpowiedzi do generowania dokumentów.

Zespoły marketingowe używają go do tworzenia studiów przypadku, briefów kreatywnych, kopii w mediach społecznościowych itp. Zespoły sprzedażowe wykorzystują go do tworzenia prezentacji lub skryptów demonstracyjnych, pisania e-maili do potencjalnych klientów itp. Zespoły obsługi klienta używają go do pisania artykułów pomocy, pisania e-maili do klientów, odpowiadania na zapytania klientów itp.

Lista jest długa.

Korzyści z używania oprogramowania kontekstowego są znaczne. Możesz skalować wszystkie aspekty marketingu, jednocześnie oszczędzając koszty i wysiłek.

Kontroluj i prowadź swój marketing w cyklu życia klienta za pomocą ClickUp

ClickUp to narzędzie do zarządzania relacjami z klientami, które pomaga budować, zarządzać i wykorzystywać bazę danych klientów zgodnie z ich sceną cyklu życia, wykorzystując przede wszystkim dane Strategie CRM. Zawiera wiele przydatnych informacji

Szablony CRM

które pomagają kategoryzować potencjalnych klientów i klientów oraz celować w każdego potencjalnego klienta/użytkownika za pomocą spersonalizowanych wiadomości.

koniec z pozostawianiem losu swoich klientów przypadkowi, dzięki szablonom CRM!

Wykorzystaj dane klientów w czasie rzeczywistym w ClickUp do wizualizacji lejka sprzedaży, usprawnienia cyklu pracy i zwiększenia zaangażowania.

Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć bazę lojalnych klientów, czy też skalować swój biznes wykładniczo - ClickUp napędza silnik Twoich wysiłków marketingowych związanych z cyklem życia klienta.

Zarejestruj się za Free

już dziś!