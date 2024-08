10 najlepszych programów do obsługi klienta w 2024 roku

Najlepsze oprogramowanie do powodzenia obsługi klienta łączy w sobie kilka ruchomych części, aby usprawnić operacje powodzenia klienta. Obejmuje ono takie funkcje, jak zarządzanie danymi klientów, narzędzia do mapowania podróży klienta , zautomatyzowane cykle pracy oraz raportowanie i analizy.

Dodatkowo, można szukać narzędzia do zarządzania kampaniami , zarządzanie zasobami oraz oprogramowanie do zarządzania potencjalnymi klientami aby uzupełnić swój program niestandardowego powodzenia.

W tym przewodniku dokonujemy przeglądu 10 najlepszych programów do powodzenia w obsłudze klienta, które mogą pomóc w rozwoju Twojej firmy!

Czym jest Customer Success Software?

Oprogramowanie do obsługi klienta to rodzaj narzędzia biznesowego, które ma na celu pomóc firmom w skutecznym zarządzaniu i obsłudze klientów podczas całej podróży klienta. Zapewnia scentralizowaną platformę do gromadzenia i organizowania danych klientów, automatyzacji zadań i cykli pracy oraz śledzenia kluczowych wskaźników wydajności.

Czego należy szukać w Customer Success Platform?

Poszukaj oprogramowania do obsługi klienta, które integruje się z istniejącym CRM i zapewnia zarządzanie danymi klientów lub narzędzia do zarządzania klientami które obejmują niestandardowe szablony podróży klienta lub map, zautomatyzowane cykle pracy i doskonały raportowanie i narzędzia analityczne dla klientów .

Jeśli dążysz do rozwoju, rozważ również funkcje takie jak śledzenie zadań, zarządzanie projektami i szablony planów komunikacji lub narzędzia.

Oprogramowanie Customer Success to potężne narzędzie, które może pomóc poprawić relacje z klientami, budować ich lojalność i napędzać ogólny wzrost. Ale przy tak wielu różnych opcjach oprogramowania do powodzenia klienta na rynku, może być trudno wiedzieć, który z nich jest odpowiedni dla Ciebie.

10 najlepszych rozwiązań z zakresu Customer Success Software do wykorzystania w 2024 roku

Oto nasze ulubione narzędzia do zarządzania relacjami z klientami, które pomogą wesprzeć relacje z klientami i rozwój firmy w tym roku.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp to idealne oprogramowanie do obsługi powodzenia klienta dla teamów dowolnej wielkości i z dowolnej branży. Pomaga menedżerowi ds. powodzenia klienta zachować porządek w komunikacji z niestandardowymi klientami, dzięki czemu może on zapewnić lepszą obsługę niestandardowym klientom szybciej.

Dzięki ClickUp możesz łatwo śledzić interakcje i żądania klientów w czasie rzeczywistym, umożliwiając zespołom ds. powodzenia klienta szybkie reagowanie na ich potrzeby. Będziesz mieć również dostęp do danych dotyczących użytkowania przez klientów, dzięki czemu możesz lepiej zrozumieć przyjęcie produktu na różnych scenach.

Rozpocznij korzystanie z Szablon obsługi klienta ClickUp do priorytetyzacji zapytań klientów i organizowania ich opinii!

Przechwytuj ważne informacje od swoich klientów dzięki wbudowanemu formularzowi do śledzenia opinii!

ClickUp najlepsze funkcje

Widok tabeli ClickUp umożliwiający utworzenie pliku CRM w ClickUp

Pola niestandardowe umożliwiają śledzenie dowolnych danych, które są ważne dla projektu

Zautomatyzowane cykle pracy pozwalają usprawnić powtarzające się zadania, takie jak wysyłanie e-maili wprowadzających klientów, planowanie dalszych rozmów i obsługa klienta

Narzędzia do mapowania podróży klienta w celu identyfikacji punktów styku i potencjalnych tarć

ClickUp AI do szybszego komponowania, podsumowywania i tworzenia pomysłów

Limity ClickUp

Krzywa uczenia się ClickUp może być stroma ze względu na mnogość funkcji

Aplikacja mobilna nie oferuje tych samych funkcji, co wersja internetowa

Członkowie planu Free mogą doświadczać wolniejszej obsługi klienta

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (8,356+ recenzji)

4.7/5 (8,356+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,727+ opinii)

2. Custify

przez Custify Custify to oprogramowanie do powodzenia w obsłudze klienta, które pomaga firmom SaaS poprawić zadowolenie klientów, zmniejszyć liczbę rezygnacji i zwiększyć wartość przez cały okres użytkowania.

Custify zapewnia dostawcom pojedynczy widok ich klientów, pozwalając im śledzić zaangażowanie klientów, identyfikować potencjalne problemy i zapewniać spersonalizowaną obsługę klienta.

Zapewnia również duży wybór funkcji do automatyzacji przepływów pracy z klientami, takich jak wysyłanie e-maili onboardingowych, planowanie połączeń uzupełniających i dostarczanie biletów obsługi klienta.

Najlepsze funkcje Custify

Możliwość definiowania wyników kondycji dla każdego segmentu niestandardowych klientów

Przyjazny dla użytkownika interfejs, który udostępnia wszystkie ważne dane klienta na jednej stronie

Wysoce niestandardowy i łatwy do dostosowania do zespołu ds. powodzenia klienta

Limity Custify

Brak kompleksowych materiałów w sekcji pomocy

Ograniczone śledzenie aktywności i analityka pulpitu

Ceny Custify

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Custify

G2: 4.7/5 (257+ recenzji)

4.7/5 (257+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (96+ recenzji)

3. Totango

przez Totango Oprogramowanie Totango pomaga firmom o stałych przychodach poprawić ich utrzymanie i relacje z klientami dzięki elastycznym, skalowalnym narzędziom sukcesu klienta.

Oprogramowanie do powodzenia klienta jest zbudowane na modułowej podstawie z wbudowanymi najlepszymi praktykami, dzięki czemu firmy mogą zacząć tam, gdzie są dzisiaj i rozwijać się wraz ze zmianą potrzeb. Jego funkcje obejmują wgląd w kondycję klienta w czasie rzeczywistym, proaktywne narzędzia angażujące oraz ramy do organizowania podróży klienta.

Najlepsze funkcje Totango

Wgląd w czasie rzeczywistym dzięki bezpośredniej integracji API

Wiele widoków ułatwiających zarządzanie ryzykiem, odnowieniami i nie tylko

Łatwość Cykl pracy CRM śledzenie niestandardowych klientów i ich stanu zdrowia

Limity Totango

Funkcje zarządzania zadaniami są ograniczone (nie można tworzyć podzadań)

Interfejs użytkownika wymaga aktualizacji, aby był bardziej przyjazny dla użytkownika

Niestandardowi użytkownicy skarżą się, że synchronizacja danych z innym oprogramowaniem jest trudna

Ceny Totango

Starter : $2,988+/rok

: $2,988+/rok Enterprise : $18,000+/rok

: $18,000+/rok Premier: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Totango

G2: 4.4/5 (735+ recenzji)

4.4/5 (735+ recenzji) Capterra: 4.0/5 (24+ opinii)

4. Gainsight CS

przez Gainsight CS Oprogramowanie do powodzenia klientów Gainsight oferuje wgląd w kondycję klientów w czasie rzeczywistym oraz funkcje proaktywnego zaangażowania z narzędziami do budowania społeczności.

Oprogramowanie to zapewnia ramy do definiowania, pomiaru i optymalizacji punktów kontaktu z klientem. Dostarcza także szereg narzędzi do analizy danych, które pomagają firmom zrozumieć swoich klientów, dzięki czemu mogą podejmować lepsze decyzje dotyczące tego, jak się z nimi angażować.

Najlepsze funkcje Gainsight

Doskonała centralizacja danych niestandardowych klientów

Doskonała kompilacja danych klientów

Wysoce konfigurowalny, aby dopasować się do konkretnych potrzeb

Limity Gainsight

Wymaga integracji wielu źródeł danych, aby uzyskać prawdziwy obraz sytuacji

Bardzo złożony program do skonfigurowania

Kilku recenzentów sugeruje, że kreator e-maili wymaga aktualizacji

Ceny Gainsight

CS Essentials : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen CS Essentials Plus : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Gainsight oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (1,128+ recenzji)

4.4/5 (1,128+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (44+ recenzji)

5. ClientSuccess

przez ClientSuccess Jeśli szukasz oprogramowania do powodzenia klienta, które jest łatwe w użyciu i gotowe do rozwoju wraz z Tobą, ClientSuccess Customer Success Software może być dobrym rozwiązaniem.

ClientSuccess oferuje wiele przydatnych funkcji, takich jak kreator podróży klienta i forum społecznościowe. Dostarcza bogatą w funkcje platformę, która zawiera kilka narzędzi do analizy danych, dzięki którym można się rozwijać

relacje z klientami

.

ClientSuccess najlepsze funkcje

Użytkownicy zachwycają się prostym i eleganckim interfejsem użytkownika

Niesamowita obsługa klienta obejmuje dedykowanych CSM, z którymi można się skontaktować w dowolnym momencie

Łatwy do zrobienia i nie wymaga administratora

Limity ClientSuccess

Niektóre integracje mogą wymagać poprawy

Żądania API są limitowane do 10 na sekundę

Niestandardowe raportowanie w ograniczonym zakresie

Cennik ClientSuccess

Kontakt w sprawie cen

ClientSuccess oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (408+ recenzji)

4.4/5 (408+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (17+ opinii)

6. Podium

przez Podium Jeśli jesteś sprzedawcą detalicznym, restauracją lub dostawcą usług, który chce poprawić interakcje z obsługą klienta, Podium może być dla Ciebie świetną opcją oprogramowania do obsługi klienta!

Podium to oparta na chmurze platforma oprogramowania, która pomaga firmom zarządzać interakcjami z klientami za pomocą różnych narzędzi, takich jak wiadomości, czat, recenzje, płatności, marketing i analizy.

Platforma komunikacji z klientami została zaprojektowana, aby pomóc w uzyskaniu większej liczby recenzji, zbieraniu opinii, konwersji klientów, bardziej efektywnej komunikacji i (ostatecznie) zwiększeniu przychodów.

Najlepsze funkcje Podium

Umożliwia przedstawicielom obsługi klienta wykonywanie połączeń głosowych bez konieczności używania ich prawdziwych numerów telefonów

Ułatwia uzyskiwanie opinii od niestandardowych klientów

Pozwala zarządzać wszystkimi wiadomościami od klientów, harmonogramem i płatnościami z jednego miejsca

Limity Podium

Ze względu na szybki rozwój, doświadczeni przedstawiciele CS są limitowani

Brak możliwości interakcji z Facebookiem w zakresie płatności

Wymaga od niestandardowych klientów korzystania z Facebooka lub Google do przesyłania recenzji

Ceny Podium

Essentials : 249 USD/miesiąc

: 249 USD/miesiąc Standard : $409/miesiąc

: $409/miesiąc Professional: $599/miesiąc

Podium oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (1,326+ recenzji)

4.5/5 (1,326+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (472+ reviews) capterra down?

7. Planhat

przez Planhat Planhat to narzędzie do zarządzania powodzeniami klientów, które oferuje szereg funkcji umożliwiających poprawę relacji i zarządzanie danymi klientów.

Niektóre z jego najlepszych funkcji obejmują zarządzanie podróżą klienta, analizę danych, automatyzację cyklu pracy, współpracę i integracje.

Planhat jest używany przez szeroki zakres firm, w tym firmy programistyczne, dostawców SaaS i firmy technologiczne.

Najlepsze funkcje Planhat

Wiele pulpitów klienta zapewnia łatwy dostęp do kompleksowych informacji

Śledzenie, rejestrowanie i zarządzanie niestandardowymi interakcjami z klientami z poziomu jednej platformy

Wyrafinowany, ale intuicyjny interfejs użytkownika

Planhat limits

Dostosowanie się do terminologii, cyklu pracy i automatyzacji może zająć użytkownikom trochę czasu

Ograniczona dokumentacja wsparcia

Limit funkcji masowego e-mail marketingu

Ceny Planhat

Podstawowy : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Profesjonalny : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Planhat oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (508+ recenzji)

4.6/5 (508+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (23+ opinii)

8. Churn360

przez Churn360 Platforma sukcesu klienta Churn360 oparta na AI ma na celu pomóc firmom SaaS zmniejszyć liczbę rezygnacji i zwiększyć wartość życiową klienta.

Churn360 zapewnia swoim dostawcom 360-stopniowy widok ich klientów, który obejmuje dane dotyczące użytkowania, zaangażowania i odnowień. Dane te są wykorzystywane do identyfikacji zagrożonych klientów i tworzenia spersonalizowanych interwencji w celu zapobiegania rezygnacji.

Platforma oferuje wiele pomocnych funkcji w zakresie powodzenia klienta, w tym gotowe cykle pracy, celowe kampanie marketingowe, wyniki kondycji klienta i spostrzeżenia dotyczące rezygnacji.

Jeśli szukasz oprogramowania customer success z wieloma zadowolonymi użytkownikami, które zapewnia fantastyczne śledzenie i integracje, Churn360 może być świetnym wyborem dla Ciebie!

Najlepsze funkcje Churn360

Doskonałe narzędzia do śledzenia podróży klientów i użytkowników

Płynna integracja z HubSpot

Bardzo łatwe ustawienie i rozpoczęcie pracy

Limity Churn360

Niektórzy recenzenci sugerują, że przydatny byłby konfigurowalny pulpit

Niektórzy użytkownicy sugerują, że pomocne byłyby samouczki w aplikacji

Skierowany do firm SaaS

Ceny Churn360

Startup : 199 USD/miesiąc

: 199 USD/miesiąc Professional : $499/miesiąc

: $499/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Churn360 oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (26+ recenzji)

4.8/5 (26+ recenzji) Capterra: 5/5 (7+ opinii)

9. Katalizator

przez Katalizator Oprogramowanie do rozwoju SaaS Catalyst pomaga firmom dostarczać bogate doświadczenie klienta, które buduje lojalną bazę klientów.

Rozwiązania Catalyst w zakresie powodzenia klienta pomagają scentralizować wyciszone dane klientów, pokazać segmenty klientów, dać jasny obraz kondycji klienta i skalować podróż klienta.

Oprogramowanie wykorzystuje elastyczne konfiguracje, szeroki wybór integracji i głęboką bazę wiedzy na temat obsługi klienta, aby pomóc

firmom zwiększyć retencję

.

Najlepsze funkcje Catalyst

Pomocny zespół wsparcia klienta

Świetny UX, który ułatwia nawigację i znajdowanie tego, czego potrzebujesz

Znakomite śledzenie metryk retencji, trendów i powiązań

Ograniczenia Catalyst

Recenzenci narzekają, że onboarding może być mylący

Limit gotowych układów

Niestandardowe ustawienia mogą być skomplikowane i trudne na początku

Ceny Catalyst

Kontakt w sprawie cen

Catalyst oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (462+ recenzji)

4.6/5 (462+ recenzji) Capterra: 3.5/5 (2+ opinii)

10. SmartKarrot

przez SmartKarrot Platforma sukcesu klienta SmartKarrot dostarcza pomocne narzędzia i funkcje dla menedżerów i zespołów zajmujących się sukcesem klienta. Umożliwia firmom angażowanie się w relacje z klientami, mierzenie wpływu ich inicjatyw w zakresie powodzenia klienta i śledzenie kondycji klientów.

SmartKarrot może zaspokoić niemal wszystkie wymagania dotyczące powodzenia klienta dla wszystkich rodzajów firm. Jego zintegrowane dane, systemy wczesnego ostrzeżenia, dynamiczna segmentacja klientów i dziesiątki automatyzacji pomagają firmom budować silniejsze relacje, które prowadzą do zwiększenia przychodów.

Najlepsze funkcje SmartKarrot

Wysoko oceniana obsługa klienta i trenerzy

Dobra synchronizacja z innymi platformami analitycznymi

Łatwe śledzenie zadań, oznaczanie punktów styku i data powstania punktów akcji

Limity SmartKarrot

Sporadyczne błędy i spowolnienia

W przypadku firm z dużymi bazami klientów wdrożenie może być czasochłonne

Ceny SmartKarrot

Wzrost : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Pro : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Enterprise: Kontakt w sprawie cen

SmartKarrot oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (29+ recenzji)

4.4/5 (29+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (32+ opinii)

Rodzaje oprogramowania do niestandardowego powodzenia klienta

Oprogramowanie do zarządzania kontem

Oprogramowanie do zarządzania kontami koncentruje się na efektywnym zarządzaniu kontami klientów w celu poprawy relacji, utrzymania klientów i zwiększenia przychodów. Umożliwia firmom przechowywanie krytycznych informacji o klientach, śledzenie interakcji i analizowanie stanu konta. Ten rodzaj oprogramowania jest szczególnie przydatny dla firm, które chcą wzmocnić swoje powiązania z istniejącymi klientami i zmaksymalizować ich wartość w całym okresie użytkowania.

Narzędzia do zbierania opinii klientów Narzędzia do zbierania opinii klientów umożliwiają organizacjom gromadzenie i

analizować informacje zwrotne od swoich niestandardowych klientów za pośrednictwem ankiet, formularze informacji zwrotnych i interakcje w mediach społecznościowych. Te spostrzeżenia pomagają firmom zrozumieć poziom zadowolenia klientów, wskazać obszary wymagające poprawy i podejmować świadome decyzje w celu poprawy jakości obsługi klienta.

Platformy analizy danych niestandardowych klientów

Platformy Customer Analytics zapewniają dostawcom możliwości analizy danych w celu dogłębnego zrozumienia zachowań, preferencji i trendów klientów. Wykorzystując analitykę predykcyjną i AI, platformy te mogą prognozować potrzeby klientów, identyfikować zagrożone konta i pomagać w tworzeniu celowych, spersonalizowanych kampanii marketingowych.

Narzędzia do angażowania klientów

Narzędzia Customer Engagement Tools mają na celu ułatwienie proaktywnego angażowania klientów za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak e-mail, SMS, media społecznościowe i inne wiadomości w aplikacji . Pomagają one w automatyzacji cyklu pracy komunikacji, planowaniu wiadomości i segmentacji odbiorców w celu zapewnienia odpowiednich i terminowych interakcji.

Platformy edukacyjne dla klientów

Platformy edukacyjne dla klientów umożliwiają firmom tworzenie, zarządzanie i dostarczanie zawartości edukacyjnej i programów szkoleniowych swoim klientom. Platformy te odgrywają kluczową rolę w wdrażaniu nowych niestandardowych klientów , zwiększając przyjęcie produktu i zapewniając klientom największą wartość z ich zakupów.

Jak oprogramowanie Customer Success może przynieść korzyści Twojemu Businessowi?

Firmy mogą wykorzystać oprogramowanie do obsługi klienta, aby poprawić swoje powiązania z klientami i przyspieszyć rozwój na kilka strategicznych sposobów.

Wykorzystując funkcje zarządzania kontem, firmy mogą uzyskać całościowy widok interakcji, preferencji i opinii klientów, umożliwiając spersonalizowane strategie zaangażowania.

Narzędzia do zbierania opinii klientów w ramach oprogramowania pozwalają na gromadzenie i analizę bezpośrednich opinii klientów niestandardowych spostrzeżeń klientów które mogą wpływać na rozwój produktów i ulepszanie oferty usług. Dzięki platformom do analizy danych klientów, Business może przewidywać zachowania klientów, identyfikować możliwości dosprzedaży i zapobiegać rezygnacji poprzez proaktywne rozwiązywanie problemów.

Narzędzia do angażowania klientów umożliwiają automatyzację i terminową komunikację, zapewniając, że niestandardowi klienci otrzymają właściwą wiadomość we właściwym czasie.

Platformy edukacyjne dla klientów zapewniają użytkownikom wiedzę pozwalającą na pełne wykorzystanie produktów lub usług, zwiększając satysfakcję i lojalność. Integrując oprogramowanie customer success w swoich działaniach, Business może podnieść jakość obsługi klienta, wspierać długoterminowe relacje i napędzać zrównoważony wzrost.

Zbuduj swoją strategię powodzenia klienta w ClickUp

Wybór odpowiedniej platformy oprogramowania do obsługi powodzenia klienta może sprawić, że Twoi klienci będą bardziej zadowoleni, a Twoje przychody wzrosną!

Rozbudowane raportowanie i analityka ClickUp umożliwiają mierzenie skuteczności strategii powodzenia klienta, pozwalając na iterację i ciągłe doskonalenie . Podnieś jakość obsługi klienta dzięki ClickUp i buduj trwałe relacje, które napędzają lojalność i wzrost. Stwórz darmowy obszar roboczy ClickUp i poznaj przyszłość niestandardowego powodzenia już dziś!